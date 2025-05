☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, las reseñas, y mucho más, en Columnas.

🏛 LA GRAN HISTORIA

La historia chica /

En las últimas décadas, gracias a la mejora en la educación y en la posición social de las mujeres hemos podido aprender que no siempre (o casi nunca) estaban en esa posición de ama de casa que se nos ha querido vender. Incluso en algunas profesiones que hoy se consideran típicamente masculinas se ha sabido, gracias a este trabajo, que hubo una gran participación inicial de las mujeres, como …

Y hoy también es Gran Historia:

El ingrediente secreto /

No quiero alarmarte, pero alguien se ha adueñado de esta newsletter. Se llama Almudena. Y desde el sábado pasado, ha empezado a mandarte correos muy breves para contarte una cosa: que alguien ha muerto en el Bloque 55. Tampoco es que ella tenga muchas respuestas. De hecho, cuando le pregunté: —¿Quién? —No te lo puedo decir. —¿Cuándo? —Durante la Junta de vecinos. —¿Con qué? —Eso aún no lo sabemos …

💌 PERSPECTIVAS Y NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

📑 Borrar mi Podcast borró mi Publicación

Lucy Werner, amablemente, nos ha permitido traducir y publicar su reciente experiencia, y he aquí lo más importante:

Soy Lucy, tenía un newsletter de negocios Substack Top 50 con más de 13.000 suscriptores, cuyo objetivo era ayudar a personas como tú a sentirse mejor compartiendo su trabajo y a obtener ingresos de su experiencia. También compartí mi propio viaje como autónoma, de propietaria de una agencia de relaciones públicas en el este de Londres (Reino Unido) a escritora en esta plataforma en la Francia rural. Estaba a medio camino de mi objetivo de alcanzar los 1.001 suscriptores de pago hasta hace unos días.

¿Qué ocurrió?

El martes 6 de mayo, estaba a punto de redactar mi post para el próximo domingo.

Al mirar mi página de publicación en Substack, me pareció que estaba un poco desordenada.

Hace unos meses activé la sección de podcasts y publiqué dos vídeos cortos, pero ocupaban espacio en la página principal, así que pensé que «sólo» tendría que poner un poco de orden y eliminarlo.

Borré mi podcast en ajustes de forma super relajada y controlada.

Entonces tuve lo que yo llamo una pesadilla casual de Substacks. Se borró todo. Todos los suscriptores. Todos los mensajes. Todo desapareció.

No se me pidió que hiciera nada por los suscriptores, como cancelar o reembolsar suscripciones.

No estaba en la zona de peligro de Substack.

No se me pidió que archivara o exportara mis mensajes o datos.

Todo se fue sin más.

Me he pasado los dos últimos días buscando explicaciones del equipo de soporte, y siento oír que algunos de vosotros os preguntáis dónde ha ido a parar el contenido durante ese tiempo.

Ayer por la noche me dijeron que mis más de 180 entradas de archivo habían desaparecido y que no podían recuperarlas.

(No hice copias de seguridad porque creí que no las tenía que hacer).

Posteriormente, otros tres escritores se han presentado y me han dicho que han tenido problemas con la desaparición de contenido cuando borran episodios o contenido de sus podcasts en Substack.

¿Y ahora qué?

Tengo que volver a empezar desde cero, así que esto viene de una nueva página de publicación, aunque con el mismo nombre pero con un logotipo de fondo verde.

He debatido cambiar el nombre, pero espero intentar que algunos de mis antiguos enlaces promocionales de menciones en medios de comunicación y podcasts sigan funcionando.

Haré lo que pueda para restaurar las mejores partes del archivo

Seguiré enviando un correo electrónico semanal todos los domingos

La clase en directo del 3 de junio con la revista Happiful sigue confirmada

Voy a hacer el mejor directorio de colaboración que he hecho hasta ahora de oportunidades para ti

Enviaré la repetición de la clase de mayo esta semana, una vez que me recupere.

(…)

Substack me ha enviado un CSV con mis datos, aunque faltan unos 500 suscriptores gratuitos y 30 suscriptores de pago de mi último recuento. Si eres un suscriptor de pago y tienes algún problema, házmelo saber y haré todo lo posible por colaborar contigo.

Nuestro Consejo

Si le preguntas al bot de Substack, esto es lo que contesta:

“Para borrar tu podcast en Substack, sigue estos pasos:

Ve a la página de configuración de tu podcast: Desplázate hasta la sección "Danger Zone" al final de la página Haz clic en "Delete" junto a "Delete podcast"“

Parece un consejo peligroso, a juzgar por lo que le ha pasado a Lucy.

Luego el Bot añade:

“Si no ves la opción para eliminar el podcast, es posible que esté conectado a una sección.”

Aquí está la clave, creemos. En vez de crear el podcast desde el “root”, mejor hacerlo depender de una sección específica. Así, si luego quieres quitar el podcast, deberás eliminar la sección desde la página de Configuración de tu publicación, lo que eliminará permanentemente todos los episodios en esa sección.

No es el único caso

Publicamos una nota que una de las VIP de Substack también lo perdió todo sólo por cambiar el email.

Mansi explica una historia tampoco muy esperanzadora:

Pasé de 2.400 suscriptores a 315 un buen día de marzo, porque Substack decidió podar mi lista y suspender mi cuenta (envié un correo electrónico a las personas con una puntuación de cero estrellas para preguntarles si querían seguir suscritas, ya que no habían interactuado con mis publicaciones en tres meses, y Substack me puso en la lista negra por hacer eso). El soporte era pésimo, así que empecé a hacer copias de seguridad de todo y a crear mi sitio web. Ahora publico contenido en mi sitio web (incluidas las Notas) y envío correos electrónicos a mis suscriptores desde allí, en lugar de utilizar Substack como plataforma principal. Sigo aquí por la comunidad y el compromiso, pero sin cometer el error de depender de ninguna plataforma de medios sociales (que es tanto como queremos que no lo sea).

No es el único caso. Así que algunos, como Mercedes de Santiago, están confiando más en otros sistemas que podemos controlar más (como wordpress) para tener una copia de todos los posts. Otros lo guardan en word, notion, etc.

Además de todo ello, podemos crear un email específico para recibir todos los posts que publiquemos, de forma que ahí hay una copia también de todos ellos, de forma automática.

Y por qué siguen todavía en Substack?

Porque no se trata sólo de posts y listas de emails. También algunos han construido una verdadera comunidad (como Lucy y Mansi mencionan), usuarios que no decepcionan y que volverán a apoyar a las newsletters que les gusta.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Tu Coach personal /

A veces, una casualidad lo cambia todo. Una foto en una nevera. Una frase que escuchas sin querer. Un encuentro que no estaba planeado... Y aunque en ese momento parezca irrelevante, con el tiempo descubres que …

Jardín Mental 🌱💭 /

¿Qué pasaría si una acción diminuta cambiara el rumbo de toda la humanidad? En El sonido del trueno , un cuento de Ray Bradbury, un grupo de cazadores viaja al pasado para cazar dinosaurios. Se les da una instrucción clara: no deben tocar nada que no esté designado para ser eliminado . Pero uno de ellos pisa accidentalmente una mariposa….

The moment: Escritura y Foco /

Imagino que habrás leído o escuchado que la mayor parte del tiempo funcionamos en piloto automático . Y te lo presentan como algo malo, pero no lo es. No, si sabes cómo, por qué lo haces y cuándo es necesario. Son esas pequeñas acciones que haces sin pensar porque las conoces muy bien: ¿te has parado a pensar cómo te lavas las manos? Si pones la izquierda sobre la derecha, si frotas de arriba a …

Un martes cualquiera /

Quien no viva en España y Portugal puede que no sepa que hace casi dos semanas hubo un apagón general que duró buena parte de un día o más en algunas zonas. Como esta newsletter escapa, en general, de la actualidad, no he querido escribir sobre ello, sobre todo teniendo en cuenta que para mis circunstancias personales no fue tan significativo. Pero hay algo de ese día que resuena mucho con …

El mapa del cambio /

La vida no es fácil. La existencia humana está tejida de sufrimientos ‘menores’, como las frustraciones del día a día, por ejemplo, y de grandes tragedias. Según Jordan B. Peterson, todo ser humano camina entre dos polos fundamentales: el caos y el orden. La consciencia que tenemos de este hecho, el grado en que lo aceptamos y lo gestionamos determinará, en gran medida, cómo transcurre nuestra vida …

Cartas desde Neptuno /

“Cartas desde Neptuno” es una correspondencia íntima entre personas neptunianas (altamente sensibles, empáticas e idealistas) buscando nuestra peculiar forma de encajar en este mundo. En estas cartas te comparto herramientas y reflexiones que he recopilado en mi búsqueda de realización personal y espiritual, con la esperanza de facilitarte tu camino. Porque, caminando …

La Newsletter de Oriol /

Buenos días, Cuando tenía 20 años, hice un viaje por Rusia que transformó completamente mi forma de entender la hospitalidad... y años después, la manera de gestionar mi comunidad. La oportunidad surgió fruto de un campo de trabajo que hice en Alemania con apenas 18 años. Fue una experiencia muy intensa de 3 semanas que forjó fuertes vínculos de amistad. Después de ese campo de trabajo empecé a …

Ingeniero de letras /

Moscú celebraba ayer el 80 aniversario de su Día de la victoria sobre el Tercer Reich nazi. Y lo hizo en plena guerra con Ucrania, después de tres años en los que ha reactivado el discurso de la desnazificación y la defensa patriótica frente al avance occidental. Putin fusionaba la resolución de ambas contiendas, una en el pasado, otra en el futuro: “ La verdad y la justicia están de nuestro lado …”

Cerebro & Corazón /

Llevo tiempo rumiando una idea. Algunas veces me ha parecido absurda, no por la idea en sí, que me parece preciosa. Me parece que una forma de hacer algo diferente y dar rienda suelta a mi creatividad y a esa parte de mí a la que le gusta cuidar los detalles y dar sorpresas. Más que por el formato, es el gesto, es el hacerlo desde el cariño, desde la delicadeza, crear algo para compartir, crearlo …

Experimentando /

Hay algo casi obsceno —y no por lo erótico, sino por lo impúdico— en la forma en que nos comportamos cuando creemos estar solos. No me refiero a los actos privados ni a los secretos inconfesables, sino a esos gestos mínimos, casi invisibles, que sólo emergen cuando el mundo entero se ha retirado. El otro día, mientras fingía no espiar a mi hija —actividad perfectamente legal cuando eres madre y …

🚀FUTURO

Aprendizaje Infinito /

El éxito salvaje es suerte, no mérito. La traducción al español del título es mala. ¿Cómo no va a existir la suerte? En este libro se encuentra la semilla de la filosofía talebiana. Se lee a un Taleb más humilde que en el resto de Incerto , con su particular estilo agresivo pero no tan faltón. Vivimos engañados por el azar. Taleb te muestra las trampas y comparte sus trucos para navegar por un mundo …

Negocios Digitales /

Si hay que ir se va, pero ir pa ná, es tontería. Como sabes si llevas algo de tiempo en esta casa, estoy montando mi negocio ayudando a empresas a tener webs bonitas optimizadas para posicionar en internet y convertir más, de modo que ganen más dinero. Y lo hago entendiendo el negocio, el cliente, y construyendo una web que de verdad sirva para vender. Pero últimamente me rondan ideas un poco …

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses, en No Solo Suerte, ofrece otro cocktail de 3 ingredientes “para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.”

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

El Limonero 🌳🍋 /

Para muchos emprendedores, hacerte coach es una evolución natural de su ecosistema digital y una forma atractiva de generar ingresos. El cuento se repite: dedican meses a convertirse en expertos y obtener titulaciones - un grado, una certificación, un MBA… Llega el día de la graduación, descorchan el champagne y están listos para empezar a ejercer como coach. Montan una página web chulísima, …

Doble Piso /

“No lo hagas solamente por plata”. - Warren Buffet. Aprendí un montón leyendo historias de otros inversores. En el mercado, la mayoría de los “grandes éxitos” son cuentos muy atrapantes. Una acción que pocos se animaban a comprar, decisiones tomadas bajo presión, errores, paciencia y resiliencia. Como si invertir fuera algo más que dinero. Por eso, más que el “mirá cómo pasó de 1 a 10 millones”, …

liderazgodelbueno.com /

Ayer estuve realizando un sesudo análisis de investigación en una plataforma profesional de educación online y mis insights son… Nah, mira, estuve perdiendo el tiempo en LinkedIn, que es un sitio al que cada vez entro menos porque me aburre …

Suma Positiva /

Samuel Gil, en Suma Positiva, una publicación sobre tecnología, negocios y humanos, habla esta vez de venture capital, en el marco del capital riesgo, y su historia.

🎬 Recomienda otros artículos de la última semana que te hayan sorprendido o encantado, en comentarios, explicando por qué …

🎁 VARIOS

Movidas de emprender /

La movida de hoy sí que es movida, movida. Me meto en unos fregados… Y me dejo. Te pongo en situación. Hace unos meses, me dijo: Chus, tienes que montar un evento para la comunidad de Creando Newsletters * La Chus de ese momento, con un bebé de 9 meses, ojeras y sin tiempo para pensar, se agobió y dijo: 👩🏻‍🍼 Uy, ¡qué va! Bastante tengo ya con lo que tengo. Pero 7 meses más tarde cambio …

El ingrediente secreto /

Hola de nuevo, ¿Recuerdas que te dije que nadie se libra en el Bloque 55? Pues aquí no hay secretos que duren más de tres cafés. Para empezar mi marido, que nunca se entera de nada, es el que ha descubierto el cuerpo. A partir de ahí, todo el edificio se convirtió en una novela de Agatha Christie escrita por Paquita Salas: – Que si el vicepresidente tiene un pasado turbio, – Que si la del tercero …

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Posible reunión entre Putin-Zelenski, alto el fuego entre India y Pakistán, chimpancés musicales y otra vez el problema de la presencia de Israel en Eurovisión

La guerra de Ucrania podría estar viviendo días clave, con un posible encuentro entre Zelenski y Putin que, de confirmarse, tendría lugar este jueves. Otros dos países, EE. UU. y China, también están negociando, en este caso sobre aranceles. Según Washington, las perspectivas no son malas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, entra en un salón para reunirse con el presidente de Osetia del Sur, Alan Gagloyev, en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia, el sábado 10 de mayo de 2025, con motivo de la celebración del 80.º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Esta y tres historias más en nuestro resumen de hoy.

📌 ¿Reunión entre Putin-Zelenski?

La guerra podría estar llegando a un momento clave. El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ofrecido un cara a cara con Vladímir Putin el jueves en Turquía, después de que Donald Trump presionara a Kiev para que aceptara una reunión de delegaciones de ambos países. Ucrania, sin embargo, reclama un alto el fuego previo, algo a lo que Rusia no se compromete.

Un posible encuentro entre ambos líderes daría esperanzas de alcanzar el final de la guerra, algo que ayer reclamó el papa Francisco desde la plaza de San Pedro. El pontífice instó a alcanzar una paz «auténtica, justa y duradera» en Ucrania, así como a poner fin a las hostilidades en Gaza.

Pero, de momento, lo cierto es que la guerra continúa. En el frente, los drones ponen en jaque las defensas con nuevos avances. Y en el ámbito internacional, Rusia aprovecha la situación para expandir su presencia en el Sahel.

📌 Los chimpancés tienen ritmo

Un nuevo estudio ha descubierto que los chimpancés tamborilean con ritmo cuando golpean los troncos de los árboles y comparten similitudes con los humanos en su capacidad para llevar el compás. El descubrimiento en uno de los parientes más cercanos de los humanos modernos arroja luz sobre los componentes evolutivos de la música.

Se cree que este comportamiento es una forma de comunicación a larga distancia (leer estudio) y sugiere que los chimpancés utilizan secuencias distintas según la situación social. Los investigadores, que analizaron 11 comunidades de chimpancés de seis poblaciones y dos subespecies, descubrieron que grupos de distintas regiones de África producían ritmos diferentes para el mismo contexto, lo que sugiere que los mamíferos han desarrollado independientemente sus propios métodos de comunicación.

El estudio también apunta a una cuestión antropológica de larga data: aunque se trata de una experiencia humana común, sigue sin estar claro cómo y por qué los humanos producen música.

El estudio sigue a otra observación de una foca californiana -llamada Ronan- que puede seguir el ritmo de compases rítmicos.

📌 69º concurso de Eurovisión

El Festival de Eurovisión comienza mañana en Basilea (Suiza), la primera vez que el país es anfitrión desde 1989, un año después de que Celine Dion ganara para el país. El concurso es el mayor acontecimiento musical anual televisado del mundo, con una audiencia de unos 160 millones de personas. Está previsto que actúen 37 artistas, entre ellos varios de fuera de la Unión Europea, como Australia, Israel y Ucrania. Consulta todas las actuaciones aquí.

El formato incluye dos semifinales seguidas de la Gran Final. Veintiséis finalistas, elegidos mediante una combinación de votación pública y selección de expertos, incluyen 10 ganadores de cada semifinal, el ganador del año anterior y cinco países precalificados conocidos como los «Cinco Grandes»: Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. El ganador se anunciará el sábado. Consulta aquí cómo funciona la votación.

Este año, como el anterior, ha habido protestas por la participación de Israel en la guerra que se está librando en Gaza. Israel ha advertido a los turistas que no lleven símbolos israelíes o judíos en lugares públicos por temor a posibles atentados.

📌 Alto el fuego India-Pakistán

India y Pakistán acordaron el sábado un alto el fuego mediado por Estados Unidos. A pesar de las violaciones de ayer, el alto el fuego sigue en vigor en el momento de redactar este informe, aliviando algunas de las peores hostilidades entre ambos países en unos 50 años.

El alto el fuego puso fin a cuatro días de combates aéreos en los que se cree que India perdió al menos dos de sus cazas más avanzados, Pakistán perdió el control de su espacio aéreo y decenas de personas murieron en tiroteos y ataques aéreos. No se pudo determinar inmediatamente el número exacto de víctimas; India y Pakistán se han disputado las versiones de unos y otros. Se cree que la batalla aérea, que comenzó el 7 de mayo, ha sido una de las mayores desde la Segunda Guerra Mundial.

La violencia tiene su origen en un atentado perpetrado el 22 de abril, en el que al menos cuatro hombres armados mataron a 26 personas, la mayoría turistas indios, en la región de Cachemira controlada por India. India acusa a Pakistán de dar cobijo a terroristas.

📗 Libro de Historia: Nace Florence Nightingale, innovadora de la enfermería moderna (1820); Nace la actriz Katharine Hepburn (1907); Encuentran muerto al hijo de Charles Lindbergh dos meses después de su secuestro (1932); Nace la leyenda del monopatín Tony Hawk (1968); El ex presidente Jimmy Carter visita Cuba, primer presidente estadounidense que lo hace desde la revolución de 1959 (2002).

En colaboración con 1440.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Próximamente …

🩸 FILOSOFANDO

«Si siempre haces lo que te interesa, al menos una persona queda satisfecha». - Katharine Hepburn

