☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

⏰ Te recuerdo que la primera convocatoria del concurso de escritores de Substack finaliza este domingo 19 y que:

Sólo tienes que escribir un texto de 500 palabras o menos sobre “conversaciones con un lugar”

Hemos ido ampliando los premios y visibilidad para los 3 ganadores, pero es que además habrá finalistas, menciones especiales, etc.

Que las jueces son Blanca Quiñónez y Renata, dos de las escritoras de más éxito en Substack en español.

🌞 La importancia de ser un HUB de recomendaciones

🌿 "El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español"

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 “Soy el refugio de lo extraño”, escribe haya romero: “La rareza se instaló en mí, en cada recoveco de mi cuerpo encontró un hogar distinto.”

🍀 Morir vacío

Tu Coach personal /

Mucha gente muere con demasiadas cosas dentro.

Libros que nunca escribió.

Ideas que nunca lanzó.

Proyectos que solo vivieron en su cabeza.

Y no es por falta de talento.

Es por miedo. Por perfeccionismo.

Por esa voz que dice…aún no es el momento.

📢La muerte del intelectual público: ¿Quién moldea ahora la cultura?🔇 El cambio de intelectuales a influenciadores afecta a la forma en que nos relacionamos con las ideas y decidimos lo que realmente nos importa.

Humanidades y Estilo /

El cambio de intelectuales a personas influyentes afecta a la forma en que nos relacionamos con las ideas y decidimos lo que realmente nos importa. Si la respuesta a «¿quién da forma a la cultura ahora?» es «quien tenga la mejor piel», entonces quizá hayamos perdido algo por el camino.

Es inquietante que la cultura sea moldeada por personas que no nos hacen pensar, que no hacen de levadura para que fermenten nuestras propias ideas y argumentos. Damos por sentado lo que nos llega y lo regurjitamos sin más. El artículo da en el clavo con la idea de que el discurso ha eclipsado al debate, y lo peor es que se usa la palabra «debate» para denominar un intercambio de mensajes arrojadizos, cada cual inmóvil en sus trincheras mentales e ideológicas, sin disposición a ver nuevas perspectivas y sin argumentos sólidos. Cuando eso ocurre en un bar, bueno, pero cuando ocurre entre las personas que dirigen el rumbo de un país y del mundo... En mis inmersiones digitales doy (y busco) con muchos vídeos antiguos, y me quedo fascinado con entrevistas de los años 50-70 a cualquier ciudadano medio, especialmente en Estados Unidos. La riqueza léxica, lógica y argumental es apabullante. — Iván Leal, que escribe Superfluor

E

📌 La verdad incómoda sobre Substack

La otra voz /

Me uní en mayo de 2024, aunque comencé a subir contenido un par de meses después y, creo que al igual que todos, sin tener ni puta idea de cómo funcionaba la plataforma, (aún me cuesta un poquitín de trabajo). En ese entonces no es que tuviera deseo de crearme una newsletter, básicamente porque no entendía muy bien el funcionamiento de una y, al día de hoy, me resulta algo invasivo spamear a la gente que buenamente ha gustado de mi contenido.

📌 Greta: Espero que os guste 🧫🫧

📌Un ensayo sobre el vértigo de existir. Inspirado en The Worst Person in the World, escrito desde el cuerpo, entre el caos, el amor y la belleza de no saber a dónde vas.

📌 Hace años leí una idea simple que me cambió para siempre: en vez de hacer propósitos, escribe lo que has aprendido. Desde entonces, cada cumpleaños intento hacer una lista con tantos aprendizajes como años tengo. No para demostrar sabiduría, sino para recordarme quién soy. A veces me sorprendo, a veces repito lo mismo de otros años. Pero siempre me encuentro.

Este año, por alguna razón, se me pasó. Y justo cuando más lo necesitaba, volví a esta práctica. Por eso escribí este texto. No para enseñar nada, sino para compartir lo que me ha sostenido. Quizá al leerlo te den ganas de hacer tu propia lista. Si es así, ojalá te encuentres en ella.

📌Propongo para el próximo que añadáis mi artículo sobre cómo compraremos online en pocos meses:

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

En esta edición, El Último Orbe ofrece una lección útil sobre el presente para los autores de newsletters, pero con una visión histórica y filosófica que me parece única, y envuelta con un estilo de redacción casi poético. En esta columna, lo moderno y el mundo clásico se dan la mano. Si te gusta, entonces querrás leer la segunda parte el viernes (y depende cuándo creaste tu boletín, créeme, necesitarás leerlo). Y si te gusta mucho, considera suscribirte a El Último Orbe.

El blog es plaza pública; la newsletter es un imperio

De las plazas romanas a Substack: cómo construir imperios de ideas en la era digital.

Roma arde, cuentan que Nerón tocaba la lira mientras la ciudad se consumía. La imagen puede ser leyenda, pero sobrevive porque contiene un relato inolvidable: poder, catástrofe y propaganda.

Hoy pasa lo mismo, ¿qué hace que un texto no solo se lea, sino que se recuerde, se comente y se pague por él?

La respuesta, en 2025, no está en el blog clásico, sino en la newsletter. No es un email disfrazado, sino un ritual editorial: cadencia fija, relación directa y un botón de pago a un palmo del lector (TechRadar Pro, 2025).

Newsletter vs. blog

Blog: imán de descubrimiento

El blog es como una plaza pública: abierta, ruidosa, llena de transeúntes que entran y salen sin detenerse demasiado. Ganas (o ganabas, antes de la IA) visibilidad gracias al SEO, porque una entrada puede seguir atrayendo tráfico años después desde Google, pero esa exposición rara vez se traduce en intimidad con el lector.

Newsletter: motor de relación

La newsletter es el imperio, optimiza retención y monetización. En Substack, activar el pago es fácil: un clic, y el lector se convierte en suscriptor (Substack Support, 2025), la diferencia es enorme: el lector no llega de Google, te deja entrar en su correo.

Comparativas recientes lo confirman: Substack sacrifica automatización y funnels avanzados a cambio de simplicidad y red interna (TechRadar Pro, 2025).

Por qué historia y filosofía “piden” newsletter

La historia es serializable: revoluciones, imperios, biografías, el lector colecciona entregas como fascículos. Anton Howes lo demuestra en Age of Invention, con más de 40k lectores (Howes, 2025).

En filosofía, lo que funciona es la voz curatorial: guías de lectura, ejercicios de pensamiento, marcos aplicables a la vida diaria.

Actualidad con profundidad

Heather Cox Richardson (durante años, la más popular de todas las newsletters de Substack por goleada), en Letters from an American, convierte la coyuntura en contexto histórico a diario (Vanity Fair, 2023). En filosofía, triunfan los que conectan clásicos con dilemas actuales: estoicismo y estrés laboral.

Diseño de valor que se paga

La gente paga por claridad, curaduría (véase “el fin de la curaduría humana” en la próxima edición) y pertenencia. El “benchmark” (objetivo a alcanzar): 3% de conversión de free a pago (Campbell, 2025).

Estudio de mercado

Ahora no es suficiente con hacer una lista de nombres, hay que entender qué hacen bien y qué patrones comparten.

Nota: Le pedí que destacara los más populares, los líderes en Substack, en esas 2 disciplinas, y aquí están.

💌 Heather Cox Richardson — Letters from an American

Historiadora que explica la política estadounidense con contexto histórico. Claves:

Cadencia diaria. El hábito engancha.

Lenguaje claro. Historiadora académica que escribe como columnista.

Prueba social. Perfiles en Vanity Fair y The New Yorker.

Resultado: se ha convertido en una de las historiadoras más influyente en Substack. (Sin embargo, lo intentó en español y luego abandonó).

💌 Adam Tooze — Chartbook

Historiador económico. Claves:

Ventaja cognitiva. Su boletín ayuda a entender macroeconomía.

Doble audiencia. Académicos + profesionales de política/finanzas.

Formato híbrido. Gráficos + análisis + citas de fuentes.

Monetiza porque ofrece contexto aplicable a decisiones reales.

💌 The Cultural Tutor — Areopagus

Autor anónimo que se convirtió en fenómeno. Claves:

Formato fijo: siete lecciones cada semana.

Estética potente: imágenes clásicas y storytelling visual.

Viralidad. Cada post parece un mini-libro para compartir.

Su comunidad se construyó tanto en Substack como en X, creando un puente entre ambas plataformas (lo que no es nada fácil).

💌 Anton Howes — Age of Invention

Historiador de la innovación. Claves:

Nicho claro. Revolución Industrial.

Serialización. Cada entrega es un capítulo.

Prueba social visible. “44k+ suscriptores” en Substack.

Monetiza porque combina especialización y credibilidad.

¿Qué patrones comparten los ganadores?

Promesa clara: saben qué ofrecen (diario, serie, lecciones). Ritual: cadencia fija, previsible. Prueba de autoridad: autores de libros, trayectoria o comunidad visible. Prueba social: números o presencia en medios. Valor práctico: historia para entender el presente, filosofía para decidir mejor.

Roma ardió, dicen, porque alguien quería dejar una marca en la Historia. Hoy, los incendios son digitales: publicaciones que arden un día y se olvidan al siguiente.

La diferencia entre el ruido y la memoria está en el vínculo: no en cuántos te leen, sino en cuántos regresan.

El blog te da visibilidad, pero la newsletter te da pertenencia.

Uno es plaza pública: abierta, efímera, ruidosa.

La otra es un imperio: silencioso, duradero, construido palabra a palabra.

🔥 En la próxima entrega te cuento cómo diseñar tu propio boletín: estructura, estilo y una estrategia de 90 días para convertir tus lectores en comunidad.

Nota: Texto original, editado mínimamente.

Cómo me gutaria que funcionara Substack (su sistema de pagos)

El original de esta Nota tiene casi 4.000 likes, 200 comentarios y 146 restacks (y contando):

Pero lo sorprendente es que Notas como esta se repiten cada mes, también con cientos de comentarios y restacks, como ya hemos mostrado en el pasado en este Diario y en otros lugares. Y, a pesar de ello, y de que el CEO de Substack reconoció hace años que debería haber algún tipo de paquetización (ver La Importancia del Email en Medios B2B y el Modelo de Substack), el silencio es toda la respuesta a lo que parece un clamor popular. Aunque, en realidad, los puntos de vista están algo divididos.

He leído más de 100 comentarios de esta Nota, y éstas son mis conclusiones (esa Nota lleva a la original, que a su vez lleva a los comentarios, si queréis hacer el ejercicio conmigo):

Más de la mitad de los comentarios están de acuerdo con lo que dice Harriet. Si a ello le sumamos los casi 4.000 likes y 146 restacks (se supone que uno no pone likes o restacks si no está de acuerdo), y que esta situación se repite casi cada mes, durante años, parece una idea muy popular, pero desatendida.

Por ejemplo, esto es lo que apunta Ben Prickril:

Llevo tiempo sugiriendo esto. El modelo actual de Substack no es sostenible porque la gran mayoría de los autores de Substack, probablemente >90%, nunca sobrevivirán. Tu modelo permite a los suscriptores elegir tanto escritores populares como de nicho, manteniendo intacto el zeitgeist de Substack. Bravo 👏

Una minoría, pero importante, no está de acuerdo, y se basan mayoritariamente que ese es el modelo de Medium, y que éste modelo está muerto (aunque un largo artículo de Simon Owens de hace 2 meses afirma que está mucho mejor que en el pasado). He investigado varios artículos de críticas a Medium, y no he encontrado que el problema clave sea el sistema de suscripción única, sino más bien la falta de innovación, de control, los excesivos cambios, etc. Algunos pocos señalan que el modelo de Harriet tiene un nombre, y se llama “periódico”.

Asimismo, había varios comentaristas que defendían un sistema de micro-pago. Pero Stripe hace inviable pagos de muy pequeña cuantía.

Creo que el único modelo que intenta expresamente resolver el problema de que mucha gente no puede cobrar en esta plataforma (los que están basados en casi todos los países de América Latina) y que muchos lectores no pueden pagar más allá de 1-5 suscripciones al mes, es el propuesto por Alternativas. Su revista colaborativa de ficción ya tiene Editora en Jefe, Patricia, y Editorial (se publicará una selección en formato libro). Esperamos que pueda lanzarse este mes, y en breve también la de no ficción.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los Artículos en Substack

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre vida, familia, filosofía, psicología, religión, espiritualidad, historia, estilo, bienestar, autoayuda, salud, libros, narrativa, espectáculos, viajes, medios de comunicación, gastronomía, cultura y ocio. Escrito por N. Benedetta.

🚀VIDA

🌱 Vida

▶La de cocinar un evento literario sin que se desborde la olla

Si me conoces un poquito, sabrás que planear algo para mí es como preparar un menú de degustación de siete platos sin que se me queme el soufflé, se me quede cruda la carne o explote la olla exprés. Pues bien, organizar la presentación de Bloque 55 no ha sido diferente.

👨🏼‍👩🏻‍👧🏼‍👦🏽 Familia

▶Un experimento llamado familia

harta(s) /

Estuve pensando en la familia estos días. En lo que nos une y en lo que nos diferencia.



¿Por qué la familia es tantas veces un infierno del que perdonamos todos los nuevos comienzos y del que buscaremos toda la vida, a pesar de todo, la huella singular, el sabor? escribe Dufourmantelle en Elogio del riesgo.

🧠 Filosofía

▶Cuando las flores de papel se marchitaron

Chus Recio /

Hoy hace tres años que vendí la casa de mis padres. Era un piso muy pequeño, con dos habitaciones, una sala de estar, una cocina diminuta y un baño sin bañera. Estaba a las afueras de Madrid, en una de esas ciudades dormitorio que crecían como setas en los alrededores de las grandes ciudades para albergar a todos los que no podían pagar por vivir dentro.

▶El camino del medio

Bitácora Reflexiva /

Como creo que las éticas antiguas tienen mucho que decirnos en la actualidad, en esta oportunidad traigo la ética aristotélica, pues una de sus ideas centrales, que se puede encontrar también en el budismo, es el camino del medio. Las ideas éticas de Aristóteles se hallan, principalmente, en su obra Ética a Nicómaco. Pero, antes de meternos en su ética, es necesario hacer una introducción general a ciertas cuestiones relevantes para comprender el contexto desde el cual escribe Aristóteles.

💭 Psicología

▶¿Por qué cada vez nos cuesta más concentrarnos?

Jardín mental /

Hace unos días, viajando en bus, vi a una mujer sentada junto a la ventana.

Tenía un libro en sus manos manos, uno de esos que rara vez se ven fuera de una librería. Leía una página, lo cerraba, sacaba el teléfono, revisaba algo. Volvía al libro. Leía otra página, otro vistazo al móvil. El viaje duró una hora, pero no la vi pasar más de cinco minutos seguidos dentro de la historia que intentaba leer.

▶ ¿Qué estoy haciendo con mi vida?

Lo que no digo en voz alta /

Me quedé pensando en esto que hablaba ayer en el podcast , esta sensación de que siempre busco cumplir con las expectativas de los demás, sólo por hacerlos felices, dejando de lado a la primera persona que debería preocuparme por hacer feliz: yo.

▶ Que no te Engañen: La Felicidad no es el Objetivo. No Gustas Siempre a Todo el Mundo. ¿Qué es lo Mejor de la Vida?

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses trae, como cada sábado, un cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

🕌 Religión

▶¿Cuándo la religión se volvió cool? /¿Creemos en Dios y en los rituales porque realmente nos dan paz, o porque estamos retrocediendo hacia estructuras conservadoras y roles de género tradicionales que ya habíamos cuestionado?

No todo tiene respuesta ¿o sí? No todo tiene respuesta ¿o sí? /

Cuando era niña, después de la comida de los domingos, toda mi familia dormía una siesta. Y cuando esa siesta se alargaba más allá de las 7 p.m., hora de la misa, me ponía toda ansiosa y despertaba a mis papás para ir a la iglesia, porque si no, era pecado y Dios se enojaba.

🧘🏻‍♀️ Espiritualidad

▶CÁPSULAS DE METAFÍSICA CHINA

Synergia FS /

Tu Carta BaZi es como una huella dactilar energética… no hay otra igual.

Refleja la combinación de energías del Cielo y la Tierra en el momento exacto en que naciste, y cómo esas fuerzas te acompañan a lo largo de tu vida.

Más allá de tu animal del año, ese que solemos seguir y escuchar, tu Carta BaZi está compuesta por cuatro Pilares: Año, Mes, Día y Hora.

🏺 Historia

▶Maestras en las sombras

La Otra Historia del Arte /

Cuando Linda Nochlin preguntó en 1971 por qué no había habido grandes mujeres artistas, no buscaba tanto una respuesta como desnudar la violencia contenida en la propia pregunta. La “grandeza” había sido definida siempre dentro de un sistema que impedía a las mujeres acceder a las condiciones necesarias para ser consideradas grandes: el ingreso a las academias, el derecho a un mecenazgo, el estudio del cuerpo humano y en especial del desnudo masculino, la legitimidad de la pintura de historia.



👗 Estilo

▶¿Soldados en chanclas?

Cuando pensamos en conflictos bélicos, lo primero que nos viene a la mente son uniformes impecables, cascos metálicos y botas pesadas listas para la batalla.

Pero durante la guerra de Vietnam, la realidad para miles de combatientes fue muy distinta: en lugar de botas, marchaban con sandalias hechas de neumáticos de camión.

A estas improvisadas sandalias se les llamó Ho Chi Minh sandals, en honor al líder vietnamita. Y aunque puedan sonar extrañas, fueron una solución brillante en medio de la escasez.

🌿 Bienestar

▶Las zonas oscuras de Neptuno / ... porque las personas altamente sensibles también tenemos un reverso en la sombra.

Cartas desde Neptuno /

👸 Algunas partes de ti sólo emergen para determinadas personas

Liderar y habilidades interpersonales /

El ensayo sugiere que en estados emocionales de alta energía, como el enamoramiento, el dolor, el asombro, los psicodélicos, la meditación profunda, el cerebro se funde, sus patrones se aflojan, más abierto a la reorganización. La persona en la que nos centramos en estos estados se convierte en un molde para el metal que se enfría, dando forma a cómo se asientan nuestros pensamientos, qué hábitos cristalizan, qué identidades se afianzan.

🕊️ Autoayuda

▶No sé cuál es mi lugar en el mundo

Lo que no digo en voz alta /

En poco menos de un mes cumplo 24 años, me cuesta mucho imaginar cómo aún no sé cuál es mi lugar en el mundo. Nunca creí que transitar mis 20s sería tan desafiante, porque cada nuevo día es una página en blanco que tengo que atravesar con la pluma en la mano tratando de escribirlo de la mejor manera posible. O al menos eso siempre creí, que existe una forma de hacer las cosas bien.

▶ 7 letras que cambian tu cerebro más que un retiro en Bali

El mapa del cambio /

Tu cerebro odia los errores. Como si fueran contagiosos. Pero sin ellos, no aprende nada útil. Creer que no puedes cambiar ya está cambiando tu cerebro.

A Luis, víctima del grupo de WhatsApp, lo lían para una carrera de 5K.

Se compra zapatillas de 200€, camiseta técnica, reloj con GPS…

El pack “runner pro” que hace pensar que corres aunque solo vayas a por pan.

A los 500 metros, parece un fumador de dos cajetillas de Ducados subiendo escaleras.

🧠 Salud

▶Cuando el cuerpo se rinde antes que tú

I can butch myself flowers 🪻 /

No recuerdo qué se siente cuando no se siente dolor. Hace tantos días, tantas semanas, tantos meses —más de un año—, que no me consigo ubicar en lo contrario a lo que duele.

¿Sabes eso que pasa a veces cuando coges un resfriado, que te recuperas y piensas: “ay, ya no recordaba lo que era encontrarse bien”? Pues lo mismo. Pero sin que llegue ese día.

📖 Diario personal

▶Despertares 88.-

Cuca Casado | L’appel du vide /

Te abro mi diario personal: cavilaciones y curiosidades que me han acompañado durante la semana. Una dádiva con la que espero que tu día empiece —o acabe— de forma diferente…

▶Un martes cualquiera (133): Amor, celebración y ruido

Un martes cualquiera /

«Acabo de recibir una presentación y han aparecido los bomberos» anuncia un amigo en un chat grupal y yo, durante unos minutos y hasta que comprendo que está realizando una broma sobre el mundo de la consultoría, me pregunto por qué están los bomberos en su casa y por qué lo dice con tanta calma. Martes, las 8:00, es un aviso.

▶¿Una casita con jardín? No me digas que ese es tu sueño.

nini /

Cuando voy de camino a la universidad y voy de lado de la ventana me gusta ir viendo todo pero hay algo en especial que amo ver; las casas.

Me gusta ver los hogares de cada persona e imaginar quienes vivirán en ellas y si sabrán lo afortunados que son, admiro las casas grandes, las casas pequeñas, las casas con y sin jardin, las casas modernas y las casas viejas.

🚀CULTURA y OCIO

🎭 Cultura

▶Crónicas del Orbe III — Lo visible y lo invisible

Seis ensayos que nos invitan a mirar de nuevo aquello que creemos cotidiano.

No siempre el poder grita: a veces susurra, está en las palabras que repetimos sin pensar, en los edificios que habitamos, en los rituales que heredamos o en los imperios que olvidamos. Cada uno de los artículos de esta edición aborda, desde una época distinta, esa tensión entre lo que se ve y lo que actúa por debajo, entre lo humano y lo invisible.

▶La autoridad del conocimiento acaba de cambiar de manos

Todo suena igual /

Me he dado cuenta de que últimamente escucho más a personas que se dedican a enseñar que a cualquier otro profesional. No porque busque testimonios, sino porque tengo la suerte de estar rodeada de gente que vive de esta profesión. Y hay algo fascinante en cómo hablan: sus procesos de preparación de una clase, sus dudas, esas fisuras por donde se cuela la verdad. No la versión oficial de claustro. La real.

🛋️ Ocio

▶Boletín El Ombligo del Ocio #100

El Ombligo del Ocio /

De cero a cien es una medida de la rapidez, comúnmente utilizada para hablar del tiempo que un vehículo puede pasar de estar completamente detenido a alcanzar una velocidad de cien kilómetros por hora. A la vez se utiliza como una expresión en la que la velocidad es el núcleo más importante.

📚 Libros

▶Gente linda y lectora, capitulo 27: ¿Que nos define cómo seres humanos?

Cementerio’s Substack /

“Los siete maridos de Evelyn Hugo”, de Taylor Jenkins Reid, no es solo una novela sobre una actriz de Hollywood: es un retrato honesto, crudo y profundamente humano de una mujer que desafió las reglas de su tiempo para conseguir lo que quería (y pagó el precio por ello). Es también, y quizás por eso mismo, el libro perfecto para enmohecerte en la lectura o para salir de ese temido bloqueo lector. Desde la primera página, te atrapa con una historia magnética, contada con una prosa envolvente y personajes tan reales que parece que podrías googlearlos… y de hecho, probablemente lo hagas.

▶No voy a recomendar más libros

La librería Club de lectura /

Cada vez que veo a alguien con un libro, se habla de una novela o veo libros físicamente, entiendo que me encuentro es un contexto lector y, casi por inercia, aparece en mí la llama de la curiosidad sobre qué libro es/se están leyendo, sobre qué título trata el contenido en concreto, o qué puedo aprender.

📘 Literatura, narrativa y crítica literaria

▶Los tiempos están cambiando

El rincón de Daledebil /

En 1963, Bob Dylan daba sus primeros pasos discográficos cantando aquello de The times they are a-changin’. No se equivocaba: los tiempos siempre están cambiando, antes y después de 1963. Pero, al menos en nuestro país, durante las últimas décadas, todo el mundo parecía convencido de que esos cambios eran siempre “para mejor”.

▶ANORA La Coronación del Fraude Indie

Ink & Outsider /

ANORA ¿A caso una película navideña? Filme de Estados Unidos del 2024 con guion y dirección de Sean Baker y fotografía Drew Daniels. Bueno, si tomamos en cuenta que la nieve de Nueva York y un club de striptease venido a putero son el equivalente moderno a un pesebre con luces LED y neón, pues va. Que la Palma de Oro de Cannes haya ido a parar a Anora no es una sorpresa, también es la confirmación de la enfermedad terminal que aqueja al cine de autor.

✨ La narrativa de lo cotidiano

Escriviviendo... /

Te sientas a escribir. Te apetece. Buscas un texto que evoque una transformación, un viaje o una revelación. Te quedas inmóvil, pensativa, miras a la pantalla o a la hoja como buscando una inspiración. No viene, así que te pones a mirar a tu alrededor. …

✍🏻 Escribir y redacción

▶Test: Descubre en qué fase de tu novela estás

Desde la bahía /

La mayoría de las escritoras no abandonan porque no tengan talento, sino porque no saben en qué fase real están. Y cuando no sabes en qué fase estás, es fácil exigirte lo que no toca: quieres publicar cuando aún necesitas escribir, o intentas corregir cuando lo que falta es terminar el borrador.

▶Escritura sensorial 6 - El oído

Por amor al arte /

De sobra sabes que no todas las voces suenan igual, y no me refiero solo al timbre o al tono. Cada voz lleva consigo una huella invisible que define la historia de quien habla, el lugar del que procede y, lo que nos importa hoy, el momento emocional en el que se encuentra. A veces creemos que escuchamos palabras, pero en realidad escuchamos vidas comprimidas en sonidos.

🎬 Espectáculos

▶Yo le dije no a Taylor Swift

Días mejores /

Una noche del verano de 2004 paseaba con mi amiga Almu por Blasco Ibáñez. Mi figura desgarbada, más de metro ochenta, encorvada sobre un cuerpo que sigo sin aceptar, con el rostro oculto tras el conjunto desaliñado de pelo y barba, se arrastraba sobre unas Converse rotas y desatadas. Lo primero, porque tenía dos pares y no me ponía otra cosa. Lo otro, porque no recuerdo invertir más de dos minutos entre la urgencia de salir de casa y poner un pie en la calle. Ni entonces ni ahora ni nunca.

✈️ Viajes

▶La caja negra del viaje

El viaje interminable /

Tengo que escribir un texto de 1000 palabras para una revista literaria con idéntico nombre. La cuestión es que es difícil saber qué quiere decir uno, si quiere decir algo, si acaso tiene algo para decir. ¿Puedo ordenar 1000 palabras con algún criterio? ¿Sobre qué temas?

📻 Medios de comunicación (periodismo, etc)

▶Palestina libre y la guerra que nadie entiende

La Gata Geopolítica /

Sobre lo que está pasando en Gaza no hay nada útil que decir. O mejor dicho, nada más útil que el silencio de quienes reconocen que no entienden absolutamente nada.

Se podría fingir claridad, sí. Repetir consignas y citar expertos, también. Pero definitivamente hay algo peor que no saber, y es decir algo por no quedarse callado.

🍽️ Gastronomía

▶Ensayo y reflexión 004: Cómo cocinar bien siempre / Si tuviera que enseñarle a alguien a cocinar rápido, y esa persona fuera alguien a quien quiero mucho, esto sería lo que le enseñaría.

Emiliano Flores /

Olvídate de coleccionar recetas que nunca harás. Con unas cuantas técnicas, un repertorio modular y un poco de teatro en la mesa, puedes cocinar como un verdadero chef. ara mí, la cocina nunca fue solo sabor: es memoria, ritual y, sobre todo, juego. Crecí rodeado de aromas familiares: el café de la mañana que mi abuelo molía, el pan que siempre olía a casa.

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack. Para ayudarnos en nuestra misión, por favor, recomienda al Diario de vuelta.

🗂 Estoy encantada de participar del diario con mi artículo sobre la decadencia del periodismo y crítica musical.

🗂 Me encantaría que incluyerais mi último post:

🗂 Les invito a leer uno de mis últimos textos. Es una carta abierta a Esteban de Castro, otro creado de Substack, sobre los privilegios a la hora de emigrar

“¿Cómo es el viaje del emigrante cuando el impulso no es una elección, sino la única salida posible?”

Léanlo aquí:

🗂 Quisiera participar hablando de mi newsletter sobre finanzas corporativas.

En este artículo muestro como se hace una valoración de una empresa por la que nos pedían 4M€.

🗂 Morir de Soledad en la Orgía Digital: Una opinión para escritores que prefieren el martini frío al café recalentado. De José:

🗂 Os dejo mi último artículo, una reflexión sobre la magia que se esconde en los gestos simples, en las rutinas y en los días lentos de otoño:

🗂 Entre la IA que se adelanta a nuestras necesidades y los algoritmos que deciden cuándo hablar (o callar, como Google con Trump), esta semana la inteligencia artificial parece más consciente de sí misma que muchos humanos. Mientras China cría infancias asistidas por chatbots, y Musk reinventa la verdad con su Grokipedia, seguimos jugando a delegar criterio: desde quién usa la IA para hacer trampas sin culpa, hasta el adolescente arrestado por una broma detectada por ChatGPT. En paralelo, el cine se rinde a la ociosidad dulce de las máquinas, donde un director artificial promete arte y eficiencia a partes iguales. Y en medio de todo, recordamos que los datos solo valen si matan al relato, no si lo decoran. La frontera entre ayuda y dependencia se desdibuja, y quizá el próximo paso sea que la IA escriba esta entradilla por mí.

🗂 Gracias por incluirme.

🗂 Les dejo mi texto sobre dormir, uno de los últimos refugios que quedan para resistir a la voracidad del capitalismo hiperactivo contemporáneo.

🗂 Para celebrar mi primer año en Substack, decidí escribir sobre todo lo que he aprendido en los últimos meses escribiendo en esta plataforma. Lo podéis leer aquí:

🗂 Gracias por la oportunidad de participar en el diario con mi texto. Nadie habla de por que nos equivocamos. Un abrazo grande.

🗂 Me encantaría formar parte de este movimiento ;)

🗂 Comparto la última entrada de mi Bitácora de Fuego, gracias David por la sugerencia.

🗂 Os dejo aquí mi contenido para aportar en vuestro diario, ¡gracias!

🗂 También:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

