☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🌞 La importancia de ser un HUB de recomendaciones (ya hemos recomendado 1.297 suscriptores a otros boletines). Más del doble que hace 2 meses:

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Ya somos 1.868 suscriptores, con un crecimiento el último mes del 38% (y un incremento del 102% en visitas mensuales). Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Por qué los creadores inteligentes abandonan las redes sociales en favor de Substack+ Cómo configuré estratégicamente mi Substack - Creadores /

Los seguidores están muertos - Esto es lo que hay que hacer en su lugar.

📌 El coraje de escribir(se): La escritura auténtica nace del miedo. Excavar es sucio, si. Pero también es liberador.

Un memorable artículo de Jaime Blanco:

📌 Cómo lanzar la monetización de tu newsletter: Guía completa, paso a paso - Ensayos /

Esta es la segunda parte de una guía práctica sobre cómo lanzar tu suscripción de pago en Substack, paso a paso, incluyendo el pre-lanzamiento y las “mejores prácticas”.

📌 Reflexión sobre el tiempo y la escritura. ¿De dónde sacar tiempo cuando trabajar a jornada completa y quieres escribir un libro?

📌Amazon: El gigante que todos creen conocer y que casi nadie entiende de verdad.

Invertir Con Sentido Común analiza el modelo de negocio de este gigante tecnológico. Seguro que hay cosas que no sabías.

📌La maldición de no sentirme bonita. Aquí van algunas palabras introductorias:

Las mujeres vivimos cada día con el peso de “ser bonitas”, lo vemos en los anuncios de la TV, en las revistas, en las redes sociales. Vemos rostros y cuerpos perfectos, y si no lo son, cirugías que lo hacen. Pero ¿qué pasa si no me siento bonita? Es un sentimiento que a muchas mujeres nos persigue desde pequeñas, a veces surge a raíz de un comentario de x persona o por cualquier otra cosa, pero es un sentimiento que siempre está ahí… flotando en nuestras mentes.

📌 Celebrando un añito de Substack en español [Edición especial] - Veronica Llorca-Smith /

Veronica explica cómo empezó su Substack en español después de tener éxito con el que tenía en inglés, y algunas cosas que ha aprendido en el camino.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, comento e incluyo una parte del popular artículo “Lo que me hubiese gustado saber antes de empezar a escribir en Substack”, de Patricia, porque creo que puede ayudar a muchos de los lectores del Diario.

(Por favor, lee el original, es más completo que lo que se expone a continuación).

Lo que me hubiese gustado saber antes de empezar a escribir en Substack

Tras un año como substacker.

En la edición anterior, hemos examinado los primeros 5 consejos del excelente artículo de Patricia. Ahora nos centramos en 5 consejos más, que serán objeto de análisis a continuación:

6. Perseverancia ante todo.

Si vas a decir que este finde publicarás un post sobre (…), hazlo. Sé consistente.

Exactamente. En el mundo editorial se sabe desde hace mucho tiempo que la reputación de un sello depende de cumplir las promesas dadas, lo que se espera de él. Podríamos decir lo mismo de un buen vino.

… si cumples tus promesas de publicar cada semana, si a pesar de que tu último artículo solo ha tenido tres likes sigues escribiendo y no te rindes, al final se consigue. Además, cuando creces poquito a poco puedes ir adaptándote a tu audiencia e ir mejorando y perfeccionando tu contenido.

Cierto. Esto es algo que parece no saben los miles de autores que llegan cada año a Substack y abandonan la plataforma al cabo de unos meses porque no obtuvieron los crecimientos que esperaban. O los comparaban con otros, con el resultado de que dejaron de tener ganas de seguir escribiendo:

… todo el tiempo que vas a pasar preguntándote por qué tal autor tiene mejores números que tú, inviértelo en analizar tu propio contenido y buscar maneras de mejorar lo que ya estás haciendo.

Un autor exitoso nos explicó su experiencia tras 4 años, en otra edición del Diario:

La otra gran conclusión fue que, para aumentar el número de suscriptores a largo plazo, casi nada importaba, excepto escribir con más constancia. Pero no cree que esto se deba a que la constancia sea una fórmula mágica para construir una audiencia. De hecho, fue inconstante en los últimos años (por razones personales). (Llegó a la conclusión de que era mejor escribir semanalmente o, en su defecto, quincenalmente, para conseguir mayores tasas de apartura; pero no para sumar suscripciones: estas dos variables eran válidas, pero inversas, en la “captación” de nuevos suscriptores).

7. ¿Cuántas veces publicar?

Quizás es uno de los temas más pensados cuando un autor empieza en Substack y no tiene experiencia creando boletines. Una forma de abordarlo en probando diversas opciones, como Patricia:

Yo empecé publicando una vez a la semana, luego lo cambié a dos veces por semana pero me di cuenta de que la calidad de mis escritos empeoró, ya que no los dejaba reposar el tiempo suficiente y se notaba que los había escrito de manera apresurada.

En Substack hay una minoría de autores que sostienen que tienen más lectores de calidad si publican diariamente. Otros lo han probado, y el número de bajas se incrementó notablemente. La mayoría, como Patricia, lo hacen semanalmente, pero 2 veces a la semana es también bastante común. Algunos tienen éxito con una frecuencia de 3-4 publicaciones por semana (con un email fijo y otros en función de ideas clave).

Patricia resalta el efecto “expectación”:

… así tus lectores saben que cada x tiempo hay una newsletter y les das tiempo a “echar de menos” tus escritos. Porque en el fondo nos gusta la expectación, nos gusta el hype y nos gusta esperar a Godot. Así funciona nuestro cerebro.

Utilizando el mismo argumento, podría entonces defenderse publicar quincenalmente o mensualmente. Pero si tus lectores te conocen por la app y no tanto por sus bandejas de entrada, entonces el volumen importa, y mucho, para conseguir más suscriptores.

La otra cuestión es si es necesario publicar un día fijo a la semana (por ejemplo, los domingos), o si es preferible un día en que te sientas más inspirado, y con más energía para hacer un buen marketing de tu post una vez publicado. Los defensores del día fijo se cuentan por legión.

8. Lee, lee y lee.

He visto varias notas en Substack de personas quejándose de que ahora todo el mundo quiere escribir pero nadie quiere leer (…) No lo digo porque así se equilibra esta plataforma, ya que necesitamos tanto lectores como escritores, sino porque leer aporta muchísimos beneficios y te va a ayudar a escribir mejor.

Aquí Patricia toca 2 temas:

✒ La importancia de leer mucho para escribir bien. Incluso aporta un ejemplo. Aunque parecía claro que esto es una verdad incuestionable, las declaraciones de una conocida “influencer” en contra suscitaron un popular y fuerte debate en las redes sociales.

✒ La desproporción de escritores versus lectores. Si se examina la cantidad de Notas sin respuestas, y de posts sin comentarios (como ocurre en otras plataformas también), parece que estemos en un mercadillo lleno de puestos cuyos dueños vociferan todo el rato “compre aquí”, y sin apenas clientes deambulando entre ellos. Esto lo veo especialmente los sábados. En realidad, hay “clientes” leyendo los artículos que llegan a las bandejas de correos, y por internet, pero no en Notas. Hicimos una prueba, y de cada 20 personas, 19 también eran autores. En teoría, este desequilibrio se estaba corrigiendo, pero a velocidad lenta, parece.

Woman reading de Ulisse Caputo.

9. Suscripciones de pago: ¿sí o no?

… si yo decido abrir las suscripciones de pago en KADERI, ¿cómo ofrezco ese “extra” que hará que las personas digan “Oye, merece la pena pagar x euros por esto”. Hay … muchas posibilidades de añadir ese valor extra a una suscripción de pago, … me centraría más en crear un taller de escritura o un club de lectura.

Bueno, no es estrictamente necesario ofrecer un “extra”: Muchos de los “best-sellers” de Substack sólo han creado un muro de pago en algunos o todos sus artículos. También en español. De hecho, es una estrategia que funciona en algunos nichos, o con algunos autores.

Pero, otras veces, ante tanta oferta e información gratis, ese “extra” es necesario. Y, además, como en el caso de Patricia, se crea comunidad. Yo recomendaría ver qué hacen otros autores “comparables”: Si ya tienen un taller o un club, quizás no es algo que los potenciales suscriptores de pago valoren. Yo animaría a innovar: Casi todos los autores utilizan los mismos “extras”. Ahora está de moda ofrecer “prompts” y otras funciones de IA. El gran problema es cuando un lector muy interesado dice:

Me cobras 100 dólares al año porque tu oferta incluye una biblioteca de “prompts”. Pero yo lo único que quiero es poder leer tus artículos completos. Entonces, ¿cuánto me descuentas por esa biblioteca que nunca utilizaré?

Patricia recuerda aquí, respecto a la monetización, que a Substack “le interesa que se mueva dinero dentro de su plataforma”, y por ahora es su única fuente de ingresos regulares. Pero la mayoría del dinero del que dispone viene de capital riesgo, y a éste lo que le interesa es el lado “red social” de la plataforma, que se financia básicamente con publicidad.

Así que, es cierto, Substack favorece a los boletines que le dan más dinero vía suscripciones (en recomendaciones, haciendo cambios, etc), pero tiene el otro ojo en los que podrá monetizar mejor vía publicidad: Normalmente los que tienen más seguidores, visitas, etc.

Por otro lado, ha visto como algunos de sus creadores más populares se han ido para ahorrarse la comisión del 10%, por lo que -como afirmó su Director de Producto, que viene de Facebook- le interesan más los creadores medianos, que no se irán, porque el crecimiento está aquí, y no en Ghost, por ahora.

10. La gente se va a dar de baja de tu newsletter.

.. lo importante es tener lectores, no suscriptores.

También si quieres monetizar o vender productos digitales: Es mejor tener 100 fans verdaderos que 10.000 suscriptores que ni siquiera abren tus correos.

Yo tengo desactivado el email que te notifica cuando alguien se ha desuscrito

Es una práctica habitual, pero hay algunos que prefieren saber la razón de por qué lo hacen.

Para terminar, Patricia ofrece su “consejo extra: disfruta de tu experiencia en Substack”, una sección que contiene, entre otras ideas, 2 frases que -como dije en la anterior edición- me han gustado especialmente:

Substack es lo que me hace feliz ahora mismo y me está ayudando a mantener una rutina en un momento bastante complicado en mi vida. Me motiva a ir todos los días a la biblioteca a escribir, a documentarme y a aprender. (…)

Y es que siempre nos quedará la literatura.

¿Cuánto crecen los Substacks en español realmente? (Parte 1)

Queríamos elaborar un pequeño estudio sobre los crecimientos medios mensuales y trimestrales/anuales de las newsletters de Substack en español. Hemos tenido la suerte de que varios propietarios de boletines de la plataforma han ofrecido con absoluta transparencia sus datos.

En esta edición, incluiremos a un grupo de ellos. En la siguiente, el resto, con las conclusiones del estudio. Si es posible, recogeremos datos de otras en inglés, para comparar.

La lista se agrupará así: Autor: Mensual % / Trimestral % / Semestral % / Anual % // Total suscriptores

En la otra edición, agregaremos los datos y los ofreceremos de forma más gráfica e ilustrativa.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre vida, familia, filosofía, psicología, religión, espiritualidad, historia, estilo, bienestar, autoayuda, salud, libros, narrativa, espectáculos, viajes, medios de comunicación, gastronomía, cultura y ocio. Escrito por N. Benedetta.

🌱 Vida

▶La vida sin permiso - Pequeñas eternidades /

La vida tiene una manía preciosa: la de llegar sin pedir permiso.

Una amiga acaba de dar a luz en casa. No por decisión, sino por falta de tiempo. El parto se adelantó dos semanas. Su marido estaba en Abu Dabi, los niños dormían, y ella empezó a sentir contracciones que no parecían todavía de verdad. No tuvo miedo, pensó que podría esperar. Que todo eso era un aviso. Que aún quedaba tiempo. En aquellos momentos pensaba más en su cita matutina con el dentista que en preparar esa maleta del hospital que aún no había armado.

👨🏼‍👩🏻‍👧🏼‍👦🏽 Familia

▶¿Puede la familia evitar tu suicidio? - Yonki Books /

Esto mismo se lo pregunté a Beatriz al final de la entrevista. Beatriz es una mujer que se suicidó dos veces y que me cuenta por qué. Sus respuestas no resolvían mis preguntas. Tampoco las de los espectadores. Lo sé porque durante estos días he recibido varios mensajes incómodos, mensajes que buscaban aclaraciones: ¿cómo es posible que una persona quiera morir si no hay sufrimiento detrás?

🧠 Filosofía

▶FdA #110 - Si Nietzsche usara TikTok...

Filosofía del Algoritmo / Sobre cómo el eterno retorno de Nietzsche puede ayudarnos a distinguir entre tecnologías que merecen vivirse y bucles que nos consumen.

La repetición tiene algo… especial. Cada vez que algo vuelve, se va transformando de casual a patrón. Los patrones son la materia prima de la tecnología, los algoritmos viven de repetir, predecir y volver a mostrar. Lo que para una máquina es eficiente, para nosotros puede ser una rutina… o una condena.

¿Cuántas de las cosas que repetimos siguen siendo elecciones, y cuántas son solo ecos de un bucle del que ya no somos conscientes?

▶La paradoja del mérito - Reflexiones de Chus Recio /

La empresa moderna predica un evangelio de excelencia, innovación y mérito. Se dice: gana el mejor argumento, prospera el mejor trabajo, la luz recompensa a quien la enciende. Pero, cuando se apagan los focos y se cierran las puertas, otra ley gobierna: la del movimiento mínimo, la docilidad y el encaje. Se proclama “sé brillante”; se practica “no hagas sombra”. Ahí está el nudo.

▶La Palabra Como Insurgencia Contra El Olvido -Ink & Outsider /

¿Conflicto? Quizá la palabra es insuficiente.

La literatura auténtica no emerge del conflicto puro; se sublima de la herida. Entre la esterilidad del silencio impuesto —esa vocinglería diseñada para anestesiar— y la palabra que se niega a la irrelevancia, se libra la batalla ontológica. La literatura no le basta con representar el mundo, va más allá; lo desarticula, lo interroga hasta herirlo y, solo en raras ocasiones, ofrece la redención de la forma. Su potestad no es ornamental. Es subversiva. Su función es disputar el monopolio del sentido a las narrativas que exigen una conciencia uniformada.

💭 Psicología

▶Técnica de Feynman: Domina el arte de aprender - Jardín Mental 🌱💭 /

Feynman creía que, para comprender un tema en profundidad, no hacía falta recurrir a tecnicismos y fórmulas; solo bastaba con entender la esencia de los conceptos y ser capaz de expresarlos en palabras sencillas. La complejidad y la jerga suelen ocultar la falta de comprensión (Feynman, 2014).

La técnica de Feynman para dominar el aprendizaje consta de 4 pasos, como explica el artículo.

▶Vacaciones y la trampa de las redes sociales: qué hacer cuando la comparación duele - Psicología en un minuto/

Las vacaciones suelen ser sinónimo de descanso, viajes y disfrute. Pero… a veces pasa lo contrario. Si estás pasando por un momento difícil, las redes pueden convertirse en una especie de recordatorio constante de todo lo que te falta. Fotos de playas soñadas, escapadas románticas, grupos de amigos celebrando… y vos, del otro lado, sintiendo que te quedás atrás.

▶¿Me habré vuelto más débil con los años? - María Gómez · Psicología /

Que es este de si nos volvemos más débiles cuando vivimos mucho tiempo en nuestra “burbuja neurodivergente”.

Y es que algunas personas tenemos el privilegio de vivir una vida más o menos a nuestra medida. Unas trabajamos en casa controlando totalmente nuestro ambiente.

🕌 Religión

▶El problema con “la religión” - Buenas nuevas /

Me imagino que muchos de ustedes habrán oído a alguien en los medios de comunicación o las redes señalando algo malo de “la iglesia” o “la religión” generalizando con las diferentes denominaciones de tanto de la fe cristiana como de otras religiones. Tomando en cuenta que evidentemente y lamentablemente sí hemos visto malos ejemplos con sacerdotes, pastores y diferentes representantes de “la Iglesia” , también contamos con muy buenos ejemplos que están tratando de hacer las cosas bien desde todas las diferentes partidas.

▶27 de octubre - Viviendo la Fe /

Jesús solía reservar sus palabras más duras para los hipócritas religiosos. En la lectura del Evangelio de hoy, cura a una mujer que lleva dieciocho años encorvada, incapaz de enderezarse, atrapada por su aflicción. Cuando Jesús la ve, la llama y le dice: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Inmediatamente, ella se endereza y alaba a Dios.

🧘🏻‍♀️ Espiritualidad

▶Entre la herida y el amor consciente /De Libra a Escorpio: la posibilidad de mirar de frente nuestros vínculos y transformarlos.

Hoy comienza la temporada Escorpio. Confieso que me gusta Escorpio y que, muchas veces, cargamos sobre él todo el peso del otoño. Supongo que eso sucede cuando mirar dentro puede resultar doloroso, porque Escorpio sí o sí nos pide destilación y transformación.

▶La espiritualidad está de moda /La meditación más allá del mito de la mente en blanco

El Substack de Irene /

Igual que no le puedes pedir al corazón que deje de latir, no puedes hacer que tu cerebro deje de producir pensamientos. Literalmente, está hecho para eso. Primero hay que diferenciar qué es el cerebro y qué es la mente.

El cerebro es la estructura física y biológica refugiada en nuestro cráneo, mientras que la mente es una entidad abstracta, producto de la actividad de nuestro cerebro: conciencia, pensamientos, emociones, percepciones, etc.

🏺 Historia

▶Esta semana en la arqueología: Desde tumbas del reino de silla en Corea del Sur, hasta la gran piscina en Italia - Orígenes - Historia y Arqueología /

Seis tumbas de madera fueron halladas bajo la tumba de un general del antiguo Reino de Silla, en Corea del Sur, datadas entre finales del siglo IV y comienzos del V d.C., según informó el Korea JoongAng Daily. El arqueólogo Sim Hyeon-cheol, de la Universidad de Keimyung, explicó que construir una tumba directamente sobre otra más antigua podría reflejar un cambio en las élites gobernantes o en las costumbres funerarias de la época. También señaló que muchas tumbas de cámara de madera anteriores podrían estar ocultas bajo los grandes túmulos de piedra de Gyeongju, la antigua capital del reino.

▶Qué es la Criminología: Definición, Historia, Teorías y Aplicaciones en la Sociedad Moderna - Juan Abraham /

Vivimos en una sociedad donde el crimen no es solo un titular en las noticias, sino un fenómeno que se estudia con rigor científico para prevenirlo y entenderlo.

Eso es precisamente lo que hace la criminología. En un mundo cada vez más complejo, donde los delitos evolucionan con la tecnología y los cambios sociales, esta disciplina se ha convertido en un pilar fundamental para comprender por qué las personas cometen crímenes, cómo responder a ellos y, sobre todo, cómo evitarlos.

▶La Era De La Oralidad Ha Vuelto, Y Nadie Está Preparado - Bibliotequeando /

Antes de que el invierno sellara las costas del norte europeo, un hombre se lanzó con su tripulación hacia lo que parecía un suicidio anunciado. Su misión era navegar hacia el borde del mundo conocido, un vacío sin nombre, un lugar que no figuraba en mapa alguno y que nadie como ellos había pisado anteriormente, con la intención de encontrar nuevas tierras. La empresa nació de rumores repetidos por comerciantes, de intuiciones, de anhelos de riquezas futuras y de un ego demasiado sediento de grandeza como para aceptar una duda. El viaje arrancó con curiosidad y esperanza, pero pronto se convirtió en hambre, cansancio y en el pesimismo de haber apostado la vida a un mito. Y, aun así, un día vieron tierra.

🌿 Bienestar

▶📨 Pregúntame #6: ¿Sensibilidad o reactividad? - Cartas desde Neptuno /

Al hablar un poco con esta persona, y tras descartar (al menos a priori ) que esas personas a las que se refería le estuvieran haciendo un ghosting deliberado, llegamos a la conclusión de que, probablemente, la razón de que esos “silencios” le afectan tanto es que le abren heridas pasadas.

En su infancia vivió situaciones parecidas de manera repetida y, hoy en día, los silencios por respuesta le rozan esas heridas emocionales antiguas y le traen ecos del pasado.

🕊️ Autoayuda

▶Una enfermera grabó 300 últimas exhalaciones de vida y sólo descubrió 7 cosas que realmente importan en la vida + 50 hábitos de salud japoneses - Humanidades y Estilo /

Cuando la enfermera Laura M. empezó a grabar las últimas palabras de sus pacientes, no esperaba descubrir un mapa del alma humana.

A lo largo de quince años y más de trescientas muertes, escuchó las mismas confesiones, arrepentimientos y revelaciones: distintas voces, las mismas verdades.

Sus notas revelan algo inquietante pero esperanzador: la mayoría de la gente no teme morir. Temen no haber vivido realmente.

🧠 Salud

▶¿Qué define realmente una buena salud? - Viviendo la Medicina /

Si te preguntara ahora mismo si estás sano… ¿qué me dirías?

Probablemente pensarías que no tienes enfermedades. O tal vez seas más “objetivo” y digas que tu análisis está en rango. Incluso puede que respondas algo como: “Bueno… como más o menos bien”.

Lo más llamativo es que muchos médicos responden con números: colesterol, glucosa, tensión. Pero casi nadie habla del descanso, de las relaciones, del estado de ánimo o de si realmente disfrutas lo que comes.

📖 Diario personal

▶Howling (aullido) /Aullar para resistir, gritar como escapatoria de una misma - Vida al instante /

Hace meses que quiero volver a escribir aquí pero había algo que me paralizaba. Hay una bonita excusa que sirve para las personas que creamos: escribimos, dibujamos o cualquier cosa que en general sentimos que tiene poco valor ( o ninguno según lo grande que sea la voz oscura que guardamos dentro), es el bloqueo.

▶Ver lo que el texto calla - Páginas que me sostienen /

Llevo unos días escribiendo a mano otra vez.

No por nostalgia ni por romanticismo, sino porque es lo que mejor me funciona cuando llego al final de la novela, al momento de corregir.

En la pantalla, todo parece en orden. Las frases fluyen, el diálogo suena correcto, el capítulo se sostiene. Pero tienes la impresión de que algo no termina de encajar.

No sabes qué es, solo que el texto no vibra.

🚀CULTURA y OCIO

🎭 Cultura

▶La creatividad no se jubila - Pulmón Creativo - El Newsletter /

En los últimos años, la evidencia científica confirmó algo que muchos intuíamos: la participación cultural mejora dramáticamente la vida de las personas mayores. Coros comunitarios, visitas guiadas a museos, talleres de teatro y escritura, laboratorios de memoria con objetos del barrio... Todos estos programas muestran lo mismo: mejoran el ánimo, reducen la soledad, generan nuevas formas de pertenencia. Es, literalmente, una herramienta fenomenal de salud pública.

🛋️ Ocio

▶Las palabras de los viernes: medusas - Historias /

▶El ocio no es perder el tiempo - Mis Ideas en Voz Alta /

Vivimos en una cultura que idolatra la ocupación. Decir “no tengo tiempo” se ha convertido en una medalla de honor. La pausa, en cambio, se percibe como debilidad.

▶Los 5 mejores slashers de todos los tiempos - Nada Que Ver /

El slasher surge entre finales de los sesenta y los setenta como cruce de tradiciones: del giallo italiano hereda el asesino estilizado, el filo visual y el fetichismo del detalle; de Peeping Tom (1960) y Psycho (1960) toma el voyerismo, la fractura de la mirada y la violencia íntima. La fórmula se asienta en los setenta con tres rasgos formales reconocibles: cámara subjetiva que habita el punto de vista del agresor, espacios cotidianos convertidos en territorios de acecho, y una economía narrativa que conduce a la confrontación final.

📚 Libros

▶Clichés literarios y los libros que mejor los representan - rímel, libros y café /

Podemos fingir que nos gustan las historias profundas y originales, pero todas sabemos que no hay nada que nos de más vida que un buen cliché literario. Ese momento en que sabes lo que va a pasar y lo ves venir a kilómetros… pero aún así lo disfrutas como si fuese la primera vez.

Aquí te dejo una lista de tropes / clichés literarios con sus libros más representativos para que elijas tus patrones afectivos a través de la ficción.

▶Cinco libros importantes (#302) - El vicio impune de leer /

Desde que tengo memoria, no sé por qué razón, octubre es un mal mes para mí, el peor del año. Uno en el que suceden tristes cosas, acontecen eventos que ponen al país, otra vez, al borde del desfiladero, o simplemente no dan ganas de sentarse y escribir lo que hay que escribir. Esa es la única razón o explicación de la ausencia de estos días (y tal vez de los próximos, porque octubre siempre seguirá siendo un mal mes para mí). Pero el aluvión de publicaciones nuevas, aquí y al otro lado del Atlántico, es tan grande que obliga a hacer un esfuerzo y olvidarse que estamos en octubre. Rápidamente les comento algunas que aterrizaron en mi mesa de trabajo y otras que están por llegar (espero).

📘 Literatura, narrativa y crítica literaria

▶El modelo silencioso / Cuentos dominicales. nº 1 - El rincón de Daledebil /

Esta mañana, como siempre que dispongo del tiempo suficiente para hacerlo, bajé al viejo café de la esquina y, mientras desayunaba y hojeaba el periódico —algo que hoy ya parece reservado a ancianos incapaces de abandonar viejas costumbres—, me topé con un artículo sobre la última moda juvenil. En él, un grupo de adolescentes mostraba orgulloso su “absoluta originalidad”: cubiertos de tatuajes y piercings, proclamaban su diferencia a los cuatro vientos. La noticia era banal, desde luego, pero algo en ella me hizo detenerme. Me pregunté, con cierto escepticismo, qué significado real tenía esa rebeldía y qué había de auténtico en ella.

▶Something wicked... / Un cuento gótico (I) - Abel Vazquez /

Holywell, Flintshire, noviembre de 1811: El maestro Eckhart alzó repentinamente la voz mientras levantaba el dedo índice hacia el techo.

—¡No obstante! —exclamó—. Si bien el término árabe sihr, más general y polisémico, designa un gran número de fenómenos y prácticas mágicas y no implica necesariamente un juicio de valor, el latín magica, más raramente magia, es utilizado en un sentido bastante más restrictivo y negativo en el Occidente cristiano.

▶ ¿Por qué ya nadie compra libros?¿Por qué fracasan los aspirantes a escritores?

Para los escritores noveles, es más difícil que nunca abrirse camino. Esto plantea una crisis existencial para la edición, y limita de forma inquietante su acceso a nuevas y apasionantes voces.

✍🏻 Escribir y redacción

▶Revisar en la escritura y la vida - Por amor al arte /

Revisar un texto es tan interesante como tedioso, ya que pasas horas frente a la pantalla, con el desgaste que genera, y vives entre la persona que fuiste al escribir, la que eres al revisar, y la que serás cuando lo publiques. Aunque en eso último apenas he pensado.

Cuando revisas, te das cuenta de que muchas de las piezas del puzle, que has organizado por colores para lograr esa imagen que tenías en la cabeza, no encajan, se repiten o sobran, y te tienes que deshacer de ellas.

▶La estructura narrativa de los 3 actos (pero con tacos) /Una forma diferente y muy mexicana de entender la estructura de tres actos. - La otra voz /

Algunas veces, hablar de estructura narrativa suena mucho a teoría de manual, a rigidez académica o a esquemas fríos que, como saben, suelen matar la creatividad. Pero ¿y si la contáramos con el mismo entusiasmo con el que se explica una buena receta? Es más: ¿y si contáramos historias como si preparáramos tacos?

▶🍃2: Qué se aprende en un Máster de Escritura Creativa - Miradero /

Hace exactamente una semana, no por casualidad, te envié un correo de pago.

Y digo no por casualidad, porque el domingo es mi día libre en la semana y cuando puedo dedicar más tiempo a escribir un correo largo para lanzar al día siguiente.

Un correo normal de Miradero me lleva de media dos horas, este tipo de correos se va por encima de las cuatro horas.

🎬 Espectáculos

▶Amazon peta, Rosalía la lia y la reventa agoniza - dod Letter Pro: Newsletter de Industria Musical /

El Anuario SGAE 2025 confirma que la música en directo en España vive su mejor momento. En su vigesimoquinta edición, el informe recopila datos de 186.000 espectáculos en vivo, determinando que la música en vivo se consolida como principal motor cultural y económico, con un crecimiento notable en número de conciertos, asistentes y recaudación, superando incluso los niveles previos a la pandemia. En cambio, el cine y la televisión tradicional continúan en descenso, reflejando un cambio profundo en los hábitos culturales de los españoles.

✈️ Viajes

▶Las 5 de Hoy: Noticias de Viajes con Propósito | The Top 5 Today: Purpose Travel News - Content & Travel Monthly /

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Estrategia España Turismo 2030, que establece una agenda para la transformación del turismo español hacia un modelo más sostenible, equilibrado e inclusivo. El plan sitúa a los residentes en el centro por primera vez, enfocándose en la triple sostenibilidad (económica, social y medioambiental) y la creación de un Observatorio de Vivienda Turística.

📻 Medios de comunicación (periodismo, etc)

▶El NYT ya no es solo texto: así se convierte en plataforma multipropósito con el video vertical como protagonista - Story Bakerl /

El New York Times quiere que sus usuarios lo vean. Que pasen de la lectura al video. Que se queden por varios minutos u horas.

El medio más icónico del mundo para el periodismo escrito de a poco se vuelca al video como síntoma de una nueva generación. El texto ha ido perdiendo relevancia para el NYT.

🍽️ Gastronomía

▶Comida reconfortante - Food Undercover /

Siempre me ha fascinado la habilidad que tienen los anglosajones para crear conceptos y convertirlos en parte de su cultura sin esfuerzo. Un ejemplo son palabras para gestos universales —eyeroll, facepalm— que nosotros solo podemos describir con frases largas.

Hoy quiero fijarme en uno de esos conceptos que se han popularizado en el mundo gastronómico reciente: comfort food.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack.

🔖 Tenemos que hablar del negocio de la NBA: La NBA no tiene nada que enseñar a Europa, ni sobre deporte ni sobre cómo ganar dinero. Por David Román:

🔖 DE SÁTIROS Y NINFÓMANAS. Luego del tibio revuelo de la sosa Babygirl, comparto una lectura de dos joyas del sexo en el cine y la naturaleza del deseo: Nymphomaniac y Shame.:

🔖 Los mecheros del siglo XXI: Una historia de la música (la mía). De Alicia Mendizábal:

🔖 Busca ser el tonto de la sala, de Marga Camps:

El mejor trabajo no es donde más destacas o eres ‘el referente’. Es donde sales con la sensación de que aún te queda mucho por aprender.

Donde lees un copy tuyo de hace un mes y piensas: “madre mía, lo haría mil veces mejor hoy”.

🔖 El mejor y el peor de los tiempos para aprender: Cómo aprendemos y una breve historia de la escuela. De Sergio San Juan:

🔖 Una reflexión sobre corregir los textos en papel en lugar de en el ordenador:

🔖 Mi biblioteca personal, de Gabriela Dorantes

“Hay espacio para la creatividad, la sabiduría, la maternidad y la naturaleza, el duelo, la fantasía, las aventuras y los viajes, los diarios, la poesía, la vida y el arte.”

🔖 Amiga sol de invierno, de Inés Azpúrua:

🔖“Cómo la vida cotidiana sostuvo el franquismo.” Un viaje por la España que siguió funcionando entre la obediencia y la rutina.

🔖 George Orwell, Rodolfo Walsh, Michael Dell, Mariah Carey… Todos lavaron platos antes de brillar.

Yo también lo hice. Tú también lo harás. Mi último post. 👇🏼

🔖A veces, los recuerdos aparentemente insignificantes —como una tarde de lluvia— esconden las raíces de todo lo que somos. Te comparto “Mi madre y la lluvia”, una historia sobre el amor, otras formas en como la vida puede maternarnos, la memoria y esos instantes que nos enseñan a mirar la vida con más ternura y asombro. Algo que por cierto, llegamos a olvidar cuándo nos hacemos adultos.

🔖 La reflexión, un diseño de marginados: No recuerdo si lo pusimos en su día, por si acaso aquí está:

🔖Aquí comparto mi último artículo:

🔖 Este post explica cómo tu marca personal puede ser entendida como un árbol. En concreto, conviene fijarse en la robustez del tronco, es decir, de aquello por lo que queremos ser recordados.

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ No hay en esta edición.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 1.868 (Tasa de apertura media: 38 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 74.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario