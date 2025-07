鈽旓笍 Buenos d铆as, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores art铆culos publicados en los 煤ltimos d铆as en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se est谩 鈥渃ociendo鈥 en Substack, y ayudar a los autores a tener m谩s lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

LA GRAN HISTORIA

馃帋驴C贸mo Hacer Amigos cuando Somos Adultos?

Estilo /

Tengo amigos cuyos matrimonios se rompieron hace mucho tiempo. Desde entonces, viven solos. Yo he estado divorciada y viuda. Son situaciones muy diferentes, pero el resultado es el mismo. Est谩s solo en la salud y en la enfermedad, cuando se rompe una tuber铆a o hay que pagar los impuestos, en Navidad, en tu cumplea帽os y en el D铆a de la Marmota. Tambi茅n tengo amigos y familiares que nunca se han 鈥

Tambi茅n, como gran historia:

馃懆鈥嶐煄 La gente gana menos dinero cuando va a la universidad (si es pobre)

Sapienciolog铆a /

En general, acudir a la universidad siempre ha supuesto ganar m谩s dinero. Sin embargo, desde 1960, esa ventaja econ贸mica ha disminuido a la mitad para los estudiantes estadounidenses de familias con menos ingresos. Este fen贸meno se llama 芦regresividad universitaria禄: la universidad ya no reduce tanto la desigualdad como antes . Los autores de un reciente estudio han analizado datos de encuestas y 鈥

ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Directorio de Autores y Newsletters Amigos de los Restacks

Pretendemos crear una lista central de creadores y boletines de Substack que restackear谩n las notas que hagas (comentarios con restack, etc) sobre sus art铆culos; al menos, sobre sus 煤ltimos art铆culos.

Si te interesa que hagan notas (con cierta 鈥渟ustancia鈥) sobre tus art铆culos, y te comprometes a restackear tales notas, por favor, ind铆calo en comentarios del post siguiente (peri贸dicamente, los incluiremos en el cuerpo principal):

馃崑 驴C贸mo usar el Muro de Pago implantando una Estrategia Freemium en Substack?

Una parte de mi trabajo diario es ver c贸mo est谩n estructuradas las newsletters de los autores que traduzco, porque escribo unas breves l铆neas sobre ello. Al respecto, me ha parecido relevante comentar un art铆culo de alguien que no s贸lo le toca aconsejar sobre las estrategias de monetizaci贸n de otros (es uno de sus negocios), sino tambi茅n aplicarlo a sus 2 boletines (uno en ingl茅s y otro en espa帽ol). Se trata de una vieja conocida de esta casa: Veronica Llorca-Smith, que escribe El Limonero.

De esta manera, creo que los lectores de este Diario se beneficiar谩n del 鈥渋nsight鈥 combinado de 2 personas que peri贸dicamente investigan qu茅 est谩 pasando en las newsletters en ingl茅s (fue el origen y es la gran mayor铆a de los clientes de Veronica) y, en menor medida, en espa帽ol.

El art铆culo que vamos a examinar es el siguiente: C贸mo usar el muro de pago: mi estrategia Freemium. Amablemente, nos ha dado permiso para ello.

Veronica dice que lleva 2 a帽os y medio escribiendo en Substack, y el gran dilema es: 驴contenido gratis o de pago?

Para empezar, circulan varias 鈥渞ecetas鈥 sobre cuando iniciar:

Algunos propugnan hacerlo desde el principio, y es lo que suele hacerlo la gente famosa o que importa una larga lista. Otros, incluso escritores con una gran 鈥減lataforma鈥 (redes sociales, etc), prefieren probar las aguas. Lo cierto es que es muy frecuente escuchar que muchos desear铆an haber puesto un muro de pago antes.

Otros dicen que es mejor esperar a tener cierto n煤mero de suscriptores. He visto muchos boletines en espa帽ol lanzarse a por ello con 250-300 suscriptores, pero es m谩s normal o铆r mensajes (al menos en ingl茅s) de esperar a tener 1.000 suscriptores. En realidad, este tipo de cuantificaci贸n es simple y bastante in煤til, pues no es lo mismo un bolet铆n muy especializado que uno mucho m谩s general.

Tambi茅n se tiene en cuenta el factor tiempo. Muchos esperan algunos meses. Pero, en realidad, el tiempo puede ser un reflejo del n煤mero de suscriptores, o de las circunstancias (quedarse sin trabajo, etc). En relaci贸n a ello, Ver贸nica lanz贸 el muro de pago de su bolet铆n en ingl茅s a los 6 meses. Eso le dio tiempo 鈥減ara familiarizarme con la plataforma y descubrirme como escritora mientras creaba mi estrategia, sin prisas pero sin pausa.鈥

En el Limonero sin embargo, Ver贸nica arranc贸 con suscripciones de pago 鈥渄esde el minuto cero porque ya llevaba un a帽o y medio de ventaja y sab铆a lo que estaba haciendo (m谩s o menos). Eso me ha permitido conseguir unos 6-7 suscriptores premium al mes generando unos 400-500US$.鈥

Veronica distingue entre 3 modelos de contenido:

Gratis

Es 鈥渋deal para principiantes que est谩n creciendo y experimentando, o aquellos que no quieren la presi贸n y el compromiso que conlleva una suscripci贸n de pago. Pero tambi茅n para 鈥渃readores de peso con audiencias importantes鈥 que 鈥渕onetizan su newsletter por otras v铆as鈥.

Como muy bien se帽ala, en vez de invertir en publicidad, crean contenido de calidad que les permite promocionar sus servicios. Y tambi茅n:

鈥淣o quiero ser aguafiestas pero te anuncio que la conversi贸n de gratis a pago en el mundo newslettero no es para echar cohetes. Seg煤n Substack, las cifras rondan el 5-10%, aunque los datos que reportan en mi comunidad son m谩s cercanos al 1-3%, as铆 que vale la pena diversificar.鈥

De Pago

Veronica lo explica mucho mejor que yo podr铆a hacerlo:

鈥淯n peque帽o porcentaje de escritores, sobre todo veteranos con una gran huella digital, dejan la mayor parte de su contenido detr谩s del muro de pago, blindando sus ideas en una caja fuerte de seguridad. Muchos de ellos tienen comunidades enormes exportadas a Substack, con lo que tienen una ventaja competitiva brutal. Esta pr谩ctica es com煤n en temas m谩s t茅cnicos como finanzas, criptomoneda, IA, periodismo, geopol铆tica o temas educacionales en general. Substack tiene incluso publicaciones para gente que quiere aprender idiomas o cocinar recetas veganas y todas 茅sas suelen ser de pago, como si fuese una academia online. Esta estrategia genera una percepci贸n de alto valor y exclusividad. Es como un restaurante de estrella Michelin: la calidad debe ser excelente. Pero s贸lo funciona si tienes una gran audiencia de partida ya que si no, est谩s escribiendo al vac铆o y es frustrante trabajar para los grillos. La desventaja es que limita tu alcance, especialmente si est谩s empezando, y resulta m谩s dif铆cil crear una comunidad si toda tu oferta es de pago. Adem谩s, la mayor铆a de lectores prefieren familiarizarse con escritores y publicaciones antes de comprometerse a una suscripci贸n de pago.鈥

Freemium

Esta es la categor铆a, afirma, 鈥渄onde recaen la mayor铆a de escritores, ofreciendo un h铆brido entre contenido gratis y de pago. El problema es que muchos plantan el muro de pago un poco a boleo - por si cuela.鈥 Me alegro de que Veronica sea tan franca.

Este modelo, en su opini贸n, combina 鈥渓o mejor de ambos mundos: vas construyendo tu comunidad sin cerrar las puertas mientras pruebas diferentes f贸rmulas de monetizaci贸n.鈥

Desde luego, es un modelo casi tan viejo como internet, muchas veces ha cosechado grandes errores, y quiz谩s, como dice Veronica, el reto est谩 鈥渆n encontrar el equilibrio justo entre ambos鈥, y aqu铆 le agradezco que nos de su opini贸n para encontrar tal equilibrio.

La estrategia freemium de Veronica

Como su objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible:

Mi estrategia es simple: tratar a TODOS mis suscriptores como si fueran clientes VIPs. 鈥 porque todos son clientes potenciales.

驴Qu茅 significa eso en la pr谩ctica? Destacar茅 dos elementos:

鈥滿i contenido gratuito es mi principal herramienta 鈥 y lo doy todo. No gano un c茅ntimo, pero escribo como si mi sueldo dependiera de ello. Aplico lo mismo tanto a mis Posts, como a los comentarios, el chat de grupo y los mensajes privados.鈥 Porque sus posts gratis son 鈥渓os que a menudo me aportan suscriptores premium鈥. Y es que 鈥渆l 200% de mis suscriptores de pago eran inicialmente lectores gratis鈥, durante meses.

Feedback directo, pues la 鈥渇orma m谩s efectiva de mejorar un servicio y aportar valor es preguntando directamente a los interesados鈥, mediante chat, email, encuestas y notas. 鈥淧regunto a todos mis miembros qu茅 dificultades tienen y creo contenido GRATIS para ellos. Luego lo elevo y creo servicios premium como Challenges exclusivos, talleres tem谩ticos y ofertas VIPs.鈥

Mi opini贸n: El primer elemento es adoptado por algunos autores, quiz谩s no con la contundencia de Veronica, a la que agradecemos el dato. De hecho, hubo un debate sobre ello hace muchos a帽os, y algunos escritores, tambi茅n en Substack, adoptan la soluci贸n contraria. Pero el segundo elemento, llevado a cabo de forma sistem谩tica, es algo que no se ve mucho por estos pastos. La mayor铆a prefieren dejar esa investigaci贸n para otros.

La oferta

El art铆culo se podr铆a haber quedado aqu铆, pero Veronica contin煤a. Y aqu铆 tambi茅n las cosas se ponen interesantes:

鈥淪i tu estrategia de monetizaci贸n se basa en 鈥Posts exclusivos鈥, 鈥Acceso ilimitado a un archivo鈥 y un ebook de 5 US$ en Amazon, te vas a estallar contra la pared. Pero ya me di el golpe as铆 que te lo puedes ahorrar. El contenido que hace 2 a帽os triunfaba como la gu铆a del emprendedor digital o el manual para x, hoy en d铆a tiene poco fuelle. Con la democratizaci贸n de la IA, la gente no se conforma con informaci贸n y est谩 buscando otras cosas: proximidad, personalizaci贸n, comunidad, feedback, colaboraci贸n鈥︹

Nota: Debo opinar que lo que se帽ala Veronica es la tendencia, y estoy de acuerdo con ello. En la edad de la IA, se valora otra vez la comunidad humana. Pero la realidad todav铆a es que muchos autores de Substack con miles de suscriptores de pago todav铆a aplican la vieja estrategia. Tuvieron la visi贸n de entrar pronto en Substack, y quiz谩s tangan la visi贸n de adaptarse a lo que Veronica se帽ala.

Veronica ofrece ejemplos reales de cosas diferentes que otros han implementado, y describe c贸mo su modelo freemium es en la actualidad.

Mi opini贸n; Ella ofrece, para los miembros gratis, 2 Posts semanales. Es decir, completos, sin muro de pago. Esto se corresponde con las preferencias de los lectores, como en este Diario vimos con una encuesta. Pero estoy viendo que la tendencia, en Substack, es ir en la direcci贸n contraria: Crear FOMO, a veces con un 铆ndice, y dejar, bajo muro de pago, lo 煤ltimo, que a veces es 鈥渓o mejor鈥 o la aplicaci贸n de lo explicado anteriormente.

Me sorprende, la verdad, que tenga tiempo para tantos 铆tems de su oferta (en espa帽ol e ingl茅s), escribir y promocionar libros, y viajar. Quiz谩s tiene una hermana gemela y no lo sab铆amos.

驴Puedo imprimir un PDF con un formato bonito de tus art铆culos? S贸lo si eres VIP

El equipo de desarrollo de Substack ha desarrollado esta funci贸n para Doomberg (el bolet铆n n煤mero 1 de Substack en finanzas) despu茅s de mucho insistirles.

Para ello, ve a cualquier art铆culo en l铆nea de Doomberg, ya sea haciendo clic en el encabezado de un art铆culo por correo electr贸nico o navegando directamente por nuestro sitio web. Una vez all铆, haz clic en el men煤 de tres puntos (...) a la derecha del bot贸n 芦Compartir禄. Se abrir谩 un men煤 que incluye la opci贸n 芦Abrir como PDF禄. El sistema generar谩 un PDF formateado para guardar o imprimir.

Para los que no somos VIP, 鈥 nada. Ni tan siquiera el derecho a preguntarlo a un humano del equipo de Substack.

Experimento: Art铆culos de Pago, pero Gratis

Los Artículos en Substack

A FONDO y VARIOS

馃煝 Descubierta una Nueva Copia de la Carta Magna

LeyDerecho /

Se ha Descubierto una Nueva Copia de la Carta Magna, clave de la Constituci贸n Inglesa La Biblioteca de Harvard tiene en su poder una copia oficial de la Carta Magna desde la d茅cada de 1940, aunque no era consciente de ello. El manuscrito fue adquirido por menos de treinta d贸lares (equivalentes a unas siete libras en aquella 茅poca) en 1946, bas谩ndose en que se trataba de una copia privada 鈥

馃槖Estoy Cansado de las Redes Sociales (Sin Quejas, Solo Reflexiones Sinceras): 驴Decaer谩n como los Centros Comerciales?

Ciencias Sociales /

Una rese帽a sincera sobre una prueba de dos semanas publicando y por qu茅 voy a volver a la sombra... Bueno, eso fue r谩pido, 驴no? Hace dos semanas, comenc茅 a retomar mi actividad en las redes sociales. Despu茅s de pasar la mayor parte de 2025 en las sombras, decid铆 que era hora de volver a la carga. Durante 鈥

馃搵Razones por las que los Informes Disciplinarios utilizados como Arma Comprometen la Confianza y Minan la Moral. Y鈽: Liderazgo tipo cafetera

Carreras /

馃搵 Cuando los comentarios constructivos se convierten en un juego de poder con intenciones ocultas. La retroalimentaci贸n 鈥

馃煝 OJAL脕 M脕S HISTORIAS DE VERTEBRADOS

Cerebro & Coraz贸n /

Este a帽o celebr茅 Sant Jordi comprando unos cuantos libros que puse en cola, uno de ellos fue el de Mar Garc铆a Puig. Le ten铆a ganas, por el tema y por ser su autora una de las personas que hizo creer que se pod铆a y ser una de las pocas personas a las que considero 铆ntegra dentro de la pol铆tica. La historia de los vertebrados habla del desasosiego, del miedo y la culpa que se instaura en el momento 鈥

馃枼锔 Le cont茅 mi vida a un GPT y esto es lo que me recet贸

Negocios Digitales /

Esta semana estoy m谩s espeso que un pur茅 de garbanzos en agosto. As铆 que he decidido ayudarme de la IA. Pero no es lo que t煤 esperas, querido lector. No se trata de que RafaGPT me escriba un art铆culo mientras yo disfruto de una Cruzcampo fresquita en el chiringuito (eso ser谩 la semana que viene). Uso ChatGPT para avanzar en mi negocio pidi茅ndole consejos sobre estrategia, ademas de apoyarme en 鈥

馃崁 Manual de instrucciones para un verano que merezca la pena

Tu Coach personal /

Hay veranos que se van鈥 y veranos que se quedan contigo toda la vida. Y no depende del destino, del hotel o del wifi. Depende de c贸mo decides vivirlo. Este domingo no te traigo una reflexi贸n profunda ni una historia 鈥

馃煝 Lo que los gatos entienden del amor

El mapa del cambio /

Cr茅eme. S茅 de lo que hablo. Al final te lo explico. Pero antes鈥 Los seres humanos no solo compartimos un planeta. Tambi茅n nos une una historia marcada por lo social. Desde que alguien descubri贸 que era mejor cazar mamuts en grupo que salir solo con fe y una piedra, la supervivencia empez贸 a depender de cu谩ntos ten铆as a tu lado. El grupo no fue solo una opci贸n, sino que se convirti贸 en la alternativa 鈥

馃煝 驴Qu茅 tipo de autor digital eres? 4 formas de escribir online

Escribe PRO鈱笍 /

V铆ctor nos cuenta: Hoy, si茅ndote sincero, creo que te traigo, en forma de matriz, una de las ediciones que m谩s te pueden orientar hacia tu siguiente paso si te dedicas a escribir y publicar en internet. Bien sea para... Atraer lectores a trav茅s de una newsletter o un blog... Como profesional de la escritura digital si eres copy o redactor..

馃煝 Coherencia de marca, en tiempos de IA.

Rebel Intel /

La IA generativa ha desatado un pandem贸nium creativo, inundando los canales digitales con un volumen de contenido otrora inimaginable. Esta efervescencia, sin embargo, conlleva un riesgo: la erosi贸n de la coherencia de las marcas. Cuando el contenido se automatiza o se traduce a escala, se dispara el riesgo de que el tono y el estilo corporativo se diluyan, o incluso se contradigan. Una marca con 鈥

10 trampas mentales que te sabotean sin que te des ni cuenta (I)

Jard铆n Mental 馃尡馃挱 /

Esta carta es parte de nuestra colecci贸n "Destilando libros ", en la que extraemos las ideas m谩s reveladoras de la literatura. Creemos que somos racionales, pero la realidad es que nos afectan tantos sesgos que es casi imposible 鈥

馃СNueva Estrategia de Marca para Expedia en 1 D铆a. Y las Directrices de tu Marca no son Suficientes

Chamberly /

C贸mo Cre茅 y Prob茅 una Nueva Estrategia de Marca para Expedia en un D铆a No comercialices tu categor铆a. Crea una categor铆a. Expedia tiene una campa帽a publicitaria en Nueva York que me encanta ver cuando paso por delante. Cuenta con un texto ingenioso y despierta las ganas de irse de vacaciones, sobre todo cuando est谩s haciendo recados en el abarrotado metro de NY 鈥

馃煝 Escribir cada d铆a sin perder la cabeza

Por amor al arte /

Escribir a diario ha sido una de las cosas m谩s transformadoras que me han pasado. No te quedes con la idea rom谩ntica de la frase, ni creas que escribo todos los d铆as. (鈥) Ahora bien, una cosa es escribir cuando puedes y otra muy distinta es hacerlo cada d铆a. La diferencia se nota. Se nota dentro. Y si alguna vez has querido hacerlo, pero no sabes c贸mo sostenerlo sin que se te vayan las ganas de vivir por el camino, te dejo lo que a m铆 me funciona (y me salva).

馃煝 Nueva York a mordiscos (II)

El ingrediente secreto /

Turista emocionada (y hambrienta) frente a una se帽ora de 93 metros El segundo d铆a amaneci贸 con nervios, jet lag y una necesidad urgente de cafe铆na. Pero cuando una tiene cita con la Estatua de la Libertad, no se queja: se maquilla las ojeras, se pone las zapatillas buenas y tira pa鈥檒ante como una neoyorkina de adopci贸n. Y yo lo hice. Con estilo. M谩s o menos. El ferry, la brisa鈥 y el nudo en la garganta 鈥

馃煝 Los 3 Ingredientes que (Siempre) Generan Resultados Enormes. M铆dete a ti Mismo. Aprende de Cualquiera, Aunque no te Guste

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses ofrece otra edici贸n 鈥減ara ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada d铆a mejor en lo tuyo鈥. Uno de los consejos es clave: Si quieres que algo se haga, expl铆calo a tu pareja y amigos. Habr谩 m谩s posibilidades.

馃煝 Ruido en el mercado.

Doble Piso /

鈥淯n inversor de 茅xito no permite que la preocupaci贸n del fin de semana dictamine o no su estrategia鈥. - Peter Lynch. La 煤ltima vez que vend铆 mis acciones por las noticias sobre una empresa fue Tesla en diciembre, cuando se confirmaba que Elon Musk estar铆a en el gobierno de Donald Trump y el mercado pagaba TSLA a 110 veces su ganancia bruta de los 煤ltimos a帽os!! Por m谩s que crea que Tesla 鈥

馃煝 Poema g贸tico

Alicia P茅rez Gil: elijo escribir /

Mam谩 me visti贸 de bailarina tailandesa. Mam谩 me visti贸 de piloto de aeroplano. Mam谩 me visti贸 de profesora de ingl茅s. Mam谩 me visti贸 de emperador romano. Encontr茅 por sorpresa unas canicas, unas piezas de madera roja y verde, y tambi茅n pegamento apelmazado. Aquel d铆a me cambi贸 la suerte. Constru铆 una casa con las piezas, me guard茅 las canicas en la mano, con la otra sostuve el pegamento. Como siempre 鈥

馃煝 Gloriosos amaneceres e insectos en la cama

Cartas desde Neptuno /

Lo bueno y malo del verano, por Clara.

馃煝 La fundante y vieja red ilustrada

Ingeniero de letras /

Mucho antes de que los protocolos de telecomunicaciones, los cables submarinos y las interconexiones satelitales tejieran sus telara帽as, existi贸 una red sin electricidad ni fibra 贸ptica que las hizo a todas posibles. Cruzaba oc茅anos por velas y fronteras por mulas y carromatos. Fue anterior al tel茅grafo y al c贸digo Morse, anterior al rugido de la imprenta industrial. Antes de que Europa so帽ara con 鈥

馃煝 Los enlaces no funcionan

liderazgodelbueno.com /

Ayer escrib铆 un correo con enlaces, no iba ni uno. Cosas de LinkedIn, que no almacena la informaci贸n para siempre. As铆 que esos videos se han perdido, porque no tengo copia de ellos. Eso para que luego te venga alguien a decir que ojito con lo que escribes en redes que luego queda para siempre. Y ahora, el email reciclado, en el que Jesse Owens te ense帽a a esquivar las trampas de la vida 鈥

馃煝 Notificaciones y Jursidicci贸n Coactiva en Centroam茅rica

LeyDerecho /

Para comprender en que consiste la prescripci贸n fiscal, resulta de suma relevancia conocer la distinci贸n entre la prescripci贸n adquisitiva y la prescripci贸n extintiva y en cu谩l de ellas encaja la prescripci贸n de car谩cter fiscal. Primero, la prescripci贸n adquisitiva de dominio establecida en los Art铆culos 1668 y concordantes del C贸digo Civil, es un mecanismo de obtenci贸n de la propiedad 鈥

馃煝 El arte de escribir para...

Por amor al arte /

En mi carrera de escritora (desde ese momento en el que me atrev铆 a decir que escrib铆a) me he encontrado muchos tipos de comentarios, que se pueden agrupar en dos tipos: 鈥擫as que nos admiran y hablan de la escritura como si fuera un don misterioso, un talento dif铆cil y me dicen que ellas no ser铆an capaces. Son las que creen que nos basta con esperar la inspiraci贸n correcta y nos imaginan recibiendo 鈥

馃煝 Almudena quiere hablar contigo

El ingrediente secreto /

Hola, lector sospechoso: Ha pasado ya un mes desde el lanzamiento de Bloque 55 . Y t煤 y yo necesitamos hablar. Porque si ya lo le铆ste y a煤n no has dejado tu rese帽a , Almudena est谩鈥 inquieta. No enfadada. No decepcionada. Solo鈥 tomando nota. (Si notas una figura que observa desde tu mirilla, probablemente seas t煤 misma con la conciencia.) As铆 que, sin rodeos 鈥

馃煝 los civilizados no se desbordan

delirios de locura /

Nos asusta tomar partido, salirnos de la l铆nea de la neutralidad. En el momento en que el mundo m谩s lo necesita, los discursos de todo tipo se inclinan por la neutralidad. La moda, la salud mental, la pol铆tica ... La neutralidad ha aparecido en los 煤ltimos a帽os como prueba del grado de civilizaci贸n de nuestra sociedad , de la mente fr铆a y calculadora, la neutralidad como portadora de la raz贸n. Se 鈥

馃煝 驴Votamos con el bolsillo?

Delfos /

Vivimos tiempos en los que la pol铆tica parece leerse a trav茅s de una 煤nica l贸gica: la del dinero. Si eres pobre, deber铆as votar al partido que te promete subsidios, aumentos salariales o mayor gasto p煤blico. Si eres rico, a quienes prometen menos impuestos. Sin embargo, los hechos desmienten esa idea. Hay votantes pobres que eligen opciones conservadoras o liberales y votantes ricos que apuestan 鈥

馃煝 La Hoguera de La Palabra y La Incomodidad del Presente

Ink & Outsider /

鈥淪e dir铆a, a juzgar por el ambiente enrarecido que hoy nos asfixia, como el oficio de la literatura transita hoy por un campo minado.鈥 Lo escuch茅 en voz de un reconocido cr铆tico literario en una de sus c谩tedras. Me pregunto 驴Es acaso la palabra escrita un eco desganado de la correcci贸n pol铆tica, o persiste en ella la vieja estirpe de un faro incandescente, capaz de rasgar la negra noche de la 鈥

馃尡馃挱 Las 10 reglas de Elmore Leonard para dominar el arte de la escritura

Jard铆n Mental /

Hay un tipo de escritor que quiere hablar al lector. En cada oraci贸n grita al lector al usar exclamaciones en sus di谩logos. En cada 鈥

馃煝 Otro art铆culo interesante:

馃殌POR SUS AUTORES

Aqu铆 las rese帽as las ofrecen quienes m谩s conocen los art铆culos que han escrito: Sus propios autores.

馃梻 鈥溌縋odr铆a ser que, ante una sociedad adormecida y asustada, los primeros en levantar la pluma contra los reg铆menes autoritarios sean, precisamente, los que m谩s pluma tienen? Es lo que ha ocurrido la semana pasada en Budapest.鈥

馃梻 Tres series donde la riqueza y el poder toman formas diferentes: Your Friends & Neighbors, Car锚me y Goliath. En m煤sica: 鈥淧or qu茅 escucho lo que escucho鈥, dos playlists y recomendaci贸n de cuatro newsletters que suenan muy bien.

馃梻 Este texto naci贸 de una incomodidad que no sab铆a c贸mo nombrar. Sent铆a que muchos discursos sobre el bien y el mal 鈥攕obre lo correcto y lo monstruoso鈥 se estaban quedando cortos, o peor, estaban siendo usados para ocultar aquello que verdaderamente nos devora. Escrib铆 esta alegor铆a como una forma de explorar c贸mo los monstruos no solo habitan all谩 afuera, sino dentro de las l贸gicas que aceptamos, repetimos, y a veces, reproducimos sin cuestionar.

No quiero ofrecer respuestas cerradas. Quiero abrir grietas. Porque solo desde ah铆, desde el temblor que provoca mirarse al espejo, creo que podemos comenzar a desarmar lo que nos deshumaniza.

馃梻 Escribo porque no s茅 estar en el mundo de otra forma. Escribo para nombrar lo que duele, lo que emociona, lo que a veces no se dice pero se siente.

No escribo desde la perfecci贸n, sino desde la herida sanada. Desde la mirada que busca belleza en lo cotidiano, sentido en lo roto, verdad en lo fr谩gil.

Mi escritura no sigue modas ni algoritmos. Es mi forma de estar presente, de tender puentes, de acompa帽ar. Este es mi compromiso: escribir con honestidad, con profundidad y con cuidado. Porque las palabras, cuando son de verdad, tambi茅n cuidan.

馃梻 "C贸mo Predecir la Econom铆a de la Atenci贸n": "Durante los 煤ltimos 1.500 a帽os, la atenci贸n colectiva ha oscilado entre dos extremos:

- Por un lado, tenemos los per铆odos obsesionados con lo abstracto, lo intangible, lo informativo y filos贸fico.

- Por el otro, encontramos 茅pocas que se van de bruces hacia lo material, lo f铆sico, lo experiencial; lo que puedes tocar con las manos.

Cuando la sociedad se aburre, busca lo contrario".

馃梻 Nuestro desarrollo como especie fue moldeado a trav茅s del contacto con la naturaleza. Sin embargo, hoy pasamos m谩s del 90 % de nuestro tiempo en espacios interiores.

Esto ha creado un conflicto entre nuestra cultura y nuestra biolog铆a: el aire acondicionado y la calefacci贸n nos han alejado del mundo natural, pero nuestros genes siguen reclamando esa conexi贸n con el exterior.

Esta divergencia entre entorno y gen茅tica se conoce como 芦discordancia evolutiva禄 y es responsable de muchas enfermedades cr贸nicas. Y es que cuando nuestra cultura no cumple las expectativas de nuestra biolog铆a, la salud se resiente.

驴Puede el dise帽o ser el puente entre ambas?

馃梻 A veces una historia lo tiene todo: conflicto, tema, buenos actores... y aun as铆 no funciona.

En esta rese帽a no busco destruir, pero s铆 se帽alar lo que a mi criterio le impidi贸 a Harta funcionar. La ficci贸n tambi茅n nos ense帽a cuando falla. Y esta vez, fall贸 fuerte.

馃梻 QU脡 NECESITA UN 脕RBOL PARA SER FELIZ

A finales de los a帽os 80, un grupo de investigadores construy贸 en el desierto de Arizona el mayor ecosistema cerrado del mundo. Una megaestructura acristalada y totalmente aislada del exterior. La llamaron 鈥淏iosfera 2鈥, ya que fue dise帽ada para replicar los ecosistemas de la Tierra (la 鈥淏iosfera 1鈥). El objetivo era probar si podr铆amos sobrevivir en un entorno autosuficiente durante misiones de colonizaci贸n de otros planetas.

En 1991, los ocho investigadores se encerraron en Biosfera 2 y comenz贸 el experimento.

Pronto surgieron algunos problemas. Por ejemplo, los investigadores notaron que los 谩rboles crec铆an r谩pido, pero eran extra帽amente d茅biles. Pasado un tiempo, se doblaban y ca铆an sin raz贸n aparente.

Nadie se lo explicaba. Los 谩rboles ten铆an agua, luz y nutrientes. El h谩bitat estaba perfectamente dise帽ado y controlado para ofrecer unas condiciones de desarrollo ideales鈥

Salvo por un peque帽o detalle.

馃梻 Reflexiono sobre la econom铆a de la atenci贸n desde una perspectiva feminista y materialista, tratando de desmontar algunas de las narrativas culpabilizadoras sobre la procrastinaci贸n, el autocuidado o la 鈥渇alta de voluntad鈥. No ofrezco soluciones milagrosas, pero s铆 algunos gestos que a m铆 me ayudan a resistir (m谩s o menos) al pan贸ptico de las redes sociales. Con cari帽o y sentido del humor.

"Querer no es poder: deseo y productividad en la era del scroll":

PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

C贸mo optimizo Optimly: mi nueva v铆a ultra-r谩pida para sacar contenido

The Learning Curve /

Esta semana te traigo algo distinto: he probado la misma herramienta de IA con la que estoy automatizando piezas en Optimly para ver si tambi茅n me sirve a la hora de publicar aqu铆. El episodio dura solo 3鈥 y es la primera vez que aplico este m茅todo fuera de la plataforma. Quiero tu feedback sincero:

馃憗锔廝or si te lo perdiste

