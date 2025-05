鈽旓笍 Buenos d铆as, Substack. Con esta publicaci贸n, intentamos ahorrarte tiempo en la b煤squeda de la mejor ficci贸n de Substack en espa帽ol. Aqu铆 tienes las rese帽as y recomendaciones de ficci贸n en Substack de esta semana, recursos (v茅ase m谩s abajo) y mucho m谩s, en Cr贸nicas de Substack, bajo el auspicio de Mercedes de Santiago y la ayuda del equipo de Columnas.

Recuerda: Si te suscribes a Columnas (que edita el Diario de Substack y Cr贸nicas de Substack), puedes obtener gratis una formaci贸n completa de V铆ctor Millan, incluyendo estos 鈥渂onus鈥 o extras que ya no est谩n disponibles para nadie m谩s, salvo para el suscriptor de Columnas:

馃尶 鈥淓l Newsfeed para descubrir nuevos art铆culos de Substack en espa帽ol鈥

馃摚驴Has le铆do alg煤n art铆culo genial que se haya compartido esta semana y que no es de los boletines que salen aqu铆? 驴O has escrito alguna historia de ficci贸n incre铆ble que hayas publicado hace muy poco? Si es as铆, incl煤yelo en los comentarios con una explicaci贸n de por qu茅 crees que deber铆a estar en el pr贸ximo n煤mero. Y lo haremos, con una menci贸n a ti, para que el autor que has seleccionado sepa que eres t煤.

Si te gusta esta iniciativa 驴quieres compartir el Cr贸nicas de Substack con tu familia y amigos? S贸lo tienes que hacer click a este bot贸n:

Compartir Columnas: Diario de Substack

馃彌 LA GRAN HISTORIA

Esta es la secci贸n de una gran historia, un art铆culo de inter茅s para los escritores y lectores de ficci贸n.

Normalmente, incluiremos aqu铆 art铆culos exclusivos, comisionados o traducidos exclusivamente para Cr贸nicas. Este es el caso del texto recomendado por Mercedes para esta semana.

Las 8 Eras de la Literatura Fant谩stica: Una breve historia de subversi贸n m谩gica y narraci贸n rebelde

An谩lisis y categorizaci贸n de lo fant谩stico desde 2100 a.C. hasta 2024 d.C.

Por: Clifford Stumme

(鈥)

He estado estudiando las verdaderas diferencias entre la Ciencia Ficci贸n y la Fantas铆a, as铆 que ese viejo fuego ha vuelto a encenderse, y he empezado a pedir: 芦驴Existen tambi茅n 茅pocas en la literatura fant谩stica? 驴Cambian con las 茅pocas de la literatura general? 驴Se ajustan o son antag贸nicas a las tendencias generales? 驴Y qu茅 significan para m铆 como escritora/lectora de Fantas铆a hoy en d铆a?禄.

Empec茅 a investigar estas cuestiones, pero descubr铆 que la literatura fant谩stica no se hab铆a clasificado formalmente en 茅pocas (en ning煤n sitio que pudiera encontrar), y decid铆 intentarlo yo misma. Este an谩lisis ya est谩 completo y se presenta a continuaci贸n. Y aunque aprend铆 mucho, creo que el mayor beneficio para m铆 fue comprender la raz贸n de ser de la literatura Fant谩stica y c贸mo casi siempre es una reacci贸n contra el Realismo y una subversi贸n de las tendencias dominantes. Como resultado, esta investigaci贸n ha hecho madurar mi amor por la Fantas铆a y me ha ayudado a aclarar mis propios objetivos de escritura y lectura.

Espero que la lectura de este an谩lisis haga lo mismo contigo y que termines este ensayo con una mejor comprensi贸n de las 茅pocas de la literatura fant谩stica, un aprecio por el progreso y el poder de nuestro hermoso g茅nero, y un entusiasmo por unirte a la conversaci贸n. Si consigues hacerlo, creo que disfrutar谩s a煤n m谩s leyendo y escribiendo Fantas铆a.

Eras literarias generales

Antes de sumergirnos en las 茅pocas de la Fantas铆a, establezcamos un marco de referencia repasando 茅pocas literarias reconocidas. Hacerlo nos ayudar谩 a comprender c贸mo interact煤a la Fantas铆a con la literatura general.

Un presagio de lo que est谩 por venir...

Literatura cl谩sica (2000 a.C.-500 d.C.)

Este grupo incluye a Homero, Plat贸n, Arist贸teles, Esopo y S贸focles de Grecia y a Ovidio, Horacio y Virgilio de Roma. Tambi茅n tenemos a los primeros escritores cristianos como San Agust铆n, Tertuliano y San Jer贸nimo. Estos autores, con sus variadas perspectivas y teor铆as filos贸ficas, crearon los cimientos de la civilizaci贸n occidental, pero son dif铆ciles de clasificar en un solo tema. Quiz谩 lo m谩s importante sea una aparente creencia compartida en la posibilidad del progreso.

Literatura Medieval (500 - 1500 d.C.)

Esta 茅poca nos trajo Beowulf (~800 d.C.), La Canci贸n de Rold谩n (~1050 d.C.) y relatos de la corte del rey Arturo. El autor m谩s recordado puede ser Geoffrey Chaucer y sus Cuentos de Canterbury (1387-1400 d.C.) o la Divina Comedia de Dante (1321). Gran parte de la literatura perdurable de esta 茅poca ser铆a filos贸fica, religiosa y pol铆tica, no de ficci贸n. Seg煤n The Norton Anthology, esta 茅poca en Europa apenas fue uniforme, pero por lo general mostr贸 preferencia por la fe cristiana, tuvo experimentos tempranos con el autogobierno y elev贸 la idea de la Caballer铆a como c贸digo de conducta. Los pensadores del Renacimiento se refer铆an a ella como 芦La Edad Media禄 porque la consideraban 芦una 茅poca culturalmente vac铆a que separaba el Renacimiento del pasado cl谩sico禄.

Literatura del Renacimiento/Reforma (1500 - 1700 d.C.)

Impulsado por el redescubrimiento de los cl谩sicos y la literatura antigua, el Renacimiento en el sur de Europa fue pionero del Humanismo, una filosof铆a que celebra los logros humanos. En el norte de Europa, la Reforma protestante, dirigida por eruditos como Mart铆n Lutero y Juan Calvino, cuestion贸 a la Iglesia cat贸lica y defendi贸 una lectura directa de las Escrituras por encima de la tradici贸n cat贸lica extraescritural. Ambos movimientos se centraron en redescubrir lo que se hab铆a perdido (o era poco conocido) durante mil a帽os: un retorno a la antigua verdad. De esta 茅poca recordamos a autores creativos como Miguel de Cervantes, Francois Rabelais, Erasmo, Edmund Spenser, Philip Sidney, John Milton y William Shakespeare.

Literatura de la Ilustraci贸n (1700 - 1800 d.C.)

Donde el Renacimiento hab铆a defendido la supuesta gloria inherente a la propia humanidad y la Reforma hab铆a defendido la Biblia frente al Papa, la Ilustraci贸n respondi贸 con un 茅nfasis de铆sta en el racionalismo y la ciencia. Los escritores de la Ilustraci贸n dieron importantes saltos en teor铆a pol铆tica, ciencia y filosof铆a. Entre los libros de ficci贸n importantes de esta 茅poca se incluyen Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe y Los viajes de Gulliver (1726) de Jonathan Swift, pero la mayor铆a de las 芦listas de los diez mejores libros禄 de la Ilustraci贸n ser铆an exclusivamente de no ficci贸n.

Los liliputienses de Swift capturan a Gulliver

Romanticismo/Trascendentalismo (1800 - 1870 d.C.)

Hartos de una 芦Ilustraci贸n禄 que alumbr贸 el agobiante Existencialismo y fracas贸 pol铆ticamente en la Revoluci贸n Francesa, los autores brit谩nicos abrazaron el Romanticismo. Este movimiento se centr贸 en la naturaleza y las emociones del individuo (en contraposici贸n a la estricta argumentaci贸n l贸gica). El movimiento Trascendentalista estadounidense reflej贸 el Romanticismo, pero haciendo hincapi茅 en la capacidad del individuo para triunfar por s铆 mismo, sin la ayuda de los dem谩s ni de la tecnolog铆a. Entre los autores destacados estaban Wordsworth, Coleridge, Blake, Keats, Shelley, Lord Byron, Emerson, Thoreau y Whitman. Fue tambi茅n cuando Francia nos proporcion贸 autores como Alejandro Dumas y V铆ctor Hugo.

Realismo brit谩nico/Literatura victoriana (1837 - 1901 d.C.)

La literatura de la Era Victoriana en Gran Breta帽a reaccion贸 a menudo contra la Revoluci贸n Industrial (1760-1840) nacida de los avances cient铆ficos que trajo consigo la Ilustraci贸n. Los autores y la sociedad en general estaban preocupados por los r谩pidos cambios provocados por la tecnolog铆a, y respondieron centr谩ndose en el individuo y la moralidad e invocando el sentimentalismo o la est茅tica (cosas con las que las m谩quinas industriales no pueden competir). Y, a diferencia de los rom谩nticos, quer铆an reconocer las partes malas de la sociedad, por lo que a menudo se centraron en lo urbano por encima de lo rural. Aportaron un fuerte sentido de la moralidad y escribieron extensamente sobre la lucha de clases. Entre los autores m谩s populares se encuentran las hermanas Bronte, Alfred Lord Tennyson, Elizabeth Browning, George Eliot, Rudyard Kipling y Charles Dickens.

A finales de siglo, algunos autores como Oscar Wilde se rebelaron ingeniosamente contra el Esteticismo y el Existencialismo y tendieron a crear 芦arte por el arte禄, cansados de la literatura que parec铆a inclinarse en torno a un mensaje o una moraleja. Autores eduardianos como G. K. Chesterton defendieron entonces (con igual ingenio) la belleza del sentido y el orden por encima del caos, un movimiento ef铆mero anterior al Modernismo.

Realismo/Naturalismo estadounidense (1865-1910 d.C.)

Durante la 茅poca victoriana brit谩nica, la Guerra Civil hizo que muchos autores estadounidenses rechazaran el Romanticismo y el Trascendentalismo. Se pasaron al Realismo, que rechazaba duramente el idealismo de la 茅poca anterior. El ejemplo emblem谩tico es Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain , que ridiculiza los tropos y el uso de 芦gafas de color de rosa禄 que hab铆a antes. La actitud realista parece ser la de 芦S铆, las cosas pueden ir bien, pero no empiezan as铆. Nos queda un largo camino por recorrer, y ser谩 duro禄. Y al igual que sus primos victorianos, escrib铆an sobre lo cotidiano con un gran nivel de detalle (piensa en Emily Dickinson).

A medida que crec铆a la popularidad de Sobre el Origen de las Especies y los estadounidenses dirig铆an su atenci贸n a los vastos y hostiles paisajes de su oeste, el Realismo dio a luz al Naturalismo, similar pero m谩s duro. Los naturalistas hac铆an hincapi茅 en la naturaleza -驴qu茅 si no? - y aceptaban una visi贸n m谩s determinista de la vida, a menudo sombr铆a y brutal. Piensa en 芦Para encender un fuego禄 de Jack London, donde el protagonista muere porque no puede encender un fuego en un fr铆o d铆a de Yuk贸n. Otros realistas y naturalistas influyentes fueron Theodore Dreiser, Edith Wharton, Henry James y Stephen Crane.

Modernismo (1910-1953 d.C.)

A ambos lados del Atl谩ntico, el Modernismo puso de moda la desilusi贸n. Aunque la era comenz贸 de forma optimista con avances tecnol贸gicos y la creencia en el destino del hombre para (m谩s o menos) derrotar a la naturaleza, la Primera Guerra Mundial hizo a帽icos esa esperanza, mostrando a la humanidad que su mayor oponente eran en realidad ellos mismos.

Luego, el auge de la posguerra dio lugar a la opulenta era del Jazz, en la que la civilizaci贸n occidental aparentemente intent贸 olvidar los problemas puestos de relieve por la Primera Guerra Mundial, que H. G. Wells hab铆a llamado err贸neamente 芦la guerra para acabar con todas las guerras禄. Esto demostr贸 ser optimista porque la sociedad se enfrent贸 de nuevo a dolorosas verdades en la Gran Depresi贸n, la Segunda Guerra Mundial y los horrores de la bomba at贸mica, un 芦pin谩culo de la invenci贸n humana禄 que mat贸 a 200.000 personas en pocos minutos.

A lo largo de todo esto, autores modernos como T. S. Eliot, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner, Virginia Woolf, W. H. Auden y otros lucharon contra la decepci贸n y la confusi贸n de una raza humana que hab铆a fracasado en sus objetivos ut贸picos. En 1953, Samuel Beckett estren贸 su obra Esperando a Godot , que resume el esp铆ritu de la Era Moderna: se hab铆a prometido tanto, pero la Civilizaci贸n Occidental segu铆a esperando. As铆 pues, la literatura Moderna, en su esencia, es un duelo por el fracaso del progreso humano.

Postmodernismo (1945 d.C. - Presente)

El Realismo hab铆a prometido el avance humano mediante la tecnolog铆a y la ciencia, y el Modernismo hab铆a lamentado ese fracaso. Cuando apareci贸 el Postmodernismo tras la II Guerra Mundial, sus defensores abogaron por una deconstrucci贸n de los presupuestos de la sociedad, ya que aparentemente todos ellos hab铆an sido err贸neos y s贸lo nos hab铆an metido en problemas. Los posmodernos favorec铆an las experiencias subjetivas y personales frente a las verdades absolutas de 茅pocas anteriores. Cre铆an que la sociedad creada por los Modernos era injusta con las minor铆as y las mujeres. Y desconfiaban de las estructuras de poder y de las jerarqu铆as sociales (sobre todo de las heredadas), que eran las que nos hab铆an metido en problemas en el pasado, 驴no?

Los autores posmodernos abrazan el absurdo y la iron铆a, y sus libros suelen ser metatextuales y tienden a complicar las convenciones literarias (piensa en la experiencia vertiginosa de leer un libro de Kurt Vonnegut). Juegan con el lenguaje y ponen de relieve la dificultad de lograr un significado en el lenguaje, que reconocen como una herramienta subjetiva. Los autores posmodernos deconstruyen la realidad y se r铆en de los preceptos (verdad absoluta, ciencia, religi贸n, progreso, estructuras de poder social, etc.) que se han estimado desde la Ilustraci贸n. Entre los autores postmodernos creativos se encuentran Joseph Heller, Allen Ginsberg, Truman Capote, Thomas Pynchon, Toni Morrison y otros.

El p茅ndulo oscila

Lo importante que hay que aprender de esta breve exploraci贸n de las eras literarias generales es la vacilaci贸n entre absolutos. Las 茅pocas oscilan entre dar prioridad a lo interno o a lo externo, al individuo o a la comunidad, a la racionalidad o a la emoci贸n, al optimismo o al pesimismo, a lo natural o a lo hecho por el hombre, al progreso o al pasado, a la objetividad o a la subjetividad, etc.

Por poner un ejemplo, fij茅monos en si las distintas 茅pocas daban prioridad al pasado o al futuro:

Los Antiguos y Medievalistas miraban hacia la construcci贸n del futuro .

El Renacimiento/Reforma buscaba redescubrir la verdad del pasado .

La Ilustraci贸n persigui贸 el progreso hacia el futuro .

Los Rom谩nticos/Trascendentalistas idealizaron el pasado feliz.

Los Victorianos/Realistas/Naturalistas reformaron la sociedad para el futuro .

Los Modernos lloraron los fracasos del pasado .

Los Postmodernos parecen cansados de la monta帽a rusa y piden que se les deje bajar con toda su fanfarroner铆a sobre el rechazo de los absolutos y la moral subjetiva, pero incluso ellos est谩n deconstruyendo el pasado y el presente para centrarse en mejorar el futuro.

Como dice Salom贸n, 芦Lo que ha sido es lo que ser谩, / y lo que se ha hecho es lo que se har谩, / y no hay nada nuevo bajo el sol禄.

El estudio de las principales 茅pocas literarias se lee como la historia de la humanidad. Es una historia hermosa, tr谩gica, intrigante y recursiva, pero es nuestra historia, y comprenderla nos ayuda a ser mejores lectores y escritores.

Eras literarias de la Fantas铆a

Y comprender las 茅pocas de la literatura fant谩stica es igual de importante porque es la historia de la imaginaci贸n humana, algo que nos une a trav茅s de los milenios. Sondear estas profundidades -lo m铆stico, lo sobrenatural, las cosas imposibles con las que so帽amos, las preguntas que especulamos- nos dar谩 una imagen a煤n m谩s completa de lo que es la humanidad.

Por desgracia, las 茅pocas literarias de la Fantas铆a no siguen las mismas l铆neas temporales que la literatura general y son dif铆ciles de determinar por varias razones:

La Fantas铆a no fue un g茅nero ampliamente reconocido hasta la d茅cada de 1950. La Fantas铆a contiene muchos subg茅neros diferentes. Al ser un g茅nero 煤nico, las tendencias de la Fantas铆a son m谩s susceptibles a la influencia de un 煤nico autor (como Tolkien, Lewis, Stephanie Meyer o George MacDonald) que podr铆a dar forma al g茅nero durante d茅cadas. La Fantas铆a tiene una inclinaci贸n escapista natural, y sus autores m谩s populistas suelen preocuparse menos por los asuntos del mundo real. Y lo que es m谩s importante, la literatura fant谩stica suele ser una reacci贸n contra los temas predominantes de la 茅poca.

Teniendo esto en cuenta, procedamos con humildad y dispuestos a aceptar generalidades en caso de duda. He anclado mi an谩lisis en el trabajo realizado por Farah Mendlesohn y Edward James (en adelante M & J) en su archiv铆stica A Short History of Fantasy (2009), as铆 como en muchos otros recursos. Y creo que con estos planteamientos es posible organizar las eras de la Fantas铆a.

Fantas铆a Progenitora (2100 a.C. - 1100 d.C.)

Esta era incluye antiguas epopeyas, leyendas y sistemas de creencias mitol贸gicas (v茅ase: Mundos fant谩sticos) de muchas culturas; las m谩s importantes para la Fantas铆a occidental fueron la griega, la romana, la n贸rdica, la germ谩nica y la celta. Y despu茅s de La Epopeya de Gilgamesh (~2100-1300 a.C.) (la primera historia de Fantas铆a registrada), las m谩s importantes para la tradici贸n occidental han sido La Odisea y La Il铆ada de Homero (~750 a.C.) y el Beowulf del ingl茅s antiguo (~800 d.C.).

Aunque hay otros, estos cuatro relatos bastan por s铆 solos para dar cuenta de las caracter铆sticas que existir铆an en la literatura fant谩stica hasta nuestros d铆as: b煤squedas 茅picas, batallas heroicas, monstruos, magia, pruebas morales, guerreros sobrehumanos y (lo m谩s importante) el regreso a casa. En todo esto, tenemos los planos de una de las historias m谩s sagradas de la humanidad: el viaje del h茅roe, tal como se expone en El h茅roe de las mil caras de Joseph Campbell . Es la historia de la llamada a la aventura, las pruebas, el crecimiento y el regreso como una persona cambiada, y es el legado m谩s antiguo e importante del g茅nero fant谩stico.

No es una lectura obligatoria, s贸lo est谩 aqu铆 para satisfacer cualquier curiosidad. No se ha podido encontrar al creador de esta imagen.

Fantas铆a Preconstructiva (1100 - 1760 d.C.)

La Era de la Fantas铆a Preconstructiva aport贸 una gran cantidad de influyente material fant谩stico que probablemente inspirar谩 a los escritores mientras la Fantas铆a siga siendo un g茅nero. Esto ocurri贸 a trav茅s de:

la traducci贸n y recopilaci贸n de mitolog铆as,

el Romance Medieval, y

la experimentaci贸n temprana de formas narrativas.

Podr铆a decirse que la m谩s influyente de las tres fue la recopilaci贸n occidental de los relatos fant谩sticos de diversas culturas. Esto incluy贸 la traducci贸n de Antoine Galland de las mil y una noches 谩rabes (1704), el redescubrimiento y la celebraci贸n de los antiguos textos griegos en el Renacimiento, la traducci贸n de las mitolog铆as n贸rdicas, las primeras traducciones de las sagas islandesas y un gran inter茅s por las historias y el folclore celtas/galeses. La mitolog铆a celta en particular influy贸 en las generaciones futuras con su concepto de Faerie como una tierra m谩gica paralela a la nuestra donde viven las caprichosas y poderosas fey (v茅ase: hadas) (M & J).

Un g茅nero clave de la 茅poca fue el Romance Medieval. En este caso, 芦romance禄 no tiene el significado moderno, sino que se refiere a la aventura caballeresca, la caballer铆a y las interacciones cortesanas. Una de ellas es Historias de los reyes de Breta帽a (1136), de Geoffrey de Monmouth, que codific贸 o invent贸 muchas de las primeras historias y elementos art煤ricos, incluido el mago Merl铆n. Otra es Le Morte d'Arthur (1485) de Sir Thomas Malory, que asegur贸 que las leyendas art煤ricas se leyeran durante cientos de a帽os m谩s. Tambi茅n es notable el poema 茅pico de Edmund Spenser La reina de las hadas (1590-1596), que combinaba la leyenda art煤rica con los dioses griegos y las hadas.

Por 煤ltimo, desde 1600 hasta mediados de 1700, esta 茅poca nos ofrece muchas de las primeras experimentaciones con el uso de lo fant谩stico por parte de autores populares del Renacimiento y la Ilustraci贸n. Las m谩s notables son varias obras de Shakespeare (incluido Sue帽o de una noche de verano), la aleg贸rica El progreso del peregrino (1678) de John Bunyan, y Los viajes de Gulliver (1726) de Jonathan Swift.

La Era G贸tica (1760-1830 d.C.)

Aunque la Ilustraci贸n incluy贸 algunas historias fant谩sticas notables, la 茅poca en su conjunto hizo hincapi茅 en el Racionalismo y el Empirismo; el efecto de gran parte de los avances cient铆ficos de la 茅poca fue en realidad disipar mitos sobre c贸mo funcionaba el mundo, no imaginar m谩s. As铆 pues, 1700-1800 eran menos propicios a los elementos fant谩sticos en las historias. Y como ya se ha se帽alado, el p茅ndulo siempre oscila, as铆 que autores y lectores respondieron con la novela g贸tica.

M & J escriben que 芦la idea misma de un mundo que pod铆a controlarse y comprenderse se subvirti贸 en un modo de literatura, el g贸tico, en el que este mundo superficial es un enga帽o禄. Mientras que los pensadores de la Ilustraci贸n eliminaron el misterio, los escritores g贸ticos mostraron a los lectores que dentro de cada ruina, detr谩s de cada puerta cerrada, en cada buhardilla misteriosa, pod铆a acechar un misterio o un mal oculto. Los escritores g贸ticos pretend铆an volver a mistificar un mundo ilustrado.

Esto lo resume todo.

El castillo de Otranto (1764), de Horace Walpole, fue la primera novela g贸tica, e inclu铆a grandes estructuras ca铆das en la decadencia, una fascinaci贸n por lo medieval, una atm贸sfera inquietante y una tensa y lenta acumulaci贸n hasta una misteriosa revelaci贸n de algo que puede o no ser peligrosamente fant谩stico. Si al leer una novela g贸tica te preguntas: 芦驴Hay realmente algo peligrosamente sobrenatural aqu铆?禄, est谩s justo donde el autor quiere que est茅s (aunque la respuesta final sea 芦No禄). Otros relatos g贸ticos populares son Los misterios de Udolpho (1794), de Anne Radcliffe; Frankenstein (1818), de Mary Shelley; La ca铆da de la casa Usher (1839), de Edgar Allan Poe; y Jane Eyre (1847), de Charlotte Bronte.

La Era de las Hadas (1840-1900)

M & J escriben: 芦Podr铆a decirse que ... la fantas铆a como g茅nero s贸lo surge como respuesta (y de forma contempor谩nea) a la aparici贸n de la m铆mesis (o realismo) como g茅nero禄.9 Y mientras que el Realismo brit谩nico y estadounidense surgieron como oposici贸n al Romanticismo a mediados del siglo XIX, las historias de hadas brit谩nicas parecieron surgir como una respuesta r谩pida al Realismo.

Los realistas podr铆an ver la preferencia por criaturas fant谩sticas u otros mundos como una forma de escapismo, pero el objetivo real de esta 茅poca es recuperar la sensaci贸n de asombro. Donde los g贸ticos lo encontraban en el misterio y los rom谩nticos en lo sublime, los autores de los Cuentos de Hadas lo encontraban en sus imaginaciones de lo sobrenatural.

Y esto se expresaba de muchas maneras:

La Fantas铆a de los Cuentos de Hadas (quiz谩s la primera y m谩s importante) inclu铆a un renacimiento del Cuento de Hadas. Los hermanos Grimm ya hab铆an publicado en 1812 su colecci贸n de cuentos de hadas alemanes. Se les podr铆a llamar con justicia rom谩nticos, pero su oscura colecci贸n tambi茅n parece tender un puente entre el G贸tico y el Cuento de Hadas. Despu茅s de ellos vino Hans Christian Anderson, que escribi贸 sus propios cuentos de hadas. El 煤ltimo gran coleccionista de cuentos de hadas fue Andrew Lang, que public贸 once colecciones entre 1889 y 1910, la primera de las cuales fue El libro azul de las hadas. Estos cuatro autores aseguraron la popularidad del cuento de hadas y sentaron las bases del g茅nero fant谩stico que se avecinaba. Por desgracia, la sensibilidad victoriana, seria y centrada en lo social, tend铆a a clasificar los cuentos de hadas como literatura infantil, pero, como veremos, los lectores infantiles de esta 茅poca ser铆an los escritores adultos de Fantas铆a de la siguiente.

La 茅poca de los Cuentos de hadas tambi茅n nos proporciona las primeras novelas de Fantas铆a (aunque toda la Fantas铆a de entonces se denominaba 芦Cuentos de hadas禄). Sara Coleridge escribi贸 Phantasmion: Un cuento de hadas (1839), la primera novela de Fantas铆a, que inspir贸 al abuelo del g茅nero fant谩stico, George MacDonald. Su primera novela fue Phantastes (1858), sobre el peligroso viaje de un hombre a Faerie. Tambi茅n escribi贸 A espaldas del viento del norte (1871), La princesa y el duende (1872), La princesa y el curdie (1883) y Lilith (1895). Sus historias combinaban una sensibilidad cristiana con lo fant谩stico, y se rebel贸 contra la idea victoriana de que las historias de hadas eran s贸lo para ni帽os. Una vez dijo: 芦No escribo para ni帽os, sino para los ni帽os, ya tengan cinco, cincuenta o setenta y cinco a帽os禄. En esencia, demostr贸 a los futuros autores que la Fantas铆a pod铆a novelarse y escribirse para adultos, y tanto Tolkien como Lewis lo citaron como inspiraci贸n directa. M & J se帽alan incluso que sus 芦terror铆ficos goblins禄 son 芦los antepasados directos de los orcos de Tolkien禄.

MacDonald era amigo de Lewis Carroll y le anim贸 a alargar y publicar Las aventuras de Alicia en el pa铆s de las maravillas (1865). Carroll reaccion贸 contra el Realismo concreto y explor贸 el absurdo y lo surrealista. Se dedic贸 a lo que M & J llaman 芦capricho禄, descrito como 芦la fantas铆a y lo ligeramente surrealista, con un sentido del azar que puede ser a la vez delicioso pero tambi茅n inquietante禄. Creo que el estilo de escritura de Carroll, con sus juegos de palabras y su antimatem谩tica y antil贸gica, capta el esp铆ritu del fae: juguet贸n, m谩gico, caprichoso y peligroso.

El 煤ltimo autor de esta 茅poca que mencionar茅 es William Morris, que escribi贸 la primera novela fant谩stica ambientada en un mundo totalmente desconectado del nuestro. Mientras que el narrador de MacDonald en Phantastes se hab铆a adentrado en un bosque de hadas de nuestro mundo, el Ralph de Morris en El pozo del fin del mundo existe en otra realidad, lo que la convierte en la primera novela de Alta Fantas铆a. Morris tambi茅n es conocido por traducir las sagas islandesas, escribir en ambientes fuertemente medievales, utilizar una dicci贸n arcaica pseudomedieval en sus escritos y ser prerrafaelita. La Hermandad Prerrafaelita (creada en 1848) era un grupo de artistas y creativos que idolatraban los estilos art铆sticos medievales. Su inter茅s por los caballeros y la caballer铆a, y sus llamativas y coloridas pinturas, a menudo de tem谩tica feudal, despertaron de nuevo el inter茅s por la Edad Media, lo que precipit贸 el inicio de la Fantas铆a como g茅nero.

John Everett Millais, Ofelia (1851). Yo lo habr铆a titulado 芦Mujeres extra帽as tumbadas en estanques禄.

Enfrentados a los aspectos negativos de la industrializaci贸n y la modernizaci贸n, los autores de Fantas铆a de este periodo parec铆an pedir: 芦驴Esto es lo mejor que se puede hacer?禄. Abogaban por un retorno a las ra铆ces de sus culturas, a la imaginaci贸n y a Faerie.

Fantas铆a Antimoderna (1900-1948)

Si nos atenemos a la teor铆a de M & J de que la Fantas铆a es intr铆nsecamente una reacci贸n contra el Realismo y los esfuerzos 芦serios禄 y 芦reales禄 de una 茅poca, consideremos los principales acontecimientos de principios del siglo XX:

Los humanos utilizaron la tecnolog铆a para hacer la guerra a la naturaleza (por ejemplo, el aire acondicionado se invent贸 en 1902). Como resultado, parece que perfeccionamos el arte de la contaminaci贸n, y los estadounidenses tuvieron que crear el Servicio de Parques Nacionales para proteger la naturaleza de s铆 mismos.

Cre铆mos que la Primera Guerra Mundial (con todas sus atrocidades contra los humanos alimentadas tecnol贸gicamente) era 芦la guerra para acabar con todas las guerras禄 hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial y se lanz贸 la Bomba At贸mica.

La prosperidad econ贸mica de los locos a帽os 20 (provocada por el industrialismo de la guerra) se hundi贸 en la Gran Depresi贸n.

La medicina moderna no pudo salvar a los estadounidenses de la Gripe Espa帽ola I, que (seg煤n algunas estimaciones) puede haber sido la pandemia m谩s mort铆fera de la historia de la humanidad, con 50 millones de muertos.

Incluso el Titanic, el barco que 芦ni el mismo Dios podr铆a hundir禄, choc贸 con un iceberg y se hundi贸 en su viaje inaugural.

Y mientras los principales autores estadounidenses hu铆an a Francia para escribir tragedias existenciales, el g茅nero fant谩stico inici贸 una lenta y seria conquista de la imaginaci贸n occidental en un ataque m煤ltiple. (N贸tese que, seg煤n M & J, este periodo de tiempo tambi茅n incluye la primera vez que se utiliz贸 芦Fantas铆a禄 como t铆tulo del g茅nero).

En primer lugar, los Modernos ten铆an necesidad de evadirse de la realidad (y quiz谩 de los autores Modernos), y la Fantas铆a estaba dispuesta a proporcion谩rselo. Quiz谩 la gente necesitaba creer que la magia a煤n pod铆a ocurrir y que los finales felices eran posibles. Mientras otros autores se desesperaban, los autores de Fantas铆a sol铆an ser m谩s esperanzados y optimistas (ignora la Fantas铆a de Terror de H. P. Lovecraft). Si no pod铆an encontrar esperanza, progreso o hero铆smo en el mundo real, lo imaginaban en otro.

En segundo lugar, fue una 茅poca dorada para la literatura infantil fant谩stica. Muchas de estas historias siguen siendo populares y forman parte de la cultura occidental actual. Tenemos El maravilloso mago de Oz (1900), de L. Frank Baum; El cuento de Peter Rabbit (1902), de Beatrix Potter; Cinco ni帽os y ella (1902), de Edith Nesbit; El viento en los sauces (1908), de Kenneth Graham; Peter Pan, de J. M. Barrie, Peter Pan y Wendy (1911), Winnie-the-Pooh (1926), de A. A. Milne, El Hobbit (1937), de Tolkien, y Stuart Little (1945), de E. B. White. Estas historias eran fant谩sticas, a menudo desenfadadas y casi siempre llenas de finales felices.

En tercer lugar, en Am茅rica, el principal medio de Fantas铆a para adultos eran las revistas o 芦los pulps禄. Y es con estas publicaciones, como Weird Tales (la m谩s emblem谩tica), con las que vemos un aumento del inter茅s general por la Fantas铆a. Durante un tiempo, la Fantas铆a, la Ciencia Ficci贸n y el Terror se publicaron juntos, pero durante este periodo de tiempo se diferenciaron, los autores empezaron a especializarse y las publicaciones se centraron en un 煤nico g茅nero de lo fant谩stico.

La Ciencia Ficci贸n fue la primera en separarse (ya que fue la de m谩s 茅xito de las tres en este periodo de tiempo), pero finalmente H. P. Lovecraft engendr贸 un g茅nero de terror nuevo y separado con su 芦La Llamada de Cthulhu禄 (1928) y otras espeluznantes colas 芦tipificadas por una m贸rbida creencia en algo terror铆fico del m谩s all谩禄 (M & J). Mientras tanto, la Fantas铆a Americana cobr贸 vida propia con la introducci贸n de Conan el B谩rbaro, de Robert E. Howard, publicado por primera vez en Weird Tales en 1925. Para describir este tipo de historias, Fritz Leiber acu帽贸 la expresi贸n 芦Espada y brujer铆a禄 en 1939, y fue este g茅nero, con su magia, otros mundos, medievalismo, b煤squedas epis贸dicas y situaciones moralmente ambiguas, el que defini贸 la Fantas铆a popular antes de 1949.

Una portada de Weird Tales de 1928. Y, s铆, era la 茅poca en que se vend铆an historias de Fantas铆a mediante anuncios con una mujer atractiva, m铆nimamente vestida, que ten铆a que ser salvada.

Por desgracia, gran parte de la Fantas铆a pulp era sensacionalista y mero escapismo, y la Fantas铆a para adultos estadounidense de esta 茅poca s贸lo proporcion贸 unos pocos nombres duraderos. Como se帽ala Ursula K. Le Guin (que creci贸 en esta 茅poca) en la retrospectiva 芦Rutas de escape禄 (1974-75), la evasi贸n literaria puede ser hacia un mundo m谩s rico y profundo o hacia un mundo m谩s delgado y falso. Y seg煤n sus ensayos en El lenguaje de la noche: Ensayos sobre escritura, ciencia ficci贸n y fantas铆a (recopilados en 1979), pensaba que la mayor parte de la ficci贸n pulp escapaba a lo segundo. Consideraba (y parece que ten铆a raz贸n) que la mayor铆a de los autores pulp ofrec铆an ideas imaginativas pero vac铆as que carec铆an de 芦significado moral禄.

Por 煤ltimo, mientras los estadounidenses ten铆an los Pulps, Gran Breta帽a nos proporcion贸 varias novelas de Fantas铆a dignas de menci贸n, muchas de las cuales influyeron en Tolkien o Lewis, o en ambos, a la hora de crear su ficci贸n. David Lindsay public贸 la Fantas铆a de exploraci贸n espacial Un viaje a Arcturus en 1920. E. R. Eddison escribi贸 El gusano Ourborous en 1922; se trata de alta fantas铆a medieval y n贸rdica. Lord Dunsany public贸 la enormemente influyente Alta Fantas铆a La hija del rey de Elfland en 1924. En 1926, Hope Mirrlees public贸 Lud-in-the-Mist, que se inspir贸 en el largo poema de Christina Rossetti 芦Goblin Market禄 (1862). Y, por 煤ltimo, entre 1938 y 1940, T. H. White public贸 partes de lo que acabar铆a convirti茅ndose en The Once and Future King (1958), una reflexi贸n 茅pica, a veces c贸mica, a veces sombr铆a, sobre el reinado del rey Arturo y la cuesti贸n de si 芦el poder hace el bien禄.

La D茅cada Bisagra (1950-1958)

Me gustar铆a plantear que tres autores pusieron punto final a los fantasiosos Antimodernos y que (podr铆a decirse) cada uno perfeccion贸 la versi贸n moderna de un 煤nico subg茅nero de Fantas铆a redefiniendo el futuro de la Fantas铆a. Con El Se帽or de los Anillos (1954-1955), J. R. R. Tolkien cre贸 el mundo de Fantas铆a m谩s hol铆stico hasta ese momento y escribi贸 la Fantas铆a 脡pica m谩s influyente del g茅nero recurriendo a temas de la Modernidad, el mito y las concepciones de la Hada de finales del siglo XIX. C. S. Lewis, un erudito medieval, combin贸 el pensamiento medieval con su fe cristiana y un pu帽ado de mitolog铆as diferentes para crear la serie infantil de Fantas铆a m谩s importante de todos los tiempos, Las Cr贸nicas de Narnia (1950-1956).

Y T. H. White nos proporcion贸 lo que puede ser la mayor adaptaci贸n de la leyenda art煤rica que jam谩s se haya escrito, el est谩ndar para la futura Fantas铆a c贸mica y quiz谩 el comentario social de Fantas铆a de mayor calidad que jam谩s se haya hecho, todo en un solo libro: El rey que una vez fue y ser谩 (1958).

Tolkien ya hab铆a escrito una maravillosa historia infantil en El Hobbit (1937), pero los lectores clamaban por una continuaci贸n, y en los a帽os 50 public贸 El Se帽or de los Anillos . Se ha hablado mucho de esta serie, y se considera el mayor logro de la literatura fant谩stica de todos los tiempos (la mayor铆a estar铆a de acuerdo). Su influencia est谩 presente hoy en d铆a, hasta el punto de que la mayor铆a de los mundos de la Alta Fantas铆a parecen riffs de la Tierra Media. En esencia, Tolkien codific贸 elementos de la Fantas铆a 脡pica a los que todos los escritores futuros se ver铆an obligados a adherirse o a reaccionar en contra. Pasar谩 mucho tiempo antes de que una historia de Alta Fantas铆a pueda librarse de ser comparada con la obra de Tolkien.

Entre las principales caracter铆sticas influyentes de El Se帽or de los Anillos se encuentran las razas de la Tierra Media, un arma poderosa y m谩gica, una batalla 茅pica entre el bien y el mal, el medievalismo, una lengua inventada, monstruos malvados, un se帽or oscuro, m煤ltiples l铆neas argumentales, viajes por paisajes peligrosos, etc. Aunque Tolkien no invent贸 ninguno de estos conceptos, los uni贸 y los hizo mejor (y m谩s a fondo) de lo que nadie lo hab铆a hecho antes. Despu茅s, la inmensa popularidad de El Se帽or de los Anillos ciment贸 estos elementos como caracter铆sticas de los subg茅neros 茅pico y de alta fantas铆a.

Una primera edici贸n en r煤stica de El Se帽or de los Anillos de los a帽os 60

Pero m谩s importantes fueron los temas de El Se帽or de los Anillos. Hay muchos, pero gran parte de la serie puede leerse como una respuesta cat贸lica a las dos Guerras Mundiales, a la naturaleza antinatural de la tecnolog铆a industrial moderna y al deseo de poder del hombre. Tolkien parece haber visto a Frodo y Sam como dobles de los j贸venes brit谩nicos enviados a luchar en la Primera Guerra Mundial. Y aunque Tolkien neg贸 la alegor铆a directa a la historia real, muchos leyeron el Anillo 脷nico como una met谩fora de las armas de destrucci贸n masiva creadas en esta 茅poca, como las armas qu铆micas y la Bomba At贸mica. Los temas antiindustrialistas son claros en toda la obra: los m谩s notables se encuentran en el cap铆tulo 芦El azote de la Comarca禄.

Despu茅s de que los h茅roes del Hobbit regresen a la Comarca y la limpien de las f谩bricas y m谩quinas de Saruman, Sam utiliza un regalo de los elfos para replantar y sanar su hogar, devolvi茅ndolo todo a como deber铆a haber sido. El propio Anillo y todos los personajes que interact煤an con 茅l muestran las ideas de Tolkien sobre la tentaci贸n y la naturaleza corruptora del poder.

Creo que es la capacidad de Tolkien de crear tan minuciosamente un mundo totalmente absorbente, lleno de maravillas y aventuras, al tiempo que trata temas importantes para sus lectores, lo que hace que El Se帽or de los Anillos sea tan especial y lo que sella su lugar como la mayor y m谩s influyente obra de Fantas铆a de todos los tiempos.

C. S. Lewis escribi贸 literatura infantil con su Portal de Fantas铆a de siete libros, Las Cr贸nicas de Narnia. La serie narra principalmente historias de ni帽os de nuestro mundo que son llamados a Narnia por la figura de Cristo, Aslan, para vivir aventuras importantes o para salvar Narnia de brujas y se帽ores de la guerra invasores. La serie contiene una gran cantidad de alegor铆as cristianas, tradiciones medievales y elementos fant谩sticos de diversas mitolog铆as. Creo que Lewis se inspir贸, en particular, para escribirla como Fantas铆a Portal en las concepciones celtas e irlandesas de Faerie como mundo paralelo y en Phantastes de George MacDonald (una inspiraci贸n que Lewis cit贸 en su autobiograf铆a Sorprendido por la alegr铆a).

Mientras que Tolkien escribi贸 Alta Fantas铆a (un mundo fant谩stico separado del nuestro), el principal legado de Lewis para el g茅nero fue establecer un est谩ndar para la Baja Fantas铆a (un mundo fant谩stico conectado con el nuestro). Sus historias hicieron que muchos lectores vieran Narnia detr谩s de cada mueble y desearan que sus armarios les dejaran entrar en ese pa铆s m谩gico. M & J tambi茅n afirman 芦que [Narnia] establece un patr贸n para futuras fantas铆as de portal, en las que los viajeros de la Tierra est谩n equipados de forma 煤nica para rescatar a otra tierra de sus penurias禄.

Creo que esto simplifica un poco las cosas, ya que es Aslan quien equipa a los ni帽os que saltan por el mundo, pero M & J tienen raz贸n en cuanto a la influencia que ejerci贸 en otros autores. Lewis tambi茅n sent贸 las bases de la Fantas铆a Infantil y ayud贸 a preparar el camino para la Fantas铆a Juvenil con sus libros sobre ni帽os que hac铆an cosas grandes e importantes (piensa en el joven Caspian al mando de todo un ej茅rcito) que tanto ni帽os como adultos pod铆an leer y releer descubriendo algo nuevo cada vez. M谩s all谩 de todo esto, Lewis tambi茅n mostr贸 el potencial de la Fantas铆a como g茅nero para los autores cristianos y destac贸 el lado caprichoso de la Fantas铆a (algo que Tolkien ciertamente no hizo) que resurgir铆a m谩s tarde.

T. H. White es una adici贸n pol茅mica al d煤o Tolkien y Lewis. Aunque su influencia no coincide con la de ellos, su adaptaci贸n art煤rica The Once and Future King (revisada y recopilada en 1958) resume perfectamente la era literaria moderna en general. M谩s que ninguna otra novela de la 茅poca, creo que tiende un puente entre la literatura convencional y la literatura fant谩stica con su incisivo comentario social y pol铆tico. Y, por supuesto, ha ejercido una importante influencia en los subg茅neros de Fantas铆a c贸mica y Fantas铆a sat铆rica. Fue un predecesor de Terry Pratchett, y tanto Gaiman como Rowling citan su influencia.

Hay dos facetas en El rey del ayer y del ma帽ana. La primera es la educaci贸n desenfadada de Arturo y la tutela de Merlyn, que le ense帽a sobre el gobierno, la moralidad y la naturaleza humana. La segunda es la narraci贸n m谩s oscura y sombr铆a del reinado de Arturo, cuando toma decisiones dif铆ciles y se debate entre hacer lo correcto e imponer su voluntad a los dem谩s, incluso cuando le perjudican gravemente. La fuerza de El Rey de Ayer y de Ma帽ana reside en c贸mo aborda cuestiones modernas en un entorno art煤rico: cuestiones universales sobre la guerra, las formas superiores de gobierno, la ley social y la gesti贸n de la decepci贸n. White las revisa con tanta humildad y cuidado que es una experiencia maravillosa aprender de 茅l a trav茅s de sus personajes. La historia es un claro comentario sobre el estado del mundo entre y despu茅s de las guerras mundiales y la cuesti贸n filos贸fica de c贸mo hacer del mundo un lugar mejor sin convertirse en un tirano.

Juntos, Tolkien, Lewis y White pronuncian las 煤ltimas palabras de la Fantas铆a Antimoderna y marcan la pauta para la generaci贸n venidera. Perfeccionaron sus respectivos subg茅neros, y ninguno de ellos ha sido igualado desde entonces. Su 茅xito masivo prepar贸 el camino para la siguiente generaci贸n de autores, a los que no s贸lo inspiraron, sino que tambi茅n demostraron a los editores que pod铆an ser extraordinariamente populares.

La Era de la 脡pica Heroica (1954-1999)

La l铆nea de tendencia m谩s significativa de este periodo fue el creciente inter茅s por las Fantas铆as Heroicas, 脡picas y de B煤squeda (hasta entonces conglomeradas como Fantas铆a Heroica). As铆 pues, tenemos que reconocer que El Se帽or de los Anillos de Tolkien en particular es el padre de esta 茅poca. Cre贸 un apetito entre los lectores por la Fantas铆a Heroica, y mostr贸 a los editores el beneficio potencial.

En los a帽os 50, el g茅nero estaba pr谩cticamente en silencio, aparte de Tolkien, Lewis y White. Recibimos Cr贸nicas marcianas (1950) de Ray Bradbury, Los borrowers de Mary Norton (1952), Soy leyenda (1954) de Richard Matheson, El gato en el sombrero (1957) del Dr. Seuss y algunos m谩s, pero a medida que crec铆a la popularidad de El Se帽or de los Anillos (aunque lentamente al principio), las editoriales empezaron a comprender mejor a este p煤blico.

As铆, en los a帽os 60, las editoriales se abrieron m谩s a los autores de Fantas铆a, pero segu铆an publicando sobre todo Fantas铆a Infantil. Obtuvimos El peaje fantasma (1961) de Norton Juster, varios libros infantiles de Roald Dahl, Una arruga en el tiempo (1962) de Madeleine L'Engle y, sobre todo, El mago de Terramar (1968) de Ursula K. Le Guin (que ejercer铆a una gran influencia en la serie de Harry Potter ). Por parte de los adultos, obtuvimos 芦La ciudad so帽ada禄 (1961) de Michael Moorcock, la primera historia de Elric de Melnibone, la influyente 芦Dragonflight禄 (1968) de Anne McCaffrey, 芦El 煤ltimo unicornio禄 (1968) de Pete S. Beagle, y algunas m谩s. El gran momento lleg贸 en 1969 con el lanzamiento de la serie Ballantine Adult Fantasy, que reedit贸 novelas como La hija del rey de Elfland, El bosque m谩s all谩 del mundo y Phantastes. Resucit贸 muchos viejos cl谩sicos, solidific贸 un canon y ayud贸 a establecer el g茅nero.

Quiz谩 lo m谩s impactante de los a帽os 60 fue que la publicaci贸n en r煤stica de El Se帽or de los Anillos lleg贸 por fin a Am茅rica tras muchas dudas sobre los costes de importaci贸n y los derechos de autor. Cuando apareci贸, se dispar贸 su popularidad, llev贸 la serie a nuevos niveles de popularidad y lo cambi贸 todo para el g茅nero de la Fantas铆a. . .

. . . tanto que, en los a帽os 70, todo el g茅nero de Fantas铆a explot贸 en popularidad.12 Una vez que los lectores probaron a Tolkien, quisieron m谩s b煤squedas, m谩s Fantas铆a y m谩s sobrenatural. Muchos autores de los 60 (Le Guin, McCaffrey, Moorcock, etc.) estuvieron encantados de complacerles y redoblaron sus series.

Pero los lectores tambi茅n obtuvieron cientos de nuevas obras de Fantas铆a, como El diente de Wilkin (1973), de Diana Wynne Jones; Watership Down (1972), de Richard Adams; La princesa prometida (1973), de William Goldman; El diablo en el bosque (1976), de Gene Wolfe; Entrevista con el vampiro (1976), de Anne Rice; Lord Fant谩stico (1976), de Stephen R. Donaldson, y El diablo en el bosque (1976). Donaldson, Lord Foul's Bane (1977), y la tristemente c茅lebre La espada de Shannara (1977), de Terry Brooks, que muchos consideran una copia de El Se帽or de los Anillos. Tambi茅n tenemos la supuesta ciencia ficci贸n Star Wars: A New Hope (La guerra de las galaxias: una nueva esperanza ), que se public贸 en 1977 (y que yo sostengo que en realidad es s贸lo fantas铆a espacial), y el primer lanzamiento del sistema de juego de rol Dragones y Mazmorras , en 1974.

Aunque gran parte de la Fantas铆a anterior a 1950 inclu铆a magia, su funcionamiento era indefinido y misterioso, lo que hoy llamar铆amos un sistema de magia suave (Eric Falden explica con m谩s detalle los sistemas de magia en un post suyo que te recomiendo). El sentido de la magia blanda es que no sabemos c贸mo funciona. Basta con que haya magia, y la falta de comprensi贸n contribuye al asombro que sentimos nosotros y los personajes POV. Pero en los a帽os 70 en particular, los autores empezaron a favorecer los sistemas de magia dura que requer铆an explicaci贸n y eran casi cient铆ficos en su fiabilidad, y tengo que creer que la publicaci贸n de Dungeons and Dragons (1974) con todas sus reglas y organizaci贸n hizo mucho por acelerar esta tendencia. Estoy seguro de que esta tendencia hacia los sistemas de magia dura dice algo sobre lo descontrolados que se sent铆an los lectores en ese periodo hist贸rico.

Los a帽os 80 continuaron la tendencia ascendente de la popularidad de la Fantas铆a con libros a煤n m谩s notables que los de los 70. Y aunque el subg茅nero de Espada y Brujer铆a hab铆a experimentado un peque帽o renacimiento en los a帽os 60 y 70 con la reedici贸n de las historias de Conan el B谩rbaro , la Fantas铆a Heroica, con sus batallas a mayor escala y sus argumentos m谩s definitorios del mundo, fue la forma de Fantas铆a dominante en los 80.

Los 80 nos trajeron La sombra del torturador de Gene Wolf , La Torre Oscura de Stephen King : El Pistolero (1982) de Stephen King, un par de libros de Joyce Carol Oates, El Barco de los Elfos (1982) de James Blaylock, Las Brumas de Avalon (1983) de Marion Zimmer Bradley, El Tapiz de Fionavar (1984-1986) de Guy Gavriel Kay, El Castillo Ambulante de Howl (1986) de Diana Wynn Jones, Redwall (1986) de Bryan Jacques, Taliesin (1987) de Stephen Lawhead y bastantes libros de Terry Pratchett. El autor de fantas铆a m谩s notable de los a帽os 80, Terry Pratchett escribi贸 Fantas铆a Sat铆rica sobre todo en su Mundodisco inventado. Muchas de sus 41 novelas se burlan de la sociedad o del propio g茅nero fant谩stico.

Tambi茅n asistimos al auge del Realismo M谩gico -un estilo caracterizado por la intrusi贸n de elementos m谩gicos en el mundo real, pero en el que no est谩 claro hasta qu茅 punto es m谩gica la intrusi贸n-, lo que creo que es una pista de que, en plena Guerra Fr铆a, los lectores estaban desesperados por un poco de infusi贸n m谩gica en sus vidas. Estos libros habr铆an sido Fantas铆a Baja y un ligero retorno a la Fantas铆a antigua en la que el Hada invad铆a el mundo real.

Por 煤ltimo, tenemos los a帽os 90. Como se帽alan M & J, durante esta 茅poca 芦la fantas铆a medievalista se convirti贸 en un gran negocio禄, y las largas series 茅picas llenas de gruesos libros se convirtieron en la norma. El mejor ejemplo de ello puede ser Robert Jordan y su aparentemente interminable serie La Rueda del Tiempo (1990-2013), que fue terminada por Brandon Sanderson tras la muerte de Jordan en 2007.

Otras obras importantes de esta d茅cada fueron Buenos Presagios (1990) de Neil Gaiman y Terry Pratchett, Neverwhere de Gaiman (1996) y Polvo de estrellas (1999), la serie El brujo de Andrzej Sapkowski (1990-2013), la serie La espada de la verdad de Terry Goodkind (1994-2015), la trilog铆a antilewisiana Sus materiales oscuros de Phillip Pullman (1995-2000), la trilog铆a Farseer de Robin Hobb (1995-1997), George R. R. Martin, Canci贸n de hielo y fuego (1996-actualidad), , los inicios de Una serie de acontecimientos desafortunados (1999), de Daniel Handler, y muchos libros del inexorable e infatigable Terry Pratchett (隆16 novelas s贸lo en los 90, adem谩s de Buenos presagios!), por no mencionar a otros autores de las dos 煤ltimas d茅cadas que siguieron publicando. Y, por supuesto, hay que reconocer a J. K. Rowling, pero aunque public贸 tres libros de Harry Potter en los 90, creo que su impacto est谩 mejor guardado para la siguiente era.

En general, la Fantas铆a Heroica fue fundamental para el g茅nero fant谩stico durante este periodo de tiempo, pero s贸lo pod铆a ser un fen贸meno si sus temas subyacentes resonaban en la cultura en general. Y creo que la raz贸n por la que este g茅nero reson贸 tan bien entre el p煤blico durante este periodo fue el vac铆o dejado por la Postmodernidad. Cuando los fil贸sofos y el arte dominante niegan la verdad y los absolutos y las estructuras de poder y el significado, a la gente normal nos queda un vac铆o que llenar. Queremos que la vida signifique algo, y creo que para muchos lectores la Fantas铆a Heroica lo proporcion贸.

Estas historias ten铆an h茅roes con un claro sentido del bien y del mal (aunque no siempre hicieran lo correcto) en una b煤squeda para hacer una cosa y lograr un objetivo por una raz贸n: 驴qu茅 podr铆a ser m谩s definitivo y antiposmoderno? En estas historias, hay algo obviamente correcto que hacer, y a menudo alguien admirable lo est谩 haciendo. En medio de la Guerra de Vietnam, la Guerra Fr铆a, las crisis burs谩tiles, las recesiones, las crisis energ茅ticas, el Watergate y docenas de otras crisis y esc谩ndalos, la Fantas铆a Heroica parece haber sido popular porque ofrec铆a a los lectores un mundo en el que las cosas ten铆an sentido.

Por supuesto, muchos de los h茅roes de la Era de la Fantas铆a Heroica eran antih茅roes: Han Solo, Elric de Melnibone, Paul Atreides y Geralt de Rivia, por nombrar algunos. Los antih茅roes son personas que no parecen h茅roes, pero que deben salvar el d铆a. Tuvieron un gran protagonismo en la Era de la Epopeya Heroica -un cl谩sico cuestionamiento posmoderno de las metanarrativas establecidas- y parecen sugerir que esta era algo m谩s que una oda al hero铆smo: era un debate sobre qu茅 es un h茅roe. Los autores y lectores de esta 茅poca no parecen haber llegado a una conclusi贸n, pero lo importante es que quer铆an un h茅roe. En un mundo sin h茅roes, la literatura fant谩stica era un fen贸meno contracultural reconfortante y optimista.

La di谩spora de la Fantas铆a (2001-Presente)

Por el hecho de que t煤 y yo estemos en esta 茅poca ahora mismo, no sabemos realmente lo que est谩 pasando, y no lo sabremos hasta que aparezca algo nuevo y reaccione contra ello.

Pero. . . Tengo una teor铆a.

c. 1997

Creo que desde 2001 vivimos en lo que yo llamo la Di谩spora de la Fantas铆a. La Fantas铆a no s贸lo ha crecido en popularidad, sino que se ha multiplicado en estilo y tipo, y se ha extendido por todas partes. Te explicar茅 c贸mo con cinco puntos:

J. K. Rowling inici贸 una avalancha de Fantas铆a para J贸venes Adultos. Public贸 la serie Harry Potter de 1997 a 2007, y ahora es la serie de libros m谩s vendida de todos los tiempos. Aunque aporta poco en cuanto a ideas o formas nuevas al g茅nero fant谩stico (muchas de sus ideas est谩n muy inspiradas en otras), al igual que Tolkien hizo con la fantas铆a 茅pica, mostr贸 a los editores lo rentable que pod铆a ser la fantas铆a para j贸venes adultos. Al instante, el mercado respondi贸 con historias como la serie Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins (2008-2010) (t茅cnicamente ciencia ficci贸n), La Saga Crep煤sculo de Stephanie Meyers (2005-2008), el Ciclo de la Herencia de Christopher Paolini (2002-2011), la serie Guerreros de Erin Hunter (2003-actualidad), y docenas y docenas de otras. Una tendencia com煤n de Harry Potter en muchos de ellos es que a un ni帽o aparentemente insignificante se le dice que en realidad es alguien muy especial. Harry Potter fue le铆do por primera vez por los Millennials (1981-1996), una generaci贸n conocida por haber sido criada con la creencia de que 芦puedes ser lo que quieras禄. 脡ste era un terreno f茅rtil para la literatura fant谩stica, no porque los Millennials empezaran a estudiar magia,14 sino porque era m谩s probable que se identificaran con los h茅roes de las historias y quisieran h茅roes que se parecieran a ellos. En las d茅cadas anteriores a 2001, la Fantas铆a era el dominio de los ni帽os y de una 芦cultura de empollones禄 poblada mayoritariamente por varones blancos. Pero en la d茅cada de 2000, otros grupos demogr谩ficos se interesaron m谩s por la Fantas铆a, y hubo un clamor por la representaci贸n en las historias de Fantas铆a de las mujeres y de las minor铆as raciales, LGBTQ+ y geogr谩ficas. Y esto, a su vez, llev贸 a muchos autores pertenecientes a minor铆as a participar en la tradici贸n de la Fantas铆a, entre los que destacan N. K. Jemisin, T. J. Klune y Ken Liu. Las primeras pel铆culas de Harry Potter y El Se帽or de los Anillos se estrenaron en 2001 y llevaron las historias de Fantas铆a m谩s importantes al p煤blico general, que de otro modo se interesar铆a poco por la Fantas铆a y que no hab铆a le铆do los libros (y probablemente siga sin hacerlo). Cuando el cine llev贸 la Fantas铆a a la corriente dominante, la Fantas铆a se volvi贸 guay (o al menos m谩s guay) y la demanda de historias de Fantas铆a creci贸. Luego tenemos Internet, la ubicuidad de los ordenadores personales y el consiguiente aumento de las comunidades en l铆nea y la autopublicaci贸n. Con toda esta tecnolog铆a y la posibilidad de publicar historias en sitios web de FanFiction, Amazon o media docena de sitios m谩s, cualquiera pod铆a escribir cualquier tipo de Fantas铆a sobre cualquier cosa desde cualquier lugar y compartirla con cualquiera. Las editoriales ya no eran los guardianes de la literatura. Creo que el cambio m谩s dr谩stico en el g茅nero de la Fantas铆a ha sido el paso de estar dominado por los hombres a estarlo por las mujeres. Seg煤n un estudio de investigaci贸n, la demograf铆a de g茅nero de los lectores de Ciencia Ficci贸n y Fantas铆a se ha ido igualando lentamente en las 煤ltimas d茅cadas. Los autores informan de que en 1963, se estimaba que el 92% de los lectores de SFF eran hombres. En 2003, el 67% eran hombres. En 2011, el 59% eran hombres. Y en 2018, el 55% eran mujeres. Creo que con el auge fulgurante de 芦Romantasy禄, el porcentaje de lectoras ha crecido a煤n m谩s desde 2018. En la actualidad, Romantasy parece ser el subg茅nero de Fantas铆a dominante con su combinaci贸n de los g茅neros Romance y Fantas铆a tradicionales. Creo que surgi贸 a ra铆z de la popularidad de la Saga Crep煤sculo, que cre贸 una demanda de m谩s romance sobrenatural. A medida que los fans de Crep煤sculo maduraron, parece que se mostraron abiertos a una ficci贸n m谩s sexualmente expl铆cita, y autoras como Sarah J. Mass y Rebecca Yarros pudieron sacar provecho de esta demanda con sus series Rom谩nticas a mediados de la d茅cada de 2010 y hasta la actualidad.

Creo que el mensaje de la di谩spora fant谩stica ha sido que cualquiera puede participar en el g茅nero fant谩stico y que no hay reglas que no se puedan romper. Los autores han explorado innumerables subg茅neros nuevos (el LitRPG quiz谩 sea el m谩s 芦producto de su tiempo禄). Los ni帽os de doce a帽os escriben y publican fanfiction de Crep煤sculo en los iPads de sus madres. Los escritores de substacks escriben novelas fant谩sticas por entregas. Las comunidades de Internet crean nuevas leyendas urbanas. El grupo de Alt Rock Twenty One Pilots ha creado la primera trilog铆a de 谩lbumes de Fantas铆a (2018-2024). Los creadores de YouTube escriben y animan historias originales de Fantas铆a (como 茅sta tan chula sobre gente dinosaurio). Abundan las franquicias de videojuegos de Fantas铆a (Elden Ring, Skyrim, Baldur's Gate, etc.). Adem谩s, tenemos muchos autores nuevos como Jasper Fforde, Rick Riordan, Joe Abercrombie, Susanna Clarke, N. K. Jemisin, Patrick Rothfuss, Brandon Sanderson, Scott Lynch, Cassandra Clare, Jim Butcher y demasiados m谩s para hacer justicia a la 茅poca.

Quiz谩 la suma de todo esto sea que se ha respondido a la pregunta 芦驴Qui茅n puede ser un h茅roe?

Parece que es 芦cualquiera禄.

Predicciones futuras

Y ahora un poco de diversi贸n final.

Desde la novela g贸tica y hasta justo antes de la di谩spora fant谩stica, cuando la Fantas铆a se convirti贸 en la corriente dominante, el g茅nero de la Fantas铆a suele invocar lo contrario de las tendencias literarias imperantes, especialmente si esas tendencias son naturalmente mim茅ticas (por ejemplo, no hubo un fuerte contra-movimiento de la Fantas铆a al Romanticismo porque esa literatura ya era muy irreal, pero en cuanto el Realismo asom贸 la cabeza, la Fantas铆a se revigoriz贸).

Ahora que la Fantas铆a est谩 muy extendida y a menudo parece alinearse con los valores de nuestro tiempo, un modelo predictivo subversivo de las tendencias de la Fantas铆a puede resultar obsoleto. Estamos pisando terreno nuevo.

Puede que tengamos que esperar al final de la Postmodernidad (驴y quiz谩s a una reacci贸n m谩s realista ante ella?) para ver qu茅 har谩 la Fantas铆a a continuaci贸n. Pero sigo creyendo que la Fantas铆a es un g茅nero rebelde.

As铆 que aqu铆 van mis tres predicciones:

-En primer lugar, a medida que la Fantas铆a Rom谩ntica y la Fantas铆a para J贸venes Adultos consoliden sus tropos y metanarrativas, creo que se convertir谩n en blancos propicios para la s谩tira. Ahora se exploran tantos subg茅neros que la s谩tira podr铆a atacar desde cualquier 谩ngulo, pero creo que estos dos monolitos (cada uno con tendencias bastante rid铆culas) est谩n suplicando que llegue alguien como Terry Pratchett y los haga pedazos. La fantas铆a en su conjunto es ahora tan sincera, seria y centrada en crear un mundo cre铆ble que creo que los lectores responder谩n bien a un poco de bufoner铆a y humor que no se tome a s铆 misma (ni a nada) demasiado en serio. Necesitamos un autor que se burle del 芦picante禄 y los 芦elegidos禄 de estos g茅neros.

-En segundo lugar, la Fantas铆a contempor谩nea presenta tantos sistemas de magia dura que a menudo se parece m谩s a la Fantas铆a Cient铆fica (un g茅nero en el que toda la magia debe ser explicable). Brandon Sanderson es quiz谩 el mejor ejemplo. Pero la magia dura cambia la sensaci贸n de misterio por la claridad, y espero un resurgimiento de los sistemas de magia blanda. Puede que esto se parezca m谩s al Realismo M谩gico y a historias con una pizca de magia inmiscuy茅ndose en la vida cotidiana (驴quiz谩 ya lo veamos en la obra de Neil Gaiman?). O puede ser tan extremo como una Fantas铆a atmosf茅rica y llena de ensue帽o como la de George MacDonald. Creo que si esta tendencia despega, Piranesi de Susanna Clarke (muy atmosf茅rica y reflexiva) ser谩 conocida como la progenitora.

-En tercer lugar, creo que veremos una reacci贸n contra las tramas pesadas. Las novelas centradas en la trama pueden parecer un poco gen茅ricas y a menudo cambian la profundidad por la novedad y los giros. La industria literaria ya tiene un binario (tal vez falso) entre ficci贸n de g茅nero y literaria, y creo que vamos a asistir al auge de la Fantas铆a Literaria: libros centrados en el car谩cter y el tono, narrados en escenarios m谩gicos. Puede que estos libros vuelvan a algunas de las primeras historias atmosf茅ricas (de nuevo, como MacDonald) y ofrezcan enfoques m谩s reflexivos y contemplativos de la Fantas铆a.

脡sas son mis suposiciones, pero 驴qui茅n sabe lo que ocurrir谩? Como ha sido desde el a帽o 2.100 a.C. y a lo largo de muchas 茅pocas, tendencias y temas, lo que sea la Fantas铆a depende de nosotros.

Gracias por leer (el bolet铆n) Past the Dragon (m谩s all谩 del drag贸n; que es donde se public贸 originariamente este art铆culo).

Y gracias de nuevo a Farah Mendlesohn y Edward James por su maravilloso libro Una breve historia de la Fantas铆a (2009). Esto habr铆a sido casi imposible sin su ayuda.

Tambi茅n, gracias a mi mujer por permitirme las m谩s de 50 horas que he dedicado a escribir esto durante las dos 煤ltimas semanas.

Mi objetivo en este ensayo era delimitar y crear nombres para las distintas 茅pocas de la literatura fant谩stica. Lo he hecho (en su mayor parte) a mi satisfacci贸n, pero s茅 que otros tendr谩n puntos de vista variados y 煤tiles. Una empresa de tal envergadura no puede completarse en menos de 10.000 palabras.

As铆 que mi pregunta para ti es la siguiente 驴Hay alg煤n libro o autor que (A) incluir铆as en una lista de los 100 relatos fant谩sticos m谩s importantes de todos los tiempos y que (B) crees que deber铆a haber mencionado en este ensayo? (Puede que lo a帽ada a mi cada vez mayor lista de deseos de ThriftBooks).

Nota: Queremos agradecer a su colaboraci贸n en este art铆culo, que en gran parte es una adaptaci贸n del suyo en ingl茅s:

馃摪 Las Selecciones de Mercedes

Esta secci贸n es proporcionada cada semana por Mercedes de Santiago, que tambi茅n lidera esta publicaci贸n, Cr贸nicas.

Si quieres leer el art铆culo original, est谩 aqu铆.

LOS ENLACES

Esta es la ronda de enlaces dominical:

1.- Charlie Marrez ha revisado un cuento titulado 鈥La llama del lobo鈥: 鈥En lo m谩s profundo de los bosques invernales, donde la nieve cubr铆a los 谩rboles como si fueran pagodas heladas, un lobo negro caminaba solo. Ven铆a de tierras lejanas, con la esperanza de encontrar una llama sagrada que, seg煤n las leyendas, devolv铆a la luz a los corazones cansados鈥.

2.- Jaime de Mundo Jablago ha escrito una pieza interesante sobre la coherencia: 鈥Para m铆 la coherencia, en su forma m谩s simple, es la armon铆a entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Es esa m煤sica interior que no desafina al ponerla en el mundo. Y, sin embargo, hoy parece que solo los ingenuos se preocupan por ella. Como si la sinceridad para con nosotros mismos no tuviera cabida en el 芦teatro禄 de nuestros d铆as鈥.

3.- Miguel Angel Marchan Huaman ha continuado con su historia La peque帽a guerra de Margot, cap铆tulo 2: 鈥Margot les cont贸 que su equipo fue emboscado y asesinado. La tomaron prisionera. Pudo escapar con la ayuda de un dedo que le arranc贸 al cad谩ver de su mejor amigo. Con el hueso irregular de ese dedo apu帽al贸 en la yugular a uno de los guardias y le quit贸 las llaves鈥.

4.- Raul Katz tiene otro relato perturbador llamado Quimioterapia social: 鈥Hab铆a discutido su caso con especialistas en psiquiatr铆a, pero todos se negaban a recibir su caso. 鈥淓s un antisocial, no tiene cura, solo si logras que se adhiera al tratamiento farmacol贸gico y logras un plan de trabajo concreto lo podr铆amos considerar鈥. Y ah铆 lo ten铆an a uno solo, dando cara con un desquiciado violento. 鈥淩ecuerda ser suave pero firme, una mano de hierro en guante de seda鈥 Claro que es f谩cil decir eso desde el otro lado del tel茅fono鈥.

5.- Samuel Dom铆nguez ha escrito un art铆culo interesante, a pesar de no leer fantas铆a: 鈥Frodo no puede destruir voluntariamente el anillo, es superior a 茅l y lleva demasiado bajo su influencia. Sam ha visto lo que el anillo le ha hecho a Frodo y sabe lo que le har谩 al mundo. (鈥) Sam ve las pisadas de Frodo, torpes e invisibles, pasar a su lado鈥 驴Podr铆a Sam empujar a Frodo al vac铆o?鈥.

Al respecto hay una entrada del blog Falden鈥檚 Forge de Eric Falden que trata precisamente de esta cuesti贸n: 鈥The Ring only makes it to Mount Doom because of Sam鈥檚 constancy as Frodo鈥檚 loyal companion. They only make it through Mordor because Aragorn and Gandalf and all the Free Peoples make a bold and sacrificial attack against the Black Gate. That army only exists because of the bravery, sacrifice, and determination of countless others鈥攍ike Th茅oden, Eowyn, Treebeard, and Faramir鈥.

6.- Santiago Goz谩lvez ha escrito sobre su cumplea帽os, pero como eso no es precisamente una entrada de g茅nero fant谩stico, vamos a seguir con el cap铆tulo V de su historia sobre Judas Iscariote: 鈥Era el timbre de la puerta. Despu茅s s贸lo la puerta. Otra vez el timbre. Mir茅 el reloj y, por primera vez en mucho tiempo, vi que no eran las seis de la ma帽ana. 驴Las nueve? Es un seis al rev茅s, muy cerca. Me incorpor茅 despacio intentando ignorar al que seguramente ser铆a el cartero comercial o alg煤n otro ser super poderoso que querr铆a alejarme de mi sagrado prop贸sito. Con calma fui al ba帽o, me lav茅 la cara, observ茅 mi rostro cansado por las segundas peores veinticuatro horas de mi vida y ya entonces fui a la puerta que no dejaba de sonar. Comenzaba a sospechar que no era el cartero comercial鈥.

7.- Selvar ha continuado con su Archivo: 鈥Imar sonri贸 apenado, a su lado, el hombre tenebroso, de pupilas negras, de presencia sombr铆a, vestido como la noche, bajo una capa de oscuro misterio, hizo una reverencia profunda hacia Imar. Aquel gesto despein贸 el largo cabello azabache que sol铆a ocultar bajo el sombrero ancho y redondo, fabricado con lo que Cixlu sospechaba era piel de rata 鈥 ratas negras de alcantarillas inmundas 鈥, sombrero que con extremo decoro se coloc贸 frente al pecho en se帽al de respeto y servidumbre. Cixlu tosi贸, dio un paso hacia adelante y dos en la direcci贸n contraria al profano, as铆 qued贸 de frente a Imar antes de hablar鈥.

8.- Tom Soren ha escrito otra historia a medio camino entre el g茅nero fant谩stico y la realidad titulada De castillos, Richard Dreyfuss y el 煤ltimo salto de Spiderman: 鈥Al igual que Pablo, el resto de compa帽eros de clase fueron despertando y 芦madurando禄 mientras yo luchaba por permanecer puro. Le铆a en el recreo (creo que por aquellos d铆as empec茅 La canci贸n de Albion, de Stephen Lawhead) e, incluso, segu铆a jugando con juguetes 鈥攖ambi茅n en el recreo鈥. A veces hac铆a crossovers con ellos. Un cl谩sico era Spiderman en la Tierra Media: el superh茅roe la liaba parda con las hordas de orcos鈥.

9.- Sarabel Ramos nos ha comenzado a presentar la portada de su novela dise帽ada por ella misma:

Mi contribuci贸n esta semana es un relato corto, perteneciente a la IV parte de La Leyenda de Sinardia: 鈥al verla, reafirm贸 que nunca amar铆a a otra mujer como la amaba a ella: era un amor loco por su parte. Saber que hab铆a sido gravemente herida lo enfureci贸鈥.

En otros enlaces, os paso este de Daniel Salas: 鈥Cuando cerr茅 el libro, me dije que la literatura no puede ense帽arnos m茅todos pr谩cticos, resultados que obtener, sino s贸lo las posiciones. El resto es una lecci贸n que no debe extraerse de la literatura; es la vida la que debe ense帽arla. El diario 铆ntimo, y en definitiva la literatura, no ayudaron demasiado a Pavese a vivir, que era lo que m谩s le interesaba. 驴Pod铆a el diario ayudarle en algo?鈥

Y tambi茅n otro de Mar铆a de la O titulado 驴Y si tu prop贸sito de vida es m谩s sencillo de lo que crees?: 鈥Acabo de terminar de leer El hombre que plantaba 谩rboles, de Jean Giono, la historia de un campesino que dedic贸 toda su vida a sembrar bellotas en un campo seco para llenarlo de vida. Cada d铆a seleccionaba con cuidado las mejores bellotas y caminaba kil贸metros para plantarlas. Despu茅s de una vida de dedicaci贸n, consigui贸 crear un inmenso bosque que cambi贸 la vida de los pueblos de alrededor鈥.

馃帣锔 PODCASTS Y V脥DEOS EN SUBSTACK

Un podcast de Mercedes:

馃實 Recursos para escritores

Cr贸nicas es m谩s que un bolet铆n. Si te interesa escribir ficci贸n en Substack, Cr贸nicas es el lugar adecuado. Tanto si buscas una gu铆a de inicio r谩pido, escribir ficci贸n en serie en Substack o cualquier cosa intermedia, en nuestra publicaci贸n lo encontrar谩s, con temas como los siguientes, explicados por expertos y escritores de ficci贸n:

Planificar y trazar

Explorar el g茅nero

Ficci贸n en serie

Dise帽o y presentaci贸n

Conectar con el p煤blico

Construcci贸n del mundo

Lugar y localizaci贸n

Editar siempre

Este es un recurso exclusivo para los suscriptores (gratis) de Cr贸nicas:

馃帣锔 PODCASTS Y V脥DEOS EN SUBSTACK SOBRE FICCI脫N

Pr贸ximamente 鈥

馃挱 FILOSOFANDO

芦Ahora empiezas a pensar por ti mismo en lugar de dejar que otros piensen por ti. 脡se es el principio de la sabidur铆a禄. - Margaret Mitchell, de 芦Lo que el viento se llev贸禄.

馃摦 驴Falta algo? Por favor, comparte tu art铆culo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qu茅 destaca, en comentarios.

馃棑 Gracias por leer la edici贸n n煤mero 2 de Cr贸nicas de Substack.

馃摤 Suscriptores gratuitos: m谩s de 221 (Tasa de apertura media: 43%), incluyendo datos del Diario de Substack (pues la plataforma no los distingue).

La publicaci贸n Columnas es gratuita, a menos que quieras pagar. Por ahora no vamos a decir eso de 鈥淓ste recurso solo existe gracias a las personas generosas que se suscriben por .. al mes o al a帽o (lo que equivale a solo 鈥 al mes).鈥

馃拰 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicaci贸n siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un ant铆doto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y v铆deos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar el periodismo realmente original de Substack y el mundo, y en especial otros art铆culos de Substack realmente interesantes.

驴No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicaci贸n o, mejor, 鈥渞estackea鈥 este post para que llegue a m谩s gente. 隆Gracias!

Y recuerda recomendar un art铆culo que te gustar铆a que apareciera aqu铆 en la zona de comentarios, explicando porqu茅 es genial.

Deja un comentario