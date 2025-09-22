☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🌞 Hemos hecho algunas pequeñas modificaciones: Sólo publicaremos lunes, miércoles y viernes. Dado el alto volumen de artículos que la comunidad hispana publica entre el viernes y el lunes, y para no hacerlo tan largo, dedicaremos la edición del lunes sólo a reseñas e introducciones de posts publicados.

La importancia de ser un HUB de recomendaciones

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

🏛 LA GRAN HISTORIA

📌 ¿Por qué haces lo que haces?

El mapa del cambio /

¿Alguna vez has empezado algo por obligación y sin darte cuenta, terminó siendo un placer? Correr. Cambiar la dieta. Estudiar algo que juraste que nunca ibas a tocar. Aprender un idioma que no ibas a necesitar “ni de coña”. Al principio era un suplicio. Cada paso cuesta, cada página te provoca ganas de abrir Netflix. Y cada vez que miras ese plato de quinoa con kale te preguntas en qué momento …

📚 Wikipedia sobrevive mientras Internet se rompe

Digital & Data /

Wikipedia mantiene una notable resiliencia. ¿Por qué?

Las plataformas digitales y redes sociales se ven inundadas por textos generados automáticamente y por nuevos patrones de consumo. Sin embargo, Wikipedia, sigue apegada a su modelo basado en la colaboración humana, la verificación comunitaria y la búsqueda de neutralidad.

Wikipedia enfrenta presiones constantes: debates sobre su imparcialidad, intentos de manipulación de entradas y la dificultad de sostener un estándar editorial en un entorno digital en rápida mutación.

En Internet también hay espacio para proyectos de nicho: su comunidad de voluntarios y las reglas de gobernanza tan sólidas que siempre ha tenido (yo las he usado como ejemplo muchas veces para el gobierno de comunidades digitales, que no solo existen las redes sociales y sus prácticas cuestionables…) han permitido que conserve credibilidad y relevancia, incluso frente a la avalancha de cambios impulsados por la IA.

📌La Verdad sobre la Felicidad

Estilo /

Por: Lionel Page, economista del comportamiento y director del Centro de Ciencias Comportamentales y Económicas Unificadas de la Universidad de Queensland. Si te pasas por una librería, te darás cuenta de la popularidad de los libros de autoayuda sobre la felicidad. Muchos de ellos afirman revelar los secretos de la felicidad duradera. Pero si lees algunos de estos libros, puede que, sorprendentemente, la conclusión es diferente.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

Esta publicación se llama “columnas” por algo. Porque queremos que escribas “columnas” fijas con nosotros, sobre Substack y su “universo”. El columnista invitado de hoy es Pilar N. Colorado, sobre si esta plataforma es una buena opción para los escritores de libros.

También tenemos este miércoles una sincera y profunda columna de Renata, sobre su experiencia en Substack, y cómo te puede servir a ti. Además, acaba de escribir 5 tips para crecer en Substack.

⚫La noticia que no nos gustaría haber publicado

Primero de todo, una muy triste noticia, en palabras de Mercedes:

Selvar, uno de los más prolíficos escritores de género fantástico de Substack, había fallecido. (…) No me queda sino mandar un fuerte abrazo a su familia de parte de toda la comunidad de ficción en español, pero, especialmente, del pequeño reducto de escritores de género fantástico que hay por aquí: la muerte de alguien tan joven y con tantísimo potencial es algo que nos afecta a los que lo leíamos de forma evidente, pero nada parecido al dolor que debe sentir su familia por su pérdida. Se le echará muchísimo de menos. RIP Selvar.

Por favor, leed su artículo:

¿Es Substack una buena opción para autores/as de ficción?

La plataforma que no deja de crecer, ¿es un buen sitio si escribes ficción?

Pilar N. Colorado es una de las personas que más sabe sobre publicar y vender libros (en Amazon y otros lugares) en nuestra comunidad de Substack en español, y nos ha dado permiso para comentar uno de sus últimos artículos (puedes leerlo aquí), pues nos pareció muy interesante y práctico. Como en los comentarios de otros artículos que vamos haciendo (así fue el caso reciente del post de Kike), consideramos que es imprescindible la lectura del artículo original, pues Salvador sólo reproduce aquellos párrafos que le parecen más importantes (y muchas excelentes ideas de Pilar se han quedado fuera). Creemos que tomar un muy buen artículo, revisarlo (con los buenos resultados que ha tenido esto en la literatura académica) y aderezarlo con comentarios es una forma de enriquecer el texto y dar valor a los lectores de este Diario.

En principio, esta plataforma parece más enfocada a la no ficción y, mucho de lo que leo sobre autores que publican libros, va dirigido a este público y su marca. Sin embargo, cada vez más novelistas lo están usando como una herramienta clave para construir comunidad y dar vida a su universo literario. En el mercado americano, autoras de ficción, como Margaret Atwood, han encontrado en Substack un espacio donde escribir no es solo publicar libros, sino mantener un hilo constante con quienes disfrutan de sus historias. (…)

En el ámbito hispano todavía es un terreno casi virgen, y esa es una oportunidad con la que nos encontramos hoy. Quien empiece ahora, y sé que muchas estáis en ello, tiene la ventaja de ser pionera y de llegar a sus lectoras de un modo íntimo y directo, sin depender del algoritmo de una red social.

Nota de Salvador: Es cierto, publicar en Substack en español es todavía cosa de pioneros, y escribir (o vender) ficción aquí todavía más. Sin embargo, desde que empecé, sentí que Substack no apoyaba la ficción, que si se mantenía una comunidad de escritores de ficción era por su resilencia, porque no querían rendirse, y porque las opciones fuera (depender sólo de Amazon, etc) no eran las mejores. De todas formas, considero que casi todos los consejos e ideas de Pilar en su excelente artículo son aplicables a los autores y libros de no ficción.

El valor que no se ve de inmediato

Más allá de la venta directa de libros, lo que Substack te da es una comunidad propia. No dependes del ritmo frenético de Instagram ni de la fugacidad de TikTok. Lo que compartes llega directamente al correo de tus lectoras y queda ordenado en tu feed. Eso convierte tu relación con ellas en algo más sólido y duradero. Además, tienes a tu alcance muchas más herramientas de conexión sin salir de la plataforma, como videos en directo (ideal para hacer una presentación de tu libro), videos, pódcast, chat privado, página de aterrizaje… (…)

Nota de Salvador: Totalmente de acuerdo. Esa es la gran diferencia. Como ocurría con los blogs, era la forma por la que los lectores podían conocer más sobre su escritor favorito, e interactuar con él (un lujo imposible en las plataformas de venta de libros). De hecho, la venta directa de libros está muy infrautilizada todavía aquí. Algunas referencias complementarias sobre ello, mucho menos prácticas que el artículo de Pilar, son las siguientes: Vender libros en Substack

Reconsiderar el Insoportable Peso de la Autopromoción

Una idea que funciona en el mercado anglo es combinar lo gratuito con lo exclusivo. Siguiendo la estrategia que recomienda Jane Friedman, lo ideal es ofrecer mucho contenido abierto y reservar las entradas más especiales para las suscriptoras de pago: relatos inéditos, capítulos anticipados, clubs de lectura privados o encuentros de preguntas y respuestas. De esa forma conviertes a tus lectoras en auténticas mecenas, que no solo leen tus libros, sino que apoyan tu proceso creativo de manera continua. (…)

Nota de Salvador: Lo que recoge Isabel vale oro. Para competir con otras plataformas de distribución, no sólo se trata de aplicar un modelo freemium (muchas ya permiten leer el primer capítulo o una parte del mismo), sino ofrecer mucho más que no está en el libro a la venta. Y yo añadiría algo más: La autora o autor es la persona que conoce mejor qué ofrecer en abierto y qué cerrar (bajo pago) de su libro, cómo atraer a lo mejor de su obra. Nada del contenido genérico de las plataformas de venta de libros, que suelen tener sistemas automatizados.

Lo más atractivo, desde mi punto de vista, es que Substack permite crecer en comunidad. (…) … puedes colaborar con otras autoras, intercambiar menciones en newsletters o unirte a directorios de boletines en español para ganar visibilidad. Ejemplos como Dracula Daily, que convirtió la novela de Stoker en un fenómeno al enviarla por entregas en el calendario real de la trama … (…)

Nota de Salvador: Construir una comunidad de lectores y/o escritores no es fácil. Una estrategia alternativa válida es ser pieza fundamental de una comunidad ya existente (lo dice grandes figuras como Russell Nohelty aquí), y sólo a medio plazo crear la propia.

Cómo puede ayudarte Substack como autora de ficción

Aquí tienes algunas ideas concretas de Pilar, hemos modificado el formato y añadido algún comentario a continuación de cada idea:

Compartir relatos breves, o escenas inéditas. Por ejemplo, publica cada mes un relato corto o un capítulo eliminado de tu novela, usando el modelo freemium. Deja a veces lo mejor, o lo más polémico, en abierto. Ten en cuenta que, con Substack, sólo es posible comentar posts con muros de pago si eres suscriptor de pago, lo que limita mucho el alcance.

Crear un diario de escritura. Ese lado humano atrae a las lectoras porque sienten que forman parte de tu proceso. Cierto, pero ten en cuenta que esto no atraerá a los que apenas te conocen, o no conocen tus escritos. Estos sólo preguntan: “¿Qué hay para mí de esto?”

Construir expectación antes de publicar. Entre las ideas de Pilar aquí, la que más me gusta es la de hacer encuestas a “tus lectoras para que voten portadas o títulos, involucrándolas en el camino hacia la publicación.”

Usar Substack como escaparate de preventa. Aparte de compartir un capítulo inicial en abierto (la práctica editorial es testigo de su eficacia), Pilar propone añadir el enlace a Amazon (véase el último párrafo de esta columna) u otra plataforma de venta. En mi opinión, antes has de pensar cómo capturar el email del lector, porque Amazon nunca te lo dará. Y para ello, Pilar ofrece un consejo útil: Ofrece un regalo digital sencillo (un relato, un mapa, una playlist) a quien compre en preventa y te lo confirme.

Otras ideas de Pilar consisten en aprovechar todas los potencialidades de Substack (beneficios exclusivos para suscriptoras de pago, colaborar con otras autoras, etc). Lo bueno del artículo de Pilar es que ofrece ideas y consejos “accionables” para conseguirlo, algo que puedes aplicar desde ya.

Por último, y como un paso más allá, una de las ideas señaladas en el artículo de Pilar es publicar tu libro por entregas, con la ventaja de poder recibir el feedback de tu comunidad “semana a semana”.

Nota de Salvador: Para algunos, es incluso mejor que Wattpad, aunque la UX de esta última para escribir libros es mejor. Con este método no habría que depender sólo de Amazon (y sus royalties menguantes), lo que es una estrategia interesante sobre todo a medio plazo, si consigues atraer compradores suficientes. No obstante, si la media de ventas de un libro electrónico es, en general, de 50-150 ejemplares, publicar en Substack es una gran alternativa. Es decir, esta plataforma puede representar un porcentaje alto del total de ventas, y un buen trampolín para lanzar el próximo libro.

Novedades en el algoritmo de Amazon. Te adelanto que una es que se van a premiar las ventas que lleguen desde enlaces externos, es decir, que el algoritmo detecta de donde viene el comprador y, si ve que está llevando tráfico desde otros lugares, le da más visibilidad a tu libro. Por eso es importante, si decides utilizar Substack, que publiques tus enlaces de venta aquí. ¿Aún dudas de que Substack sea bueno para tu carrera de escritora?

A FONDO y VARIOS

▶ La Barbarie de la Ignorancia

Ink & Outsider /

Es en esta Iberoamérica del siglo XXI la que se autoproclama heredera de Cervantes y Borges, la misma que con orgullo blasona su opulencia cultural, nos inquiere, ¿cómo hemos permitido que la ignorancia transmute de simple carencia a divisa exhibida con impudicia? Esto no es una provocación al aire; es el diagnóstico de una septicemia social que nos corroe. La ignorancia, el espectro que la era digital …

▶ Aplicaciones de Citas: Sus primeros clientes

Audiencias /

Match, Hinge, Tinder, Monet y más. Para mi sorpresa, las aplicaciones de citas siguen estando altas en las clasificaciones desde hace casi 10 años al menos, con tantas aplicaciones emergentes de las que nunca he oído hablar, sean nuevas o no. Esa sorpresa se transformó en curiosidad y no tardé en encontrarme indagando en las madrigueras de conejo de Internet sobre cómo consiguen sus primeros clientes.

▶ Sentido de la vida: ¿A quién pertenecen los próximos 5 segundos de tu existencia?

Estilo /

¿A quién pertenecen los próximos 5 segundos de tu vida? No nacemos con un sentido para nuestras vidas, pero podemos descubrirlo si nos limitamos a ser curiosos. Una mente curiosa juega con diferentes ideas y prueba cosas nuevas para ver cómo encajan y si podrían formar parte de algo más grande. -Tim Denning ¿Las notificaciones de tu teléfono? ¿El eslogan publicitario o político? ¿Una alerta?

🌳🍋 300 suscriptores cada mes gracias a LinkedIn

El Limonero /

El Limonero acaba de alcanzar los 2.000 suscriptores y para celebrarlo, os traigo a un invitado muy especial, . Jorge es el creador más puntero en Substack en español sobre temas de freelance. Su publicación, Cosas de Freelance está creciendo más rápido que Bitcoin y es una mina de oro para todos aquellos que queremos trabajar por cuenta propia con calidad …

▶ La movida de simplificar el stack tecnológico de mi negocio

Movidas de emprender /

Hoy vengo con una movida un poco técnica pero que creo que os puede resultar interesante si tenéis algún proyecto digital o estáis pensando en montaros algo. Porque amigos, aunque huyáis de conocer las entrañas tecnológicas de vuestro negocio, deberías estar al tanto para no desconectaros al 100% Que luego vienen los sustos… Como ya conté en la edición anterior, el cierre de Mumba …

📜 El Marco de Y-Combinator para crear un MVP de éxito | Utiliza esta Pila de Instrucciones para validar tu idea de Startup

VC, Startups y Mercados /

También: Reddit marketing para fundadores de Saas B2B y guía promt para identificar malas ideas. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

▶ Domina el Marco de Comunicación McKinsey para Entrevistas con Ejecutivos y Cómo ChatGPT ocultó mi Perfil a los Reclutadores

Carreras /

Consigue claridad e impacto con este marco de eficacia probada Por: Kristof Schoenaerts. Aquí obtendrás una instrucción detallada y probada por reclutadores ( el potente Marco McKinsey, de 915 palabras ) diseñada específicamente para la búsqueda de empleo ejecutivo, además de acceso a nuestro archivo de instrucciones.

▶ Quejas, quejas, quejas ¿Qué es el valor para el cliente?

Emprender /

El servicio al cliente es la columna vertebral de las empresas. Por: Jens Stark ¿Alguien recuerda la película Gremlins de 1984? El argumento de la película trata de un padre que busca un regalo de Navidad para su hijo …

▶ Despertares 85.-

Cuca Casado /

Hoy parece que todo debe regirse por datos. El ser humano ya no es productor de saber sino que ha entregado su soberanía a los datos. Esto conlleva que …

▶ El eco de la bala: ética, antropocentrismo y la sombra de la caza.

Reflexiones de Chus Recio /

"La paz es la única batalla que vale la pena librar." Albert Camus. La escena es sencilla, casi arquetípica: un hombre frente a un animal. Entre ambos, un arma que acorta distancias, que rompe la asimetría de la naturaleza y convierte la vida en un instante suspendido. Apretar un gatillo …

🍀 Deja de intentar impresionar, empieza a influir de verdad

Tu Coach personal /

Vivimos rodeados de gente, de notificaciones, de reuniones interminables… y, sin embargo, cada vez más personas confiesan sentirse solas. En el fondo, todos necesitamos lo mismo: ser escuchados, reconocidos y valorados …

🖥️ Una auditoría no es un informe técnico

Negocios Digitales /

“Tú lo que haces son cuatro líneas y luego te llevas la pasta”. “Los proyectos te los hace el ordenador y tú sólo pones la mano” Esas son lindezas que escuchaba cuando trabajaba de arquitecto. Ahora que me dedico al marketing, con especial enfoque en el posicionamiento en buscadores, escucho, cuando se habla de auditorías SEO: “Eso metes la página en una aplicación y ésta te lo dice todo”. Nada de eso.

▶ GEO: entendiendo el impacto de las fuentes en la visibilidad de las marcas.

Rebel Intel / 1d

Desde Good Rebels (y también desde el Foro IA ) llevamos más de dos años estudiando el impacto de los motores de búsqueda IA (Perplexity, ChatGPT, AI Overview de Google) en la visibilidad de las marcas. Lo que empezó como una hipótesis de trabajo se ha acelerado exponencialmente en los últimos meses, y hoy supone ya el servicio de mayor crecimiento en Good Rebels.

▶ El futuro previsto: ¿Puede la IA generativa desbloquear la previsión humana?

Better Business for a Better World /

Con un 2025 en su último tramo, ¡cómo pasa el tiempo!, el mundo se encuentra en una coyuntura incómoda en la que los rápidos avances tecnológicos se cruzan con crecientes retos sociales. El panorama político en Europa y Estados Unidos está cambiando, marcado por importantes movimientos. Al mismo tiempo, la IA generativa transforma diversas facetas de la vida cotidiana, desde el entretenimiento …

▶ Los sesgos cognitivos en la escritura

Por amor al arte /

Quienes me seguís desde hace tiempo sabéis que me gusta investigar sobre el comportamiento de la mente y relacionarlo con la escritura, por algo mis libros de no ficción se agrupan en una serie llamada Escritura y Foco , aunque todo es aplicable al día a día. El mindfulness que practico es el de los pies en la tierra y la cotidianeidad que, al fin y al cabo, es lo que tenemos y donde podemos buscar …

▶ El viernes por la mañana lloré

Cosas que (me)pasan /

Lloré porque en mi teléfono apareció un vídeo del tejado de Orbela con el que el constructor me señalaba que, contrariamente a lo que habíamos creído hasta ahora, hay que retejar la casa porque las tejas están podridas, «la lengüeta no encaja y por ahí se cuela todo el agua». No es un gran drama ni una tragedia, solo es dinero, pero lloré porque, claro, es mucho gasto añadido y no contaba con ello …

▶ El del buffet libre de emociones

El ingrediente secreto /

¿Dulce o salado? Siempre me han hecho esa pregunta absurda: “¿Eres más de dulce o salado?” Y yo, que normalmente no sé si quiero café o vino a las ocho de la mañana, me quedo mirando con cara de “¿qué clase de examen psicológico es este?” Pero si lo piensas bien, no es tan absurdo. Esa pregunta revela más de lo que creemos. No solo sobre lo que comemos, sino sobre cómo vivimos, cómo trabajamos y …

▶ Ideas muy Sencillas para Meterle un Cohete a tu Carrera. La Calidad es el Camino. Una Receta tan Vieja como el Mundo

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses trae, como cada sábado, un cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

▶ Pseudodiálogo, soledad digital y violencia

Ingeniero de letras /

El asesinato de Charlie Kirk está convirtiéndose en un vórtice emblemático y esperpéntico del tiempo en que vivimos. Su fuerza succiona y retrata las corrientes de nuestros días. Sus raíces son profundamente digitales. Aunque aún sigue la investigación en curso, son denodados los esfuerzos en toda red y medio por convertir a su presunto asesino, Tylor Robinson, en un izquierdista radical, un monstruo …

🌱💭 El mundo no está tan mal como lo pintan (I)

Jardín Mental /

Cada semana escuchas lo mismo. “Vamos a peor.” “Esto se hunde.” ”No hay futuro.” Este artículo es diferente (Nota del curador: Y se agradece).

▶ 40 Cosas que sé que son Verdad

Ciencias Sociales /

Pensamientos destilados de una década Por: Sarah Robertson. 40 recordatorios: Hoy me aterrizo en el aquí y ahora con 40 recordatorios-pensamientos destilados de 10 años de ser nivelada y elevada a través de notas y palabras. Crecimiento + cambio La vida es luz y sombra. Envejecer es un regalo de sabiduría y maravilla sin igual. Puedes avanzar a tu tiempo y a tu ritmo. El cambio es inevitable y hermoso …

▶ Entrenar la mente en tiempos de IA

@Titonet Pills /

En apenas dos años, más de mil millones de personas ya usan ChatGPT. La velocidad de adopción de la IA es histórica: nunca antes una tecnología se había instalado tan rápido en nuestra vida cotidiana. Y este dato no solo habla de velocidad, habla de transversalidad . Si la IA fuera solo una herramienta de trabajo, no se habría extendido así. Como pasó con el smartphone, su impacto atraviesa lo peor …

▶ Always Ready: cómo estar en forma sin depender de una competición

Suma Positiva /

Tengo el inmenso placer de que el artículo de esta semana, enfocado en el entrenamiento de resistencia para la vida, venga a cargo, nada más y nada menos, que de Iñaki, que no es un atleta de resistencia cualquiera. Fue campeón de …

▶ El Mercado Laboral está Roto. Y Tengo una Hoja de Cálculo Para Demostrarlo.

Carreras /

Representación ChatGPT del estado actual de la búsqueda de empleo en América... Sobre los Trabajadores Marginalmente Vinculados al Mercado Laboral. Con ejemplos reales de lo que Alex sostiene aquí.

▶ Fotografía, filosofía y silencio: entrevista publicada en DESPUNTE

Reflexiones de Chus Recio /

Hoy quiero compartir con vosotros una entrevista publicada en la revista Despunte bajo el título “Pensar en imágenes, habitar el silencio” . Fue una experiencia especial, porque no se trató de responder un cuestionario rutinario, sino de abrir un diálogo sobre aquello que me mueve en la fotografía: la percepción como forma de creación, la vibración del color, la presencia del silencio y ese horizonte …

▶ Estos son los temas sobre los que más se autocensuran los profesores universitarios

Sapienciología /

La psicología académica se ha convertido en un extraño teatro en el que todos saben qué se puede decir y qué no, aunque casi nadie admita públicamente haber memorizado el guion. Cory Clark y sus colegas lo han demostrado de manera quirúrgica en un reciente estudio : entrevistaron primero a decenas de profesores para destilar una lista de conclusiones «intocables» y, a continuación, sondearon a cientos …

▶ La mejor idea que jamás se ha tenido

Aprendizaje Infinito /

Esto respondió el filósofo Daniel Dennett cuando le preguntaron por la idea de Charles Darwin: «La idea de Darwin de la selección natural es la mejor idea que jamás se haya tenido, por delante de Newton y Einstein. Lo que hace es prometer unir las dos características más dispares de toda la realidad. Por un lado, la materia y el movimiento sin propósito, partículas que se empujan entre sí; por otro …

📜 Lo que descubrió Bessemer cuando estudió 20 unicornios de IA, Valor de las Startups Pre-ingreso (Plantilla de Excel) & Nueva tesis de Inversión en IA de a16z

VC, Startups y Mercados /

Además: El «efecto IKEA», No confundas el ajuste producto-mercado con el ajuste subvención-mercado & Más. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las startups.

🛒Características de las SERP de Comercio Electrónico de Google 2025 vs 2024

Audiencias /

En este memo: Un vistazo rápido al mercado de compras 2025 de Google, Lista de características de las SERP de Google Shopping examinadas en este análisis, Características frescas de la SERP de Google Shopping (actuales en agosto de 2025), Ejemplo de características actuales de la SERP de Google Shopping a través de diferentes plataformas.

📜 El Asesino Silencioso del Impulso de las Startups: el Cumplimiento (y cómo lo evitan los Mejores Fundadores)

VC, Startups y Mercados /

Además: El obstáculo que se interpone entre tú y tu próximo acuerdo empresarial. Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana. He visto pasar esto demasiadas veces. Una startup empieza a crecer …

▶ ¿Deseando Claridad de Marca? Esto podría ayudarte...

Audiencias / 36d

Descubre tu arquetipo de marca. Por: Sarah Robertson. La esencia de un arquetipo ¿Te has preguntado alguna vez por qué gravitas hacia determinadas marcas más que hacia otras? La respuesta suele estar en las narrativas arquetípicas. Estas historias de marca alinean la visión con los valores y la voz, hablando al corazón de la experiencia humana y creando un sentimiento de pertenencia y conexión.

▶ En qué parte del ciclo estamos?

Doble Piso /

“Lo que los hombres realmente quieren no es el conocimiento sino la certidumbre”. - Bertrand Russell. Qué año desafiante y movido estamos viviendo en Argentina!! Desde el 2022 no recuerdo tanta volatilidad y negativismo como en estas últimas semanas. Me sorprendió la cantidad de conocidos que terminaron sufriendo con la caída del mercado local… Estamos hablando que los bonos soberanos cayeron 20% …

▶ Mejor de lo previsto (Isporuka, Capítulo 7)

Fruska Gora /

Isporuka es un cuento de vampiros que se publica por capítulos.

📜 Cómo crear un CRM de Inversores (con Plantilla) | Este VC Convierte Mercados «Muertos» en Apuestas Multimillonarias con esta Estrategia

VC, Startups y Mercados /

Además: La prueba más sencilla para una idea de 10.000 millones de dólares: Delta-4 y más. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana. .

🗂 Pues esto ya es el artículo más leído de su Newsletter en todo este tiempo 🙄

🗂 Gran selección como siempre. Comparto el post comentado por David. Gracias por la difusión. Se trata de un post invitado, escrito por Ana (@ana1976296)

"Hace unos meses se marchó mi abuela Antonia, con 97 años, nacida en un pueblecito de Granada. La pérdida de un abuelo siempre es difícil de llevar, pero ella era la última. Sentía un vacío distinto. Además de la pérdida individual, sentía que me despedía de una parte de mi identidad: una forma de entender el mundo relegada a la memoria que, en ocasiones, me parece más un futuro a desear que un pasado a olvidar.

Con su marcha, en mi familia decíamos adiós a una generación que nunca habló de sostenibilidad, pero que la practicaba a diario. Mis abuelos no crecieron con electrodomésticos eficientes ni sellos verdes, pero su generación vivió años de escasez. Y la escasez obliga al ingenio."

🗂 En esta reflexión, me di cuenta de que como humanidad vamos en una carrera loca hacia la autodestrucción, una que se acelera cada día con el culto exagerado al cuerpo, gracias por invitarme a compartir:

🗂 Esta es el último post de De Tinta en Vena. Muchas gracias por la oportunidad y la difusión,

🗂 Este es un post de invitada a Pedro Gala en el que conté la importancia de la lectura en el proceso creativo de escribir. Aquí cito los libros que me han acompañado en mi última novela y en la que actualmente estoy escribiendo. Hay mucho material para los que son lectores y escritores.

🗂 “Dioses y guerra: religión y sacrificios”

Para los mexicas, la vida era una deuda con el cosmos. El universo solo podía seguir latiendo con sangre, y cada sacrificio era la clave para mantener el equilibrio.

👉 Descubre cómo entendían el tiempo, los dioses y la guerra en la Quinta Era del Sol.

🗂 Gracias a David por considerar mi post:

📌 Si estás buscando becas y programas de estudio en Europa, este post es para ti.

Aquí comparto lo esencial para comenzar tu búsqueda sin perderte en Google:

7 plataformas confiables con enlaces directos.

Un mapa mental en 7 pasos para organizar tu proceso y no rendirte.

Consejos prácticos para decidir entre beca o autofinanciación.

Estrategias reales que me ayudaron a pasar del caos al plan claro.

👉 Léelo aquí:

Si sueñas con estudiar en Europa, esta guía puede ahorrarte tiempo y frustraciones.

🗂 Mil gracias David por considerar mi post para difundirlo en la siguiente edición, les dejo el link por aquí, gracias!

🗂 Gracias a David por tomar en cuenta mi post:

🗂 Muchísimas gracias a David por tomar mi post en cuenta para una próxima edición del diario, se los dejo aquí abajo

🗂 De Anna Mayer:

🗂 Me ha encantado esta recopilación de artículos. Me han llamado la atención varios que voy a cotillear.

Un gran trabajo de difusión, sí señor.

Comparto mi último post, donde divago un ratito sobre la vida.

