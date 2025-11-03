☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

✅ La importancia de ser un HUB de recomendaciones (ya hemos recomendado 1.346 suscriptores a otros boletines). Mucho más del doble que hace 2 meses:

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Ya somos 1.944 suscriptores, con un crecimiento el último mes del 30% (y un incremento del 66% en visitas mensuales). Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 La depresión puede hablar en muchos idiomas, y a veces el que elige es el de la memoria, el de la torpeza, el del cuerpo que se apaga sin dolor visible. Te dejo por aquí una experiencia personal:

📌 ¿Podrías reconocer si un texto fue escrito por IA?

Si no, yo te lo pongo fácil. He reunido los 11 patrones que delatan a ChatGPT y otros LLM cuando escriben por ti. Desde frases como “No es X, es Y” hasta ese uso excesivo del guion largo —sí, este mismo—. Aprende a detectarlos (y a usarlos a tu favor).

📌 La empresa predica mérito, pero premia el encaje. En el escaparate: excelencia; en la trastienda: docilidad. En este artículo reflexiono sobre la paradoja del mérito: cuando el brillo se exhibe y se doma a la vez.

📌 De la transferencia de entusiasmo a la fabricación de miedo: O cómo la comunicación profesional perdió la atención de todos sin darnos cuenta. Por Maïder Tomasena:

Nota: Tratamos de “rotar” los boletines que se han presentado y, por supuesto, esta selección es sólo una apreciación personal y subjetiva.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, comento la historia de J.S. (ahora prefiere permanecer anónima), que estuvo a punto de dejar la plataforma. Creo que este caso es ilustrativo porque, a diferencia de muchos de nosotros, consiguió tener respuestas de un responsable de Substack, gracias a sus contactos. Para una mejor comprensión, hemos restructurado su relato.

¿Debo confiar en Substack? Cuando perder cientos de suscriptores “no es prioritario” para la plataforma

No te aburriré con los detalles, pero hay varias formas de hacer crecer tu lista de correos electrónicos/suscriptores en Substack. Una de ellas es «importar» correos electrónicos que recibas en otro sitio (y no necesariamente usando el “form” de Substack); por ejemplo, poniendo anuncios en otras redes sociales.

Durante bastante tiempo, el proceso era indoloro. O bien pegabas los correos electrónicos directamente en la casilla de suscriptores de Substack, o bien ponías las direcciones en Excel, ibas a la sección «importar» y subías el archivo. Las nuevas direcciones aparecían en cuestión de minutos.

Entonces llegó la última semana de enero de este año. Fue cuando me di cuenta de que cada vez que subía un archivo se quedaba bloqueado y aparecía un mensaje «en revisión». Y no sólo durante un par de horas, sino durante varios días.

Eso me preocupó. Mi futuro medio de vida es mi lista de correo electrónico. No gano mucho dinero con ella, pero el objetivo es construirla para que, cuando tenga algo que ofrecer -como un libro, por ejemplo-, tenga un público comprometido que quiera comprarlo. ¿Cuál es una de las mejores formas de asegurarte de que tu público está comprometido? Incluyéndolos en tu lista y enviándoles correos electrónicos lo antes posible. Cuanto antes empieces a hablar con ellos desde el momento en que digan «Quiero tus correos», más probable será que se queden. Por tanto, tener que esperar varios días para poder realizar ese primer contacto era problemático.

Así que envié un correo electrónico al servicio de asistencia de Substack para preguntar qué estaba pasando (los «superventas» tienen acceso a su bandeja de entrada de soporte; los demás no; así que se lo pedí a un amigo que sí lo es). Pero en lugar de responderle por qué mis importaciones de correo electrónico se ponían ahora «en revisión», le dijeron que las direcciones que había subido estaban ahora «validadas y aprobadas». Sin más explicaciones.

Pero el problema siguió ocurriendo. Cada vez. Cuando preguntamos varias veces más pidiendo una explicación, esto es lo más cerca que estuve de obtenerla:

Deseo aclarar que no hay nada específico de tu cuenta que esté causando este problema. Los problemas que has observado con las importaciones forman parte de las optimizaciones en curso que estamos realizando en nuestro modelo general de importación. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad, la integridad de los datos y mejorar la experiencia del usuario. Al hacerlo, algunos cambios pueden dar lugar a un comportamiento inesperado, como que ciertas importaciones requieran una revisión adicional.

DE ACUERDO. «Optimizaciones en curso». Entonces pregunté si eso significaba que cada importación se pondría «bajo revisión» en adelante. La respuesta:

Ese no es el comportamiento típico que debes esperar con cada importación. Nuestro trabajo actual con el modelo de importación pretende agilizar el proceso y reducir los casos de revisión innecesaria. Una vez completadas nuestras actualizaciones, el proceso de importación debería ser mucho más eficaz. Te pedimos disculpas por las molestias.

«No es típico». ¡Genial!

Spoiler: A día de hoy, cada una de mis importaciones pasa por «revisión» antes de que los nombres se añadan finalmente a mi lista. En realidad, pues, se ha convertido en algo bastante típico. (Para ser justos, ahora tarda unas horas en lugar de unos días.) Pero uno de los aspectos más frustrantes era la cantidad de correos electrónicos que tenía que enviar para obtener siquiera esa respuesta.

También sospecho que están incorporando IA, lo que lleva tiempo optimizar. Mi instinto me dice que el retraso en la carga del correo electrónico parece una respuesta de la IA a la espera de que los ojos humanos verifiquen y completen la tarea.

Hay otras cosas que no me quitan el sueño, pero me preocupan que esté ocurriendo en una empresa valorada en más de 1.000 millones. Por ejemplo, después de convertirme a «de pago» en un substack algo popular, empecé a recibir correos electrónicos duplicados -uno de pago y otro gratuito- a la misma dirección de correo electrónico. Como suscriptor, me decepcionó que mi estado no se convirtiera y en su lugar se creara un suscriptor adicional. Al principio dudé en eliminar la afiliación «gratuita», temiendo perder aquello por lo que había pagado.

“… a medida que el negocio de mi newsletter evolucionaba más allá de lo esencial, me di cuenta de que sus funciones básicas de correo electrónico y análisis eran deficientes. No podía hacer una segmentación básica. Me resultaba extraño que Substack fuera sinónimo de publicación por correo electrónico y, sin embargo, fallara en lo básico del correo electrónico. Y, en cambio, se gastaba el dinero en ofertas iniciales para redactores y en clonar X en lugar de mejorar su producto principal, que era lo que yo quería.” —La Importancia del Email en Medios B2B

Respuestas enlatadas

A medida que avanzaba el tiempo, mi preocupación aumentaba. Como los «superventas» tienen acceso a un chat semanal llamado «horas de oficina», en el que el equipo de Substack abre un hilo y permite a los compañeros superventas hacer preguntas, volví a pedirle el favor al amigo. Las «preguntas» más populares son sobre errores o problemas.

Así que cuando empecé a tener problemas con la importación de suscriptores, mi amigo lo comentó en el chat. Sin embargo, en lugar de obtener información útil, la respuesta parecía enlatada y en realidad no tenía nada que ver con lo que yo estaba experimentando:

Además, empecé a darme cuenta de que las respuestas del equipo de Substack se copiaban y pegaban regularmente entre los hilos. Eso me llamó la atención. Ciertamente, no es inaudito reciclar respuestas. Pero empecé a notar cada vez más que las respuestas se estaban volviendo tan automáticas que ni siquiera abordaban la cuestión.

Cada vez más, algo que se supone que es útil (un chat con el servicio de asistencia entre el nivel superior de usuarios) es en realidad lo contrario. Y algunos de los usuarios más fervientes de Substack -sus superventas- están gritando al vacío y sólo oyen ecos vacíos como respuesta. Y si así es como se trata a los productores «top», me imagino lo que ocurre con los usuarios «normales».

Pierdo suscriptores masivamente

En abril de 2025 noté algo preocupante: una caída masiva de suscriptores. (Y no creo que tenga nada que ver con el ataque de bots que tuvo lugar también a principios de abril en muchos lugares de Substack).

El gráfico mostraba un pico correspondiente e inmediato de suscriptores de pago. Pero el mayor problema era otro gráfico que mostraba que había perdido inexplicablemente varios cientos de suscriptores.

Aunque sólo es una parte pequeña, sí es una gran cosa. He luchado por cada una de esas personas. No me tomo a la ligera que alguien me dé un espacio en su bandeja de entrada. Y lo trato con cuidado. Así que perder a cientos de personas en un instante es chocante. Nunca había perdido a tanta gente ni de cerca.

No soy la única. Lore Wilbert, una bestseller de S A Y A B L E, afirmó que el 29 de marzo se le cayeron 1500 suscriptores. Soporte le decía que era culpa de ella, y ella lo niega.

Así que me puse en contacto con el servicio de asistencia. Su sugerencia fue que tal vez yo misma había borrado los cientos de nombres y no me había dado cuenta. Puedo asegurarte, y se lo aseguré a ellos, que no fue así. Después de todo, éste es mi medio de vida. Soy cuidadosa.

Así que el personal de apoyo me aseguró que lo enviarían a ingeniería y que tendría noticias. Mientras tanto, al revisar todo, me di cuenta de otras dos anomalías :

Discrepancias

Hay una enorme discrepancia entre cuántos nombres hay en mi lista cuando descargo una hoja de cálculo de esa lista en la sección «importar/exportar» de la configuración, frente a cuando descargo mi lista de correo electrónico de los tres puntos que hay debajo del gráfico en la sección «suscriptores». La diferencia es muy grande. ¿Cuántas personas tengo realmente en mi lista?

Mi amigo tuvo que ser muy insistente para obtener una explicación concluyente de Substack (no hace falta que os diga cuantas teorías pasaron por mi cabeza todo ese tiempo en que la plataforma no contestaba o lo hacía de forma “enlatada”).

Por fin supe que la discrepancia entre el panel de control del suscriptor y la exportación de la publicación “parece” estar relacionada con un problema que Substack estaba experimentando con las «secciones» de la publicación. La exportación de la configuración de la publicación se diseñó antes de que empezaran a admitir otros tipos de medios como los podcasts, que se gestionan de forma un poco diferente internamente. Básicamente, una cosa es el grupo de usuarios que leen la parte del boletín (el «nivel superior») de mi publicación, mientras que hay otro grupo que son los que se dieron de baja de la «sección» del boletín pero siguen suscritos al podcast. El número del panel de control de suscriptores debe utilizarse como fuente de la verdad, nos dijeron, hasta que consigan “alinearlo todo internamente”.

Error de sincronización

Cada noche, antes de acostarme, compruebo cuántos suscriptores tengo, y de nuevo al levantarme. Cuando perdí misteriosamente mis cientos de suscriptores, empecé a notar algo raro: me iba a la cama y decía que tenía X suscriptores ese día. Pero cuando me despertaba, aunque el número total de suscriptores era el mismo, el número del día anterior se revisaba a la baja.

Esto viene ocurriendo casi todas las mañanas desde hace semanas. Estadísticamente, es imposible. Por ejemplo, eso significaría que habría PERDIDO exactamente X suscriptores en una noche, y también habría ganado exactamente X en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, cuando miré mi panel de control de suscriptores para esos dos días, decía que sólo se habían suscrito tres personas durante ese tiempo.

Un superventas de Substack manifestó que tiene el mismo problema. Así es como lo ha explicado:

“En las últimas semanas, hice una captura de pantalla del gráfico cada mañana. Si ahora voy al gráfico en mi iphone y pongo el cursor en una fecha reciente, muestra un número de seguidores inferior al que realmente tenía ese día. El resultado es que ese gráfico sigue pareciendo que los números suben, pero en cambio el total sigue siendo el mismo y los datos de los días anteriores van bajando: sigue siendo una línea (casi) recta, pero menos empinada. Esto es raro”.

Tras insistir bastante, conseguimos también una explicación: Según Substack, este problema se deriva de un error de sincronización de la base de datos que causa discrepancias entre la base de datos «en vivo», que proporciona información actualizada al minuto, y la «histórica», que se ejecuta una vez al día y controla métricas como las bajas. La discrepancia, dijeron, debería resolverse por sí sola tras la siguiente sincronización diaria.

“Es posible que nuestros ingenieros no den prioridad a este asunto”

Volvamos a mi problema principal, la pérdida masiva de suscriptores. Contactando con soporte de Substack, me dijeron que el problema se estaba escalando a «ingeniería». Cuando pregunté por el estado de la cuestión, recibí la siguiente respuesta:

Con total transparencia, es posible que nuestros ingenieros no den prioridad a este asunto, y no hay un plazo concreto para que puedan resolverlo. Puedo asegurarte que se pondrán a ello en cuanto puedan. ... Pido disculpas por las molestias.

Creo que las «molestias» son lo de menos.

Pérdida de confianza

Cuando alguien se inscribe en Substack, existe un acuerdo: Substack administrará tu lista. Ese es el acuerdo. Ese es el aspecto fundamental de la confianza sobre el que se construye toda esta plataforma. En esencia, cada escritor de esta plataforma firma una especie de «contrato» con sus suscriptores basado en la confianza.

Pero cada día que pasa sin que el usuario reciba una explicación de Substack, más se erosiona esa confianza. Y si no hay confianza, ¿qué tenemos realmente yo o cualquier escritor o editor?

Si no puedo confiar en que las personas que se suscriben a mi lista reciban realmente mis correos electrónicos, ¿qué sentido tiene estar aquí? Y si ni siquiera puedo obtener una explicación que me devuelva esa confianza, ¿cómo voy a quedarme?

Por cierto, no soy la única que se siente así. Otro autor dijo:

“He decidido empezar a alojar mi lista de correo electrónico en dos sitios: Substack y ConvertKit. Cada vez confío menos en Substack“.

Parece que es más habitual de lo que pensaba. Mantienen algunos 2 listas. Aunque sienten que tienen menos control en Substack, quieren seguir disfrutando de las herramientas de crecimiento (especialmente las recomendaciones).

Substack, como “startup”

He aquí el pequeño y sucio secreto que no es necesariamente sucio y no es necesariamente un secreto: se trata de crecer tanto y tan rápido como sea posible para que tu pequeña empresa resulte atractiva a los inversores y, finalmente, a empresas más grandes para que puedan comprarte. Es entonces cuando los fundadores y los primeros empleados pueden cobrar sus grandes sueldos.

Puede que me equivoque (qué sorpresa), pero creo que lo que está ocurriendo con Substack es que la empresa se está moviendo lo más rápido posible para aumentar sus cifras (suscriptores, usuarios, miembros de pago, descargas de aplicaciones, etc.) para resultar atractiva a los grandes inversores y/o a las grandes empresas, de modo que Substack sea comprada cuanto antes. Entonces, todos los que han puesto tanto trabajo en construirlo podrán obtener su recompensa. Y, si no es posible, que aumente su valor (como ha ocurrido recientemente, con una inversión de 100 millones), aunque sus ingresos sean modestos.

Muchos de los que alcanzan la velocidad de escape en Substack querrán mucho más que una sólida capacidad de entrega de correo electrónico y algunas herramientas de retransmisión en directo cuando paguen decenas de miles al año a Substack por su 10% de las suscripciones. (…) Ahora, Substack se enfrenta a la delicada tarea de hacer todos los cambios difíciles que ha ido posponiendo. (…) Los cambios difíciles afectan al producto en sí y a la dinámica económica subyacente. (…) TCG y Bond son el tipo de inversores que se implicarán mucho en el funcionamiento del activo. —La Importancia del Email en Medios B2B

¿Por qué es importante? Porque cuando tienes esa mentalidad, no te preocupa que varios cientos de suscriptores se evaporen sin explicación. No te preocupa que las importaciones de correo electrónico tarden días de repente. No te preocupa un servicio de atención al cliente fiable. No, te preocupan las cosas llamativas que ven los inversores y que consiguen descargas y suscripciones.

El mantra de la empresa no es sobre el «cliente», el mantra es algo así como «Muévete rápido y rompe cosas». Eso es el lema no oficial de Silicon Valley, donde las startups viven, respiran y tienen su ser. La idea es que si no estás rompiendo cosas, no te estás moviendo lo suficientemente rápido. Y si no te mueves rápido, no crecerás ni te comprarán. Cuanto más rompas, mejor será el indicador de tu ascenso meteórico. El objetivo, por tanto, no es conseguirlo enseguida. Es crecer y acertar con el tiempo. Tal vez.

Creo que es ahí donde está Substack. Se mueven rápido. Y definitivamente están rompiendo cosas. Y realmente no les importa, porque eso no es lo que les importa a las startups que quieren vender. No lo digo en el sentido de «esta gente es horrible». Lo digo en el sentido de «así son los hechos». Su objetivo no es asegurarse de que tú o yo no perdamos misteriosamente varios cientos de suscriptores de la noche a la mañana sin ninguna explicación. Su objetivo es crecer y crear una plataforma que merezca la pena vender.

Pero yo busco respuestas que necesito para, literalmente, poder dormir bien por la noche. Mi futuro sustento depende de ello.

¿Y la respuesta? «Con total transparencia, puede que esto no tenga prioridad».

Adivina qué: es absolutamente cierto. Porque yo no soy la prioridad. Tampoco lo eres tú. La prioridad es «moverse rápido y romper cosas».

La respuesta de Substack

Gracias a mi amigo, y tras una serie de correos electrónicos de ida y vuelta, Substack respondió a mis preocupaciones concretas con información sobre por qué estoy experimentando lo que estoy experimentando.

Y tiene cierto sentido. Eso no significa que esté eufórica, pero al final creo que una de mis mayores frustraciones era no tener información ni una comunicación convincente. Se pueden evitar muchas frustraciones si se responde a tus preguntas, aunque la respuesta sea: «Estamos trabajando en esto y he aquí por qué».

Quiero compartir lo que me dijeron por si tu algún día tienes problemas semejantes:

Sobre el problema con las importaciones

Desde las elecciones y la posterior toma de posesión, muchos escritores y creadores nuevos se han trasladado a Substack, lo que ha aumentado significativamente el volumen de listas importadas que requieren revisión. Durante este aumento, la antigua infraestructura de la empresa no pudo seguir el ritmo, lo que provocó retrasos de varios días en los correos electrónicos. Esta situación era -lo reconocieron ellos- comprensiblemente inaceptable.

Señalan que están trabajando para encontrar el equilibrio adecuado entre permitir a los escritores traer sus listas libremente y proteger la plataforma del spam y los abusos. Que han vuelto a revisar la mayoría de las importaciones en menos de 24 horas, pero saben “que queda trabajo por hacer para reducirlo aún más”. Mientras tanto, han marcado manualmente mi publicación en su modelo de evaluación de importaciones, lo que “debería reducir el número de importaciones que requieren revisión manual” y no haya retrasos.

Sobre la desaparición de suscriptores

Observan que es lógico que ver desaparecer una parte significativa de tu audiencia sin una explicación clara resulte inquietante. Lo que ocurrió aquí “es el resultado de una laguna en el comportamiento y la comunicación del producto”, y están “estudiando cómo mejorar esto para evitar confusiones similares en el futuro.”

En mi caso, un día importé una lista de más de 1.000 suscriptores con suscripciones gratuitas. En los 30 días siguientes, aproximadamente un 18% de esos usuarios se dieron de baja. Como Substack no eliminó a los suscriptores de pago de las listas hasta que finaliza su periodo de suscripción (a diferencia de los usuarios gratuitos, que se eliminan inmediatamente al darse de baja), la baja sólo se hizo visible en mi panel de control “una vez finalizado el periodo de cortesía.” Tiene sentido, y me parece una información muy útil.

También nos dijo, y creo que es importante, que esos usuarios no se pueden volver a añadir a mi boletín, ya que su intención de darse de baja queda registrada en el sistema de Substack.

Mi conclusión

Debido a que obtuve, al final, respuestas, no me marché. También, debo confesarlo, porque aunque el crecimiento ya no es igual que el de antes, sigue siendo bastante mayor que en otras plataformas de email, si no te gustan mucho las redes sociales (como me ocurre a mí).

Creo que Substack debería evaluar la velocidad a la que avanza y cómo gestiona el servicio de atención al cliente. Los superventas tienen más acceso y no lo dan por sentado, es cierto, pero quizás no sea del todo justo. Me duele pensar que hay publicaciones y escritores más pequeños que probablemente han experimentado problemas similares, pero no han obtenido ayuda, ni tenían un amigo con contactos. Y quizá se hayan dado por vencidos. Algunos afirman que The Dispatch abandonó Substack por falta de control sobre sus subscriptores. The Free Press y Matt Taibbi se quedaron, pero sólo porque Substack los trata como a reyes. Pero los pequeños serán los medianos del futuro, y esos medianos son los que “dan de comer” actualmente a la plataforma. Confío en que el dinero y los cambios en la estructura recojan este hecho. Y espero que toda esta larga explicación te dé un poco de esperanza si es tu caso.

¿Cuánto crecen los Substacks en español realmente?

Como dijimos en una anterior edición, queremos elaborar un pequeño estudio sobre los crecimientos medios de las newsletters de Substack en español. Estamos recibiendo todavía información (lo que aumentará la calidad del análisis), por lo que extendemos las conclusiones del estudio. Algunos de ellos han preferido permanecer anónimos.

Si quieres participar, por favor haz capturas de pantalla y déjalas en cualquiera de mis Notas. Si quieres que sea anónimo, envíame un DM. Necesitamos más voluntarios.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre semana sobre tecnología, ciencias, ecología, riesgo, ciberseguridad, medios de pago (incluyendo crypto), empresas sociales, inversiones y finanzas personales, marketing, emprendedores, mercados, finanzas, comercio, y sectores económicos. Escrito por Cristina.

📂 FUTURO: tecnología, ciencias, ecología, riesgo, ciberseguridad, medios de pago (incluyendo crypto), empresas sociales

🧠 Tecnología

▶ Web 3.5: la convergencia sociotecnológica que reconfigura el orden digital - IAForTeachers /

La arquitectura de internet atraviesa una metamorfosis que trasciende la mera evolución tecnológica. Lo que algunas voces especializadas denominan Web 3.5 …

▶ Cuando la tecnología deja de importar - Innovation by default /

Hay una paradoja curiosa en la historia de la tecnología: cuanto más poderosa se vuelve, menos visible es su impacto estratégico…

🧠 Ecología

▶ El coche eléctrico contra las cuerdas: Emisiones reales, verdad incómoda - Ricardo Sanchez - Tecnología /

Según un informe, los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) emiten casi cinco veces más contaminación para el planeta de lo que indican las cifras oficiales. Estos coches, que pueden funcionar con baterías eléctricas además de con motores de combustión, han sido promocionados por los fabricantes de automóviles europeos como una forma de recorrer largas distancias en un solo viaje.

▶ La carne de vacuno no es la causa de la deforestación, pero es un síntoma - Ecología /

La carne de vacuno no es la causa de la deforestación, pero es un síntoma de la verdadera causa. Basado en una de las falsas narrativas más comunes de los partidarios del “ahorro” en ecología.

🧠 Ciencias

▶ Biotecnología para la conservación - David Castro /

Cada día desaparecen especies de la Tierra. Muchas sin siquiera notarlo.

Según un informe presentado por IPBES en 2019, alrededor de un millón de especies de animales y plantas están en riesgo de extinción …

🧠 Riesgo

▶ Guía de principios de inversión - Pobre Millenial /

Hace apenas unos días, Howard Marks, una de las voces más respetadas del mundo de la inversión, publicó un nuevo memo. A estas alturas, sus memos son casi lectura obligatoria en los círculos financieros más sofisticados …

🧠 Ciberseguridad

▶ Ataques crecen 16%. No es estadística. Es advertencia. - David Taboada /

El sector educativo es hoy el primer frente del ciberconflicto. En 2025 las instituciones educativas de Latinoamérica promediaron 3,164 ataques semanales por organización/institución…

🧠 Medios de pago (incluyendo crypto)

▶ Chime: simplificar la banca para consumidores que viven al día - Vicente Nogales Zamarriego /

Muchas Fintech nacieron para ocupar espacios que la banca tradicional no cubría. El uso de tecnología desde el inicio, foco en productos concretos y en segmentos específicos de clientes les permitió hacerse un hueco en el mercado…

🧠 Empresas sociales

▶ La estrategia de NVIDIA para liderar la IA sostenible - Lluis /

En la presentación Rod Evans ofreció la visión de NVIDIA en su papel de acelerador de la computación del futuro, transformando las naciones con soberanía IA, propulsor de sostenibilidad en su contribución a la IA y la infraestructura DC, así como la visión de futuro de NVIDIA…

🧠 Inteligencia Artificial (IA)

▶ OpenAI: piensa y ejecuta con estrategia para ganar la carrera de la IA - Ruben Dario Diaz V. /

En apenas tres años, la empresa detrás de ChatGPT, DALL·E y Codex pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en el epicentro de la revolución de la inteligencia artificial. Y no lo hizo solo con tecnología, sino con una ejecución estratégica que mezcla velocidad, poder financiero y narrativa dominante…

🏷 El impacto del Modo IA en el SEO - análisis de 10 estudios - Audiencias y Directorio /

En este memo: ¿Cómo influye el Modo IA en el porcentaje de clics y en el tráfico SEO? ¿Utilizan los buscadores el Modo IA? ¿Son precisas las respuestas del Modo IA? ¿En qué se parecen las Perspectivas?

▶ La IA marca un cambio de paradigma: del declive de Wikipedia al auge de nuevos navegadores - Saül Gordillo /

La irrupción de la inteligencia artificial generativa está redefiniendo la manera en que accedemos a la información en internet. Uno de los síntomas más claros es el impacto en Wikipedia…

💰DINERO y NEGOCIOS: Inversiones y finanzas personales, marketing, emprendedores, mercados, finanzas, comercio, y sectores económicos

📈 Dinero y negocios

▶ Mientras otros rompían guitarras, Bowie cobraba royalties - Manuel Veloso /

En 1997, David Bowie decidió hacer algo que ningún músico había hecho antes:

convertirse en un activo financiero …

▶ Bonos para siempre e importancia de la evaluación - David /

¿Cuántos años crees que tiene el contrato financiero activo más antiguo? Tiene 400 años (y pico). Su historia es fascinante: Hace más de 400 años, el día de Año Nuevo de 1624, el hielo a la deriva en el río Lek de Holanda destrozó un dique a las afueras de Utrecht. Fue un problema bastante grave en un país que está aproximadamente hundido en gran parte …

▶ Un Español con una Tasa de Conversión de casi el 15% al Modelo de Pago en Substack - Dineros /

Roberto Chamorro es inversor, gestor de patrimonios certificado y Popular Investor en eToro, donde está entre los 25 más copiados del mundo y es el español más copiado de la plataforma. Tiene bajo copia más de 6.3 millones de dólares …

📈 Inversiones y finanzas personales

▶ La vida del ladrillero - 10Sigma /

El albañil es el que pone ladrillos y el ladrillero es el que los fabrica. Pero si hablamos de invertir en ladrillo, el ladrillero es el que invierte en ladrillo. Todavía no lo ha admitido la RAE …

📈 Marketing, publicidad y ventas

▶ Stop Hiring Humans: cuando el marketing se disfraza de apocalipsis - Eduardo Martos Gómez /

En San Francisco, donde cada valla publicitaria promete “revolucionar la IA” o “reinventar el futuro”, Artisan decidió ir por otro camino: Stop Hiring Humans …

▶ Cómo enamorar al cliente navideño en 2025 - Anna Fuentes /

Noviembre es el mes en que los equipos de marketing afinan sus estrategias para las ventas navideñas. Pero no solo las empresas de retail pueden aprovechar el momento …

▶ 10 Formas de escribir “ganchos” (con ejemplos) para emprendedores y creadores - Emprender 📚 /

Por: Neal O’Grady, fundador de tres empresas de marketing y de Demand Curve, una startup respaldada por YC. Escribo un boletín para 102.000 fundadores de startups y tengo 65.000 seguidores en LinkedIn. En conjunto, mi contenido se ha leído decenas de millones de veces. Este post es todo lo que sé sobre cómo escribir ganchos. ¿Qué es un gancho?

📈 Emprendedores, PYMEs y freelancers

▶ Cheklist sobre comunicación magnética registrado por el duende Gnomo - Leonardo A. Delgado A. “ÉLITE” /

Estimado estudiante emprendedor online buscador de estrategias y herramientas de productividad y mentalidad + para hacer efectivo tareas en el mundo digital …

▶ NO TE QUIERO COMO CONTACTO - Sixto Arias /

Se habían caído los hermanos Lehman, el mercado inmobiliario y media Europa.

Las bolsas en ruinas, el crédito congelado, los bancos en pánico y los emprendedores… soñando con sobrevivir…

▶ Dejar de lado a los colegas tecnológicos: por qué sólo contrato a mujeres neuro-divergentes - La realidad de dirigir un negocio sostenible - Salvador Lorca 📚 /

Esto es una traducción dirigido al mundo neuro-divergente, de dos textos de Hannah Anstee.

▶ Por qué no voy a cobrar en Substack - Emprender /

Cuando empecé esta Substack hace unos años, poco después de jubilarme de una competitiva vida empresarial, mi único pensamiento era dar rienda suelta a mi amor por la escritura. Liberado de los confines de escribir según los intereses de la empresa, de alinear mis pensamientos con los objetivos corporativos y de elegir mis palabras teniendo en cuenta el SEO …

💥 La experiencia de una soloprendedora: ¿Cómo ganar 10.000 $/mes? - Emprender 📚 /

Cómo salté cuánticamente de una deuda de 30.000 $ a ganar más de 300.000 $ al año siguiente... Por: Grace Abbott, una freelance creativa con más de una década de experiencia. Volando mi vida y rompiendo mi techo de cristal financiero: TBM volvió a emitir su episodio de Libertad Financiera de 2022, en el que compartí una historia sobre cómo tenía una deuda de 30.000 dólares en tarjetas de crédito ..

▶ Por Qué No Ganarás Dinero Con Tu Substack - Emprender /

El cambio psicológico necesario para crear un negocio de creador sostenible. Si te va el pensamiento positivo, te sugiero que no sigas leyendo. Esto va a ser una comprobación de la realidad …

📈 Capital riesgo

▶ Otro jueves cobarde #60 - Capitán Market /

Soy experto en saber como perder dinero. Si. A ver, para ganar dinero existen miles de estrategias, no las conozco todas. Pero sobre perder dinero soy un gran entendido del tema …

📜 Todo lo que los fundadores deben saber antes de firmar una hoja de términos de capital riesgo - VC /

Los fundadores suelen hacerme estas preguntas cuando consiguen una ronda de capital riesgo: ¿Cuánto tiempo se tarda en negociar una hoja de condiciones? ¿Quién debe iniciar la discusión sobre la valoración, el capital riesgo o el fundador? ¿Cuáles son los mejores consejos para negociar una hoja de términos?

📜 El modelo de previsión que toda startup necesita (con plantilla gratuita) - VC /

Dirigir una startup puede ser como pilotar un barco en medio de una tormenta. Tienes los ojos vendados. La brújula no funciona. Y casi siempre estás adivinando. Ahí es donde entra en juego un modelo de previsión financiera. Lo primero: no te dirá el futuro. Pero te ayudará a ver lo que se avecina, a tomar decisiones.

📜 Cómo deben pensar los fundadores sobre la trayectoria: Una guía de Sequoia Capital

Fijar el precio de tu producto en función de los costes y el marco DIBB de Spotify. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores sus negocios.

📈 Mercados

▶ Señor Cuñádez - Diego F. ツ (aka Moclano) /

Bienvenido al club de los “cuñados” del mercado: inversores retail como tú y como yo, que opinamos con vehemencia, pero que en realidad estamos turistando …

📈 Finanzas y economía

▶ Premio Nobel de Economía 2025: algunas enseñanzas - José M. Domínguez Martínez /

Primero, los hechos. En un período de 8 siglos y medio, desde el año 1000 al año 1850, el PIB per cápita medio de un conjunto de 30 países europeos se multiplicó, en valor real …

▶ La forma correcta de elegir tu modelo de precios - David /

La forma correcta de elegir tu modelo de precios, por Gaurav Vohra, equipo fundador de Superhuman. El auge del «Offline Outbound»: Cómo ejecutar tu propio «Offline Outbound». Los hallazgos favoritos, incluyendo publicaciones en los medios, y artículos.

📈 Comercio

▶ La joya latinoamericana del comercio - Rodri Ruiz /

MercadoLibre es, probablemente, la empresa más infravalorada en cuanto a mérito dentro del mundo tecnológico …

📈 Sectores económicos

▶ Tierras raras II, la nueva carrera industrial - Análisis Técnico /

Durante décadas, las tierras raras fueron un tema de especialistas. Hoy, se han convertido en una pieza central de la competencia global por la supremacía tecnológica …

▶ La mejor idea de los negocios modernos: Economías de escala compartidas - Chamberly /

Algunas empresas tienen éxito dando más de lo que reciben. Algunas empresas triunfan dando más de lo que reciben. Al reinvertir la escala, convierten la eficiencia en lealtad, crecimiento compuesto y ventaja competitiva duradera …

▶ Se acerca el próximo momento Kodak - Chamberly /

¿Y si las empresas en las que más confías -gigantes tecnológicos, titanes financieros, marcas icónicas- no son tan seguras como parecen? En un mundo de disrupción acelerada impulsado por la IA, sólo importa una cosa: ¿cuán profundo es tu foso? « La única constante en la vida es el cambio». Heráclito, filósofo griego (ca. 500 a.C.) Por: Thierry from arvy El momento Kodak. Una frase que antaño era

▶ La Deuda de Comodidad: El Asesino Silencioso de las Empresas de Éxito | Cómo el Hambre Infinita de la IA nos está robando el Futuro - Salvador Lorca 📚 /

Por qué tu mayor fortaleza es tu mayor vulnerabilidad: Por qué ir a lo seguro es ahora la estrategia más peligrosa.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack.

🔖 Más de 3,2 millones de empresas creadas en 30 años:

Según el estudio de La creación de empresas en los últimos 30 años presentado por INFORMA D&B, durante las tres últimas décadas se han creado más de 3.275.000 empresas en España. Entre las constituidas durante los años 1994, 2004 y 2014, la mayor parte han cesado su actividad.

🔖 Pamplinas y Semillas es un blog donde encontrarás reflexiones sobre escritura, lectura y la vida de juntaletras en general. También recomendaciones culturales varias: películas, series, libros, etc. y actualizaciones de mis proyectos.

Te invito a leer mi último post:

🔖 no tengo redes sociales en el móvil: al menos ni Instagram ni TikTok, de Valentina:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ No hay esta vez.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 1.944 (Tasa de apertura media: 38 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 79.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario