🏛 LA GRAN HISTORIA

Esta es la sección de una gran historia, un artículo de interés para los escritores y lectores de ficción.

Normalmente, incluiremos aquí artículos exclusivos, comisionados o traducidos exclusivamente para Crónicas. Este último caso es el de hoy, gracias a la generosidad de Bill Adler:

Pétalos de Sakura

Una historia sobre una niña y las flores que ama.

Never Let Go of Hope, de Marina V, la canción principal de Sakura Petals. Esta es una canción para el autor de esta historia corta, Bill Adler. Puedes encontrar la letra de la canción aquí.

Por: Bill Adler, escritor estadounidense afincado en Japón. Sus libros han vendido más de un millón de ejemplares.

Cuando Akari terminó de recoger todas las flores de cerezo caídas a su alrededor, levantó la cabeza y pidió: «Mamá, papá, ¿tenéis pegamento?».

Akari estaba sentada en la acera, con las piernas cruzadas, frente al centro comercial Grand Tree, un edificio marrón de cuatro pisos con forma de bola de helado, a cinco manzanas de su apartamento en Kawasaki, Japón. Llevaba un vestido a rayas azules y blancas y zapatos rosas.

Su vestido, lleno de las flores de sakura que había recogido, formaba una tienda de campaña entre sus piernas. Las flores brillaban como corales submarinos.

Grand Tree solía estar lleno de vida los sábados de abril, con compradores y familias que abarrotaban el centro de actividades de la cuarta planta del centro comercial. La acera frente a Grand Tree, donde estaba sentada Akari, de siete años, solía estar muy concurrida.

Pero hoy, Akari y sus padres eran las únicas personas que estaban fuera. Todos los demás en Kawasaki, en todo Japón y en el resto del mundo habían decidido esperar el fin del mundo en casa.

Cuando cayera la última flor de sakura, el planeta se partiría en dos, expulsando una mitad de la Tierra hacia el sol y la otra al frío del espacio. La Tierra expulsaría su atmósfera y los que no murieran asfixiados perecerían al caer en el abismo que separaba las dos mitades.

Durante tres semanas, desde que las primeras flores abandonaron los árboles, la Tierra había estado rugiendo como un oso enfadado despertado de su profundo letargo. El sonido premonitorio y sibilino lo invadía todo, penetrando en los quirófanos de los hospitales, en las cámaras acorazadas de los bancos e incluso en los submarinos más profundos.

Los rayos estallaban por todo el mundo, atravesando cielos despejados, y el aire sabía a metal amargo.

La tierra se tambaleaba en todas direcciones como si fuera un trompo en su última vuelta.

La mayoría de los árboles perdieron sus pétalos una semana después de florecer. Algunos aguantaron una semana más, y ahora el único árbol de sakura en flor de Japón se alzaba frente al centro comercial Grand Tree.

«Quedan nueve flores», susurró su madre, Mika. «¿Cuánto tiempo crees que nos queda?».

Haruto levantó la mano para comprobar el viento. Una ligera brisa le acarició la piel. «Quizá quince minutos. El viento está arreciando. No creo que estos sakura duren mucho más. Se unirán a los demás en el suelo y entonces...». Se secó las lágrimas de los ojos. «Se acabó. Pero ¿sabes qué, mi amor? Akari no es consciente de lo que se avecina».

«Mírala. Está sonriendo.

Se está divirtiendo recogiendo las flores, sin saber que son el instrumento de la destrucción del mundo».

«Hace esto todas las primaveras. Incluso antes de saber andar, se sentaba en la acera y recogía las flores. La hace feliz».

«A mí también me hace feliz», dijo Mika. «No es terrible morir feliz».

Akari volvió a hacer su pregunta: «¿Tienes pegamento? ¡Tengo que pegarlas!».

Haruto negó con la cabeza.

Mika se encogió de hombros y rebuscó en su bolso, esperando encontrar objetos aleatorios —un cepillo, pañuelos, crema labial, llaves, la cartera y una pequeña linterna—, pero sus dedos también encontraron un cilindro de plástico, que sacó. Mika entrecerró los ojos, frunció la nariz y dijo: «¿Tengo un tubo de pegamento?». Entrecerró los ojos mirando a Haruto y luego se volvió hacia Akari. «¿Quieres un tubo de pegamento?».

—¡Sí! Es perfecto». Lentamente y con cuidado, Akari se puso de pie. Sostuvo la parte inferior de su vestido en horizontal para evitar que se derramaran las flores, tomó el pegamento en barra de su madre y se acercó al cerezo. Akari tocó la punta del pegamento en barra con una de las flores y la presionó contra el tallo del árbol. Satisfecha al ver que la flor se había pegado, pegó otra al árbol, y luego otra y otra.

Los rugidos se calmaron. Menos rayos cruzaban el cielo y el planeta dejó de tambalearse.

Haruto sacó un tubo de pegamento amarillo de su bolsillo izquierdo, luego otro del derecho y le pasó uno a Mika. Recogieron flores de la acera y las pegaron al árbol lo más rápido posible.

Los vecinos, que habían estado observando a Akari, Mika y Haruto desde sus ventanas, salieron a la calle con barras de pegamento en la mano. Cientos, luego miles de personas, recogieron pétalos de las aceras y las calles. En cuestión de minutos, todos los árboles florecieron, y todo se convirtió en un mar rosa.

Un tintineo, como campanas de viento de un templo lejano, llenó el aire. Mika oyó suspirar a la Tierra y, cuando Akari la miró con una amplia sonrisa, supo que ella también lo había oído.

Nota: Agradecemos a Bill Adler su colaboración en este artículo, cuya versión en inglés es la siguiente:

Y a continuación, las reseñas de la semana:

📰 Las Selecciones de Mercedes

Esta sección de fantasía, terror y ciencia ficción es proporcionada cada semana por Mercedes de Santiago, que también lidera esta publicación, Crónicas.

Si quieres leer el artículo original, está aquí.

Los Enlaces de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción

Son los siguientes:

1.- Antonio Jurado está escribiendo una novela/novelette por capítulos, titulada “Las Eliminaciones”. Os dejo por aquí su primer capítulo: “Debo admitir que, al igual que Humberto, también me sorprendieron los resultados de las encuestas. Asumí, erróneamente, que el novelista se mantendría en un lejano tercer lugar, con apenas un uno por ciento de intención de voto. Pensé que este apoyo provenía de un grupo reducido de personas que trataban el asunto como un chiste. Este mismo grupo, que creó comunidades en redes sociales, canales de difusión y otras plataformas, logró impulsar la nominación de Humberto. Era la primera vez en la historia que un artista conseguía una postulación de este tipo, y personalmente, esto marcaba un precedente que considero peligroso”.

2.- Charlie Marrez nos trae esta semana un relato filosófico sobre la vida en un tren del que no se conoce el destino y del que uno no puede cambiar el rumbo: “Hasta ese momento, sentía que su vida había sido como montarse en un tren que no sabes hacia donde se dirige: Te subes, te adaptas a los asientos que quedan libres e intentas estar cómodo. Ya sea leyendo, escuchando música o, “simplemente”, fantaseando”. Una delicia:

3.- Exequiel escribió otro de sus interesantes relatos, titulado “Camelia me obligó”, sobre el tema de qué pasa cuando quien muere en un accidente resulta ser un delincuente: “Ahora viene la parte en que teorizamos. Solo a unos segundos de que escapó el primer asaltante, una montonera de cables cayó sobre el vehículo, una luz blanca azulada deslumbrante rodeo por menos de un segundo la escena, momento tras el cual el auto entró en ignición. El arco voltaico generado por los cables fue suficiente como para activar algún mecanismo de seguridad en los postes adyacentes, lo que cortó la luz en toda la cuadra. Solo gracias a ese hecho, es que el auto no se encontrara electrificado a nuestra llegada. Pero eso fue algo que aprendimos unos días después del incidente”.

4.- Extranieza miscelánea escribió otro cuento de fantasía disparatada tituladoLa cofradía de la hechicería y el encargo de carpinteríasobre aquella vez en que Lord Bituario encargó la restauración de los muebles de su habitación a la cofradia de la hechicería: “Mondriano el mago no estaba de acuerdo, y la insistencia de Bêlgardar, mago también, estaba empezando a enfurecerle. Mientras le escuchaba no podía parar de negar con la cabeza. Negaba tan fuerte con la cabeza que casi se le cae el sombrero y se lo tuvo que sujetar con las dos manos para encasquetárselo más a fondo. Tuvo que apretar mucho porque su pelo, seco e inflado, hacía que se le escurriera siempre. Y aun apretándoselo mucho era un peligro. En una ocasión, sin previo aviso, el sombrero salió volando disparado con un “pop”, se elevó centenares de metros y casi ensarta a un par de gansos que pasaban volando por allí”.

5.- Tenemos por vez primera en esta ronda a Fantasía Épica, que escribe una historia llamada “La hermandad del hierro”. Os dejo por aquí el capítulo 1: “Así fue como Jack comenzó a entrenarse con su tío casi todos los días que Tarken tuviera un rato libre. Nada más despejarse las brumas de la noche abandonaban la casa a hurtadillas, intentando pasar lo más inadvertidos posibles. Su lugar de entrenamiento era el mismo claro donde Tarken le había revelado la verdadera naturaleza del hierro, un sitio donde nadie les buscaría, pues a todos les asustaba internarse en el bosque. Las primeras semanas fueron especialmente duras. Tarken le sometía a un riguroso entrenamiento, indicándole qué giros hacer con su arma de madera, y combatiendo a lo largo del claro durante una hora. Jack terminaba extenuado y lleno de moratones cada jornada, pero apreciaba la habilidad de su tío y poco a poco iba asimilando formas de combate”.

6.- Recibimos también hoy por vez primera en esta ronda a LAR, quien está escribiendo una historia muy interesante titulada “Nivadean”. Comenzaremos por sucapítulo 1, con un comienzo en el que ya percibimos conflicto en el mundo descrito: “Fágarten tuvo que hacer un esfuerzo consciente para comprender lo que acababa de suceder: el chico estaba medio muerto de miedo y aún así lo desafiaba. Un mocoso al que podría partir en dos con las manos desnudas le hacía frente en su propia casa. Una muestra así de determinación y coraje merecía respeto. Además se suponía que se trataba de una simple reunión a la que cada pueblo mandaba un enviado, seguramente con el propósito de informarlos mejor sobre lo que estaba pasando y despejar dudas. Y si más adelante las cosas iban a ponerse tan feas como creía, lo primero que debía hacer era pensar en la seguridad de su gente, sin importar lo mucho que deseara cabalgar hacia la batalla. Tal vez lo mejor sería quedarse y encargarse de todo para cuando llegara el momento. Tenía demasiado por resolver allí y podría aprovechar mejor ese tiempo en lugar de malgastarlo en una larga y tediosa cabalgata.”

7.- Esta semana toca leer el capítulo 7 de La Pequeña guerra de Margot, una historia escrita por Miguel Angel Marchan Huaman que va llegando a su desenlace: “Zazz tenía mucho interés en cómo quedaría Margot después de haber experimentado un millón de muertes violentas. De lo que si estaba seguro era que no habría una “Margot” en ese cuerpo. Lo único que quedaría sería un cascarón vacío. Un cúmulo de recuerdos y traumas falsos opacarían su verdadera personalidad e identidad”.

Zazz ha resultado ser aún más pesadilla que el casco.

8.- Samuel Domínguez nos refresca la memoria con los personajes de su historia sobre Alma ahora que va a comenzar la tercera parte de la historia, en la que todos podemos participar en el devenir de los personajes, mediante las encuestas que incluye al final de cada capítulo. Se puede participar hasta mañana: “Alma conoce a Luna, la hermana de su vecino Cándido, y se alían para investigar esa organización y lo que sea que está pasando en el mundo. Sin embargo, cuando Luna le enseña un anillo que encontró en el apartamento de su hermano, una fuerza atroz las absorbe y las deja atrapadas dentro. Dentro del propio anillo.”

9.- De Santiago Gozálvez estoy leyendo su obra por entregas sobre Judas Iscariote. En esta semana, le ha tocado el turno a su capítulo IX: “No os he contado como es la muerte, ¿verdad? La muerte es (y os lo dice alguien que ha vivido muchas muertes) un pasaje al siguiente punto de control. Estás en este frío pasillo, oscuro, con una luz que no tienes muy claro de donde viene, y comienzas a caminar como si supieras hacia donde vas. Caminé, caminé, seguí caminando y entonces llegué. Esta es la primera prueba, una puerta con una ventanilla y un señor de traje negro mirando a la nada, como sacado de un cuadro de Rafael”.

10.- Selvar ha continuado con su historia sobre la Hilandera que ya inició hace unas semanas con un relato corto: “Larki volvió a alzar la vista, pero solo hasta ver los labios del Infalible. Este era el tipo de cosas que sucede al formar parte de los planes del alquimista más poderoso de Ogok’Ib, Templos de magia negra y usuarios de magia antigua. Nada era imposible en aquel círculo de entidades con poderes casi divinos.”

Un relato genial, que me hace recordar su Archivo y mis comienzos por aquí. Algún día veremos sus vídeos en Youtube sobre cómo debe escribirse una novela de fantasía…

11.- Tom Soren escribió un relato para la newsletter de Pedro Gala titulado “Con cebolla y sin cebolla”, que seguro que os va a sorprender: “Carlos y Alejandro son muy diferentes, pero lo comparten todo. Carlos es leal, noble, algo tímido y muy fan de Agatha Christie. Alejandro es extrovertido, altivo y hace twerking si suena algún patrón rítmico mínimamente derivado del dancehall jamaicano.”

Mi contribución a la ronda de esta semana es este enlace, en el que hago balance del año que ha transcurrido entre mis dos cumpleaños. La realidad es que estoy aquí por casualidad, nunca me planteé escribir… pero aquí estoy. El camino hasta terminar el Libro I de La Leyenda de Sinardia ha sido una aventura en sí mismo: “El venir a Substack fue bastante decisivo en empezar a plantearme publicarlo: era un trabajo añadido y una responsabilidad porque un blog puedes dejarlo de publicar, especialmente si es gratuito, pero empezar una saga y no terminarla me parece dejar al lector en un momento “agárrate a la brocha que te quito la escalera”. Con todos los personajes en posición de “y ahora qué hacemos”. No me gusta Juego de Tronos de George R. R. Martin, pero sí El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss y el que no lo haya terminado me supone un problema porque quiero saber qué pasa con el Asesino de Reyes, ese personaje tan genial que me obligó a seguir leyendo sus dos libros casi sin respirar”.

Ahora tengo que hacer lo mismo con el Libro II... y comenzaré a escribir el III, Dm, en octubre.

En otros enlaces, esta semana os dejo con Christine Palmer y su proyecto Sapiens: “Yo les propongo ese lugar (no es un sofá), un espacio de arquitectura abierta que se irá poblando con las voces de ustedes, porque ahí tendrán la libertad de modularla como quieran. El espacio será de ustedes, los que se vengan conmigo a inaugurar un Nuevo Movimiento Literario. Contra el ruido, contra las trampas, contra todo eso que nos oprime, nos aprisiona, todo eso que a veces sentimos No nos deja escribir”.

Por último, no puedo dejar de enlazar este genial artículo de Álvaro García , titulado La inspiración no existe, en el que basándose en unas declaraciones de Camilo José Cela, señala que la inspiración es fundamentalmente trabajo. Cito: “Cela: No existe. La inspiración... no soy yo el que dice que no existe, era Charles Baudelaire el que lo dijo cuando le preguntó una señora: "¿Qué es la inspiración, maestro?". Él contestó: "Señora, la inspiración es trabajar todos los días". Claro, me siento frente a la mesa a escribir y la inspiración acaba llegando”.

Esto es todo en cuanto a enlaces, por esta semana.

PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Escribe Mercedes:

En podcasts, enlazo aquí este de Judith Terrazas Vaquero, el primero de la serie de “Relatos a las tres cartas”, titulado “Salta, salta, no morirás”: “La mañana siguiente se despierta sola. Se gira en su cama agradeciendo por un día más. Se va estirando. Y empieza a recordar su pesadilla. Es un sueño recurrente. Siempre lo mismo cada noche, una y otra vez. Recuerda que el brillo de la luna llena se reflejaba en las espadas cegándolas. Recuerda la escena. Siente el terror de morir”.

Nota: Propuesto por Mercedes

Recursos para escritores de ficción

Crónicas es más que un boletín. Si te interesa escribir ficción en Substack, Crónicas es el lugar adecuado.

De la encuesta (ver más abajo), hemos aprendido que uno de los recursos más votados es el de “construcción del mundo literario”. Buena elección. Construir un mundo ficticio es uno de los aspectos más gratificantes y emocionantes de escribir tus propias historias. Contamos con Ramón García para el uso de categorías o elementos de contexto y delimitación antes de iniciar cualquier proyecto literario:

Cuando leemos una novela de detectivas o de esas novelas que empiezan con una muerte (un ejemplo es Agatha Christie), parte de la diversión consiste en intentar resolver el crimen antes que la policía. Es tanto un rompecabezas como una historia, y un rompecabezas solo se puede resolver si conoces las reglas y tienes todas (o la mayoría) de las piezas. Si el creador del rompecabezas puede, por capricho, cambiar fundamentalmente la forma en que encajan las piezas, deja de ser divertido y se convierte en algo frustrante. Es como si el escritor hiciera trampa.

Una cosa que puede hacer el traductor es definir los universos de la trama, para que las reglas estuvieran establecidas y las piezas del rompecabezas fueran claras. Eso permitiría a los detectives investigar los crímenes y llevar al lector con ellos.

El problema es que la construcción de mundos puede ser infinita, y siempre hay que intentar -creo yo- establecer algunos límites. Para ello, podemos averiguar cuánto mundo tenemos que construir para establecer las reglas, pero sin meterme en callejones sin salida de los que podría tardar meses en salir.

La construcción del mundo es siempre un equilibrio entre el detalle y la practicidad: si hay muy poco, tu mundo parece endeble; si hay demasiado, nunca llegarás al manuscrito propiamente dicho.

Por ello, como en las inversiones de capital riesgo y el emprendimiento, podemos adoptar un enfoque de producto mínimo viable: ¿cuánto mundo tenía que construir para que esto funcionara?

Se puede tener una base en cada uno de los temas apropiados a tu historia (geografía, sociedad, economía del período narrado, etc), para saber lo suficiente sobre el mundo que estamos construyendo como para escribir historias.

Siendo realistas, no se puede resumir la cultura de todo un mundo. Cada país, cada ciudad, cada distrito, cada calle tiene sus propias idiosincrasias, pero ese es uno de los atajos necesarios que podemos tomar. Si el área geográfica que nuestro relato utiliza como marco es relativamente pequeña, y hay abundante información, puede ser una ventaja.

En teoría, estas categorías (las que tu uses y se adapten a tu narración) pueden proporcionar todo lo necesario (para este propósito) para empezar a escribir el libro. Se podría añadir detalles con el tiempo, pero la base estaría sentada desde el principio.

Creo que este enfoque ayuda a mantener una coherencia interna y evita que caigamos en agujeros argumentales. Las restricciones impuestas por la construcción del mundo dan lugar a soluciones e ideas creativas interesantes.

Lo que descubrí es que, aunque no haya demasiados detalles en cada categoría, se combinan para crear una mayor complejidad. Los matices de una sociedad cobran vida en la forma en que se mezclan estos elementos o categorías. Es en esa colisión donde surge la sensación de verosimilitud.

Nota: Agradecemos a Ramón García su colaboración en esta sección.

☑ Resultados de la encuesta sobre los recursos para escritores

Hace un tiempo, preguntamos a nuestros lectores qué temas les interesa más como recursos para escritores de ficción. Estas han sido las respuestas

También (pues Substack no deja establecer muchas opciones):

Este es un recurso exclusivo para los suscriptores (gratis) de Crónicas:

📵 Los boletines más visitados de Crónicas de Substack de la pasada edición

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Y un artículo de Crónicas:

El próximo domingo mostraremos los más visitados de la presente edición de Crónicas.

