🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Tu cerebro es una madre sobreprotectora

El mapa del cambio /

Tu cerebro es como esa madre que insiste en que cojas la bufanda “ por si acaso” . Lo hace con buena intención, pero a veces te deja en ridículo. Nos forjamos en la adversidad, pero adoramos la comodidad. Es la paradoja de nuestra especie: sobrevivimos a glaciares, hambrunas y guerras… y ahora perdemos la paciencia si el Wi-Fi tarda más de tres segundos. El problema es que, cuando algo incomoda, …

📌 Un artículos muy popular de Nichole:

📌El auge universitario ha sido el mayor factor de ruptura interna en Occidente, incluso más que la inmigración

Causas y Azares /

Vamos con lo más leído de la edición anterior: el carpintero que hizo una casa a lo Gaudí, la matemática Hannah Cairo que nos fascina resolviendo la llamada conjetura de Mizohata-Takeuchi, por qué se han duplicado las bajas en España. Es una lucha de clases: universitarios contra el resto: Considero a Janan Ganesh como uno de los analistas más inteligentes de la sociedad actual. En una de sus piezas …

📌 No es mi problema

Ciencias Sociales /

“Que nada se interponga entre una mujer ocupada y sus vacaciones”, reza la ilustración. Del artículo:

“Bishop, que murió en 1979, nunca perdió un teléfono móvil (el mío desaparece casi a diario, razón por la que no puedo renunciar a mi teléfono fijo). Tampoco vigiló un mando a distancia, el objeto que los estadounidenses extravían con más frecuencia, según una encuesta de 2017. Esas horas mal empleadas suman una media de 2,5 días al año. Los objetos perdidos hacen que más del 60% de los estadounidenses lleguen tarde al trabajo o al colegio con cierta regularidad, y que un tercio se pelee con su cónyuge. Los objetos familiares clavan tu día a día. Qué sólido parece, hasta que una pieza no se encuentra y todo el edificio empieza a temblar.

Las mujeres suelen preguntar cómo se sintió Paul cuando me dirigí a la limusina sin él. Ningún hombre lo ha pedido nunca. Los hombres pueden sentir el alivio de Paul: se acabó la compañera frenética, que movía los dedos por su caso, reconstruyendo la búsqueda como un Momento Enseñable («El momento de encontrar el pasaporte es una semana antes del viaje»). Sin mí, Paul recuperó su concentración mental.”

📌 Para todos aquellos que sintáis que no tenéis ideas para vuestros contenidos, que estáis atascados con vuestros proyectos, es posible que este artículo que escribí acerca de cómo la comodidad en la que vivimos gracias a la tecnología que llevamos todos en nuestros bolsillos, nos está quitando la capacidad de acción, la capacidad de crear e idear:

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. Próximamente, una columna de Claudia Wool sobre marketing y el proceso creativo en Substack, y otra de Eva Guijarro sobre las marcas de género en la escritura en Substack.

Lanzado ayer el “concurso del escritor” (de Substack, en español), con relatos de 500 palabras

El objetivo es estimular a los escritores de la comunidad hispana en Substack y fomentar la creatividad. Así, bajo los auspicios y el liderazgo de Renata, cada mes (inicialmente) publicaremos un nuevo tema de escritura creativa, de 500 palabras o menos. La primera convocatoria tiene plazo hasta el 19 de octubre. Su tema central es: Conversación con un lugar.

Estos mensajes serán una oportunidad para que escritores de todos los niveles de experiencia y de todos los géneros estiren sus músculos de escritura para tener la oportunidad de ganar un premio en forma de suscripciones y la publicación en la revista (y quizás una taza).

Cosas que importan para hacer crecer una newsletter

Lecciones aprendidas del crecimiento de un boletín durante 4 años

Por razones personales, Ali abandonó su newsletter tras tener un importante éxito en número de suscriptores. Piensa que ha aprendido un par de cosas sobre cómo escribir un boletín (en inglés), que quiere compartir, y se lo agradezco.

Nos dice que pasó gran parte de los dos primeros años centrándose en el crecimiento de su boletín y que, aunque en el último año no ha pasado prácticamente nada de tiempo centrándose en el crecimiento de suscriptores, cree que ha aprendido algunas heurísticas sobre lo que importa para hacer crecerlo.

He aquí algunos temas que le han llamado la atención con el tiempo:

La conclusión más sorprendente fue que optimizar las líneas de asunto y los tiempos de envío no merecía la pena. Consumía demasiado tiempo y energía para obtener pocos beneficios a largo plazo.

La única excepción es la brevedad. La brevedad es fundamental a la hora de escribir una newsletter. Unas líneas de asunto más cortas y un contenido conciso pueden aumentar las tasas de apertura en un 20-30%. En general, es mejor comunicar lo que quieres decir con menos palabras.

(Lo que me parece sorprendente es que averiguó que líneas de asunto muy cortas tenían mucha repercusión en la tasa de apertura, pero no en el número de suscriptores).

La otra gran conclusión fue que, para aumentar el número de suscriptores a largo plazo, casi nada importaba, excepto escribir con más constancia. Pero no cree que esto se deba a que la constancia sea una fórmula mágica para construir una audiencia. De hecho, fue inconstante en los últimos años (por razones personales).

(Llegó a la conclusión de que era mejor escribir semanalmente o, en su defecto, quincenalmente, para conseguir mayores tasas de apartura; pero no para sumar suscripciones: estas dos variables eran válidas, pero inversas, en la “captación” de nuevos suscriptores).

Lo que hace una mayor cadencia de publicación es que actúa como una función forzadora para explorar ideas diferentes. Cuantas más ideas variadas exploraba, mejor comprendía algunos de los principios subyacentes que las rigen. En última instancia, estos principios más universales eran más interesantes de explorar y sobre los que escribir, pero necesitaron varias capas de exploración para desvelarse.

Para aparecer en el futuro Diario de Substack (en breve una publicación temática)

Vuestros votos fueron claros: Es preferible un Diario temático (manteniendo todo lo demás). Para ello, estamos clasificando todas las fuentes (los boletines), y usamos la clasificación del Directorio de Substack en español como base.

Por favor, si todavía no lo has hecho, incluye tu newsletter en el Directorio. Es gratis, fácil y rápido, y una buena forma para que los lectores te encuentren. Empieza aquí.

Es muy fácil apuntarse. Simplemente utilizas el buscador del Directorio para encontrar el tema de tu boletín (y si no hay, lo creamos), y en la zona de comentarios pones una descripción de tu boletín. Es muy importante que, al publicar el comentario, selecciones que también aparezca como una nota, y así podemos restackear tu descripción.

Tu Opinión sobre la “Flor de la Vergüenza”

¿Es inapropiado o una buena idea que Substack ponga un icono o insignia (de una flor) junto al nombre de las personas en el que puedes hacer clic para ver a qué pagan por suscribirse?

Estos son los resultados de las 2 preguntas sobre esta flor (publicaremos el resultado total de la encuesta):

¿Estás de acuerdo con la decisión de Substack de incluirla en los perfiles? El 95% ha contestado que no:

¿Prefieres tener este icono, te da igual, o prefieres no tenerlo tú (no pagas suscripciones), aunque los demás sí lo tengan? El 62% prefiere no tenerlo, y el 38% contesta que le da igual.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”. Con la nueva sección, incluimos la reseña que tu escribas en comentarios. Si no acompañas tu link con algunas palabras, posiblemente será mucho menos atractivo para el lector visitar tu artículo.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO si pones tu subdirectorio):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería durante 3 ediciones seguidos en el Diario.

Por otro lado, la nueva norma anti-spam sanciona los posts y notas que tienen más de 9 menciones. Obviamente, aquí seguiremos haciendo mención a docenas de artículos, es nuestra razón de ser. Sin embargo, para no atraer las iras del algoritmo mas allá de lo necesario, no incluiremos link al boletín, pero sí al artículo mencionado de su boletín. De todas formas, el panel de control de Substack muestra que lo que se “clickea” en el Diario son los artículos, no los boletines.

A FONDO y VARIOS

▶ Honos 276. Ooops! I dropped a mistake

Honos /

Diseñar desde la grieta: Hay palabras que, al ser pronunciadas, arrastran consigo un juicio. “Error” es una de ellas. Cae con peso, deja sombra, y esa sombra lo cubre todo. Hemos aprendido a pensarla como falta, como desviación o torpeza. Como algo que debe evitarse, corregirse u olvidar. Pero si uno se detiene en su textura fragmentada, si en lugar de desechar …

💊 De la soledad al ritual de la constancia

Cápsulas Ágiles ✨Constancia Creativa /

Durante años, estuve rodeada de equipos. Ritmo, reuniones, ideas cruzadas, energía. Ese tipo de caos ordenado que te hace sentir viva. Hasta que un día, la puerta se cerró. Y me quedé frente al computador. Sola. Con mi taza de té… y mis pensamientos haciendo eco. La soledad del creador es un tipo de susto del que nadie te advierte. No hay fantasmas, pero sí una sensación de vacío: nadie con quien hablar …

▶ Despertares 87.-

Cuca Casado /

Toda representación del individuo es necesariamente una representación del vínculo social que le es consustancial. Lo social comienza con el individuo.

▶ Bad Bunny no es diversidad. Es dominación.

Sandra Rodríguez Cotto /

Lo que realmente les molesta no es que Bad Bunny cante en español. O tan siquiera, que no cante. Lo que de verdad no soportan es que lo haga desde un lugar de poder. La furia de los MAGA, de los guerreros “anti-woke”, de los que gritan “speak English” desde sus búnkeres digitales, no tiene que realmente nada que ver con la música ni el idioma. Tiene que ver con el poder. O, para ser precisa, con perderlo.

✖ ¿En qué trabajará tu hijo?

Por si Papá no está /

El otro día me llegaba este video. 10 minutazos de una chica “cantando” un tema de una oposición. Para quien no lo sepa, esto de cantar un tema es lo que se hace el día del examen de la opo en ciertas disciplinas, como judicatura. Sacan un artículo en el tribunal y tienes que recitarlo tal y como viene en la legislación de turno delante de ellos. No le quito ni un ápice de mérito a la chica, esta ..

🍀 El poder de empezar de cero

Tu Coach personal /

Es probable que vivir una buena vida no sea cuestión de añadir más… sino de eliminar lo que nos sobra. A veces no estamos bloqueados por falta de ideas, motivación o talento. Estamos bloqueados porque cargamos con …

▶ Un martes cualquiera (132): Habitar un hogar

Un martes cualquiera /

Existe un momento en la vida de toda niña en el que se obsesiona por los nombres: las que tienen claro que serán madres de mayores buscan el perfecto para sus hijos, otras intentan adivinar el de su futuro marido, casi todas buscamos los significados del nombre que, con mayor o menor suerte, nos pusieron nuestros padres. Si el tuyo no aparece en la Biblia, muchas veces la elección no tiene nada que ver con …

🖥️ Por qué el SEO mejora la experiencia de usuario

Negocios Digitales /

Teta y sopa SÍ cabe en la boca. No hay ninguna ley física que diga que no puedes disfrutar de varios grandes beneficios al mismo tiempo. Por ejemplo, tú puedes querer ponerte más fuerte que el vinagre y estar guapetón para poder enterrar la nutria con regularidad. Pero además tienes un beneficio colateral, que es que al estar más sano, te vas a sentir mejor y vivirás más años.

🌱💭Las 7 diferencias que separan amateurs de profesionales

Jardín Mental /

Algunas personas parecen tener un talento sobrenatural. Pero cuando las conoces de cerca, descubres que son… normales . ¿Qué hace que un bailarín, un escritor o un deportista logre rendimientos extraordinarios mientras otros se quedan en el camino? Es una pregunta que me ha obsesionado desde hace años. Para encontrar la …

▶ La batalla de los navegadores IA.

Rebel Intel /

La IA está redefiniendo nuestras interacciones digitales, y el próximo objeto de cambio es una de las herramientas digitales básicas: el navegador web. La Inteligencia Artificial busca rediseñar las utilidades clásicas, transformando nuestra manera de buscar y acceder a la información y comprar productos. Un navegador IA no es un Chrome o un Safari al que simplemente se ha añadido un chatbot ..

▶ El arte de abrazar una vida lenta

Por amor al arte /

Esta semana he publicado un par de Notes sobre este tema: Es curioso cómo la palabra productividad se ha colado en todas partes. En el trabajo, en la cocina, en la lectura, incluso en la escritura. Como si nuestra valía pudiera medirse en tareas cumplidas, en número de palabras escritas a contrarreloj o en páginas producidas. Y en ese afán de «hacer más» en menos tiempo, corremos el riesgo de …

▶ Sobras de ayer, sabores de hoy

El ingrediente secreto /

Las sobras tienen mala fama. Son como ese ex con el que no quieres que te vean: ahí están, ocupando espacio en la nevera, y cada vez que abres la puerta hacen contacto visual contigo. “¿Qué? ¿Vas a dejarme aquí hasta que me ponga verde?”. Pero la verdad es que las sobras son puro oro. Requiere un poco de maña, eso sí. Porque de un arroz blanco triste puede salir un arroz frito glorioso, de un …

▶ El júbilo de jubilarse

Cosas que (me)pasan /

Mi amigo F se ha prejubilado esta semana. Nunca en mi vida he tenido una mezcolanza tan grande de sentimientos como el día que me lo contó. Lo primero fue la sorpresa por lo inesperado de la noticia. Después me alegré por él, claro. Después me invadió la envidia, una envidia furiosa, verde, intensa, al pensar en la vida que se le abría al alcance de la mano, al imaginar sus días tranquilos, lleno …

▶ Reseña: El monólogo que desnuda la genialidad de Víctor Alicea

Sandra Rodríguez Cotto /

Hoy todo el mundo hablará de Bad Bunny y de su presentación anoche en Saturday Night Live, pero yo no. Bueno, me encanta el Conejo Malo y tengo toda la semana para hablar de eso, pero hoy escribo de algo más cercano al corazón de la isla y al mío propio. Escribo de Víctor Alicea. Sí, del bailarín boricua favorito de Bad Bunny.

▶ El caballo regalado de las certificaciones

The Learning Curve /

¿Alguna vez has oído eso de “a caballo regalado no le mires el diente”? Pues bien, algo parecido pasa con las certificaciones. Durante años se nos ha vendido la idea de que tener más títulos equivale a saber más , y que las certificaciones son la forma moderna de demostrarlo en el mundo tecnológico. Pero la realidad es que, en muchos casos, se ha convertido en un sistema diseñado más para facturar …

▶ 46 Lecciones en 6 Vidas Profesionales

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses trae otro cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

▶ Un estilo de vida.

Doble Piso /

El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Eclesiastés 5:12. El mercado puede ser un lugar que nos mejore la calidad de vida. Y también debería ser un lugar en el que entramos y ganamos tranquilidad, libertad y flexibilidad (además de dinero). El tema es cuando el mercado te apasiona. Sin querer queriendo, terminás un poco entrando en una …

▶ La inevitable caída de Substack en lo inane (con esteroides LLM)

Sapienciología /

En muchas ocasiones, necesitamos palabras que no existen. Por ejemplo, para describir ese calor residual de una silla cuando alguien se ha levantado hace poco. O la sensación de incomodidad que se produce cuando dos vecinos se encuentran en el ascensor. También necesitamos una palabra para aludir a la degradación inevitable de la cultura. Afortunadamente, existe desde hace unos pocos años. …

▶ Morir de Soledad en la Orgía Digital

Ink & Outsider /

Es en esa frase de antro de mal morir, en esa invitación de matón de tres perras, es donde reside el epitafio de nuestra era. La involución se ha completado. La palabra, esa magnifica y etérea herramienta capaz de construir mundos y seducir almas, la hemos cambiado por un arma automática. El debate ha muerto, larga vida al baleo. Hoy cada uno de nosotros, con un teclado como gatillo, somos el …

▶ Edutainment: ¿Aprender o entretener?

@Titonet Pills /

La educación nos afecta a todos. A veces somos parte activa , compartiendo conocimiento; otras, somos parte receptora , buscando contenidos para aprender. En ambos casos nos enfrentamos al mismo dilema: ¿ El aprendizaje debe orientarse a que la persona aprenda de verdad —aunque implique esfuerzo— o debe adaptarse a la limitada capacidad de atención del alumno? Hoy quiero reflexionar sobre una …

▶ Napoleón, propaganda y mito

Ingeniero de letras /

Mucho se ha escrito sobre Napoleón. Bajo la óptica de la estrategia militar, la inteligencia política, la ferocidad encarnizada de su megalomanía, la visión imperialista de una ilustración revolucionaria... Su figura ha presidido debates sobre si las figuras históricas concretas, con su carisma y contingencia, los llamados “ grandes hombres ”, son realmente decisivas para conducir los acontecimientos …

▶ Propósito Mínimo Viable: la brújula que necesita tu Substack

El Limonero 🌳🍋 /

Habiendo pasado gran parte de mi carrera profesional en Apple, he tenido la oportunidad de respirar la filosofía de Steve Jobs a pleno pulmón. Durante mis 7 años en la empresa, tuve la suerte de formarme en Apple Sydney, San Francisco y Nueva York y apoyar el desarrollo de la marca en Hong Kong, China y Japón. Puede vivir el storytelling y ver la magia de las palabras desde la primera fila. Mi …

▶ Microbiota: el universo invisible que impulsa tu salud y tu rendimiento

Suma Positiva /

Otra edición de Samuel Gil.

▶ La magia de las cartas

El rincón de Daledebil /

Ayer mi pareja y yo estuvimos en el teatro viendo a un fabuloso Leonardo Sbaraglia interpretar el tenso monólogo de Los días perfectos. Es un magnífico texto de Jacobo Bergareche en el que el protagonista va desgranando cómo el hastío se instala poco a poco, con el paso de los años, en una relación y, en general, en la propia vida. Para ello toma como ejemplo las cartas que William Faulkner escribió …

📜 Los tres marcos de ventas que todo fundador en fase inicial tiene que tener | Marco de descubrimiento de productos por un fundador respaldado por YC.

VC, Startups y Mercados /

Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana, y un vistazo a la actualidad. Además: Las preguntas del capital riesgo y cómo responderlas: la guía definitiva para fundadores.

▶ Un atlas de Corea del Norte

Mapas Milhaud /

Lo que os traigo hoy me parece una auténtica joya …

▶ Practicar para el mundo real (no es lo que piensas)

Aprendizaje Infinito /

Para alcanzar la maestría pensamos que hay que repetir una y otra vez la técnica correcta. Con el objetivo de automatizar, debemos eliminar la creatividad. Aislar y repetir los aburridos fundamentos hasta dominarlos. Si quisieras aprender a apretar el mismo tornillo una y otra vez, la variedad no importa. Pero, ¿quién querría dedicar su limitado tiempo a interiorizar una habilidad tan simple?

🌱💭 Casi todo volverá a funcionar si lo desconectas unos minutos, incluido tú

Jardín Mental /

Cuando leí esa frase de la escritora Anne Lamott, me sonó a obviedad y, al mismo tiempo, a revelación. Claro que un ordenador vuelve a funcionar tras colapsar y mostrar el infame mensaje de “Esta página no responde.” Igual sucede con un móvil. Pero, ¿y nosotros? ¿Cuántas veces hemos seguido adelante sintiéndonos frágiles y exhaustos, como si fuéramos …

🎁 10 prompts para organizar tu vida

Tu Coach personal /

Emilio Sánchez: Esta semana he preparado 10 prompts estratégicos que te ayudarán a organizar tu vida y tu negocio con más claridad, productividad y foco. No son simples …

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack. Para ayudarnos en nuestra misión, por favor, recomienda al Diario de vuelta.

🗂 ¿Cómo es ser alcalde joven de un pueblo pequeño?

En este artículo para El Patio Político cuento mi experiencia desde La Matilla: los retos, la ilusión y la importancia de mantener vivo el medio rural.

🗂 El último artículo de Raquel:

🗂 Otro post muy interesante de Nichole:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

👓Importante: Por favor, no pongas, en la zona de comentarios, links tipo https://xxxx.substack.com/publish/posts/detail/. No sólo no es bueno para vuestro SEO, sino que el sistema de Substack no lo convierte y ni tan siquiera se adivina de qué va (“publish/posts/detail” en vez de “como-disfrutar-mas”). Si no es posible, incluye el link a un restack comentado de tu artículo que haya hecho otra persona o, en su defecto, tu mismo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

