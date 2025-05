☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

Este boletín ha sido posible gracias a la ayuda de N. Benedetta. Además, ella suele publicar en Notas una reseña de casi todos los artículos que aparecen en cada edición, ayudando, en consecuencia, en la difusión de tales posts.

En esta edición: ✒Esta pregunta te ayudará a superar la página en blanco. ✏Primeros pasos en la edición. 📚¿Quién se uniría para escribir artículos en una revista de Substack de pago y recogerlos en un libro? 📊 Cómo Medir la Autoridad Temática [en 2025] 📢Rumores en 4K: cuando la IA se convierte en altavoz del bulo digital 💰 Te enseño mis números sin filtros 💸 Estilo de Vida VS Calidad de Vida 😌 Cuidado vs. Trabajo 🎴 Evita el sartenazo de junio (y rescata tus historias) 📢 Las 7 habilidades que transforman tu aprendizaje.

🎁 Si estás suscrito al Diario, puedes todavía tener esta formación gratis de Víctor Millán

Además, con estos Bonus Exclusivos que ya nadie puede recibir, sólo el suscriptor del Diario de Substack que sea agraciado:

Para más información, la web oficial de esta formación está aquí.

Nota: Si tienes un producto que, tras tus experiencias con los usuarios de Substack, creas que puede interesar de verdad a los lectores, háznoslo saber en comentarios, por favor. Debe incluir alguna ventaja exclusiva para nuestros lectores.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣¿Has leído algún artículo genial que se haya compartido esta semana y que no es de los boletines que salen aquí? ¿O has escrito alguna historia de no ficción increíble que hayas publicado hace muy poco? Si es así, inclúyelo en los comentarios con una explicación de por qué crees que debería estar en el próximo número. Y lo haremos, con una mención a ti, para que el autor que has seleccionado sepa que eres tú.

Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LA GRAN HISTORIA

El lado oscuro del verbo: una poética de lo soez

Sapienciología /

En este artículo, Sergio Parra nos sumerge en el universo visceral y simbólico del lenguaje soez, explorando su parentesco secreto con la poesía y su capacidad de expresar lo más crudo, lo más humano. Una lectura tan lúcida como irreverente:

Todas las palabras cumplen una función: informan, advierten, solicitan, exigen o prohíben. Pero hay un tipo de palabra que ejerce un poder peculiar, casi taumatúrgico. Son las palabras que no solo comunican, sino que conmueven. Como conjuros de un grimorio secular, alteran el ánimo del interlocutor, nos exilian de un grupo o nos integran en otro, nos hacen parecer maleducados… o pueden incluso merecernos una buena bofetada. Hablamos del lenguaje tabú: las palabrotas, las groserías, los insultos, las obscenidades. Ese vocabulario impuro, marginal, pero visceralmente eficaz.

Y continúa:

Estas palabras no se procesan como las otras. No nos detenemos en su significado formal, su denotación, sino que lo que nos sacude es su carga emocional, sus connotaciones: repulsivas, agresivas, escatológicas, sexuales, sagradas. En este sentido, el lenguaje soez guarda una secreta afinidad con el lenguaje poético. La poesía exalta; lo obsceno subvierte. Si aquella es el lado luminoso de la Fuerza, esta es su reflejo oscuro. No en vano, en la obscenidad también opera la hipérbole: no se pretende describir la realidad con fidelidad, sino deformarla hasta el delirio, exagerar los defectos del otro hasta hacerlos insoportables. El insulto, como el poema, es artificio pasional.

Y también:

Ahora bien, el lenguaje nació tanto para coordinar acciones como para encarnar símbolos. Nombrar es invocar. Al mencionar lo ausente, creamos una experiencia sensible de lo que no está. De ahí que, frente a lo desagradable, muchas veces prefiramos el silencio o el rodeo. No todos los términos son iguales: polla no convoca las mismas imágenes que pene, aunque ambos aludan a lo mismo. Hay palabras que no nombran: evocan, golpean, marcan.

Sobre este artículo, Javier Jurado escribió:

Coincido contigo en ese contraproducente efecto represor en los eufemismos. Pero creo que también hay otro efecto interesado en usar tu argumento para abusar del lenguaje malsonante liberador, y es el de proyectar una imagen más grande y agresiva de lo que realmente hay detrás. Como los animales cuando gritan a frecuencias graves para aparentar un tamaño mayor. Las palabrotas tratan de suplir carencias en el discurso.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

¿ Es Substack insufrible ahora mismo por causa de las Notas?

Luciana Cole creó en su momento cierta controversia en Substack con palabras como estas (todas son traducciones nuestras):

No quiero leer que vas a ponerte jazz lo-fi para leer a Sally Rooney con una vela perfumada de 40$ encendida junto a tus sábanas limpias de Urban Outfitter. No es por odiar, pero eso es entre tú y los dioses, y cuando dijimos «Dejemos nuestros teléfonos y borremos Instagram » no era para publicar un newsletter insípido con detalles que sólo deberías compartir con tu terapeuta.

Más adelante:

No vayas quejándote en notas de que tu tiempo de pantalla es tan alto que has borrado las redes sociales de tu teléfono sólo para quejarte de ello en otra red social. SUBSTACKS ES UNA RED SOCIAL, CABRONAZO. PUEDES GUSTAR COSAS, RESPONDER A COSAS, COMENTARIOS, VER VIDEOS, ESCUCHAR PODCASTS. LEER. ES UN MEDIO SOCIAL.

Más adelante:

Substack es un lugar maravilloso donde grandes mentes vienen a leer y escribir, pero también mentes menos que espectaculares han venido a este lugar, se han cagado en la diarrea y lo han llamado escribir porque Substack se ha convertido en la nueva aplicación guay en la que estar, post-TikTok. Todo el mundo se está convirtiendo en escritor porque está tan codificado Didion en Vogue.

Más adelante:

…escribir tus pensamientos en tu app de notas no te convierte en escritor. Haber llegado a la cima en la escuela media cuando leías Los Juegos del Hambre y Percy Jackson no te convierte en Sylvia Plath. Prueba a meter la cabeza en el horno y luego ya veremos lo de la higuera.

Y lo vuelve a hacer ahora, con este título: ¡A LA MIERDA LAS NOTAS! Substack es insufrible ahora mismo, acerca de las “falsas notas profundas hechas para ganar tracción, y falso creador profundo que se alimenta de tus inseguridades”.

Algunos de los párrafos más destacados y famosos:

¿Así que las Notas son lo único que todo el mundo lee estos días? ¿De verdad? Creamos un Twitter 2.0 para chicas crónicamente conectadas (y solteras). Se suponía que íbamos a crear un espacio en el que pudiéramos aprender y apoyarnos mutuamente, y ahora todo son falsas notas profundas hechas para tener influencia, y yo no estoy por eso.

Más adelante:

Ya nunca abro esta aplicación porque mi feed está inundado de esas falsas notas profundas que dicen “si eres creativa, significa que eres un alma vieja, alguien que ha sufrido y que ve el dolor en los demás”, lo siento, pero ¿no has oído hablar de Picasso? Literalmente uno de los artistas más viles que ha existido.

Más adelante:

Ser artista no te convierte en una buena persona, ni te hace empático. Ser artista sólo significa que eres insufrible la mayor parte del tiempo porque de lo único que quieres hablar es de arte, de cómo hacerlo, de cómo mejorarlo, y tienes un interés muy nicho y específico que hace que cualquiera tenga un ataque de pánico cada vez que es tu cumpleaños y tienen que hacerte un regalo.

Más adelante:

No todo el mundo conseguirá un público, y no pasa nada, está bien, yo estoy bien con cualquier público que tenga porque al menos son amables y divertidos, y responden a los comentarios mezquinos por mí como perros de presa (os quiero a todos). El objetivo de escribir no debería ser que te lean, sino encontrar placer en la escritura. Si no te gusta el acto de escribir y sólo lo haces por tu público, entonces, cariño, te has equivocado de camino.

Más adelante:

Así que, por favor, no te quejes en las notas de que a nadie le gusta lo que escribes, la verdad es que tal vez tu escritura apeste, o tal vez no hayas encontrado aún tu nicho. ¿Crees que soy feliz cuando un artículo en el que he invertido 13 horas recibe 2 likes por 1k visitas? Sin embargo, no me ves lloriqueando por ello.

Más adelante:

Escribir te convierte en una cosa: escritor. El resto depende de ti, y hay belleza en la libertad de hacerlo. No tienes que ser una oscura académica con un café y una pila de novelas rusas a tu lado mientras escribes, no tienes que ser Carrie Bradshaw fumando a morro cada vez que dice «No pude evitar preguntarme», puedes ser tú misma, y creo que ése es el mejor regalo que puedes hacerte a ti misma.

Entonces, respondiendo a la pregunta que hace la autora (¿Es Substack insufrible ahora mismo por causa de las Notas?), la mayoría de los comentarios y, especialmente los restacks, parecen sugerir que si.

La Importancia de las Recomendaciones en Notas en la Selección para el Diario

Me parece muy interesante estas consideraciones de David:

Las “recomendaciones en Notas” quizás es lo mejor que tiene esta red social.

Por eso es tan importante, aunque David no lo menciona, agradecer al que escribe la recomendación. Porque es pieza clave del ecosistema.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Solo sé escribir /

No hay cosa que más odie que sentarme a escribir y que no me salga nada. Aunque tenga claro lo que quiero escribir. Me pongo a darle vueltas, escribo una frase, la borro, pruebo con otra, la borro también. Hasta que me cabreo y me pongo a otra cosa. Supongo que también te pasa. En ocasiones ocurre porque sabes que quieres escribir sobre un tema, pero no sabes cómo abordarlo.

Con alma de escritora /

Si planificar y escribir tu manuscrito te ha resultado difícil, déjame advertirte de que eso solo es el principio. Ahora viene el duro proceso de corregir y editar tu novela siguiendo un orden lógico que no deberías saltarte si quieres que tu novela romántica se publique con la mejor calidad posible.

El proceso de edición de un libro consta de tres pasos: corrección, maquetación y diseño de la cubierta. Parte del proceso puedes hacerlo tú, de hecho, hay una primera parte que te corresponde sí o sí: convertir el borrador de tu novela en un manuscrito.

El jueves escribí el siguiente título en una sección del Diario de Substack:

¿Quién de vosotros se uniría para escribir en una revista de Substack de pago? Empezando un modelo de cooperativa de autores …

Dado el éxito y el número de personas que ya se han unido, ahí se anuncian los primeros pasos.

🚀FUTURO

Audiencias /

En este memo: ¿Cuál es la idea que hay detrás de la autoridad temática? ¿Cómo define la comunidad SEO la autoridad tópica después de las AIO? Prueba de concepto: Cómo medir la autoridad tópica. Por ejemplo "comercio electrónico”. Ejemplo: "análisis del gasto”. Por ejemplo «gestión del ciclo de vida de los contratos». Por qué debes medir la autoridad tópica. Las palancas prácticas de la Autoridad Temática. Cómo influye la Autoridad Tópica en los resultados de la IA. Predicciones sobre la autoridad tópica para el futuro de la SEO. Cómo enfocar la Autoridad Tópica.

IA como puedas/

Durante la gala de Eurovisión, mientras media Europa coreaba estribillos imposibles o se metía de lleno en polémicas, yo vi dos vídeos virales:

💥 Uno mostraba un bombardeo real en Gaza.

💥 El otro, una ayuda humanitaria ficticia lanzada desde “aviones chinos”.

Solo uno era cierto. Ambos se compartieron igual.

En la era de la IA, los bulos no son lo que eran. Ahora se presentan en HD, se generan en segundos y, lo más peligroso, se propagan más rápido que un meme de Pedro Pascal.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

liderazgodelbueno.com /

Tenía una corazonada: lo de publicar un audio y crear expectación iba a resultar extraordinariamente bien. Lo ha hecho. Ahora queda la segunda parte, aprovechar que va a desaparecer en unos días para conseguir traer nuevas víctimas a mi secta mesiánica nuevos suscriptores a mi boletín informativo a la par que simpáticamente interesante.

Típicamente mis audios tienen unas doscientas descargas el primer mes, este lleva 223 en dos días.

El Substack de Finanzas/

¿Alguna vez pensaste que ganar más lana era lo que te iba a dar por fin la vida que quieres?

¿Recuerdas tus primeros ingresos? Ese pensamiento de:

"Cuando gane el doble voy a _________" (inserta aquí todo lo que juraste que ibas a hacer).

La Psicoletter del Emprendimiento/

¡Hellouu! Soy Sara Enrique, psicóloga, investigadora y docente, y cada quince días te escribo una nueva edición de la Psicoletter: la newsletter de Psicología del Emprendimiento.

¿El propósito? Acompañarte en tu viaje emprendedor para que sea sostenible y que el éxito no sea a costa de tu salud.

Pretende ser 🍃 un soplo de aire fresco, cuando no hace frío. ¿Te unes?

🎁 VARIOS

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Faltan seis días para que junio nos dé un sartenazo en la cabeza y puede, solo puede, que 2025 todavía no se haya convertido en tu año de escritura. Bueno, pues, si esa historia que te tenía la mente secuestrada en enero sigue siendo un fantasma en tu cabeza, tengo una sospecha de por qué ocurre y la seguridad de que si no haces algo radicalmente distinto, seguirá ocurriendo.

conexión cogni/

El aprendizaje es uno de los fenómenos más complejos e interesantes de la experiencia humana. Para muchos teóricos académicos, es evidente que el ser humano aprende desde el momento en que nace, lo cual le otorga un carácter universal que debería regirse por reglas y condiciones específicas. Para otros, resulta más difícil de analizar, ya que forma parte de la experiencia subjetiva de cada persona y, por lo tanto, argumentan que no se pueden establecer condiciones, reglas, métodos o premisas universales que "provoquen" el aprendizaje.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Golpes rusos, Dieselgate,

Esto es el resumen de hoy:

📌 Ataques de drones rusos

Al menos 12 personas murieron y varias más resultaron heridas tras un ataque masivo ruso con aviones no tripulados y misiles contra ciudades ucranianas el domingo. La andanada -que incluyó más de 350 drones explosivos y nueve misiles de crucero- fue la mayor hasta la fecha en los tres años de guerra.

Los ataques son la última señal del debilitamiento de las perspectivas en las conversaciones de alto el fuego dirigidas por Estados Unidos, y se producen menos de una semana después de una llamada de dos horas entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Trump criticó duramente a Putin ante los periodistas tras los ataques del fin de semana, aunque sigue sin estar claro si darán lugar a un cambio en la política de la administración respecto a la guerra. Putin dijo que la medida respondía a la presencia de drones ucranianos en territorio ruso.

Sobre el terreno, Rusia posee casi el 20% del territorio ucraniano anterior a la guerra y ha intentado avanzar a lo largo de las líneas del frente, aunque ambas partes llevan meses en un punto muerto efectivo.

📌 Condenados los directivos del Dieselgate

Un tribunal alemán condenó ayer a cuatro ex directivos de Volkswagen por fraude en el escándalo «Dieselgate», que dura ya una década. Dos ejecutivos que trabajaban en tecnología de motores fueron condenados a varios años de cárcel; los demás recibieron penas suspendidas.

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. descubrió el escándalo en 2015, revelando que VW había instalado los llamados dispositivos de desactivación en modelos que databan de 2009. El software permitía a los vehículos superar ilegalmente las normas de eficiencia diésel en entornos controlados, mientras producían hasta 40 veces más contaminación en condiciones de conducción reales. Más de 11 millones de coches en todo el mundo se vieron afectados por el fraude, que los ingenieros afirmaron haber puesto en práctica por falta de tiempo y presupuesto.

Se cree que el escándalo -que costó a VW 34.000 millones de dólares en multas y costas judiciales- ha acelerado el cambio mundial hacia los coches de batería. Antes de 2015, los coches diésel representaban más de la mitad del mercado europeo. Ahora representan menos del 10% del mercado.

📌 Diagnóstico de "Piano Man”

La esposa de Billy Joel agradeció ayer a los fans sus muestras de apoyo tras la revelación de una afección cerebral que afecta a la audición, la visión y el equilibrio del músico.

Al cantante, de 76 años, se le diagnosticó recientemente hidrocefalia de presión normal, un trastorno que provoca la acumulación de líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro, lo que afecta a su funcionamiento. Esta afección es más frecuente con la edad, y se da en el 0,003% de las personas menores de 65 años, pero en el 5,9% de las mayores de 80 años. Puede estar causada por diversos factores, como un tumor cerebral, un traumatismo craneal o una infección. Joel se someterá a fisioterapia para tratar la enfermedad, que es reversible. Cancela todos los conciertos previstos hasta julio de 2026.

Joel forma parte de una cohorte de músicos mayores que siguen haciendo giras a una edad más avanzada. Los músicos de más de 60 años constituyeron cuatro de las 10 giras más taquilleras del año pasado, recaudando colectivamente más de 844 millones de dólares.

📗 Libro de Historia: Nace la bióloga marina y escritora Rachel Carson (1907); nace el estadista estadounidense Henry Kissinger (1923); Ford deja de fabricar el emblemático Modelo T (1927); se inaugura el puente Golden Gate en California (1937); nace el rapero de Outkast André 3000 (1975).

En colaboración con 1440 y nuestro equipo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Proponed alguno que a todos nos pueda gustar.

🩸 FILOSOFANDO

«Si hay poesía en mi libro sobre el mar, no es porque la haya puesto deliberadamente, sino porque nadie podría escribir con veracidad sobre el mar y omitir la poesía». - Rachel Carson

🏆 ¿Qué sección te ha gustado más?

Tu opinión nos importa mucho. Votando en esta encuesta nos ayudas a mejorar el contenido del Diario. ¡Muchas gracias! 💙

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

📵 Los boletines más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los persistes entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Mañana publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 357 (Tasa de apertura media: 36 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 47.

La publicación Columnas es gratuita, a menos que quieras pagar. Por ahora no vamos a decir eso de “Este recurso solo existe gracias a las personas generosas que se suscriben por .. al mes o al año (lo que equivale a solo … al mes).”

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar el periodismo realmente original de Substack y el mundo, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario