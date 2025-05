☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

En esta edición: 🌍¿Cuántos países hay en el mundo? 🖋️El secreto para no dejar más ideas en el tintero 🕵️Lo que hay más allá de esta novela de misterio 📚¿Sabías que... 🎹Algunos hombres discretos 📊MCP: el USB-C de los agentes de IA 🤖ChatGPT para escritores de no ficción 📕 Empezó con 0 Seguidores, pero con una Idea Audaz 🧧El mejor puto libro del mundo 🙊Terror y fetiche 🥳Fiesta patria 🧑‍⚕️Recuerda como mueren los médicos 🪪Entre la Percepción e Identidad 🖼️Guía de supervivencia para entender el arte contemporáneo ☺️Efecto de presencia: La presencia de alguien puede cambiarlo todo ⚖️La comparación tóxica es regar tus propias plantas con veneno.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Manuel García Álvarez, Mapas Milhaud /

Manuel García nos lleva en un viaje hacia una incógnita que quizás te has hecho algunas veces, pero cuya respuesta seguro que desconoces, ¿cuántos países hay en el mundo?

Esta es una pregunta que siempre genera controversia. En los tiempos que corren, con lo bien definidas que tenemos las fronteras, parece sorprendente que no exista un consenso claro sobre cuántos países existen en el mundo, pero la realidad es que no lo hay. Pero que no haya contexto, no significa que no pueda hablarse sobre ello y entender cómo se puede llegar a distintas cifras que, dependiendo de las consideraciones que tomemos, pueden considerarse ciertas. Eso sí, antes de seguir, ¿seríais capaces de darme una estimación?1

Antes de empezar a contar, tenemos que definir qué es lo que vamos a contar. La definición y la terminología son un auténtico campo de minas, así que permitidme equiparar país con estado soberano, y ceñirme a la definición que se estableció en la Convención de Montevideo de 1933.

Y continúa un poco más adelante:

La idea parece sencilla: Un territorio definido, donde vive gente de forma permanente y que está regido por un gobierno. A eso únicamente hay que añadir que un país tiene que tener capacidades para tener relaciones con otros países… y aquí es donde aparecen todos los problemas. Las relaciones internacionales son extraordinariamente complejas, y el reconocimiento de los países no es algo que se pueda dar por sentado.

¿Cuántos países hay según la ONU?

Pues lo describe en su mapa:

Aunque solo hayan pasado 80 años, el mundo en 1945 era muy distinto del mundo actual. En el mapa de más arriba, aparecen en azul los miembros fundadores de la ONU, entre los que se encontraban casi la totalidad de América y Oriente Medio, parte de Europa y algunos países en otras partes del mundo. En amarillo, están los países que no formaron parte de la ONU inicialmente, entre los que se incluyen los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial y otros que no firmaron por circunstancias varias. ¿El resto de colores? Pues de una u otra forma muestran los territorios que aún eran colonias o dependientes de otros países. El caso más curioso es el de la India, que fue el único miembro fundador independiente cuando aún era una colonia dependiente del Reino Unido.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

¿ Has leído el contrato de servicios de Substack y Stripe España o Estripe México?

Antes de leer tu acuerdo con Substack, toma una tila …

Con motivo de las Revistas Colaborativas, he leído el contrato de servicios de Stripe España y Estripe México, y he traducido y leído el de Substack. Luego, he quitado mucho de lo que creo que no es tan importante, y he añadido mis comentarios.

Es casi como un dolor de muelas. Y, como abogado, me enfurece cómo nos tratan a los usuarios: El 99% de los derechos son de ellos, y el 99% de las obligaciones son nuestras. Si no te apetece leerlo (la versión corta está en el artículo más abajo), te cuento algunas curiosidades:

🎫 El documento de Substack es más corto y razonable que el de Stripe, imagino por razones como que no se trata aquí de una actividad regulada, y que Substack tiene que respetar también los estándares europeos (no distingue entre países, a diferencia de Stripe).

🎫 Aunque parezca extraño, hay muchas diferencias entre el “contrato” (más bien una lista de cláusulas claramente abusivas) de Stripe de España y el de México. Dada la presión que hace la Unión Europea en materia de privacidad, en España las condiciones son menos sangrantes. En el de México, en realidad, no hay privacidad alguna. Pueden ceder tus datos a “afiliados” (y vender tales afiliados con todos los datos), y 100 cosas más.

🎫 Una obsesión que he notado en Stripe México es la relativa a la declaración de impuestos. Stripe puede enviar todos los datos a las autoridades fiscales, puede suspender la cuenta por temas fiscales, etc. En la de España, las disposiciones no son tan contundente.

🎫 Substack impone reglas que no persigue, y eso me preocupa porque no sabemos si el resto de normas van a ser vigiladas y perseguidas (es decir, suspendiendo la cuenta) o no. Por ejemplo, sólo se puede utilizar, en las cuentas, nombres a los que tengamos derecho (de personas físicas o jurídicas), y hay miles de nombres de perfil que no cumplen con ello: “Cielo”, “Emperatriz”, “Ideas en Bruto”, etc.

🎫 Mientras que los términos aplicables a España son más generales, los de México son más detallados, determinando en qué porcentajes se considera un cambio de control de la empresa, etc.

🎫 Una importante diferencia es que en México puede utilizar Stripe una persona física no empresarial, y en España sólo autónomos y organizaciones. No se si se deberá a la economía informal en algunos lugares de América Latina (autónomos en la práctica, pero sin estar dados de alta), pero resulta una contradicción con respecto al énfasis en los impuestos.

Esta es la versión relativamente corta de los tres contratos o condiciones de servicio:

¿ Merece la Pena la “Industrialización” de Notas?

Nota: En realidad, podríamos haber titulado esta sección como “La Taylorización de Notas”, pero quizás suene más aburrido y economicista.

En la edición del Diario de ayer, comentamos en una sección (¿Es Substack insufrible ahora mismo por causa de las Notas?), que Luciana Cole creó mucha polémica con sus ataques a las Notas, antes y ahora, afirmando que Substack es insufrible actualmente, entre otras razones, por las “falsas notas profundas hechas para ganar tracción”, con personas que se alimentan “de tus inseguridades”. La mayoría de los comentarios y, especialmente los restacks, parecen sugerir que muchos están de acuerdo con Luciana.

Hoy, en una Nota, Daniel me ha preguntado si los datos del RETO (entre David y yo, sobre el impacto de las Notas en español) coincidían con los que había publicado Landon Poburan en un artículo titulado “Publiqué 10 notas al día y los resultados me sorprendieron: ¿Publicar más en substacks = más crecimiento? Lo puse a prueba” en abril.

Esto es interesante porque es un enfoque casi opuesto al de Luciana. Landon apuesta casi todo a las Notas, como se verá.

Antes, algunas precisiones:

Se señala por muchos que el mes de mayo está siendo más difícil para el crecimiento en Substack. Y lo que se mide en Notas no coincide con los datos de Landon.

Landon es uno de los grandes expertos en Notas y en crecer en Substack. Es muy analítico.

Respeto mucho a Landon, y mis críticas a su artículo son solo un punto de vista subjetivo, para nada una crítica a él. Esta sección, hoy especialmente, es de opinión, y es muy probable que esté equivocado en muchas de mis opiniones aquí.

Dicho esto, y haciendo las pertinentes traducciones, me gustaría comentar algunas de las afirmaciones que hace Landon en este artículo, que es bastante popular, y del que creo podemos extraer buenas lecciones (y las que no).

Landon, que vende una formación en Gumroad para los Substacks que quieran monetizar, pensaba que publicar más Notas aceleraría el crecimiento de su Substack, y se hacía eco de “gurús como Gary Vaynerchuk, que predica que el contenido de gran volumen es el truco definitivo para el crecimiento.” Así que lo puso a prueba, de forma escalonada:

“Empecé con Notas diarias. Luego 3 veces al día. Luego 5 veces. Por último, me lancé a publicar 10 Notas al día”.

¿Y el resultado? “El crecimiento se estancó”.

“La mayoría de las notas fracasaron. A algunas les fue bien. A unas pocas les fue bien. Pero ni una sola publicación alcanzó los 100 «me gusta». Resulta que más no siempre era mejor.”

Y, en vez de dejarlo ahí, como Landon es muy analítico, siguió investigando. Y observó:

… “un patrón similar entre otros que publicaban entre 10 y 20 veces al día: la mayoría de sus publicaciones no funcionaban.”

Y siguió pensando, hasta que encontró beneficios a publicar tantas Notas diarias. Y aquí es donde yo no estoy tan de acuerdo. Veamos.

Para Landon, el beneficio real de publicar tantas notas diarias no era el crecimiento, “sino la velocidad”, la rapidez con la que podía aprender lo que realmente funcionaba. Como explica:

“Al aumentar drásticamente mi producción, aceleré mi bucle de retroalimentación. En lugar de esperar semanas para ver las tendencias, obtuve datos casi instantáneos sobre lo que resonaba y lo que fracasaba.”

He aquí un resumen de lo que empezó a descubrir:

Las notas cortas (menos de 7 líneas) eran las que mejor funcionaban : no requerían hacer clic en «ver más», lo que facilitaba la participación y el consumo.

Los números, las estadísticas y los puntos de vista contrarios fueron los que más se compartieron : a la gente le encantan las ideas y opiniones cuantificables.

Las historias personales fueron las que más conectaron: cuando compartí mis propias experiencias, la participación fue más allá de los «me gusta», la gente comentó y restackeó.

Sobre esto último, acuérdate de lo que decía Luciana sobre las “falsas notas profundas hechas para ganar tracción”, con personas que se alimentan “de tus inseguridades”.

Nota: Un CTA, o Call to Action, es una llamada a la acción que tiene como objetivo guiar al usuario hacia un comportamiento concreto (por ejemplo, suscribirse). Esto es por lo que se dirá a continuación.

Seguimos. Ahora, Landon había encontrado una fórmula inesperada para crear “sistemáticamente Notas con mayores probabilidades de éxito.”

Y como es muy analítico, lo estructura bien en su artículo, empezando con la idea de que “más notas permitían más CTA”, sin sentirse “vendedor”. Y lo razona de varias maneras, que en mi opinión son poco congruentes en su conjunto:

Más oportunidades de destacar sus ofertas , “sin tener la sensación de estar enviando spam a mis suscriptores.” En realidad, se trata de un spam más diluido, pero nada más. Antes ponía una manzana en 1 litro de agua, ahora en 5 litros, pero la manzana sigue siendo la misma.

“Más variedad en cómo (y qué) promocionaba: podía probar diferentes ángulos, ventas suaves y CTA directas.” Entonces es que estaba aumentando el número de “CTAs”, no era menos vendedor, era más vendedor, pero la proporción seguía siendo la misma.

“Esto me llevó a vender más productos que antes, porque hablaba de mis ofertas con más frecuencia.”

Es decir, que, al final, lo que hace es llamar a más puertas. Claro, así se vende más, pero no veo como eso hace a uno sentirse menos vendedor. Además, la venta de más productos también puede deberse a otras razones (más suscriptores a su boletín, más tráfico a su Gumroad, etc).

Y, por supuesto, para publicar a esta escala, “necesitaba un sistema.”

Y yo me pregunto: No es mejor publicar el número de Notas que descubrió que era ideal (por ejemplo, 3-4 al día), y no tener que sentirse más vendedor, y así no tener que tener y crear “un sistema”?

El Sistema

Para no ahogarse, para no “quemarse” escribiendo tantas Notas diarias, creó este sistema, sobre el que voy a ir muy rápidamente (si a alguien le interesa más detalles, hará bien en leer el artículo de Landon, hay cosas muy interesantes). Ni toco los aspectos de la IA, porque mucha gente mejor que yo puede dar una opinión más ilustrada.

1. El Calendario de contenidos, en Notion.

Landon ofrece una plantilla para ello. Nada que decir.

2. Crear contenido por lotes.

“Escribía más de 20-30 Notas en una sola sesión. Luego, las soltaba en Notion para que estuvieran listas cuando las tuviera que tener. Esto me permitió reducir el cambio de contexto, reducir mi estrés general y mantener fácilmente el volumen.”

Claro, reducía su estrés de diario, a cada 2 o 3 días, pero en ellos la presión era el doble o el triple. No le veo tantas ventajas, sobre todo si no puede guiarse por lo que ese día le apeteciera decir.

Soy consciente de que, entre la comunidad española, también muchos lo hacen, y les va bien. Felicidades. Pero yo prefiero escribir Notas cuando tengo cosas que decir y me apetece.

3. Revisiones semanales del rendimiento.

Como hace Disney con las secuelas, aquí se trata de repetir “lo que funciona.” Y, cada semana, se dedicó a analizar sus Notas de mayor rendimiento. Luego, “remezclaba las ganadoras” (si, como un Frankestein), y así, su éxito fue “más predecible” y a surgir tendencias “para perfeccionar” su estrategia de contenidos.

Landon, de verdad que lo siento, pero esto no es así. Grandes productoras de cine, de televisión, las 5 grandes editoriales, incontables negocios digitales… Todos con grandes equipos, con gente que cobra altos sueldos. Si fuera tan sencillo predecir o ver tendencias, no veríamos esos programas, series, libros de famosos o películas hundirse en las taquillas o en las ventas. Las secuelas no funcionan tan bien, y, como en el amor, nunca fueron buenas las segundas partes.

El Proceso: Ideas para 10 Notas al Día

Claro, tras el “sistema”, había un nuevo reto: ¿Cómo seguir aportando ideas frescas cada día?

Y, entonces, con otro análisis, desarrolló un proceso, que es el siguiente:

1. Almacenar todas las ideas y pensamientos.

“Las ideas me vienen cuando menos me lo espero: en un paseo, en la ducha o justo antes de acostarme. Si no las capturo, desaparecen. He creado un banco de ideas utilizando Google Keep y Apple Notes. “

Esto ya lo hacen muchos, y desde hace generaciones de escritores.

2. Remezcla las Notas de mayor rendimiento.

A esto ya nos hemos referido antes. En mi opinión, se destruye parte, o todo, del proceso creador.

Lo bueno de Landon es que aporta muchos ejemplos de sus propias notas. Se agradece.

3. Sacar Notas de posts de formato largo.

“Cuando tengo más inspiración, incluso introduzco mi contenido de formato largo en ChatGPT y le pido que genere una Nota a partir del material. Este método garantiza que cada post de formato largo se convierta en un activo de contenido polivalente, ampliando su valor más allá de un único formato.”

Si la IA produce las notas, a partir de nuestros posts (y podemos tener cientos), entonces no hace falta ningún otro proceso. Ni tan siquiera un “sistema”.

En general, yo lo veo al revés: Una nota interesante puede ser la idea central, celular, de un artículo extenso. Rousseau escribió todo un libro clave de la filosofía política de la humanidad (El contrato social) basado en unas pocas líneas que leyó por casualidad en un periódico local.

4. Inspirarse en las preguntas de los lectores.

“Cada pregunta, comentario o DM que recibo es una fuente de ideas de contenido.”

En esto, estoy de acuerdo. De hecho, muchos de los proyectos (como el Directorio de Substack) tuvieron su origen en algunos comentarios.

5. Construyendo en público.

Esto ya lo hacen muchos por aquí, como Rafa Castón.

6. Publicar sin pensar.

“Algunas de mis Notas con mejor rendimiento no estaban planificadas: eran pensamientos que escribía según me venían. Sin planificación. Sin crear lotes. La idea aparece y empiezo a escribir.”

Aquí hemos llegado a la perfecta contradicción con todo lo anterior.

Quizás valdría la pena centrarse en esto, y sólo “industrializar” cuando la creatividad y las ideas se hayan secado del todo.

7. Modelar lo que funciona.

“Estudio los mejores posts en Substack, LinkedIn y X (antes Twitter) para encontrar formatos e ideas probados que pueda adaptar a mi propio público.”

Sobre todo en inglés, eso es lo que hace una legión de autores aquí, como lo han hecho los mismos en las redes sociales, y cómo las empresas (como Meta, copiando todo lo que ve), o incluso las editoriales (sacando libros parecidos a grandes bestsellers de la competencia) también hacen.

Conclusión: El volumen funciona, hasta que deja de hacerlo

Vuelve a señalar que, en su experiencia, el crecimiento en Substack es “una curva de campana.”

¿Sin notas? Sin crecimiento.

¿Notas diarias? Crecimiento constante.

¿3-5 Notas al día? Crecimiento más rápido.

¿Más de 10 notas al día? Meseta.

¿Publicas demasiado? Agotamiento.

Por ello, aconseja muy razonadamente:

“Elige un ritmo que puedas mantener durante meses y años, no sólo durante unas semanas. (…) No tienes que publicar 10 veces al día. Pero me alegro de haberlo hecho, porque he aprendido valiosas lecciones que ahora puedo compartir contigo.”

Bien, al final parece olvidarse un poco del sistema y el proceso. Incluso, esta conclusión final parece contradecir todo lo anterior. Porque, bajo mi punto de vista:

No es la aplicación de ese sistema y ese proceso lo que precisamente puede llevar al agotamiento? Porque no se trata de tiempo, sino de hacer cada día lo mismo, aplicando el sistema, el proceso, … Y no estamos en Substack por la creatividad?

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Hay un motivo por el que siempre sé hasta dónde pueden llegar mis ideas, incluso las más difusas o las que parece que no tienen pies ni cabeza. No se me quedan flotando en una nebulosa, ni las abandono por miedo a que no sean lo suficientemente buenas.

No necesito pasar semanas dándole vueltas a una escaleta que me ahoga, ni me lanzo a escribir a ciegas esperando un milagro. Cuando una idea me llama, aplico un sistema que me permite explorarla desde todos sus ángulos, entender a sus personajes íntimamente y descubrir su verdadero potencial narrativo. Todo esto, antes de escribir la primera línea del borrador.

Alba, El ingrediente secreto /

Te lo cuento sin rodeos, como Almudena cuando huele que algo huele raro:

hoy no vengo a hablar de tostadas ni de metáforas de nevera. Hoy vengo con un regalo bajo el brazo (y no es un tupper de croquetas, aunque casi).

Porque si estás leyendo esto, es que has sido parte de este viaje raro, divertido y un poco loco que empezó con una idea absurda: ¿Y si una ama de casa de Algeciras resolviera un asesinato sin despeinarse (mucho)?

Extranieza Miscelánea/

El declive en el uso de los sombreros y, especialmente, los sombreros de copa, se debe a que en el año 1892 la principal fabrica encargada de su manufactura cometió un error de diseño, que hizo que las copas de los sombreros midiesen dos metros de altura.

Ese hecho provocó múltiples accidentes que condujeron al eventual abandono del sombrero como icónica pieza de vestir que, durante mucho tiempo, fue un símbolo fundamental en el atuendo formal masculino. Aunque las personas de género no masculino también poseen cabeza y, por lo tanto, capacidad para portar sombreros de copa, los constructos sociales y de género de aquel tiempo dictaban que toda persona que pudiese ser categorizada como mujer según los criterios genitales de la época, quedaba estrictamente limitada, en términos de vestimenta, a llevar faldillas.

Ignacio M. Giribet, Jardín de idiotas/

Lunes de Volodos. Programa dedicado a Schubert en la Philharmonie de París. Desde mi oficina a la sala de conciertos concebida por Jean Nouvel transito el París horrible, el que no se visita, con sus bloques de apartamentos que parecen soluciones habitacionales soviéticas y sus paisajes de desesperanza urbana, de yonki y cancha de baloncesto, barrios acuchillados por una autopista elevada, el despotismo urbanista que parece gritarles “no haber nacido pobres”, su aire dejado de aquí la policía no entra, todo esto visto desde la altura de la ronda periférica, algo Blade Runner, no mire hacia abajo, no vaya usted a descubrir que Francia ha muerto. Me invita mi profesor de piano, con el que compartimos la complicidad de dos melómanos pesimistas. Ambos admiramos profundamente a este ruso nacionalizado francés, residente en Madrid, sublimador de Mompou.

🚀FUTURO

Daniel, The Learning Curve /

Hace unos días escribí que el futuro de las interfaces será por voz. Pero la voz es solo una capa. Lo importante no es cómo le hablamos a la IA, sino qué sabe cuando le hablamos. Y aquí entra un concepto clave:

Los modelos no son tan buenos como su capacidad de razonamiento. Son tan buenos como el contexto que les damos.

El problema es que hasta ahora, el contexto venía a cucharadas. Un PDF aquí, una API allá, una conversación por WhatsApp, un resumen en una app… Pero todo funcionaba de forma aislada. Sin conexión. Como si el modelo tuviera amnesia cada vez que cambiamos de canal. Ahí es donde entra MCP (Model Context Protocol).

Ekho comunicación /

Si te has planteado escribir un libro de no ficción, probablemente tengas un montón de ideas y datos en la cabeza. Tal vez ya has hecho una investigación preliminar o tienes una noción general de lo que quieres compartir con el mundo. Pero, antes de lanzarte a escribir de forma compulsiva, hay algo esencial que debes hacer: crear un esquema sólido.

Un esquema es el plano arquitectónico de tu libro. Es lo que te permite organizar tus pensamientos, estructurar tu contenido de forma lógica y asegurarte de que cada parte de tu libro tiene un propósito claro. El esquema es lo que marca la diferencia entre un manuscrito caótico y un libro bien estructurado que fluye con naturalidad.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

📕 Empezó con 0 Seguidores, pero con una Idea Audaz

Hace justo un año, Claudia Faith dejó atrás el mundo del emprendimiento tradicional para construir algo totalmente suyo, sin inversores, sin un gran equipo, sin hoja de ruta. Sólo con un portátil, una visión clara y el compromiso de ser coherente, lanzó Wander Wealth.

Empezó sin seguidores ni lista de correo electrónico, pero con una idea audaz: crear un negocio significativo sólo con sus palabras. Hoy, Wander Wealth es un Bestseller de Substack con casi 7.000 suscriptores y unos 200 miembros de pago.

liderazgodelbueno.com /

Es La Princesa Prometida. Ya está, no busques más, es ese y punto. Que sí, que tú a tope con Hábitos Atómicos, El Alquimista o la guía telefónica de Albacete, pero LPP se mea en la boca de todos esos libros.

Joder, es tan rara la frase anterior que me deja loquísimo hasta a mí.

En el libro aparece el mítico Pirata Roberts, ya sabes, has visto la peli. Venga, que sí, que has visto la peli, no te hagas el tontorroco conmigo. Bueeeeno, va, por ser tú te la cuento.

🎁 VARIOS

Ismael Martínez Biurrun, ficción [oscura]/

El terror es fetichista. Y no solo por la continua presencia de objetos mágicos o malignos en sus historias, sino fetichista en su misma esencia, como dispositivo de representación simbólica y manipulación de nuestros peores miedos. En definitiva, hacemos películas y escribimos libros de terror para poder pensar en la muerte y en las cosas más espantosamente reales, inevitables e innombrables, desde una distancia de seguridad.

Además, películas como El mono (Oz Perkins, 2025), Háblame (Michael y Danny Philippou, 2022) y Nunca te sueltes (Alexandre Aja, 2024) llevan el objeto-fetiche más allá de la pura iconografía promocional (el cartel de una película es otra forma de fetiche) y lo convierten en pieza central de su mecanismo narrativo, donde ausencias y traumas se materializan en objetos y engranajes que vienen acompañados por unas singulares instrucciones de uso.

Juana Isola, Queridxs Amigxs/

Si algún atrevido tocaba el timbre de casa en Halloween, mi mamá se asomaba a la ventana y le gritaba: Vení el 25 de mayo que te doy locro.

En las fechas patrias, mamá preparaba platos calóricos y, para la tarde, chocolate caliente. Nos recuerdo envueltos en lanas con la chimenea prendida —quizás realmente eran más fríos los inviernos hace treinta años—. Mi tío traía escarapelas y alfileres, y daba la vuelta a la mesa clavando la insignia en el lado izquierdo, sobre el corazón. No éramos tan argentinos el resto del año, tampoco sabíamos lo que celebrábamos, pero era tradición.

Antonio Jurado, Antonio te cuenta/

En 2011, Ken Murray, profesor de medicina, escribió el ensayo “Cómo mueren los médicos”, donde decía:

“A los médicos no les gusta morir como al resto de nosotros. Lo que es inusual en su caso no es la gran cantidad de tratamientos que reciben en comparación con la mayoría de los estadounidenses, sino los pocos a los que se someten. Pese a todo el tiempo que pasan ahuyentando la muerte de otras personas, tienden a estar bastante serenos cuando afrontan la suya. Saben exactamente lo que va a ocurrir, conocen las opciones y, por lo general, tienen acceso a cualquier tipo de atención médica que pudieran querer. Pero se van tranquilamente.”

Yuriria Cortés/

Abrimos los ojos y creemos ver el mundo. Pero ¿qué es lo que vemos realmente? ¿La realidad tal como es… o un reflejo íntimo de aquello que somos?

Nuestra percepción, lejos de ser una ventana transparente, es más bien un espejo pulido por millones de años de evolución, modelado por la cultura, la experiencia, el lenguaje y la identidad. Vemos lo que aprendimos a ver. Aquello para lo que tenemos nombre, categoría, atención. Aquello que nuestros sentidos, nuestros cerebros y nuestras historias son capaces de procesar.

Vemos, entonces, no lo que está “afuera”, sino aquello que puede pasar por el filtro de lo que somos. Y ese filtro, a menudo invisible, es también una prisión.

esteban dice/

Una banana pegada a la pared con cinta gris. Fue una de las obras más comentadas de los últimos años. Se expuso en una feria de arte en Miami, en la Miami Art Basel, una de las ferias de arte más importantes del mundo, y se vendió por más de 100 mil dólares, generando una ola de comentarios, prensa y profunda indignación.

“¿Eso es arte?”, “Yo también lo podría hacer.”, “Nos están tomando el pelo.”

Aunque parezca una provocación vacía, la obra sirvió para dejar algo en evidencia. Es una realidad que muchas personas no entienden qué están viendo cuando entran a una sala de arte contemporáneo. Y el arte actual, muchas veces, ya no busca que mires un objeto, sino que pienses una situación.

Jardín Mental 🌱💭 /

La presencia de alguien puede cambiarlo todo. Hay veces que pareces imparable, terminas tus tareas antes de lo esperado, todo fluye, tu rendimiento es excepcional. Y otras veces haces la misma tarea… pero todo se vuelve cuesta arriba. Lo único que cambia es que hay alguien más en la sala. No habla. No hace nada.

Dito Ferrer, Storytelling: Arte, Industria y Oficio. /

“Aterrado Juan” decidió emprender Y se unió a un grupo de colegas en Whatsapp. Sus colegas hacían más dinero que él Y empezó a sentir envidia. Empezó a copiarlos. A publicar lo que publicaban, A vender lo que vendían Y a odiarlos. Cada día, alegremente, interactuaba en sus contenidos Pero los odiaba. Sus colegas eran invitados a eventos Y él los odiaba por eso.”

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Starship, Disparo de Harvard

Este es el resumen de hoy:

📌 A La nave espacial Starship da una vuelta

SpaceX realizó anoche el noveno vuelo de prueba de su enorme vehículo espacial Starship, con resultados desiguales, ya que la nave alcanzó con éxito la velocidad orbital, pero se desintegró al reentrar. Tras despegar de la base estelar de Texas, la nave sin tripulación experimentó varios problemas, entre ellos una fuga en el depósito de combustible, lo que interrumpió los ejercicios previstos. Los controladores de la misión perdieron el contacto poco antes de un descenso en barrena incontrolado en el Océano Índico.

Se trata de la tercera prueba consecutiva en la que la Starship no consigue completar el vuelo. Tras el lanzamiento, el director ejecutivo Elon Musk -que ha vuelto «24/7» a sus empresas, dice, desde la administración Trump- señaló que el vehículo superó varios puntos de control de los vuelos 7 y 8 y prometió acelerar el calendario de lanzamientos a una vez cada tres o cuatro semanas.

Actualmente está previsto que Starship lleve astronautas a la Luna en 2027 como parte del programa Artemis de la NASA.

📌 Harvard retira la titularidad

Harvard ha revocado la titularidad de la profesora de la Escuela de Negocios Francesca Gino después de que una investigación interna descubriera que manipuló datos en múltiples estudios para apoyar sus conclusiones. Es el primer caso conocido de destitución de un profesor titular desde que Harvard formalizó su proceso en la década de 1940. Gino, considerada en su día una experta en ética y toma de decisiones, se vio sometida a escrutinio después de que el blog académico Data Colada señalara un estudio de 2012 sobre la honestidad que posteriormente se retractó.

Gino fue en su día una de las profesoras mejor pagadas de Harvard, con un salario anual de 1 millón de dólares en 2018 y 2019. Ha negado las acusaciones y ha demandado a Harvard y a los autores del blog por 25 millones de dólares, alegando difamación, incumplimiento de contrato y discriminación de género. Un juez federal ha desestimado la demanda por difamación, pero ha permitido que prosigan las demandas relacionadas con el contrato. Gino ha publicado dos libros y más de 140 artículos académicos, entre ellos uno sobre la deshonestidad en el lugar de trabajo.

Por otra parte, la administración Trump está tratando de cancelar todos los contratos federales restantes con la universidad, por un valor aproximado de 100 millones de dólares.

📌 Nuevo reparto de “Harry Potter”

HBO desveló ayer el reparto principal de su serie de televisión «Harry Potter», poniendo fin a una búsqueda de meses para los papeles principales de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley. Los jóvenes protagonistas -Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, respectivamente- empezarán a rodar la serie este verano, con un estreno previsto para el año que viene.

Más de 30.000 actores de Irlanda y el Reino Unido se presentaron a la convocatoria de casting abierta de HBO, anunciada el pasado otoño. La adaptación será un proyecto de más de una década, y cada temporada abarcará un solo libro de la serie de siete libros de J.K. Rowling. Warner Bros. ha descrito la adaptación como fiel a las novelas, con arcos argumentales más largos que las adaptaciones cinematográficas de 2001-11. Rowling actuará como productora ejecutiva.

«Harry Potter» es la serie de libros más vendida de la historia, con más de 600 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo desde la publicación del primer libro en 1997. La franquicia cinematográfica ha recaudado más de 7.700 millones de dólares en la taquilla mundial.

📗 Libro de Historia: Nace el atleta nativo americano Jim Thorpe (1887); se funda Volkswagen en Alemania (1937); nace la cantante Gladys Knight (1944); muere la poetisa y activista por los derechos civiles Maya Angelou (2014).

En colaboración con 1440 y nuestro equipo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Gustavo Franco, Ni lo Uno, ni lo Otro, Sino Todo lo Contrario/

Venezuela tuvo unas elecciones marcadas por la abstención opositora y previsiblemente el chavismo ganó. El CNE está empañado tras las elecciones del 28 de julio de 2024, por lo cual esa credibilidad está muy disputada, incluso entendiendo que el chavismo tenía todo a favor. De cualquier manera, una abstención no es la victoria que María Corina Machado le gustaría convencernos que es. En Rumanía, por otro lado, fueron anuladas y reconvocadas unas elecciones en las que —cuando no— hubo acusaciones de influencia rusa. Por eso se tuvo que anular e inhabilitar a quien ganó la primera vuelta de esas elecciones. Y luego, ya entre el 4 y 8 de mayo, un candidato centrista fue quien logró ganar tras aumentar considerablemente sus apoyos en la segunda vuelta con respecto a la primera. La guerra ruso-ucraniana, por otro lado, tiene formas de afectar el futuro rumano, moldavo y de la región separatista de Transnistria. Este es el menú del episodio 11 de Ni lo Uno, Ni lo Otro, Sino Todo lo Contrario.

Proponed alguno más que a todos nos pueda gustar.

🩸 FILOSOFANDO

«Si somos audaces, el amor arranca las cadenas del miedo de nuestras almas». - Maya Angelou

