🌞 La importancia de ser un HUB de recomendaciones (ya hemos recomendado 1.218 suscriptores a otros boletines, más del doble que hace menos de 2 meses):

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 El Silencioso Suicidio Intelectual o Cómo Consentiste la Digitalización de tu Propia Irrelevancia

Ink & Outsider /

Llegó el momento. Dejemos de fingir una perplejidad irónica. La tan estridente «transformación digital» no es, en su ejecución actual, más que la industrialización de la imbecilidad. Asistimos, con una autocomplacencia burda, a la operación cultural más sofisticada, perversa y rentable de la historia, en tanto el ecosistema burocrático celebra métricas de engagement que solo miden la profundidad de nuestra caída.

📌 ¿Por qué ya nadie compra libros?¿Por qué fracasan los aspirantes a escritores?

Humanidades y cultura 📚 /

Para los escritores noveles, es más difícil que nunca abrirse camino. Esto plantea una crisis existencial para la edición, y limita de forma inquietante su acceso a nuevas y apasionantes voces. También es una inmersión fascinante en los restos del naufragio de la publicación de libros:

El fiscal recopiló datos sobre 58.000 títulos publicados en un año y descubrió con sorpresa que el 90% de ellos vendió menos de 2.000 ejemplares y el 50% vendió menos de una docena de ejemplares.

El contexto:

Las Cinco Grandes editoriales gastan la mayor parte de su dinero en adelantos de libros para grandes famosos como Britney Spears y autores de franquicia como James Patterson, y éste es el grueso de su negocio. También venden muchas Biblias, best sellers repetidos como El Señor de los Anillos y libros infantiles como La oruga muy hambrienta. Estas dos categorías de mercado (libros de famosos y superventas repetidos de la lista de libros atrasados) constituyen la totalidad de la industria editorial e incluso financian su proyecto de vanidad: publicar el resto de los libros en los que pensamos cuando pensamos en la edición de libros (que no generan dinero alguno y suelen vender menos de 1.000 ejemplares).

📌 Cómo lanzar tu suscripción de pago en Substack: Guía práctica: Paso a paso

Ensayos /

El lanzamiento de un boletín de membresía requiere planificación, una atención meticulosa a los detalles y un compromiso sólido para ofrecer contenidos y experiencias a tus suscriptores.

📌 La canción habla de algo que todos, en algún momento, hemos respirado: la soledad que se agranda cuando el mundo duerme y uno se queda a solas con sus fantasmas. Esa hora solitaria y maldita, en la que el alma pesa mucho más que el cuerpo.

Ahí reside la belleza y la condena de esta canción.

📌Escribir sin recompensa: La paradoja inevitable. De Jaime Blanco:

📌¿Cómo se construye una poesía?

📌Hemos confundido el contrato con la identidad, la nómina con el sentido, la obediencia con la pasión.

El espejismo de pertenecer explora cómo el capitalismo emocional ha logrado lo que ningún poder anterior consiguió: que el trabajador defienda con fervor la estructura que lo oprime.

Un ensayo sobre la servidumbre voluntaria moderna, la pérdida del yo y la necesidad urgente de recuperar distancia para ser libres.

📌Hola, os dejo este artículo que a David le ha parecido interesante. Todas las revoluciones necesitan una justificación, todos los cambios de régimen, un ideólogo. “La Ilustración Oscura” no es un cuadro de Goya, sino un movimiento intelectual que pretende volver al despotismo ilustrado, aunque esta vez basado en la tecnología.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

Como sabes, docenas de autores dejan enlaces a sus posts para que los publiquemos en el Diario (y algunos de ellos también aparecen como “Grandes Historias”). En bastantes ocasiones, hemos descubierto que realmente el creador no tenía (o, más bien, escondía) un boletín, sino que Substack simplemente usaba el perfil como sustituto, y “colgaba” los posts de ahí. Esto afectaba principalmente a los boletines creados en junio de 2025, pero no exclusivamente. No sé si fue un experimento fallido de la plataforma de hacernos totalmente dependiente de ella, librándosde del componente “blog” de su oferta. Con todos los efectos negativos para nosotros (no tener nuestra propia url, no tener presencia propia en internet, cero SEO, etc).

Por suerte, parece que rectificaron, pero dejaron por ahí una cantidad importante de boletines “zombie”, cuyos propietarios -nos dijeron- ni siquiera eran conscientes de ello. Pedimos ayuda en Notas, pero nadie sabía nada.

Afortunadamente, nos dimos cuenta que una newsletter había solucionado esta grave “inconveniencia”: El Último Orbe. En esta edición, generosamente, nos explica cómo lo hizo. Por favor, comprueba que tu boletín no fue afectado por ese “virus”.

Cuando Substack confunde tu perfil con tu newsletter

El error más común algunos meses y cómo solucionarlo en un minuto

Por: El Último Orbe - Historia

Un artículo sin comentarios es como una Navidad en soledad: se puede pasar, pero siempre es mejor en compañía.

Por eso hoy quiero contarte algo que puede ayudarte y, de paso, abrir algo de conversación, porque si usas Substack desde hace unos meses, puede que tu boletín esté viviendo una doble vida sin que lo sepas.

El problema invisible

Imagina que lanzas tu newsletter con toda la ilusión, compartes el enlace, esperas visitas… y al entrar, tus lectores no ven la publicación, sino tu perfil personal. Tu biografía, tu foto, tus notas. Pero no tu boletín.

Eso les ha ocurrido a muchos creadores que abrieron su cuenta en junio, a mi incluido. Y el motivo está escondido en un rincón del panel: Settings → Sitio web → Tema de la publicación.

Allí hay dos opciones:

Coincidir perfil (predeterminado)

Tema personalizado (habilitar navegación avanzada, diseño y marca)

Por defecto, Substack deja marcada la primera, y es justo eso lo que hace que tu publicación y tu perfil se mezclen como dos cables cruzados.

A todos nos ha pasado sentir que algo “no funciona” sin saber exactamente por qué. Este error de Substack tiene ese mismo efecto frustrante, es como si tuvieras un escaparate precioso… pero el cristal diera al almacén.

Cuando lo resuelves, no solo arreglas un fallo técnico: recuperas el sentido de la newsletter, y tu espacio vuelve a ser tuyo. La buena noticia es que la solución es tan simple que puedes aplicarla ahora mismo:

Entra en Settings → Sitio web. Busca Tema de la publicación. Cambia de Coincidir perfil a Tema personalizado. Guarda los cambios.

Si al hacerlo ves la portada de tu boletín (con tu logotipo, cabecera y botón de suscripción), lo lograste.

Detrás de cada fallo técnico hay una historia humana: la de un creador que quiere que su espacio funcione, que se vea bien, que invite a quedarse. Por eso, aunque esto hable de menús y botones, en el fondo trata sobre lo mismo que mueve cualquier comunidad digital: claridad, conexión y conversación.

Así que te dejo con una última pregunta: ¿Qué otros errores o misterios te has encontrado en Substack desde que empezaste a publicar?

Si te ha servido, compártelo para que más creadores descubran cómo separar su perfil de su newsletter.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los Artículos en Substack

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre vida, familia, filosofía, psicología, religión, espiritualidad, historia, estilo, bienestar, autoayuda, salud, libros, narrativa, espectáculos, viajes, medios de comunicación, gastronomía, cultura y ocio. Escrito por N. Benedetta.

🚀VIDA

🌱 Vida

▶🎯 Si no controlas tu atención, no controlas tus decisiones

Humanidades y Estilo /

Hace ya unos cuantos años, una situación personal me llevó a un curso de mindfulness y lo empecé a practicar. Hubo mucha gente a mi alrededor —y en redes cuando empecé a divulgar la verdad sobre esta forma de estar en la vida— que me etiquetaron como alguien que estaba más en el mundo espiritual que en la realidad y que me había convertido en una hierbas (a veces en sentido despectivo). Todos se equivocaron.

▶El precio de no cuidarte / Qué raro es vivir en una época como la nuestra.

Impulsa tu Vida /

Hoy se celebra al que no duerme, al que vive a base de café y estrés, al que dice “ando hasta el tope” como si fuera una medalla. Pero casi nadie aplaude al que se detiene, al que descansa, al que decide cuidarse.

Yo estuve ahí. Metido en la chamba, creyendo que mi valor dependía de cuánto hacía.

Y al principio funciona… hasta que un día te levantas con la mente nublada, sin energía, y con el cuerpo gritándote: “ya párale tantito, bro”.

▶Así logré organizar mi vida

CogniLab /

Durante mucho tiempo viví con la sensación de que mi vida estaba colapsada. Me distraía fácilmente, me frustraba constantemente, mis relaciones interpersonales eran caóticas, no lograba avanzar en mis estudios y no encontraba un lugar en el que trabajar realmente ‘me llenara’. Quería muchas cosas, pero no podía alcanzar ninguna de ellas. Mi salud se deterioraba, no dormía bien, perdía peso…

👨🏼‍👩🏻‍👧🏼‍👦🏽 Familia

▶Creciendo en una familia no tan culta

Diario de un amor con ojos /

Las ovejas negras no siempre son esas personas rebeldes, que no quieren estudiar y pasan de todo, hay otro tipo de ovejas negras y somos los que hemos nacido en familias que no comprenden los estudios o los ven como una tontería.

Desde pequeña siempre he tenido un gran impulso por el saber, por aprender cosas y una ambición enorme por triunfar. En mi familia eso nunca se ha dado, nunca nadie ha ido a universidad, nunca antes nadie ha tenido planes de futuro, nunca se ha planteado tener un futuro donde se triunfe.

▶¿Qué consejos les darías a las futuras generaciones de tu familia? /Al cumplir 60 años, respondo a una pregunta hecha por mis hijos.

Paco Ortiz /

Conócete y cuídate a ti mismo. Presta atención a lo que piensas, dices y haces (o dejas de hacer). Sé consciente, dale sentido a la vida y responde a la misma (sé responsable). No dejes de crecer.

Reconoce qué resuena en ti, es un recordatorio de lo que eres. ¿Qué tipo de personas te dan energía, cuáles rechazas, cómo lo notas en tu cuerpo, qué te da alegría y qué te molesta? Cuidarse así mismo tiene que ver con respetar eso, fijar límites, no hacer tanto caso a lo que la sociedad o la familia te han hecho creer. Implica cuidar nuestra presencia (conciencia, espíritu), mente, cuerpo y emociones. Vivir es esa experiencia.

🧠 Filosofía

▶La asepsia del duelo moderno / De los velorios al feed: un ensayo sobre la desaparición del duelo

La otra voz /

Hasta hace unos años, el periodo de duelo era un momento de pesar, de sentimiento a flor de piel, de expresión física y emocional. La muerte no es algo que podamos controlar, pero en nuestro afán de conseguirlo, hemos logrado una especie de asepsia del duelo.

Antaño, se solía velar el cuerpo una noche antes de su sepultura, a féretro abierto. Las familias se congregaban a su alrededor para darle su último adiós y pasar las últimas horas en su compañía. Ahora se suele optar por la cremación, en muchas ocasiones ya sin velatorio de por medio.

▶El espejismo de pertenecer / Cuando el trabajador confunde el contrato con la identidad y defiende la empresa como si fuera su alma.

Chus Recio /

Hay un error que se repite con la obstinación de una plegaria mal aprendida: creer que formar parte de una empresa equivale a ser la empresa. Muchos trabajadores han interiorizado la lógica corporativa hasta confundirse con ella. No se limitan a cumplir un contrato: se funden con el logotipo, defienden los intereses de la organización como si fueran propios y se enorgullecen de su rendimiento como si se tratara de una virtud moral. Su obediencia excede lo que dicta cualquier cláusula. Ese fervor disfrazado de profesionalidad constituye el mayor triunfo del poder moderno: lograr que el asalariado defienda voluntariamente su propia subordinación.

▶La mirada del amor / De cómo la mirada del otro puede transformar tu vida

A veces nos sentimos poco “útiles”; probablemente sea porque alguien me ha mirado sin notar el esfuerzo que puse en aquel gesto, o porque ese alguien no ha comprendido que en mi no se debe buscar utilidad, sino valor. Otras, nos sentimos indiferentes, poco valiosos; seguramente porque nadie nos ha mirado detenidamente, único modo desde el que se debería mirar. Quizás nos sintamos furiosos o deprimidos; porque unos ojos nos han enseñado primero ese enfado o esa decepción, y nos lo ha lanzado a la vista sin piedad.

💭 Psicología

▶Tus emociones te gritan

Psicología Infinita /

Cuando aparecen emociones desagradables tratamos de apagarlas, negándolas, rechazándolas, incluso anestesiándolas mediante vías de escape cortoplacistas que las anulan momentáneamente, pero que naturalmente después, volverán a aparecer.

Cada uno tiene su manera con tal de no sentir esas sensaciones tan horrorosas, unos tapan su angustia con la comida, otros con el consumo de alcohol y otros con una pantalla de móvil delante de sus ojos…

🌱 Todo parece obvio cuando miras atrás

Jardín Mental /

“¡Estaba clarísimo!”, te dicen.

”¡Si es que ya lo sabía yo!”, grita otro con seguridad aplastante.

Si alguna vez alguien te dijo “ya lo veía venir” o, tras una decisión errónea, alguien te reprochó no haber hecho otra cosa “que estaba clara”, entenderás por qué creen que era evidente y por qué están equivocados.

Hoy hablaremos de una distorsión mental silenciosa: el sesgo retrospectivo.

▶Enganchados a la inmediatez

Movêre Psicología /

¿Cómo te sientes cuando experimentas un deseo que no puede ser satisfecho al momento? ¿Cuánto tarda la incomodidad en aparecer cuando la respuesta a un mensaje se demora? ¿Qué tal te sientes cuando aparece el aburrimiento?

Hay algo muy propio de nuestros tiempos: la necesidad constante de estimulación y la satisfacción inmediata de deseos o necesidades.

Sentimos que una vida sin un grado considerable de estimulación, es una vida prácticamente perdida.

🕌 Religión

▶Catecismo 2729: Tu distracción NO arruina tu oración

Cartas para curiosos 💌 /

El Catecismo de la Iglesia Católica dice algo que probablemente nunca te enseñaron:

“La distracción es la dificultad habitual de nuestra oración. Revela aquello a lo que estamos apegados.” (CIC 2729)

Lee eso de nuevo: “dificultad habitual”.

No dice “señal de tibieza espiritual”. No dice “falta de amor a Dios”. Dice habitual - es decir, normal, esperada, parte del proceso.

▶La religión que nos legaron

Apuntes peregrinos /

Mientras recogía mis Biblias y las colocaba en el librero, en preparación para el devocional de la mañana, con mi diario de oración, he pensado esto: es demasiado hermosa la religión que nos legaron. La religión sí, el cristianismo. La herencia que millones de hombres y mujeres de fe nos han regalado. Me daba la impresión de que, más allá de todos los argumentos, del esfuerzo incansable de los apologetas cristianos, lo que había impactado a Ayaan era la hermosura del cristianismo; la misma del Dios al que adoramos.

🧘🏻‍♀️ Espiritualidad

▶El estado de máximo rendimiento /Cómo se entrena la espiritualidad en el deporte

+ Rendimiento, Crecimiento y Propósito /

“La clave del éxito deportivo está en la mente”, y esas palabras marcaron un antes y un después.

Me di cuenta de que estaba buscando mi propósito en el lugar equivocado: en los logros del pasado y las metas del futuro, cuando todo lo que necesitaba estaba en el presente.

▶Una tarde con las brujas de Medellín /Cincuenta años después del Congreso Mundial de Brujería, la ciudad vuelve a debatir sobre espiritualidad y cultura.

Colombian Chic? by Miranda Luna /

En 1975, el político, empresario y escritor antioqueño Simón González Restrepo decidió organizar el Primer Congreso Mundial de Brujería en Bogotá. El evento reunió a más de 3.000 asistentes de varios países y fue, por así decirlo, un aquelarre académico.

🏺 Historia

▶¿Coser era ilegal? 🪡

Historia y moda /

En la Francia del siglo XVII, el mundo de la moda era un territorio masculino. Los gremios de sastres controlaban los encargos reales, los precios, los materiales y, sobre todo, el prestigio. Si una mujer se atrevía a confeccionar ropa sin permiso, podía ser denunciada, multada o expulsada del oficio. Coser ropa de lujo, literalmente, estaba prohibido.

▶El Chuzalongo: El sucio secreto que nuestras abuelas nunca quisieron contarnos

Orígenes - Historia y Arqueología /

Hay historias que se cuentan en voz baja, cuando los niños ya durmieron y el aguardiente ha aflojado las lenguas. El Chuzalongo es una de esas historias. No la versión edulcorada que aparece en los libros de leyendas ecuatorianas, sino la verdadera, la que hace que las mujeres mayores de los pueblos andinos bajen la voz y miren hacia los lados antes de hablar.

Porque el Chuzalongo no es un cuento de hadas. Es una pesadilla con patas cortas y una maldición arrastrando por el suelo.

🌿 Bienestar

▶Insatisfacción laboral: reconocerla para transformarla

Bienestar en el Escritorio /

La insatisfacción laboral es un estado emocional negativo que se vive en el entorno de trabajo. Se manifiesta cuando el trabajo ya no aporta lo que debería: compromiso, sentido, reconocimiento. Incluye síntomas como falta de interés por proyectos nuevos, apatía, mucho más estrés del habitual y una sensación persistente de que “esto ya no es lo mío”.

▶La maldición de no sentirme bonita

Lo que no digo en voz alta /

No sé en qué momento empecé a sentir vergüenza de mi cara sin nada. Antes no me pasaba. Hubo una época en la que podía salir despeinada, con la piel imperfecta, y no pensar demasiado en eso. Pero de a poco empecé a sentir el peso de las comparaciones, de las fotos que no me gustaban, de los comentarios que se quedan pegados incluso cuando parecen inocentes. Una vez fui sin maquillaje a la facultad y una compañera me dijo “¿Te sentís bien? Te ves muy cansada”, quizás esos comentarios son los que se quedan grabados.

🕊️ Autoayuda

▶kuestiónalo todo #1 . La felicidad no se compra en Amazon (y tampoco en terapia exprés)

kuestiónalo todo /

La trampa cultural es evidente: hemos transformado la felicidad en un bien de consumo, un logro que supuestamente llega cuando completamos la lista de pendientes vitales.

La RAE la define como “estado de ánimo que deviene de la obtención de un bien”. Y así vivimos: encadenando objetivos con la esperanza de que el próximo nos libere del vacío existencial.

🧠 Salud

▶De CEO a CEO: Hablemos de Salud Mental 🪴🧠

Saludos Cordiales - Dr Do /

Como líder, aprendes rápido que el talento es tu activo más valioso.

Pero algunas de las fortalezas más críticas de tus colaboradores son invisibles.

Lo sé por experiencia propia: vivir con una condición autoinmune me ha enseñado a gestionar energía, tiempos y expectativas bajo presión, mientras mantengo productividad y enfoque.

📖 Diario personal

▶Cuanto más hacés, menos hacés

film queen: el diario íntimo /

Si te digo que todo lo que escribo, lo aplico, te mentiría. Y, aun así, cada vez que puedo, menciono en este newsletter la falta de tiempo que tengo. Repito, una y otra vez, que estoy cansada con la esperanza de romper ese hábito. Con la esperanza de que, si lo exteriorizo, tengo el deber de no regresar a los famosos patrones. Pero lo sigo haciendo, aunque me duelan las piernas de correr. Sigo diciendo que “sí” a todo lo que me proponen. Siempre. Aun cuando no quedan huecos en mi agenda porque yo los encuentro, los invento.

🚀CULTURA y OCIO

🎭 Cultura

▶El triángulo simbólico: Wirth, Cousté y Guler

El Último Orbe /

Durante el siglo XX, tres personas que nunca se conocieron compartieron una misma búsqueda: Oswald Wirth, Alberto Cousté y Maritxu Guler. Los unía una idea común: el tarot como lenguaje simbólico del espíritu.

El primero, un masón suizo afincado en París.

El segundo, un escritor argentino exiliado en Barcelona durante los años de represión.

La tercera, una maestra vasca que encontró en el tarot una forma de expresión espiritual y cultural tras el franquismo.

▶Dominicana /Breve historia de mi relación con la cultura dominicana

Rodrigo Blanco Calderón /

Yo me crie en una zona antigua y popular llamada La Pastora, en el centro de Caracas. Viví allí hasta los 16 años, en el edificio Mary-Ros, piso 11, apartamento D, como mi madre me enseñó a memorizar por si algún día me perdía y debía dar mi dirección. El edificio quedaba, todavía queda, entre las esquinas de Amadores a Cardones. La esquina de Amadores es famosa pues allí, el 29 de junio 1919, murió atropellado el doctor José Gregorio Hernández.

🛋️ Ocio

▶La muerte te sienta bien

Pulmón Creativo - El Newsletter /

Siempre me gustaron los cementerios, por la calma que inspiran, por la invitación a dejarnos abrazar por lo trascendente (si uno se queda en silencio se puede escuchar un susurro que llega de la antigua Roma: memento mori “recuerda que vas a morir”). Muchos de mis viajes incluyeron visitas a camposantos: desde la iniciática al cementerio de Père Lachaise en París, pasando por la belleza del de Cachi en Salta, recortado contra el cerro, y con la memoria particularmente conmovedora de una tarde frente al mar en el de Jericocoara, en el norte de Brasil.

📚 Libros

▶Libros y café con Adriana Muela

Libros y café /

La cultura no vive solo de libros: respira en la música que escuchamos, en los espacios que habitamos, en la recetas que compartimos y en las conversaciones que nos transforman. Libros y café con Adriana Muela nace de esa certeza: de que el arte, la lectura y la vida cotidiana pueden convivir en un mismo lugar, con el mismo sentido de belleza y pausa.

▶Libros que aportan y dejan huella

Claudia Libros /

A veces nos da pereza empezar un libro que invita a reflexionar. Pero qué alegría sentimos cuando lo hacemos: al cerrar sus páginas, notas que algo en ti ha cambiado, que eres un poco mejor persona.

En esta edición te presento tres libros que ponen voz a eso que intuías, pero no sabías expresar: lo que somos, en lo más hondo, cada uno de nosotros.

📘 Literatura, narrativa y crítica literaria

▶Ummagumma /Sobre la extraña sensación de no reconocerse en lo que uno mismo escribió

El rincón de Daledebil /

Esta tediosa mañana he dedicado algún tiempo a revisar viejos escritos. Tenía curiosidad por ver cómo se perciben, desde la distancia que otorga el tiempo, algunos de esos antiguos ejercicios de impúdica exhibición.

Sin duda, lo que más me ha llamado la atención es la incredulidad que me ha provocado pensar que aquello lo hubiera escrito yo. Sencillamente, no me reconocía.

▶La lucidez insomne de las 03:00 AM

De tinta en vena /

Las tres de la mañana y los ojos como platos. Pero… mi corazón no está acelerado ni yo comiéndome las uñas escuchando el tic tac del reloj que va marcando las horas que faltan para levantarme y enfrentarme a otra dura jornada. No, amiga, yo no tengo insomnio. Lo que sucede en mi habitación es que está plagada de personajes que si les parece apropiado, cuando les da la gana, montan una rave mental en el mismo instante en el que apago la luz.

✍🏻 Escribir y redacción

▶El efecto acumulativo de los gestos cotidianos

Por amor al arte /

El progreso no se mide en grandes acciones, se mide en constancia. No hay saltos, hay acumulación.

Al final, todo se construye así: la vida que quieres, la voz con la que escribes, la serenidad que buscas, todo lo que vivas mañana es fruto de tus acciones diarias.

▶Bloqueo creativo con tu novela: cómo avanzar sin frustración

Desde la bahía /

Lo confieso: llevo escribiendo la novela de Colin desde 2016. Se dice pronto, ¿verdad? Entre medias he publicado otras cosas, he acompañado a muchas escritoras en sus procesos, pero esa historia siempre está ahí, persiguiéndome.

Al principio, el bloqueo era muy concreto, no sabía cómo unir el principio y el final. Vamos, que me faltaba todo el nudo.

▶Analizando los 3 Substack de más éxito en español

Escribe en Substack /

Los autores que mejor funcionan en Substack tienen una estrategia editorial clara, diversifican formatos y trasladan su voz a algo que da entregables concretos a sus suscriptores de pago.

🌱 La carta de Einstein a Marie Curie que todo creativo necesita leer

Jardín Mental /

Otra carta de la colección “ Notas de gigantes “, en la que explora los pensamientos de las grandes mentes de la humanidad.

🎬 Espectáculos

▶Se apagó MTV: fin de una era, inicio del silencio incómodo

Les lettres de Vane /

¿Viste cuando eras pibe y llegabas de la escuela, prendías la tele y ahí estaba MTV, con su logo volador, los videos, los VJs, los premios, los realities que parecían un portal a otro mundo? Bueno: eso fue mi generación. Crecí con eso. Música, entrevistas, historias, moda, rebeldía, todo junto.

✈️ Viajes

▶Los mejores recuerdos, los de los viajes

Isabel Arias /

Cuando echo la vista atrás, cuando pienso en alguien en concreto, lo más habitual es que me venga un recuerdo de un viaje con ellos. A mi amiga Elena la conozco desde hace casi 40 años yo creo, y evidentemente tenemos infinitos recuerdos juntas. Pero los que recuerdo con más cariño son probablemente nuestro viaje a Hawai, una escapada a Barcelona, cuando estando de Erasmus en Suiza me acerqué a verla a París (donde estaba ella)…

📻 Medios de comunicación (periodismo, etc)

▶La rebelión de las ranas: cuando el humor desarma la propaganda

Periodismo Digital /

Seth Todd se ajusta la cabeza de espuma verde y cruza la plaza central de Portland con una calma casi teatral. Frente al edificio del ICE, el joven de 25 años —ahora conocido como la rana de Portland— esperaba entre pancartas y canciones generadas por inteligencia artificial, tal y como cuenta Arnaud Leparmentier en Le Monde. Trump quiere enviar la Guardia Nacional “para restaurar el orden”. Todd sonrió desde dentro del disfraz y dijo: “Si quieren que parezcamos violentos, respondamos con humor.”

▶El Testamento de Saleh Aljafarawi / Otro mártir del periodismo asesinado en Gaza

Ideas Inconclusas /

Saleh al-Jafarawy fue una de las figuras más importantes del periodismo de Gaza durante el genocidio. el periodista fue asesinado el 12 de Octubre, 2025 en Gaza a manos de un clan palestino financiado y armado por Israel. Saleh, de 28 años fue secuestrado por miembros del grupo armado y posteriormente ejecutado. Su hermano, Ali Amer, difundió se testamento que Saleh grabó antes de morir. Esta es la traducción del árabe.

🍽️ Gastronomía

▶Pulpo con patatas: de la tradición a la parrilla con salvia, puré y chips crujientes

Gastronomía y Cía - A Bocados /

El pulpo con patatas es una receta que no pertenece a una época concreta, sino a la memoria colectiva. Está en las fiestas gastronómicas, en las pulperías, en mesas familiares y también en los restaurantes que, cuando vuelven a lo esencial, lo sirven como quien rinde homenaje. Es un plato que no necesita ser reinventado porque ya funciona.

▶Crónica de una cena en el Sacha

Iñigo Salaverria /

Este año celebré mi cumpleaños lejos de mi familia. Estaba en tierras catalanas visitando a mi amigo Ramón (@tarjetastudio) y, de hecho, lo celebré junto a sus padres en … Calella de Palafrugell.

Un rincón donde se unen el producto fresco y la mano de un chef que sabe cómo tratarlo. Todo ello coronado por una excelente elección de menaje, que acompaña estéticamente al producto sin restarle protagonismo, y por un local cuidadosamente iluminado. Vamos, que está cojonudo.

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack. Para ayudarnos en nuestra misión, por favor, recomienda al Diario de vuelta.

🔖Comparto el último post de Filosofía del Algoritmo en el que se reflexiona sobre la mente humana y cómo destaca no por su biología, sino por su capacidad de generar explicaciones universales. Según David Deutsch, si una máquina logra hacer lo mismo, alcanzará nuestra inteligencia. La IAG no nos reemplazará: ampliará el horizonte del conocimiento humano. ¿Coincides con él? Aquí puedes ver pros y contras de esta visión:

🔖Me gusta la iniciativa de dar voz a artículos que pueden pasar desapercibidos.

En mi newsletter busco ayudar a la gente con poco tiempo y muchas excusas a cambiar sus hábitos, bajar de peso y llevar una vida saludable.

Escribo post con rutinas cortas aplicables y escribo historias mundanas con mucho valor escondido. Aquí dejo una de estas últimas.

🔖 Lo encontré en la basura. Un libro de fotografías usado, abusado, roto. Mujeres atadas. Cuerpos sometidos en sillas y estantes, transformados en mobiliario humano. Lo inquietante era la quietud. Un inventario de la no-vida.

Un Gólgota convertido en libro.

🔖 Desbloquear tu creatividad es más fácil de lo que crees, el método definitivo que me ayudó a lograrlo:

🔖 Me encanta vuestra columna. Siempre interesante y con lecturas para descubrir.

Os dejo por aquí uno de mis relatos.

🔖 Despertares 89.- «La vida en el mundo y nuestras propias vidas están confiadas al cuidado de alguien» — Lev Tolstói.

De Cuca Casado:

🔖 ¡Enhorabuena por la iniciativa! Os dejo mi último relato: una congregación de fantasmas rurales que no tienen muchas ganas de hablar, pero que dicen mucho.

🔖 Comparto un relato en el contexto de octubre y la concienciación del diagnóstico oportuno del cáncer de mama.

🔖Aquí adjunto mi aportación para la próxima columna: Los estereotipos de género que carcomen a las jóvenes actuales no se destruyen, se transforman. “I’m just a girl” o “solo soy una chica”: ¿Qué significa este movimiento, “ser solo una chica” que ha plagado las redes sociales durante años? Un pequeño vistazo a un retroceso campante que provocaría escalofríos a Simone de Behavior.

🔖 Trump firma con un Sharpie gordísimo, Milei blande una motosierra y Bukele se pone la gorra al revés. La política se ha llenado de testosterona performativa: cuanto más grueso el trazo, más autoridad.

No tengo respuestas al porqué del triunfo de la hipermasculinidad en la política actual; sólo sé que los chimpancés lo harían mejor:

🔖 Comparto una nota sobre el personaje Ripley de Patricia Highsmith, adaptado recientemente por Netflix. Su vigencia es brutal. En pleno siglo XXI encajaría perfecto en el postureo de las redes sociales, donde lo importante no es ser, sino parecer. Un psicópata que nunca fija del todo una identidad, que se reconoce solo en el disfraz. Ahí se esconde la condena, parecerse tanto a la máscara y terminar confundiéndose con ella.

🔖 Os dejo por aquí este texto. Es un intento de mapa digital para orientarse en la sobreabundancia: explica cómo la sobreproducción y los algoritmos homogeneizan el gusto (FOMO, burbujas, “mundo-plataforma”) y propone una salida cotidiana: recuperar soberanía cultural con curación humana, tiempo lento y rutas propias. Del diagnóstico (psicopolítica de la atención, extracción de datos) a la práctica: bibliotecas y filmotecas, sellos y medios de confianza, comunidades de prescripción, y la construcción de un pequeño archivo personal que nos libere del algoritmo y el autoplay.

🔖 Hola, dejo el enlace de mi relato: Hasta que se apaguen - Luis Lizcano

Una inmersión profunda en la soledad, la adicción y la búsqueda desesperada de calma en la era moderna.

🔖 Dejo por aquí mi última publicación en Incómoda Lucidez:

“El fuego del pensamiento no se apaga por falta de chispa, sino por exceso de luz.”

Pensar dejó de ser rentable — crónica sobre cómo la sobrecarga fabrica docilidad y por qué la lucidez sigue valiendo cuando ya no paga.

No discute ignorancia, sino atención como tributo y cansancio como producto.

Conecta economía de la atención, docilidad blanda y “Edad Media de Silicio” (Morozov/Varoufakis), escrito desde LatAm como periferia pensante.

🔖 “Manual Estoico para sobrellevar la pérdida de una naranja” es un breve divertimento barrocómico acerca de la fuga de una naranja en el metro de Madrid

🔖Apéndice 1: Vampiros. Recomendaciones de Vampire Media por una señora que consume muchas cosas. De Raquel W.:

🔖 De Juan Pablo:

🔖 Es una excelente forma de potenciar la comunidad. Mi nicho son las finanzas e inversiones. Me alejo bastante de los consejos convencionales.

Lo que encontrarás en mi Substack no es el refrito habitual de “5 consejos para ahorrar” o el último truco viral para hacerte rico. Mi propuesta es radicalmente distinta.

Ascenso Financiero es un espacio para quien está harto de la complacencia. Es un lugar donde la disciplina se vuelve elegante y el conocimiento crítico es la única herramienta real de libertad. Mi misión es sacudirte. Hacerte pensar. Y darte los sistemas para que actúes. Todo ello explicado de una forma clara y sencilla para que cualquier persona con o sin educación financiera, pueda entender absolutamente todo lo que escribo. Espero que os guste. Un saludo!

Este es uno de mis últimos artículos:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata.

