Diario de Substack

Diario de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Roberto
Roberto
13h

Tenemos que hablar del negocio de la NBA: La NBA no tiene nada que enseñar a Europa, ni sobre deporte ni sobre cómo ganar dinero. Por David Román:

https://davidroman.substack.com/p/tenemos-que-hablar-del-negocio-de

Expand full comment
Responder
Compartir
Avatar de Patricia
Patricia
1dEditado

Muchas gracias por tu reseña. Ha sido una lectura muy interesante, sobre todo porque tus palabras han enriquecido mi publicación original y ha sido fascinante ver el diálogo que se ha formado a partir de nuestras opiniones sobre Substack y nuestra experiencia personal en esta plataforma. Qué bonita es la intertextualidad.

Agradezco muchísimo la oportunidad y espero que podamos seguir colaborando, pues es todo un honor para mí pertenecer a la comunidad hispanohablante de Substack, donde cada semana se puede apreciar en newsletters como el Diario de Substack la cantidad de talento que hay aquí.

Gracias, de corazón 🤎.

Expand full comment
Responder
Compartir
2 respuestas
22 comentarios más...

Sin posts

© 2025 Roberto
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura