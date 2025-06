☔️ Buenos días, Substack. Con esta publicación, intentamos ahorrarte tiempo en la búsqueda de la mejor ficción de Substack en español, y ayudar a los autores de ficción a tener más lectores y suscriptores. Aquí tienes las reseñas y recomendaciones de ficción en Substack de esta semana, recursos (véase más abajo) y mucho más, en Crónicas de Substack, bajo el auspicio de Mercedes de Santiago y la ayuda del equipo de Columnas.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Esta es la sección de una gran historia, un artículo de interés para los escritores y lectores de ficción.

Normalmente, incluiremos aquí artículos exclusivos, comisionados o traducidos exclusivamente para Crónicas. Este último caso es el de hoy, gracias a la generosidad de Dan y a la recomendación de Mercedes:

©2016 Clonefront. Duly licensed.

15 Hábitos de Escritura que Dificultan que los Lectores disfruten de Tu Historia Indie

Post introductorio sobre legibilidad

Por: M. B. Heywood

La historia corta

Un escrito mal corregido puede contar una historia convincente, lo bastante apasionante como para que tus lectores más entusiastas puedan ignorar los errores y las incoherencias. Sin embargo, la mayoría de nosotros mantenemos unos niveles de exigencia más elevados para los trabajos publicados formalmente que para el infierno editorial de los foros, comentarios y chats en línea. Una mejor corrección significa una mejor legibilidad, lo que significa reducir las barreras para las personas que podrían disfrutar de tu trabajo. Un poco de edición ayuda mucho a demostrar que te preocupas por tus lectores.

La(s) verdadera(s) historia(s)

Los quince hábitos que se enumeran a continuación son algunas de las cosas más comunes que me hacen tropezar como lectora y me dan escalofríos como editora. (Varias personas me han señalado, con razón, que he escatimado ejemplos en la versión original de este artículo. He intentado rectificar la situación, insertando errores y cosas así en frases extraídas de mis historias de los Reinos Vaporosos con fines ilustrativos).

1) Colocar una coma en el lugar en el que tomarías un respiro al hablar (y en ningún otro sitio), en lugar de donde aclara la frase en inglés escrito:

Entre que cinchaba su saco de dormir y lo amarraba a la alforja que utilizaba como almohada, Zshurii distinguió la silueta familiar de Cactus, desde su línea de caballos más cercana al perímetro.

Más legible: Entre que cinchaba su saco de dormir y lo ataba a la alforja que utilizaba como almohada, Zshurii distinguió la silueta familiar de Cactus desde la línea de caballos, más cerca del perímetro. [Las comas ayudan aquí a organizar la frase en cláusulas y frases lógicas en lugar de respiraciones].

(Profundiza en este post de seguimiento.)

2) Utilizar una coma para empalmar el diálogo con la narración que describe otras acciones del personaje que habla, no la forma en que el personaje pronunció el diálogo:

Zshurii acarició el hocico de Cactus: «Te crees demasiado bueno sólo para comer hierba, ¿eh?».

Más legible: Acariciando el hocico de Cactus, Zshurii murmuró: "¿Te crees demasiado bueno para comer hierba?

3) Insertar un pronombre redundante, justo después de su antecedente (el sustantivo al que se refiere):

Rhecah, de pelo arenoso y cara redonda, se deslizó en fila a la izquierda de Zshurii.

Más legible: Rhecah, de pelo arenoso y cara redonda, se puso en fila a la izquierda de Zshurii.

4) Utilizar una sintaxis desordenada (estructura de las frases u orden de las palabras) que aspira a ser anticuada pero que, en realidad, es enrevesada y poco natural:

Por eso, a pocos latidos de la escaramuza, Zshurii golpeó ahora con la parte plana de su cimitarra a un espadachín con yelmo de cresta doblada en los omóplatos, por muy desprevenido que estuviera, y lo apartó de un empujón, sin tener en cuenta que podría ser un aliado.

Más legible: Zshurii estaba ahora a sólo unos latidos de la escaramuza. Con la parte plana de su cimitarra, golpeó en los omóplatos a un desprevenido espadachín con un yelmo de cresta doblada. Sin tener en cuenta que podía ser un aliado, lo apartó de un empujón.

5) Utilizar un pronombre con un antecedente ambiguo:

Zshurii intentó aprovechar el flanco abierto del prefecto, pero éste la rechazó con una rápida patada que casi conectó con su rodilla. Luego lanzó hacia atrás la afilada culata de su guadaña para rechazar el ataque de Anntica por la espalda. A continuación, la golpeó con el codo izquierdo. [El «ella» final podría aplicarse a uno de los dos personajes, Zshurii o Anntica].

Más legible: Zshurii intentó aprovechar el flanco abierto del prefecto, pero éste la rechazó con una rápida patada que casi conectó con su rodilla. Luego lanzó la afilada culata de su guadaña hacia atrás para rechazar el ataque de Anntica por la espalda. A continuación, golpeó a la comandante con el codo izquierdo. [La eliminación del pronombre final aclara que «el comandante», o Anntica, es el destinatario del siguiente golpe del prefecto].

6) Usar un sujeto singular con un verbo plural (o viceversa), a menudo en situaciones en las que un sustantivo plural o colectivo se interpone entre un sujeto singular como cada uno o cualquiera y su verbo:

Cada uno de los soldados enemigos llevaba un estandarte a la espalda, como el que llevaba ella. [Independientemente de lo que pienses sobre el uso de un pronombre plural como su en situaciones potencialmente ambiguas en cuanto al género, el verbo «llevaban» aquí trata erróneamente a los «soldados» como sujeto de la frase].

Más legible: Cada uno de los soldados enemigos llevaba un estandarte a la espalda, como el que llevaba ella.

7) Cambiar innecesariamente el tiempo verbal, por ejemplo, entre el pasado y el presente o entre el pasado simple («mató») y el presente perfecto («ha matado»):

Los defensores de los baluartes de ambos lados seguían lanzando flechas y aguijones, pero su puntería había fallado mucho. Una fuerte brisa había azotado a Zshurii desde el costado. [El tiempo verbal pasa del pretérito simple «continuaba» al pretérito perfecto «había errado» y al pretérito perfecto continuo «había estado azotando». Cualquier cambio de tiempo sin una razón contextual es una distracción potencial, y el palabreo de los tiempos perfectos ralentiza el ritmo].

Más legible: Los defensores situados en los baluartes a ambos lados seguían lanzando flechas y aguijones, pero su puntería erraba alto. Una fuerte brisa azotó a Zshurii desde un lado.

8) Conectar la mayoría de los pensamientos con y , aunque estén poco relacionados o una conjunción diferente reflejaría mejor la relación lógica:

Ella no trató de apuntar con cuidado e hizo un ligero ajuste cada vez, y se acercaron desde el límite de su alcance, que le dolía el brazo, hasta un tiro de arco menos agotador.

Más legible: No trató de apuntar con cuidado, sino que hizo un ligero ajuste cada vez, y se acercaron desde el límite de su alcance, que le hacía perder el brazo, hasta un tiro de arco menos agotador.

15) Utilizar un punto y coma en lugar de un guión largo para conectar un fragmento de frase con un aunque completo: (1)

Era una cuestión de deber; un deber terrible, los hilos de urdimbre que mantenían unido el tejido de un reino civilizado.

Más legible: Era una cuestión de deber; un deber terrible, los hilos de urdimbre que mantenían unido el tejido de un reino civilizado.

Si haces alguna (o muchas) de estas cosas, no estoy juzgando tu habilidad o talento general como escritor. Todos mostramos algunos de estos hábitos a veces, así que únete al club. Pero te digo algo porque me importa que te preocupes por tus lectores. Si necesitas ayuda para comprender alguno de estos hábitos o cómo abordarlos, házmelo saber. Como mínimo, intenta leer tu trabajo en voz alta para ti mismo antes de publicarlo. Cada pequeña corrección marca la diferencia.

Buena suerte y ¡feliz (re)escritura!

Nota:

1- Puede que pienses que este error en concreto no es tan grave comparado con los demás. No lo es, de ahí que lo haya colocado al final de mi lista. Pero para la gente que sabe de algún modo que el punto y coma sirve para unir pensamientos completos, o para sustituir comas en serie en una lista en la que los elementos enumerados ya abundan en comas, los errores de punto y coma son un contratiempo en nuestra experiencia lectora. El punto y coma indica a nuestro cerebro que busque una cláusula independiente, por lo que nos encontramos momentáneamente perplejos, buscando un pensamiento completo que no está ahí en lugar de seguir inmersos en la historia.

Nota: Agradecemos a M. B. Heywood su colaboración en este artículo, siendo su post original el siguiente:

Y a continuación, las reseñas de la semana:

📰 Las Selecciones de Mercedes

Esta sección de fantasía, terror y ciencia ficción es proporcionada cada semana por Mercedes de Santiago, que también lidera esta publicación, Crónicas.

Si quieres leer el artículo original, está aquí.

Los Enlaces de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción

1.- Antonio Jurado, que es uno de los recién llegados a esta ronda de enlaces de hoy, nos cuenta la historia de la bruja Felipa Guamán: “No había rastro de Felipa. Aunque se apresuraron a buscarla a caballo por los alrededores, lo único que lograron oír fue el llanto de un bebé que resonaba entre los árboles. Don Jacinto juró que era imposible determinar de dónde provenía: parecía brotar de todas las direcciones a la vez. Decían que era el alma del recién nacido, atrapada en el bosque por no haber recibido el bautismo”.

2.- Charlie Marrez nos cuenta sobre sus proyectos y en particular, sobre Morana: “El “moranaverso” pasa a llamarse oficialmente “Versus Mundi” (ya veréis porque en la novela). El hecho es que no es la primera vez que comento que este mundo se ha hecho mucho más grande de lo que podría haber imaginado en un principio”. Nos invita, después, a participar en una encuesta:

3.- Exequiel nos trae un historia sobre un paciente en el hospital en tiempos del COVID: “Al salir de la habitación tuvo que encerrarse unos momentos en el baño. Se sentía frustrado, con culpa. No entendía ¿Por qué lo afectaba a él? Una vez terminado el día él podría dejar todo el desagrado atrás, sacárselo y tirarlo a la basura, al igual que las pecheras plásticas que se usaban para entrar a las habitaciones de los pacientes. No significaba nada para él. Podría volver a su casa, seguro, lejos, protegido ¿Cómo no sentir culpa por la angustia que lo invadía? Él no era el centro del problema, solo era un emisario, un funcionario. No se trataba de él, eran otros los que sufrían de las consecuencias devastadoras del virus ¿Era acaso un sentimiento egocentrista? Trató de respirar profundo y mojarse la cara. No había justicia en nada de lo que ocurría, pensó.”

4.- Ahora recibimos con un fuerte aplauso a Extranieza miscelánea que nos trae uno de los relatos más disparatados pero también mejor concebidos en su entorno fantástico que he tenido ocasión de leer: “¿Sabías que una iniciativa del siglo XIX para aprovechar las propiedades antiestáticas de la lana de las ovejas neozelandesas acabó amenazando la integridad de todo el ecosistema submarino?”: “la voracidad de las ovejas era tal que sobrepasaba el ritmo al que los agricultores podían trabajar. Por eso las ovejas empezaron a comerse los propios equipos telegráficos que habían jurado proteger. Y cuando se acabaron los equipos telegráficos empezaron a comerse las piedras y a perforar el subsuelo, creando una compleja red de cavernas que utilizaban como refugio para ocultarse de la dotaciones de ganaderos que trataban infructuosamente de devolverlas a tierra firme. Su dieta se amplió y empezaron a devorar bancos de peces y crustáceos arrasando con ecosistemas enteros. El problema alcanzó escala de impacto internacional cuando los rebaños se expandieron más allá de las costas neozelandesas y se detectaron en países alejados miles de kilómetros”.

5.- Continuando con la lectura de La pequeña guerra de Margot, de Miguel Angel Marchan Huaman, toca leer el capítulo 6: “Zazz se acercó a Margot sin dejar de reírse y cambiar. Estaba desnudo. Sus piernas se hicieron más altas y se llenaron de pelos; todo su cuerpo creció hasta la altura de dos metros y medio; su columna vertebral y sus costillas abandonaron el interior de su cuerpo para convertirse en un exoesqueleto; su cabello creció hasta rodear su cuello y su rostro se deformó, en especial su boca que creció para darle cabida a una larga lengua retráctil que tenía una pequeña boca hecha únicamente de dientes”.

6.- Ver podcasts, más abajo.

7.- En el siguiente capítulo de la historia fantástica de Santiago Gozálvez sobre Judas Iscariote, el octavo, el protagonista hace una petición muy importante a Casandra: “Preparé café. ¿En una cafetera americana? No, por mi Padre. Lo preparé en una cafetera italiana de casi cuarenta años, una antigüedad, que no antigualla, con grano colombiano de aroma único molido en un molinillo que compré en Verona hacía más de cinco décadas. Tomar café así era una experiencia, no un simple trámite”.

8.- Selvar reflexiona sobre los sistemas de magia en la fantasía en su entrada “El pecado de Brandon Sanderson”: “En el video, el Youtuber hace un seguimiento de la literatura fantástica dividido en cinco etapas, y otorga un papel determinante a la introducción de sistemas de magia para, de alguna forma, sanear al género de la avalancha de «versiones» de «El Señor de los Anillo», dado que el impacto de Tolkien fue tan grande, que en algún punto los lectores comenzaron a aburrirse de leer historias que venían a ser… eso; versiones. No obstante, el éxito de Sanderson está teniendo un impacto similar en la actualidad. Cuando a Tolkien se le imitó la lucha del bien contra el mal en contubernio con El Viaje del Héroe para conformar su fórmula maestra, a Sanderson se le replican sus ideas sobre los sistemas de magia y la Fantasía Dura”.

NOTA: creo que, por mucho que veneres a unos.y a otros o a todos, tienes que ser capaz de hacer (1) una construcción de mundos original y (2) se entienda con claridad por qué hay gente que usa la magia y en qué condiciones puede hacerlo, así como las consecuencias de usarla. En mi caso, no estoy interesada en que me digan cómo se hace un encantamiento, porque esto no es un libro de texto y en la vida real no producen efecto…

9.- Tom Soren medita sobre la música que le ayuda a escribir en “El crepitar de las bolsas de Cheetos y otros traumas #9”: “Ni ruido blanco ni estallidos intermitentes. Cuando escribo, es la música instrumental la que me ayuda a activar mi parte creativa: bandas sonoras —sin voz ni letra— y música clásica. De hecho, tengo canciones fetiche que van variando según la naturaleza del relato o escena que esté escribiendo. Por ejemplo, si estoy vomitando algo crudo o profundo, Silk Drake, de Jason Hill hace las veces de musa sonora. El tema aparece en la segunda temporada de Mindhunter (creo, pero no lo voy a buscar) en una escena muy escabrosa —si no has visto esta obra maestra, ya estás tardando—”.

Mi contribución de esta semana es este cuento corto que he escrito para un reto literario: “Una vez que el animal estaba ya preparado para ser llevado al castillo y convertirse en el principal plato de sus moradores y acompañantes, Don Pedro se separó un poco de la comitiva y dirigió su caballo hacia el lago para beber de sus cristalinas y frescas aguas. Así hizo y, ya se disponía a volver cuando, encima de una roca, vio a una mujer bellísima que, vestida únicamente con su larguísimo y frondoso cabello, se peinaba con cuidado”.

En otros enlaces, primero, debo mencionar a Rea L. López que necesita ayuda con el Verkami (financiación por el método crowdfunding) que ha preparado para desarrollar su historia titulada “Proyecto Esmeralda”: “si estás interesada en apoyar Sueños Malditos y mi trabajo, en general, te agradecería muchísimo que entrases en ➡️este enlace⬠️ y le dieses al botón con el corazoncito para estar al pendiente de la campaña. Habrá recompensas limitadas y seguro que no te las quieres perder 😌”

Para saber más sobre su proyecto, puedes pinchar aquí. Tiene de todo… hasta dibujos y llaveros…

En segundo lugar, creo que también conviene leer este enlace de Antonio de Rosa que tiene de todo: una historia corta y varios consejos de escritura…

Y, por último en este apartado, tenemos unas recomendaciones de Oda Y Espiral De Karen Codner :

Esto es todo en cuanto a enlaces, por esta semana.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Samuel Domínguez nos trae su podcast, con la voz de Geeknifer, de la historia titulada “Antes de rendir el alma”: “Además, cuando lo fueron a llevar a boxes, te dijo que ya te podías ir, o algo así, pero con ese tono extraño que había tomado después de despertar. Al final, os acabáis de conocer, puede que prefiera estar solo, que no quiera tener a una desconocida viendo cómo le hacen pruebas y lo manosean de aquí para allá”.

Además:

Aunque no te guste Lana del Rey es más que posible que esta versión medieval de varios de sus éxitos (Summertime Sadness, entre ellos) sí te guste:

Nota: Propuesto por Mercedes

Recursos para escritores de ficción

Crónicas es más que un boletín. Si te interesa escribir ficción en Substack, Crónicas es el lugar adecuado.

En este marco, la “gran historia” de hoy es parte de ese esfuerzo.

Además, queremos señalar algo interesante que ha dicho esta semana Eric Falden, que es ya un conocido de Crónicas y nos ha permitido reproducir aquí sus pensamientos:

Esto es lo que he aprendido sobre la serialización de ficción en substacks, ahora que mi antología de 48.000 palabras está en el retrovisor.

No lances tu serial el día de las elecciones presidenciales de EE.UU. No nombres tu serial con una palabra inventada. La Ficción es Fricción, pero incluso el formato largo puede dar sus frutos. Las historias «conectadas pero auto-contenidas» fueron un acierto. Le hemos preguntado sobre esto, y nos ha contestado: “Cada historia de mi serie era independiente, con un principio, un nudo y un desenlace, para que los lectores pudieran empezar por cualquier capítulo sin perderse. Pero la serie recompensaba a los lectores que volvían.” Escribir es algo profundamente personal, te guste o no.

Esto es lo que no aprendí:

¿Cuál es la cadencia correcta? Hice 9 relatos en tres ráfagas de publicación distintas, cada una con unos meses de diferencia. A mí me funcionó, pero no lo recomendaría.

Número de palabras: Todos mis relatos eran «demasiado largos» según mis cálculos, pero mirando hacia atrás hay muy pocas cosas que recortaría. ¿Dónde me deja eso? 🤔

Para más detalles, puedes consultar el artículo. (Está en inglés, pero si hay interés, puedo pedir traducirlo y publicarlo aquí).

¿Qué has aprendido de tus series?

Encuesta

Queremos preguntar a nuestros lectores qué temas les interesa más como recursos para escritores de ficción. Por supuesto, en comentarios puedes añadir otro tema que creas muy importante.

Por favor, hazte oír:

También (pues Substack no deja establecer muchas opciones):

