☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

⏰ La primera convocatoria del concurso de escritores de Substack finalizó el pasado domingo y triplicó mis objetivos. Muchas gracias a todos por participar. El día 9 de noviembre se publicará en Crónicas de Substack los resultados y la nueva convocatoria con el tema elegido. Por favor, suscríbete a Crónicas para que te lo enviemos por email. (Crónicas de Substack está en otro boletín).

Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🌞 La importancia de ser un HUB de recomendaciones (ya hemos recomendado 1.238 suscriptores a otros boletines). Más del doble que hace 2 meses:

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Ya somos 1.778 suscriptores, con un crecimiento el último mes del 52%. Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 “El misterio del mundo: Lunes. Ciencia”. Un interesante artículo de Greta:

📌 Humanidades / ¿Por qué ya nadie compra libros?¿Por qué fracasan los aspirantes a escritores?

Una inmersión fascinante en los restos del naufragio de la edición de libros:

El fiscal recopiló datos sobre 58.000 títulos publicados en un año y descubrió con sorpresa que el 90% de ellos vendió menos de 2.000 ejemplares y el 50% vendió menos de una docena de ejemplares.

Además, para los escritores noveles, es más difícil que nunca abrirse camino. Esto plantea una crisis existencial para la edición, y limita de forma inquietante su acceso a nuevas y apasionantes voces.

📌 “He dejado de intentar ser interesante: En un mundo donde todo parece una audición, estoy harta de actuar incluso cuando nadie me mira”. Buen artículo de En mis 20s:

📌 Emprender / Por qué no voy a cobrar en Substack

Pero no llevaba mucho tiempo trabajando en mi Substack cuando reconocí un sonido familiar -el canto de sirena del capitalismo- resonando en los bordes de mi experiencia. Al principio, sólo era el estruendo cuantitativo que Substack utiliza para informarme de cómo lo estoy haciendo: el recuento de visitas, “me gustas”, compartidos, suscriptores, etc. Aprendí a ignorarlos en gran medida, por muy gratificantes que sean, porque lo que realmente me gustaba era el acto de escribir y la comunicación con escritores y lectores, y eso no era realmente cuantificable.

📌 Una semana para la menopausia, de Daniela Goicoechea:

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, se ofrece lo que me ha parecido más útil para los lectores de esta publicación de un artículo publicado ayer por Brian Merchant, que fue un famoso columnista de Los Angeles Times, con este título:

Cómo ganar seguidores e influir en la gente (para que se suscriba a tu boletín)

Este largo ensayo es un desglose de su primer medio año Substack después de decidir dedicarse por completo al boletín, con algunas estadísticas, observaciones y reflexiones sobre el abandono, que llevó a cabo, de los medios tradicionales, por la plataforma.

Si no lo quieres leer, en resumen, Brian está encantado con el crecimiento del boletín (tiene más de 27.600 suscriptores, con más de 1.000 de pago), pero sigue bastante preocupado por la economía y el futuro de la plataforma en general.

En la pieza, comparte algunas de las mejores prácticas que ha encontrado en el «lado empresarial» de las cosas. Ha recibido bastantes comentarios, pero no me han parecido muy significativos. Habla de muchos puntos, algunos muy americanos o muy relacionados con su vida, proyectos, etc. Los que me han parecido más importantes son los siguientes:

Realmente tienes que poner un muro de pago

Simplemente hazlo. De hecho, probablemente lo haré más a menudo. Lo siento por adelantado. He echado un vistazo rápido a las estadísticas de mi backend, y a las entradas que obtuvieron más suscripciones de pago que otras, y sólo hay dos cosas claras: en realidad sólo obtienes más suscripciones si 1) tienes una historia de éxito inusualmente popular que atrae a muchos lectores y, por tanto, a más conversos potenciales, o bien, como no puedes contar con que eso ocurra muy a menudo, 2) pones un muro de pago. Apuesto a que los escritores que consiguen que el 10% de sus lectores paguen ponen un muro de pago mucho más que yo. Lo he estado haciendo con muy poca frecuencia, y normalmente al final de un artículo completo por encima de alguna curación extra. Pero cada vez que pongo un verdadero muro de pago, consigo una docena de suscriptores como mínimo, a veces más. Y lo entiendo. El muro de pago funciona conmigo; acabo de volver a suscribirme … para leer artículos con muro de pago. Necesitamos que nos inciten y nos empujen, que nos fuercen la mano. Ojalá pudiera mantener todo fuera de un muro de pago, y siempre mantendré los reportajes … libres para que todos los lean, pero el muro de pago es una de las pocas herramientas fiables que tiene un redactor de boletines para intentar aumentar las suscripciones, a la espera de un número de lectores realmente masivo.

En su artículo, Brian dedica bastante espacio a pedir más apoyo económico a su boletín (dice que su esposa le pregunta cuándo estarán confortablemente), y reconoce que tiene una conversión del 4.5%. Cobra 55 euros al año. Haciendo un poco de cálculos básicos, su boletín ingresa 68.310 brutos. Es el resultado de multiplicar 1.242 (el 4,5% de 27.600) por 55. Si se deduce los gastos de Stripe y Substack, quedarían 59.430. Esta cantidad, dividida 12, arroja 4.925 al mes.

Es cierto que luego hay que tener en cuenta impuestos, gastos de contable, etc, pero aún así me parece una cantidad respetable para poder dedicarte a escribir con libertad.

El volumen importa

Resulta que debes publicar mucho. El volumen está claramente recompensado. Si quieres crecer, tienes que alimentar al algoritmo. Esto tiene dos partes, y ambas son sencillas. En primer lugar, es simple matemática de hombre de negocios (y recuerda, soy propietario de una pequeña empresa, soy un experto en estas cosas): Cuanto más publiques, más oportunidades estarás creando para que los lectores descubran tu trabajo y/o pasen a una suscripción de pago. Pero en segundo lugar, Substack es una plataforma. De hecho, es una plataforma ante todo. En sus cimientos más básicos es una lista de correo electrónico, claro, pero todo lo que hace la empresa -la aplicación Notas, los chats en directo, la funcionalidad de vídeo y podcast- está diseñado para animar tanto a los creadores como a los usuarios a pasar más tiempo en una plataforma . Y todas las plataformas digitales que sirven contenidos algorítmicamente desde los albores de las redes sociales recompensan el volumen. En otras palabras, cuanto más publiques y participes, más probable será que la aplicación Substack recoja una de tus publicaciones y la comparta en los feeds de desconocidos y en las Lecturas Semanales, y que tus Notas tengan más tracción. Tampoco todo es la plataforma. Se trata también de que escribes para un público de lectores que, como todos, también han sido condicionados a la lógica de la plataforma. Muchos de nosotros estamos preparados para esperar nuevas historias, voluminosas, y si no las recibimos, algunos cancelarán sus suscripciones. Esto está integrado en el diseño de la plataforma: Una de las pocas razones que se ofrecen a un suscriptor de pago que se da de baja, junto con «Precio», “Tiempo” y «N/A» es «Bajo volumen», es decir, «No está publicando lo suficiente». Brutal. .. puede ser desmoralizador saber que serás recompensado materialmente por rendirte a los dictados de «publicar con regularidad», pero ésa es la verdad en este caso.

Me ha parecido muy interesante lo que dice, y “abre un melón”, un debate, que tenemos algunos constantemente, sobre la frecuencia de publicar artículos en boletines. Brian dice que, cuanto más, mejor.

Yo no lo tengo tan claro. Porque Brian no distingue aquí entre Notas (donde todas las fuerzas de la plataforma que él describe se concentran) y artículos. La plataforma quiere cantidad, no lo dudo, pero me parece que los lectores que sólo leen lo que les llega por email (muchas veces, el 80% de nuestros suscriptores) prefieren menos, pero bueno.

Mi lección de lo que expresa, y mi opinión, aquí, es que publica bastantes Notas, “lives”, reels de Substack y todo lo que tiene que ver con la plataforma y los seguidores, pero no satures la bandeja de entrada de tus suscriptores.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los Artículos en Substack

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

🧠Liderazgo:

🎓liderar/ 40 lecciones de vida que sé a los 40 (que ojalá hubiera sabido a los 20) + La guía completa para llegar a más de 100.000 seguidores “Lecciones prácticas sobre la carrera profesional, la salud y las relaciones que puedes poner en práctica ahora mismo”.

En los 40 años, Peter Yang recopila las lecciones más valiosas que habría querido conocer a los 20, centradas en tres pilares: carrera, salud y relaciones. En la vida profesional, aconseja seguir la curiosidad, aprender del fracaso y combinar habilidades únicas para encontrar un trabajo con sentido, sin esperar permiso de nadie. Defiende la acción constante, la reflexión sobre los errores y la importancia de la independencia financiera y del control del propio tiempo. En cuanto a la salud, subraya la prioridad del sueño, una dieta equilibrada, el ejercicio regular y la gestión del estrés, recordando que el bienestar físico es la base de todo lo demás. En las relaciones, promueve la autenticidad, la comunicación y el valor de los vínculos familiares y amistosos frente al ego o la comparación. Finalmente, en su guía sobre cómo alcanzar más de 100.000 seguidores en X, explica que el crecimiento digital se logra aportando valor, interactuando con líderes del nicho, publicando con constancia y construyendo relaciones genuinas. Su mensaje es claro: la vida y la carrera se construyen con curiosidad, disciplina, vulnerabilidad y conexión humana.

☘️ Nosolosuerte/ La Bruja de Wall Street “Siempre he tenido cabeza para los números. Se encienden y me cuentan una historia.”

Hetty Green —la “Bruja de Wall Street”— fue una mujer que, nacida en 1845, transformó una educación financiera temprana y una desconfianza hacia los demás en una carrera de independencia y astucia económica: aprendió de su abuelo y su padre a valorar la liquidez, evitar la deuda y aprovechar los pánicos para comprar barato. Se instaló en Nueva York, trabajó desde una mesa en el Chemical Bank, rechazó el lujo y prefirió la fricción del mercado abierto; cuando llegaron las crisis (1857, 1873, 1893, 1907) ella compró mientras los demás vendían y llegó a prestar enormes cantidades de efectivo —incluso 1 millón de dólares a la ciudad al 2%— convirtiéndose en prestamista de último recurso. Protectora, dura y práctica, defendió a su familia con mano firme (hasta con un revólver) y promovió el aprendizaje por la experiencia; su matrimonio fracasó por el uso indebido de su dinero. Murió en 1916 dejando una inmensa fortuna. Su legado prevalece y se puede resumir en 5 reglas claras: evita la deuda, guarda efectivo, investiga hasta el fondo, compra en pánico y duerme en paz.

🎟 tucoachpersonal/ Un anciano te dará el mejor consejo de tu vida “La técnica que usan los mejores coaches del mundo”.

El texto invita a un ejercicio introspectivo llamado “proceso Dickens”, inspirado en Cuento de Navidad de Charles Dickens. Propone visualizar un encuentro con el propio yo del futuro para reflexionar sobre cómo vivimos hoy. A través de una escena meditativa —una versión anciana de uno mismo que transmite serenidad y gratitud—, se plantea la importancia de vivir sin miedo, sin culpa y sin aplazar la felicidad. El ejercicio busca despertar la conciencia de que el futuro no está escrito: se construye con cada decisión presente. También enseña que el tiempo no cura lo que no se afronta, y que la sabiduría no depende de la edad, sino de la atención y la autenticidad. En última instancia, el mensaje central es vivir con propósito ahora, de modo que, al llegar al final del camino, no haya arrepentimiento, sino paz y gratitud por haber sido fiel a uno mismo.

🧠Creadores y la economía del creador:

🎨 Creadoresmag/ Empresas Plataforma “Las empresas plataforma permiten interacciones directas entre clientes afiliados”.

Las empresas plataforma facilitan el intercambio de bienes, servicios o información, entre usuarios. Los ejemplos clásicos son: eBay, Uber, Airbnb o YouTube. Hay ciertas reglas definidas por la propia plataforma pero ésta no asume el control de las transacciones.

A diferencia de los minoristas, no poseen inventarios ni fijan precios, lo que les otorga bajos costos y alta escalabilidad, impulsadas por los efectos de red: su valor aumenta con cada nuevo usuario. Pueden ser unilaterales o multilaterales, digitales o físicas, siempre que conecten participantes. Su rasgo distintivo es que el valor proviene de las interacciones entre usuarios, no de la producción, lo que explica su crecimiento y peso en la economía digital.

🍋 limoneros/ Los cambios en Subtstack en 2026 y cómo adaptarte [o morir]

El futuro de Substack en 2026, está más cerca de lo que piensas; la plataforma se desarrollará hasta llegar a considerarse un ecosistema multimedia que incluye vídeos, podcasts y comunidades, atrayendo a grandes creadores e inversores.

Se identifican: 6 tendencias claves:

La masificación de Substack

Las colaboraciones son imprescindibles

Apuesta por el contenido multimedia

Humaniza tu contenido frente a la IA

Evita la saturación del meta-contenido (“cómo crecer”)

Monetización más allá de las suscripciones

El texto defiende que Substack está en una etapa de transformación. Para prosperar en 2026, los creadores deben ser ágiles, colaborativos, auténticos y estratégicos, adaptando su modelo de crecimiento y monetización más allá de las suscripciones tradicionales.

✍️ escribeypublica/ Mini curso de relatos #3: Cómo monetizar lo breve en digital “Los relatos no solo entrenan tu pluma, si sabes hacerlo, también pueden pagarla”.

El texto desmonta el mito de que los relatos no dan dinero y defiende que la narrativa breve puede ser rentable en el entorno digital. En la era de la atención limitada, los textos cortos se adaptan mejor al consumo actual y ofrecen visibilidad, constancia y libertad creativa.

Propone cinco vías para monetizarlos:

suscripciones

venta directa

plataformas digitales

concursos y productos híbridos (audio o visuales).

Aunque no generan grandes ingresos inmediatos, los relatos pueden sostener una carrera literaria si se trabaja con estrategia, constancia y comunidad.

🧠Igualdad: Pasado y futuro

💡La primera línea de la [voz femenina] “El voto como acto de resistencia”

Votar hoy parece algo cotidiano, pero cada voto femenino encierra siglos de lucha. Desde Nueva Zelanda en 1893 hasta la Ley 13.010 en Argentina, las mujeres desafiaron un orden que las excluía de la ciudadanía. Cada voto fue resistencia, cada sufragista una voz que rompió el silencio.

Aún hoy, la igualdad está lejos: las mujeres ocupan apenas el 26,9 % de los escaños parlamentarios y enfrentan violencia política en todo el mundo. Votar sigue siendo un acto de memoria y poder: una forma de decir yo también decido. Porque detrás de cada voto hay historia, y en cada elección, la posibilidad de seguir cambiándola.

🧠Talento:

🚀 Carreras/ La epidemia del talento desaprovechado

Eres un conjunto de ADN que nunca ha existido en la historia de la humanidad y que nunca volverá a existir.

Alex McCann reflexiona sobre cómo muchas personas con talento terminan en trabajos que no necesitan su perspectiva única, volviéndose reemplazables. Expone que los trabajos bien pagados a menudo no lo son por su impacto, sino por compensar el vacío de sentido que generan. Sin embargo, el caso de un observador de aves en Colombia que, aunque vive con poco, encontró un propósito genuino en su labor: es insustituible porque hace su trabajo como nadie más puede hacerlo.

El autor, nos anima a empezar a construir, aunque sea a tiempo parcial, ese trabajo que refleja quién eres realmente.

No se trata de renunciar de inmediato a tu empleo, sino de dejar de fingir que define tu identidad, y usarlo como plataforma para crear lo que sí tiene sentido para ti.

Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

🧠 Ciencias sociales:

🎟 La Generación Z es peor de lo que crees “Clare Ashcraft sobre cómo los teléfonos nos han infantilizado”.

Clare Ashcraft argumenta que la **Generación Z ha sido infantilizada** por la tecnología, la comodidad y la pérdida de estructuras sociales y físicas que antes daban sentido y pertenencia. En un mundo donde casi todo se puede hacer desde el sofá —trabajar, comer, socializar, ligar—, la supervivencia se ha vuelto tan fácil que ya no exige esfuerzo, ni cuerpo, ni comunidad.

Internet prometió libertad e identidad ilimitada, pero terminó generando **parálisis, ansiedad y desconexión**. Nos dio información sin sabiduría, comunidad virtual sin compromiso real, y libertad sin propósito. Las pantallas reemplazaron al juego, las redes al vecindario, y la comodidad al contacto humano.

Sostiene que la hiperconexión digital nos ha vuelto incorpóreos, desarraigados de lo físico y de los demás. Esta desmaterialización se refleja incluso en la arquitectura y en nuestra cultura, donde ocio, trabajo y relaciones se confunden.

La vuelta a las estructuras que dan sentido: pequeñas responsabilidades cotidianas, comunidad, rituales, y límites. No como nostalgia conservadora, sino como una forma de reencontrar la libertad a través del compromiso.

“Podemos encontrar estructuras para nuestra libertad —dice— que permitan nuestra alegría y construir una vida con ellas.”

🧠 Política:

💬 La POSVERDAD (según Lee McIntyre, 2018) “He aquí una presentación del libro llamado “Post Truth” escrito por Lee McIntyre en 2018. No tiene traducción al español. El libro desarrolla un fenómeno de absoluta actualidad”.

La posverdad describe una era en la que las emociones pesan más que los hechos, y las personas prefieren creer aquello que encaja con sus sentimientos. Popularizada tras la elección de Donald Trump en 2016, implica una política y comunicación desvinculadas de la verdad objetiva. La negación científica, los sesgos cognitivos y los medios que otorgan espacio a falsedades alimentan este fenómeno, potenciado por las RRSS y sus burbujas informativas. Como resultado, las fake news se propagan con facilidad. McIntyre propone educación crítica y responsabilidad mediática para defender la razón y la verdad factual, pilares esenciales de la democracia.

🧠 Sociedad:

🤓 lucasheili/ Prejuicios reggaetoneros “Sobre mis prejuicios reggaetoneros y cómo alcanzar la ataraxia”

El autor describe una relación amor-odio con el reggaetón. Durante su adolescencia lo escuchaba con entusiasmo, pero con la madurez empezó a percibirlo como vulgar, repetitivo y superficial. Sin desmerecer su éxito cultural y global, afirmar que juzgar los gustos de otros desde la propia perspectiva es un acto de arrogancia.

Aplica el concepto filosófico de epoché, del escepticismo pirrónico, suspendiendo el juicio sobre el reggaetón. En lugar de calificarlo como ruido o arte, lo acepta como una expresión cultural válida y disfruta de él en momentos concretos (como con una cerveza).

Hace una llamada a la tolerancia y a la humildad: los gustos ajenos son complejos y personales, y no corresponde a nadie dictaminar qué es bueno o malo para los demás. Así, la ataraxia, o paz mental, se logra reconociendo la diversidad de experiencias sin emitir juicios absolutos.

🧠 Geopolítica:

🌏 Pobre Millenial / La gran ceguera: todos hablan del oro, pero nadie mira la plata

Durante meses, el mundo financiero ha vuelto a enamorarse del oro. Cada titular repite la misma melodía: el oro vuelve a brillar, el oro rompe máximos, el oro es refugio . Y mientras tanto, casi en silencio, …

🧠 Pensamiento crítico:

🎟 sergioparra/ Comer carne no es de bárbaros (ser vegetariano... bueno, tampoco) “Si no comer carne fuera algo moralmente superior, de modo objetivo, debería ser lógico que los vegetarianos fueran también superiores moralmente en otros ámbitos. Pero no es así”.

El texto reflexiona sobre el activismo vegetariano y el consumo de carne, tomando como punto de partida un episodio en el Museo Naval de Madrid, donde activistas de Futuro Vegetal lanzaron pintura sobre un cuadro para denunciar colonialismo y ecocidio. Ser vegetariano activa ciertos valores, como cuidado y pureza, pero no garantiza coherencia moral en otros ámbitos; puede incluso generar moral licensing o exhibicionismo ético.

El texto explica que evitar la carne no es el único modo de contribuir al bien. A través de la teoría de juegos (cacería del ciervo) y ejemplos como Temple Grandin, se muestra que la acción efectiva puede implicar participación en sistemas imperfectos y que la pureza personal no es necesariamente lo más moralmente relevante.

Se enfatiza que el progreso moral y los cambios sistémicos son a menudo producto del azar y la circunstancia, más que de decisiones racionales o iluminadas. Esto sugiere que nuestras acciones, incluso con buena intención, tienen efectos indirectos e imprevisibles.

El autor nos invita a reflexionar sobre la contribución individual: podemos actuar éticamente sin dejar de comer carne, priorizando impacto real sobre pureza moral, reconociendo la complejidad de los sistemas y la multiplicidad de formas legítimas de mejorar el mundo.

Eso es todo, de los artículos en Substack, en esta edición.

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack. Para ayudarnos en nuestra misión, por favor, recomienda al Diario de vuelta.

🔖 Medicalizar no siempre cura. Este texto defiende su tiempo, su vínculo y su sentido frente a esa tentación de medicalizarla.

🔖 Lo que queda de las preguntas sin respuesta: Dentro de mis crisis existenciales estaba esto. De Brenda:

🔖 Biología, Cultura y Mercado: ¿Adaptarnos al mercado o escuchar a la biología? De J. Rogelio Pérez Buendía:

🔖 Muchas gracias por querer incluir este texto, David. Aquí lo tienes :)

🔖 Os quería compartir la nueva entrada en mi blog, acerca de temas que nos preocupan, pero que raras veces nos atrevemos a poner encima de la mesa:

Es difícil a veces reconocernos en las cosas que se nos mueven por dentro: somos vulnerables, tenemos miedo, buscamos reconocimiento...y nada de eso es ni malo ni bueno; es parte de nuestra condición humana. En mis posts intento desgranar de forma breve, en lecturas de no más de tres minutos, esos sentimientos, de forma que se te abra una puerta que puedas atravesar y seguir tú con la reflexión.

Gracias a los amigos de Diario de Substack por la difusión.

🔖 En los Andes de los años treinta, una panadera avanza entre montañas que tiemblan y mares que invaden los valles.

Nadie sabe qué desató el cataclismo —solo que insectos gigantes devoran pueblos enteros y el cielo ya no promete un nuevo amanecer 🌅.

🔖 Predicamos el mérito; practicamos el encaje. En ese desajuste habita “La paradoja del mérito”: un espejo incómodo sobre cómo las organizaciones moldean, y a veces sofocan, la excelencia.

🔖 ¿Somos la sociedad kleenex?

🔖 El arte de soltar: cómo el alma avanza cuando confías. De LauGiraldo

🔖 LOS MICROHÁBITOS QUE CAMBIAN TU VIDA SIN QUE LO NOTES: “Tu vida no cambia de golpe, cambia en silencio. Así es como pasa.” De Medicina para ti.

🔖 El pasado miércoles 15 de octubre se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural. Una fecha que se llenó de discursos necesarios sobre el esfuerzo, el sacrificio, la inclusión o conciliación, pero no tanto de cultura. Y la cultura también es territorio. Y el territorio rural sigue esperando que las mujeres de los pueblos rurales sean contadas.

Menos días internacionales y más hablar de las mujeres ‘de pueblo’ en la literatura cada día. Aquí mi reividicación para todos los días del año 🫶

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ LOS MICROHÁBITOS QUE CAMBIAN TU VIDA SIN QUE LO NOTES: “Tu vida no cambia de golpe, cambia en silencio. Así es como pasa.” De Medicina para ti. También tienen un podcast:

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 1.778 (Tasa de apertura media: 38 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 68.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario