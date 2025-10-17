☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Alo? / Si de aquí no soy, ¿por qué me quedo?

Nos han gustado especialmente estas frases de Gabriela Salguero en este post, y así las hemos elegido:

Confío en que cuando sea mi turno voy a dejarme invadir por esa sensación hermosa de que no hay apuro, de que llegué, soy, y puedo quedarme.

Me da miedo equivocarme, pero pensándolo bien, me asusta muchísimo más quedarme para siempre en donde nunca voy a -ser-.

Sé que no existen garantías, y que en un mundo perfecto todas las personas estaríamos sentadas en las mesas correctas. Sé que no es posible para todos, pero sé que a todos nos gustaría por lo menos sentir ese coraje.

Lo importante no suele anunciarse con anticipación sino que tiene la costumbre de aparecer en medio de lo cotidiano.

📌¿Podemos saber siempre lo que deseamos? ¿Es verdaderamente libre el deseo? ¿Puede no haber consentimiento viciado en OnlyFans? Y sobre todo: ¿qué lleva a un hombre a ponerse a una cola de cien personas para cinco minutos de “sexo” con una desconocida? ¿Qué dice esto de nuestra sociedad?

📌En palabras de Sylvia:

Por aquí os dejo mi último post, escrito horas después de la noticia del fallecimiento de Diane Keaton, quien, de alguna manera formó parte de mi vida a lo largo de los años, y fue en parte culpable de que quisiera soñar a lo grande.

📌 Humanidades / 📓 Todo lo que sé sobre la auto-publicación

Crear un libro se ha vuelto tan fácil, que la mayoría de los libros de hoy en día probablemente no deberían ser un libro. No todas las ideas -o historias- tienen que tener el formato largo de un libro. De hecho, pocas lo necesitan. En su lugar, deberían ser un artículo de revista, una entrada de blog, un artículo de opinión o una newsletter. (…) Aunque durante mucho tiempo se nos ha enseñado a pagar por los libros, tenemos menos costumbre de pagar por material más breve, sobre todo en formato digital. Las revistas y periódicos impresos están desapareciendo, y pocos han sobrevivido a la transición al formato digital, por lo que cada vez hay menos oportunidades de cobrar por publicar tu trabajo de otra forma que no sea un libro. Los blogs eran geniales, pero durante mucho tiempo no hubo forma de cobrar, por lo que no eran una opción para muchos autores. Recientemente han surgido plataformas de newsletter de pago (…), que han creado un pequeño ecosistema para escritores profesionales.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna en exclusiva de El Último Orbe - Historia.

Cómo construir tu propia newsletter de nicho

Cómo construir tu propio imperio editorial: guía práctica para crecer en 90 días

Como ya comentamos en la edición anterior, ofrece una lección útil sobre el presente para los autores de newsletters, pero con una visión histórica y filosófica única. Ya vimos como, en su columna anterior (la del miércoles), lo moderno y el mundo clásico se dan la mano. Si te gusta lo que dice, o cómo lo dice, considera suscribirte a El Último Orbe.

Pues bien, hoy, en la segunda parte de esta serie, para el Diario, de “El blog es plaza pública; la newsletter es un imperio”, se centra en “cómo construir tu propio imperio editorial: guía práctica para crecer en 90 días”, de forma bien documentada (véase las notas a pie de la columna). Y lo hace de la siguiente forma:

Roma ya ardió.

Ahora toca levantar algo sobre sus ruinas.

En la primera parte vimos por qué el blog pertenece al pasado y la newsletter al futuro: una ya no busca visitas, sino vínculos; no optimiza clics, sino confianza. Pero entender el cambio no basta: hay que diseñar un sistema que lo sostenga.

Una newsletter no es un correo: es una redacción de una sola persona, una publicación periódica con alma y estrategia, quien la escribe necesita método, cadencia y arquitectura narrativa.

Los grandes boletines de historia, de filosofía o de cultura no crecen por azar, sino porque aplican estructuras que convierten lectores en comunidad y comunidad en ingresos. Como veremos a continuación.

Estructura del post que funciona

Un post de historia o filosofía en Substack necesita arquitectura narrativa.

Título: claro + evocador

Mal: “Apuntes sobre Nerón”.

Bien: “El día en que Roma ardió: poder, fuego y propaganda”.

El segundo promete historia + interpretación + emoción.

Apertura: escena o pregunta

Arranca con una escena (Roma ardiendo, un filósofo ante un dilema) o una pregunta provocadora: ¿Quién quema hoy las ciudades para escribir la historia?

Cuerpo: bloques de 300–400 palabras

Cada bloque desarrolla una idea central. Combina:

Dato histórico

Anécdota personal

Reflexión aplicable

Visuales: oxigenar lectura

Tras 3–4 bloques, inserta un mapa, grabado o busto clásico.

Cierre: síntesis + pregunta

Ejemplo de cierre histórico: “Los incendios destruyen, pero también crean memoria. ¿Cuál crees que será el incendio que definirá nuestro siglo?”

Estilo que convierte: narrativo, riguroso y que enganche

En Substack, el lector quiere ser acompañado.

Narrativo y cercano

No basta con datos: cuenta escenas. En vez de “en 1519 Cortés llegó a México”, deberías escribir: “El 8 de noviembre de 1519, en la calzada de Iztapalapa, un conquistador español y un emperador mexica se encontraron por primera vez. Los cronistas aún discuten qué palabras cruzaron, pero lo que no se discute es que ese día cambiaron dos mundos”.

Rigor con claridad

El secreto de Tooze (un historiador económico británico, que ha tenido bastante éxito en la divulgación de sus ideas): explica macroeconomía compleja en párrafos simples, sin perder precisión.

Filosofía usable

Un ejemplo ficticio: “Tres preguntas de Séneca para tu próxima decisión:

¿Qué pierdes si eliges tarde? ¿Qué ganas si eliges ya? ¿Qué quedará cuando desaparezca lo demás?”

Elementos estratégicos dentro del texto

CTA intermedio

En mitad de un post: “Si te gusta este enfoque, suscríbete aquí para recibir la próxima entrega.” (Es decir, no dejes siempre el texto por defecto de Substack)

Enlaces internos

Apunta (con link) a un post previo: “Ya exploramos cómo el fuego fue usado como herramienta política en la Roma imperial…” O enlaces a los últimos posts, como en este Diario.

Enlaces externos

Cita papers, archivos digitales, bibliotecas online. Refuerzan la credibilidad y autoridad de tus textos.

Fragmentos destacados

Ejemplo: La diferencia entre Nerón y nosotros no está en el fuego, sino en el relato.

Pregunta final

Debe ser clara:

“¿Qué figura histórica está más malinterpretada hoy?”

“¿Qué filósofo usarías para tomar decisiones en 2025?”

Go-to-market editorial (90 días)

Este plan no es teoría: es la práctica de muchos boletines que crecieron rápido.

Mes 1 — Descubrimiento

4 posts abiertos. Ejemplo: serie “Incendios que cambiaron la historia” (Roma, Londres, Chicago, San Francisco).

2 resúmenes en blog para SEO con links a la newsletter.

3–5 recomendaciones cruzadas con otros boletines.

1 clip de 30s en Notes: mini-idea que invite a compartir.

Mes 2 — Primer valor premium

3 posts abiertos + 1 pago: “Biblioteca comentada de mapas históricos”.

Lead magnet: PDF “5 mapas que cambiaron el mundo”.

Mini-evento: Q&A en directo con los suscriptores.

Mes 3 — Retención y comunidad

3 posts abiertos + 1 pago.

Club de lectura filosófico: leer juntos un diálogo de Platón o una crónica medieval.

Encuesta a pagos: ¿qué valoras más, audio, bibliografía o club?

Economía realista (y cómo no quemarte)

Conversión

El promedio es ≈3% de lectores gratuitos que pasan a pago (Campbell, 2025). Los tops pueden subir al 5–10%. (También depende del nicho (los hay con 1-3%, en Substack en español, y la trayectoria del autor: si tiene una larga lista de suscriptores previa, seguidores en redes sociales, etc).

Escenarios

1.000 pagos × 50 $/año = 50.000 $ brutos.

Menos comisiones (Substack 10% + Stripe 2,9% + 0,30$).

Resultado neto ≈ 42.000 $.

(Sobre los 1.000 pagos, puede interesarte la popular teoría de los 1.000 fans verdaderos, de Kevin Kelly, director ejecutivo de Wired, revista que cofundó, y cómo algunos defienden que ahora sí puede ser realidad)

Mini-galería de subtítulos listos para usar

Ejemplos ficticios para boletines de historia y filosofía:

Historia: “Cuando el humo escribe la Historia: incendios, poder y memoria.” “La sal que movió imperios: economía política antes del petróleo.”

Filosofía: “Cómo un estoico tomaría decisiones hoy (y por qué te importa).” “¿Es la propaganda una tecnología? Una mirada filosófica.” “Cartas desde la República: lecciones para una democracia cansada.”



De Nerón a Substack: el fuego que sí te interesa encender

No necesitas una ciudad en llamas para dejar huella. Solo una promesa clara, un ritual constante y una voz humana.

Cada envío puede ser un ladrillo de tu propio imperio editorial: una comunidad que no te lee por azar, sino porque te espera.

La historia enseña que los imperios no se construyen con ruido, sino con propósito, y en el nuevo mapa digital, la conquista más valiosa no es de territorio, sino de atención:

Historia para entender el presente.

Filosofía para decidir mejor.

Newsletter para construir comunidad.

¿Qué capítulo de la historia o la filosofía te ayuda hoy a pensar con más claridad? Respóndelo en comentarios: puede ser la chispa de tu próxima serie.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los Artículos en Substack

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

🚀 Carreras/ La epidemia del talento desaprovechado

Eres un conjunto de ADN que nunca ha existido en la historia de la humanidad y que nunca volverá a existir.

Alex McCann reflexiona sobre cómo muchas personas con talento terminan en trabajos que no necesitan su perspectiva única, volviéndose reemplazables. Expone que los trabajos bien pagados a menudo no lo son por su impacto, sino por compensar el vacío de sentido que generan. Sin embargo, el caso de un observador de aves en Colombia que, aunque vive con poco, encontró un propósito genuino en su labor: es insustituible porque hace su trabajo como nadie más puede hacerlo.

El autor, nos anima a empezar a construir, aunque sea a tiempo parcial, ese trabajo que refleja quién eres realmente.

No se trata de renunciar de inmediato a tu empleo, sino de dejar de fingir que define tu identidad, y usarlo como plataforma para crear lo que sí tiene sentido para ti.

🧠Liderazgo:

🎓liderar/ Algunas partes de ti sólo emergen para determinadas personas

Además: La miseria es contagiosa, pero también lo es la alegría: Hay gente que brilla

Maja reflexiona sobre el poder transformador del amor y las relaciones, enfocándose en cómo la mirada y la atención de otra persona pueden cambiar nuestra identidad. Virginia Woolf expresaba que algunas personas nos “reescriben”, haciéndonos descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Las relaciones duraderas actúan como una tecnología psíquica que nos reorganiza y moldea, cambiando nuestra percepción y nuestra estructura interna.

El amor es abordado como la fuerza creativa y transformadora, que cambia nuestra forma de ser. El amor no solo nos reorganiza la estructura mental, permitiendo que transformemos según la mirada de la otra persona, sino que también nos hace brillar de una manera única cuando somos vistos con cariño.

La autora concluye diciendo que, a través de la fricción y la atención constante de los demás, aprendemos a amarnos y a mejorar, ya que nuestro sentido de identidad es una ficción colaborativa, construida entre las miradas que los otros tienen de nosotros y nuestra interpretación de esas miradas. El amor, entonces, se convierte en una fuerza vital que reaviva nuestra esencia.

☘️ Nosolosuerte/ Que no te Engañe: La Felicidad no es el Objetivo. No gustas siempre a todo el mundi. ¿Qué es lo mejor de la vida?

“No hay orgullo sin dificultad” - Julie Zhuo

Hay tres ideas clave sobre el crecimiento personal y profesional.

Primero, que la felicidad no debe ser el objetivo principal de la vida, sino el resultado de asumir retos con propósito. A través del ejemplo de Dara Khosrowshahi, quien dejó la comodidad de su puesto en Expedia para liderar Uber en plena crisis, se ilustra cómo el verdadero impacto nace del riesgo y la incomodidad, y cómo la plenitud surge al contribuir con intención, no al buscar comodidad.

Segundo, se destaca que no se puede agradar a todo el mundo: no somos el encaje perfecto para todos, y aceptar esta realidad permite enfocarnos en servir mejor a quienes realmente podemos ayudar.

Finalmente, se plantea que lo mejor de la vida —como la realización, el impacto o incluso la felicidad— llega como subproducto de entregarse de forma honesta a un proceso significativo, no de perseguir ideales abstractos.

En conjunto, el mensaje invita a salir de la zona de confort, a elegir impacto sobre comodidad y a confiar en que lo valioso llega como consecuencia, no como meta directa.

♥️ tucoachpersonal/ Morir vacío

4 lecciones que me han cambiado la vida

Tu coach personal te invita a vivir creando y vaciarse antes de morir, dejando en el mundo todo lo que uno lleva dentro: ideas, palabras, proyectos, aprendizajes. Muchas personas mueren con todo eso atrapado por miedo, perfeccionismo o esperando el momento perfecto que nunca llega. Crear, dice, no es un acto profesional sino una forma de estar en el mundo, de expresión y de conexión con otros. A lo largo del texto comparte cuatro aprendizajes: crear es vaciarse; hay que soltar y publicar aunque no sea perfecto; lo imperfecto también deja huella; y se debe crear para conectar, no para impresionar.

La verdadera creación es un acto de coraje, autenticidad y entrega. El mensaje final es claro: no esperes más, crea ahora, vacíate, y deja que el mundo reciba lo que solo tú puedes ofrecer.

🧠Creadores y la economía del creador:

🎨 Creadoresmag/ ¿Es el fin del SEO tal y como lo concemos?

La búsqueda en la era de los motores de respuesta con IA, una perspectiva ética. Además: Utiliza la IA para escribir sn perder autenticidad (ni tu ética).

El uso de la inteligencia artificial está transformando radicalmente el panorama del SEO y la creación de contenidos. Según Gartner, el uso de buscadores tradicionales caerá un 25% en 2026 y el tráfico orgánico un 50% en 2028, debido al auge de motores de respuesta como ChatGPT y Perplexity, que ofrecen respuestas directas y personalizadas. Empresas como Contently ya están produciendo contenido con IA, lo que plantea retos éticos y profesionales para creadores humanos. Ante esto, se propone adaptarse: diversificar canales, utilizar la IA estratégicamente, priorizar la autenticidad y reforzar la experiencia humana (E-E-A-T). También se plantea un marco de escritura con IA que incluye tres capas: origen humano, amplificación con IA y filtro de autenticidad. El contenido humano no desaparece, pero su rol evoluciona hacia la estrategia, edición y conexión real con la audiencia.

🍋 limoneros/ Vender más productos digitales sin rebajas (7 estrategias que funcionan)

Formas creativas para vender más sin reducir precios

Si vendes productos digitales como ebooks, cursos o membresías, bajar precios no siempre es la mejor estrategia. En lugar de atraer compradores con descuentos, es más eficaz aumentar el valor percibido de tu oferta. Estrategias como ofrecer bonus por tiempo limitado, aplicar precios VIP para suscriptores leales, lanzar programas de afiliación, crear bundles, anunciar subidas de precio o generar escasez real pueden ayudarte a vender más sin devaluar tu trabajo. Estas tácticas no solo generan urgencia y aumentan conversiones, sino que también posicionan tu marca como premium y fomentan una relación más sólida con tu audiencia.

✍️ escribeypublica/ Mini curso de relatos #2: el mejor escaparate de tu carrera como escritora

Lo breve te estrena, te expone y te posiciona. No hay visibilidad sin escaparate. Si estás ignorando los relatos, cuentos y micros, estás dejando escapar la vía más corta para ver tu nombre en portada.

Los relatos no son ejercicios menores ni simples prácticas antes de escribir una novela, sino una poderosa herramienta para mostrar tu voz, estilo y capacidad narrativa: tu escaparate editorial. En un mercado saturado, la ficción breve permite visibilidad inmediata, conexión con editores, experimentación sin grandes riesgos y construcción de un currículum literario sólido. Para aprovecharlos al máximo, se recomienda publicar estratégicamente, cuidar la presentación, reutilizar cada publicación como contenido y detectar semillas para proyectos más grandes. Aunque escribir relatos implica alta competencia y poco reconocimiento a veces, su impacto puede ser decisivo para avanzar hacia contratos editoriales, como demuestran autoras consagradas que comenzaron en lo breve. Para concluir; cada relato bien usado es una puerta abierta en tu carrera literaria.

💡movidasdeemprender/ la movida de cómo he mejorado mi comunicación con clientes

3 herramientas que uso cada día para no perder el tiempo en reuniones

Claro, aquí tienes un párrafo que resume el texto:

Después de estudiar Comunicación Audiovisual con la intención de trabajar en televisión, descubrí que lo más valioso que aprendí fue cómo comunicar de forma clara y efectiva, independientemente del formato. Para facilitar esta comunicación, utilizo herramientas como las pizarras de Canva para organizar ideas, vídeos explicativos con Komodo para evitar largos emails y capturas con anotaciones en CleanShot para dar feedback rápido. Estas herramientas me permiten comunicarme de manera asíncrona, ahorrar tiempo y evitar malentendidos, demostrando que comunicar bien no es un talento, sino un hábito que se fortalece con las herramientas adecuadas.

🧠Innovación:

💡 betterbusinessbetterworld/ La curiosidad no mató la innovación

Es el motor que nos hace preguntar ‘¿y si…?’, romper silos y explorar ángulos nuevos para resolver problemas de raíz. Cuando se convierte en cultura se transforma en ventaja competitiva sostenida.

La curiosidad, como dijo Einstein, no es un talento especial sino una pasión que impulsa la innovación y el aprendizaje continuo. Es el motor que lleva a cuestionar lo establecido, explorar nuevas ideas y resolver problemas de manera creativa y profunda, fomentando la colaboración y la adaptación en las organizaciones. Los líderes que cultivan la curiosidad crean culturas abiertas y dinámicas que mejoran la toma de decisiones y mantienen a las empresas competitivas en un entorno cambiante. Además, la curiosidad no solo enriquece el conocimiento individual, sino que también rompe barreras internas, promueve el trabajo en equipo y ayuda a diseñar soluciones más efectivas y sostenibles. Por eso, desarrollar una mentalidad curiosa y un ambiente que la favorezca es clave para el crecimiento personal y profesional, así como para el éxito organizacional.

Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

🧠 Ciencias sociales:

🚀Ciencias sociales / La ilusión de la intimidad

«El Abrazo» (1917) de Egon Schiele: esta obra expresionista ahonda en los aspectos crudos y a veces incómodos de la intimidad. Los cuerpos entrelazados y las intensas expresiones revelan …

🧠 Política:

💬 Políticas / Ni siquiera sabes que es el fascismo, zorra

Una refutación a la gasificación de la realidad política

En este ensayo, Stepfanie Tyler critica duramente un artículo viral que acusaba a la comunidad del bienestar de ser cómplice del fascismo por no posicionarse políticamente sobre temas como Palestina. Tyler defiende la importancia del pensamiento crítico y denuncia cómo este tipo de retórica emocional y polarizante vacía de significado palabras como “fascismo”, usándolas como insultos ideológicos para silenciar la disidencia y forzar la conformidad. Argumenta que exigir que todos compartan la misma visión política no es resistencia, sino una forma de tiranía disfrazada de justicia social. Advierte sobre cómo estas ideas se propagan como “parásitos ideológicos”, erosionando el pensamiento racional y convirtiendo la corrección emocional en un nuevo estándar de verdad, alejando a la sociedad del debate real y del respeto por la libertad individual.

🧠 Sociedad:

🤓 lucasheili/ Los peligros de etiquetarse

Cuando convertimos las etiquetas en nuestra identidad

En este ensayo reflexivo, Lucas explora la complejidad de la realidad y cómo el lenguaje, pese a sus limitaciones, es nuestra herramienta principal para intentar comprenderla. A través de la cita de Wittgenstein sobre los límites del lenguaje y la referencia a Orwell, argumenta que las palabras —y en especial las etiquetas— nos ayudan a simplificar lo complejo, pero también pueden distorsionar la realidad y limitar nuestra identidad si las tomamos como absolutas. Expone cómo las etiquetas cargan con connotaciones ajenas a nosotros y generan malentendidos, y propone que deberíamos usarlas de forma más flexible, como estados transitorios y no definiciones fijas. En definitiva, Lucas defiende que, dado que el cambio es lo único constante, no deberíamos atarnos a etiquetas que pueden dejar de representarnos, si queremos vivir con mayor autenticidad y menos disonancia.

🧠 Geopolítica:

🌏 Paises/ A Pale Blue Dot - México

La energía solar fotovoltaica será el principal motor del crecimiento de las energías renovables hacia 2030, representando casi el 80% de la nueva capacidad instalada a nivel mundial, según la AIE. Sin embargo, el avance de la transición energética enfrenta desafíos como la inversión en redes eléctricas, almacenamiento y permisos. En paralelo, el mercado global de almacenamiento crecerá significativamente, lo que permitirá integrar más renovables de forma estable. En México, aunque se han aprobado importantes proyectos solares y eólicos, el país aún enfrenta retos para cumplir sus metas climáticas y fortalecer su infraestructura eléctrica ante el nearshoring. También se observan avances en sostenibilidad corporativa, economía circular, finanzas verdes e iniciativas como la primera planta de hidrógeno verde, aunque persisten obstáculos regulatorios y de trazabilidad. A nivel global, los eventos climáticos extremos y la degradación ambiental subrayan la urgencia de medidas más ambiciosas, mientras se anuncian nuevos compromisos internacionales que aún resultan insuficientes para evitar un calentamiento peligroso del planeta.

🧠 Pensamiento crítico:

🎙️ sergioparra/ La lengua no dice que lo piensas porque se puede pensar sin lengua

Hablar no es sólo decir: es convertirse en, aunque sea por un instante, aquello o aquel que habla

El texto cuestiona la premisa central: la hipótesis Sapir-Whorf, que sugiere que el lenguaje moldea el pensamiento y la percepción del mundo. Aunque esta idea ha inspirado a muchos, la evidencia científica actual indica que el lenguaje no crea el pensamiento, sino que lo filtra y lo organiza. Pensamos incluso sin palabras, y las formas más profundas de pensamiento (intuición, creatividad, descubrimientos) a menudo surgen fuera del lenguaje consciente.

A través de ejemplos históricos (Einstein, Mendeléiev, Kekulé), se demuestra que el pensamiento complejo y la innovación pueden surgir sin intervención verbal. Estudios en neurociencia y culturas con lenguajes limitados también prueban que conceptos como el número o el color no dependen exclusivamente de tener una palabra para ellos.

El lenguaje no es indispensable para pensar, pero sí potencia y fija ciertas formas de ver el mundo. No limita lo que podemos pensar, pero puede reforzar lo que pensamos frecuentemente, como muestra la investigación de Lera Boroditsky con lenguas indígenas australianas. En ellas, el uso constante de puntos cardinales desarrolla una habilidad natural para orientarse.

La dimensión interpersonal del lenguaje: más que un sistema de reglas, es una herramienta empática que permite habitar la mente del otro. Aprendemos a hablar imitando y conectando emocionalmente con quienes nos rodean. Así, el lenguaje no solo informa, también transforma y une.

🧠 Antropología e identidad:

⚡ beatrizlizana/ El músculo que Google no entrena

Sobre el inestimable papel de la memoria en la construcción de la identidad. Una carta en abierto.

La autora parte de una vivencia cotidiana para plantear preguntas sobre la identidad, el pensamiento y el rol de la memoria en el aprendizaje y en la construcción del conocimiento. Recupera las ideas del filósofo José Antonio Marina, quien sostiene que la memoria es un “músculo” fundamental para pensar, comprender y actuar con autonomía. Critica la tendencia actual a delegar todo a la tecnología —especialmente a buscadores e inteligencia artificial—, lo que podría debilitar nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. La IA, dice, no debe reemplazar nuestra memoria, sino potenciarla. El texto también invita a desarrollar pensamiento crítico y a ser conscientes de cómo usamos las herramientas digitales, señalando que el verdadero reto no es técnico, sino ético y pedagógico. Cierra con una sección de **meta-análisis**, en la que se expone con honestidad la intención didáctica del texto y las estrategias retóricas utilizadas, como la exageración deliberada para provocar reflexión.

📲 vivirdelsoftware/ Insert a coin to get hired:¿Deberíamos pagar por hacer entrevistas?

Egos, pasotismo y ghosting: cómo la saturación del mundo teca deshumaniza los procesos de selección

El texto reflexiona, con tono crítico y humorístico, sobre el actual estado de los procesos de selección en el sector tecnológico, destacando la saturación de candidatos y la falta de cuidado por parte de muchas empresas. Se plantea la idea provocadora de que los candidatos paguen por postularse —como filtro de compromiso— y, en contraste, que las empresas paguen a quienes participan en procesos largos o con pruebas técnicas exigentes, como forma de valorar su tiempo y esfuerzo. Aunque ambas propuestas presentan ventajas (más seriedad, mejor selección, motivación) también implican riesgos: desigualdad de oportunidades, abuso por parte de empresas o candidatos, y complejidad fiscal.

Más allá de pagar o cobrar, lo esencial es reformar los procesos con respeto mutuo, transparencia y eficiencia, y sugiere explorar incentivos alternativos como recompensas simbólicas o mejoras en la experiencia del candidato.

¿Tú prefieres pagar por hacer entrevistas o que te paguen? If yes, inserta a con to get hired ;)

Eso es todo, de los artículos en Substack, en esta edición.

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack. Para ayudarnos en nuestra misión, por favor, recomienda al Diario de vuelta.

🗂 Hola a todos! comparto el último número de LadoBNews que explica por qué no hay que tomar tan en serio la propuesta de la inversión de OpenAI en Argentina. Es una intención: del dicho al hecho, hay mucho trecho.

🗂 El complejo pensamiento de existir en un recuerdo sin que nosotros mismos lo sepamos… el papel de la memoria en nuestra propia existencia:

🗂 Gracias por compartir otras lecturas, por aquí os dejo mi última newsletter: “Cinco Puntos con Leila Méndez”, una mujer que mira, piensa y dispara:

🗂 Les dejo un artículo similar a uno que publicaron sobre Charlie Kirk e Iryna Zarutska, que a lot mejor puede interesar para su publicación:

🗂 Buenas tardes: dejo un enlace a mi texto “Sobre el karma”; estoy escribiendo de forma libre sobre diversos temas tres veces por semana, intentando compartir mi reflexión personal sobre ellos por si le sirve a alguien. La idea es generar una simiente que haga que cada cual pueda continuar con su discurrir propio, y adherirse o no a mi interpretación.

En éste quiero enfrentar la acepción común de la palabra karma para nosotros los occidentales, con las connotaciones que le damos, a su significado real para los orientales.

¡Gracias y gran trabajo de recopilación. Muy útil!

🗂 Me encanta esta iniciativa, se nota que hay un gran trabajo detrás y muchísima gente con talento y ganas de aprender de los demás.

Aprovecho para dejaros mi pequeña aportación con un post que he publicado. Probablemente estaréis cansado de escuchar que hay que salir de la zona de confort, pero tal vez estar dentro de ella o comprenderla como una herramienta a nuestro favor nos puede ayudar más que perjudicar.

Os dejo el enlace por si os interesa la lectura:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

