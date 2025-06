☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

En esta edición: ✍️Escribe como decidas, decide como escribas 🧠Test A/B y diagrama V 👩‍⚖️No se respeta ni los tribunales: A la "caza" del migrante en EEUU, incluso cuando busca protección 🛗 NeuroCASA 3 – Gramezanina de la Alquimia Interna. 👾Utilizar ChatGPT No es Malo para el Medio Ambiente (Argumento Principal) ☠️Dark LLMs y la democratización del cibercrimen 🤖Tres pasos para prototipar con LLMs 📊 Mix de Marketing en el Comercio Electrónico 💹Cambios en el Comercio Electrónico 👴No, no tienes un trillón de ancestros. 🫙Naturaleza embotellada. Y mucho, mucho más.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣¿Has leído algún artículo genial que se haya compartido esta semana y que no es de los boletines que salen aquí? ¿O has escrito alguna historia de no ficción increíble que hayas publicado hace muy poco? Si es así, inclúyelo en los comentarios con una explicación de por qué crees que debería estar en el próximo número. Y lo haremos, con una mención a ti, para que el autor que has seleccionado sepa que eres tú.

Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

¿Son demasiados temas en una sola publicación?

Lucía Arrojo Blanco, amablemente, ha comentado que, para ella, son demasiados temas en una sola publicación. Y coincide con algo que uno de nosotros también piensa. Por ello, amable lector, queremos poner a prueba tu paciencia, y preguntarte si debemos reducir temas.

Gracias por ayudarnos a mejorar.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Sergio Parra, Sapienciología /

En este artículo, Sergio Parra nos invita a explorar cómo la escritura influye en nuestras decisiones y cómo, al escribir con intención, podemos tomar el control de nuestras acciones y pensamientos:

Una lista de tareas no es otra cosa que un catálogo visible de intenciones: un intento por liberar al pensamiento de su carga, delegando en el papel aquello que la mente preferiría no retener. Es, si se quiere, un acto de pereza sofisticada, una rendición táctica ante los límites de la memoria. Externalizar es confesar: que pensar cansa, que sostener un modelo mental en el interior del cráneo es como llevar agua en las manos. Y en esta tendencia a aligerar la carga interna no estamos solos en la naturaleza.

Daniel Dennett, en La conciencia explicada, habla de la ascidia, un animal marino cuya conducta encarna esta economía radical de la cognición. En su fase juvenil, la ascidia dispone de un rudimentario cerebro que le sirve para buscar una roca o coral donde fijarse. Una vez hallado su lugar en el mundo, deja de necesitar ese cerebro… y lo devora. Porque es más útil por las calorías que proporciona que por su capacidad de aportar respuestas sobre el mundo. El gesto puede parecer grotesco, pero encierra una lección inquietante: cuando la mente cumple su función instrumental, es desechada. Tal vez nuestras listas de tareas no sean sino una versión civilizada de ese mismo impulso: construir cerebros temporales fuera de nosotros, usarlos como prótesis cognitivas, y luego olvidarlos. Pensar menos, sí, pero para poder seguir actuando. Como si la inteligencia no consistiera tanto en resolver, como en saber cuándo ya no es necesario resolver más.

Y continúa:

Así, en ocasiones, hay que pensar menos. Hay que actuar más. El problema es que no siempre sabemos qué ocasiones son esas. Paradójicamente, averiguarlas requiere pensamiento. Pensar sobre qué momentos son los más oportunos para no pensar. Y ¿cuánto debemos pensar sobre esos momentos en los que debemos decidir si es procesalmente oportuno pensar? Tampoco lo sabemos. Eso requiere más pensamiento. Porque no poseemos, desdichadamente, un algoritmo universal que nos dicte con precisión cuándo conviene entregarse al cálculo y cuándo al impulso. No hay brújula definitiva que nos oriente en esa frontera invisible entre la reflexión fértil y la parálisis analítica.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

No Depender sólo de las Suscripciones

Las cancelaciones duelen. Siempre lo hacen, incluso cuando sólo se trata de suscriptores mensuales que deciden no renovar, lo cual es totalmente su prerrogativa.

Con el tiempo, algunos se han dado cuenta de que basar toda la estrategia de ingresos de Substack en el éxito o fracaso de sus suscripciones de pago era un error. Es muy habitual darse cuenta demasiado tarde de que es preferible combinarla con otras fuentes de ingresos para que todo funcionara. Como señalan algunos, es mejor un sistema completo, no sólo una pieza del engranaje.

Muchos escritores de Substack caen en la trampa de pensar que los únicos ingresos «reales» que obtendrán de Substack son los de su nivel de pago.

La verdad es que no tienes que vender más, sólo tienes que alinear lo que ya haces con la forma en que ganas. En cuanto algunos dejaron de depender de una sola cosa y empezaron a tratar su escritura como un negocio, todo cambió. Como ocurre y a ocurrido siempre con las revistas, es preferible que tus ingresos por substacks deben proceder de una mezcla de fuentes. Tampoco tienen que ser especialmente complejas o profundamente sólidas por sí solas. Sólo tienes que tener más de una.

Esta puede ser una de las ventajas de las Revistas alternativas y colaborativas. Se podría argumentar que cualquier escritor puede poner un muro de pago en sus artículos y que no le aportan, dichas revistas, ningún valor añadido. Pero, publicando en ellas, y sin tener que hacer nada, cada autor consigue una fuente de ingresos adicional: la venta de sus textos en forma de libro físico y ebook. Para más información, véase aquí:

Importante: Las novedades sobre conversión a formato libro, corrección profesional de los artículos, etc., se enviarán por email a los suscritos a Alternativas. Si quieres escribir pronto, quizás a medio plazo, o te interesa el tema, suscríbete a la publicación donde se explicará las novedades acerca de la iniciativa aquí:

😎 ¿Es efectiva la estrategia de Samuel?

Estoy considerando aplicar ese modelo (véase más) en algunas de mis newsletters, pero no en todas. ¿Y vosotros? (Utiliza el link para votar, por favor)

📑 😢 Los Resultados del Reto

Hay un largo artículo con muchos más detalles, pero básicamente, si Salvador hubiera seguido igual de activo en Notas que en abril, y lo contrario en el caso de David, con los datos históricos, podríamos suponer lo siguiente:

Crecimiento de suscriptores netos que hubiera ganado Salvador en su principal newsletter: 12,3%. Eso representa una pérdida del 7,4% en crecimiento. Ha crecido un 66% menos que de haber optado por seguir activo en Notas.

Crecimiento de suscriptores netos que hubiera ganado Salvador en una de sus newsletters pequeñas: 9,2%. Eso representa una pérdida del 4,3% en crecimiento.

Crecimiento de suscriptores netos que hubiera ganado David con su newsletter: 15,2%. Esto significa que su actividad en Notas (si no se tuviera en cuenta otros factores) le ha proporcionad un incremento del 13,8% de crecimiento. Ha crecido bastante más que si hubiera optado por seguir con poca actividad en Notas.

Respecto a Juanvi Pitarch, que amablemente también se unió al reto, su boletín ha tenido un incremento plano y escaso, y por eso ha decidido volver a su blog.

Esto confirma que, para boletines pequeños, la actividad en Notas es importante, porque lo normal es que, poco a poco, el crecimiento sea mayor.

Lo sorprendente es que David tuviera ese crecimiento publicando 1 sólo artículo en 50 días. Y que tal mejora del crecimiento sólo fuera en su publicación principal.

Es decir, parece que, en Substack, y al menos durante un tiempo, es posible crecer mucho sólo publicando e interactuando en Notas, sin necesidad de publicar artículos.

Nota: A pesar de su derrota, Salvador cree que con el tiempo la dependencia en Notas se notará menos, y para probar su teoría va a prorrogar un mes más su abandono de tal red social. Es cabezota, se va a hundir el doble, pero mejor para la investigación sobre Substack. David no renuncia a escribir artículos.

💃No somos Taylor Swift

Veo, en ocasiones, que algunas personas anuncian su nuevo post o podcast de la siguiente forma:

“Escuchad mi nuevo podcast” o “Este es mi nuevo artículo”. Y un link al post.

Con un link al post, sin ninguna palabra.

Y esto es algo que hacen incluso autores con miles de seguidores.

Si mañana Taylor Swift lanzara un libro o un disco negro con sólo el título y su nombre, nada más, millones de personas lo comprarían. Si tu y yo hiciéramos lo mismo, nos decepcionarían las ventas. Antes de comprarlo, el público querría saber sobre su contenido, o alguna razón por el que debería adquirirlo, al menos.

Por ello:

En las salas de cine se anuncian otras películas con sus mejores escenas. No dicen solo: El director John ha sacado una nueva película.

En la portada de las revistas aparecen los títulos de los artículos clave que contienen.

Salvo que su título sea especialmente atrayente, normalmente no leeré un post anunciado en una Nota donde no se contenga otra información. Con tantos artículos que leer al día, cuanta más razones me den para leerlo, mucho mejor.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

liderazgodelbueno.com /

Los de marketing han descubierto la panacea del pensamiento científico abreviado, los tests A/B. Básicamente, lo que hacen cuando lanzan una campaña es enviar dos versiones, la A y la B y miden cuál convierte más. Convertir significa vender, por si no te habías dado cuenta. ¿Es esta una forma de llegar a conclusiones? Sí. ¿Es científicamente coherente y económicamente eficiente?

Salvador Lorca, LeyDerecho /

No se respeta ni los juzgados: A la "caza" del migrante en EEUU, incluso cuando buscan protección La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos de deportación dirigiéndose a los migrantes para detenerlos en los juzgados. Los agentes de inmigración están deteniendo a inmigrantes en los pasillos de los tribunales de todo el país, a veces momentos después de que hayan alegado sus casos.

Mónica Sanó Pasquale/

….En una esquina lateral, ese segundo piso se revela como un refugio secreto, un rincón escondido para quienes se atreven a detenerse. Allí, entre pausas que crujen, el visitante elige su lugar: el balcón derecho, con vista suspendida justo antes del hígado —donde habita la Gramezanina de la Alquimia Interna— o el umbral izquierdo, silencioso, casi un filtro invisible.

Un espacio entre mundos. Un descanso que no es pausa, sino transformación.

— Pausa suspendida antes del hígado —

Subes la estrecha escalera caracol, casi secreta, y sientes el cambio: las paredes han perdido su calor, pero no se han enfriado del todo. Este no es un destino, es un umbral; un rellano alquímico; un purgatorio con buena ventilación.

🚀FUTURO

David, Ecología /

¿Cuál es la forma correcta de pensar sobre las emisiones de los LLM? Algo sospechoso que hacen muchas afirmaciones sobre los LLM es compararlos con objetos físicos del mundo real y sus emisiones. Cuando se habla del uso global de ChatGPT, se hacen muchas comparaciones con coches, aviones y hogares. Otro movimiento sospechoso es compararlos con actividades online habituales que normalmente no salen a relucir en las conversaciones sobre el clima (¿cuándo fue la última vez que oíste a un científico del clima mencionar las búsquedas en Google como una causa importante de las emisiones de CO2?) La razón por la que esto es sospechoso es que a la mayoría de la gente le faltan tres intuiciones clave:

Carlos Guadián, CluPad/

Imagina esta escena: un adolescente en su habitación, rodeado de pósters y una pila de ropa por lavar. Con su portátil, y casi sin conocimientos técnicos, lanza una campaña de phishing tan elaborada y efectiva que podría haber salido directamente del departamento de marketing de una BigTech. Con apenas un par de clics, ha logrado resultados propios de un auténtico black hat, obteniendo contraseñas y datos personales con una facilidad pasmosa.

Se que mi narrativa de ficción no es de lo mejorcito, pero la escena que os planteo no de de ciencia ficción, es simplemente una realidad posible este año 2025. Del mismo modo que el primer ordenador personal democratizó la informática, hoy vivimos una época similar, pero esta vez con el cibercrimen al alcance de cualquiera y unas consecuencias mucho más alarmantes.

The Learning Curve /

Muchos equipos se lanzan a integrar un modelo de lenguaje como quien añade un plugin de analítica: conectas la API, lanzas unos prompts y… voilà .

Spoiler: no funciona así.

Diseñar un producto con LLMs no va de meter “un poco de inteligencia artificial” y ya está. Va de entender cómo cambia la forma en que el usuario interactúa. Va de diseñar una experiencia conversacional. Va, en definitiva, de saber lo que estás haciendo.

Y para eso, hay una guía muy sencilla pero potente que yo uso y recomiendo: tres pasos para pasar de la idea al prototipo funcional.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Audiencias /

Google intentó introducirse en la logística, pero fracasó.

Ahora, tiene que presionar a comerciantes y minoristas para que destaquen sus capacidades de entrega rápida a precios bajos.

En 2015, Google Express entregó comestibles y otros productos en determinados lugares, llegando a llevar los productos a los clientes en 2h. Un año después, Google retiró la entrega de comestibles, pero siguió cumpliendo con otros productos. En 2019, Google cerró por completo la entrega y se centró en Google Shopping.

En aquel momento, no era en absoluto ridículo pensar que Google pudiera construir un fuerte brazo logístico. Basta pensar en Google Maps y los datos que conlleva: rutas ideales, tráfico, etc. Entonces, ¿qué ocurrió?

Audiencias /

200 millones de compradores aprovecharon descuentos del -30% de media durante el día de compras más popular del año, el Black Friday (BF), y el segundo más popular, el Cyber Monday (CM). En comparación, se calcula que 142 millones de compradores acudieron a las tiendas el Súper Sábado, el sábado anterior a Navidad.

2023 fue el primer BFCM en el que más gente compró online frente a offline y más en móvil (51,2%) frente a escritorio. Cabría esperar que más gente acudiera a las tiendas, ya que los eventos en persona son artículos de moda tras los años de la pandemia. Pero no fue así. Google Trends muestra un aumento de 4 puntos en las búsquedas de «black friday» en 2023 en comparación con 2022.

🎁 VARIOS

J. Rogelio Pérez Buendía/

“En 60 generaciones tienes más ancestros que humanos han existido.” — Un tipo en Instagram, haciendo cuentas como si no hubiera consecuencias.

Esta afirmación, que parece lógica a primera vista, es profundamente equivocada. No es solo un error matemático: es un mito popular que ignora tanto la genética como la estructura real de los árboles genealógicos humanos. Y lo que es peor: oculta una verdad incómoda, incluso perturbadora.

Porque si haces bien las cuentas, descubrirás que tus ancestros eran parientes entre sí mucho más de lo que quisieras aceptar.

Manuel Jiménez Friaza, Sibila/

Veo por ahí una botella de agua que tiene como eslogan “naturaleza embotellada”. Justamente el sueño del capital: naturaleza embotellada, empaquetada, partida en pequeñas porciones cómodas de manejar y vender o comprar.

Esa es una de las razones por las que no uso esa palabra: es una palabra robada, domeñada y envejecida. Cuánto mejor el campo. El campo no se puede embotellar; en él se respira y las cosas huelen y suenan; huelen las flores y los árboles y las bostas de los animales; suenan los pájaros y hasta las campanas a lo lejos.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Meta se vuelve nuclear, crisis en los Países Bajos, matanza a los que buscan ayuda en Gaza, y Copa Stanley

📌 Se hunde el gobierno holandés

El gobierno holandés se derrumbó ayer después de que el líder populista de extrema derecha Geert Wilders retirara a su Partido por la Libertad de la coalición cuatri-partita, poniendo fin a la administración menos de un año después de haberse formado. Wilders culpó de la ruptura a la negativa de sus socios a respaldar nuevas propuestas sobre inmigración que incluían la suspensión de todas las solicitudes de asilo y el endurecimiento de los controles fronterizos.

El primer ministro Dick Schoof, independiente, dijo que presentaría su dimisión al rey mientras continuaba en el cargo de interino. Los líderes de la coalición dijeron que no se oponían rotundamente a los planes de Wilders, sino que querían debatirlos en la Cámara de Representantes, lo que habría retrasado cualquier acción y no habría garantizado su aprobación, aunque la coalición tiene mayoría con 88 de los 150 escaños.

El colapso deja a Holanda bajo un gobierno provisional a pocas semanas de una cumbre de la OTAN, los días 24 y 25 de junio, en la que se esperan decisiones clave en materia de defensa. Aunque los partidos de la coalición restante podrían intentar continuar de otra forma, se considera poco probable, y se esperan nuevas elecciones este otoño.

📌 Tras la explosión del puente de Crimea

Reapertura del puente de Crimea tras la explosión submarina llevada a cabo por Ucrania; el puente conecta la península ocupada por Rusia (Crimea) con Rusia. No ha sido el primer ataque al puente, ni será el último. Fue un proyecto personal de Putin cuando invadió Ucrania y se quedó con Crimea.

📌 No sólo les dejan sin comida, también les matan cuando tratan de obtenerla

Un tiroteo cerca de un lugar de ayuda en Gaza mata al menos a 27 personas; el ejército israelí dice -pero no es la primera vez que miente- que disparó cerca de personas que se desviaron de una ruta designada al lugar y que no respondieron a los disparos de advertencia.

El gobierno israelí y su ejército deben pensar que los palestinos son robots, y que no intentarán apresurar la espera para llenar con algo sus estómagos vacíos desde que invadieron el país.

📌 El acuerdo nuclear de Meta

Meta -la empresa matriz de Facebook e Instagram- ha firmado un acuerdo de 20 años para comprar energía nuclear a las instalaciones de Constellation Energy en Illinois a partir de junio de 2027. El acuerdo es el primero de este tipo en Estados Unidos. No se han revelado sus detalles financieros.

La medida sigue una tendencia creciente entre gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft, que se están asociando con empresas energéticas para asegurarse una electricidad fiable y baja en carbono para sus centros de datos e iniciativas de IA. Los sistemas de inteligencia artificial demandan grandes cantidades de energía, gran parte de la cual procede actualmente de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático. La energía nuclear representa aproximadamente el 19% de la generación eléctrica estadounidense.

Según el acuerdo, Meta comprará toda la producción-unos 1,1 gigavatios- de electricidad generada por el único reactor nuclear de la planta de Illinois. La energía se inyectará en la red regional en lugar de directamente en las instalaciones de Meta. El acuerdo ampliará la producción de energía limpia de la planta en 30 megavatios, conservará unos 1.100 puestos de trabajo locales y generará 13,5 millones de dólares en ingresos fiscales anuales.

📌 Panteras contra Petroleros

Los Florida Panthers y los Edmonton Oilers se enfrentan esta noche en el partido 1 de la final de la Copa Stanley (20 h ET, TNT). El enfrentamiento es una repetición de la final del año pasado, en la que los Panthers vencieron a los Oilers en siete partidos para hacerse con el primer título de su historia.

Florida está liderada por el capitán Aleksander Barkov, que fue nombrado mejor delantero defensivo de la liga por tercera vez en su carrera y venció a los Oilers en sus dos enfrentamientos directos de la temporada regular. Edmonton parte como ligero favorito y está liderado por su estrella Connor McDavid. McDavid marcó tres goles y dio ocho asistencias en las finales del año pasado, y ganó el Trofeo Conn Smythe como MVP de la serie a pesar de que los Oilers perdieron contra los Panthers.

Junto con los Tampa Bay Lightning, al menos un equipo de Florida ha estado en las seis últimas finales, mientras que un equipo canadiense no ha ganado la Copa Stanley desde 1993.

📗 Libro de Historia: El Congreso de EEUU aprueba la 19ª Enmienda, que concede el sufragio a las mujeres (1919); Comienza la Batalla de Midway (1942); Nace Angelina Jolie (1975); Cientos de muertos en las protestas de la Plaza de Tiananmen (1989); Muere la leyenda del baloncesto John Wooden (2010).

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🎧 Somos conscientes de que tenemos pendiente un estudio sobre el impacto de los audios en Substack

El retraso se debe a que utilizamos una metodología que, según un experto, no era apropiada, pero no nos dio una mejor. Así que estamos pensando una segunda.

Pero, en relación con ello, creo que es interesante esta afirmación que hizo Tomas Loucky en una nota:

El oyente medio de podcasts permanece sintonizado durante más de 30 minutos, mucho más tiempo que el tiempo medio dedicado a un blog o a una publicación social. Esa es una atención que no puedes comprar... a menos que estés en sus oídos con regularidad.

🩸 FILOSOFANDO

«Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación, porque tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es simplemente lo que los demás creen que eres». - John Wooden

🏆 ¿Qué sección te ha gustado más?

Tu opinión nos importa mucho. Votando en esta encuesta nos ayudas a mejorar el contenido del Diario. ¡Muchas gracias! 💙

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis, y al hacerlo tienes la oportunidad de obtener gratis el curso IMPACTA para hablar en público basado en la experiencia de Cristina Juesas y Agusti Lopez como organizadores TEDx, valorado en 200€.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

📵 Los boletines más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los persistes entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Nota: Sólo destacamos los artículos, no los “enlaces clicados” que son boletines.

Mañana publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 438 (Tasa de apertura media: 33 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 53.

La publicación Columnas es gratuita, a menos que quieras pagar. Por ahora no vamos a decir eso de “Este recurso solo existe gracias a las personas generosas que se suscriben por .. al mes o al año (lo que equivale a solo … al mes).”

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar el periodismo realmente original de Substack y el mundo, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario