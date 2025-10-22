Diario de Substack

Diario de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Roberto
Roberto
1d

Lo que queda de las preguntas sin respuesta: Dentro de mis crisis existenciales estaba esto. De Brenda:

https://brendaromocastillo.substack.com/p/lo-que-queda-de-las-preguntas-sin

Expand full comment
Responder
Compartir
Avatar de Roberto
Roberto
20h

Biología, Cultura y Mercado: ¿Adaptarnos al mercado o escuchar a la biología? De J. Rogelio Pérez Buendía:

https://yoyontzin.substack.com/p/biologia-cultura-y-mercado

Expand full comment
Responder
Compartir
7 comentarios más...

Sin posts

© 2025 Roberto
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura