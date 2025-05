☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

🦇¿Es Batman un libertario? 🤳Cuando las redes sociales dejaron de ser sociales 📦La Habitación 📕Cumbres Borrascosas y la elección del narrador (Parte I) ⚙️Explicadores en la Era de la IA: Medios de Comunicación 📊¿Qué demonios es la cross-validation y por qué deberías preocuparte? 🐴 Cómo convertir una Idea en un Prototipo con IA 📜 Cómo deben pensar los Fundadores sobre la Financiación: Una Guía de Sequoia Capital 😵‍💫🍼La noche de las vacas locas ⌚Voy con retraso 🧠Olvídate del storytelling (pero habla como si lo usaras) 🤑Cuánto HE GANADO con mi NEWSLETTER DE PAGO ✍️Primero escribo, luego existo 🥼2 científicos de Harvard contestan a ¿por qué procrastinamos? y cómo evitarlo.

🏛 LA GRAN HISTORIA

En la mira/

Oscar Constantino explora a Batman no como un héroe tradicional, sino como una respuesta cruda al fracaso del Estado y la ley. ¿Es un fascista, un libertario o simplemente un síntoma del colapso institucional? Una mirada política al murciélago:

Hay una viñeta de John Byrne: Batman detiene a un delincuente, calcula que le rompió las costillas. No hay remordimiento. Solo eficacia. Batman no encaja con el liberalismo clásico. No respeta el proyecto de vida del prójimo. No cree en el principio de no agresión. Y aunque defiende la vida, la libertad y la propiedad, lo hace al margen de la ley. Con puños. Sin proceso. Para alguien como Alberto Benegas Lynch (h), sería una aberración. Nada de cooperación social, nada de libre competencia. Solo fuerza. Algunos lo llaman fascista. La estética ayuda: máscara, violencia, símbolo en el cielo. Pero Frank Miller, autor de The Dark Knight Returns y Year One, obras fundamentales del personaje, lo dijo claro: “Cualquiera que piense que Batman era fascista debería estudiar sus ideas políticas. El Caballero Oscuro, si acaso, sería libertario. Los fascistas le dicen a la gente cómo vivir. Batman solo les dice a los criminales que paren”.

Y continúa:

El liberal clásico cree en el Estado de derecho. En el imperio de la ley como civilización. Batman no: reemplaza a la ley y sus autoridades. Desconfía. El libertario desconfía del Estado, pero cree en límites. En la no agresión. En la proporcionalidad. En defenderse si el Estado no te protege. Batman hace más que defenderse. Patrulla, anticipa, castiga. No reacciona: impone. Y el héroe randiano —racional, brillante, egoísta virtuoso— tampoco es Batman. Él actúa por trauma, no por razón. No se afirma: se inmola. En The Dark Knight Strikes Again, secuela de la miniserie con la que cambió para siempre el género de superhéroes, Frank Miller incorpora a The Question, creación de Steve Ditko y producto directo del objetivismo. Blanco y negro. Certeza sin fisuras.

💌 TRUCOS, PERSPECTIVAS Y NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

🛡️ ¿Paquetizar o No Paquetizar Substacks? Ante la Fatiga de la Suscripción, hay que buscar Soluciones

Muy interesante perspectiva de Judd Legum, que publica Popular Information, una newsletter independiente dedicada al periodismo de responsabilidad que cuenta con 584.000 suscriptores:

La competencia de las newsletters no son otras newsletters. La competencia de las newsletters es cualquier otra compra discrecional. Si ofreces algo que la gente valora lo suficiente, pagará por ello, independientemente de por cuántos otros boletines pague. Muy pocas personas tienen un presupuesto designado para «newsletter» por el que obligan a los redactores a competir. Lo mejor que te puede pasar como redactor de newsletters es que alguien decida pagar por la newsletter de otro. Porque una vez que alguien paga por una newsletter, es mucho más probable que pague por un segundo boletín. Cuando Popular Information empezó en 2018, era prácticamente el único boletín político en esta plataforma. ¿Eso hizo más fácil atraer suscriptores de pago? No, fue mucho más difícil porque pagar por una newsletter era un concepto relativamente extraño para la mayoría de la gente. Escribir es un negocio muy competitivo. ¿Has estado alguna vez en una librería? Y los autores no agrupan sus libros para que los consumidores no tengan que elegir. No tengo nada en contra de la agrupación, pero si escribes un libro realmente bueno, no es una gran decisión económica. Suscribirse a una newsletter individual no es un buen negocio en términos de precio por palabra. Pero la gente no tiene problemas para encontrar cosas que leer gratis. Quieren leer cosas que valoren. Del mismo modo, comprar una entrada para un concierto de Beyonce tiene el mismo precio que muchos años de Spotify. Pero mucha gente está dispuesta a pagar para ir a un concierto de Beyonce y no se arrepiente.

Aaron Parks le contestó:

Aunque es probable que esto sea cierto para la mayoría, espero que reconozcas que no lo es para todos. Por ejemplo, los que tenemos ingresos fijos (como la Seguridad Social). Me encantaría convertirme en suscriptora de pago de todos los substacks a los que estoy suscrita; por desgracia, no es factible. En su lugar, he presionado a los creadores de contenidos para que ofrezcan una suscripción a precio reducido a los que tenemos Seguridad Social, de modo que nuestros dólares puedan distribuirse entre más creadores de contenidos que se lo merecen. Y, de hecho, tengo un presupuesto fijo para suscripciones a noticias y opinión.

Mi opinión:

Judd no tiene razón, me temo. Muchos de los autores más populares en Substack proceden de esos mismos periódicos y revistas que parece juzgar de menor calidad. ¿Realmente vale lo mismo la producción de un ex-reportero del NYT que la de sus 2.000 colegas en su conjunto (con editores, fact-checkers, etc)? ¿Creemos que la mayoría de autores en Substack escriben mejor y cosas más interesantes que un reportero senior de 100.000 dólares al año de sueldo?

En realidad, este es el debate, muy popular, que aparece cada mes en Substack: ¿No hay forma de “paquetizar” las suscripciones? Porque muchas personas, como Aaron, quisieran apoyar a muchos creadores de Substack, no a 2 o 3. Y la fatiga por las suscripciones es real.

Está la opción de las propinas, como se desarrolla en este artículo:

El problema es que, según las condiciones de contratación de Substack, si el boletín es un medio para conseguir tales propinas, puede ser cerrado. Además, nada impide que “sancionen” (en visibilidad, por ejemplo) a los que tengan un link a las dos principales plataformas de propinas.

Desde el Directorio de Substack, estamos planificando un sistema que utilice el sistema de Substack, pero que además permita “paquetizar” los contenidos de diferentes boletines, al modo de una revista. Si alguien está interesado en participar, por favor que lo señale en los comentarios.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

En las nubes/

Llevo un tiempo dándole vueltas a todo esto de la tecnología, las redes sociales y blabla pero desde un punto de vista más ético del que se suele abordar.

Un amigo me habló este verano de Delia Rodríguez, periodista especializada en redes y contenido digital, cuyo conocimiento ha expandido los límites del mío. Lo sé porque llevo un par de semanas leyéndome casi todo lo que escribe, también su newsletter.

Como el teléfono se ha convertido en el centro de nuestras vidas creo que se merece ser el primer protagonista de estas cartas.

Una de las grandes promesas de internet era conectarnos, hacernos amigos. Sin embargo, lo único que veo cuando yo misma levanto los ojos del infinito scrolling de mi teléfono es que no solo somos menos amigos, si no que además ha producido una gran brecha social sin ni siquiera darnos cuenta.

Sentir en letras/

Estás en tu habitación.

Con todas tus pertenencias. El cuadro familiar en la pared.

El estante lleno de colecciones de “la vida aquí”.

Las cortinas nuevas que pusiste hace poco,

porque el sol a veces molestaba,

y en las noches no querías que nadie viera tu intimidad desde afuera. Estás en tu habitación.

El espejo mágico/

El título de este artículo iba a ser originalmente «Cumbres Borrascosas y el narrador equivocado». Sin embargo, decir de una obra literaria que tiene algo equivocado puede ser como mínimo una imprudencia —especialmente si se trata de un clásico consagrado por el paso del tiempo y el gusto de generaciones de lectores—, entre otras cosas porque esa afirmación supondría que hay una manera correcta y exacta de escribir una obra literaria. No la hay.

🚀FUTURO

Ciencias Sociales /

Vox (el medio de comunicación, no el partido político) es muy conocido por sus explicadores, que se promocionaba así:

«Vivimos en un mundo de demasiada información y muy poco contexto. Demasiado ruido y pocas ideas. Ahí es donde entran los explicadores de Vox».

Ahora, en su web, Vox los presenta así:

En un mundo con demasiado ruido y demasiado poco contexto, Vox te ayuda a dar sentido a las noticias. No te inundamos con titulares que inducen al pánico ni corremos para ser los primeros. Nos centramos en serte útiles, desglosando las noticias de forma que informen, no que abrumen.

Otro ejemplo es theguardian. Pero hay más medios, como el NYT, que los utiliza.

The Learning Curve /

Imagina que entrenas a un modelo de IA y te saca un 98% de precisión. 🎯

Lo celebras, lo subes a producción, te haces un café… y cuando empieza a recibir datos reales, ¡boom! el rendimiento cae al 60%.

Te preguntas qué ha pasado, y la respuesta casi siempre es la misma: te has engañado a ti mismo.

O mejor dicho, has engañado a tu modelo.

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Carreras /

¿Y si pudieras tomar una idea, explorar opciones de diseño y crear un prototipo funcional, todo ello en sólo una hora?

¿Y si ese prototipo no fuera sólo un diseño básico en Figma, sino uno más avanzado y con código?

¿Y si pudieras conseguir todo esto con unos conocimientos mínimos de programación?

En la newsletter de hoy, te guiaré paso a paso por un experimento que hice:

Redactar los requisitos

Generación de wireframes

Generación de un prototipo

Hacer revisiones.

VC, Startups y Mercados /

Cómo deben pensar los Fundadores sobre la Financiación: Una Guía de Sequoia Capital

Fundadores: dejad de decir estas cosas en las reuniones de capital riesgo. No fijes el precio de tu producto en función de los costes.

Aquí, nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo.

Hacemos Cosas Club /

Hola, soy Borja Fernández y esto es Hacemos Cosas Club, el newsletter semanal sobre tendencias para entender cómo afecta el mundo digital a empresas industriales y B2B.

🎁 VARIOS

liderazgodelbueno.com /

Lo sé, el librito sobre cómo enfrentar un proceso de cambio profesional va con retraso. No es lo único que te debo, a un selecto grupo de fieles les debo un audio que además ya está grabado, hace eones.

Te diría que me están pasando cosas pero…

Estoy replanteándome cómo enfocar esto de la nius. Porque, mira, es divertido llegar aquí y soltarte mis metáforas ácidas y afiladas, alguna perlita que te hace sonreír, mentar a Leticia Sabater y que me devuelvas un guiño mental diciendo “lo ha vuelto a hacer”.

Todo eso está bien.

Pero yo no estoy montando esto para que me quieras.

Estoy montando esto para, en algún momento del futuro, empezar a rentabilizar el esfuerzo.

Game of talks/

Seguro que lo has oído mil veces: "Tienes que contar una historia". Nosotros te lo hemos dicho por aquí otras tantas… Y sí, el consejo es bueno. Las historias conectan, emocionan y hacen que la gente recuerde lo que decimos.

Pero… ¿qué pasa cuando estás en una presentación técnica, una ponencia académica o una charla corporativa donde contar "la historia del héroe que superó sus miedos" simplemente no encaja?

Hoy te traemos algo que te puede ayudar mucho: cómo usar estructura narrativa sin necesidad de contar una historia tradicional.

Sí, se puede. Y cuando lo haces bien, tu mensaje gana claridad, retiene la atención y genera impacto emocional sin forzar nada.

Por si Papá no está /

Cuando eres padre, más allá de cambie tu vida por completo, ocurre una metamorfosis que suele derivar en dos caminos.

Te vuelves más conservador: No quieres arriesgar nada, quedarte en el mismo sitio (geográficamente y laboralmente) y que todo sea previsible, sin sobre saltos.

O te vuelves más arriesgado: Buscas mejorar tu posición, generar nuevas oportunidades (de negocio y de relaciones), intentando dar las máximas de las opciones a tu familia.

Por si Papá no está comenzó siendo un proyecto casi terapéutico donde le escribía únicamente a mis hijos y ha evolucionado a algo distinto, donde otra parte importante es la relación con otros padres desde la masculinidad.

Antonio te cuenta/

Me he tomado muy en serio esto de escribir, tanto que aquí estoy, un sábado, redactando como parte de mi compromiso diario. Además, estoy avanzando con un proyecto paralelo de recomendaciones de cine llamado Para ver hoy.

Como dije, me lo estoy tomando en serio porque quiero que mi vida gire en torno a la escritura. Y para eso no hay atajos: hay que escribir, obsesionarse con hacerlo y, sobre todo, hacerlo todos los días.

Jardín mental🌱💭 /

Dos profesores de Harvard, Todd Rogers y Max Bazerman, se propusieron entender una pregunta simple pero profunda: ¿por qué procrastinamos?

¿Por qué evitamos hacer cosas incluso cuando sabemos que nos beneficiarían?

Diseñaron un experimento con escenario cotidiano: el ahorro. Preguntaron a un centenar de personas si ahorrar más es algo que creen que deberían hacer. El 79% confesó que sí. 8 de cada 10 personas afirmaba que debería ahorrar más.

A continuación, se les preguntó si estarían dispuestas a inscribirse en un plan que automáticamente depositara el 2% de su salario en una cuenta de ahorros.

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Conversaciones Rusia-Ucrania, Hermanos Menéndez y fallece José Pepe Mujica

Las negociaciones se producen mientras Rusia mantiene en su poder partes de cuatro regiones del sudeste de Ucrania y mantiene la intriga sobre si Putin asistirá a la reunión de mañana; Zalenski, que sí lo hará, solo se reunirá con el presidente ruso, dice. Encuentra esta historia y tres más en el resumen de hoy.

📌 Conversaciones Rusia-Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, estará esta semana en Turquía para mantener conversaciones de paz con Rusia. Las conversaciones, previstas para mañana en Estambul, serán las primeras negociaciones cara a cara entre ambos países desde poco después de que estallara la guerra a principios de 2022.

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso las negociaciones el domingo en respuesta a la presión europea para un alto el fuego de 30 días. Putin se ha mostrado tímido sobre si asistirá a las negociaciones de esta semana; al parecer, una delegación podría estar encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. La oferta de Putin tenía por objeto impedir que el Reino Unido, Alemania, Polonia y Francia impusieran nuevas sanciones a los sectores petrolero y financiero de Rusia. Estos países pretenden imponer sanciones si las conversaciones no dan lugar a un alto el fuego.

Las negociaciones se producen mientras Rusia mantiene en su poder partes de cuatro regiones del sudeste de Ucrania. Trump anunció que su secretario de Estado, Marco Rubio, viajará esta semana a Turquía para asistir a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, Moscú mantiene la intriga sobre si Putin asistirá a la reunión de mañana; Zalenski, que sí lo hará, solo se reunirá con el presidente ruso, dice. Incluso algunos señalan que Trump podría ir a Turquía también.

📌 Fallece José Pepe Mujica

El carismático expresidente uruguayo José Pepe Mujica falleció ayer a los 89 años. Considerado un ejemplo de honestidad política a nivel mundial, Mujica había sido perseguido por la dictadura, pero llegó a convertirse en el primer mandatario del país entre 2010 y 2015.

📌 Nuevo juicio contra los Menéndez

Erik y Lyle Menéndez volvieron a ser condenados ayer a entre 50 años y cadena perpetua, más de tres décadas después de que los hermanos fueran declarados culpables de asesinar a sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989. La decisión hace que los hermanos puedan optar a la libertad condicional, con vistas separadas previstas para el mes próximo.

El proceso se inició tras varios retrasos, incluida una reciente petición de los fiscales de más tiempo para revisar una evaluación de riesgos realizada por la junta estatal de libertad condicional. Ese informe concluyó que los hermanos suponían un riesgo «moderado» si quedaban en libertad, citando una serie de infracciones penitenciarias, muchas de ellas de hace años. Los fiscales se opusieron a que se volviera a dictar sentencia, alegando que los hermanos no habían aceptado plenamente su responsabilidad. La defensa señaló pruebas de rehabilitación y el apoyo de varios familiares.

Aunque la reducción de la condena hace que los hermanos puedan optar a la libertad condicional, cualquier excarcelación sigue requiriendo la aprobación de la junta estatal de libertad condicional. Si la junta recomienda la puesta en libertad, la decisión pasaría al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que puede aprobarla o rechazarla.

📌 EEUU: Proyecto de ley fiscal y de inmigración

Ayer empezaron a conocerse los detalles del proyecto de ley tributaria y de inmigración de los republicanos de la Cámara de Representantes, levantando el capó de un amplio paquete diseñado para consagrar varias prioridades de la administración Trump. El megaproyecto de ley -en el que participan 11 comisiones distintas- proporcionaría unos recortes fiscales estimados en 5.000 millones de dólares, al tiempo que contemplaría un ahorro de alrededor de 1.500 millones de dólares.

Se calcula que la mayor parte del ahorro (625.000 millones de dólares) procederá de cambios en Medicaid, que proporciona asistencia sanitaria a más de 70 millones de personas (en su mayoría, hogares con bajos ingresos). Por otra parte, el proyecto de ley aumenta los límites de la deducción fiscal estatal y local (SALT), pero no tanto como querían algunos republicanos de la Cámara de Representantes, un punto de fricción clave. Otros componentes clave incluyen la financiación para ampliar el muro fronterizo entre EEUU y México, un aumento de 500 $ en la desgravación fiscal por hijos, un impuesto de hasta el 21% sobre las dotaciones universitarias, un aumento de 4T$ en el techo de la deuda, y más.

El paquete se enfrenta a votaciones completas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y debe superar la oposición de varios miembros del Partido Republicano.

📗 Libro de Historia: Meriwether Lewis y William Clark emprenden su famosa expedición (1804); nace George Lucas, creador de «La guerra de las galaxias» (1944); se lanza el Skylab, la primera estación espacial estadounidense (1973); muere el cantante Frank Sinatra (1998); muere el músico de blues BB King (2015).

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🩸 FILOSOFANDO

«Todo el mundo tiene la opción de ser un héroe o no serlo cada día de su vida». - George Lucas

