Ya somos 1.455 suscriptores, con un crecimiento el último mes del 44%.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 ¿La IA acabará con la escritura?

Humanidades /

Me preocupa cada vez más una tendencia que estoy viendo en la que se promueve la IA como herramienta de escritura, especialmente para los aspirantes a autores.

Es un consejo horrible. He realizado numerosos experimentos durante mucho tiempo con la IA, y puedo afirmar con seguridad que es mucho más perjudicial que beneficiosa, especialmente para los aspirantes a autores. El problema principal es que la IA se entrena con decenas de miles de libros; la inmensa mayoría de ellos son mediocres en el mejor de los casos, y la mayoría son mucho peores. Si utilizas la IA para que te dé su opinión, básicamente estarás trabajando con un loro no creativo y no intuitivo que te enseñará a escribir muy mal.

Incluso Grok (el chatbot de IA desarrollado por la startup de Elon Musk, xAI) está de acuerdo conmigo: En sus respuestas, señaló que el feedback de la IA hace los textos peores.

📌Es primavera, y quiero enamorarme de nuevo

Lo que no digo en voz alta /

Todos quieren enamorarse en invierno. Es lo lógico, ¿no? Buscar a alguien con quien pasar las noches frías, acurrucaditos, maratoneando con alguna serie. Pero yo no, todo lo contrario.

📚 La libertad que nadie puede quitarte

Tu Coach personal /

Seguro que más de una vez has sentido que reaccionas de forma automática: Un email que te altera, Un comentario que te irrita, Una persona que te saca de tus casillas. Y cuando te das cuenta, ya has respondido de una forma que no refleja lo mejor de ti. Viktor Frankl , psiquiatra y superviviente de los campos de concentración, nos dejó una idea tan simple …

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también "columnas" sobre Substack y su "universo". Próximamente, una columna de Claudia Wool sobre marketing y el proceso creativo en Substack, y otra de Eva Guijarro sobre las marcas de género en la escritura en Substack.

Consejos sobre Substack en la Anglosfera

Resúmenes de algunas cosas que se cuecen en el Substack en inglés

Tengo el placer de presentar a Emma Michelle, que será la co-editora de una sección del Diario (ver más abajo). De forma inaugural y excepcional, nos ofrece algunos resúmenes de artículos en inglés que pueden interesar a quien quiera conocer qué consejos sobre Substack están siendo ofrecidos ahora:

El súper molesto defecto de Substacks que tienes que conocer: ¿Estás pensando en hacer una newsletter Substack? Tienes que leer esto

Cómo convertir los datos de substacks en historias que hagan crecer tu audiencia: Convierte los datos de tus publicaciones en historias que resuenen y conviertan

¿Y si tu substacks fuera el motor de tu negocio? Por qué la claridad vence a la complejidad, siempre.

13 formas de conseguir más suscriptores utilizando substacks de notas: Consejos sencillos y prácticos que puedes aplicar hoy mismo para aumentar tu audiencia sin quemarte.

Karen Cherry ofrece la siguiente solución:

Substack ha cambiado recientemente la forma en que los nuevos usuarios crean publicaciones, y ahora el sistema puede resultar confuso

Con el nuevo modelo, por defecto una publicación aparece exactamente igual que el perfil personal del autor: mismo nombre, misma apariencia y sin opción clara para diferenciarlos. Esto ha causado problemas, como que cambiar el nombre del perfil también cambie el de la publicación.

La solución: En el panel de la publicación, hay que ir a:

Dashboard > Settings > Website > Match profile → Desactivar “Match profile” → Activar “Custom theme”.

Al hacerlo, se libera la personalización completa: se puede poner un nombre diferente al autor, añadir descripción, logo y crear un sitio web diferenciado de la página personal.

Cómo convertir los datos de substacks en historias que hagan crecer tu audiencia: Convierte los datos de tus publicaciones en historias que resuenen y conviertan

Finn Tropy ofrece el siguiente consejo:

¿Cómo escribir para impactar?

La idea que nos traen en la última publicación de Code like a Girl es simple:

Un flujo que conlleve: Datos → Idea → Borrador → Edición → Publicar.

Si te preguntas cómo generar datos, en el Substack Control Center no solo puedes ver métricas, sino también entender qué posts hacen crecer y cuáles, por el contrario, te harán perder suscriptores.

Ayúdate de ChatGPT para convertir esos datos en una checklist práctica con la que mejorar tus historias.

¿Y si tu substacks fuera el motor de tu negocio? Por qué la claridad vence a la complejidad, siempre.

Scott Perry ofrece esta reflexión:

Substack no es un algoritmo mágico, es una filosofía basada en la conexión humana entre autor y lector. Esta es la idea que nos traen desde la newsletter Creative on purpose, donde presentan tu substack como tu negocio. Funciona porque desplaza el foco de perseguir atención a generar resonancia real con los lectores.

El autor cuenta que al pasar de embudos de venta y anuncios a escribir de manera constante en Substack, ocurrieron tres cambios clave:

Dejó de perseguir atención masiva y simplificó su sistema: eliminó herramientas complejas (CRM, webinars, pipelines) y lo sustituyó por una oferta clara, un mensaje confiable y un camino definido.

De ahí nació su Substack Sales Engine, que le permitió generar $60K antes de mitad de año durante dos años seguidos.

El “Substack Sales Engine” se apoya en 3 pilares:

Forever Offer : una propuesta clara, flexible y duradera que invita al compromiso.

Be a Blessing Marketing: crear contenido que aporte verdad, utilidad o un siguiente paso, más servicio que promoción.

90-Day Sprints: priorizar cada trimestre un objetivo y una limitación, enfocando oferta y mensaje en cerrar esa brecha.

El resultado: menos complejidad, más conexión auténtica y un sistema escalable de ingresos.

13 formas de conseguir más suscriptores utilizando substacks de notas: Consejos sencillos y prácticos que puedes aplicar hoy mismo para aumentar tu audiencia sin quemarte.

Por su parte, Sinem Günel comparte varias ideas:

¿Alguna vez te han entrado las dudas en cómo usar Notes para hacer crecer tu perfil?

Notes suele ser una herramienta clave para ganar visibilidad, conectar con otros creadores y atraer nuevos suscritores.

Estrategias como la regla 10-5-1 (10 likes, 5 comentarios, 1 mensaje directo por cada Note), escribir de forma natural, usar ganchos fuertes y rotas entre contenido, el famoso cross-post, potencian tu impacto.

Además, puedes reciclar contenido; como convertir comentarios en Notes y probar conceptos para ver la respuesta antes de generar una Newsletter.

Substack: Cómo mantener privada la “Flor de la Vergüenza”

Recuerda que los pétalos crecen en función del número de publicaciones que apoyes:

1+ subs 🌼🌼🌼🌼(4 pétalos)

5+ subs 🌼🌼🌼🌼🌼 (5 pétalos)

10+ subs 🌼🌼🌼🌼🌼🌼 (7 pétalos)

Cómo gestionar la visibilidad de la “Flor”

Si prefieres mantener tus suscripciones en privado:

En la aplicación iOS

Toca tu perfil → «Editar». Toca «Suscripciones». Desplázate a la izquierda para ocultar determinadas suscripciones. (O toca tu insignia → tres puntos → «Editar visibilidad de suscripciones»).

En la Web:

Ve a tu perfil → «Editar perfil». Desplázate hasta «Lecturas». Desplázate a la izquierda para ocultar una suscripción. (O haz clic en tu insignia → elige «Ocultar todo», «Hacer todo público» o personalizar).

También puedes hacer clic en tu insignia de la flor y los tres puntos y editar la visibilidad de la suscripción. (Gracias a Kristina God, que a su vez obtuvo el consejo gracias a Zac)

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

A FONDO y VARIOS

▶ El mayor error de publicación: dejarte llevar por la impaciencia

Desde la bahía /

Editar una novela requiere plazos realistas y tiempo suficiente para que no nos arrepintamos meses después de un resultado que no nos convence del todo. Uno de los errores que he visto más veces de las que me gustaría —y que también cometí yo— es poner una fecha de preventa cuando aún estás terminando de escribir. Por si no lo sabes, Amazon penaliza cuando programas una preventa y, llegado el día …

▶ El cliente que parecía un regalo… y resultó ser una bomba

Está todo mal /

Hace unas semanas te contaba que vender más a veces empieza con una palabra incómoda: NO . No aceptar a todo el mundo, no dejar que cualquiera entre en tu negocio, no perder el foco. O, expresado de otra manera, dar un gran SÍ a ese cliente ideal que andas buscando. Y me dirás: “ Vale, Agustí, pero todos hemos aceptado clientes que han acabado saliendo rana ”. Claro, y yo mismo unos cuantos. ¿Cómo?

💊 El ritual secreto de Samhain 🎃

Cápsulas Ágiles ✨Constancia Creativa /

Octubre trae una energía distinta. Las noches se alargan, los velos se vuelven finos, y de pronto la creatividad también parece caminar entre sombras. En Cápsulas Ágiles este mes nos dejamos invadir por el espíritu de Halloween: Pero no podía empezar sin ir al origen: el festival celta de Samhain ..

▶ Escribir en corto, crecer en grande.

Escribe y Publica /

Septiembre ya se ha acabado y con él (y la promesa de un pseudo Enero en el que todo el mundo va frenético a cumplir los objetivos que se quedaron colgados a principio de año) han vuelto los coleccionables y los cursos y colecciones por entregas. También los gimnasios han llenado sus salas justo como el primer mes del 2025. Y por supuesto, las formaciones online.

✖ NO digas LA VERDAD

Por si Papá no está /

A mi hijo no le dejamos decir que algo es secreto. No hay secretos en casa. Esto, que parece una chorrada, es el arma número uno frente al abuso de cualquier tipo. Lo primero que va a intentar cualquier persona que tenga relación con tu hijo y que quiera aprovecharse de él va a ser hacerle ver que es un secreto entre ellos y que sus padres se van a enfadar si se enteran. Por lo tanto, aunque sea …

▶ Estos son los hábitos ancla que han mejorado mi vida cotidiana

Sapientia /

Esta semana está siendo muy ajetreada para mí, por motivos tan bonitos como que me caso este mismo sábado, y el sinfín de obligaciones y responsabilidades aderezadas con detalles de última hora a las que me (nos) vemos sometidos estos días me ha sumido en una situación mental nada agradable : un agobio constante, perenne, que se ha afincado en la parte trasera de mi cabeza y que no me deja ni siquiera …

▶ Mariposas negras y otros cuentos de vampiros

Fruska Gora /

En las vitrinas de los archivos duermen manuscritos que nadie ha leído jamás. Son códices fantasma cuya mera existencia puede ser un ejercicio filosófico o quizá un reducto de la imaginación. Lo que nadie leyó ¿no existe? Y sin embargo ahí está, acechando en la oscuridad o en ese territorio incierto que comparten el principio de indeterminación y el gato de Schrödinger: basta que unos ojos se posaron …

▶ Entre la plebe y el snob

El rincón de Daledebil /

En la vida social de los seres humanos parecen convivir dos fuerzas opuestas. Una nos empuja hacia lo colectivo: a integrarnos en grupos más amplios, a buscar el calor del número, a sentirnos arropados por la multitud. La otra nos arrastra hacia la distinción: a separarnos de los demás, a afirmar nuestra diferencia, a no perdernos en el anonimato. La primera pregunta que surge es si estas tendencias …

✨ Querido diario: transformar la nostalgia en algo divertido es una virtud

Escriviviendo... /

Hay una técnica de escritura que dice que si no sabes cómo empezar a escribir algo, empieces por lo que ves. Estoy sentada en un banco de piedra que está un poco frío, lo noto en los glúteos. Me tendría que haber traído algo para apoyarme, los vaqueros, ya se sabe, son conductores de frío y de calor, lo que los convierte en un básico inútil para cualquier temporada. Miro para adelante y veo una …

▶ TikTok USA: Las claves del acuerdo

Periodismo Digital /

Murdoch y Ellison . Quizás la foto es muy obvia. Pero esconde más personas en un juego de muñecas rusas. Y no va con segundas esto de rusas. El nuevo TikTok estadounidense (patrio hasta cierto punto como verás) no es solo una operación comercial, sino la …

▶ Podcasts encadenados: “La lista”, Gaza, Armenia y juegos mentales

Cosas que (me)pasan /

Esta semana voy a empezar desdiciéndome, que es algo que cuando era más joven me daba muchísima rabia porque creía que me hacía parecer insegura pero que, ahora, me da exactamente igual. Hace siete días comenzaba esta carta diciendo: «No soy muy de hacer listas» y la terminaba diciendo « En esta lista están todas mis recomendaciones». Así que sí hago listas. Y mucha gente no lee. O lee rápido.

▶ Cierra más ventas sin presionar: convierte dudas en decisiones

IA FÁCIL /

¿Tienes clientes que dicen “me lo voy a pensar”? ¿Reuniones que acaban bien, pero sin resultados? ¿Leads calientes que se enfrían sin razón clara? No es que estés vendiendo mal. Es que la mayoría de los clientes no compran por falta de información clara, por miedo a equivocarse o por pura indecisión. Lo que necesitas no es hablar más. Es saber exactamente qué decir para cerrar. Ahí es donde entra …

▶ Así usamos hoy la IA tras desenamorarnos de ella

Haciendo Cosas Online /

Creo que hay una estadística que dice que solo el 10% de los pódcast pasan del quinto episodio. Pues …

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores.

🗂 Comparto mi último artículo “Manual de etiqueta del floricultor”:

Desde pequeña me gusta mirar fotos antiguas y preguntar sobre las historias que esconden. Por eso, en el newsletter “Con ojos de Julián” relato lo que descubro a medida que voy digitalizando el álbum fotográfico familiar. En este último artículo cuento las reglas nunca antes explicitadas de los floricultores, que es la profesión de mi familia hace casi cien años.

🗂 Comparto “Cómo aprendimos a llamarlo mérito: anatomía de la violencia simbólica”: un ensayo para hacer visible lo invisible —por qué el gusto, el acento o los “modales profesionales” no son neutrales y cómo recuperar agencia sin moralinas ni jerga. Ideal para autores y lectores de Substack que construyen comunidad y criterio.

🗂 Gracias como siempre por el trabajo que hacéis. Os comparto el enlace del post que ha comentado David:

Ayer asistí a varias conferencias de la Climate Week en Nueva York. Tenía que ir a hablar de algunos proyectos y aproveché para escuchar otras charlas. Una de ellas se me quedó grabada.

En realidad, no fue la charla, sino una pregunta del público al terminar. Al escucharla me vino a la cabeza la historia del apartamento 85.

Te cuento la historia y después la conecto con la pregunta.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ 🎙️Clientes en 24h (aquí el plan)

👨‍💻 Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés presenta su nueva edición: Un día entero. Ese es el tiempo que nos hemos dado para llenar tu agenda de ..

Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

Ya he mencionado a Emma, que será la co-editora de esta sección del Diario. Como una pincelada de lo que empezará la semana que viene, ofrece algunos resúmenes de artículos de esta sección:

Por Qué No Ganarás Dinero Con Tu Substack

Emprender /

Hay corrientes que creen que Substack reproduce la lógica del “Juego del Gurú” : unos pocos concentran casi todos los ingresos. No solo esto representa un problema para los nuevos y ambiciosos creadores de contenido que publican regularmente en Substack sino también añade un problema psicológico: la validación externa, agotamiento y desconexión del propósito.

La alternativa que proponen es el Camino del Creador Soberano:

Redefinir ganar: no en métricas externas, sino en autoconocimiento, aprendizaje y creación de una obra auténtica.

Dejar de jugar a su juego: confiar en tu propia voz, construir desde dentro hacia fuera y usar Substack como laboratorio creativo más que como máquina de ingresos.

En vez de perseguir el éxito de unos pocos, el reto es crear un negocio alineado con tu propósito y tu autenticidad. Ese es el único juego que no puedes perder.

Un Español con una Tasa de Conversión de casi el 15% al Modelo de Pago en Substack

Roberto Chamorro es inversor y gestor de patrimonio certificado. Dirige invirtiendoME, una newsletter en Substack que, en solo unos meses, ha alcanzado casi los 5.000 seguidores, de los cuales 677 son de pago. Esto le sitúa en una envidiable tasa de conversión del 15%.

¿Su estrategia? Utilizar la newsletter que ofrece la plataforma como una extensión natural de su actividad en el área de la inversión, aportando en cada entrega píldoras de información estratégica que ayudan a los interesados en el sector a encontrar un espacio más profundo de comunicación analítica.

La clave de su crecimiento estuvo en aprovechar la comunidad previa en otras plataformas, combinar la constancia de publicación (3-4 veces por semana) y el efecto boca a boca.

En junio de 2025, tras demostrar valor en momentos de mercado difíciles, decidió lanzar la versión de pago. Lo hizo con una propuesta clara: urgencia (una oferta limitada a siete días) y un precio justo de 49 €/año. El resultado fue un éxito inmediato, con una conversión excepcional cercana al 15%, frente al 3-5% habitual en este tipo de proyectos.

Hoy combina los ingresos de suscriptores con la venta de productos digitales en Gumroad, superando los 10.000 € mensuales.

