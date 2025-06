☔️ Buenos días, Substack. Con esta publicación, intentamos ahorrarte tiempo en la búsqueda de la mejor ficción de Substack en español. Aquí tienes las reseñas y recomendaciones de ficción en Substack de esta semana, recursos (véase más abajo) y mucho más, en Crónicas de Substack, bajo el auspicio de Mercedes de Santiago y la ayuda del equipo de Columnas.

10 cosas que desearía que todos los escritores supieran sobre marketing

Llevo 25 años trabajando con miles de escritores. Esto es lo que he aprendido...

Por: Dan Blank, que ayuda a los escritores a desarrollar un enfoque centrado en el ser humano para comercializar sus obras y llegar a sus lectores.

Me paso el día trabajando con escritores, ayudándoles a crear obras que importen y a encontrar formas significativas de compartirlas con sus lectores ideales. Hoy quiero hablar de 10 cosas que me gustaría que todos los escritores supieran sobre cómo compartir su trabajo.

Según mi experiencia, los sentimientos de la gente al compartir sus escritos se basan en profundas narrativas internas, emociones complejas y preocupación por cómo se refleja en su identidad. Mi objetivo de hoy es ayudar a que la idea de comercializar tu trabajo te resulte accesible, significativa y auténtica.

Demasiados escritores se sienten atascados cuando se plantean compartir. Se desmotivan, y el resultado es que crean menos y comparten menos.

Todo lo que comparto aquí se basa en mi experiencia personal haciendo este trabajo con miles de escritores a lo largo de 25 años. He colaborado con escritores de todas las etapas del proceso de publicación, de todas las vías de publicación y de todos los tipos de escritura. Dicho esto, tú eres diferente y tu experiencia puede ser distinta. Eso es estupendo. No sigas mi consejo a menos que resuene contigo.

Bien, entremos en materia...

#1 Tienes permiso para compartir tu voz creativa única

Si sólo lees un consejo, que sea éste: tienes permiso para hablar de lo que creas y por qué. Hacerlo no es regodearse, ser egocéntrico o «ponerse el sombrero del marketing». Creo que cada uno de nosotros tiene una voz creativa única, y el mundo es un lugar mejor cuando compartes la tuya.

¿Conocerías a tu músico o compositor favorito y empezarías a poner los ojos en blanco cuando hablara de música? ¿Harías cola para ver a tu autor favorito y te echarías atrás cuando empezara a hablar de escribir? Por supuesto que no.

Escribes porque te importa. Lo haces desde un buen lugar, uno en el que te mueven la pasión, la curiosidad y el oficio. Este trabajo consiste en conectar a los lectores con una experiencia que buscan. Puede que sea para comprenderse mejor a sí mismos, conectar con un mundo más amplio, aprender, entretenerse, sentirse validados, inspirados o muchas otras cosas.

La conexión forma parte de la razón por la que creamos, y cómo compartes lo que creas es un oficio.

Si no estás seguro de cómo hablar de tu trabajo, observa a tu alrededor a quienes llegan a la gente de forma inspiradora. Aquellos cuyo trabajo mejora tu vida. Tal vez sea un escritor, pero podría ser un chef, un experto en fitness, un bibliotecario o un profesor, o tantas otras cosas. Y piensa: ¿no es agradable que compartan? Analiza con qué frecuencia comparten, o cómo se muestran como persona, no sólo como marca.

Es decir, mira con qué frecuencia el profesor Colby Sharp comparte, recomendando libros para niños. Es una profesora de mi ciudad, mira con qué frecuencia comparte, y lo bien que elabora todas esas historias únicas. O lo mucho que Samantha Dion Baker crea, y las formas en que comparte el proceso y reúne a la gente en torno al arte. Tal vez ninguna de estas personas resuene contigo. No pasa nada. Encuentra a alguien que lo haga. Observa cómo comparten con coherencia, pasión y sentido de la autenticidad.

Puede que no siempre recibas una recompensa inmediata por compartir. Pero eso no significa que no debas seguir adelante. (Mira el ejemplo que hay en la zona de vídeos y podcast de esta edición).

#2 Si a nadie le interesa tu libro, piensa: ¿qué les interesa?

Tu libro es uno de los miles que se publican este mes. ¿Cómo puedes compartirlo de forma visceral, para que las personas a las que les encantaría tengan la oportunidad de descubrirlo?

Hay un consejo publicitario clásico que suelo tener en cuenta:

"Nadie quiere hablar de tu libro. Piensa, en cambio, ¿de qué quieren hablar?".

Así es como debes buscar oportunidades para atraer a la gente con tus escritos. ¿Cuáles son los temas de los que están desesperados por hablar y que guardan cierta relación con lo que escribes? Ahí tienes tu propuesta, tu forma de entrar en una colaboración.

Considera a tu público con empatía. Si quieres participar como invitado en un podcast, recuerda que el podcaster tiene que tener un titular realmente pegadizo. Así que si les dices: «Hablaremos de mi libro durante 40 minutos», eso podría causarles un problema. Pero si tu propuesta es clara y les ayuda a entender de antemano cómo puede conducir a un titular impactante para el episodio, puede que sea más fácil conseguir el «sí».

Puedes conseguir que la gente se interese por lo que escribes, no siendo insistente, sino alineándote con lo que ya les gusta y buscan.

#3 Sé el desfile que los demás puedan apoyar fácilmente

No quiero decir que tengas que ser un extrovertido que busca atención. Mi consejo aquí es que no esperes a que otros tomen la iniciativa a la hora de compartir tus escritos. A nadie le importará tu libro más que a ti. Tu pasión debe ser un tren en marcha, que otros no podrían detener aunque lo intentaran. Y que se convierta en un desfile en el que no cueste ningún esfuerzo ponerse detrás de tu escrito porque lo has hecho parecer tan divertido y significativo.

Sé el desfile que tus socios editoriales, tu red y tus seguidores quieran apoyar.

Lo contrario de esto es esperar hasta el «momento adecuado». O hasta que tengas tiempo suficiente en tu agenda. O esperar a escuchar primero lo que otros podrían hacer para compartir tu trabajo. O asumir que es trabajo de otros encontrar la forma más convincente de hablar de tu escritura.

Escribes porque te importa. El arte de compartir consiste en reconocer este hecho y compartirlo no por obligación, sino por alegría.

#4 Tus amigos y familiares no tienen por qué ser tu sistema de apoyo

Si tu cónyuge o pareja es tu lector beta, eso es increíble. Si tu mejor amigo es tu sistema de apoyo en tu vida de escritor, eso es increíble. De verdad.

Pero...

Si eres como muchos escritores con los que hablo, puede que tus amigos y familiares no entiendan del todo por qué dedicas tanta energía a tu escritura. Te conocen por otros papeles en la vida, e incluso podría ser que tu escritura les pareciera una distracción. En cierto modo, podría incluso amenazarles porque ven que te alejas de sus necesidades.

Así que lo diré sin rodeos: no es necesario que a tus amigos y familiares les guste lo que escribes. No tienen que apoyarte como escritor. Si no tienes gente a tu alrededor que apoye tu escritura, es normal. No pasa nada.

Digo esto porque he hablado con muchos escritores que se sienten desanimados porque su pareja o su mejor amigo no se convierten en el mayor defensor de su escritura. Se dicen a sí mismos:

«Bueno, si a mi mejor amiga no le gusta lo que escribo, ¿por qué iba a gustarle a alguien más?».

Pero tu escritura no es para todo el mundo. Por eso te animo a que te esfuerces por encontrar a los lectores ideales a los que les encantará lo que creas. Pero el punto más importante aquí es desarrollar intencionadamente colegas en tu vida de escritor. Aquellos que entienden por qué creas, o que pueden apoyarte en ese viaje, y donde sientas que no estás solo.

En realidad, ésta también puede ser una acción muy cariñosa para tus seres queridos. Donde no se les exija que asuman un papel que quizá no les guste de apoyo a tu escritura, cuando quizá no sea algo que sepan hacer.

Acércate a otras personas que escriban, creen y apoyen las artes. Desarrolla poco a poco colegas aprovechando la oportunidad para establecer conexiones, apoyar su trabajo y pedir apoyo cuando lo tengas que hacer.

#5 Pero, te sorprenderá dónde encuentras apoyo. Revuelve todas las piedras

Dicho esto, la gente de tu red actual te sorprenderá con las formas en que apoyan tu escritura. No puedo decirte cuántas veces un escritor me ha contado una historia como:

"Acaba de ocurrir algo rarísimo. Mi prima, que no lee nada del género que escribo, recibió un ejemplar de mi libro y le encantó. Resulta que fue a la escuela con alguien que dirige un podcast estupendo, y ella le envió mi libro y le siguió con un mensaje de texto. Acabo de enterarme de que seré invitada en su podcast".

Habla de tu escritura a todos tus conocidos. Dales la oportunidad de apoyar tu escritura de formas que les resulten cómodas. Te sorprenderá gratamente ver quién pasa a la acción.

Ayuda a la gente en el camino. Sé muy claro sobre qué acciones te ayudarán. Diles por qué es importante. Dales un paso a paso concreto sobre cómo pasar a la acción. Considera qué les motivará a hacerlo.

Esbocé esto en mi post «Por qué tu libro no recibe reseñas», en el que un escritor puede pensar que una simple indicación del tipo «Oye, ¿puedes dejar una reseña de mi libro?» es suficiente para conseguir que alguien actúe. Pero si realmente consideras lo que supone publicar una reseña de un libro en Internet, te das cuenta de que es un proceso de 10 pasos, que requiere que alguien escriba un breve informe sobre el libro que esté dispuesto a publicar. Puede estar impregnado de una ansiedad social que nunca antes habíamos considerado. Ese mismo post contiene sugerencias sobre cómo animar a la gente a publicar reseñas de tu libro, ¡consúltalo!

#6 Nada vende libros. Promociónalo de todos modos

Nota del Traductor: El artículo más popular (aún siendo de pago) de Dan es uno en el que explora el complicado proceso de hacer que nuestro trabajo creativo -y nosotros mismos- sea visto. Como señala, “con demasiada frecuencia, nuestra escritura o nuestro arte se pierden entre las responsabilidades de la vida. Luchamos por encontrar tiempo para crear y, cuando lo hacemos, nos enfrentamos a una mezcla de señales confusas.”

Si consumes suficientes publicaciones en redes sociales, podcasts y hablas con suficientes autores, acabarás oyendo que «nada funciona» para promocionar el propio libro. Ni borradores, ni anuncios, ni redes sociales, ni podcasts, ni reseñas, ni eventos, etc. Es fácil concluir: nada funciona para promocionar tu libro, así que para qué molestarse en intentarlo.

Sin embargo, todos los días veo a autores que comparten lo que escriben, conectan con los lectores, venden libros y crean seguidores leales que hacen marketing boca a boca. Aunque es fácil sentirse hastiado porque las cosas ya no son como antes, o porque no quieres malgastar tu energía finita en algo que no tiene un claro retorno de la inversión, te animo a que compartas tus escritos de todos modos. Hace poco escribí todo un ensayo sobre esto, puedes leerlo aquí.

#7 Céntrate en las personas, no en las cosas

Si quieres que la gente se entere de lo que escribes, el primer paso no es pasarte 3 meses rediseñando tu sitio web. En lugar de eso, céntrate en conectar con personas a las que les gusten libros como el tuyo, y crea momentos significativos con ellas. Hablo mucho de esto, y es el corazón de mi enfoque de Marketing Centrado en el Ser Humano.

¿Qué pasaría si, en lugar de rediseñar tu sitio web, te pusieras en contacto con una persona cada día durante tres meses? Donde tu objetivo fuera una conversación significativa, un acto generoso o una respuesta reflexiva.

He visto a escritores no sólo aprender mucho en este proceso, sino crear conexiones y oportunidades maravillosas. Además, ¿no estaría bien pasarse el día hablando con gente a la que le encanta leer?

#8 Piensa en lo que puedes hacer por los demás, no en lo que los demás pueden hacer por tu libro

Una forma poderosa de darle la vuelta a tu forma de pensar sobre el marketing es la siguiente: ten en cuenta las necesidades de cualquier persona con la que esperes conectar en torno a tu libro. Si esperas que realicen una acción de apoyo, considera cómo puede el pedir también satisfacer sus mayores necesidades u objetivos.

Esto es fundamental a la hora de considerar la redacción de cualquier propuesta que hagas, no sólo para considerar cómo el hecho de ser invitado en un podcast apoyará tus objetivos, sino cómo el hecho de que tú seas invitado apoyará los objetivos del podcaster. Donde preveas las formas en que tu condición de invitado creará el tipo de conversaciones que les encantan y profundizará en los temas que crees que interesan a su audiencia.

#9 Haz algunas cosas realmente bien

No tienes que hacer nada para comercializar tus escritos. Nada. No hay obligaciones. Este concepto me parece liberador.

Entonces, si quieres compartirlo, ¿cómo puedes elegir un puñado de cosas y hacerlas realmente bien? Esto, en contraposición a lo que muchos escritores acaban haciendo: cocinar a medias docenas de ideas que leen que «tienen que hacer», pasarse meses indecisos de una estrategia a otra, cada una basada en una nueva historia que han oído sobre lo que «realmente» funciona para el lanzamiento de un libro.

En lugar de eso, haz unas pocas cosas realmente bien. Cuando trabajo con un escritor, a menudo identificamos un lugar central en el que centrarse que sea profundamente significativo para el autor, y en el que podamos concentrar la mayor parte de su energía. Esto tiene múltiples beneficios, ya que no sólo se siente manejable, sino que se muestra de formas que se sienten auténticas con quienes son, y donde sus lectores ideales pueden apreciarlo más.

#10 Esto es trabajo

Deja de suponer que tu libro encontrará lectores por arte de magia, que otros harán todo el trabajo necesario para conectarlo con los lectores y que cualquier esfuerzo que hagas no te supondrá ningún esfuerzo. Si estas cosas ocurren, estupendo. Pero no des por sentado que ocurrirán.

Para mí, «Esto es trabajo» no pretende ser negativo, sino más bien liberador. Si compartir lo que escribes te parece trabajo, ¡es porque lo es! No importa que hayas visto una publicación en Instagram en la que el marketing de libros parecía fácil. Tal vez fuera una presentación de diapositivas de autores de moda abrazándose en un lugar precioso, mientras comen pasteles de lujo, rodeados de público y pilas de libros. Estupendo por ellos. Puede parecer que no les ha costado ningún esfuerzo, pero ha sido un trabajo llegar a ese momento.

Este es el mejor momento para compartir tu trabajo. Hay tantas oportunidades ahí fuera. Dentro de 5 años, un escritor con un libro comparable al tuyo encontrará el éxito al alcance. No es que sea una competición, pero les llevas 5 años de ventaja. Probablemente dirán: «Caramba, ojalá hubiera empezado esto hace 5 años». Pues bien, ¡aquí tienes esos cinco años!

Si esto te parece trabajo, eso no te convierte en un vendido. De hecho, cuanto más estudio las vidas de los creadores de éxito del pasado -escritores, artistas, músicos-, más me entero de lo imbuida que estaba en sus vidas semanales la idea de compartir su trabajo.

Puede que sea trabajo, pero no tiene por qué parecer arduo. Crea un plan sencillo. Haz algunas cosas que parezcan importantes. Céntrate en conectar con personas reales y en crear experiencias que te importen.

Por favor, dímelo en los comentarios: ¿qué has aprendido sobre compartir y comercializar que desearías haber sabido hace 5 años?

Y a continuación, las reseñas de la semana:

Los Enlaces de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción

1.- Charlie Marrez: ha escrito una entrada titulada “Casandra”, haciendo un paralelismo entre dicho personaje histórico y Morana, la protagonista de su novela: “Morana, la novela en la que estoy trabajando, inicia un universo que lleva un par de años horneándose en mi mente. Casandra tiene su homenaje, al igual que su hermano”.

Y, por último, ¡felicidades por la nueva Casandra! 😁

2.- Exequiel (Raúl Katz): ha escrito una historia tituladaEl legado de Pancho Manteca, una historia con las características que ya hemos leído en otras anteriores suyas, aunque esta sea menos gore: “Sin perder el tiempo, ordené a 2 bomberos que se colocaran en traje de overol blanco para manejo de residuos. Con cinta aisladora sellaron el espacio entre su traje y sus botas. Los más antiguos sabíamos que serviría de poco, el líquido se te metía igual. Con guantes largos de látex, sellados también con cinta en sus antebrazos, se introdujeron a la piscina negra y fétida.”

3.- Mundo Jablago: nos trae una entrada sobre la ilusión en distintos ámbitos, que creo que también forma parte inseparable de la propia vida de los escritores: “Tal vez no todo lo que deseamos ocurra. Tal vez muchas de nuestras ilusiones se queden en el umbral. Pero mientras nos ilusionemos, seguimos vivos de verdad. Porqueno hay mayor empobrecimiento que dejar de esperar algo bueno en la vida”.

4.- Continuamos con El baúl del gato sideral y su autor Miguel Angel Marchan Huaman. Esta semana he leído algunos cuentos que ha dejado en notas (os los enlazoaquíyaquí) y, por supuesto, elcapítulo 5 de La pequeña guerra de Margot. Zazz es mucho más peligroso de lo que ella vio al principio… “Cuando te pedí un bebé muerto tenía que ser fresco, no profanado de una tumba. La carne estaba podrida, llena de gusanos y dejaste una aguja en la pierna. Casi me la trago. ¿Acaso querías matarme?” Y es que muchas veces, las apariencias engañan…

5.- Samuel Domínguez ha iniciado una sección en la que nos muestra las bondades de la escritura de determinados substackeros. Esta semana le ha tocado el turno a María

, de la que dice: “Es muy conversacional su estilo, sumado a que no usa español aburrido (deja lucir su dialectalidad sin allanarla), crea esa sensación de que hay alguien vivo detrás, no una redacción editorial.”

Obviamente, hay que tener en cuenta la temática sobre la que cada uno escribe al seguir estos consejos, pero aún así estoy segura de que va a haber personas a quienes estos enlaces les puedan servir de provecho.

6.- Esta semana he leído el capítulo 7 de la historia que, sobre Judas Iscariote, está desarrollando Santiago Gozálvez: “Suspiré y terminé el vaso de agua. Era normal, acababa de añadir a toda la información que le había dado un evento que no solía presenciar un ser humano común. Si contaba aquello a cualquiera, le dirían que era carne de psiquiátrico. Arrugué el vaso de cartón con una mano y lo tiré a la papelera. Me quedé observando por la ventana que daba al jardín trasero y volví a mi asiento, paciente”.

7.- Selvar nos regala otro de sus relatos de fantasía, misterioso, titulado “Concédeme la muerte antes de…”: “Uslu’Be se gira hacia el bote, pero su vista pasa pronto al grupo de mercaderes que hablan en susurros y gesticulan con impaciencia a un lado de la hoguera. El resto de la caravana — sirvientes, niños, guardias y aprendices — se han separado por el claro de bosque, para darles espacio. El color azul chisporrotea en torno al fuego, contrariado por el desafío del rojo, y se amontona plácido sobre las aguas del río. Ya no queda ni gota de celeste. Entre los árboles, en la misma dirección en la que se encuentra mi bote, el sol se oculta en el horizonte con un estallido de luz violeta”.

8.- Tom Soren: además de quedar nominado para hacer el resto de portadas y contraportadas de la Leyenda de Sinardia, nos trae un relato a las tres cartas, según proyecto de Judith Terrazas Vaquero y Charlie Marrez: “Trato de llorar cuando veo su cadáver sobre el suelo del bosque, pero soy incapaz. La hojarasca, convertida en un lecho de pardos y ocres, cruje bajo mis pies mientras me acerco. Elevo la vista. La bruma se dispersa en un cielo apenas visible tras las copas de los olmos: una imagen espectral, bella, que no puedo apreciar”.

Mi contribución (la de Mercedes) esta semana es:

🖥️ En otros enlaces, debo comenzar enlazando a Oda Y Espiral De Karen Codner su Oda a Caminar: “Investigando me encontré con varios escritores que han hecho de caminar su mejor compañía para encontrar la calma y aumentar la creatividad”.

Os puede ayudar cuando estéis bloqueados y no sepáis cómo seguir:

También os traigo una entrada de Pilar N. Colorado sobre cómo beneficiarnos de Substack al ser autores autopublicados: “Substack es mucho más que una newsletter. Para una escritora autopublicada puede convertirse en algo más que un escaparate, el lugar en el que encontrarse con su comunidad lectora y, además, en una fuente directa de ingresos.”

Camila Landavery ha escrito 10 consejos para iniciar un poemario: “¿Por qué es mi tarea escribir este poemario? fue la pregunta que me abrió los ojos. Me di cuenta que descubriéndome yo, se descubre el otro. Que mi historia puede ser espejo si decido contar los detalles necesarios y mostrarme. Lo cual —a veces— puede ser lo más difícil. También me di cuenta que quiero ser ejemplo y guía”.

Esto es todo en cuanto a enlaces, por esta semana.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Puede que no siempre recibas una recompensa inmediata por compartir. Pero eso no significa que no debas seguir adelante. Mira este ejemplo.

¿Quieres ver a un público al que le importa un bledo lo que el grupo esté tocando en el escenario? Echa un vistazo a este vídeo de 2002 de The Killers interpretando su canción definitoria de la época, “Mr. Brightside”.

La gente se arremolina, habla entre sí, abandona la zona por completo. Al final, notas que una o dos personas apenas asienten con la cabeza al ritmo de la canción:

La canción se publicó un año después como single, con una respuesta tibia. La volvieron a publicar al año siguiente en su álbum de debut, y no llegó a las listas Billboard hasta 2005, tres años después de este vídeo. Pero entonces, la popularidad de la canción siguió creciendo, año tras año.

Compáralo con esta interpretación en directo de la canción en 2019:

¿El gran trabajo debe ser obvio para la gente inmediatamente? ¿Debe hablar por sí misma? A The Killers le llevó años y múltiples intentos conseguir que esta canción llegara a la gente.

Después de aquella actuación de 2002, habría sido muy lógico que el grupo pensara: «Creo que dejamos esa canción fuera del álbum, a nadie le importa». Es fácil que relatos internos como éste nos animen a crear menos, a compartir menos. A suavizar nuestras voces. A hablar menos a menudo.

En lugar de eso, te animo a que hagas lo contrario. A compartir tu voz creativa única, porque será el respiro que alguien necesita en su día.

Mercedes nos deja con la versión medieval de “Holding out for a hero”:

Si te los persistes entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Además de la publicación de Dito Ferrer, este artículo:

Segundos:

