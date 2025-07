☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

"El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español"

Y para conseguir suscriptores. Por ejemplo, esto es lo que comparte, en una Nota, Manuel Benavela: el 50% de los suscriptores que vienen de la “red de Substack” lo hacen procedentes del Diario y Crónicas de Substack.

🏛 LA GRAN HISTORIA

🟣 Sócrates despreciaba la escritura

Nuevas Ciencias /

Sócrates cuenta un mito: El dios Thot se presentó ante Thamus, rey de todo Egipto, para mostrarle las artes que debían ser entregadas a su pueblo. Thamus lo interrogó sobre la utilidad de cada una, y las aprobó o desaprobó según le pareciese bien o mal. Cuando llegaron a la escritura, Thot proclamó: “Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues he inventado un …

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

Directorio de Autores y Newsletters Amigos de los Restacks

Pretendemos crear una lista central de creadores y boletines de Substack que restackearán las notas que hagas (comentarios con restack, etc) sobre sus artículos; al menos, sobre sus últimos artículos.

Si te interesa que hagan notas (con cierta “sustancia”) sobre tus artículos, y te comprometes a restackear tales notas, por favor, indícalo en comentarios de este post (periódicamente, los incluiremos en el cuerpo principal):

Frente al app de Substack y Notas: ¿Qué hacer para que lean lo que escribes por email?

Escribe josé luis burgos, que publica “El rincón de Daledebil” que hay algo en el modelo de Substack que no le “acaba de cuadrar”. Explica que, para él, el “tema de las subscripciones solo tiene sentido bajo un modelo” donde “unos pocos publican y muchos les siguen. Un modelo, digamos, periodístico”, de pago. En este caso, lógicamente, el lector solo estará suscrito a unos pocos boletines.

Pero al ser gratuito y “democratizarse” la gente busca las suscripciones como si fueran followers de Instagram. Sin embargo, eso rompe la dinámica que decía porque si alguien está suscrito a 300 perfiles está claro que tiene que eliminar de su mail la opción de recibir los posts y tan solo leerá una mínima parte de los mismos en la app. Creo que hay una gran falta de claridad al respecto y la gente da (damos) indiscriminadamente a “seguir” o a “suscribirnos”.

La consecuencia es la siguiente:

Todos los que escribimos posts buscamos suscriptores y no “likes” ni “seguidores”, pero si al final todo el mundo tiene desactivada la opción de recibir en el mail y cada cual tiene un elevado numero de (suscripciones), indefectiblemente los post se perderán en un agujero negro y la gente solo tendrá tiempo de leer las notes cortas.

Como yo lo veo, primero con la app, y luego -como resultado de su guerra con X/Twitter- Substack se encuentra con que ahora es más que la suma de sus autores, y que, cuando busca capital, los inversores valoran no tanto la comisión que cobra del 10% (que fue su modelo de negocio original, y por ahora el único que le da dinero), sino su valor para dominar el ecosistema que ha creado (donde la barrera de salida empieza a notarse, con el tiempo) y ser una red social alternativa. Para ello, todavía tiene que crecer más, porque -fuera de algunos círculos- el mundo todavía no conoce Substack. Y tiene que hacerlo rápido, porque los inversores no tienen paciencia infinita. Por cierto, el 54% de los que contestaron a nuestra encuesta dijeron que sí invertirían en Substack. Quien sabe, quizás tengamos esa oportunidad más pronto de lo que pensamos.

Pero, además, y esto no lo cuenta, tiene que convertir a los lectores de emails en lectores de la app y/o de Notas. Y atraer a los que les gustan otros formatos (o no, pero se los impone igualmente). Precisamente esta semana Substack ha “mejorado” el Live Video, porque “ahí está el crecimiento”. No me extraña, si nos lo pone hasta en la sopa.

Volviendo al punto último de José Luis, “si al final todo el mundo tiene desactivada la opción de recibir en el mail y cada cual tiene un elevado numero de (suscripciones), indefectiblemente los post se perderán en un agujero negro y la gente solo tendrá tiempo de leer las notes cortas”, esto ya está ocurriendo cuando tus lectores son otros escritores. Pero todavía no cuando tus lectores proceden de los emails que envías. Hicimos un experimento, y el 95% de los que leían notas eran a su vez otros autores.

Así que la estrategia para maniobrar ante los peligros que José Luis menciona, podría ser esta:

Si quieres suscriptores que te lean por email y no sólo seguidores: Envía buenos emails, al menos 1 vez a la semana (y digo buenos, porque se pierden también suscriptores por email). Tras enviarlos, puedes borrar varios párrafos del post, diciendo que los suscriptores los reciben íntegros.

Si quieres llegar a otros autores y a sólo seguidores, utiliza Notas. Depende del contenido de ellas y de tu audiencia, puede tener efectos de red o no.

Si quieres evitar que tus suscriptores usen la app para leerte, el procedimiento es enviar un email a todos tus suscriptores, pero no como si fuera un post normal. En la pestaña de Suscriptores, se seleccionan todos y se da click al botón “Enviar correo electrónico”.

Espero que todo esto ayude.

Cuánto cuesta autopublicar un libro (y cuántos ejemplares necesitas vender para no perder dinero)

Descubre las partidas reales de gasto en edición, impresión y distribución, y aprende a calcular el punto de equilibrio para que tu libro sea rentable desde el primer día.

A través de Pilar N. Colorado, Paola C. Álvarez, que escribe el boletín Desde la bahía, acudió a nuestra llamada en busca de una voz experta en los números reales de publicar libros en papel. Esto es lo que nos ha escrito, en exclusiva para el Diario, por lo que le estamos muy agradecidos:

La mayoría de las veces, los escritores se lanzan a publicar un libro sin tener un plan financiero detrás, y es que todavía hoy existe la gran confusión de pensar que autopublicar no requiere una inversión o que tú mismo puedes encargarte de cada paso del proceso como un profesional.

¿Se puede? Sí, pero no esperes calidad ni resultados profesionales. Esa es la realidad.

Así que hoy voy a intentar desgranar las partidas básicas que deberías incluir en tu plan financiero literario para saber con qué presupuesto debes contar y cuántos libros debes vender para recuperar la inversión independientemente de la tirada que hagas.

Voy a hacer el estudio para libro físico, que es el que requiere de ejemplares, distribución y un poco de burocracia.

También quiero recalcar que las tarifas son orientativas y con rangos, ya que no existe ningún reglamento que obligue a unificar precios, por lo que puedes encontrar presupuestos de todo tipo en el sector. Además, ten en cuenta que el precio de cada servicio editorial depende de la longitud de la obra.

Para este plan, voy a utilizar como ejemplo un manuscrito de sesenta mil palabras y voy a dividirlo en dos partidas: edición (gastos fijos) e impresión (gastos variables), ya que la edición se hace una vez y es independiente de la tirada, es decir, del número de ejemplares que decidas imprimir.

Además, he tomado como imprenta a Amazon, por ser esta global, bastante económica y porque no exige un pedido mínimo, aunque hay muchas más opciones, como imprentas locales y otras plataformas de print on demand como Lulu o CreateSpace.

Por otra parte, quiero especificar que, cuando compras copias de autor en Amazon, no cobras regalías por estas ventas, porque las compras a precio de costo.

También quiero señalar que en este plan no he contemplado ningún tipo de merchandising (solo marcapáginas) ni ediciones especiales con solapas o cantos tintados, que, obviamente, tendrías que considerar como gastos variables.

Para aplicar tu plan financiero necesitas:

Calcular tu coste fijo total (edición).

Calcular tu coste variable por ejemplar (impresión y envío + extras).

Fijar tu precio de venta final.

Calcular qué margen te queda por cada ejemplar vendido (PVP-coste de impresión).

Y dividir el coste fijo entre ese margen para saber cuántos ejemplares necesitas vender para recuperar la inversión.

Ese número es tu verdadero punto de equilibrio y se mantiene constante independientemente de la tirada.

Vamos a ver el ejemplo.

Partida de edición profesional

Corrección ortotipográfica y de estilo: 735-875 €

Diseño de cubierta: 150–250 € (si quieres una imagen de un banco o ilustración personalizada)

Maquetación y diseño: 300-383 €

ISBN (si vas a vender fuera de Amazon): 45-80 € (si quieres un ISBN básico para poder vender en librerías, ferias y demás o si quieres un ISBN con datos ricos para que los canales de venta online tengan todos los metadatos imprescindibles para favorecer la comercialización del libro)

La inversión básica de edición profesional oscilaría entre 1230-1588 € sin contar IVA. Con IVA, ascendería a 1488,30-1921,48 €. Si estás dado de alta como autónomo o tienes una empresa, este IVA podrás deducirlo.

Partida de impresión y envío

Copias de autor Amazon: 4,63 € aproximadamente por unidad (más 0,99 € de gastos de envío España por pedido, es decir, tanto si pides 1 como si pides 100, los gastos no varían )

Marcapáginas: 60 € aproximadamente por 100 unidades

Sobre de burbujas: 1,09 € aproximadamente

Envío por Correos: desde 4,02 €

La inversión de impresión y envío por unidad sería de 11,44 €, suponiendo que tú asumas los gastos de envío en lugar de los lectores.

En el caso de querer delegar la distribución a una distribuidora, tienes que tener en cuenta que esta se queda con el 55-65 % del PVP antes de IVA, por lo que no es nada rentable, ya que tendrías que vender el libro bastante caro para una edición normalita de tapa blanda sin solapas ni cantos tintados ni pijaditas similares.

También ten en cuenta que las librerías se quedan con un 30-35 % del PVP si la distribución la haces tú.

Conclusiones

Así pues, si vendes tu libro a 18 € más IVA (21,78 €) y le descontamos el precio de impresión y envío (gastos variables), te quedaría un margen de 10,34 € por ejemplar, por lo que para cubrir la inversión de edición necesitarías hacer una tirada de 144-186 ejemplares.

Empezarías a ganar dinero, es decir, a tener beneficios, si vendes más unidades a partir de las que has estimado.

Siempre es mucho más rentable publicar en formatos digitales, ya que los costos de impresión, ISBN y envío se eliminan, tanto en venta directa como en KDP Select si el manuscrito es largo, ya que, además, Amazon te paga por página leída cuando inscribes tu libro en Kindle Unlimited, lo que aumenta de forma considerable las regalías mensuales.

Como ves, autopublicar es una elección que debes hacer de forma consciente porque requiere una inversión que exige números claros y expectativas realistas.

No publiques a ciegas, haz tus cuentas, traza un plan y convierte la publicación de tu libro en un proyecto sostenible. Saber cuántos libros necesitas vender para cubrir tu inversión te da libertad, tranquilidad y, sobre todo, control sobre tu carrera literaria.

Experimento: Artículos de Pago, pero Gratis

En relación a la sección anterior, y para facilitar el descubrimiento de otras historias, hemos pensado crear una sección de artículos con muros de pago, pero que permiten el acceso desde el Diario.

Por ejemplo, accede a este artículo de pago, gratis: Personas que No Quieren que Duermas. ¿No puedes dejar el teléfono? No eres tú.

Para ello, usamos el “enlace secreto del borrador”, que tiene algunas limitaciones, como no dejar ver comentarios ni comentar, pero sí permite leer todo el artículo.

Me gustaría pedirte que probaras ese acceso gratuito (si hay algún problema técnico, por favor dilo en comentarios) y contestaras a estas 2 brevísimas encuestas:

También:

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería 3 días seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

Como el texto sobre Substack ha sido tan largo hoy, dejaremos otros artículos para mañana.

📜 Antes de Lanzar un Modelo Freemium, lee esto

VC, Startups y Mercados /

Además: Problemas comunes de los productos de IA, demuestra que tu idea de startup merece la pena y elige las métricas “North Star” adecuadas. Nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En la newsletter de hoy, también las noticias de actualidad, además del análisis en profundidad y los análisis rápidos.

📩 Probé Todos los Rincones de Internet y Encontré el Enfoque en Substack

Dineros /

En este artículo: ¿Qué estrategias utilizaste para conseguir más de 17 900 suscriptores? En cuanto a los esfuerzos de crecimiento, ¿qué harías de forma diferente si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo? ¿Cómo contribuyen las notas de Substack al crecimiento de los suscriptores de tu newsletter? ¿Cuáles son los tres elementos clave de una nota que convierte a los lectores en suscriptores?

🟣 SEO Internacional en la Era de la IA: Análisis en Profundidad

Audiencias /

Análisis en Profundidad: SEO Internacional en la Era de la IA: Lecciones de IBM, Reddit, Shopify y más.

🟣 No es una utopía: por qué sí puedes escribir tu novela aunque tengas poco tiempo

Desde la bahía /

Llevas años diciendo que te gustaría escribir una novela y seguro que llevas los mismos años diciéndote que ahora no puedes. Tu día está lleno de tareas y obligaciones, tuyas o impuestas. Tus semanas se escapan y tu cabeza no para. Escribir parece un lujo imposible, algo que solo sucede en otras vidas, en otros contextos, a otras mujeres. No a ti. Porque tú tienes cosas más urgentes y nunca sobra …

🟣 No tienes NI IDEA de QUIÉN ERES

Por si Papá no está ✖ /

Ayer teníamos la TV puesta (raro) de fondo y había el típico concurso de preguntas de cultura general. Estábamos tumbados, relajados, y acertábamos todas las respuestas, una detrás de otra. Cada vez que un concursante fallaba una, la abuela soltaba “qué torpe”. Es lo típico. Estás sin cámaras delante, sin, probablemente, horas de grabación encima, ya cenado, sin presión, y …

🟣 Mini-auditoría para saber si tu empresa tiene un problema de gestión

Está todo mal /

(spoiler: sí) La mayoría de pymes no necesitan más productividad. Necesitan más honestidad . Y no me refiero a la honestidad del tipo no engañar con los plazos (que también). Me refiero a la otra: la de mirar de frente cómo se trabaja, cómo se decide, cómo se comunica. Y admitir que está todo mal. O, al menos, bastante peor de lo que se quiere aparentar. Porque sí: puedes tener una empresa rentable …

🌳🍋 Las 3 preguntas que me ayudaron a cerrar un contrato editorial con Penguin Random House

El Limonero /

¿Cuál es la parte más difícil de publicar un libro? No es el proceso. No es la parte técnica. En realidad, no tiene nada que ver con el libro. El problema de raíz es que la mayoría de escritores piensan… como escritores. Pero, cuando publicas un libro, deja de ser un manuscrito y pasar a ser un mini-negocio. Y te toca cambiar de marcha y convertirte en emprendedor para empezar a pensar y actual …

🟣 El iceberg que hundió el Titanic

Mapas Milhaud /

Este proyecto, que incluye esta newsletter y el catálogo de mapas, lleva tiempo y dedicación. Si quieres ayudar a que sea sostenible, considera una suscripción de pago. Eso te permitirá, entre otras cosas, acceso a los monográficos y los mapas del mes . Suscríbete ahora Buen jueves a todos, Titanic me pilló con apenas 15 años. Fui a ver la película al cine y no puedo decir que fuera una historia

🟣 Test: ¿Qué tipo de escritora eres?

Escriviviendo...✨ /

Hoy tocaría Querido Diario, pero me he venido arriba tras una semana en la playa pensando en cómo me entretenía antes de tener que estar vigilando a dos seres con demasiada energía y vitalidad. Y me he acordado que no había semana en la playa sin su revista Cuore. Y eso me ha llevado a pensar que antes de la Cuore, leía Bravo y Super Pop. Y de ahí caí en los típicos tests que parecían acertar …

🟣 Caso real de cómo la gente se enreda

liderazgodelbueno.com /

El ser humano es pésimo haciendo algunas cosas. Es nefasto, por ejemplo, recordando elementos concretos. ¿Esto es malo? No necesariamente, en su lugar hemos desarrollado técnicas mucho más potentes. Por ejemplo, somos capaces de pensar en el concepto árbol, como algo no específico, sino como la suma de una serie de elementos comunes de cada individuo. Esto, es de primero de Filosofía, tampoco te …

🟣 La (buena) documentación de la novela

Escribe y Publica /

Esta semana tenemos a una de las autoras que mejor conocen el género policíaco, con varias novelas publicadas, que te habla de la importancia (mucha) de la documentación. Vamos con , te recomiendo que leas este texto si escribes (cualquier género) y sus novelas. La importancia de la documentación en la novela negra y policíaca. Veréis, sí, soy la típica pesada que se tiene que morder la lengua cuando …

📚 No necesitas más talento. Necesitas esto

Tu Coach personal /

Esta semana quiero hablarte de algo que no se compra, no se hereda y no se aprende en un Máster… Pero que marca la diferencia entre los que lo intentan y los que lo logran. No es talento. No es suerte. Es otra cosa. Es ese algo que te mantiene en marcha cuando se te han acabado las excusas. Cuando todo el mundo ya habría tirado la toalla… y tú sigues. Hoy en Libros para crecer te traigo una idea …

🟣 Arranca el Mini Sprint Hacedor

Haciendo Cosas Online /

🟣 Ya a la venta 'Sapienciología. Volumen 3: Rubin Morality'

Sapienciología /

Dilema moral : Tu hijo de cuatro meses está llorando porque tiene hambre. Pero te dicen que si lo alimentas en menos de 24 horas, pasarán una de estas cosas: a) morirá otro bebé de cuatro meses en otro país. b) aumentará la temperatura global de la Tierra en 1 grado. c) Morirán torturados 25 gatos y tendrás que ver el vídeo (treinta segundos de vídeo por gato). Pregunta: ¿aceptarías dar de comer ..

Todo el mundo tiene algo que contar (aunque no lo sepa)

Jardín Mental 🌱💭 / 1d

🏷️ Categorías: Escritura . Mucha gente quiere escribir, pero se autosilencia . No es por falta de tiempo o ideas. Es porque se dicen: “No sé lo suficiente. Ya todo está dicho. No tengo nada especial que decir.” Así se convencen de que sus palabras no tienen valor. Creen que escribir es para quienes tienen una pared llena de diplomas, son autoridad indiscutible en un tema o tienen grandes logros ..

🟣 No hay que romantizar tanto el verano

Sapientia /

Miren, con el calor que tengo encima ahora mismo, que hasta el ventilador me parece que dispara fuego contra mí, no puedo ni hacer una introducción decente a este post. De hecho, no tengo ganas de escribirlo porque menudo sofocón llevo, pero precisamente de eso …

🟣 El Paquete Importa: Mesa Redonda sobre Medios Editoriales con 5 Personas que saben de lo que Hablan y 5 Agentes

Humanidades /

Las humanidades estimulan la imaginación y construyen una base intelectual para que los líderes puedan crear visiones convincentes para su organización o sociedad. Las humanidades enriquecen la educación en gestión, amplían la perspectiva y ayudan a los líderes a pensar de forma más crítica, creativa y global. Por eso, la intersección del liderazgo y las humanidades se estudia en …

3 Maneras de Ganar 100.000 $ en 2025 (Aunque Estés Sin Blanca) y 7 trabajos secundarios de redacción que me permiten pagar el alquiler siendo un principiante total

Emprender /

Tres Maneras de Ganar 100.000 Dólares en 2025 (Aunque Estés Sin Blanca): Estrategias probadas para principiantes sin dinero que quieren alcanzar la verdadera libertad financiera. Mira más abajo sobre los 7 trabajos secundarios de redacción que me permiten pagar el alquiler siendo un principiante total. Es la guía completa para ganar tu primer sueldo como escritor principiante …

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores.

🗂 ¿Alguna vez has sentido que, incluso rodeado de gente que quieres, estás agotada por dentro?

- Que después de un plan social necesitas silencio, aire, quedarte contigo.

- Que te exiges estar presente para todos, aunque tú estés al límite.

A eso se le llama batería social.

Es esa energía emocional que se consume cada vez que das, escuchas, acompañas, respondes…

Y que no siempre sabes cómo recargar.

En esta edición de mi newsletter ‘Norte’, hablo sobre lo importante que es hacer pausas, respetar tu necesidad de soledad y reconocer cuándo tu energía necesita límites.

Estar solo no es estar vacío. Es volver a ti.

El descanso también es autocuidado emocional.

El silencio no es desconexión, es reconexión.

Si últimamente sientes que te falta tiempo, presencia o simplemente aire… este texto es para ti.

🗂 Este artículo explica, paso a paso, el proceso real detrás del lanzamiento de un infoproducto digital.

Desde la creación de la idea hasta la estrategia de precios, pasando por la estructura del contenido, la secuencia de emails y la automatización del embudo.

No es teoría, es práctica.

Una estrategia que ya ha funcionado y que se puede replicar con recursos limitados.

Ideal para quienes quieren lanzar su primer producto digital o mejorar sus próximos lanzamientos.

🗂 Este artículo explica cómo pasar de “no tengo tiempo para nada” a disfrutar de una tarde en el parque con tu hija… mientras tu negocio sigue funcionando gracias a sistemas automatizados.

En concrero, cómo hablar con ChatGPT sin mover un dedo. Literal. Te va a encantar.

🗂 Hola, os sugiero el siguiente post sobre un experimento literario en el que un grupo de desconocidos escribimos juntos un relato sin saber qué pondría el siguiente. Un juego que terminó siendo una historia sorprendente.

🗂 La entrega de Verdades Incómodas de esta semana ha tenido bastante éxito. Entre otros misterios que explican por qué vamos tan lentos aplicando lo que sabemos que tenemos que hacer para que dejen de subir las temperaturas cuenta por qué decimos "cambio climático" cuando queremos decir "calentamiento global"

🗂 ¿Seguimos haciendo las cosas por vocación o ya sólo nos guía la lógica del rendimiento? En este artículo reflexiono sobre cómo el trabajo, que antaño fue vínculo, aprendizaje y expresión, ha quedado absorbido por una economía que solo valora el resultado. Una mirada crítica a la transformación del hacer en producir, del saber en optimizar, del oficio en rendimiento.

Léelo aquí:

🗂 Hago un recorrido por mi experiencia haciendo un pequeño detox digital, y ha sido clave para liberar mi mente: más presencia, menos estrés, mejor sueño y foco imparable. Solo necesitas apagar notificaciones, soltar el móvil y volver a vivir fuera de la pantalla. ¡Tu bienestar y tu vida te lo agradecerán!

🗂 Además:

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

Les traigo el episodio 14 de mi podcast "Ni lo Uno, Ni lo Otro, Sino Todo lo Contrario". Hablo de las políticas internas durante la guerra de los 12 días de Israel, Irán y Estados Unidos. También reflexiono sobre lo que le aporta el crimen organizado al poder, a raíz de que "el Pollo" Carvajal, militar venezolano, se declaró culpable de delitos de narcotráfico.

👩‍💻🎙️Una forma de diferenciación que ni yo conocía

Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés, y su nueva edición de Cosas de Freelance: El mundo freelance está lleno de copias y clones. Pocos, pero muy pocos, tienen

👁️Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 58.

