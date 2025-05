☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

Importante: Este boletín ha sido posible gracias a la ayuda de N. Benedetta.

En esta edición:

😎Los famosos son famosos porque son famosos

💡Deja de tratar a tus ideas como árboles defectuosos

✍️El día a día (real) de una escritora del siglo XXI

📚Cuaderno de exploración #1

⛪Simetría de lo frágil

👩‍👧‍👦Diario de una madre de adolescentes: tiktok, reggeaton, hormonas y atracones de nocilla

⚙️Plataformas de Venta de Productos Digitales (Infoproductos, etc): Guía Completa

🧳Viajar y Trabajar de lo que Amo

📩 Blitz me Abrió las Puertas a muchas Oportunidades Geniales en la Vida con Atletas y Eventos que sólo había Soñado con Experimentar

💼Tu Primer Paso hacia el Liderazgo: Convertirse en Alto Directivo y Desarrollador Senior

📈Balances, reacciones y tendencias

🗒️Planifica tu novela

📖Microtaller de conflictos: Cómo crear tensión narrativa en historias que parecen planas

🖌️De dónde vengo y adónde voy

📲Las 7 Edades de los Medios: Y cómo 2025 vuelve a ser 2005

👗Los Vikingos son de Marte, las Vikingas del Valhalla

🖊️Te cuento cómo escribir una historia al día en 10 minutos

✈️La insoportable levedad del viajante

🌿 "El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español"

🏛 LA GRAN HISTORIA

Sapienciología /

Si bien el título que encabeza este texto suena tautológico, y lo es, responde con bastante pulcritud a la realidad. Los famosos, las personas conocidas, la gente popular, incluso los genios en la música u otros campos artísticos, no son reverenciados necesariamente por sus dotes ni por su transpiración. Todos ellos, en su mayoría o por norma, son reverenciados porque son reverenciados, y aquí nos volvemos de nuevo tautológicos, como el pez que se muerde la cola. Así que vamos a intentar desentrañar la madeja.

Y también:

A todo el mundo le gusta la historia de una persona de orígenes humildes que, poco a poco, escala socialmente hasta hacerse famoso gracias a alguna habilidad extraordinaria. Nos gusta que nos expliquen esta historia, muy en la línea de las novelas decimonónicas de Horatio Alger, porque así todo nos parece posible. Porque así hay esperanza. Nos gustan las personas hechas a sí mismas como nos gustan los aforismos, porque creemos que, gracias a su ejemplo, nos contaminaremos un poco de su verdad. Sin embargo, esta historia es falsa o está mal contada. Porque olvida los millones de personas que no lo consiguen. Así pues, los famosos no se hacen famosos porque tengan algo especial, sino porque las condiciones en las que prosperaron fueron especiales. Hasta el punto de que podemos afirmar que los famosos no son diferentes a los no famosos, por mucho que a nuestro cerebro forjado en la edad de piedra le resulte una aserción contraintuitiva.

💌 TRUCOS, PERSPECTIVAS Y NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

🛡️ Substacks que desaparecen

Gracias a Mercedes de Santiago, me entero que el Substack de Nick Richards desapareció hace unas semanas (por suerte pudo recuperarlo; no es el caso siempre).

Por eso dedicamos esta edición del Diario de Substack, como hicimos en la de ayer, a identificar el problema (qué puede causar que nuestra newsletter se borre, toda, como explicamos ayer), y qué soluciones aplicar.

Pues bien, en el artículo siguiente se presentan varias soluciones, en una lista e instrucciones detalladas y fáciles de seguir sobre cómo proteger nuestro propio Substacks en 5 minutos:

Hay tres áreas clave que todo creador debe proteger: Audiencia: tus suscriptores y tu lista de correo electrónico Contenido: tus entradas publicadas y tu archivo de escritos Ingresos: tus ingresos por suscriptores de pago y tus registros de Stripe La siguiente lista de comprobación te muestra cómo hacer copias de seguridad de las tres.

Este es un poderoso y aleccionador recordatorio de que las plataformas no son archivos, sino contenedores, y además frágiles. La pérdida de Lucy no es sólo técnica. Es emocional, profesional, comunitaria. Gracias por convertir un fallo brutal en un recurso vivo. El Kit de Seguridad Substack es un acto de cuidado, resistencia y protección mutua. Los creadores lo tienen que tener. Todos lo necesitamos.

🖥️ Substack te está haciendo perder lectores.

Esto es lo que afirma Jorge Hernández, en una Nota:

Si te apuntas a una newsletter y activas las notificaciones inteligentes, la plataforma puede dejar de enviarte los correos porque entiende que ya vas tú a leerlos directamente. Y esto es un problema porque alguno de tus suscriptores puede estar dejando de recibir correos sin enterarse. Y, si no saben de ti, se olvidan. Así que, recomendación: no actives nunca las notificaciones inteligentes y recomienda a tu audiencia que no lo hagan.

¿Cuáles son las notificaciones inteligentes?

Pues cuando te registras en Substack la aplicación te da la opción de cómo recibir las notificaciones, el rollo es que si vas a buscarla, esa opción está superescondida y cambiarla requiere tres ingenierías y un grado en filosofía.

Para ver si obtenemos más información, hemos preguntado al bot de Substack:

¿Cómo quitar las notificaciones inteligentes?

Y esto es lo que nos ha contestado:

“Para desactivar las notificaciones en Substack, siga estos pasos:

Vaya a la página de Configuración de su cuenta Substack Settings Desplácese hasta la sección de Notificaciones Desmarque las casillas junto a "Email" y/o "Push" para los tipos de notificaciones que desee desactivar:

Respuestas

Me gusta

Reenvíos

Menciones

Los cambios se guardan automáticamente.”

En relación a todo ello, esto es lo que, unos días antes, y en una Nota separada, escribió (y nos ha dado permiso para publicar) Verónica Maraver:

“Durante unos meses seleccioné la opción de leer solo las newsletters de Substack en la app. Esto hace que dejes de recibir boletines a tu correo.

Este ha sido el resultado:

He leído menos newsletters y he estado más desconectada de vuestras novedades.

Sigo recibiendo a mi correo los boletines de los bestsellers que es donde Substack tiene más oportunidades de sacar beneficio económico.

Siento que me he desconectado un poco del grupo de gente guapa de este ecosistema de escritoras y escritores en castellano.

Hace unos días volví a pedir que se me enviaran por correo electrónico, abrí una carpeta de Substack y pedí a mi Gmail que me llegaran allí las newsletters. Ahora las leeré un par de veces por semana, y espero recuperar el tiempo perdido.

Volver a recuperar el control de lo que leo me ha dado mucha paz, la verdad.”

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

¿Alguna vez has cerrado el portátil (o tirado tu libreta, arrugado un folio, apagado el PC) y le has levantado el puñito al cielo porque no había manera de continuar con tu novela?

Si es que no, pues puede que haya que bajarle la intensidad a la pregunta, pero ya sabes por dónde voy.

A lo mejor crees que el problema es falta de disciplina, de talento o de experiencia, pero hay muchas posibilidades de que el verdadero problema sea cómo tratas a tus ideas.

Solo sé escribir/

Cuando tenía unos 20 años leí una entrevista a Terenci Moix (a quien admiro de todo corazón) en la que decía que se levantaba temprano por la mañana, sin despertador, y que se ponía a escribir tras el desayuno.

Después de comer, dedicaba unas horas a la lectura y luego, merendaba y cenaba con amigos que pasaban por su casa hasta que, de madrugada, se acostaba.

Todo eso ilustrado con una fotografía del escritor en un enorme salón con cristaleras, plantas y estanterías llenas de libros.

Mis cuadernos/

Una quincena más se nos acaba y con ella, un cúmulo de novedades, aprendizajes, reflexiones, triunfos y derrotas, alegrías y tristezas, se nos acumularon. Aquí les comparto mi pequeño mundo de vivencias desglosadas.

Mi lectura de la semana

Tres noches, (Tony and Susan) de Austin Wright

En realidad, terminé Tres noches, de Austin Wright, hace dos semanas, y lo hice con una sensación de desasosiego lúcido. Curiosamente, me tardé tres días en completarla, tal y como Susan, uno de los personajes principales.

Ciencia y champagne/

Lo pensé mientras veía el cónclave en la televisión. No tanto por el dogma, ni por la liturgia, sino por la forma en la que todo se ordenaba. Los cardenales alineados en filas perfectas en rojo y blanco. La Guardia Suiza, inmóvil, trazando diagonales simétricas con sus alabardas. La simetría divina de la Capilla Sixtina. El eje central de la Basílica de San Pedro dividiendo el espacio en dos mitades exactas. Un templo como cuerpo humano: nave izquierda, nave derecha la cúpula como un corazón sagrado en el centro. Me fascina esa sensación de orden. Esa paz que da la simetría. La tranquilidad de lo predecible.

La Mamarracha/

Ser madre de chicas adolescentes es de todo menos aburrido: tiktoks y contoneos en cualquier rincón, ropa desparramada por la casa, reggeaton a todo trapo, duchas infinitas, atracones a la nevera, outfits de mil tipos seguidos de: “mamá, no tengo ropa”, dormir el sábado hasta la hora de comer, videollamadas eternas con amigas y hormonas disparadas en un torbellino emocional.

Gran parte del trabajo de ser madre de adolescentes consiste en rellenar en modo bucle la nevera, has de saber que si compras un bote de nocilla, su esperanza de vida no superará las 48 horas, en dos pestañeos estará en el contenedor de vidrio. Lo mismo aplica para la bollería (y si es industrial aún menos), las patatas fritas, las galletas de chocolate, los helados, la pizza o cualquier alimento insano y rebosante de azúcares.

🚀FUTURO

Emprender /

Gumroad es probablemente la plataforma de comercio electrónico más consolidada para productos digitales, con más de 150 000 creadores activos. Su Discover Marketplace es extremadamente útil para obtener más exposición y nuevos clientes. Gumoroad también ofrece varias opciones de productos para tu tienda en línea, desde libros electrónicos y descargas digitales hasta consejos sobre criptomonedas, cursos en línea y más.

Carreras /

El estilo de vida del nómada digital ofrece una atractiva mezcla de libertad, aventura y crecimiento personal, que permite a las personas crear una vida acorde con sus pasiones y prioridades. Pero no está exento de dificultades, desde problemas de productividad hasta obstáculos legales y logísticos.

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Dineros /

Empezaste mientras trabajabas a tiempo completo. ¿Por qué y cómo decidisteis empezar con los Morning Blitz en primer lugar? Y seguiste construyéndolo permaneciendo despierto hasta las 2-3 de la mañana después del trabajo. Realmente me gustaría saber más sobre la fuente de esta motivación. ¿Fue la pasión por el espacio deportivo o fue la pasión por crear tu propio negocio mediático? ¿Qué te hizo seguir adelante? ¿Cómo decidiste que el newsletter es el mejor canal para el contenido que creas? ¿Puedes explicarnos el proceso de creación de la primera versión de tu newsletter? Después, ¿cómo encontraste tu nicho y tu voz?

Liderar y habilidades interpersonales /

Con el tiempo, en las empresas, es necesario que los directivos pasen a desempeñar funciones de liderazgo de más alto nivel. Los directivos buscarán en ellos puestos de alta dirección. Estos directivos tienen las aptitudes y los conocimientos necesarios para dirigir con eficacia, pero el reto ahora, según varios expertos, y muchas escuelas de negocio, no está en las aptitudes y los conocimientos, sino en los comportamientos.

Doble Piso/

Es probable que recuerdes dónde estabas y qué estabas haciendo en marzo de 2020. Yo estaba varado en un aeropuerto de Colombia, después de haber cancelado mis vacaciones anticipadamente, y con una sola pregunta en la cabeza: ¿voy a poder volver a Argentina?

En todos los medios decían que Alberto Fernández había decidido cerrar las fronteras, y mi mayor preocupación no era la caída del mercado (el SPY se caía un 14% esa semana), sino algo mucho más importante: llegar a casa.

A Dios gracias, llegué justo un día antes de que se cerraran los vuelos comerciales. Pero me quedó algo de dinero que no cumplió su destino original… ser gastado en ricas comidas y bebidas en la bellísima Isla San Andrés!

Como me gusta más invertir que gastar, y tampoco tenía mucho para hacer en esa época, decidí buscar una empresa en la cual poner a trabajar esos dólares. Mercado Libre me parecía ideal. Creía que iba a salir beneficiada por la cuarentena. Familiares y amigos que eran bastante reacios a usar Mercado Pago empezaron a adoptarlo de golpe.

🎁 VARIOS

Con alma de escritora /

No importa si planificas o no antes de sentarte a escribir, una mínima hoja de ruta te ayudará a tener claridad, a olvidar los bloqueos o el miedo a la hoja en blanco porque siempre podrás echar mano de tu guía y saber qué tienes que escribir en cada momento cuando te encuentres en una encrucijada.

Escriviviendo...✨ /

Primera pregunta incómoda: ¿tu historia cuenta algo o pasa algo?

Hay relatos que, al leerlos, suenan bien, están escritos con estilo, los personajes se mueven, incluso piensan... Pero hay un problema: no pasa nada que importe. El lector no se engancha. No hay urgencia, ni tensión, ni grieta emocional. Y no es por falta de talento. Es por falta de conflicto real.

Punta Pincel/

Todos los dibujantes fuimos influenciados por otros dibujantes. De manera directa o indirecta, el trabajo de un artista que capturó nuestra atención dictó el rumbo de nuestro propio trabajo. Es posible ver, en ciertos casos, cómo esas influencias se esconden en nuestros líneas. En este post quiero hablar un poco de ellos.

Ciencias Sociales /

En “Las siete edades del hombre”, William Shakespeare escribió que;

"Todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres, meros actores. Tienen sus salidas y sus entradas, y un hombre en su tiempo representa muchos papeles, siendo sus actos siete edades».

Las mismas siete edades, desde el nacimiento hasta la muerte, pueden verse en las tecnologías y formatos de los medios de comunicación, sobre todo en los formatos editoriales. Las etapas son:

De mayor quiero ser DIOSA VIKINGA/

Ese precisamente era el tema sobre el que tenía previsto escribir hoy: la indecisión crónica y paralizante. Quizás pienses “menudo mojón”, pero te aseguro que ahí hay chicha. Ayer en el viaje de vuelta desde el trabajo se me ocurrían mil cosas, me venía descojonando yo sola en el coche y ya tenía pensada la estructura del post, pero LA VIDA MANDA y anoche en una cena con amigos tuve LA REVELACIÓN: en plena efervescencia de BBC (bautizos, bodas, comuniones) y eventos varios como graduaciones, fiestas de colegio (FIESTAS DE COLEGIO AMIGAS) creo que pocas cosas hay que revelen tanto nuestras diferencias como LOS PREPARATIVOS.

Solo sé escribir /

Obviamente, no te estoy hablando de escribir un bestseller en 10 minutos.

Si no más bien mini historias que te ayuden día a día a conectar con los demás y que no te roben demasiado tiempo.

Estas historias son perfectas para:

Escribir un tweet, un thread, una story de Instagram o una nota de Substack.

Generar la base de un email o un post de blog

Crear la estructura de un eBook

JARDÍN DE IDIOTAS/

Hay personas que al hablar de su pasión en la vida afirman que ésta es viajar: “Dr Livingstone, I presume?”. A mí viajar me parece uno de los grandes embustes del presente siglo. Hace un tiempo, Joaquín Luna escribió en La Vanguardia que el esquí era algo que habían inventado los ricos para burlarse de la clase media. Con lo de los viajes, sucede un poco lo mismo. Tomando un café después de comer, hablaba con la nueva hornada de becarios de las preguntas que se hacen durante los procesos de selección y les decía que para mí una de esas respuestas que me invitan a levantarme e irme de la sala es, respondiendo a qué te gusta hacer, cuáles son tus aficiones, tus anhelos, que alguien responda: “Viajar”.

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Pausa arancelaria, alivio de la migraña y Trump en Oriente Medio

EEUU y China acuerdan una pausa arancelaria de 90 días. Encuentra esta historia y dos más en el resumen de hoy.

📌 La Tregua comercial temporal

Estados Unidos y China acordaron ayer una pausa de 90 días en la mayoría de los aranceles, aliviando las tensiones en la actual disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo. En virtud del acuerdo, EE.UU. reducirá sus aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%, mientras que China reducirá sus aranceles sobre las importaciones estadounidenses del 125% al 10%. El acuerdo tiene por objeto permitir nuevas negociaciones, y se espera que el presidente Donald Trump hable con el líder chino Xi Jinping esta semana.

La tasa del 30% incluye un arancel del 20% impuesto a principios de este año dirigido a los esfuerzos chinos por frenar los envíos de fentanilo, así como un arancel base del 10% aplicado a la mayoría de los países. Los aranceles del primer mandato de Trump -que afectan a más de 300.000 millones de dólares de productos chinos- seguirán en vigor, al igual que los aranceles específicos sobre el acero, el aluminio y los automóviles. China también ha acordado reducir algunas barreras no arancelarias, incluida la flexibilización de las restricciones a las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos.

El acuerdo, calificado de «acuerdo ejecutivo» y no de tratado formal, no requiere la aprobación del Senado. Las bolsas estadounidenses subieron al conocerse la noticia (S&P 500 +3,3%, Dow +2,8%, Nasdaq +4,4%). Pero muchos analistas lo vieron como un fracaso de la política comercial de Trump.

📌 Alivio precoz de la migraña

Un nuevo ensayo clínico ha descubierto que el ubrogepant, fármaco contra la migraña, puede reducir los síntomas no relacionados con el dolor de cabeza -como la fatiga, la niebla cerebral y la sensibilidad a la luz- que se producen en las horas previas al inicio de una crisis de migraña. Los resultados, publicados ayer, sugieren que el ubrogepant (que bloquea los receptores cerebrales relacionados con el dolor) podría ser el primer tratamiento agudo para ayudar a prevenir las migrañas.

Las migrañas son fuertes dolores de cabeza, a menudo acompañados de náuseas y sensibilidad a la luz o el sonido, y afectan a entre el 14% y el 15% de la población mundial. Muchas personas experimentan señales tempranas de advertencia, conocidas como síntomas «prodrómicos», como cambios de humor, dolor de cuello o antojos de comida, horas antes de que empiece el dolor de cabeza. Mira aquí lo que le ocurre al cerebro durante una migraña.

En el ensayo, los investigadores analizaron a 438 adultos de 18 a 75 años que habían padecido migrañas durante al menos un año. En comparación con un placebo, las personas que tomaron ubrogepant durante el pródromo manifestaron un alivio más rápido y mayor, incluida la mejora de la concentración en una hora, la reducción de la sensibilidad a la luz a las dos horas, la disminución de la fatiga y el dolor de cuello a las tres horas, y la reducción de los mareos y la sensibilidad al sonido entre las cuatro y las 24 horas.

📌 Trump visita los países del Golfo

Donald Trump se encuentra hoy en Arabia Saudí, la primera de las tres paradas de su viaje a Oriente Medio. La visita es el primer viaje al extranjero de Trump en su segundo mandato, excluida una visita a Italia a principios de mes para asistir al funeral del difunto Papa Francisco.

Trump también dio prioridad a Arabia Saudí para su primer viaje al extranjero el mandato pasado, rompiendo con los presidentes anteriores que priorizaron los viajes en Europa o Norteamérica (ver historial). En su primer mandato, el interés de Trump por Oriente Medio contribuyó a la firma de los Acuerdos de Abraham. En esta visita, Trump hará hincapié en los lazos económicos. Al parecer, en una cumbre de inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudí participarán altos ejecutivos de Nvidia, Palantir, Citigroup, Blackstone y Uber. Trump visitará Qatar mañana, seguido de Emiratos Árabes Unidos el jueves.

En última instancia, Trump espera anunciar importantes acuerdos comerciales y de inversión entre Estados Unidos y el Golfo. Arabia Saudí ha prometido hasta ahora 600.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses en cuatro años, mientras que los EAU han prometido 1,4 billones de dólares en la próxima década.

📗 Libro de Historia: EEUU declara la guerra a México en disputa por Texas (1846); Nace la actriz de «Las chicas de oro» Bea Arthur (1922); Nace Stevie Wonder (1950); El Papa Juan Pablo II recibe un disparo y sobrevive a un intento de asesinato (1981); Muere la actriz y cantante Doris Day (2019).

En colaboración con 1440.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🩸 FILOSOFANDO

«Pase lo que pase, si me empujan hacia abajo, volveré a subir». - Doris Day

