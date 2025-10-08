Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Cristina Hontanilla
El día 13 de octubre se celebra el Día de las escritoras 2025, aunque durante toda esa semana se celebran muchos eventos para conmemorarlo, por eso el 19 quiero invitarte a algo especial. ¡Súmate al encuentro virtual por el Día de las escritoras 2025 en Substack!

Se trata de un encuentro abierto a todas y todos, cercano y sin demasiado guion. Un espacio para hablar, leer, escucharnos y celebrar lo que nos une: escribir.

Abierto a todos y todas ♥️

https://escribirporquesi.substack.com/p/sumate-al-encuentro-virtual-por-el

ale-marie
¡Gracias por la inclusión!

