En esta edici贸n: 馃摃Megagu铆a sobre c贸mo autopublicar una novela rom谩ntica 馃珎Escribir una despedida 鈱汦l Enga帽o del Movimiento Ancestral (Y Por Qu茅 A煤n Tiene Raz贸n) 馃棧锔廢n martes cualquiera (125): La eterna conversaci贸n 馃捀Somos m谩s pobres, nos manejan mal 馃こSi te cuesta soltar el m贸vil, lee esto 馃枼锔廌omina Systeme鈥o, la plataforma vers谩til, econ贸mica y de la que todo el mundo habla 馃挭C贸mo tener a tu lado al mejor coach del mundo (gratis) y c贸mo sacarle partido 馃Cuando tu chatbot lo sabe todo鈥 menos lo que realmente importa 馃幆El SEO s铆 es para escritoras 馃枼锔 Los sistemas detr谩s de los negocios que venden 鈱 Responsabilidad sin fricci贸n: claves para una IA segura en marketing y CX 馃Sobre la duda, con Sexto Emp铆rico | Preguntando a los cl谩sicos 鈿揈l arte de la estagilidad 馃幀 Las plataformas audiovisuales entran en una nueva fase 馃スLa am铆gdala y el WhatsApp 馃げEl valor en los tiempos del c贸lera 馃幎La sinfon铆a de la bestia: r茅quiem de un canto inconcluso 馃摎 Jam谩s dejes de aprender: La leyenda de Gengis Khan 馃Te est谩n programando para que te vuelvas gilipollas 馃寙As铆 crece la extrema derecha (y as铆 volver谩n a perder las derechas en 2027) 馃晫D贸nde buscar la belleza 馃尵Sincron铆a vibracional: el puente invisible entre alma y cerebro 馃鈥嶁檪锔廍l Caos No Es el Villano. El Control, A Veces, S铆.

Y mucho, mucho m谩s.

馃尶 鈥淓l Newsfeed para descubrir nuevos art铆culos de Substack en espa帽ol鈥

馃彌 LA GRAN HISTORIA

馃摃 Megagu铆a sobre c贸mo autopublicar una novela rom谩ntica

Con alma de escritora /

A pesar de que la autopublicaci贸n ya est谩 muy extendida y se ha convertido en la opci贸n de muchas autoras, todav铆a hay bastante desconocimiento sobre c贸mo autopublicar una novela rom谩ntica. Autopublicar es el proceso por el cual la propia autora 芦publica禄 su manuscrito, es decir, lo sube a la plataforma que sea de venta y recibe las regal铆as correspondientes sin intermediarios (editoriales, distribuidoras, librer铆as, etc.). No tiene nada que ver con el proceso de 芦edici贸n禄 en el que entran: editar el manuscrito (agujeros argumentales, estructuras que cojean, conflictos poco potentes, personajes sin arcos dram谩ticos bien dibujados, etc.),

corregirlo (tanto ortotipogr谩ficamente como en estilo)

y dise帽arlo (convertirlo en un libro para su posterior venta).

Editarse a una misma, es decir, autoeditarse, nunca es buena idea, por eso, siempre es recomendable invertir en ojos profesionales que hagan ese trabajo por ti. Las empresas de coedici贸n, en la mayor铆a de los casos, son imprentas que venden servicios editoriales. En una coedici贸n la financiaci贸n es compartida, pero esto nunca sucede, sino que las autoras pagan por unos servicios que muchas veces no implican ni distribuci贸n. Por eso hay que leer muy bien la letra peque帽a y saber qu茅 est谩s firmando para no llevarte sorpresas desagradables.

Y contin煤a:

Durante la escritura de nuestra novela es normal que surja la duda de qu茅 vamos a hacer con ella cuando la acabemos. Si la vamos a autopublicar o si vamos a probar con alguna editorial. La respuesta a esa duda no es simple y es una decisi贸n que debemos tomar nosotras sin dejarnos llevar por las experiencias de las dem谩s. Hay escritoras que les ha ido mal en una editorial en la que otras compa帽eras s铆 est谩n a gusto. O autoras que han visto que la autopublicaci贸n requiere organizaci贸n e inversi贸n y prefieren optar por delegar el proceso en una editorial. Lo que debes tener en cuenta para tomar una decisi贸n es qu茅 quieres conseguir como escritora, porque a partir de ese punto podr谩s crear una estrategia que te lleve a alcanzar tu objetivo, tu visi贸n.

馃拰 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

馃槑 驴Es efectiva la estrategia de Samuel?

Bueno, primero tendr铆amos que identificar y especificar de qu茅 Samuel hablamos. Realmente ser铆a interesante debatir, por ejemplo, sobre la estrategia de serializaci贸n de Samuel Dom铆nguez (y no descartamos hacerlo en Cr贸nicas), pero ahora haremos referencia a un elemento importante de la estrategia de Samuel Gil, porque creo que puede ser muy v谩lida para muchos de nosotros (incluido yo, por supuesto). Esta estrategia no es 煤nica a Samuel, pero creo que es un buen ejemplo.

Samuel Gil tiene unos 30.000 suscriptores en su bolet铆n Suma Positiva, que publica desde el a帽o 2019. Por lo que veo, tiene los 煤ltimos 2 art铆culos totalmente visibles, y todos los dem谩s con un estricto (muy arriba) muro de pago. Para Samuel, esto tiene algunas ventajas:

Incentiva a sus lectores a suscribirse y a recibir los art铆culos por email. Porque, pasadas 2 semanas, si quieren ver su contenido completo, s贸lo podr谩n hacerlo pagando. No estar谩 en la app ni en Notas. Con Samuel, todos los intentos de Substack de encerrar a los lectores en su ecosistema son vanos.

Samuel no tiene que preocuparse por los comentarios antiguos. Si alguien aparece y quiere comentar un art铆culo que escribi贸 hace 1 mes, no podr谩, salvo que sea un suscriptor de pago. Samuel s贸lo tiene que leer y contestar los nuevos comentarios. Nada de recibir emails de Substack con notificaciones de comentarios (s贸lo si comenta una fracci贸n peque帽a de los 30.000, ya son muchos).

La desventaja es que, obviamente, pocos suscriptores optar谩n por la 鈥渁ctualizaci贸n鈥 a la opci贸n de pago, porque ya tienen asegurado el contenido nuevo en su bandeja de entrada. Y ello queda reflejado en que Samuel no tiene un 鈥渂adge鈥 de 鈥渂estseller鈥. Es decir, que no tiene ni tan siquiera 100 suscriptores de pago sobre una base total de 30.000. Pero, en el caso de Samuel, esto apenas importa: Su negocio est谩 en ser CEO de JME Ventures, no en ganar unos cientos de euros al mes por su contenido.

Estoy considerando aplicar este modelo en algunas de mis newsletters, pero no en todas. 驴Y vosotros?:

馃搼 驴Buena Experiencia de Usuario en Substack? 驴En Serio?

Como coment谩bamos hace unos d铆as, en una nota, Manuel Algara escribi贸:

鈥淎 mi me da igual lo que dig谩is. La navegaci贸n por substack es un infierno. (鈥) No s茅, 鈥 les queda mucho que mejorar en facilidad de uso.鈥

Ra煤l Calder贸n le dijo que supone 鈥渜ue prefieren sacrificar la facilidad de uso que las funcionalidades.鈥

A ra铆z de ello, escribimos una primera parte sobre:

驴Cu谩les son las razones por las que Substack ha decidido adoptar un enfoque basado en la ingenier铆a en lugar de uno basado en el usuario?

Hay otros aspectos importantes, como malas opciones de navegaci贸n, errores, o las cuestiones de privacidad, etc, pero esa secci贸n se estaba haciendo muy larga, se帽alamos que continuar铆amos esta semana. Y es lo que vamos a hacer seguidito, seguidito 鈥

Malas opciones de navegaci贸n

Hoy hay un total de ONCE pasos para completar un registro desde el bot贸n 芦Registrarse禄 de la p谩gina de inicio, sin ning煤n atajo disponible. 驴Cu谩ntos lectores ocasionales conoces que caminen pacientemente y creen otro nuevo inicio de sesi贸n en otra plataforma online?

Vamos hablar entonces de las malas opciones de navegaci贸n, en que estos son muchos de los principales aspectos:

M煤ltiples clics para acceder a las publicaciones de un escritor

En lugar de simplificar excesivamente la suscripci贸n de un usuario y comenzar a leer las publicaciones del autor elegido, la plataforma insiste, cada vez, en obligar al usuario a tomar m煤ltiples decisiones, a pesar de que est谩 demostrado que m谩s decisiones conducen a la fatiga del usuario y que al mundo de los consumidores le conviene adoptar el exitoso proceso de un solo clic. Parece que el primer escritor es el gancho para obligar a un usuario a elegir despu茅s a otros m煤ltiples escritores y publicaciones desconocidos, y recomendar al autor antes de leer una sola entrada. Si eres el escritor que el usuario ha elegido, tienes que preguntarte: 驴por qu茅 no se conduce al usuario a mi p谩gina inmediatamente, con opciones de recomendar a otros escritores m谩s adelante? Me pregunto qu茅 porcentaje de usuarios adoptan las recomendaciones, abandonan o se convierten bas谩ndose en los flujos actuales.

Este es el proceso actual de 3-5 pasos despu茅s de que un usuario haga clic en 芦suscribirse禄. 馃└Paso 1: Se invita al usuario a elegir un plan de suscripci贸n, aunque puede que s贸lo est茅 explorando y no tenga ni idea de si desea suscribirse. Elegir谩 芦Ninguno禄. 馃└Paso 2: El usuario no tiene ni idea, sin leer una entrada, de si quiere recomendar, 隆y esta sugerencia supone que tiene lectores! Si aparece en estas recomendaciones, puede que le guste, pero no es intuitivo que un usuario abandone su decisi贸n original de suscribirse al escritor A, y se vea obligado a elegir a otros 3 escritores de los que no sabe nada. 馃└Paso 3-4: El usuario a煤n no ha visto las publicaciones del autor. Se pide al usuario que tome otra decisi贸n, pero el usuario no tiene ni idea de qu茅 trata esta publicaci贸n... 隆todav铆a! Otro paso de decisi贸n in煤til. Es demasiado pronto en el flujo. Si el autor tiene un podcast, esto se convierte en un proceso de 5 pasos.

Flujos complejos, opciones inaccesibles

Cuando un escritor se conecta o vuelve a conectarse, la p谩gina de inicio a la que se le dirige est谩 dise帽ada para enriquecer la participaci贸n en la comunidad y en la plataforma, m谩s que para llegar a la tarea que tiene entre manos: escribir. No hay un bot贸n espec铆fico 芦Escribir禄 en ninguna parte de la p谩gina. Para escribir, el usuario tiene que navegar hasta el Panel de Control para una nueva publicaci贸n o navegar m谩s all谩 para llegar a sus Borradores. Botones inaccesibles: 驴Por qu茅 el bot贸n 芦Empezar a escribir 禄 est谩 en la parte inferior de la p谩gina, en lugar de en la parte superior? 驴Por qu茅 la barra de formato no puede aparecer en l铆nea donde el usuario la tiene que tener, en lugar de arriba? 驴Es porque Medium lo hace de forma intuitiva? 驴Por qu茅 un usuario no puede gestionar en bloque sus suscripciones con un solo clic si est谩 suscrito a m谩s de 10 escritores? En la web, se convierte en un esfuerzo adicional visitar la p谩gina de suscripci贸n de cada escritor, seleccionar 芦Gestionar suscripci贸n禄 en tu Perfil (que no es una ubicaci贸n intuitiva) y, a continuaci贸n, elegir de qu茅 te quieres dar de baja. Por supuesto, puedes darte de baja del correo electr贸nico y seguir谩s navegando a la misma p谩gina, pero resulta complicado. Si un redactor tiene varias secciones configuradas, no hay un bot贸n 芦un clic禄 para anular la suscripci贸n de todo cuando se accede a trav茅s del correo electr贸nico (como se promete en el pie de p谩gina del correo electr贸nico), pero aparece si el usuario elige 芦Gestionar suscripci贸n禄 desde el Perfil.

Funciones incoherentes, ajustes y navegaci贸n complejos:

驴Cu谩l es la filosof铆a de dise帽o entre el acceso a la app y a la web? El descubrimiento constante de lo que pueden hacer en la web frente a la app puede causar fatiga. 驴Por qu茅 no puedes editar publicaciones o gestionar tu suscripci贸n desde la app? 驴Por qu茅 puedes editar Notas pero no comentarios? Mientras que puedes convertir tu comentario en un 芦Post禄 en la web, no puedes hacerlo en la app. Mensajes cruzados: 驴Por qu茅 no podemos eliminar una publicaci贸n cruzada? 驴Por qu茅 se nos permite hacer publicaciones cruzadas desde nuestro Archivo, pero despu茅s no se nos permite deshacer la publicaci贸n cruzada? La pesta帽a Explorar est谩 por defecto en todos, y el usuario tiene que elegir 芦Siguiendo禄 en el men煤 desplegable para ver las publicaciones de las personas a las que sigue en la aplicaci贸n. Adem谩s, la app muestra una opci贸n para comprobar las Notas de aquellos a los que sigues. Pero en la web, esa opci贸n desaparece y, en su lugar, tienes que elegir entre Recomendaciones, Selecciones del personal y Temas. Entonces, 驴d贸nde ha ido 芦Seguir禄? 驴Por qu茅 un usuario no puede mostrar varias publicaciones del autor, por qu茅 es necesario elegir una 鈥淧rincipal鈥, especialmente, si son de 谩reas diferentes -por ejemplo, Cultura, Literatura y Ciencia-? Parece una limitaci贸n de ingenier铆a que se impone al usuario. Los ajustes se dividen entre usuario, publicaci贸n y puesto. Sin embargo, no est谩 claro por qu茅 se establece la Privacidad en el perfil de usuario, pero no se hace referencia a ella en 芦Comunidad禄, y varios escritores se preguntan por qu茅 no pueden mencionar a otros. No est谩 claro qu茅 filosof铆a llev贸 a dividir los ajustes en tantos lugares, lo que requiere que un usuario comprenda cada nivel de Ajustes por separado. 驴Podr铆an al menos haberse etiquetado: 芦Ajustes principales禄, 芦Ajustes de publicaci贸n禄, etc.? Antes de publicar una entrada, el usuario tiene que decidir los ajustes pertinentes, pero una vez que los ha elegido, s贸lo puede salir con una 芦X禄 [colocada de forma poco intuitiva en la esquina izquierda] que indica 芦Cancelar禄 o 鈥淐errar鈥, no 芦Guardar y cerrar禄, y luego tiene que volver a la pantalla anterior para 芦Continuar禄. Esto se sale de las mejores pr谩cticas de interfaz de usuario al no permitir que un usuario sepa si una selecci贸n se ha guardado o no. Cuando est谩s en la p谩gina de inicio de la web, en 芦Explorar禄, el sitio te muestra una lista de escritores 鈥淒estacados鈥 y te pide que los a帽adas 芦+禄, supuestamente como seguidor, pero en lugar de eso, entra en otra pesta帽a que muestra los planes de suscripci贸n del escritor. Si hay 10 autores destacados, 隆se accede a 10 pesta帽as nuevas! 驴Por qu茅 no dejar que el 芦+禄 sea para seguir o para suscribirse con un solo clic? En mi opini贸n, la plataforma se esfuerza demasiado por convertir a los usuarios en suscriptores de pago, pero no es as铆 como los usuarios suelen comprar en Internet. Puedes mencionar esto en algunos sitios pero no en otros. No aparece ninguna ayuda que sugiera por qu茅 no puedes etiquetar a alguien, as铆 que los redactores siguen pregunt谩ndose en Notas cu谩l es el problema. El ajuste para alternar est谩 en el perfil de usuario.

En la 煤ltima parte sobre la UX de Substack, hablaremos de las cuestiones de privacidad y otros.

馃摎驴Cu谩ntos Autores deber铆a tener cada Revista Colaborativa?

Nota: Hemos enviado por email una actualizaci贸n importante, con una pregunta, a los suscriptores de Alternativas.

Dado el alto n煤mero de solicitudes para ser autor en las revistas colaborativas de Alternativas, hemos tenido que aumentar el n煤mero de tales revistas. Creemos que, con las nuevas ventajas que estamos planificando (correcci贸n profesional, ilustraci贸n y publicaci贸n en libro de los art铆culos m谩s populares) tendremos m谩s autores interesados. Por ello, y porque gestionar demasiadas revistas aumenta mucho la complejidad de esta iniciativa, tendremos que establecer una lista de espera.

Sin embargo, y ante este problema (no dejar tantos autores fuera), se me ha ocurrido que quiz谩s pudi茅ramos duplicar el n煤mero de autores por revista.

Me explico. La idea base es que no podemos llenar la bandeja de entrada del lector, y que lo m谩ximo ser铆a un email diario. As铆 que se estableci贸 un l铆mite por autor ordinario (el espor谩dico tiene su propio l铆mite) por mes:

Puede publicar hasta 4 post en la web de la publicaci贸n.

Uno de ellos puede y debe ser por email tambi茅n (se supone que el mejor para el autor).

Esto, junto a que lo s谩bados no publicamos, reservar un d铆a para los autores puntuales, etc, significaba que cada revista podr铆a tener uno 20 autores ordinarios (miembros).

Pero, como se ve, el l铆mite est谩 en el env铆o por email, no en la web. Por ejemplo, The Atlantic es una revista que publica 6-7 art铆culos diarios en la web. En nuestro caso, como m谩ximo, ser铆a 80 al mes, unos 3 al d铆a.

Entonces, 驴y si cambiamos los l铆mites para poder dar m谩s acogida a m谩s autores? Es decir, cada autor, cada mes:

Puede publicar hasta 4 post en la web de la publicaci贸n. Esto no cambia.

Uno de ellos puede y debe ser por email tambi茅n (se supone que el mejor para el autor) pero s贸lo cada dos meses.

Es decir, el autor tendr铆a la misma visibilidad en el app de Substack y en Notas, pero s贸lo puede publicar por email una vez cada 2 meses, permitiendo que podamos duplicar el n煤mero de autores por publicaci贸n, con sus ventajas (mejor selecci贸n para el lector, menor complejidad para el proyecto, etc).

Me gustar铆a conocer vuestra opini贸n inicial, como autores potenciales de las revistas colaborativas, o s贸lo como lectores:

Importante: Las novedades sobre conversi贸n a formato libro, correcci贸n profesional de los art铆culos, etc., se enviar谩n por email a los suscritos a Alternativas. Si quieres escribir pronto, quiz谩s a medio plazo, o te interesa el tema, suscr铆bete a la publicaci贸n donde se explicar谩 las novedades acerca de la iniciativa aqu铆:

馃摪 Los Art铆culos en Substack

A FONDO

馃彿锔 馃珎 Escribir una despedida

The moment: Escritura y Foco /

Durante la pandemia no han sido pocos los allegados que se nos han ido y de los que no hemos podido despedirnos. En ocasiones as铆, es recomendable escribir una carta a la persona que nos ha dejado.

No solo cuando la p茅rdida es por una muerte. Ante la separaci贸n de una pareja, en especial si la ruptura es traum谩tica y en el proceso solo sale lo peor de cada uno, escribe una carta de despedida a la persona de la que te enamoraste, la que dej贸 de ser para convertirse en lo que es. Por supuesto, no hace falta enviarla. Solo saca de ti todo lo que sientes por esa persona, lo que quisiste decir y no has podido.

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

La corporaci贸n 鈥淰iaje en el Tiempo Inc.鈥 te propone un servicio incre铆ble, una experiencia que nunca vas a olvidar.

隆Ahora puedes transportarte a cualquier momento del paleol铆tico o del neol铆tico para vivir all铆 una vida incre铆ble en contacto con la naturaleza, libre de todos los contaminantes y todas las maldades de la vida moderna!

Con entusiasmo, te apuntas inmediatamente.

Est谩s harto de vivir en esta ciudad contaminada, llena de t贸xicos y ondas electromagn茅ticas, donde el estr茅s es el pan de cada d铆a y la comida es de una porquer铆a.

Un martes cualquiera /

He tenido estos d铆as varias conversaciones sobre amor, sobre relaciones que funcionan y no funcionan, sobre c贸mo llevas la vida a finales de la treintena y de la cuarentena, hijos, no hijos鈥 conversaciones que hab茅is tenido todos. Hace solo 5, 6 o 7 a帽os cre铆a que estos di谩logos con amigos ten铆an una 茅poca muy concreta en la que se repiten: cuando la sociedad considera que ya tienes edad para hacer lo mandatorio y t煤 ni siquiera has tomado los pasos anteriores. Ahora s茅 que la realidad es que estas charlas nunca se abandonan, se modifican mucho o poco con el tiempo, pero nunca dejas de tenerlas; solo encuentras a gente nueva que te ayude a cambiar un poco el discurso (o reafirmarte, si ese es tu estilo) y crecer, a pesar de las circunstancias.

Causas y Azares /

Vamos con lo m谩s le铆do de la semana pasada: madrile帽os que se mudan a Valladolid ; la ilusi贸n del cuerpo de nadador ; lo que hay que saber antes de matricularse en una carrera universitaria . Somos m谩s pobres La renta media real de las familias espa帽olas es a煤n un 4,3% menor que hace tres lustros (2008). Se trata del dinero neto disponible tras impuestos. Y es la cifra ajustada a inflaci贸n.

Nota mental/

Hay cosas que hacemos tan en autom谩tico que ni las vemos. Como el tema del m贸vil. Durante mucho tiempo me pareci贸 lo m谩s normal del mundo estar con el tel茅fono siempre cerca: abrir Instagram mientras espero que se caliente el caf茅, entrar en TikTok porque tengo un minuto libre, ver stories mientras ceno. Hasta que un d铆a me detuve y me pregunt茅:

驴Esto me est谩 aportando algo o simplemente no s茅 no hacerlo?

No fue una revelaci贸n, fue una incomodidad. Pero suficiente para empezar a cambiar peque帽as cosas. No se trata de renunciar a la tecnolog铆a, ni de demonizarla, ni de irte a vivir al bosque sin WiFi. La idea es que t煤 controles el m贸vil, no que 茅l te controle a ti.

馃殌FUTURO

Haciendo Cosas Online /

Systeme es para muchos la plataforma del momento por varios motivos:

Es una soluci贸n todo en uno orientada a creadores digitales.

Permite hacer caso de todo: enviar newsletters y automatizar secuencias de email marketing

Construir funnels de venta (con upsells, order bumps, temporizadores鈥)

Alojamiento de cursos (tipo LMS con m贸dulos y progreso)

Crear p谩ginas web, checkout, formularios...

Gestionar afiliados sin plugins externos

Nota: Pero no vas a poder exportar el contenido.

Tu Coach personal /

De Emilio S谩nchez: 驴Te imaginas tener al mejor coach personal del mundo a tu lado cada d铆a ? Uno que no se cansa. Que se acuerda de todas tus ideas. Que te escucha y te hace pensar mejor. Y que est谩 disponible las 24 horas del d铆a.

The Learning Curve /

Imagina a un usuario intentando configurar su integraci贸n de Stripe. Nuestro bot le daba el enlace correcto a la documentaci贸n una y otra vez. Pero el usuario no necesitaba otro enlace: buscaba desesperadamente su API Key secreta . Ese bucle de 鈥渞espuesta perfecta鈥 ocult贸 su frustraci贸n, y termin贸 cerrando la pesta帽a. Cuando perdemos ese feedback, cada cliente frustrado es un ticket de soporte鈥 o

馃挵DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOM脥A)

Negocios Digitales /

Un sistema para vender es como una ca帽er铆a. Si no la montas bien, el agua entrar谩 por un lado y la mierda saldr谩 por donde le salga de los cojones. Porque aunque no te hayas parado a pensar en crear ning煤n sistema de ventas, si vendes un producto o servicio, lo tienes aunque no lo sepas. En la edici贸n de esta semana de esta, tu newsletter, vamos a volver a hablar de embudos y sistemas de venta.

Rebel Intel /

En el contexto del Movimiento Nexo y junto a LinkedIn Espa帽a, en Good Rebels hemos analizado c贸mo las grandes compa帽铆as est谩n activando su galaxia de voces internas para generar confianza, conversaci贸n e impacto real.

En el I Estudio sobre la Cultura de la Conexi贸n en la gran empresa espa帽ola descubrimos que Repsol lidera con una alta direcci贸n que toma la palabra sin filtro; que Mango y El Corte Ingl茅s entienden LinkedIn como un espacio de di谩logo, no de postureo; que Acciona o Insud Pharma usan la plataforma como im谩n de talento; y que Santander brilla por su visi贸n hol铆stica, alineando prop贸sito y narrativa con un liderazgo que comunica y moviliza. Este informe es m谩s que un ranking: es una gu铆a para transformar la comunicaci贸n corporativa desde dentro, con datos, casos reales y un framework que te servir谩 para pasar del ruido al impacto.

馃巵 VARIOS

Aprendizaje Infinito /

En la antigua Grecia, en tiempos de inestabilidad y cambios, surgieron distintas escuelas para alcanzar la buena vida. Los estoicos eligieron como gu铆a la virtud. Los epic煤reos, el placer. Los esc茅pticos optaron por cuestionarlo todo. En lugar de aferrarse a certezas, suspendieron el juicio. Con el objetivo de alcanzar la ataraxia: la tranquilidad del esp铆ritu que nace de aceptar que nada es seguro.

鈿 El arte de la estagilidad

The moment: Escritura y Foco /

Hace unos meses le铆 sobre este concepto nuevo en el mundo corporativo y empresarial, stagility, y me lo guard茅 para traerlo aqu铆 adapt谩ndolo a la vida personal. Mantenerse estable en un mundo lleno de turbulencias y cambios constantes es todo un arte. Ocurren cosas que no son nuevas, pero ahora parece que todo pasa m谩s r谩pido, los cambios llegan antes y, los que se consolidan, lo hacen tambi茅n en menos tiempo. Si hace ya a帽os John Kabat-Zinn (uno de los que popularizaron el mindfulness en el mundo occidental) ya hablaba de aprender a surfear las olas, mantener una mente estable en el oleaje, a veces depende de saber anclar y navegar a la vez. 驴Imposible? F铆sicamente puede que s铆, pero mentalmente podemos hacerlo. Te lo explico mejor:

Periodismo Digital /

Qui茅n dijo que el streaming era el futuro? Ya es presente. Y no es tan sencillo.

Durante a帽os, las plataformas de streaming crecieron a costa de invertir sin l铆mites, acaparar usuarios y prometerlo todo por muy poco. Pero la fiesta termin贸. Ahora, las grandes compa帽铆as han cambiado el paso: menos glamour, m谩s rentabilidad. Disney y Warner Bros. Discovery, tras a帽os de n煤meros rojos, por fin ven beneficios. 驴La receta? Paquetes combinados, recortes de producci贸n, publicidad y estrategias de fidelizaci贸n que buscan parecerse m谩s a una tarifa m贸vil que a un canal de televisi贸n.

馃彿锔 馃ス La am铆gdala y el WhatsApp

El mapa del cambio /

No decides t煤: lo hace tu emoci贸n antes de que te enteres. La raz贸n llega tarde y con el cuento ya contado. Durante siglos nos hemos contado que lo que nos distingue como especie es la raz贸n. El pensamiento fr铆o, la l贸gica, el c谩lculo. Descartes lo dej贸 claro:

"Pienso, luego existo." 驴Y las emociones? Bah, ruido de fondo. Un estorbo evolutivo, algo que hab铆a que controlar, ignorar o como mucho, tolerar. 驴Pero y si no fuera as铆?

馃げ El valor en los tiempos del c贸lera

liderazgodelbueno.com /

S茅 que no contesto los mensajes que recibo, a veces es posible que me hayas escrito de vuelta y dejara en visto. Soy un poco desastre con eso. Hay gente a la que le debo un audio. A otros un post que vamos a publicar conjuntamente. S茅 que soy muy cabez贸n y que me gusta llegar a los sitios por mis propios medios.

Francina, Viaje y ep铆logo

No todas las bestias son necesariamente monstruos horribles que habitan planetas oscuros y lejanos. Quiz谩s vivan m谩s cerca de lo que se cree. Quiz谩s, la bestia seas vos.

Una bestia posee t谩ctica y estrategia: se acerca lento para observar detenidamente. Percibe el aroma encantador de su presa convirti茅ndola en su nuevo objetivo, su flamante capricho, una pr贸xima deidad que debe desterrar de la Tierra, casi como un castigo griego.

Jard铆n Mental 馃挱 /

Cuando piensas en Gengis Khan, 驴Qu茅 imagen te viene a la cabeza? Un b谩rbaro cabalgando por las estepas. Arcos. Sangre. Imperios arrasados. Furia. S铆. Lo t铆pico. Pero si miras con atenci贸n鈥 Si rascas bajo esa capa de historia contada a medias, te encuentras con algo revelador. Te encuentras con un estratega que nunca dej贸 de aprender.

liderazgodelbueno.com /

Es curioso, 煤ltimamente me ha dado por escuchar a gente a la que podr铆a clasificarse de conspiranicos, ya sabes, el Coronel Ba帽os, Iker Jim茅nez, Donald Trump y, bueno, me fascina c贸mo trazan puentes que conectan argumentos que no tienen nada que ver unos con otros. Ven conexiones en hechos que parecen aleatorios y establecen patrones loqu铆simos.

Mapas de incertidumbre/

El 10 de febrero de 2019 tuvo lugar la manifestaci贸n de Col贸n contra el Gobierno de Pedro S谩nchez convocada por el PP, Ciudadanos y Vox. De aquella famosa foto solo queda en pie Santiago Abascal. Pablo Casado y Albert Rivera, as铆 como otros l铆deres populares y ciudadanos de segunda fila, fueron defenestrados por la historia. Unos meses despu茅s de la manifestaci贸n, en abril y noviembre, el PSOE gan贸 las elecciones y form贸 un Gobierno de coalici贸n con la izquierda alternativa, hasta entonces excluida de los espacios de poder desde la Segunda Rep煤blica.

馃晫 D贸nde buscar la belleza

Pero lo m谩s interesante de esta mezquita no es su tama帽o, ni tampoco su forma.

Construida a comienzos del siglo XX sobre los restos de una estructura anterior, la mezquita se eleva sobre una gran plataforma. Esta base sirve para proteger el edificio de las inundaciones estacionales del r铆o Bani. Cuando la l铆nea que separa lo s贸lido y lo l铆quido es cambiante y din谩mica, construir en alto es una forma de resistencia.

Tambi茅n lo es construir con barro. Los gruesos muros de tierra apisonada regulan la temperatura en el interior para ofrecer confort sin aire acondicionado. Sin electricidad. Sin m谩quinas.

Pero tampoco es esto lo que convierte a la mezquita en un edificio 煤nico en el mundo. F铆jate bien en la siguiente foto:

Mundo ilusorio/

Hace unos d铆as, Clara S铆em public贸 Las malas energ铆as y la alta sensibilidad.En esa carta da unas interesantes recomendaciones para blindarse frente a personas que tienen 鈥渕alas energ铆as鈥, y explic贸 a qu茅 puede ser debido que, en ocasiones, aparezcan malas sensaciones cuando estamos cerca de alguien, incluso aunque la persona no nos haya hecho nada malo. Comparti贸 su punto de vista, bas谩ndose en sus experiencias como PAS y en sus investigaciones, con el fin de ayudar a quienes no lo saben gestionar.

Me pareci贸 valiente abordar un tema que a煤n sigue siendo tab煤, y tambi茅n inspirador para desarrollarlo desde ese punto.

Filosof铆a del algoritmo/

Forzar estructuras r铆gidas y artificiales en sistemas complejos hace que se vuelvan vulnerables. A veces eso hace que nosotros mismos nos volvamos vulnerables. Lo que creemos que nos va a proteger, nos acaba da帽ando.

El caos no es ninguna amenaza, es un motor de fortaleza. No hay peligro en 茅l, el riesgo real est谩 en creer que podemos controlarlo.

馃摎 Del topus uranus al BookTok

El Substack de HG Marteen

Suelo lavar los trastes escuchando ficciones sonoras. Estoy seguro de que muchos coincidir谩n conmigo en que hay que buscar la manera de hacer m谩s llevadera esa actividad tan ingrata. Mientras Agatha Christie planeaba asesinatos durante esta tarea, yo prefiero escuchar audiolibros y ficciones sonoras. Eso s铆, siempre elijo historias ligeras. 驴Se imaginan escuchar Crimen y castigo mientras restriegas los platos? En ocasiones, incluso escucho malas historias, y lo hago a prop贸sito.

馃實 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al d铆a r谩pidamente sobre las historias globales clave que importan.

Cargas en Colorado, la pesadilla para Tusk, y nube de polvo hacia EE.UU.

馃搶 Cargos por el ataque de Colorado

Un sospechoso detenido tras un atentado perpetrado el domingo en Boulder, Colorado, se enfrentar谩 a cargos federales por delitos de odio, anunciaron ayer las autoridades. El ataque -realizado con c贸cteles molotov y un lanzallamas improvisado- caus贸 12 heridos. El sospechoso fue acusado tambi茅n de varios cargos de intento de asesinato en primer grado tras deliberaci贸n y de intento de asesinato en primer grado con extrema indiferencia.

Mohamed Sabry Soliman, de 45 a帽os, atent贸 presuntamente contra un acto local de 芦Corre por sus vidas禄, una manifestaci贸n semanal que se celebra en ciudades de todo el mundo para abogar por la liberaci贸n de los rehenes israel铆es que Ham谩s sigue reteniendo en Gaza. Seg煤n los informes, arroj贸 dos bombas incendiarias caseras a la multitud antes de acercarse con un pulverizador de maleza lleno de gas inflamable. Las autoridades dijeron que Soliman, que vive ilegalmente en Estados Unidos con un visado caducado desde principios de 2023, confes贸 haber atacado deliberadamente el acto en apoyo de los palestinos de Gaza.

El ataque se produce unas dos semanas despu茅s de que dos ayudantes de la embajada israel铆 resultaran muertos por disparos tras un acto en Washington DC.

馃搶 Elecciones anticipadas en Corea del Sur

Corea del Sur celebrar谩 hoy elecciones presidenciales anticipadas, tras la destituci贸n del presidente Yoon Suk Yeol por su breve declaraci贸n de la ley marcial en diciembre. El decreto de Yoon, que suspendi贸 el Parlamento y atac贸 a los legisladores de la oposici贸n, provoc贸 un enfrentamiento en la Asamblea Nacional, protestas masivas y su destituci贸n en abril.

M谩s de 44 millones de personas pueden votar, y los principales contendientes son el liberal Lee Jae-myung, ex abogado de derechos humanos y l铆der del Partido Democr谩tico, y el conservador Kim Moon-soo, del gobernante Partido del Poder Popular. Lee, que perdi贸 por un estrecho margen frente a Yoon en 2022, lidera actualmente las encuestas, impulsado por su papel en la resistencia al orden de la ley marcial y su defensa de salvaguardias democr谩ticas m谩s firmes. Entre sus principales prioridades figuran restablecer la confianza p煤blica en un pa铆s dividido, gestionar las relaciones con Corea del Norte y China, y sortear los aranceles estadounidenses, que podr铆an afectar a las exportaciones surcoreanas con tasas de hasta el 25% si expira una pausa temporal el 9 de julio.

El ganador tomar谩 posesi贸n de su cargo inmediatamente, salt谩ndose el habitual periodo de transici贸n, y ejercer谩 un 煤nico mandato de cinco a帽os.

馃搶 Un pro-Trump, Presidente de Polonia

Hablando de presidentes y votos, el resultado de las elecciones presidenciales polacas, que han dado la victoria al ultranacionalista Karol Nawrocki, supone un serio rev茅s para el primer ministro, Donald Tusk, liberal. Mientras tanto, la Uni贸n Europea observa con inquietud los resultados de las votaciones y espera que el vencedor no obstaculice las reformas emprendidas. Va a ser toda una pesadilla para Tusk.

馃搶 Tormenta de polvo sahariano

Se espera que una nube de polvo sahariano -aproximadamente del tama帽o del territorio continental de EEUU- llegue a la costa estadounidense del Golfo de M茅xico a mediados de semana, tras recorrer m谩s de 8.000 km a trav茅s del Atl谩ntico desde el norte de 脕frica.

Se considera que este acontecimiento es el mayor de este tipo en lo que va de a帽o y marca el inicio de la estaci贸n anual de la pluma de polvo, un fen贸meno natural en el que el viento y las ondas tropicales soplan aire seco y polvoriento desde el desierto del Sahara hacia el oeste a trav茅s del oc茅ano Atl谩ntico entre abril y octubre. La enorme nube de polvo, conocida como Capa de Aire del S谩hara, cuelga a una altura de entre 5.000 y 20.000 pies sobre la superficie de la Tierra y puede suprimir la formaci贸n de tormentas y huracanes al hacer que el aire sea menos h煤medo. Aqu铆 puedes ver un resumen (con v铆deo).

De momento, el polvo ha llegado al Caribe y a Puerto Rico. Se espera que se diluya cuando llegue a Florida, Luisiana, Alabama y Mississippi, aunque las zonas afectadas ver谩n reducida la visibilidad, cielos nebulosos anaranjados o rojizos y disminuida la calidad del aire. Se espera que la llegada de la pluma a EEUU dure hasta el fin de semana.

馃摋 Libro de Historia: El explorador espa帽ol Hernando de Soto reclama Florida para Espa帽a (1539); Nace la cantante y actriz Josephine Baker (1906); Ed White se convierte en el primer estadounidense en caminar por el espacio (1965); Nace Rafael Nadal (1986); Muere Muhammad Ali (2016).

馃帣锔 PODCASTS Y V脥DEOS EN SUBSTACK

馃帶 馃幆El SEO s铆 es para escritoras.

Alicia P茅rez Gil: elijo escribir /

Si eres escritora y ves al SEO como un monstruo inaccesible, este episodio es para ti. Descubre qu茅 es realmente el SEO y por qu茅 es una herramienta fundamental para que tus libros y tu marca de autora lleguen a m谩s lectoras. Laura desmitifica el SEO y explica: Qu茅 es y por qu茅 te importa como escritora. Que no necesitas una web para empezar (隆puedes hacer SEO en Instagram, Amazon y m谩s!).

馃└ FILOSOFANDO

芦En una competici贸n de amor todos compartiremos la victoria, sin importar qui茅n llegue primero禄. - Muhammad Ali

