Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Francisco Colom
Francisco Colom
14h

Gran selección como siempre. Comparto el post comentado por David. Gracias por la difusión:

https://fcolom.substack.com/p/el-silencio-en-la-cocina

Expand full comment
Responder
Compartir
1 respuesta
Avatar de Kike Viguera
Kike Viguera
16h

De nuevo, gracias familia de Columnas por vuestro espacio. Y por los comentarios de Salvador, que enriquecen el texto y aportan matices que a mí se me escapan.

Ha sido un placer esta colaboración. Espero que esta información pueda servir de ayuda a más "notavos" en Substack que se preguntan cómo conseguir sus primeros 100 suscriptores.

Un abrazo.

Expand full comment
Responder
Compartir
6 comentarios más...

Sin posts

© 2025 Roberto
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Empieza a escribirDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura