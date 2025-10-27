☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

⏰ La primera convocatoria del concurso de escritores de Substack finalizó el pasado domingo y triplicó mis objetivos. Muchas gracias a todos por participar. El día 9 de noviembre se publicará en Crónicas de Substack los resultados y la nueva convocatoria con el tema elegido. Por favor, suscríbete a Crónicas para que te lo enviemos por email. (Crónicas de Substack está en otro boletín).

Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🌞 La importancia de ser un HUB de recomendaciones (ya hemos recomendado 1.269 suscriptores a otros boletines). Más del doble que hace 2 meses:

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Ya somos 1.817 suscriptores, con un crecimiento el último mes del 41% (y un incremento del 101% en visitas mensuales). Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Hace poco me hice una pregunta que quizás también te has hecho tú:

¿Dónde puedo formarme o encontrar el espacio para escribir con propósito, tiempo y comunidad? Así que investigué. Y reuní algunas de las becas, residencias y programas formativos más interesantes para escritores latinoamericanos que quieran venir a España.

Algunas te pagan por escribir. Otras te ofrecen el lugar y la excusa perfecta para hacerlo.:

📌 El mes pasado, en San Francisco, uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley dedicó varias conferencias al tema del Anticristo. Suena raro porque lo es, pero es más complejo de lo que parece. Si quieres, te lo explico:

📌 Durante el invierno danés me salté la ducha algunas veces y sentí como se rompía una estatua de Bolívar.

Lo cierto es que para el latinoamericano promedio dejar de bañarse a diario resulta un pecado mortal. Pero: ¿Qué pasa cuando vives en un país con clima, costumbres e ideas distintos al tuyo?

Abro el debate en este post que me hizo echar unas risas mientras lo escribía:

📌¿Tu libro está libre de explotación laboral? lo mismo que pedimos conocer la trazabilidad de los productos que comemos, deberíamos exigir conocer la de los productos culturales que absorbemos. (Gracias, @davidroberto espero que sea de utilidad ;) )

📌La crítica sin pensamiento: anatomía de una época que opina demasiado: En un mundo donde lo inmediato llena las vidas de las personas, el preguntarse el por qué de la cosas y reflexionar, se convierte en un misterio y a veces, en la nada.

📌 Yo comparto el último de mis textos de una serie donde cuento mi experiencia llegando a Galicia, a donde he venido a vivir queriendo estar más cerca la tierra, la naturaleza y lo esencial. Y entender mejor quién soy, reflexionado sobre lo cotidiano, la libertad, la vulnerabilidad y la búsqueda de sentido frente a lo convencional.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, comento e incluyo una parte del popular artículo “Lo que me hubiese gustado saber antes de empezar a escribir en Substack”, de Patricia, porque creo que puede ayudar a muchos de los lectores del Diario.

(Por favor, lee el original, es más completo que lo que se expone a continuación).

Lo que me hubiese gustado saber antes de empezar a escribir en Substack

Tras un año como substacker.

Estos serían los consejos que me hubiese gustado recibir cuando empecé mi newsletter KADERI.

1. No todas las personas quieren ser leídas.

¿Alguna vez te has preguntado si de verdad quieres que la gente te lea?

Este es el planteamiento inicial (y original, pues lo he leído muy pocas veces aquí) de Patricia, que explica bien el origen de la pregunta: Ella empezó, como tantos de nosotros, en blogs como blogspot y allí jamás pensó “si alguien lo iba a leer o si a alguien le iba a gustar o no lo que yo escribía.”

¿Qué pasó después? Que empezaron a volverse muy populares las redes sociales, donde ya se tenían en cuenta los likes, los comentarios y la interacción entre usuarios. Estas plataformas comenzaron a influenciarnos de tal manera que nos hemos vuelto personas obsesionadas con los números y las estadísticas. Susbtack sigue siendo una red social y nosotros seguimos buscando seguidores y su reconocimiento. Si quieres ser leído, estos números son los que te van a ayudar a decidir qué quieren leer los lectores en Substack. Y tienes que tenerlos en cuenta.

Es cierto. Esto es imprescindible si queremos monetizar aquí, pero hay un grupo amplio de autores que utilizan la plataforma como un diario personal en abierto, para reflejar sus preocupaciones (por ejemplo, tras rupturas sentimentales dolorosas) y reflexiones. Otros lo utilizan como se usaban antes plataformas de micro-bloging (por ejemplo, Tumblr). Al principio, poco les importa la audiencia, y de hecho a los 6 meses muchos ya se han cansado de escribir en Substack. En mi opinión, es más tarde cuando empiezan a apreciar el sabor de verse leídos -y comentados- por más gente.

Pero la lección de Patricia aquí es cierta: Si quieres que te lean, tienes que analizar tus números (ahora Substack te ofrece muchas más estadísticas y datos en el dashboard).

2. Si quieres que te lean, debes crear contenido que la gente quiera leer.

Patricia nos recuerda que Lope de Vega utilizaba un lenguaje y una temática que se adaptaba a los gustos de su público (el que por entonces pagaba las entradas del teatro).

… deberíamos reflexionar más sobre el contenido que compartimos y si de verdad la gente quiere leerlo. … yo empecé publicando en KADERI textos de ficción, pero me di cuenta de que los posts que mejor funcionaban eran aquellos en los cuales la gente sentía que estaba siendo honesta con mis emociones …. Empecé a ver que la gente buscaba autenticidad y también quería aprender no solo datos científicos o culturales, sino reconocer heridas que no saben que tienen, o procesar un sentimiento difícil de aceptar.

Y aquí llega quizás la frase que más me ha gustado de toda la pieza de Patricia:

Creo que el lector siempre ha buscado encontrarse y transformarse a través de los textos que lee, incluidos aquellos que se están leyendo en Substack.

Y es que:

… yo misma no quería leer ficción en Substack, … empecé a escribir publicaciones que a mí me gustaría leer.

3. No intentes controlar el algoritmo.

Un truco que puede ser infalible:

Yo sé cuándo un texto que yo misma he escrito es bueno o no: si lo leo varias veces y no me aburro, es bueno. Si no puedo leerlo más de dos veces porque se me hace pesado, mejor sería no publicarlo.

Madame François Buron de Jaques Louis David.

Así es como identifica “de antemano qué textos van a funcionar bien y qué textos no van a llegar ni a dos likes.” Pero en el universo creativo nada es tan fácil, como reconoce:

.. algunas ocasiones pienso que un texto va a recibir muchas visitas y luego resulta ser que no lo quiere leer nadie, …. Porque en realidad el algoritmo de Substack es impredecible y no lo puedes llegar a controlar al cien por cien, de ahí que sea tan adictivo.

Es bueno saberlo. Y estoy de acuerdo. A veces, David y yo traducimos textos de Substack que son muy populares en el boletín (en inglés) del autor que nos ha dado permiso. Antes de publicar, comentamos que no nos parece que el artículo tenga “gancho”, a pesar de todos sus likes y restacks. ¿El resultado? La comunidad hispana lo ignora. Quizás sean cosas del algoritmo (como observa Patricia), o de sensibilidades distintas. En mi opinión, la audiencia angloparlante es tan numerosa que acepta mucho más los textos micro-nicho. Hay público para todo tipo de contenido en inglés, pero no en español.

Por otro lado, claro que no hay certeza. Las grandes editoriales tienen especialistas en predecir bestsellers (se juegan miles y miles de dólares en adelantos a escritores), y se equivocan a menudo. Es como el capital riesgo, como ya se mencionó en un artículo.

4. Suscriptores versus Lectores.

… No sirve de mucho tener tantos suscriptores si luego el 90% no te lee. Considero más importante tener un número más pequeño de personas suscritas a tu newsletter pero que cuando publiques algo te lean porque de verdad les interesa tu contenido. Lo que sí es cierto es que las personas que tienen más suscriptores pueden crecer más rápido, simplemente porque cuando los lectores entran a sus perfiles y ven que tienen 10k, piensan que estarán escribiendo algo súper bueno para que tanta gente quiera leerlos, así que esto de alguna manera condiciona a que se terminen suscribiendo.

Patricia ofrece aquí hay 2 mensajes:

Mejor pocos, pero fieles, que lo contrario. Es cierto. Se han escuchado historias de “influencers” con millones de seguidores que han lanzado camisetas y sólo las han comprado 9 personas. Aunque lo ideal es tener 1.000 fans verdaderos (según ese artículo, ahora sí es posible), se puede hacer mucho con 100 personas que de verdad son entusiastas de todo lo que hagas.

El perfil con muchos suscriptores. Hay que reconocer que Substack ha arrojado luz en un aspecto opaco del número de suscriptores. Existen páginas webs que te invitan a suscribirte a su boletín con “100.000 suscriptores”, y no tienen ni el 10% de esa cantidad, pero muchos de los que tienen es debido -precisamente- a esa afirmación engañosa. “Algo deberán estar haciendo bien”, pensamos. Como observó josé luis burgos, también las editoriales hinchan el número de títulos vendidos para conseguir atraer más ventas. Con Substack, cualquier persona puede comprobar si es cierto. Y si una persona lo esconde, pues podemos empezar a sospechar de los números que ofrece. Dicho esto, y por muchos suscriptores que tenga una publicación, si no me gusta, o considero que el contenido no es el esperado, me daré de baja. Ocurre igual con las recomendaciones.

5. ¿Cómo conseguimos lectores?

… siempre aconsejaré usar las notas: publica contenido que se alinee a lo que sueles escribir, promociónate y que no te de vergüenza hacerlo. A mí al principio me costaba muchísimo porque pensaba “a quién le va importar que yo publique la semana que viene un artículo sobre la herencia lingüística en familias migrantes”, pero luego realmente la gente empieza a interesarse. Puede que al principio suene un poco el crick crick de los grillos cuando nadie interactúe con tu nota, pero después verás que la gente agradecerá estas actualizaciones.

Si, avisar del próximo artículo es eficaz (al menos, entre los que esperan tu artículo, o quieren leer sobre ese tema, aunque no sean suscriptores), y claramente creo que todavía el mejor uso de Notas es para notificar que has publicado un post. Idealmente, con un poco de “spoiler” para generar más interés que el mero título e imagen. Algo que muchos autores -incluidos algunos populares- no hacen.

Pero también has de ser consciente del peligro: Si tu suscriptor sabe que anunciarás todos tus artículos en Notas, quizás opte simplemente por ser seguidor y suprimirá su suscripción. Hay formas de combatir esto, y de algunas se ha hablado en este Diario.

La siguiente frase es importante:

Hay que saber promocionarse y no pienso que sea nada malo hacerlo, más bien lo contrario: estás dándole valor a lo que haces. Porque si tú no valoras tu trabajo, ¿quién lo va a hacer?

De esto hay mucho que hablar, y no tenemos espacio aquí, pero es bueno que Patricia “abra el melón” sobre la auto-promoción. Porque muchos de los que inician tienen cierto respeto a promocionar sus artículos. Al principio es buena idea “estar en la oscuridad”, perfeccionando tu voz, tus temas, etc. Pero luego, si no quieres tener la sensación de escribir para el vacío, hay que considerar que es algo bueno (en todas las artes creativas), y dedicar mucho tiempo a la promoción (Jorge Bosch dice que el 50% del tiempo).

Más adelante, Patricia ofrece 5 consejos más, que serán obra de análisis en la próxima edición de este diario. Pero sí quería dejar aquí su “consejo extra: disfruta de tu experiencia en Substack”, una sección que contiene, entre otras ideas, 2 frases que me han gustado especialmente:

Substack es lo que me hace feliz ahora mismo y me está ayudando a mantener una rutina en un momento bastante complicado en mi vida. Me motiva a ir todos los días a la biblioteca a escribir, a documentarme y a aprender. (…) Y es que siempre nos quedará la literatura.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack.

🔖 Gracias por la difusión y a David por invitarme!

🔖 Delegar nuestro criterio, es delegamos a nosotros mismos: a nuestro momento vital, nuestras experiencias y nuestra curiosidad. Cedemos nuestra soberanía mental.

🔖 Nepal cambió para siempre. La generación Z se levantó contra un sistema que atendía sus necesidades, la manera no deja indiferente a nadie.

🔖”Behind the Book” es un archivo del recorrido paralelo en el desarrollo de nuestros proyectos editoriales. En este espacio queremos acercar nuestra manera de abordar la elaboración de un libro y documentar contenidos complementarios. Desde nuestra práctica editorial, hacer tangible la oralidad y lo espontáneo de una conversación, o capturar la intimidad de una vida y trasladarla al papel, es un regalo. Porque lo que se imprime no solo preserva un relato, también captura los gestos y las relaciones que se crean y permanecen.

🔖 A veces escribir duele más de lo que alivia. Hay días en los que la palabra se vuelve un peso, una pregunta, una duda constante sobre el sentido de seguir. Pero incluso en esa contradicción —entre querer dejarlo todo y necesitar seguir escribiendo— hay una forma de verdad. Este texto nace de ese umbral: el lugar donde la escritura se vuelve resistencia, aunque nadie la lea.

🔖 Siempre leo los artículos de otros pero nunca comparto ningún artículo mío… hasta hoy. Aquí va uno cortito llamado “El Ritual de 5 minutos que cambió mi vida.” Espero estar compartiéndolo bien. Abrazo grande y gracias! Nacho

🔖 Una reflexión sobre cómo confundimos el amor con la activación de viejas heridas. A veces lo que llamamos química es solo memoria emocional: patrones que se repiten, vínculos que nos resultan familiares aunque duelan, y la posibilidad de aprender a amar desde un lugar más consciente. 💫

No son mariposas; es ansiedad con purpurinas: El día que descubrí que mi crush era más síntoma que señal divina.

🔖 Microviolencias laborales: cómo las agresiones silenciosas enferman al 30% de los trabajadores: No es para tanto”, “eres exagerada”... Estas frases son síntomas de un entorno tóxico que afecta al 30% de plantillas. El último artículo de Celia:

🔖 “Extraño pasar una tarde entera de café tratando de arreglar el mundo a ritmo de tazas y tazas de café y montones de cigarros, nada sano, pero ah! qué divertido. Hoy me canso de estar sentado y las pláticas se han vuelto mas serias, las soluciones más robustas y metódicas o los problemas más reales. Debrayar con los amigos por horas era muy divertido. De pronto pienso que, hablando de esas tardes, extraño que me gustase ponerle azúcar al café. Hoy, ni de chiste podría tomarme un café negro con azúcar, pero entonces me encantaba echarle a montones azúcar a cada taza directamente desde la azucarera clásica de cafetería, una vez hacía abajo, una vez hacía arriba, de nuevo hacía abajo y de regreso hacía arriba y esa era la medida; una locura, yo creo que equivalía como a tres cucharadas de azúcar en cada taza y fácilmente nos reventábamos unas seis tazas cada tarde de café. “

Un párrafo de este artículo de Isabel:

🔖 El Marketing Brunch de la semana #66. Jordi San Ildefonso ofrece en este post: Con las Marketing News y campañas de la semana

🔖 Escribir en el vacío de la inmensidad no es un acto banal , todo lo contrario, es nuestra revolución.

Carme escribió esto, reivindicando el derecho a “ser zurda” en el mundo de la redes:

🔖 josé luis burgos, del rincón de Daledebil, subió un post en el cual “hablo de cómo las redes sociales han contribuido al terrible problema de salud emocional y mental que sufren los y las jóvenes de la llamada Generación Z. Y, en particular, me centro en cómo Substack puede formar parte de la solución en lugar de abundar en el problema.”

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ No hay en esta edición.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 1.817 (Tasa de apertura media: 39 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 64.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario