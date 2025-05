☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, las reseñas, y mucho más, en Columnas.

💊 ¿Nuevo/a? Primeros pasos con Substack

Aprende lo esencial para poner en marcha tu Substack 🚀.

Estamos planificando crear esta sección en el Diario, con artículos como:

Estas 6 lecciones te ahorrarán semanas de confusión (También son útiles para que los escritores veteranos de Substack las revisen: estas lecciones siguen siendo válidas).

Cómo presentarte y destacar en Substack.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

🏛 LA GRAN HISTORIA

🎠Mi padre : Cuentos diversos y cuentos dispersos

Gracias a Isabel Nogales hemos conocido este texto, que su autor, Pedro Gala, describen en estos términos:

Hay textos que uno escribe para entender el pasado, para no olvidar. Este es el mío. Un homenaje íntimo y lleno de gratitud a quien me enseñó, sin saberlo, muchas de las cosas que hoy sostienen mi vida.

Es un placer para nosotros que este Diario sea un espacio para descubrir boletines que llevan sólo algunos meses en Substack, como en este caso. Porque lo que importa no es el tiempo ni el número de suscriptores, sino la calidad (a veces, manifestada por el apoyo de otros, para que nos llegue). Y este “cuenta” ya empieza muy bien:

Como niño quería algo imposible: que mi padre no se muriera. Como escritor he querido hacer algo igual de imposible: que mi padre resucitara. Es curioso cómo las palabras pueden ser refugio y también una puerta hacia lo irrealizable. Durante años escribí sobre él, moldeándolo como un alfarero que intenta devolverle la forma a un recuerdo resquebrajado. A veces lo convertía en héroe; otras, en un hombre cansado, con los hombros vencidos por una vida demasiado larga para tan pocas recompensas. Lo hacía caminar por mis páginas, le prestaba voz, lo vestía con mis dudas y le inventaba futuros posibles, menos crueles, más generosos. Y sin embargo, volvía siempre al mismo sitio: a la cocina. Una cocina pequeña, con una radio que no sintonizaba bien, y ese olor inconfundible del café que él hacía: fuerte, sin azúcar, como todo lo que amaba.

Más adelante:

Nunca había visto a mi padre tan feliz como el día que nació mi hijo. Lo sostuvo con la misma torpeza delicada con la que uno sujeta un tesoro frágil, y desde entonces no dejó de inventarse maneras de compartirle el mundo.

Quizás todos, en el momento oportuno, deberíamos escribir sobre nuestros padres (padre y madre). Tras leer este “cuento”, me he propuesto hacerlo, antes de que el paso del tiempo borre muchos de mis recuerdos.

Y hoy también es Gran Historia:

Estilo /

“Espero que los hombres lo lean para comprender. Espero que las mujeres lo lean por solidaridad.” -Wendy Wolf (sobre la versión en inglés de este artículo de Ally Hamilton).

En este artículo duro y sin rodeos, Ally Hamilton, escritora, comparte su sabiduría elocuentemente, y su humanidad:

«Comparto todo esto porque sería jodidamente bueno que las mujeres recibiéramos algo de respeto. No sólo las que tenemos bebés. Las que vivimos en cuerpos que podrían tener bebés. Las que decidimos que tener hijos no es para nosotras. Las que queremos tener hijos pero no podemos. Las que hemos perdido bebés y seguimos adelante. Todas las mujeres. Las mujeres queer. Las mujeres negras. Mujeres morenas. Mujeres indígenas. Mujeres trans. Sería estupendo que pudiéramos existir en este mundo y que nos respetaran un poco, ¿sabes? Si tal vez las personas (no todos los hombres) que se golpean el pecho (no todos los hombres) y plantan sus banderas (no todos los hombres) pudieran escuchar de vez en cuando, ya que no existirían si una mujer no hubiera empujado su puto cráneo fuera de su vagina en algún momento, sintiendo que sus caderas podrían romperse y su cuerpo podría partirse en dos mientras lo hacía.»

Asimismo:

“Yo también lucharé por los tuyos, por defecto. Y no esperaré a que me des las gracias.”

También incluye consejos prácticos:

“Resuelves las cosas porque tienes que hacerlo. Apareces porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Cuidas de tus hijos porque tú los trajiste a este mundo, y lo mínimo que se merecen es lo mejor que tengas.”

💌 PERSPECTIVAS Y NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

📑 Formación de Víctor Millán: Construye tu Ecosistema de Escritura digital en 30 días. Sorteo para Nuestros Suscriptores

El ganador lo recibirá gratis.

Nos ha parecido muy interesante el nuevo programa de Víctor Millán, ECO30. Creemos que encaja con la mayor parte de la audiencia de este Diario y, sobre todo, de Crónicas de Substack.

La verdad es que nos hemos enterado primero por Jorge Bosch, y su excelente frase:

Va dirigido a aquellos que quieran pasar de escribir algo en internet a construir algo con lo que escribes.

Así que hemos comprado una unidad, ahora que incorpora muchas más “extras” que las que tendrá dentro de unos días. Y queremos ofrecerla por sorteo a uno de nuestros suscriptores (gratis).

Luego hablamos del sorteo, pero ahora examinemos este programa de formación, que ha sido descrito por Chus Naharro así:

NO es un curso más: es un sistema accionable y práctico que, con solo 15 minutos al día, te enseña a escribir con claridad, desbloquear ideas, publicar con estrategia y trazar una hoja de ruta realista para atraer lectores y monetizar tu contenido. Vaya, es perfecto si quieres dejar de escribir sin rumbo y empezar a construir algo propio con intención y foco.

A nosotros nos ha gustado, no sólo que lo haya creado Víctor, sino que además sea de “por vida.” En nuestro mundo cultural digital actual, eso no es tan frecuente.

🎪 ¿Qué hay dentro y en qué consiste?

Según el autor de este sistema de formación:

➔ Cada día desde que te apuntes recibirás un e-mail y desbloquerás una lección práctica (un vídeo, un audio, un recurso...) ➔ Junto con una acción que te hará avanzar (una checklist, una micro-tarea, una plantilla para aplicar lo aprendido...). Todo breve, directo y fácil de accionar con poco esfuerzo. Así escribirás, avanzarás y construirás. Paso a paso, sin dispersión. *Eso sí, debes saber que aquí también tendrás acceso a todo el material de por vida.

Bonus Exclusivos durante el “reto”

🎫 Módulos

Respecto a los 4 módulos:

MÓDULO 1: Enfoca y posiciona tu escritura y tu propuesta (días 0 a 7)

Definirás tu enfoque: encontrarás tu voz, tu visión y el ángulo que hará que tu escritura destaque.

Marcarás tu mapa: aclararás a quién escribes, para qué y con qué objetivos reales.

Dominarás tu narrativa: construirás un relato que conecte con tu público y potencie tu posicionamiento.

Desbloquearás 1 audio, 2 plantillas accionables, una herramienta IA y un empujón motivacional para que empieces fuerte y con dirección.

MÓDULO 2: Diseña tu ecosistema personal de creación (días 8 a 14)

Extraerás tu matriz de contenidos: aprenderás a sacar ideas valiosas desde tu historia y tu experiencia.

Diseñarás tu sistema de publicación: establecerás una rutina realista y sostenible para ti.

Definirás tus formatos y canales: elegirás cómo vas a comunicar y dónde vas a posicionarte.

Desbloquearás 1 clase maestra, 2 audios, 3 hojas prácticas, y un test para evaluar cómo vas hasta ahora.

MÓDULO 3: Escribe, publica sin bloqueo y conviértelo en un hábito (días 15 a 24)

Romperás la resistencia: tendrás el método para aplicar estrategias para publicar incluso cuando no tengas tiempo ni energía.

Escribirás con estructura: usarás marcos y fórmulas para redactar más claro y enfocado en internet y tu lector ideal.

Crearás con foco: priorizarás ideas y publicaciones según tu hoja de ruta.

Desbloquearás 2 audios, 2 clases maestras, 1 hoja de acción, 1 asistente IA para no quedarte sin ideas y acceso a tu dashboard personalizado para montar tu sistema base.

MÓDULO 4: Engrasa tu sistema y crea oportunidades (días 25 a 30)

Atraerás lectores con intención: transformarás tu contenido en una puerta de entrada a tu mundo.

Prepararás tu primer activo monetizable: ya sea un servicio, producto o publicación de pago.

Construirás tu hoja de ruta a largo plazo: saldrás sabiendo exactamente qué hacer después del final de ECO30.

En este módulo final desbloquearás 1 clase maestra, 1 hoja de acción, 1 audiolección sobre productos digitales para autores y creadores de texto, 1 asistente de IA para validar tus ideas y un test final para asentar todo lo que habrás ido construyendo.

🎁Lo que recibirás gratis si ganas en el sorteo

Nota: Aquí se incluyen varios extras que a quienes compren esta formación a partir del día 13 no tendrán acceso.

Todo lo que vas a recibir si tienes suerte:

✓ 30 correos (uno al día) con accionables paso a paso

✓ 6 audiolecciones

✓ 4 clases maestras en vídeo

✓ 15 plantillas de contenido para que te inspires

✓ 3 tests para que midas tu progreso

✓ 1 dashboard completo para organizar tu proyecto

✓ 3 asistentes de IA para empujar tus ideas

✓ 7 prácticas y 4 hojas de acción para asentar tu narrativa interna y tu estrategia

✓ Premios de hasta 100 euros si escribes y publicas (porque esto va de hacer más que de aprender)

✓ Acceso a todo el material de por vida + ampliaciones futuras.

Para más información, la web oficial de esta formación está aquí.

🏆 El Sorteo

Para que sea transparente, y no suponga una carga de trabajo para nuestros lectores o para nosotros (preferimos dedicar nuestro tiempo a mejorar este Diario y otros proyectos a favor de la comunidad hispana en Substack), se nos ha ocurrido esta idea, que no por extraña tiene que ser descartada:

Erigiremos una lotería o similar, de terceros y pública, que tenga lugar poco antes del día en que empiece la formación. Tomaremos los 2 últimos números del boleto que haya sido premiado en primer lugar en dicha lotería o similar. Por ejemplo, imaginemos que es el 23. Consideraremos que el primer día que salió la primera edición del Diario de Substack es el número 1. Y así sucesivamente. Esta información, además, la añadimos al final de cada edición. Imaginemos que el día de esa lotería o similar tiene lugar el día que coincide con nuestra edición número 20. Entonces, empezamos de nuevo: La edición 1 sería el 21, la edición 2 el 22 y la edición 3 el 23. Ya tenemos la edición de referencia: La edición 3. A continuación vamos a ese día y nos fijamos en quiénes se registraron con nosotros ese día. Si hubiera 25 personas, pues la número 23 (en el orden que Substack da la información por días) sería la ganadora. Si hubiera menos de 23, entonces se aplicaría el sistema del párrafo anterior.

Este sistema no es fácil de explicar por escrito, pero es fácil de ejecutar y transparente. Mostraremos la captura de pantalla que lo muestre.

No obstante, si a alguien se le ocurre otro sistema (que no obligue a nuestros lectores a utilizar una red social ni a nosotros dar ningún dato de ellos), estamos muy abiertos a ello.

No requerimos que los lectores hagan algo para participar, sólo que sean suscriptores en el momento de hacerse el sorteo. Por eso, si el ganador ese día ya no es suscriptor activo, se nombrará ganador por sustitución al siguiente que sí lo sea.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Escribe y Publica /

Escribir da miedo. Sí, lo digo así, sin adornos. Nos da miedo no ser lo bastante buenas, no acabar lo que empezamos, no gustar, no publicar, no saber por dónde empezar… o terminar. Y lo peor de todo es descubrir que, de repente, el proyecto de escritura con el que disfrutabas, se ha convertido en aquello que temías. Pero si sueñas con escribir, hay algo más fuerte que el miedo: ese deseo imparable …

Sapienciología /

Muchos albergamos una idea romántica del viaje: llegar a un lugar como quien desembarca puro y sin contaminar, y dejarnos llevar por la sabiduría ancestral de sus habitantes, todos ellos presuntos cicerones dispuestos a revelarnos los secretos mejor guardados de su tierra . Pero basta con detenernos un momento en los estudios sobre percepción y transmisión cultural para ver que esa fantasía tiene …

Con alma de escritora /

Últimamente, siento que no puedo con todo. No es solo cansancio. Es otra cosa. Es el cuerpo diciéndome basta. El cortisol, por las nubes. El intestino, de fiesta. La mente, sobrecargada con decenas de tareas por hacer y preocupaciones —personales, maternales, familiares, empresariales—. Estoy agotada. Y, aun así, ahí estoy. Intentando estar presente en todas partes: Instagram, Substack, newsletters, …

🚀FUTURO

Está todo mal /

No ha sonado ninguna alarma. No has recibido un correo con subject en mayúsculas. Nadie anunció la llegada con una fumata blanca. Pero aunque la IA suene a ciencia ficción lo más probable es que esté dentro de tu empresa. Mientras tú revisas carpetas con nombres como “ versión buena DEFINITIVA 2.0 ” y luchas por extraer el último informe de ventas de un CRM que pasa de ti, ya hay herramientas que …

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Storytelling: Arte, Industria y Oficio. /

Hace unos meses me senté a conversar en un parque con una leyenda viva. Premio Nacional de Radio, maestro de juventudes, formador de generaciones de artistas que han engalanado y engalanan nuestra cultura. Él, con un entusiasmo inusual para su edad, me mostró el universo de personajes que ha construido solo utilizando su mente y su voz. Yo lo escuchaba atento, pero me era difícil quitar la vista …

The Learning Curve /

Bueno, un poco sí. Pero no de esos que se pasean en bata por el barrio hablando con farolas. Más bien de esos que un día se miran al espejo y dicen: “¿Para qué coño estoy haciendo esto?” Verás, durante un buen tiempo estuve separando mi contenido en dos montoncitos: lo gratuito (que mola) y lo de pago (que también mola, pero con candado). Pero entonces me pasó algo. …

🎁 VARIOS

Escriviviendo...✨ /

Ayer me hicieron una pregunta de esas que te dejan pensando. Pero tú ahora ¿a qué te quieres dedicar? Me recordó a momentos antes que abrí el armario de los tuppers y casi me da un ataque. Cayó una avalancha plástica digna de documental de desastres naturales. Un tsunami de Tuppers redondos, cuadrados, con formas inexplicables que se acercaron a mí sacudiéndome por la cocina. Algunos amarillos de

Periodismo Digital /

En un gesto tan simbólico como urgente, REM ha remezclado su emblemática Radio Free Europe , la canción nacida en plena Guerra Fría como homenaje a la radio que cruzaba fronteras …

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

El Papa estadounidense y el acuerdo comercial con el Reino Unido,

Esta y dos historias más en nuestro resumen de hoy.

📌 Habemus Papam

El cardenal Robert Prevost, nacido en Chicago, fue elegido ayer cabeza de la Iglesia Católica Romana, convirtiéndose en el primer ciudadano estadounidense que ocupa el cargo. Este hombre de 69 años (que también es ciudadano de Perú) eligió León XIV como nombre papal, un guiño al Papa León XIII de finales del siglo XIX, conocido por abrir la Iglesia a la modernidad y hacer hincapié en los derechos de los trabajadores.

Nacido en Chicago en 1955, Prevost ingresó en los Agustinos, una orden misionera dedicada a la unidad, la armonía y el servicio, en 1977. La orden destinó a Prevost a Perú en 1985, donde sirvió durante más de una década y más tarde se convirtió en su superior. En 2015, el Papa Francisco nombró a Prevost obispo de la diócesis de Chiclayo, Perú, y más tarde le nombró cardenal y jefe del Dicasterio para los Obispos del Vaticano (leer biografía). Prevost es considerado un centrista; mira cómo se comparan sus posturas con las del Papa Francisco aquí.

Muchos líderes mundiales han acogido con satisfacción la elección. Un grupo de supervivientes de abusos sexuales cometidos por sacerdotes ha pedido que se investiguen más a fondo las acusaciones de que Prevost trató mal a sacerdotes maltratadores bajo su vigilancia.

📌 Acuerdo comercial entre EEUU y el Reino Unido

Estados Unidos y Reino Unido anunciaron ayer un marco para un acuerdo comercial, el mayor paso hacia un posible acuerdo comercial desde que el presidente Donald Trump impuso aranceles radicales a los socios comerciales estadounidenses. El acuerdo, que aún debe ultimarse, se centra en la desgravación arancelaria de los automóviles, el acero y determinados productos manufacturados.

Estados Unidos es el mayor socio comercial del Reino Unido, ya que representa más del 17% del comercio anual de este país, con un comercio total entre ambas naciones valorado en unos 417.000 millones de dólares. Se mantendrá un arancel básico del 10% sobre muchas importaciones británicas, pero los aranceles sobre las importaciones británicas de automóviles a EE.UU. bajarán del 27,5% al 10% para un máximo de 100.000 automóviles al año, y se eliminarán los aranceles sobre el acero y el aluminio británicos. A cambio, el Reino Unido reducirá las barreras comerciales sobre la carne de vacuno y el etanol estadounidenses, al tiempo que mantendrá su impuesto sobre los servicios digitales a los grandes gigantes tecnológicos. Consulta los detalles aquí.

Las conversaciones con otros grandes socios comerciales de EEUU -incluidos Japón, India, Corea del Sur y la Unión Europea- están en curso, y las negociaciones entre EEUU y China están previstas para este fin de semana.

📌 Regreso de una cápsula soviética

Está previsto que una cápsula cohete de la era soviética, la Kosmos-482, regrese a la Tierra a última hora de esta noche o a primera hora de mañana. No está claro dónde se estrellará la nave espacial de 1.100 libras, pero los expertos estiman que el riesgo para los humanos es bajo (1 entre 25.000).

Kosmos-482 fue lanzada en marzo de 1972 como la novena misión no tripulada de la Unión Soviética a Venus como parte de su programa Venera (1961-83). Aunque una misión similar lanzada días antes había logrado llegar a Venus, la Kosmos-482 no consiguió escapar de la órbita baja y se rompió en cuatro pedazos. Una pieza se quemó y dos aterrizaron en campos de Nueva Zelanda. Desde entonces, la resistencia atmosférica ha arrastrado la cápsula de aterrizaje hacia la Tierra. La nave espacial de titanio se desplaza actualmente a 17.000 millas por hora; chocará contra la superficie de la Tierra a 150 millas por hora.

El programa Venera ha cosechado muchos éxitos, como ser la primera sonda humana que aterriza en otro planeta y la primera que devuelve imágenes y sonido de la superficie de otro planeta.

📗 Libro de Historia: Nace Billy Joel (1949); Comienza el proceso de destitución del presidente Richard Nixon (1974); Muere la cantante y activista de los derechos civiles Lena Horne (2010); Muere la leyenda del rock Little Richard (2020).

En colaboración con 1440.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🩸 FILOSOFANDO

«Es tan agradable regalar flores mientras aún puedes oler su fragancia». - Lena Horne

🗓 Gracias por leer la edición número 13.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 192 (Tasa de apertura media: 41%).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: estamos en eso….

