🏛 LA GRAN HISTORIA

🎎 Manuel Benavela, que publica Errante Digital, ha recomendado este artículo de Nuevas Ciencias, señalando lo siguiente:

La familia como elemento esencial en la preservación de la vida y la evolución humana, desde un punto de vista objetivo, no sentimental —aunque, al final, es difícil no sentir emoción.

También, como gran historia:

👉 La IA no plagia, pero sí deja sin prácticas a muchos becarios

Esta edición no te va a dejar indiferente, me he encargado personalmente de lanzarte preguntas que te dejen pensando …

Te invito a que eches un vistazo a la última edición donde entre todos hemos reflexionado sobre cómo está impactando la IA en la inserción laboral de los recién graduados. ¿Si gracias a la IA no necesitas becarios, quién les da la primera oportunidad a los jóvenes que acaban de terminar la carrera universitaria? Houston, tenemos un problema 😠Me gustaría saber tu opinión!

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

1. Alternativas a las Ofertas “Aburridas” para los Miembros de Pago

En mi colaboración revisando a docenas de bestsellers de Substack (te lo recomiendo), siento que casi todos ofrecen lo mismo. Algo parecido me ocurre cuando veo Notas y posts de personas anunciando su membresía de pago en español. Quizás te ha pasado. Probablemente haya 8-10 ofertas probadas, que funcionan, y lo que hacen los operadores de newsletters es elegir las que prefieren de ese grupo. Lo entiendo. Pero, con tanta oferta de pago que sale cada mes, pudiera ser que eso reduzca tu conversión.

Te pongo un ejemplo personal. Cuando vivo en una ciudad, observo que casi todos los dulces de las cafeterías de la misma son los mismos, con diferentes calidades a veces. Y es una buena estrategia frente al turismo (comprar “lo típico”), pero frente al consumidor local no tanto. Claro que él pide eso. Pero es que, muchas veces, no tiene muchas más opciones. Voy a un pueblo de la costa española. Una panadería rumana vende un amplio surtido de pasteles y pastas de su país. Hay cola casi cada día en la puerta, y no sólo de consumidores rumanos.

Por todo ello, se me ha ocurrido hacer una lista de ofertas “alternativas” para suscriptores de pago que no sea sólo “más contenido”, y para ello necesito tu ayuda:

Para votar qué tiene sentido y qué no.

Para proponer otras ideas en los comentarios (las mejores aparecerán en otra edición de este Diario).

Algunas alternativas:

Instrumentos (“tools”) y recursos que no sean necesariamente más contenido, sino que tengan un componente de software. Una página que puedas poner en tu menú del boletín que indique automáticamente tus últimos posts, distribuidos por secciones, con links. Para que puedas tener links internos sólo copiando esos enlaces. Un pequeño ecommerce que puedas poner en tu menú del boletín. Ahí podrías poner tus productos digitales, tus servicios, y los de otros (y así cobras una comisión), sin necesidad de un link a Gumroad (con el riesgo que ello puede tener frente a Substack). Un paquete físico que puedas recibir en tu casa una vez al trimestre o al año, y que no sea más contenido. Libros numerados y firmados por el autor. Estancias en un hotel de tu elección (eligiendo entre 1.000, por ejemplo), con una sorpresa personalizada. Una agrupación de boletines: Pagando uno, tienes acceso a 20 más, gratis. Si eres uno de los 100 primeros, pagar por 1 plan anual y tener acceso de por vida (o por 5 años).

Por favor, en comentarios, indica qué números de los de arriba serían suficientes para considerar una suscripción de pago, y cuáles no te interesan nada. Serás bendecido con mucho karma por tu ayuda. Y qué otras alternativas que no sean las frecuentes se te ocurre que podrían interesarte a ti.

2. Autopublicación en Papel: Sin morir en el intento

Este es el título y subtítulo de un artículo (de pago) de Sergio Gata Trigaza y que, amablemente, nos ha permitido examinar aquí. Voy a seleccionar los párrafos que me han parecido más interesantes, añadiendo algún comentario (como ya va siendo habitual).

“Tras comparar varias alternativas, opté por Amazon. La plataforma simplifica enormemente todo el flujo de publicación, incluso permite publicar bajo seudónimo sin complicaciones —ésto es importante en mi caso—. Como protección intelectual, descarté el Registro de la Propiedad Intelectual —demasiado farragoso— y recurrí a SafeCreative, que ofrece un certificado digital con sello de tiempo por 15 euros, suficiente para acreditar la autoría en caso de que Amazon lo exija. Publicar en Amazon, en formato papel, en color, y tapa blanda, no tiene coste. Ofrecen un ISBN gratuito, y los ejemplares de autor salen por debajo de los 10 euros sin necesidad de tirada mínima.”

A mis preguntas, especificó Sergio que el coste fue de 8 € aprox en funcion de tamaño y número de páginas. (Fijo de ~1 €/copia + ~0.08/pág —en función del tamaño y calidad del libro—). Las regalías sobre el precio de lista están en torno al 50-60%. Pero eso ya es sobre ventas, no gastos fijos, por eso no las incluyó.

A continuación, señaló que todo el proceso le llevó dos semanas:

“Sin fricciones, y con resultado más que digno para lo que buscaba.”

El resultado final, donde lo podréis comprobar, es: Tarot del Asfalto. 22 visiones desde el borde.

Precisamente acerca del proceso de auto-editar, El rincón de Daledebil está publicando 3 artículos donde explica el proceso (los imponderables, su esperanza y decepción con las redes sociales, la búsqueda de reseñas, etc). Aquí van los dos primeros:

3. Substack es la nueva opción para los presentadores de televisión con un negocio del cable en caída libre

Los presentadores de noticias de televisión y otros talentos han visto cómo se cerraban poco a poco las puertas del negocio del cable, cuyo futuro es sombrío. Ahora quieren que sus cadenas les dejen sentar las bases para experimentar en plataformas como Substack o a los podcasts antes de que se acabe el dinero. (Mi opinión: Aunque haya mucho dinero, como ha ocurrido con la restructuración de la redacción de Bloomberg, que gana dinero a espuertas). Un ejemplo es Jim Acosta, que ha encontrado un nuevo camino como periodista independiente después de la CNN. Otro es Jake Tapper, de la misma cadena.

Dado que la gente está abandonando la televisión por cable más rápido de lo esperado, las empresas de medios de comunicación no pueden deshacerse de sus canales de cable con la suficiente rapidez. Warner Bros. Discovery acaba de anunciar sus planes de separar sus cadenas de televisión en declive de su creciente negocio de streaming y estudios. Comcast también está desprendiéndose de la mayor parte de sus activos de cable, incluidos MSNBC y CNBC.

Lo cierto es que las cadenas han prohibido históricamente a los talentos trabajar en otras plataformas con sus propios newsletters y podcasts (con la excepción de los libros). Pero varios expertos en noticias de televisión observan que había una nueva apertura para permitir que los talentos se establecieran en plataformas como Substack, especialmente a medida que se acumulan los ejemplos de periodistas de televisión que toman el camino en solitario.

De hecho, la responsable de noticias y política de Substack, dijo que la plataforma había experimentado un aumento del interés por parte de los periodistas de televisión después de que lanzara un servicio de vídeo en directo y Jim Acosta, antiguo periodista de la CNN, comenzara a emitir desde la plataforma a principios de este año.

Algunas organizaciones de noticias tradicionales, como CNN y MSNBC, están experimentando con permitir que el talento utilice Substack para distribuir clips como lo habrían hecho en X/Twitter en el pasado. Varios medios tradicionales se están planteando permitir a sus empleados crear sus propios Substacks de pago, y los agentes están presionando para aprovechar el cambio de tono de las cadenas de televisión.

Para los periodistas, la política de cada casa es clave. CBS News, de Paramount, y ABC News, de Disney, son cadenas más conservadoras a la hora de permitir que los talentos trabajaran por cuenta propia, mientras que NBC y MSNBC se perciben como más abiertas.

La pregunta aquí podría ser: ¿Por qué las cadenas de televisión no permiten a todos sus empleados tener Substacks?

La visión tradicional de las cadenas de televisión es que pagan bien a los talentos por su exclusividad y que pueden enfrentarse a riesgos editoriales, legales y de reputación si alguien informa o comenta en otra plataforma fuera de la revisión editorial o legal de la cadena.

Algunos canales, como MSNBC, también destacan que trabajan para ampliar el alcance de sus presentadores a través de los medios audiovisuales, digitales y las redes sociales, utilizando YouTube y otros para crear audiencias más allá del cable.

Mientras, las empresas de podcasts y newsletters están esperando en la sombra a los expatriados de las noticias televisivas, cortejando a periodistas. Substack es especialmente activo, y su argumento clave es que 30 personas en el ámbito de las noticias y la política ganan 1 millón de dólares o más con la plataforma. También está activo el negocio de podcasts de Vox Media, donde consideran que los nuevos periodistas pueden crear un programa que refleje su visión y forjar una relación directa con el consumidor en un medio cuya audiencia está creciendo.

Sin embargo, la ruta del soloprendedor puede ser una mezcla de cosas para ellos. Por ejemplo, John Harwood, ex corresponsal de la CNN en la Casa Blanca, que ha hecho un podcast y escribe para Zeteo, un boletín multi-cuenta de Substack, dijo que hay peligros en lo que él llama la «rueda de hámster» de Substack:

«Las personas que lo ven como una fuente de ingresos van a sentir una gran presión para maximizar el número de suscriptores y ofrecer contenidos a un ritmo que satisfaga a las personas que pagan por ellos».

Antes, no tenía estas preocupaciones.

4. Experimento: Artículos de Pago, pero Gratis

Como señalamos, hemos pensado crear una sección de artículos con muros de pago, pero que permiten el acceso desde el Diario. Para ello, usamos el “enlace secreto del borrador”, que tiene algunas limitaciones, como no dejar ver comentarios ni comentar, pero sí permite leer todo el artículo.

También pedimos tu colaboración en 2 brevísimas encuestas, y el resultado fue el siguiente:

También:

Bueno, empezaremos a implementarlo. De hecho, el artículo de Sergio se ajusta a estos parámetros.

A FONDO y VARIOS

🟢 Pero, entonces, ¿qué es el contenido de valor?

Solo sé escribir /

No lo digo porque no signifique nada, sino porque se ha abusado tantísimo de ella que la mayor parte de la gente que la usa creo que ya ni sabe por qué. La dicen porque… bueno, porque hay que decirla cuando se habla de contenido. Es como cuando la lavadora tiene desgastados los números y las rayitas de la rueda. Pones la misma posición siempre porque sabes que es la que tienes que poner, pero en …

🟢 Curso: Lánzate de una vez

Ekho comunicación /

Tu landing page del lanzamiento Objetivo de esta semana: Crear una página de aterrizaje (landing page) desde cero que convierta, es decir: que consiga suscriptores, clientes o ventas. Nada de páginas bonitas que no hacen nada. Aquí venimos a que hagan clic . ¿Qué es una landing y por qué necesitas …

🟢 El nacimiento de la novela infrahistórica

Fruska Gora /

Fruska Gora es un proyecto editorial independiente que combina análisis cultural, crítica literaria y creación artística. Nace con la intención de dar a conocer el universo narrativo del Sol Muerto y ofrecer, por el camino, una lectura crítica del presente a través de la literatura, la historia y la ficción. …

🟢 Crear un Negocio Rentable con 1 Empleado y Productos Digitales: Guía Definitiva

Emprender /

Guía para el Éxito del Soloprendedor: la Guía Definitiva para Crear un Negocio Rentable con un Solo Empleado y Productos Digitales: Sistemas, herramientas y estrategias paso a paso para ayudar a los soloprendedores a crear, vender y ampliar productos digitales para obtener ingresos sostenibles. Esta es la primera parte de una completa línea en 3 artículos.

🟢 ¿Cómo Conseguir tus Primeros 1.000 Clientes? Consejos y Muchos Ejemplos de Éxito.

Dineros /

Conseguir tus primeros 1.000 clientes requiere tácticas ingeniosas y poco escalables que te conecten directamente con tu público objetivo. Estas son las estrategias más eficaces, según mi experiencia y mis investigaciones: Ve donde están tus usuarios objetivo, fuera de Internet. Identifica dónde se reúne tu público …

🟢 Las Palabras Clave en SEO han Muerto. Pero el Universo de las Palabras Clave No.

Audiencias /

Una alternativa mejor a la investigación de palabras clave (incluida la herramienta).

🟢 Pensar mejor, productos y teatro

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

Después de 3 semanas explorando la falacia del naturalismo y las ideas simples que nos mantienen en la ignorancia... es momento de ampliar el enfoque. Hoy v comparto: 3 conceptos que nos ayudan a pensar mejor 2 productos que estoy probando y 1 recomendación especial. ¿Quieres aprender cómo vivir y pensar mejor?

🟢 A RoRo le apetecía triunfar

BUENA VIDA · Jano Cabello /

No me gusta decir “Ya lo avisé” pero… Cuando vi el primer video de la TikToker se le veía venir la estrategia. Y me alegro mucho por ella. RoRo 1 apareció en redes hace ya un tiempo con una propuesta creativa plausible: “Hoy a Pablo le apetecía…” y tras ese pegadizo y característico comienzo, la joven preparaba desde el primero hasta el último ingrediente las apetencias de su novio.

🟢 ¿Y si dejamos de normalizar sentirnos un fraude por escribir a nuestra manera?

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Hace unos años, cuando hice mis primeros cursos de escritura, como alumna, los ojitos me brillaban con cada nueva cosa que aprendía. Recuerdo con cariño el día en el que me enseñaron que para escribir un relato era imprescindible un esquema. Para entonces yo ya había escrito varios relatos y ninguno me parecía especialmente bueno. Había ganado algún concurso y me habían seleccionado para publicar …

🟢 La historia entre la bruma: El atlas de Edward Quin

Mapas Milhaud /

Cuando empecé la carrera, en el año 2000, había usado el ordenador casi únicamente para jugar al Buscaminas …

🟢 Cómo convertirse en científico de datos

The Learning Curve /

Una de las cosas que más valoro del mundo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos es que, aunque a veces parezca un camino solitario, en realidad se avanza mejor en compañía. Aprendemos más —y más rápido— cuando compartimos lo que sabemos, cuando leemos a otros, cuando hacemos comunidad. Por eso hoy me hace especial ilusión presentaros al autor de DataBites , una newsleter …

🟢 Menos bla bla, más datos: seis meses escribiendo en Substack

Ekho comunicación /

Seis meses. 26 semanas. 182 días. Unas cuantas newsletters escritas a las tantas. Algunos picos de suscriptores y otros de azúcar. Hoy abro el backstage de mi newsletter para contarte qué ha pasado en este tiempo, qué funcionó, qué fue un sonoro fracaso y qué he aprendido sobre escribir para vender sin sonar a teletienda. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas. Pero sí datos reales, decisiones

🟢 Puedes con lo que te propongas?

liderazgodelbueno.com /

Sí. A ver, si lo que te propones es correr los 100 m en cinco segundos no vas a poder. O si lo que pretendes es escalar el Everest mañana y desayunar en casa calentito, tampoco. No puedes cantar La Flauta Mágica si no has entrenado la voz, no puedes levantar quince toneladas con tu cosita del amor. No puedes. Ya está. Que esta imposibilidad no te ciegue: puedes resolver casi cualquier otro asunto

🌱💭 10 trampas mentales que te sabotean sin que te des ni cuenta (II)

Jardín Mental /

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores.

🗂 Nuevas Ciencias recomienda mucho la novela de Gran Cuervo en Álfur Star (va en el capítulo 4). “Tan rebosante de referencias culturales que cada capítulo tiene su propio boletín compañero.”

🗂 ¿Es necesario ser buen lector para ser buen escritor?

¿Conviene haber escrito mucho, antes de considerar que sabes escribir?

¿Es preciso tener un bagaje emocional y experiencial previo suficiente para tener algo interesante que contar?

De todas esas preguntas, de sus posibles respuestas y de las ampollas que parecen despertar unas y otras en determinados entornos, hablo en mi post.

🗂 La gente siempre ha tenido miedo, y muchas veces lo ha tenido a cosas que no existen. No hablo de miedos individuales o psicológicos que afecten a un número pequeño de personas; hablo de miedos colectivos, generalizados, capaces tanto de alimentar revoluciones como de mantener a la población bajo control. En 1789 uno de esos miedos colectivos, en Francia, cambió radicalmente la Historia. A mí me inspiró a estudiar esos procesos y a escribir una novela.

🗂 ¿Deseas hablar con una máquina sobre tus emociones?

En este ensayo exploro los límites, posibilidades y dilemas humanos detrás del uso de la IA en contextos terapéuticos.

Este texto es para quienes alguna vez se han sentido más comprendidos por una pantalla que por una persona. O para quienes sienten curiosidad (o inquietud) por cómo se están transformando nuestras formas de acompañarnos.

Como psicóloga en formación te invito a preguntarte sobre el tipo de vínculos que estamos creando y los que estamos perdiendo en el camino.

Me encantaría saber qué opinas. ¿Podría la IA acompañarte emocionalmente? ¿Hasta dónde sí, y hasta dónde no?

🗂 Vivimos en un momento en el que parece que sólo cuenta mostrarse, decir, producir. ¿Qué lugar queda para el gesto opuesto? ¿Qué sucede con la capacidad —cada vez más rara— de ser tocado por lo que el otro dice, por lo que el mundo muestra, por lo que no esperábamos? Esta reflexión abre una pregunta: ¿y si la verdadera profundidad no estuviera en lo que expresamos, sino en cómo nos dejamos interpelar?

🗂 Quiero mencionar el primero de una serie de artículos sobre Bitcoin que escribí hace un tiempo. Creo sinceramente que bitcoin es la mejor moneda para el futuro y todos deberíamos darle una oportunidad y tener algo, por poco que sea.

Aquí un poco de historia:

🗂 En este post comparto algunas preguntas que me rondan últimamente: sobre la memoria, las decisiones que tomamos (y las que no), y las vidas que dejamos atrás sin vivir. No tengo respuestas, pero sí ganas de pensar en voz alta. Si te interesan estos temas, quizá te apetezca leerlo:

🗂 ¿Te apetece una historia excéntrica? Pues te presento al futbolista brasileño Carlos Henrique el Káiser Raposo, que colgó las botas tras una carrera profesional de más de una década en la que nunca llegó a jugar un partido completo ni a meter un solo gol. Lo que se dice un auténtico falso nueve. ðŸ˜

Pero, además, se habla en este envío de cómo compartimos espacio con otras especies animales (spoiler: mal), de diseñadores que sueñan con mundos lejanos, de Walt Whitman, de músicos famosos que grabaron sus discos en una granja, de podcast, de lentejas, del verano…

🗂 La IA no me entiende (y yo tampoco). Si usas la IA para escribir y todo te suena genérico, este post te puede hacer un reset. Va de identidad, criterio y una pizca de humor.

🗂 Estoy muy contenta con la publicación que hice hoy con Oda a El Limonero, en la que cuento mi experiencia al convertirme en miembro de esta iniciativa que creo Llorca Smith y que me ha entregado no solo múltiples herramientas, sino una nueva forma de ver la colaboración. Ojalá lo disfruten

🗂 Los límites de la realidad y los demonios en la ciencia:

🗂 Dejo aquí un artículo que envié a la competición de ensayos de Cambridge (Cambridge Rethink Essay Competition) en su versión en castellano. Reflexiono sobre la Cultura de la Cancelación desde distintos paradigmas (histórico, filosófico y práctico).

🗂 Animada por David, dejo aquí un link a una de las cartas de mi newsletter Vereda. Espero que os guste.

🗂 2 artículos populares de Claudia Cuevas:

🗂 Varios:

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

Cómo ser más sabio, con Sergio Parra

Aprendizaje Infinito /

Una conversación con Sergio Parra sobre las ideas de su libro Sapienciología. Temas incluyen lo siguiente: Escribir a mano las ideas más importantes, Epistemología política, Sapienciología en una frase, El mito del genio individual, Sabiduría social, Todo es contexto …

Deja un comentario