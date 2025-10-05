☔️ Buenos días, Substack. Con esta publicación, intentamos ahorrarte tiempo en la búsqueda de la mejor ficción de Substack en español, y ayudar a los autores de ficción a tener más lectores y suscriptores. Aquí tienes las reseñas y recomendaciones de ficción en Substack de esta quincena, un concurso para escritores, recursos (véase más abajo) y mucho más, en Crónicas de Substack, bajo el auspicio de Mercedes de Santiago y la ayuda del equipo de Columnas.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Esta es la sección de una gran historia, un artículo de interés para los escritores y lectores de ficción. Normalmente, incluiremos aquí artículos exclusivos, comisionados o traducidos exclusivamente para Crónicas. También convocatorias de interés para nuestros lectores, como es el caso de hoy:

Lanzamiento d el “concurso del escritor” (de Substack, en español)

Bajo los auspicios y el liderazgo de Renata, cada mes (inicialmente) publicaremos un nuevo tema de escritura creativa. Estos mensajes serán una oportunidad para que escritores de todos los niveles de experiencia y de todos los géneros estiren sus músculos de escritura para tener la oportunidad de ganar un premio en forma de suscripciones y la publicación en la revista (y quizás una taza).

El tema semanal del concurso se publica cada domingo a través de la revista y se comparte con los suscriptores.

Para ello se cuenta con la importante colaboración de jueces invitados y permanentes. Dito Ferrer, Chus Recio y algunos más (lo iremos anunciando) se han mostrado de acuerdo en evaluar textos.

Además de todos ellos, esta iniciativa cuenta con el apoyo del Directorio de Substack, el Diario de Substack y Crónicas de Substack. Si te interesa participar como juez (fijo o invitado), o como boletín que ofrece premios (descuentos de membresía, etc), ponte, por favor, en contacto con Renata mediante el siguiente email: concursodelescritor@gmail.com.

Convocatoria

Cada mes publicaremos una convocatoria (general, o sobre un tema determinado) e invitamos a escritores de todo el mundo a responder con un máximo de 500 palabras (o, si son textos más largos, sólo las primeras 500 palabras aproximadamente). Es decir, puedes participar con un texto de la longitud que quieras, pero sólo serán evaluadas las primeras 500 palabras, aproximadamente. Si gana el concurso, se publicará entero.

La participación es gratuita, está abierta a todos los géneros y niveles de experiencia.

Esta es la primera convocatoria, de hoy:

En la convocatoria se incluirá:

La temática (algo ambigua a menudo, para que encaje en los diversos géneros). Por ejemplo, este mes es: “ Escribe en el género que elijas sobre conversaciones con un lugar”.

Los jueces (si no hay jueces invitados, los permanentes harían el trabajo de evaluar los escritos presentados)

La fecha máxima (límite): En el primer caso, el día 19 de octubre.

Una descripción sobre los jueces que participarán en esa convocatoria.

Una descripción sobre la temática.

Cómo enviar los relatos: Los envíos deben realizarse por email a concursodelescritor@gmail.com. Para más detalles, se hará referencia a las Directrices del Concurso completas.

Los premios para los 3 ganadoras de cada convocatoria (véase un poco más abajo).

FAQ de las preguntas más comunes.

Enhorabuena a los premiados en la anterior convocatoria (con links a ellos y a los jueces de dicha convocatoria).

Piezas Ganadoras: Publicación de los Finalistas

Tras la selección, publicaremos las obras ganadoras (con el tiempo, y en la medida de lo posible, agrupadas por temas centrales) en una sección llamada “Revista”.

Se publican en dicha revista los posts de los 3 ganadores (con un badge y el tipo de género o materia), el co-autor de cada post es el autor ganador, se añade 1 o 2 párrafos del juez o jueces (con link a ellos) y luego una descripción del autor ganador. Además, un link a la convocatoria (como en este caso).

Probablemente, habrán menciones especiales.

También se publicarán en Crónicas de Substack, Notas, boletines de los jueces, de los colaboradores en esta iniciativa, etc.

El sistema de “premios”

Además del “badge” a los ganadores, consistirá en suscripciones gratuitas (anuales para el primer premio, trimestral para el segundo y mensual para el tercero) a algún boletín que quiera colaborar de esta forma. Para el primero, también, en el futuro, una taza trofeo conmemorativa (si solucionamos los problemas de logística).

Y a continuación, las reseñas de la quincena:

📰 Las Selecciones de Mercedes

Esta sección de fantasía, terror y ciencia ficción es proporcionada cada quincena por Mercedes de Santiago, que también lidera esta publicación, Crónicas.

Si quieres leer el artículo original, está aquí.

Los Enlaces de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción

Los enlaces de interés de la última quincena son los siguientes:

1.- Charlie Marrez nos presenta su nueva temporada de escritura con la presentacion de su libro sobre Gus, el gran fantasma asustador.

2.- Extranieza miscelánea nos trae un cuento titulado “Hete aquí un cuento”, con la ya conocida marca de la casa: el humor surrealista y disparatado: “La superficie de color café del café llamó mi atención con un leve movimiento. Era algo que ya había visto otras veces. La elevada temperatura había facilitado la aparición de una capa densa en la superficie de la taza, un manto de leche hecha nata, con aspecto plástico y brillante, perfectamente sólida, perfectamente impermeable. Bajo ella la temperatura seguía siendo elevadísima, porque el café me gustaba muy caliente, y eso hacía que tuviese cierto movimiento. Como una corriente que creaba pequeñísimas ondas en aquel precinto.”

3.- De Fantasía Épica he leído el capítulo 5º, titulado “La primera derrota”, siguiente al que leí en la última ronda de enlaces de junio: “Se preguntaba cuántos secretos más guardaría Tarken que no le había querido revelar, por qué nunca se lo había dicho, ¿es que acaso no confiaba en él? Era lo único que se le ocurría. Su tío siempre había sido muy reservado y escueto en lo que se refería a su pasado, pero Jack no alcanzaba a comprender, si le había contado de la Hermandad del Hierro, por qué nunca le había dicho que fue Gran Maestre”.

4.- De LAR enlazo hoy “Entre las ramas del tilo”, un cuento que casi podíamos considerar intimista sobre el oficio de escribir: “Allí la oscuridad era más espesa, pero por suerte eso no significaba un problema. Se sentó con las piernas cruzadas y la espalda recta rozando el tronco, evitando usarlo de respaldo. Ubicó el bolso abierto justo delante, donde pudiese alcanzarlo sin cambiar de postura. En un tiempo lo había atormentado la duda de qué pasaría si un día metía la mano y descubría que ya no tenía papel, pero por suerte eso nunca había sucedido. Esta vez no fue la excepción. Rebuscó en el bolso, sacó una hoja y la lapicera comenzó a resplandecer con un brillo tenue que fue ganando intensidad hasta que la copa del árbol quedó completamente iluminada. Aunque era potente, la luz que emitía no dañaba ni molestaba la vista aún cuando se la mirase fijamente. De todos modos, cerró los ojos y se concentró en el ritmo de su respiración para despejar la mente de cualquier pensamiento”.

5.- De Miguel Angel Marchan Huaman he leído el capítulo 2 de su historia El escarabajo dorado, que comienza con una discusión un tanto disparatada sobre el transplante de cerebros y su influencia en la inteligencia del sujeto transplantado: “—Claro, pero primero respóndenos una pregunta: ¿Si a una persona le trasplantan tres cerebros se vuelve más inteligente o más estúpida?

—Más inteligente — respondió sin dudarlo —. Pero no por mucho tiempo. Tantos cerebros no cabrían en su cráneo, no tendrían suficiente oxígeno, las arterias se hincharían causando aneurismas que lo matarían en unos minutos. Sería más inteligente, solo para darse cuenta de lo estúpido que fue al tomar esa decisión”.

6.- Samuel Domínguez ha escrito este verano el Tercer Acto, MOvimiento 1 de Antes de rendir el alma, así que vamos a enlazarlo por aquí en este y sucesivas rondas: “Tío Juan tiene un arrojo creativo al jugar que lo lleva a ganarte alguna partida, por eso te gustaba jugar con él, porque es del todo imprevisible. Ginés es sólo malo. Igualmente, te sientas al otro lado del tablero y colocas sus peones, y tus peones. Sus piezas menores, y tus piezas menores. Sus mayores, y tus mayores. Su rey, y tu rey.”

7.- Santiago Gozálvez ha puesto su novela sobre Judas Iscariote detrás de la muralla de pago, así que no voy a seguir enlazándola porque de lo que se trata es de que puedan leer los textos todos, sean de pago o gratuitos y luego ya puedan subscribirse. Así que enlazaré su nueva historia “Sangre de Levante”, sobre vampiros: “Elisa León, conocida en España por escribir la saga de vampiros Sangre de Levante, se encontraba tirada en la cama, semidesnuda con la bata de lino negra ligeramente abierta y los brazos lacerados en vertical desde las muñecas hasta la parte media de los antebrazos. Miguel no dejó de sorber su café pese a aquella imagen, pero Nerón sí que desvió la mirada hacia otro lado.”

8.- De Tom Soren recomiendo esta semana el relato “El hombre sin rostro”: “En la mañana de agosto en la que fue detenido, Héctor aseguraría ante la policía que no fue él quien asesinó a Pedro Rosique, uno de los team manager de la empresa de consultoría internacional en la que trabajaba. También diría que no descuartizó y ocultó el cadáver. Pedro Rosique fue hallado en el maletero de su Fiat Córdova, junto a una pelota de playa por hinchar —marca Nivea—, dos paquetes de cigarrillos Pall Mall, un ejemplar de Crepúsculo en su edición francesa, gomets de diversos colores (todos con forma de triángulo) y veinte kilos de semtex —un explosivo plástico de origen checo, similar al C4—. Meses más tarde, bajo juramento y ante la jueza de guardia del Juzgado de Instrucción nº 4 de Olmavera, Héctor insistiría en su inocencia y alegaría que todo fue obra de Nadie”.

En cuanto a mi aportación, os dejo por aquí “Bendita paciencia”, para quienes aún no lo hayan leído, una historia de un duelo… desigual, parte de lo que será Sinardia III:

En otros enlaces, hoy tenemos a… Antonio Jurado, que nos deja con un consejo sobre cómo empezar la novela, del que voy a señalar esto: “La fórmula no es una fórmula, es un patrón. Conocerlo te permite dominarlo… y luego romperlo con intención.”

Eso es todo por esta quincena.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Escribe Mercedes:

Os dejo con una canción que me parece maravillosa aunque la serie de Amazon fuera absolutamente patética: Weep for Manetheren:

Pasad un buen domingo.

Nota: Propuestos todos por Mercedes

🌍 Recursos para escritores de ficción

Crónicas es más que un boletín. Si te interesa escribir ficción en Substack, Crónicas es el lugar adecuado.

Cómo publicar un relato en serie en Substack: Guía Breve (Parte 1)

Hay plataformas diseñadas específicamente para publicaciones seriadas, como Wattpad, pero cualquier esfuerzo que pongas en ellas beneficiará principalmente a la plataforma y no a ti como autor. Por ello, creo que merece la pena optar por tu propio newsletter, pero tienes que hacer algunos ajustes para mejorar la experiencia del lector. En esta guía se mencionarán.

¿Debe tu historia ser una sección?

Puedes crear «secciones» en Substack, que son como subboletines dentro de tu newsletter principal. Los lectores pueden elegir suscribirse o darse de baja de los subboletines, sin darse de baja de todos tus escritos. Se ha escrito bastante sobre este tema, y de hecho David tiene una de las mejores guías sobre el particular, en español:

Hay otras formas de agrupar artículos en Substack para una serie, como utilizar etiquetas. Y no tienes que agrupar nada si tu newsletter sólo trata de tu serie (si es muy larga, esto es muy recomendable). Pero si estás haciendo una serie de longitud no tan considerable y te gusta escribir también sobre otras cosas, crear una sección mantiene todo junto, da más agencia a los lectores y ayuda a la navegación en general, en mi opinión.

No obstante, no son pocos los escritores, como en el caso de Mercedes y su serie sobre las Leyendas de Sinardia, que optan por un post, por razones también válidas.

Independientemente de cómo agrupes tu historia, no olvides incluirla en la barra de navegación superior de tu sitio web (como en el caso de Sinardia), para que la gente pueda encontrarla fácilmente (en las secciones es por defecto, pero no en las tags). Y no sobrecargues esa navegación superior: sé selectivo.

Finalizar el capítulo

En la configuración de tu sitio web Substack tienes la opción de activar los botones de navegación anterior/siguiente para tus entradas:

Esto también funciona por sección. Si alguien está leyendo una entrada de tu sección, estos botones navegarán dentro de esa sección en concreto.

Sin embargo, hay un inconveniente: estos botones están en la parte inferior y son bastante sutiles. Tardo un rato en verlos, incluso cuando sé que están ahí.

(En la próxima quincena, la parte 2 de esta guía).

