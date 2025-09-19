☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🌞 Hemos hecho algunas pequeñas modificaciones: Sólo publicaremos lunes, miércoles y viernes. Dado el alto volumen de artículos que la comunidad hispana publica entre el viernes y el lunes, y para no hacerlo tan largo, dedicaremos la edición del lunes sólo a reseñas e introducciones de posts publicados.

La importancia de ser un HUB de recomendaciones (ya hemos recomendado 698 suscriptores):

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Ya somos 1.113 suscriptores, con un crecimiento el último mes del 20%. Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LA GRAN HISTORIA

📌.¿Podemos Democratizar la Literatura o Prostituir el Alma en la Era de la Posverdad?

Ink & Outsider /

En el mausoleo de las ideas profanadas, pocas resplandecen con la obscenidad descarada de la «democratización literaria» en la era digital que corre. Se nos presenta como un ágora abierta, un espejismo poderoso donde cada voz cuenta. Pero, bajo este barniz de utopía tecnológica, se inocula la posverdad como un opiáceo: vulgar mentira emotiva, prediseñada no para engañar al intelecto, sino para …

📌El arte de pagar, o no pagar, como medida de compromiso

Por amor al arte /

Nos movemos por el dinero que pagamos. Así de sencillo. Quizá tú no, pero la mayoría sí, y eso se ve en la venta de servicios. Puedes tener la esterilla en casa y vídeos de ejercicios de fuerza gratuitos, pero es en el momento en el que sueltas la cuota del gimnasio cuando de verdad te pones las zapatillas y vas. La diferencia no está en el ejercicio —puedes hacerlo en el salón de tu casa—, sino …

📌 Mas Allá de Comer, Rezar, Amar (el famoso super-ventas)

Estilo /

Elizabeth Gilbert tenía una estimable carrera como periodista y escritora de ficción antes de publicar "Comer, Rezar, Amar: La búsqueda de una mujer por Italia, India e Indonesia" en 2006, un libro que se convirtió no sólo en un best-seller, ni siquiera en un fenómeno, sino en algo más parecido a un paradigma cultural. Un intento fallido de memorias de la novelista y periodista …

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

Esta publicación se llama “columnas” por algo. Porque queremos que escribas “columnas” fijas con nosotros, sobre Substack y su “universo”. El columnista invitado de hoy es Kike Viguera, y hablaremos -juntos- de nuestra experiencia en Substack.

También comentaremos el lunes el interesante artículo ¿Es Substack una buena opción para autores/as de ficción?, de Escribe y Publica. Y, el miércoles, hay una columna de Renata, sobre su experiencia en Substack.

4 acciones absurdamente efectivas para crecer en Substack (Parte 2)

Si tras leer esto no creces es porque no quieres

En este post, que es el más popular de su boletín, Kike desgranó cómo ganó 100 suscriptores en su primer mes en Substack. Ahora, de forma exclusiva para el Diario, lo actualiza, lo resume y lo expande, con algunos comentarios de Salvador Lorca.

Ahora tengo 225 suscriptores (septiembre 2025) pero si volviera empezar de cero tomaría exactamente las mismas acciones. Una a una. Sin excepción.

Como señala, no es un post para pusilánimes, y animamos mucho a leerlo, pues ahí se narra su camino como emprendedor y su aterrizaje en Subtack, sorprendido por su crecimiento. También es más extenso y detallado, pues aquí hemos recortado textos. Lo ha estructurado en 4 acciones, dos de las cuales serán examinadas aquí, y las otras dos ya lo fueron en la última edición.

A diferencia de la otra edición, estoy tan de acuerdo con lo que dice Kike que sólo voy a añadir algunas notas.

Tercera acción: Interacción desmedida y genuina

Y llegamos a la parte más importante de todas: la interacción. Además, es la táctica más infrautilizada.

Se trata de interactuar con el mayor número de personas posibles, PERO la interacción debe ser genuina, aportar valor, humor, invitar a la reflexión o compartir una experiencia personal. (Nota de Salvador: También es esta la experiencia de Renata, como cuenta en 5 tips para crecer en Substack, de Lo que no digo en voz alta).

La clave es interactuar mucho, pero que cada interacción sea de mucha calidad.

Esto lleva tiempo. No vale comentar: “qué interesante”, “enhorabuena”, “me siento identificado”.

Y por supuesto, solo interactúo con contenido que me interesa verdad. Esto no va de fingir, sino de crear conexiones genuinas.

No puedes recibir sin antes dar de forma desinteresada.

Escribir un comentario es una forma de preocuparte por el otro. Cada comentario tiene un mensaje implícito: le dices a la persona que valoras su escritura y sus ideas.

Además, en ocasiones desemboca en una conversación en privado, lo que fortalece la relación y aumenta tu red de seguridad dentro de la plataforma. Esto me permite hilar las interacciones en Notes con las interacciones por DM (mensajes directos).

¿Cuál es mi estrategia a la hora de enviar DMs?

Mando un mensaje privado a TODA persona que se suscribe a mi publicación. De vez en cuando, también a cada persona nueva que me sigue. Y al principio, también a todo el que me daba like o me comentaba.

El mensaje a mis nuevos suscriptores es religión, mientras que las otras dos son tácticas estupendas para ganar tracción al principio.

Quizá te preguntes: ¿Y qué les digo?

Es tan sencillo como darle las gracias por suscribirse y hacerle alguna pregunta genuina que fomente la conversación.

Si además revisas su perfil y lees algún post, mucho mejor, más genuina será la conversación.

Ya sé lo que estás pensando: Pero eso lleva mucho tiempo y energía… Sin duda. Pero funciona. Yo elijo un día a la semana y bloqueo un par de horas para esta tarea. Créeme que merece la pena.

Nota de Salvador: Como dijo Graham, a menudo lo más efectivo al principio son las acciones que no escalan. Lo que hace Kike es un ejemplo excelente.

Otro beneficio colateral es que luego esas personas te leen e interactúan contigo. Esto genera un círculo virtuoso que te hace ganar más visibilidad.

En definitiva, la estrategia de interactuar de forma desmedida y genuina es la joya de la corona de mi crecimiento en Substack.

Esas fueron las tres grandes acciones que me llevaron a conseguir 100 suscriptores en mi primer mes en Substack.

Ahora ya dos meses y medio. La cosa va así:

Cuarta acción: monetización

En mi opinión, crecer en Substack sin quemarte requiere pensar en la monetización desde bien pronto. No hace falta tener 1.000 suscriptores (para pensar en ello).

Y puedes monetizar dentro de Substack o fuera. No existen reglas. Lo importante es que te enfoques en crear una comunidad fiel de la que poder sacar clientes potenciales o lectores que paguen por tu escritura.

Nota de Salvador: Totalmente de acuerdo que, si este es el objetivo, hay que pensar en ello desde el día 1. Y planearlo debe llevarte muchas horas, tomar muchas decisiones estratégicas. Por ejemplo: analiza el impacto de los muros de pago en los comentarios (más bien su falta, por el absurdo sistema interno de Substack),

pon muros de pago donde tenga sentido solamente,

evita la prueba gratuita de 7 días si no te dedicas a las noticias o al marketing duro (esa prueba no ha sido una novedad ni se ha sentido como una ventaja en mucho tiempo)

envía a los suscriptores a los posts archivados con muro de pago en posts gratuitos,

evita poner el muro de pago muy abajo,

incluye mensajes que digan a los suscriptores de pago que esto es para ellos (los suscriptores de pago no ven nuestros muros de pago, no tienen ni idea de lo que obtienen como parte de su suscripción de pago a menos que se lo digamos) e invita a los suscriptores gratuitos a acceder a ello.

incluye una llamada a la acción (razón para suscribirse) en el muro de pago, que no sea la que ofrece el bloque de Substack por defecto, etc. Muchos (en inglés) se arrepienten de no haber puesto muros de pago antes, o después (se suele aconsejar 1 año o 1.000 suscriptores) y es cierto que es una forma de ir aprendiendo. Pero es muy fácil quemarse si estás publicando 3 artículos exclusivos al mes para sólo 6 suscriptores de pago.

Más sobre el nuevo panel de estadísticas de Substack

Nota: Sobre ello queremos publicar más adelante (e hicimos algún comentario en la última edición), junto a los datos analizando más de 20 boletines en español durante los últimos meses. Si quieres participar, puedes decirlo en comentarios.

El 12 de septiembre, Substack lanzó dos actualizaciones diseñadas para ayudarte a comprender mejor a tu audiencia (es cierto, aunque tuvieron algunos fallos, algunos de ellos ya arreglados): un nuevo gráfico de crecimiento que te muestra exactamente de dónde proceden tus suscriptores (pero con un límite temporal de 90 días, así que ya puedes abrir tu excel), y nuevos recursos para compartir en redes sociales (una obsesión de Substack: atraer usuarios de otras redes sociales para que por fin nuestros amigos sepan de que hablamos cuando les decimos que hemos leído algo en Substack).

Si tu prefieres esta vista sobre tu tráfico, sólo tienes que añadir /publish/stats/traffic a tu URL:

(Cortesía de Claire)

El Impacto de la Política en Substack

El nicho de la política no es muy popular en Substack (aunque parece que ha despegado un poco últimamente), pero en inglés tiene un “engagement” gigantesco, con muchos boletines best-sellers.

En este marco, Substack se ha enfrentado a muchas críticas por su gestión de las publicaciones de extrema derecha, especialmente tras la polémica «nazi» de finales de 2023. De hecho, perdió numerosos escritores y lectores por ello. Substack siempre ha intentado mantenerse al margen de la moderación y la censura, de un modo que a veces ha parecido, para los que se quedaban, incómodo e irresponsable.

Sin embargo, y parece que a diferencia de X/Twitter, los algoritmos de Substack no suelen enviar a los usuarios a textos extremistas. En notas, en inglés, hay mucho apoyo a Ucrania y a los palestinos. No quiero hablar de política en el Diario, pero hay algo que me preocupa como operador de newsletters:

Es posible que la verdadera prueba de Substack -y no soy el único que lo piensa- está por llegar, ahora que el gobierno estadounidense y su industria de marketing asociada están abrazando plenamente la censura y el ataque a los medios de comunicación.

El despido de Jimmy Kimmel de ABC es un mal presagio. Se opine lo que se quiera, a fin de cuentas estaba contando un chiste; la censura de los cómicos es un comportamiento autoritario de manual. Si las todopoderosas cadenas de televisión se pliegan al poder político, cuando lleguen las demandas para cancelar las publicaciones centristas y de izquierdas de Substack (o incluso las publicaciones de derechas que no pasen la prueba de pureza), qué va a hacer una empresa mucho más pequeña como ésta, 100% de EEUU?

Si la presión es alta, y tiene que suspender las cuentas de los boletines políticos más importantes, el tamaño de Substack disminuirá mucho (quizás el 30% de los lectores abandonarán la plataforma para no volver), pero la participación del español (inmune a este problema porque el impacto de los boletines políticos de esta red social, salvo en Venezuela, es mínimo) aumentará. Ocuparemos más espacio en un vaso más pequeño.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”. Con la nueva sección, incluimos la reseña que tu escribas en comentarios. Si no acompañas tu link con algunas palabras, posiblemente será mucho menos atractivo para el lector visitar tu artículo.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO si pones tu subdirectorio):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería durante 3 ediciones seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

Aparte de artículos publicados esta semana, se han incluido otros de septiembre no publicados porque iniciamos la vuelta del período estival el 15 de este mes.

▶ Podcasts encadenados: la radio en verano, hijas embalsamadas y el Gran Gatsby

Cosas que (me)pasan /

Bueno, pues hoy (…) empiezo una nueva sección en la newsletter . Hasta ahora venía haciéndolo una vez al mes, pero se me acumulaba el contenido. Ahora lo haré una vez a la semana, más corto, más concreto, al grano. Escribiré sobre podcasts . Recomendaciones, desrecomendaciones, un día será una sola producción que me haya dejado loca, otra será un …

▶ 10 BULOS sobre la VASECTOMÍA

Por si Papá no está ✖ /

Hace un mes te contaba que me iba a hacer la vasectomía , el porqué y las razones te las explicaba en la publicación, pero te las resumo. Por mi edad (42) y con dos niños de menos de 3 años no creía conveniente empezar de nuevo, además, no quería que mi mujer estuviera 15/20 años hormonándose teniendo claro eso. Entonces decidí hacerme la vasectomía. Cuando lo conté a mis amigos comenzó la metralla …

▶ Dos ideas de final de verano

Está todo mal /

Mira, llevo desde que empezó esto de las temperaturas por encima de lo razonable con una especie de crisis digital . Vamos a llamarle así. Crisis , porque noto que algo está cambiando en mi forma de ver la red y lo que hacemos con ella. Digital , porque es la palabra comodín para todo esto. No es algo nuevo, viene de lejos. Pero últimamente se ha acentuado. Y, para ser sincero, no sé muy bien cómo …

▶ El cuidado como bien sagrado

Cuca Casado /

En un programa televisivo se hablaba sobre inmigración y un representante político pronunció una frase que pretendía ser pragmática (quiero pensar) y terminó siendo reveladora: «sin inmigrantes, ¿quién va a limpiar el culo a los abuelos?». La expresión …

▶ No tires tu novela a un pozo sin fondo

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

¡Llevo toda la semana dándote la matraca con el curso para vender tu novela en Amazon y, si te soy sincera, a estas alturas hasta yo misma estoy un poco harta de mis propios correos . (Lo que demuestra que vender es un asco). Pero entonces me acuerdo de la conversación en bucle con Laura este verano: «Tía, hoy no he vendido ninguna novela en Amazon». Y de su mensaje el otro día, …

▶ El acompañamiento invisible: lo que nunca se cuenta del proceso de escribir una novela

Desde la bahía /

Cuando pensamos en cómo es escribir una novela, la primera imagen suele ser una persona sola frente al ordenador en una habitación oscura y rodeada de humo de tabaco. Esa idea de soledad parece inseparable de la escritura, como si todo dependiera solo de la disciplina y la constancia individuales. Sin embargo, la realidad no es así: ninguna escritora avanza del todo sola. Detrás de cada manuscrito …

🌱💭 10.000 días seguidos escribiendo: Lecciones de Seth Godin para ser escritor

Jardín Mental /

Este texto habla de un hito improbable. 10.000 publicaciones. 25 años seguidos. Un escritor que escribe …

▶ Optimiza tu visibilidad en Amazon

Escribe y Publica /

Publicar un libro en Amazon ya no es solo cuestión de escribirlo, subirlo y esperar. Hay que conocer el algoritmo que potencia o esconde tu libro y enamorarlo tanto como a la lectora potencial. El nuevo algoritmo A10 de Amazon (cuyo nombre es extraoficial y no lo da Amazon porque, además, no es nada transparente), que funciona desde mediados de 2025, está suponiendo un cambio profundo en la forma …

▶ Lo que sostiene (o derrumba) tu proyecto de Machine Learning

The Learning Curve /

Cuando piensas en Machine Learning, seguro que te vienen a la cabeza modelos predictivos, redes neuronales y algoritmos que casi parecen magia. Es la parte glamurosa, la que nos atrae a todos. Pero, ¿sabes qué sostiene todo eso? La infraestructura. Esa parte que nadie menciona en las demos espectaculares, pero que si falla, convierte tu proyecto en un castillo de naipes a punto de derrumbarse …

▶ Cómo usé ChatGPT para escribir un libro

@Titonet Pills /

Escribir un libro siempre es un reto. No solo por lo que supone de disciplina y constancia, sino porque te obliga a ordenar todo lo que sabes, darle forma y asegurarte de que quien lo lea lo entienda. Con la llegada de la IA generativa parece que el proceso de creación se ha simplificado. Hacer un par de prompts, lo empaquetas y ale, a vender. Parece que, como es más sencillo, escribir un libro …

💊Cap77: Un ritual obsesivo y 4años de sinfonía

Cápsulas Ágiles ✨Constancia Creativa /

Imagínate una mañana helada en Viena, siglo XIX. Sin calefacción. Sin café instantáneo. Sólo la rutina de alguien que se levantaba antes de que saliera el sol, con un gesto tan raro y obsesivo que hoy lo llamaríamos manía . Mientras investigaba para esta cápsula me encontré con anécdotas de ese personaje: un hombre que hizo de sus hábitos un refugio y de sus obsesiones, la chispa de su creatividad …

👨‍💻 Saco la alfombra roja para presentar...

Cosas de Freelance /

No sabía yo que iba a estar tan igualada la cosa. Como es un …

▶ Los 7 pilares que realmente importan en la construcción de una carrera editorial y cortocircuitar el ciclo de agotamiento de Substack

Humanidades /

Resulta que un enlace de compra activo en un boletín dirigido a personas que realmente quieren conseguirlo es el mejor truco para que te compren el libro.

📚 El puente secreto entre soñar y lograr

Tu Coach personal /

Muchos sueñan con cambiar su vida. Pocos lo hacen realidad. ¿La diferencia? No está en la suerte, ni en el talento, ni en el dinero con el que empiezas. Napoleon Hill , en Piense y hágase rico , lo dejó claro hace casi un siglo: El éxito comienza con un deseo ardiente y se consolida con un plan concreto. Soñar sin plan es fantasía. Planear sin deseo es rutina.

▶ Su opinión no importa

El Otro Día con Lucas /

Entre los muchos males originados con el auge de las redes sociales y la democratización de los medios de comunicación, hay uno en particular que me tiene hastiado. La absurda idea de que la opinión de todos importa. Con esto no me refiero a que no se tenga derecho a una opinión o a expresarla. Al contrario, defiendo con fiereza la libertad de expresión y de pensamiento. Sino a la creencia colectiva …

▶ Tres detalles mágicos por los que Substack es mi red social favorita

Sapientia /

El punto de inflexión que hizo que me abriera un Substack y que empezara a escribir mis movidas por aquí fue cuando dejé las redes sociales . Ya hablé de los detalles de aquello en el post que acabo de enlazar, por lo que no te voy a dar la tabarra con lo mismo. Te recomiendo que lo leas si te interesa mi experiencia. Hoy quiero hablar de la cara B de esta historia , que se ha materializado cuando …

🌳🍋 Cómo diseñar tu publicación en Substack [5 tips y un regalo🎁]

El Limonero /

Hola, El mes pasado, nos mudamos a una nueva casa en Hong Kong y estamos encantados. ¡Ahora tengo mi propio rincón de creadora! Pero la verdad es que la casa está bastante caótica: cajas por todas partes …

📊 ChatGPT vs Google en cada Etapa del Viaje del Usuario

Audiencias /

Los nuevos datos de Similarweb muestran el crecimiento demencial de ChatGPT y cómo los diferentes comportamientos de los usuarios influyen en las métricas posteriores.

▶ Se Especula que los Ecologistas podrían ser el Objetivo de Trump

Ecología /

Cae un Escalofrío sobre la Comunidad Climática de EEUU: Primero los científicos, ¿ahora los defensores de la ecología? Tras haber prescindido de inmigrantes, bufetes de abogados, trabajadores humanitarios y universidades, la administración Trump dirigía desde mediados de abril de 2025 su punto de mira hacia los defensores del clima. Todavía no hay nada concreto, pero E&E News informó de un hecho preocupante.

📜 Métricas del Embudo de Ventas que debes Controlar y Qué buscan los Inversores en la Fase Semilla

VC, Startups y Mercados /

Además: ¿Página de inicio escrita para VC o para usuarios? La división de valoraciones, El auge del «seedstrapping» & Repensar el MVP de una startup. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas …

🍖 A la espera de que Google se Canibalice a sí mismo (al tiempo que nos Devora a Todos)

Audiencias /

En este Memo: ¿Qué es la canibalización de productos? Ejemplos conocidos de canibalización de productos. Canibalización total o parcial del producto. ¿Por qué Google se canibalizaría a sí mismo? Por respuesta: Debe hacerlo. ¿Y si te planteas la canibalización de producto para tu propia marca? Las implicaciones de …

▶ Descubre cómo Organizar tus Ideas para que sean Escuchadas siguiendo los Pasos que se indican en esta Guía

Carreras /

Has trabajado duro en una idea, pero no estás teniendo la aceptación que necesitas. Cambia el enfoque. Llevas muchas semanas trabajando en esta propuesta. Has pasado tiempo hablando con tus jefes, o con los clientes, recopilando datos y realizando un análisis de pros y contras para determinar la mejor forma de actuar. Cuando presentas tu recomendación a tus interlocutores, dijeron: "No, no nos gusta …”

▶ La conciencia no es sólo una función de las neuronas. También es una función del cuidado. Del amor. De estar presente.

Estilo /

El frágil regalo de la conciencia: Tras el trauma de una intervención médica de alto riesgo, descubrió un tipo de conciencia que no vive en el pensamiento, sino en la presencia. Porque, superviviente de una extraña infección cerebral, una «rareza mítica», reflexiona tras su operación, y piensa: "He sabido lo que es morir. O al menos rozar el velo. He sentido la fría claridad de la noche anterior y …”

▶ ¿La IA está reduciendo tus conversiones SEO?

Audiencias /

En este memo: 1. Activación de la demanda. 2. Cambios de plataforma. 3. Cambios de canal. 4. Cambios de atribución. 5. Impacto económico. Veredicto. Implicaciones futuras e impacto.

✖ Echo de menos las copas a 500 pelas

Por si Papá no está /

Recuerdo la primera vez que me cobraron 10 euros por una copa. Corría el año 2003. Unos amigos habíamos decidido ir a pasar Halloween a Madrid. Nos quedábamos en casa del hermano de uno de ellos. ¿El disfraz? Pues seguramente como el del 99% de tíos de la época. Una gabardina larga, gafas de sol, y ya ibas de Neo o cualquier personaje de Matrix. Decidimos ir a la discoteca Kapital.

▶ Despertares 83.-

Cuca Casado /

Lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo. Si hay algo de tu vida de lo que te quejas (salud, relación, trabajo, etc.) y no cambias, lo estás eligiendo. Quedarse quieto no es una opción.

🖥️ ¿Escribir para ganar likes o dinero?

Negocios Digitales /

A mí me gusta que me pasen la mano por el lomo. ¿A quién no? Pero me gusta más que los demás se metan mejor la mano en el bolsillo y saquen su carterita, para darme su sucio dinero. Ya me acaricio el lomo yo solo. Yo siempre he distinguido newsletters que son para “vender”, y newsletters que son para “educar”. Y ojo, que creo que “entretener” también forma parte de la partida.

🍀 El KPI del Coraje

Tu Coach personal /

Emilio Sánchez: Hay ediciones de “Tu Coach personal” que están pensadas para inspirarte. Y hay otras, como la de hoy, que están pensadas para sacudirte un poco y darte una herramienta concreta para cambiar tu día .

💊Cap74: La primera línea del periodista

Cápsulas Ágiles ✨Constancia Creativa / 12d

Madrid, 1897. El humo de los tranvías se mezclaba con la neblina, espesando el aire sobre la Gran Vía. Me habían citado en el Café Comercial para un asunto que olía a tinta fresca y peligro. El joven ya estaba allí. Traje gastado, mirada alerta, papeles desordenados en la mesa. No era un periodista cualquiera: era abogado en un despacho por el día, y por las noches, escritor anónimo en un periódico …

▶ ... y así está el mundo (V)

Better Business for a Better World /

Tocaba volver después del descanso estival y qué mejor con una foto de cómo está el mundo en diferentes ámbitos. Ya han pasado muchos meses desde la última vez que publiqué un ‘ … y así está cambiando el mundo ’ , pero sé que es un contenido que os gusta especialmente. Como me gusta recordar, la información visual es una herramienta fantástica de aprendizaje y los gráficos ayudan de forma genial

📜 Distribución Generada por el Usuario: el Motor de Crecimiento Oculto detrás de las Startups más Rápidas de Hoy

VC, Startups y Mercados /

Además: El marco de preguntas aterradoras de Arc PMF & Señales no evidentes de la tracción temprana de una startup. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

▶ El de la nevera sin chiringuito

El ingrediente secreto /

Hay dos tipos de personas en septiembre: Las que vuelven de vacaciones con la piel bronceada, el móvil lleno de fotos de pies en la arena y la nevera medio vacía porque aún viven de los tuppers que la abuela les metió en la maleta. Y las que miramos el calendario y nos preguntamos: ¿pero cuándo se supone que fueron las vacaciones? Spoiler: este verano he sido del segundo grupo . Mientras el mundo …

▶ La "agentización" de la web y el eCommerce.

Rebel Intel /

Jakob Nielsen vaticinaba hace unos meses el fin de la UX/UI tradicional, fulminada por una internet acaparada por los agentes IA. Nielsen venía a preguntarse, con cierto dramatismo, que a quién rayos le importaría en unos años la estética o la usabilidad de una web, si todas las operaciones las terminarán gestionando agentes que solo prestarán atención a los metadatos transaccionales. Lo cierto es que …

▶ El Impacto de ChatGPT-5

Audiencias /

Este tema en una newsletter para personas interesadas en la intersección entre marketing y estrategia digital.

▶ Lo que un chaval de 14 años entendió antes que la mayoría

El mapa del cambio /

Quiero contarte la historia de alguien que cambió sus hábitos más rápido de lo que tú vas a tardar en leer este párrafo. Tiene 14 años. Y nos ha dado una lección a todos. Solo te digo una cosa: comía kétchup con cosas. Kétchup con TODO. Pero antes, hablemos de hábitos. Cambiar una conducta no es simplemente cuestión de querer.

Lo que hacemos… vs lo que decimos que queremos

“Quiero dejar de fumar.”

“Quiero hacer más ejercicio.”

“Quiero comer mejor.”

Lo decimos convencidos. Pero nuestros actos cuentan otra historia. Y no es por falta de fuerza de voluntad. Es porque cambiar duele: desafía lo que creemos que somos.

Pero si un chaval de 14 años puede hacerlo, tal vez no sea tan complicado. Tal vez solo necesitas dejar de contarte la misma historia.

▶ La cafetería, las señoras y el periódico local

Cosas que (me)pasan /

Escribo desde una cafetería, en una ciudad de provincias, a la que he bajado a desayunar. Llegué el viernes, mucho más tarde lo que pensaba porque mi coche decidió que era buenísima idea quedarse sin batería a las cinco de la tarde. Lo apañé pidiéndole a mi hermano que me dejara su coche para venir. Ya he estado más veces en este hotel. Es pequeño, sencillo, funcional, limpio y perfecto porque es …

▶ La Diferencia Crucial Entre Competir y Ganar. ¡Es la Lucha, Estúpido! No Seas Viejo de Mente

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses ofrece otro cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

▶ En busca de la paz.

Doble Piso /

“Si controlamos nuestra riqueza, seremos ricos y libres. Si nuestra riqueza nos controla, seremos verdaderamente pobres”. - Edmund Burke. Una de las mentiras más grandes que se repiten en el mundo de las finanzas es que existe un nivel al que “llegás” y, mágicamente, sos libre. Corrí detrás de ese objetivo durante muchos años, hasta que me di cuenta de que hay una meta más realista (y mejor) que …

▶ La movida de convertir una crisis en oportunidad

Movidas de emprender /

Se puede decir que estas vacaciones he recargado las pilas de verdad 🔋 Hasta que el 18 de agosto me llegó un email que me pilló por sorpresa y cambia el rumbo de mi membresía Un email que cambió toda mi planificación para la vuelta de vacaciones. Un email que me recargó las pilas que había cargado …

▶ Una jaula para muertos en vida (Isporuka, Capítulo 5)

Fruska Gora /

Isporuka es un cuento de vampiros que se publica por capítulos.

▶ La IA no despide a nadie, ni es el enemigo de los juniors.

@Titonet Pills /

Ya lo hablamos hace tiempo. Uno de los miedos clásicos con la tecnología es que nos va a quitar el trabajo. Pero es que nos encanta encontrar un culpable claro para todo para confirmar ese miedo. Se le suele llamar el chivo expiatorio.

▶ El encuentro de Tántalo y Sísifo

Ingeniero de letras /

Tanto tiempo había pasado que Tántalo apenas recordaba qué pecados había cometido para merecer ese suplicio. Llevaba ya media eternidad sostenido en un pulso insoportable. Cuando tenía sed, miraba hacia sus pies y contemplaba el agua que los remozaba, pero al tratar de alcanzarla con ansia tremenda no era capaz de que sus labios la acariciasen. Y, cuando desesperado de hambre miraba a lo alto, …

▶ El reto de los 5$ de la Universidad de Stanford para creativos y emprendedores

Jardín Mental/

En 2009, la profesora Tina Seelig, de Stanford hizo un experimento con sus alumnos… Cada equipo recibiría 5$ y tendría 2 horas para generar el mayor beneficio posible. El lunes siguiente, en 3 minutos de presentación y una sola diapositiva deberían explicar cómo lo hicieron. Una prueba difícil que exigía soluciones realmente inteligentes. Lo que pasó fue …

▶ Proteína y longevidad

Suma Positiva /

Samuel Gil ofrece una vez más su publicación sobre tecnología, negocios y humanos.

▶ Pringados, embaucadores y resentidos

Sapienciología /

En los albores de la Edad Moderna comenzaron a difundirse una serie de ideas que herían nuestro narcisismo metafísico, todas ellas atravesadas por un mismo principio rector: la descentralización . Como si el espejo en el que nos mirábamos hubiera sido reducido a mil pedazos, y cada uno de ellos nos devolviera una imagen fragmentada de la realidad. La primera grieta se abrió con el descubrimiento …

▶ ¿Y si tu oración pudiera cambiarlo todo?

Cartas para curiosos 💌 /

¿Alguna vez has intentado orar… y tu cabeza no se calla? Pensamientos que van y vienen, pendientes que gritan, preocupaciones que se cuelan hasta en el Padrenuestro. A veces también surge la duda: ¿Por qué orar a Jesús habiendo tantas “espiritualidades” de moda? ¿Realmente la oración cambia algo… o solo es un desahogo? ¿Cómo orar cuando me siento vacía o en silencio? La verdad es que …

🕵️‍♂️ Fallo histórico en el caso antimonopolio contra Google

Digital & Data /

Otro artículo de Alex Rayón Jerez.

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo.

🗂 ¿Alguna vez te rechazaron un proyecto por el que habías trabajado durísimo?

En mi más reciente post cuento una experiencia similar al aplicar a la beca Chevening, de Reino Unido. Aquí exploro lo complicado de perder, debato sobre la resiliencia innata, y te doy 5 pasos para aplicarla cuando recibes un rechazo.

"Desde una perspectiva positivista, nos gusta acomodarnos en ese mantra de: todo se logra si te lo propones. Es una aseveración engañosa.

Cierto es que los logros llegan trabajando: con sacrificios, trabajo duro, enfoque. Pero muchas veces caemos en la trampa de creernos merecedores de los triunfos por el mero hecho de haberlos trabajado. Y la realidad, tristemente, no es así."

🗂 ¿Por qué están la inmensa mayoría de los ejércitos compuestos por hombres? ¿Y qué tienen que ver los símbolos nacionales con las identidades de género? Exploro las teorías de Joshua S. Goldstein y algunas de mi cosecha en este post:

🗂 Creo que este artículo mío puede interesar por el enfoque poco habitual de escritores autopublicados. Suena a "evidente" pero no siempre:

🗂 El problema no es equivocarte.

Es no darte cuenta de cuándo lo haces. Puedes detectar errores gordos en lo que sabes.

Pero bajar la guardia en lo que no. Y ahí se cuelan bulos, ideas más bien flojas, discursos mal elaborados...

La única defensa real no es saber más, es pensar mejor.

Porque la ignorancia no mata.

Lo que mata es vestirla de certeza.

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

👓Importante: Por favor, no pongas, en la zona de comentarios, links tipo https://xxxx.substack.com/publish/posts/detail/. No sólo no es bueno para vuestro SEO, sino que el sistema de Substack no lo convierte y ni tan siquiera se adivina de qué va (“publish/posts/detail” en vez de “como-disfrutar-mas”). Si no es posible, incluye el link a un restack comentado de tu artículo que haya hecho otra persona o, en su defecto, tu mismo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ (ENTREVISTA) - Como la IA cambiará el trabajo como lo conocemos.

@Titonet Pills /

Me invitaron a su podcast “Cosas de Freelance de Alto Valor” para hablar sobre un tema que nos afecta a todos: la IA y cómo está cambiando el trabajo . El video es largo, y creo que lo podréis ver mejor el fin de semana. Dura 1:39 mins.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 1100 (Tasa de apertura media: 28 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 82.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario