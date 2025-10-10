☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. En la edición de hoy, con el nuevo formato temático, repasamos también lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Post muy interesante y popular de Maïder Tomasena: Me mudé pensando en productividad con vistas al mar. Lo primero que encontré fueron parques cerrando a las seis y semanas sin colegio los miércoles.

📌 Un artículo muy bueno y popular de Nini: Ser introvertido o tímido en un mundo dominado por gente extrovertida, gente “chispa”, es más difícil de lo que parece. (No es posible mostrarlo de otra forma)

He visto personas más tímidas con ideas más brillantes, con mejores proyectos, mejores trabajos; sin embargo, nunca el reflector los iluminaría. En ese momento, está iluminando a quienes exponen mejor, quienes son más sociables y, por ende, caen mejor a los licenciados. ¿Pero el tímido? Ni siquiera recuerdan si llevaba la clase o no. Lograr destacar se vuelve una meta muy alta, sobre todo si hay competitividad y si ellos tienen las habilidades sociales.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna en exclusiva de Eva Guijarro sobre las marcas de género en la escritura en Substack. Eva escribe una newsletter muy interesante, visítala y podrás comprobarlo.

El cuarto y la plaza

Sobre los roles de género en la escritura de Substack

Por: Eva Guijarro

Publiqué esta note

después de un rato largo de lectura, sin pensarlo demasiado, como forma de registrar la impresión que me había llevado y quería guardar para reflexiones posteriores: de pronto, aquello abrió una conversación larga y sorprendentemente rica sobre algo que atraviesa nuestra manera de leer y escribir. El hecho de que las mujeres tendamos a lo confesional y los hombres orbiten en torno a lo público no es una ley ni una tesis producto de un estudio minucioso, pero sí un patrón de lectura, puede que sesgado por mi propio feed, que me hizo pensar en cómo se distribuye la autoridad en lo digital y en qué lugar dejamos la vulnerabilidad cuando se vuelve pública.

No fueron pocas las escritoras y lectoras que se sintieron interpeladas por esta reflexión, y que destacaron, con gran acierto, que el problema no está en la inclinación que tenga cada una hacia lo personal o hacia lo político, sea esta moldeada culturalmente o no, sino el prestigio con el que se atiende a cada tipo de escritura: “El problema es que no damos autoridad a esos textos, los entendemos como una escritura menor y por eso ellos no navegan en el mismo campo. La intimidad, todo lo subjetivo, es ‘cosa de mujeres’” (@gemmagrivas).

Varios comentarios introdujeron variables relevantes: Substack es un espacio híbrido que premia la cercanía y la creación de comunidad; por eso lo íntimo circula bien (@maymarquez84). A la vez, el prestigio externo, el que otorgan resúmenes editoriales, reenvíos o capturas fuera de la plataforma, suele adherirse al formato ensayístico y a la voz impersonal. Hay quien vio aquí el papel, siempre elusivo, del algoritmo: lo que vemos depende de qué y a quién hayamos seguido primero. A algunas les aparece un feed repleto de ensayos sesudos firmados por mujeres; a otras, una marea sentimental (@juliabarandiaran). El medio es mensaje, pero también espejo.

También hubo contraejemplos y desplazamientos: autoras que trabajan ensayos rigurosos con mucha personalidad; autores que escriben desde la vulnerabilidad y disfrutan ese lugar (@luisorlandolencarpio); prácticas mixtas que no ceden a cajas estancas. Me interesó mucho una metáfora propuesta por Javier Asensio Lobo (@javierasensiolobo) cuando un hombre no sabe llegar a su habitación, grita desde la plaza; cuando a una mujer no la dejan, o no sabe todavía, ocupar la plaza, se queda en la habitación. No lo explica todo, pero ilumina el tránsito entre registros.

Quise salir de la pura percepción y mirar algún estudio cuantitativo que respaldara mis intuiciones, pero Substack no ofrece datos desagregados por género, ni de autoría ni de audiencia. Los barómetros de lectura en España apuntan a una brecha estable a favor de las mujeres en lectura por ocio y a un reparto por tipos: ellas más libros y revistas, ellos más prensa, cómic y webs/foros. Son frecuencias y formatos, no motivaciones, pero sugieren rutas distintas hacia la lectura. Con todo, persiste una dificultad metodológica (@jlburgos): trabajamos con comparaciones externas y con percepción informada. Y queda la pregunta: si lo cuantitativo es tan fácil de medir, ¿por qué cuesta tanto estudiar con rigor lo que de verdad organiza nuestras prácticas?

El mercado también estructura estilos. David (@davidroberto) escribió algo que tiene sentido a nivel de demanda: hay muchas mujeres dispuestas a leer y pagar por textos íntimos, como hay muchos hombres deseosos de newsletters, por ejemplo, sobre inversión. No me interesa reforzar caricaturas, pero sí preguntar por qué: ¿qué carencia simbólica cubre cada oferta? ¿Por qué nosotras buscamos “compañía” en lo literario y ellos soluciones prácticas o marcos de interpretación? ¿Estamos programando la escritura de acuerdo con un público presunto que quizá solo existe en nuestra cabeza?

No quiero que se lea esto como una defensa de lo íntimo frente a lo público, ni al revés. Reivindico la porosidad entre ambos. Me gustaría que lo íntimo dejara de considerarse menor y que lo público dejara de confundirse con sentar cátedra. Me gustaría que ellas pudieran escribir historia cultural o política sin pedir perdón por no ser especialistas, del mismo modo que ellos pudieran hablar de duelo o deseo sin camuflarlo bajo un commonplace book o bajo el rótulo de “autoficción”. Me gustaría que más hombres leyeran a mujeres —también cuando no escriben los géneros canónicos, con el peso de la tradición— y que nosotras nos permitiéramos la voz afirmativa sin pasar por el peaje de la disculpa, como defiende @veronicamaraver.

Substack, con su mezcla de feed y carta, puede ser un taller de cruce: textos que empiezan en el yo y desembocan en nosotras; notas que arrancan en lo común y vuelven a una escena concreta; newsletters donde el rigor convive con la respiración. Quizá la clave sea la confianza: ocupar el espacio público con la misma soltura con que habitamos la habitación, y viceversa. Mi intención personal es desarrollar una voz propia, hermafrodita, anfibia: capaz de nadar de lo doméstico a lo colectivo sin pedir permiso en cada brazada.

Qué podemos hacer: tres gestos prácticos (sin efectividad comprobada)

Leer en diagonal cruzada. Si tu feed te sirve el mismo tono, fuerza la mezcla: busca autoras en ensayo y autores en lo íntimo. La biblioteca personal también se moldea en el teclado. Probar, hibridar. Si escribes íntimo, abre una ventana pública (un marco, un dato, una hipótesis). Si escribes ensayo, ancla una escena que haga de puente. No es impostura: es ensanchamiento práctico. Cuidar la recepción. Otorguemos crédito a lo íntimo cuando piensa y pidamos a la voz pública matiz, sin premiar el tono catedrático. El prestigio también se edita desde abajo. Confía en lo que sabes y sé consciente de lo que dudas. No tenemos por qué empezar cada intervención con un “creo que”, “pienso” o “me parece” cuando estamos seguras de lo que decimos o es materia en la que somos expertas. Tampoco viene al caso sentar cátedra a partir de impresiones o juicios particulares, sin datos cuantitativos o tiempo de reflexión y documentación detrás.

Vuelvo al remate provocador de aquella note. No quiero escribir “como un tío” en sentido mimético; quiero la misma confianza blindada que a menudo se les concede, quiero que lo íntimo sea leído con la seriedad que merece y, sobre todo, quiero saber por qué deseo como deseo cuando abro la página en blanco: qué parte es mía y qué parte es molde.

En este artículo he querido sintetizar algunos de comentarios que más me hicieron reflexionar en la que, hasta ahora, ha sido la experiencia más enriquecedora para mí en Substack. Espero no haber malinterpretado las palabras de nadie; gracias por la conversación.

¿Qué hacer ante la “tasa Apple” obligatoria en Substack?

El 18 de agosto de 2025, Substack anunció que había habilitado los pagos dentro de su app. En este mismo Diario hablamos de ello tres meses antes de dicho anuncio oficial:

El Diario se hacía eco, así, de un artículo de Roberto titulado “Substack: Capacidad para Admitir Opciones de Pago aparte de Stripe”.

Los lectores de la aplicación Substack ya pueden suscribirse a cualquier publicación dentro de ella. Como los pagos se realizan a través de la App Store de iOS, la cuota total es ahora del 40%.

Por ejemplo, un boletín con un precio de 70 $/año tendría que subir su precio a 96 $ para alcanzar el punto de equilibrio.

Algunos operadores de Substack pidieron a sus seguidores de Notas, Twitter/X y otras redes sociales que les dijeran qué les parecía este sistema, y casi todos expresaron su consternación. ¿Por qué iba alguien a pagar mucho más al año por suscribirse a través de la aplicación en lugar de utilizar un navegador?

Lo peor es que si un lector se suscribe a través de la aplicación, no puedo devolverle el dinero, cancelar la suscripción o transferirla a otra plataforma.

En el artículo de mayo del Diario se examinaban varias alternativas que podría haber optado Substack. También se señalaba que esta función era optativa:

Sin embargo, actualmente, las suscripciones de pago en la app Substack para iOS (Apple) se activan automáticamente para todas las publicaciones con los pagos activados.

Puedes elegir cómo fijar el precio de las suscripciones en la app de Substack (ver más adelante), pero no puedes desactivar esta función.

Opciones de precios en la App

Apple y Google cobran tarifas adicionales por usar compras dentro de la App en sus plataformas. Cuando los lectores se suscriben en la web, los pagos van directamente a tu cuenta de Stripe. Para las suscripciones compradas en la App Store, los lectores pagan a Apple. En el caso de Google (Android) no hay cambios, es lo mismo que si se sucribieran en la web.

Apple paga a Substack por las suscripciones de un mes cada vez, hasta 45 días después del final del mes. Una vez que Apple pague a Substack, ésta depositará tus ingresos en tu cuenta de Stripe. Esto significa que para todas las suscripciones al App Store compradas en enero, puedes esperar ver los ingresos en tu cuenta de Stripe a mediados de marzo. (Apple gana entonces dinero haciendo de banco, además).

Gestión de suscripciones

Apple gestiona las suscripciones in-app. Seguirás teniendo acceso a la dirección de correo electrónico del suscriptor y a su historial de pagos, pero no a su método de pago. Si dejas Substack, no puedes llevarte sus datos de facturación.

Atención: Las suscripciones de Apple no se pueden pausar. Si pausas los pagos de tu publicación, esto no se aplicará a las suscripciones gestionadas por Apple.

Los suscriptores no pueden cambiar sus suscripciones web en la aplicación iOS por el momento. Sin embargo, pueden seguir estos pasos para gestionar su suscripción in-app en la app de iOS.

Nota: Las suscripciones de fundadores no están disponibles actualmente en la aplicación, pero esta función está prevista para una futura versión. Quizás una estrategia temporal es intentar que los suscriptores prefieran esa vía (igualando precios y aportando más valor añadido).

Activar las suscripciones de pago en la app Substack para iOS

Como he dicho antes, Substack sólo permite seleccionar si deseas ajustar los precios de las compras dentro de la aplicación o mantenerlos igual. Hay sólo 2 opciones:

Ajustar precios (Recomendado por Substack); es decir, se subirá el precio en la app iOS : Apple cobra un 15-30% extra sobre las tarifas compradas a través de la aplicación, por lo que Substack ajusta automáticamente tus precios para que sean lo más parecidos posible a tu plan de precios existente para tus suscriptores in-app.

Mantén los precios iguales (es decir, tu pagas la “tasa Apple”): Los suscriptores de la aplicación pagarán exactamente lo mismo que los suscriptores de la web, siempre que sea un precio admitido por el App Store. De lo contrario, el precio se redondeará al punto de precio admitido más cercano. Hay una amplia gama de puntos de precio del App Store desde 2022, pero desde luego no admite todos.

Como decíamos en el artículo de mayo:

Probablemente, para los boletines de menos de 10 $ al mes, hay que aplicar definitivamente el impuesto Apple al consumidor. Si no lo haces, se rompe totalmente el modelo de negocio para la mayoría de la gente.

¿Cómo puedo gestionar mis suscriptores in-app?

En el panel de control de suscriptores de la versión web de Substack, puedes ver más detalles sobre el suscriptor de la aplicación haciendo clic en su dirección de correo electrónico. Se mostrará que se ha suscrito a través de la aplicación y cuándo se renovará automáticamente su suscripción de pago. Si tienes activada la notificación «Nuevo suscriptor de pago» en la página de Configuración de tu publicación, también recibirás un correo electrónico y una notificación de actividad cada vez que se realice una suscripción desde la aplicación.

Apple gestiona directamente las suscripciones in-app y la gestión de las suscripciones. Los lectores pueden realizar cambios, como cancelar su suscripción o solicitar un reembolso, directamente en la App Store.

¿Qué podemos hacer?

A estas alturas, está claro lo que Substack intenta hacer. Quieren crear la próxima plataforma de medios sociales, en la que los lectores puedan «seguir» y pagar a los escritores directamente dentro de la aplicación, proporcionando así un bloqueo completo para los editores en la plataforma.

Estas ambiciones de plataforma pueden ser muy útiles para Substack. Pero no veo cómo puedo servir bien a mis lectores pidiéndoles que paguen un 40% más por exactamente el mismo contenido que recibirían por correo electrónico. Y menos entiendo que esta opción no se pueda desactivar mientras los pagos estén conectados.

Algunos han decidido volver a lo básico y han migrado a Ghost, wordpress y otras plataformas.

Si quieres seguir en Substack pero crees que esta decisión es injusta, o esperas tener muchos consumidores que paguen por Apple, se me ocurren algunas ideas, y me gustaría que compartieras las tuyas en comentarios:

En la primera opción, avisar que los que se suscriban mediante la “tasa apple” pagarán más.

En la segunda opción (tu pagas el incremento), avisar brevemente en tus correos electrónicos gratuitos los efectos de que un lector que quiera convertirse a usuario de pago seleccione hacerlo mediante Apple. Si pudiera resultar de interés, podríamos crear una plantilla para que la use quien lo desee. También podrías anotar los que se suscribieron mensualmente a través de IOS para recomendarles que lo hagan de otra forma la próxima vez.

Dejar Substack gratuito y utilizar otros métodos y plataformas de monetización (Gumroad, Ecwid, etc), esperando que Substack no sancione por ello, o te suspenda la cuenta.

Jueces del “concurso del escritor” (de Substack, en español)

Bajo los auspicios y el liderazgo de Renata, cada mes (inicialmente) publicaremos un nuevo tema de escritura creativa. Estos mensajes serán una oportunidad para que escritores de todos los niveles de experiencia y de todos los géneros estiren sus músculos de escritura para tener la oportunidad de ganar un premio en forma de suscripciones, mucha publicidad y la publicación en la revista (y quizás una taza).

El tema semanal del concurso se publica cada domingo a través de la revista y se comparte con los suscriptores.

Para ello se cuenta con la importante colaboración de jueces invitados y permanentes.

Renata, como editora en jefe, anunció ayer buenas noticias:

TENEMOS JUEZA INVITADA PARA LA PRIMERA EDICIÓN DEL CONCURSO DEL ESCRITOR!!! Y es nada más y nada menos que Blanca Quiñónez, la creadora de La Octava Poesía. Nos llena de alegría contar con su participación, dado que es una gran escritora que inspira a miles con su autenticidad. -Renata

El encuentro virtual por el Día de las escritoras 2025 en Substack

El día 13 de octubre se celebra el Día de las escritoras 2025, aunque durante toda esa semana se celebran muchos eventos para conmemorarlo, por eso el 19 quiero invitarte a algo especial. ¡Súmate al encuentro virtual por el Día de las escritoras 2025 en Substack!

Se trata de un encuentro abierto a todas y todos, cercano y sin demasiado guion. Un espacio para hablar, leer, escucharnos y celebrar lo que nos une: escribir.

Abierto a todos y todas ♥️

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los Artículos en Substack

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

🚀CARRERAS y LIDERAZGO

Sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad.

🧠 Carreras y trabajo

▶ Se acerca el próximo momento Kodak

Chamberly /

¿Y si las empresas en las que más confías -gigantes tecnológicos, titanes financieros, marcas icónicas- no son tan seguras como parecen? En un mundo de disrupción acelerada impulsado por la IA, sólo importa una cosa: ¿cuán profundo es tu foso?

📚 Tu perfección te está agotando

Tu Coach personal /

Con los años, aprendemos a protegernos. Mostramos lo justo, sonreímos cuando no queremos, y fingimos seguridad cuando en realidad nos sentimos perdidos. Sin darnos cuenta, construimos un …

🧠 Liderazgo

▶ El principio que me ayudo a conseguir? — El principio de apalancamiento (”leverage”). Basado en el ensayo de Emilio Sánchez.

liderar.substack/

No trabajes más, trabaja con palanca. Este es el mantra inspirado por un ensayo que firma Emilio Sánchez.

Olvídate del rico contra el pobre, del oficinista contra el obrero. Ahora es apalancados contra no apalancados. -Naval Ravikant-

Defiende que el éxito no depende del trabajo duro, sino de la capacidad de lograr más con menos esfuerzo al usar recursos externos — tiempo, dinero, conocimiento, personas o tecnologías para multiplicar resultados.

Se describen cinco tipos de apalancamiento:

Tiempo: delegar y automatizar tareas repetitivas.

Financiero: invertir dinero estratégicamente o usar el de otros.

Conocimiento: aprender de expertos y usar el saber ajeno para avanzar.

Personas: crear redes y alianzas que amplifiquen el impacto.

Digital o sin coste marginal: usar productos reproducibles (libros, código, medios) para escalar sin esfuerzo adicional.

Identifica qué puedes delegar, aprender o automatizar hoy para generar más resultados con menos estrés. Se añade al final una rutina práctica para practicar el apalancamiento: planificar, ejecutar, reflexionar y ajustar semanalmente.

🧠 Creadores y la economía del creadores

▶ Proposito minimo viable la brujula que necesita tu Substack — Un método en 4 pasos para construir comunidad a largo plazo

limoneros/

Sin propósito no hay consistencia. No te falta talento, ni creatividad, ni visión. Te falta dirección. A través de un método en cuatro pasos — identificar intereses, visualizar el estilo de vida deseado, cruzar ambos y definir el ikigai— descubrirás el propósito personal y práctico que sirva de motor creativo.

El autor, un antiguo empleado de Apple nos cuenta que la clave es encontrar uno que encaje contigo hoy y convertirlo en el motor de tu newsletter.

Eso es el Propósito Mínimo Viable

.

Con una combinación de reflexión y acción, el artículo te ayudará como creador a encontrar tu norte, escribir con sentido y hacer crecer tu comunidad desde la autenticidad.

▶Minicurso relato 1 el poder-oculto — Lo corto no es menor: es la base de lo eterno. Te aseguro que la chispa de lo breve, enciende más y mejor la hoguera de tu novela.

escribeypublica/

El minicurso “El poder oculto de lo breve” de Izaskun Albéniz enseña que la ficción breve —relatos y microrrelatos— es el mejor entrenamiento para escribir novelas. Lo corto no es menor: fortalece la técnica narrativa, la economía del lenguaje y la precisión emocional. Un relato eficaz se centra en un solo conflicto, pocos personajes y un final con impacto. Escribir en corto ayuda a sintetizar, pulir el estilo y desarrollar músculo narrativo antes de abordar proyectos largos. En resumen: la escritura breve es el gimnasio donde se forja la gran novela.

🧠 Innovación

▶ Inteligencia Artificial ¿en qué piensas? — Qué significa realmente ‘inteligencia’ y cómo entrenar tanto la nuestra como la de las tecnologías que usamos. Porque no todo lo que suena inteligente lo es.

betterbusinessbetterworld/

El artículo reflexiona sobre un estudio de Apple que demuestra que la IA no piensa, solo imita patrones: su elocuencia crea una ilusión de comprensión.

… resulta que bajo esta superficie de ‘brilli brilli’ se esconde una realidad: ‘la elocuencia no es inteligencia e imitación no es comprensión’. -José Luis Casal

Los LLM fallan ante la verdadera complejidad, revelando límites conceptuales, no técnicos. Este fenómeno refleja un sesgo humano: confundir confianza y elocuencia con inteligencia real. La autora propone avanzar hacia una inteligencia híbrida, que combine lo mejor de la inteligencia natural (ética, emoción, contexto) y la artificial (capacidad de cálculo), promoviendo pensamiento crítico, humildad intelectual y una comprensión más profunda de lo que significa realmente ser inteligente.

▶ Recortes Superfluor // 2541

Superfluor /

Desde hace años, tengo la costumbre de tomar notas, hacer bocetos, guardar imágenes, recortar páginas y tomar fotos de cualquier cosa que encuentre interesante o curiosa. Sea lo que sea. La mayor parte

🧠 Igualdad

▶ ¿Por qué las mujeres se suicidan menos que los hombres (pero lo intentan más)?

Sapienciología /

Las mujeres necesitan más conexión con otras mujeres que los hombres con otros hombres. Eso explica, por ejemplo, que tanta literatura científica apunte hacia la misma dirección.

Si alguien se demora en responder un mensaje, muchos hombres lo atribuyen a que el otro está ocupado; muchas mujeres, en cambio, se preguntan si han dicho algo que ha molestado. Cuando un grupo de amigos queda y alguien no es invitado, un hombre tiende a pensar que fue un olvido; una mujer, que hubo una decisión detrás. Si un amigo parece distante, los hombres suelen darle espacio; las mujeres, tender a preguntar si pasa algo. Al compartir una buena noticia, un hombre busca reconocimiento; una mujer, complicidad emocional.

🚀CIENCIAS SOCIALES y POLÍTICAS

Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

🧠 Ciencias sociales

▶ No es mi problema? — Eres un adulto. Yo también lo soy. Dejemos a un lado la búsqueda y el rescate y vayamos a lo divertido. Además: Cómo ser amigo: Nadie tiene por qué sentirse solo.

cienciasociales/

El relato, escrito por Rona Maynard, combina memorias personales con reflexiones sobre la vida, la amistad y la autonomía femenina. Comienza con una anécdota cómica y reveladora: el pasaporte de su esposo se pierde justo antes de un viaje a Ámsterdam. Mientras ella se prepara para partir sin él, recuerda la manera en que su madre cuidaba y controlaba a su padre, y reflexiona sobre cómo eso afectó la independencia de ambos. Finalmente, su esposo encuentra el pasaporte, y juntos disfrutan del viaje, pero ella aprecia la experiencia de viajar sola, disfrutando del arte y la historia a su propio ritmo.

Maynard recuerda a amigas de su infancia y juventud que no cultivó, y cómo la vida le ha dado oportunidades de construir amistades significativas en la madurez. Destaca que los amigos requieren cuidado y atención, pero también surgen inesperadamente y pueden aportar alegría y apoyo en la vejez. Ejemplos de amistades profundas con mujeres como Ruth y Wendy muestran que la amistad madura puede ser tan valiosa como las relaciones familiares o románticas.

A lo largo del relato, se entrelazan reflexiones literarias sobre la pérdida (citando a Elizabeth Bishop) y la importancia de las pequeñas libertades en la vida cotidiana. Maynard combina humor, introspección y observaciones culturales para explorar cómo las mujeres navegan entre responsabilidades, relaciones y autoafirmación.

Cómo los pequeños contratiempos (como un pasaporte perdido) pueden revelar dinámicas emocionales y de pareja.

Política: politicas.substack

🧠 Geografía

▶ Un atlas de corea del norte? — Newsletter #150 – 2024/10/03

newsletter.mapasmilhaud.com/

La Gran Enciclopedia Coreana, iniciada en 1964 por Kim Il Sung y publicada entre 1995 y 2002, buscaba recopilar todo el conocimiento considerado esencial para los ciudadanos norcoreanos.

Los mapas reflejan la visión política y geopolítica de Corea del Norte: muestran siempre la península coreana unida, destacan a Estados Unidos y Japón como enemigos, y presentan territorios como Israel bajo denominaciones alternativas o con reconocimiento limitado (ej. Sahara Occidental). También incluyen mapas de provincias, condados, océanos y recursos minerales, con proyecciones cartográficas que equilibran mejor las formas y tamaños de los países.

En total, la colección consta de 394 mapas de Corea, 193 de países, 12 mundiales y 73 históricos relacionados con guerras asiáticas.

🧠 Sociedad

▶ Revivir la historia?

¿Cuántas historias se han perdido en los lugares que recorremos cada día?

lucasheili/

Durante una tarde aburrida, él y su novia salen a pasear y descubren una feria de arte en Barcelona. Allí conocen a JM, un anciano catalán que, junto a otros de su generación, documenta la historia de los pueblos que precedieron a los barrios modernos de la ciudad, mostrando fotografías y relatos de hace décadas.

Lucas queda impresionado por la dedicación de estas personas mayores para preservar recuerdos que de otro modo se perderían, y reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la transformación constante de la ciudad. Reconoce que, aunque vivimos nuestra propia historia, somos parte de un continuo donde otros vivieron antes y otros vivirán después.

En estos tiempos donde vivimos absorbidos dentro de nuestros propios ombligos, alimentando nuestro narcisismo con likes y comentarios, viene bien recordar que no somos el centro del universo. Han habido muchos antes que nosotros y habrán muchos más después. -Lucas

La experiencia lo invita a valorar la memoria colectiva y a comprender que no somos el centro del universo, sino eslabones en una cadena de historias humanas que se cruzan a lo largo del tiempo.

🧠 Geopolítica:

▶ Palestina libre y la guerra que nadie entiende, porque así está diseñada:

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack. Para ayudarnos en nuestra misión, por favor, recomienda al Diario de vuelta.

🗂 El precio de la notoriedad es que estamos dispuestos a quemar 120 años de construcción por █████████.

Heróstrato quería la inmortalidad. Lo que no entendió el pueblo de Éfeso es que al condenarlo, lo premiaron. La simple matemática de la fama opera bajo un principio brutal: la destrucción es más eficiente que la creación.

El incendio sigue ardiendo. Únete a la conversación.

🗂 Una introducción a la ética de Aristóteles: las virtudes y la moderación, de Daniela:

🗂 Lo esencial sobre la cocina:

🗂 La IA nos está obligando a ser honestos sobre lo aburridos que ya éramos: Y por qué esto podría ser lo mejor que nos ha pasado.

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ Ep. 3: ¿Hasta cuándo vas a vivir por las expectativas de los demás?

Lo que no digo en voz alta /

Holis!!! Llegó un nuevo episodio de este podcast y esta vez con la pregunta: ¿hasta cuándo vas a vivir por las expectativas de los demás? Shoutout to que tiene mi podcas favorito!!! Vayan …

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

