🌞 La importancia de ser un HUB de recomendaciones (ya hemos recomendado 1.064 suscriptores):

🌿 "El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español"

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Cien hombres, una mujer, cero deseo: Sexualidad y espectáculo en la era de OnlyFans

Las mujeres ahora lloran, aunque facturen. Una historia sobre pornografía, autoexplotación y falso empoderamiento:

Lo que en los setenta era una demanda de soberanía sobre el propio cuerpo se ha convertido en autoexplotación, y no solo para las mujeres que se muestran en OnlyFans. Basta con mirar un vídeo de reguetón para ver cómo la estética de la liberación se ha transfigurado en mercancía. Que se haya perdido el rumbo no significa que la raíz de aquella propuesta fuera equivocada: significa que el capitalismo ha sabido vaciarla de contenido y venderla con otro envase pop.

También:

Con el tiempo me he dado cuenta de que esa estrategia encierra una trampa. Porque esas elecciones nunca son tan libres como se enuncian: se toman en un marco de precariedad, de juventud sin madurez suficiente, de presión social que repite sin descanso que el valor de una mujer está en su cuerpo. ¿Qué libertad real tiene una joven con la mayoría de edad recién cumplida a la que se convence de que no vale para otra cosa y de que la única salida es monetizar lo inevitable? ¿Qué margen de voluntad queda cuando se ha interiorizado desde la adolescencia que el reconocimiento, la atención, incluso la supervivencia económica, solo llegan a través de la exhibición del cuerpo? Aceptar esa lógica no es liberarse de la cosificación, ni sobreponerse a ella, ni rentabilizarla, sino asumirla como destino y maquillar con la palabra “elección” lo que en realidad es resignación.

📌 El principio que me ayudó a conseguir más en menos tiempo (y que puede ayudarte a ti también)

Liderar y habilidades interpersonales /

¿Quieres hacer más en menos tiempo, o con menos recursos? Olvídate del rico contra el pobre, del oficinista contra el obrero. Ahora es apalancados contra no apalancados. -Naval Ravikant. Muy amablemente, Emilio Sánchez me ha permitido comentar ampliamente y extenderme sobre uno de sus más brillantes artículos, que tiene el nombre de este post (como tributo a su buen hacer). Recomiendo su lectura.

📌¿Cuántos millones cobró Beyoncé por el concierto de Dubai? ¿Qué ganó a cambio Dubai? Dubai pagó a Beyoncé 24 millones de dólares. Ella les dio su integridad.

Humanidades /

Lo que Beyoncé haga o deje de hacer por dinero no importaría de no ser por la moda del activismo de los famosos, que insinúa que la moralidad viaja con una estrella como su vestuario. Los acólitos de Beyoncé dicen que con sólo llegar a Dubai hizo que la ciudad fuera más alegre, una especie de protesta sutil. Quizá tan sutil que ni siquiera el gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid -acusado de secuestrar a dos de sus hijas por no cumplir sus deseos, una en Inglaterra y otra en un barco cuando intentaba huir de Dubai- se dio cuenta. ¿Reconsideraron sus ejecutores su postura sobre la homosexualidad mientras cantaban al son de «Drunk in Love»? ¿O se están riendo a carcajadas del golpe de relaciones públicas que supone convencer a un hasta ahora aliado gay para que actúe en la inauguración de un hotel en un país que odia a los gays?

Además:

Dubai, junto con Arabia Saudí, quiere reinventarse como destino turístico para cuando se acabe el petróleo. Allí no hay nada discreto: el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo; la Palmera Jumeirah, un archipiélago artificial con forma de palmera. Todo es inmenso y muy colorido, una distracción. Tiene que serlo: Para disfrutar en Dubai, debes cerrar los ojos al sufrimiento. Casi el 90% de los habitantes de Dubai son trabajadores emigrantes, y muchos de ellos viven en condiciones que equivalen a la esclavitud.

📌La prostitución “por elección” es un invento del patriarcado (o por qué Anora no es la historia de una mujer libre)

Lo que no digo en voz alta /

Pocas películas me dejaron tan descolocada como Anora. No por su crudeza, sino por la ternura con la que retrata algo que, en el fondo, es imposible romantizar. Esa mezcla entre lujo y vacío, entre deseo y transacción, entre lo que parece una historia de amor y lo que, en realidad, es la historia de una soledad.

Hay un momento en Anora que se siente casi tierno: cuando ella cree que su cliente —el chico rico— la ama. Y por un segundo, queremos creerlo también. Queremos pensar que ahí, entre tanto desequilibrio, puede haber algo genuino. Pero el amor, cuando hay desigualdad de poder, se convierte en otra forma de transacción. Él ama desde el privilegio, ella desde la necesidad. Él puede irse cuando quiera; ella no. Esa ilusión romántica es otra cara del mismo sistema. Nos enseña desde siempre que ser deseada es suficiente. Que ser elegida por un hombre puede salvarnos. Y Anora rompe esa fantasía con un golpe seco: el amor no redime la desigualdad, solo la disimula. Lo más triste es que esa lógica no existe solo en las películas. Está en la vida real, en los discursos que romantizan a las sugar babies, en los mensajes que dicen “ella se aprovecha de ellos”. Como si aprovecharse fuera lo mismo que tener poder.

📌El ser humano no es el único animal arquitecto. Ni siquiera el primero. ¿Ni siquiera el mejor?

Tampoco tenemos por qué avergonzarnos. Otros animales llevan mucho más tiempo que nosotros sobre el planeta y han tenido más oportunidades de perfeccionar sus técnicas constructivas. Lo que tenemos que hacer es aprender de ellos.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna de Claudia Wool sobre marketing y el proceso creativo, y, próximamente, otra de Eva Guijarro sobre las marcas de género en la escritura en Substack.

El Dilema de la Pluma: Por Qué Vender Nuestro Trabajo Drena la Vitalidad de la Escritura

Por: Claudia Wool (Nomadic Textile), de Claudia Wool’s Studio.

Hace un tiempo, aquí en Substack alguien recomendó un libro que se ha convertido en mi talismán: “Pájaro a pájaro: Algunas instrucciones para escribir y para vivir” de Anne Lamott. No recuerdo quién hizo la recomendación y lo lamento, porque no he podido agradecerle. Si me estás leyendo ahora, quiero que sepas que un párrafo de ese libro me paró los pelos de la nuca y sentí un crujido en el alma:

“(...) en el fondo eso de cobrar conciencia, de dedicarse a escribir, consiste, como dice mi amigo Dale, en preguntarse: ¿Cómo de vivo estoy dispuesto a estar?” (Lamott, Anne. Plankton Press. p. 227)

¡Qué tan vivos estamos dispuestos a estar! Se me eriza la piel cada vez que lo leo.

En términos generales, esta es la pregunta fundamental al abordar cualquier tarea que consuma nuestra energía vital, especialmente la escritura. La vida consiste, o debería consistir, en estar plenamente vivos en lo que hacemos. Y, sin embargo, a menudo olvidamos esa esencia por la urgencia. Olvidamos el flujo por la transacción.

El problema es que, en el ecosistema del escritor moderno —especialmente aquí en Substack—, ese juramento a la vitalidad se estrella contra el imperativo del marketing y la promoción. El mundo nos exige ser tan excelentes creando el manuscrito como promocionando la suscripción. Esa dualidad, esa necesidad de alternar entre dos frecuencias energéticas opuestas, nos está agotando.

Si te dedicas a la palabra, sabes exactamente de lo que hablo: el momento en que te quitas el traje de soñador para ponerte el impermeable del vendedor.

El Conflicto de Frecuencias: La Paradoja de la Pluma

Lo que experimentamos no es solo un cambio de tarea, sino un choque de frecuencias energéticas tan radical que nos deja sin las reservas emocionales para volver al desgarro que requiere la página en blanco.

Pienso que la energía que necesitamos para la escritura y la que usamos para el mercado no solo consumen recursos mentales diferentes, sino que se alimentan de lógicas opuestas.

La Energía de la Creación (El Flujo): La Búsqueda de la Verdad

Al sumergirnos en la escritura, llevamos a la página las verdades más complejas. Entramos en un estado de flujo profundo, mecidos por el ritmo de las palabras. Este estado ha sido analizado por el psicólogo Mihály Csíkszentmihályi como la Experiencia Óptima, definida como:

“Un estado en el que la gente está tan involucrada en una actividad que nada más parece importarle; la experiencia en sí es tan placentera que la gente la realizará incluso a un gran coste, por el puro hecho de hacerla.” (Csíkszentmihályi, M. Flow, 1990)

El Flujo es la energía de la Autonomía Pura. El escritor es soberano. La mente está en modo I+D (Investigación y Desarrollo), explorando posibilidades narrativas sin límites comerciales. En ese momento, la escritura es un fin en sí mismo. Su combustible es:

Pérdida de la Autoconciencia: Te olvidas del resultado comercial y del juicio externo.

Desafío Óptimo: La tarea te desgarra por dentro, pero moviliza todas tus habilidades sin llegar a la ansiedad.

Recompensa Intrínseca: El proceso de la escritura es la fuente de placer y vitalidad.

La Energía del Marketing (La Transacción): La Búsqueda del Resultado

La promoción y la gestión de la audiencia en Substack exigen lo opuesto. El cerebro está en modo Operaciones y Marketing:

Dependencia Externa: La mente está atada a métricas, tasas de apertura y comentarios. El valor se define por el resultado (la conversión de lector a suscriptor).

Interrupción Constante: El vendedor debe ser reactivo, persuasivo y estratégico . El drenaje es severo porque el marketing exige estar disponible (responder emails) y estar visible (la presión de las redes).

El Agobio que Nunca Termina: El drenaje es particularmente severo porque la promoción se siente como una tarea sin fin. Publicamos un artículo y el algoritmo nos recuerda que mañana hay que empezar de nuevo.

Cuando nos obligamos a pasar instantáneamente de la sutileza de una metáfora a la planificación del subject line de un newsletter, estamos exigiendo un pivote cognitivo imposible. El ruido de la venta ahoga el silencio interior necesario para el Flujo.

Estrategia de Sostenibilidad: Blindar el Hilo Creador

Si la escritura es una necesidad vital para nosotros, el equilibrio no es un lujo; es una necesidad profesional para la longevidad. El riesgo estratégico es que, si la Transacción domina, el Flujo que produce el contenido valioso se seca. Sin contenido auténtico, no queda nada que vender.

Es un ciclo vital: Flujo→Vitalidad→Producción de Valor→Combustible para la Venta

El equilibrio requiere la Separación Rigurosa de Frecuencias a través de Rituales de Transición.

1. Blindar el Santuario (El Bloqueo Sagrado)

El tiempo que pasas en el borrador es tu producción principal. Trátalo como una reunión innegociable.

Separación Temporal: Implementa Bloques de Tiempo Sagrados (mínimo 90 minutos) para la escritura pura. Durante ese tiempo, todas las herramientas de marketing (el Analytics de Substack, el gestor de correo, las redes sociales) deben estar cerradas y fuera de vista. La mente necesita saber que su tiempo de inmersión está garantizado para poder fluir. Mi sugerencia es escribir en una plataforma diferente (Notion, Google Docs, etc) para evitar las notificaciones.

2. El Ritual del Puente (Descarga Cognitiva)

La transición no es un interruptor. Debes limpiar la energía social para recuperar la autonomía.

De Venta a Flujo (El Pivote más difícil): Al terminar la sesión de marketing, declara el cierre de la venta con un acto consciente. Silencia todas las notificaciones y realiza una limpieza de residuos (física o mental). Unos minutos de estiramiento o una caminata sin teléfono. Esto le dice al cerebro: “El rol de vendedor terminó. Ahora volvemos a la autonomía”.

Primer Acto de Creación: Comienza con una tarea lúdica de baja presión: revisar una nota sobre el desarrollo de un personaje o leer en voz alta la última frase que escribiste. Esto engrasa el motor del Flujo antes de abordar el desgarro profundo.

3. La Nutrición Pasiva (Regeneración de la Pluma)

La venta nos obliga a ser reactivos. El Flujo se nutre de la inspiración desinteresada.

Acción: Reserva tiempo para la Nutrición Pasiva. Lee a otros autores de Substack o elije una novela de un autor completamente ajeno a tu nicho. Esta actividad no debe tener fines de marketing ni de “investigación de mercado”. Es la inversión en el músculo intelectual que alimenta tu voz. Es dejar que el arte ajeno purgue tu corazón y reactive la chispa que la venta intentó consumir.

Al final, la longevidad del escritor no se mide solo en el número de suscriptores, sino en la calidad de la vida que se inyecta en cada publicación.

Si queremos seguir sintiéndonos vivos en el acto de la creación, debemos ser tan rigurosos para proteger nuestro silencio como lo somos para promocionar nuestra voz. La pregunta del amigo de Anne Lamott sigue resonando, y la respuesta comienza con proteger el silencio que hace posible la escritura.

La “enshitificación” programada de Substack: No es un servicio público

“Acabo de leer 2 posts lamentando el descenso de Substack a contenidos breves basados en notas clickbait. Quiero explicar qué está pasando aquí y por qué.”

Así empieza una Nota, en inglés, muy popular, de Claire Hartnell, que reproduzco y comento aquí, por su interés:

Al principio, Substack, como todas las plataformas de redes sociales, era como un mercado en el que escritores independientes e iguales compartían contenidos. Algunos escritores tenían más éxito que otros, pero en un mercado pequeño, esto no perjudicaba a los demás escritores. Los usuarios seguían estando expuestos a sus escritos. Poco a poco, más usuarios empezaron a acudir a Substack. Ahora tienes un problema de algoritmo. ¿Cómo aborda el algoritmo el aumento de los flujos de información? Hay 3 opciones:

Distribuir los flujos aleatoriamente (a cada usuario se le sirve contenido aleatorio de cuentas grandes o pequeñas) Distribuir los flujos en función del tiempo (ponerlos en cola y servirlos a medida que llegan) Distribuir los flujos según una disposición jerárquica (mostrar las cuentas en función del tamaño de la cuenta, los «Me gusta», etc.)

La primera opción (1) es la más justa, pero Substack no puede ganar mucho dinero de esta forma. Los usuarios seguirán viendo entradas de nicho sobre literatura gótica victoriana o lo que sea y dejarán de participar.

La segunda opción (2) es como funcionaban los tablones de anuncios originales. Las historias despegan durante un tiempo y luego caen en el olvido. Para Substack, esto podría funcionar, pero no conduce a 💰💰. Para rentabilizar este sitio y devolver el dinero a los inversores, necesitas bucles de «éxito para los exitosos». Necesitas 3), en los que la gente siga viendo su contenido de cámara de eco y le «guste» porque a otros les ha gustado (contagio social), lo que lleva a una espiral (bucles de retroalimentación del éxito al éxito). De este modo, consigues escritores con 250.000 suscriptores que evidentemente no escriben 250.000 veces mejor contenido que el bloguero de la habitación con 1 suscriptor.

Pero a medida que estas cuentas de 250.000 suscriptores empiezan a generar ingresos, los forasteros con fuertes plataformas mediáticas piensan: parece una buena forma de monetizar mi aburrido y ortodoxo contenido. Y quizá pueda complementar los céntimos que gano enviando artículos a The Guardian o The Times. Y así sucesivamente = nuevos flujos masivos de información.

Ahora Substack vuelve a tener un problema de algoritmos. ¿Cómo gestionar la variedad? Fíjate en las civilizaciones complejas: la respuesta es sencilla: jerarquía. Así que ahora se introducen umbrales y obtienes un pequeño personaje junto a tu nombre si alcanzas un determinado número de suscriptores. Pero, como en cualquier casta o jerarquía, resulta muy difícil saltar de un nivel a otro. ¿Por qué? Porque cada umbral está destinado algorítmicamente a obtener más «servicios» que la capa inferior. Una gran espiral de «éxito para los exitosos». ¿Cómo responde la gente? Manifiestamente, con contenido de forma breve. Y el contenido debe ser: emocionalmente destacado, fácil de absorber, visualmente atractivo y conformista.

¿Cuál es el resultado? Obtienes una Ley de Gresham del contenido. El contenido malo desplaza al bueno y todos nos ahogamos en un clickbait homogéneo y nos preguntamos por qué nunca encontramos esas cuentas interesantes y curiosas que solíamos encontrar hace 3 años.

Es porque Substack no presta un servicio público. Quiere tus ojos para monetizar unas cuantas cuentas enormes y así poder rascar su comisión. ¿Y si ves miles de pequeñas cuentas gratuitas cada día? Menos suscripciones = menos ingresos.

Mi comentario: Pero la adquisición de Free Press por parte de Paramount, parece validar aún más la tesis fundacional de Substack: que existe un enorme mercado para la escritura independiente (y sigo aquí a Simon Owens y a Andrew Thompson). Cuando se fundó Substack en 2017, ya era bastante habitual que YouTubers, podcasters y músicos independientes se ganaran la vida con su trabajo, pero todavía era algo raro que los escritores obtuvieran unos ingresos estables fuera de los medios de comunicación tradicionales. Por eso hubo como un periodo de cinco años en el que todos los artículos sobre newsletter de pago citaban a Ben Thompson; hasta ese momento, era una de las únicas historias de éxito. Ahora, los escritores generan más de 450 millones de dólares al año sólo en Substack (600 millones al final del año, se calcula), y hay muchos que prosperan en otras plataformas como Beehiiv y Ghost. Un reciente ensayo de components.news señala que, según sus cálculos, más del 71% del dinero que pasó por Substack se gastó en publicaciones con menos de 100.000 suscriptores: una inversión de las distribuciones de ingresos de “cola grande” que han definido la era de las plataformas. Según su autor, esta inversión de la situación se deriva de la reintroducción de Substack del dinero, en lugar de la atención, como unidad básica de intercambio, creando un mercado de necesidad y deseo particularizado a grupos, en lugar de un mercado de medios de comunicación de amplia aplicación que apela a reflejos biológicos. Es posible que aún queda mucho por crecer a medida que las marcas se den cuenta de que los blogs/boletines tienen un público increíblemente fiel; ahora mismo, sigue siendo difícil vender anuncios en los boletines, pero probablemente sólo sea cuestión de tiempo que las agencias de gestión de creadores empiecen a ofrecer representación a los escritores independientes.

Así que Substack seguirá el camino de todos los demás. El capital de suscriptores se concentrará en unas pocas cuentas en el centro y la periferia intentará engañar al algoritmo con tonterías de contenido breve sin sentido que puedas leer, entender y que te gusten sin ningún esfuerzo cognitivo.

Por eso este post obtendrá unos cuantos “Me gusta”, si tengo suerte. Pero si publicara una foto de mi perro saltando desde el muro de mi jardín como un loco (lo hace) probablemente obtendría 50 Me gusta.

Es deprimente, pero así funciona la economía de la atención de mierda.

¿Qué pasa con las estadísticas de audiencia de Notas?

Parece que Substack eliminó por completo las estadísticas de audiencia de Substack Notes, aunque el botón para acceder a ellas sigue ahí.

Poco antes de ello, un autor había calculado la media de todas las impresiones de sus Notas, tras varios años en la plataforma, y se quedó sorprendido: Sólo 15 impresiones por Nota. Algunos escritores apuntan a que Substack ha reducido el alcance de Notas (citando que sólo el 3% de sus seguidores ven las notas producidos por ellos).

Muchos autores se quejan de que el “algoritmo” de Notas ha cambiado desde el verano, y eso se nota. Por ejemplo, Matthew Bennett ha compartido el descenso de crecimiento debido a Notas y otras fuentes de la app:

Substack no comparte información sobre su algoritmo, pero parece claro que se produce mucho más alcance utilizando alternativas complementarias como:

Posts de invitado (“guest posts”): Suele alcanzarse aproximadamente el 25-30% de los suscriptores del boletín que hospeda el artículo. No se trata de impresiones, sino de lectura real (al menos, de apertura del artículo).

Aparecer en Columnas (este Diario y/o Crónicas de Substack). Con 1.534 suscriptores y una tasa de apertura media del 33 %, significa que más de 500 personas ven la reseña de tu artículo . Sin contar con los que lo leen desde Notas (tenemos 3.205 seguidores) y los lectores de RSS.

Presentarte al concurso de escritores de Substack. Además de 3 ganadores, habrá numerosas menciones especiales. Para ellos, no sólo hay una exposición a docenas de miles de suscriptores de los que participamos y promovemos esta iniciativa liderada por Renata, sino también a los del juez invitado. Por ejemplo, la de este mes tiene 42.000 suscriptores y 200.000 seguidores en las redes sociales.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los Artículos en Substack

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre vida, familia, filosofía, psicología, religión, espiritualidad, historia, estilo, bienestar, autoayuda, salud, libros, narrativa, espectáculos, viajes, medios de comunicación, gastronomía, cultura y ocio. Escrito por N. Benedetta.

🎎 VIDA:

🌱 Vida

▶ escribo para acompañar(me)

delirios de locura /

Me gusta confesarme sin dar datos concretos, y la verdad es que disfruto de las ideas que se hace la gente sobre mí. Al final, eso somos una amalgama de historias, de las que nos contamos a nosotros mismos y de las que el mundo se cuenta sobre nosotros.

Sin embargo, creo que para leer entre líneas es siempre importante saber de dónde viene, quién estaba sentada detrás de ese teclado.

Leer también es eso, impregnarnos de contextos ajenos, y escribir es al final la posibilidad de compartir un poquito del nuestro.

👨🏼‍👩🏻‍👧🏼‍👦🏽 Familia

▶El valor de los hijos en la familia

Navy & Bold /

Queridas lectoras:

En este espacio tengo la oportunidad de compartir tantas y tantas vivencias que me han marcado profundamente.

En esta nueva entrega reflexiono sobre una de las heridas emocionales más profundas y silenciosas: la comparación entre hermanos. Desde preferencias inconscientes hasta historias reales de artistas que vivieron las consecuencias, este texto invita a mirar con más amor y equilibrio nuestras relaciones familiares.

🧠 Filosofía

▶El eco del juicio

Juzgamos para protegernos del vacío, para no mirar lo que no entendemos. En ese impulso por cerrar el relato, confundimos certeza con consuelo. “El eco del juicio” habla de esa prisa por sentenciar, de la fragilidad que escondemos tras la seguridad de nuestras opiniones. Una invitación a detenerse antes de reducir al otro a una versión que nos tranquiliza.

▶Superman y lo que nos hace humanos

Στοά /

¿Qué significa realmente ser humano? No me refiero a tener un ADN que nos clasifique dentro de la especie, sino a esa otra dimensión: lo humano como forma de actuar, de convivir, de elegir entre cuidar o destruir. Y pocas figuras culturales nos han puesto este espejo de manera tan clara como Superman.

Lo interesante no es que Superman pueda volar o lanzar rayos por los ojos. Lo verdaderamente asombroso es que, pudiendo arrasar con el mundo, elige lo contrario: protegerlo.

▶Antes humanos que cualquier otra cosa

Emmanuel Hermosillo /

Estamos acostumbrados a hablar de educación como si fuera un asunto escolar. Creemos que las escuelas y universidades producen personas “de excelencia”, y que quien acumula títulos, diplomas o puestos rimbombantes es alguien a quien deberíamos aspirar.

Pero, ¿de verdad es así?

💭 Psicología

▶La lección de Joseph Brodsky para afrontar las críticas

Jardín Mental /

Las palabras pueden clavarse como puñaladas.

Todos, en algún momento, nos hemos topado con alguien cuya crítica se clavó tan hondo que nos dejó doloridos. Personas que parecen disfrutar haciéndonos sentir diminutos, insignificantes. Y lo peor no es su ataque: es el eco que se queda. Esa frase envenenada que seguimos repitiendo dentro de nosotros, mucho tiempo después.

🕌 Religión

▶¿Te Atreves a Romper los Dichos que Limitan tu Vida?

Coci Peniel e Israel loyo /

¿Alguna vez has escuchado frases como “loro viejo no aprende a hablar” o “los ricos están completos” y, sin darte cuenta, las has aceptado como una verdad absoluta? Estas expresiones, aparentemente inofensivas, se convierten en lentes a través de los cuales vemos el mundo, nuestros sueños y, lo más peligroso, nuestra identidad.

🧘🏻‍♀️ Espiritualidad

▶El guion espiritual del lenguaje y la escritura

El Substack de Juan /

Las primeras especulaciones sobre el origen del lenguaje aparecieron hace mucho tiempo, en un pasado remoto. A muchos les ha inquietado la pregunta: ¿surgió el lenguaje por sí solo, fue creado o, como lo formulaba el mundo antiguo, surgió por «convención» (thesei) o por «naturaleza» (phusei)?

▶Celibato.

La Mente De Un Outsider /

He decidido no tener intimidad con personas que realmente no me interesen o no vea algo posible con ellos. Pero dios, qué difícil.

Es una decisión más que una situación. De alguna manera sé que si llegara a tomar la decisión de romper mi celibato no demoraría 5 minutos en encontrar alguien que me pueda ayudar fácilmente, pero no. No quiero.

¿Cierto?

🏺 Historia

▶Recordado por destruir: la paradoja de Heróstrato

El Último Orbe El Último Orbe /

Éfeso, la joya de Jonia, dormía bajo la luna de verano cuando una luz extraña comenzó a teñir el cielo; no era el amanecer, ni la antorcha de un festival religioso, era fuego. El 21 de julio del 356 a.C., el Templo de Artemisa, orgullo de la ciudad y una de las maravillas del mundo antiguo, ardía como un faro infernal. Sus columnas de mármol brillaban entre las llamas antes de agrietarse y desplomarse; los ciudadanos gritaban mientras los sacerdotes intentaban salvar las reliquias sagradas.

👗 Estilo

▶Lecciones sobre el calor y la moda: Edición hombres ceibeños

Mia Anderson /

Escuché por ahí que toma muy pocos errores para que a una mujer se le considere ser mala madre, mientras que toma muy pocos aciertos para que a un hombre se le considere ser buen padre. Quizás mi reciente admiración por los atuendos de la población masculina ceibeña se origina de las bajas expectativas que tengo respecto a esa demográfica. De cualquier manera me disculpo, porque voy a proceder a elogiarlos.

🌿 Bienestar

▶ 50 plazas. Un solo pago. Acceso de por vida. Rediseña tu vida y tu trabajo.

Tu Coach personal /

Hace 13 años tomé una decisión que cambió mi vida. Dejé mi profesión de arquitecto, una carrera estable, un camino seguro y previsible, para empezar desde cero en un mundo que me apasionaba: el desarrollo personal y el coaching.

No fue fácil. Hubo dudas, miedos, noches sin dormir… pero también la certeza de que quería vivir una vida mejor.

🕊️ Autoayuda

▶Las mentiras de Steve Jobs #26

Ideas en acción /

Cada vez que escucho a alguien dar el consejo de vida: “Seguí tu pasión”, se me ponen los pelos de punta.

Porque ni siquiera quienes viven de su pasión, han seguido su propio consejo al principio.

Existe una especie de ceguera hacia como fue el propio recorrido, y más aún de los medios que hicieron esa construcción posible.

🧠 Salud

▶Dormir bien no es un lujo, es salud 🌙

Créetela /

Hubo una etapa en mi vida —cuando era estudiante universitaria— en la que dormir poco era casi un símbolo de disciplina. Creía que si dormía menos, aprovechaba mejor el tiempo. Me sentía productiva cuando me quedaba hasta tarde leyendo o terminando trabajos, aunque al día siguiente me costara mantener los ojos abiertos en clase. En ese entonces, pensaba que el descanso era algo que podía negociar. Hoy sé que no lo es.

▶“Falsos Positivos”: la otra historia de la pandemia

Dra. Natalia Prego MD Substack /

“Tiempo para reflexionar”: Fernando Ferreira en Pontevedra 2025

El IV Congreso Internacional Médico-Científico-Jurídico de Médicos por la Verdad promete debate abierto y ciencia libre de conflictos, así como momentos para detenerse, mirar atrás y comprender qué nos trajo hasta aquí. Entre ellos, la charla de Fernando Ferreira, periodista, escritor y activista uruguayo, tiene un título que nos interpela: Tiempo para Reflexionar, Aprender, Actuar y Avanzar.

📖 Diario personal

▶¿Por qué tu journal no debería ser perfecto?

Moly 🌻 /

Conocí el journaling a mediados del 2022. Para algunos muy tarde y para otros quizás muy pronto, pero para mí fue perfecto. Era post-pandemia, llevaba un tiempo en la universidad y mi vida se sentía como un verdadero caos. Y me leí “El método de Bullet Journal” de Ryder Carrol, todo fue un antes y después (sin ganas de enaltecer el libro).

Fue comprar mi primer cuaderno, y el resto es historia…

🚀CULTURA y OCIO

🎭 Cultura

▶Vándalos en Japón

Xavier Teixidó /

Supongo que ya lo habrás visto. No es difícil topar en las redes con vídeos que retratan el comportamiento de ciertos turistas de visita por Japón.

Es asqueroso.

Hacer acrobacias en la entrada de un un templo sagrado y budista.

Entrar en un vagón de metro con un Subwoofer, un micro y empezar a cantar a todo trapo.

▶ Cuando la música importaba

El rincón de Daledebil /

El rock, más allá de su sonido —que, por supuesto, ha mutado desde los pioneros de los cincuenta hasta nuestros días—, fue también un fenómeno cultural y sociológico de primera magnitud. Y, aunque se ha escrito mucho al respecto, tengo la sensación de que la mayoría de la gente no es del todo consciente de hasta qué punto transformó costumbres, actitudes y formas de entender la vida. Porque el rock fue muchas revoluciones a la vez. Una estética, una actitud, una comunidad. Pero, sobre todo, fue un sentimiento compartido, un lenguaje que unió a generaciones enteras y dio a los jóvenes —y, con el tiempo, a quienes ya no lo eran tanto— una brújula, un sentido, un objetivo. En algunos casos, incluso una obsesión.

🛋️ Ocio

▶¿Y si tu hijo te sale policía?

La Ceremonia del Ocio /

Empecemos con un juego para que respondas en tu casa: ¿Qué preferís, una joven sin miedo a dormir en la calle o pasar hambre, a vivir sin plata pero que tiene que mantener a su pareja y en ambientes infectados de enfermedades venéreas, o un joven que, luego de haberle pagado un colegio privado, se decide por un trabajo que brega por la seguridad de todos, con un salario en blanco, formal, para lograr temprana independencia?

📚 Libros

▶Viajes literarios entre siglos y emociones

Claudia Libros /

Quiero agradecerte las sugerencias que me envías pues me ayudas a descubrir algunos tesoros escondidos como el siguiente libro.

¿Me recomiendas alguno que no sea muy conocido y que sea actual?

▶Dedicatorias en libros

El Substack de Manuela /

Montevideo, salón de casa. Hace varias semanas publicaron la nueva edición de Cuenta. Cuenta Cinco para ser exacta. Se esconde por entre sus páginas un relato que ya no me gusta. Guachupines. Es mío. Vamos, lo he escrito yo. En las jornadas de edición me sentía realizada y me gustaba. Ahora lo leo y pienso que qué bazofia. Luego me alegro, todo es aprender.

📘 Literatura, narrativa y crítica literaria

▶Cuando se censura la lectura

En Estados Unidos, por estos días se está celebrando la Semana de los Libros Prohibidos (Banned Book Week), una iniciativa fundada en 1982 por la American Library Association (ALA), que este año tiene como lema “Censorship Is So 1984. Read for Your Rights” (La censura es tan 1984. Lee por tus derechos).

La censura y la prohibición de lecturas no es algo del siglo pasado; hasta el día de hoy siguen existiendo esfuerzos por quitar de circulación y limitar el acceso de títulos que abordan, especialmente, temas de diversidad genérica y sexual, raza, violencia o violencia sexual.

✍🏻 Escribir y redacción

▶La arquitectura invisible de la realidad

Alquimia Narrativa /

Dicen que el mundo está hecho de materia, pero yo he visto cómo una sola palabra cambia el curso de un destino. La realidad no es un bloque sólido: es un texto en constante edición. Cada pensamiento, cada emoción y cada gesto es un trazo más en el manuscrito que habitamos.

Somos autores y a la vez personajes dentro de una obra que se reescribe en tiempo real. El lenguaje es el primer ladrillo de esa arquitectura invisible. Lo que repetimos, creemos y sostenemos con atención se convierte en estructura.

▶Escritura sensorial 5: El oído

Por amor al arte /

Cuando pensamos en escribir, lo primero que nos viene a la mente suele ser la vista: describir un paisaje, un rostro, un gesto. La literatura se asocia casi siempre con lo visual —lo hemos visto en las cuatro semanas de septiembre—. Sin embargo, la experiencia humana no se sostiene solo en lo que vemos. La escucha, muchas veces olvidada, es un sentido profundo que nos ancla al presente y moldea nuestra manera de narrar. El oído es la puerta al ritmo: de la vida, de la voz, de la propia frase escrita.

🎬 Espectáculos

▶¿Cuántos millones cobró Beyoncé por el concierto de Dubai? ¿Qué ganó a cambio Dubai?

humanidades /

Una vez fui a Dubai. Es donde la tiranía se encuentra con el hipercapitalismo, y es tan horrible como suena.

Estaba ayudando a un amigo periodista a investigar para un artículo. Me pasaba el día admirando un dormitorio submarino en una laguna y una pista de esquí dentro de un centro comercial. Por la noche me encontraba con criadas víctimas de la trata, o con una mujer encarcelada por adulterio. Le pedí a un antiguo turista británico por qué venía aquí de vacaciones.

✈️ Viajes

▶Viaje a Japón: PARTE 二 (2) に

No es terapia (pero casi) /

Esa investigación me llevó a querer compartir con vosotros cosas que descubrí hace mucho tiempo sobre el país nipón y otras que han formado parte de mis momentos de ocio esta semana.

Considero que, como seres humanos, es importante que busquemos estar expuestos a aquello con lo que nuestra alma se siente afín, para sentirnos vivos, emocionados, felices.

📻 Medios de comunicación (periodismo, etc)

▶¿Nos Dirigimos a la III Guerra Mundial?

JV - Aforismos, Elucubraciones y Aporías /

Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Claramente, el filósofo griego nunca tuvo que elegir entre pagar la calefacción o financiar la OTAN. Hoy no hablaremos de la factura, sino de la gran estructura de poder que nos la cobra: la razón extractiva y caníbal del capital que ha convertido la geopolítica en un grupo de chat donde todos ponen ‘👍’ pero nadie lee los mensajes6.

🍽️ Gastronomía

▶Un martes, mole y ya

NOVO /

El martes: para muchos, dentro de la estructura del sistema, es el día más olvidable de la semana. Una extensión del tedio del lunes, pero sin la esperanza de un nuevo comienzo. No marca ningún inicio y está lejos de las dulces promesas del ocio que suceden entre el viernes y el domingo. Es solo eso, un martes y ya. Pero el calendario es también una forma de cultura: mientras que en la ciudad los martes son un escalón obligado, en Amealco, el día transita distinto; lo mundano se convierte en una suerte de ritual alimenticio que marca el ritmo de la semana.

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack. Para ayudarnos en nuestra misión, por favor, recomienda al Diario de vuelta.

🗂 Muchas gracias por vuestra labora y por elegir mi guest post en El Limonero.

Os dejo por aquí esto: 5 acciones probadas que me permitieron conseguir 300 suscriptores en primeros 100 días de Substack.

🗂 Comparto el artículo que publiqué hace unas semanas sobre el reto “75 días de hábitos sólidos”, basado en el reto de 75-HARD de Andy Frisella.

“Me pregunté qué estaba necesitando mi vida ahora. Y lo tuve claro: lo que quiero es recuperar mi capacidad de concentración…Por eso, los cinco hábitos elegidos van en la línea que me ayude a conseguir mi objetivo. Decidí llamarlo 75 días de ‘hábitos sólidos.

[...] Hay mucha potencia en que cada uno, con su criterio y juicio, determine lo que realmente necesita, nadie sabe mejor que tú donde debes poner tu energía”

Espero plantar una semillita que os motive a cambiar algo de vuestra vida que no os está funcionando.

🗂 La experiencia de Carlos: Se va de su país sin necesitarlo, y más:

🗂 Otro interesante artículo:

🗂 Una lista muy interesante de ensayos que se quedaron para durar:

🗂 Otro buen artículo de Nichole:

🗂 Juzgamos para protegernos del vacío, para no mirar lo que no entendemos. En ese impulso por cerrar el relato, confundimos certeza con consuelo.

“El eco del juicio” habla de esa prisa por sentenciar, de la fragilidad que escondemos tras la seguridad de nuestras opiniones. Una invitación a detenerse antes de reducir al otro a una versión que nos tranquiliza.

🗂 Popular, sobre la IA:

🗂 De alguien que nos acaba de descubrir:

🗂 Lo último de Las Tres Jotas:

🗂 Lo último de Nestor:

🗂 Lo último de Julián Campos:

🗂 Ale-Marie nos acaba de conocer y presenta su último artículo:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

