☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

En esta edición: 🖼️La Dualidad del Creador: Arte vs. Comercio 🧠Ilusión de control: Tu cerebro necesita seguridad (aunque sea mentira) 📚Fui a la Feria del Libro de Madrid. Y no creo que vuelva ⚔️Primera línea o primer abismo ⛓️‍💥Rompe los silos de información con Notion+IA 📜 ¿Dónde Publicar tu Startup y conseguir tus Primeros Usuarios?: Nuevos Puntos de Referencia de a16z para Startups de IA ✍️Extraño manual sobre cómo escribir con Inteligencia Artificial sin matar tu creatividad (Parte 2) 📖 Cómo aprovechar las tendencias de Amazon.es si eres autor autopublicado 🛣️Ventas, laberintos y autopistas 🤳Content curators Cuando nadie te busca, Trump vs. Musk, X y Substack. 👓Soy escritora y no investigo 🌍Otra forma de construir un mapa: Las Islas Marshall 🪶Rutina de escritura para escritoras ocupadas 📣 Lanzamiento al desnudo: 10% de conversión, ventas, errores… 👩‍💻🎙️Ya no pago IRPF.

Y mucho, mucho más.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LA GRAN HISTORIA

Errante digital/

Un artículo afilado y necesario sobre la eterna tensión entre integridad artística y mercado. ¿Hasta qué punto es posible crear sin ceder? ¿Y hasta qué punto incluso la rebeldía termina siendo una marca más?

¿Admiras la terquedad casi romántica de ese director cuya película nunca se filmó porque "no cedió a los estudios"? Yo también. La Dune de Alejandro Jodorowsky es quizás el ejemplo perfecto de esto. Es el Mito del Genio Incomprendido. Un proyecto tan ambicioso que nunca pudo materializarse, pero cuyo fracaso generó un culto de admiración mayor que muchas películas exitosas. Lo celebramos precisamente porque nunca tuvo que enfrentarse a la realidad comercial. Se quedó en una idea, un ideal. Y ninguna obra real, por admirada que sea, puede competir con eso.

Creemos que admiramos al artista irreductible, pero como creadores nos preocupamos por métricas. El dilema es tan moderno como inevitable:

La lucha del creador moderno es constante. En un extremo, cuando consumimos arte, veneramos al artista inflexible que antepone su visión pura a cualquier concesión comercial. En el otro, cuando creamos, valoramos términos como "rentabilidad" y "público objetivo". De pronto, nos preocupamos por el ROI. Una de las razones del fracaso es que era algo demasiado diferente a lo que existía en ese entonces. Más allá del presupuesto desbordado —Jodorowsky no pensaba en dinero, porque no le importaba, pero tampoco lo estaba poniendo— y la duración final —alrededor de las 10 horas—, el estudio y los productores no sabían cómo clasificarla. Encasillamos las obras artísticas en géneros específicos, no para limitar al creador, sino para ayudar al público a descubrir lo que busca. Es un acto pragmático.

Tres ejes que definen nuestra época y, a la vez, nuestras contradicciones:

El arte es esencial para nuestra humanidad.

El dinero es necesario para nuestra supervivencia.

La tecnología es inevitable en nuestra evolución.

Como opina el autor, quien logre navegar esta intersección —explotar la tecnología a partir del arte— tendrá abundancia material (dinero).

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

Si acabas de empezar en Substack, no cometas el mismo error tonto que yo. Lo mismo se aplica si estás empezando una newsletter en cualquier otro sitio, la verdad.

Este es el título y subtítulo de un post muy popular (en inglés) de Linda Caroll, que lleva 6 años en Substack, y a la que pedimos permiso para reproducirlo (y está en otro lado la traducción de su artículo, porque nos ha parecido que era demasiado larga para el Diario).

Me gusta cómo refleja la experiencia de hacer algo por primera vez en la vida:

En la década de 1920, los feriantes regalaban puros como premios. Así que cuando aquel joven elegante no conseguía meter todos los aros en la botella, el feriante gritaba «¡Casi, pero no hay puro!» e intentaba avergonzarlo para que pagara más monedas y lo intentara de nuevo. Casi, pero no hay peluche gigante» no suena igual. Hace unos meses, empecé un segundo Substack. Se llama History of Women (Historia de las mujeres). ¿Y sabes qué? También la fastidié. Casi, pero no hay cigarro.

Y también esto, que ayudará a entender mejor el resumen que he hecho más abajo:

Cuando empecé este newsletter, era un lugar para mantenerme en contacto con mis lectores en Medium. Fue antes de que Medium ofreciera correos electrónicos y el feed tampoco funcionaba bien entonces. No había ningún significado detrás del nombre. Porque empezar un newsletter es un poco intimidante al principio. Nos preocupamos por todas las cosas equivocadas. Por ejemplo, ¿seré capaz de mantenerlo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Encontraré cosas sobre las que escribir cada semana o me pasaré más tiempo mirando la página en blanco? ¿Espero? ¿Tengo que hacer un logotipo? ¿Y una página de bienvenida? ¿Y un correo electrónico de bienvenida? Hay tantas cosas que hacer que no pensamos bien el nombre. Lo llamé «xo Linda». ¿Sabes por qué? Porque así es como firmo mis correos electrónicos. Jajaja. No es broma. Lo veo todo el tiempo. La newsletter de Jenny. Cartas de Sue. El substack de Bob. Si hiciste lo mismo, no te avergüences. Yo también lo hice.

Lo más destacado del artículo creo que es lo siguiente:

Señala que mucha gente comete el error de principiante de usar solo su nombre + «Newsletter» o «Substack» (como «xo Linda» o «Bob's Substack»). Esto te limita a conseguir solo lectores que ya saben quién eres.

Ella aprendió esto por las malas al crear dos Substacks diferentes: uno con un nombre vago («xo Linda») y otro con un nombre claro («Historia de las mujeres»). El segundo está creciendo el doble de rápido (pero tiene sus propios problemas).

La red Substack es realmente increíble para promocionar newsletters, pero solo funciona si la gente puede saber de qué trata tu newsletter solo por el nombre. Por ejemplo, si ves «Historia de las mujeres» en una lista, sabes exactamente lo que vas a encontrar. (No estoy totalmente de acuerdo, pero esa es mi opinión).

Hay dos formas inteligentes de nombrar tu Substack: decirle a la gente exactamente lo que va a encontrar (como «Historia de las mujeres») o dirigirte a un público específico (como «El ecologista» o «Revista Oldster»).

Si te has equivocado con el nombre, puedes cambiarlo totalmente en la configuración. No tienes que empezar de cero, aunque si tu newsletter actual está funcionando bien, quizá sea mejor no cambiarlo.

Casi se podría decir que el artículo de Linda es oro puro para cualquiera que se sienta atascado en la fase de «¿cómo llamo a esto?». El nombre de tu newsletter es más que una etiqueta: es una invitación. Hazlo claro, dale significado y deja que abra la puerta a las personas que tienen que ver con lo que compartes. No solo estás creando una marca, estás creando conexiones.

🤳 ¿Qué hacer cuando nadie nos busca?

Hoy vamos a hacer un ejercicio un tanto inusual: curar la curación de la curación (de medios). Me explico:

La newsletter SEO IA de José Manuel Sánchez hace referencia y cura la Editorial de Jot Down que escribe Ángel L. Fernández Recuero: Qué hacer cuando nadie nos busca. A su vez, el post de José está recogido en una parte del artículo “Cuando nadie te busca, Trump vs. Musk, X y Substack” de una newsletter que procuro no perderme nunca, Content curators, que escribe Javier Guallar y que, con permiso de Javier, vamos a curar y comentar en esta sección.

La editorial de Jot Down relata cómo su tráfico ha caído un 35,8% en cinco meses, por varios motivos que ya se apuntaron hace 2 días en este Diario: los buscadores y redes sociales ya no dirigen tráfico, y el impacto de la IA. Señalan:

Es el principio de una era sin clics. (…) es un fenómeno global que afecta a todos los medios que dependen del acceso abierto, de los motores de búsqueda y del tráfico social para ser leídos. La web, tal como la conocíamos, está dejando de existir.

Y más adelante:

ChatGPT, Perplexity, Claude y otros modelos generativos devuelven respuestas completas, muchas veces sin enlaces, sin fuente visible, sin mención. Cada vez más personas formulan preguntas y obtienen respuestas sin pasar por nuestras páginas. Como si estuviéramos de más.

El panorama será cada vez “más negro”, según Jot Down:

Los ingresos por publicidad seguirán bajando. El modelo de gratuidad masiva está muriendo.

Con todo, observa Javier Guallar que “la editorial de Jot Down no está planteada como una simple queja, pues busca soluciones: alianza con Menéame, llamada a la suscripción”, o, como dice Jot Down y resalta Javier:

La industria se hunde, pero la cultura no. La tecnología avanza, pero no piensa. Y los medios, si quieren seguir siendo algo más que envoltorios de datos, tendrán que recuperar su función esencial: contar lo que pasa con una voz reconocible, con un criterio propio, con una mirada que no pueda ser automatizada. Lo que necesitamos ahora no son estrategias de captación, sino compromisos de sentido.

En mi opinión, esta última reflexión es hermosa, pero poco concreta. Por ello creo que artículos como los de Pau Samo pueden ayudar aquí:

Del click al control: construye tu ecosistema digital antes de que te borren del mapa, de La Pauletter.

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante (como ha hecho Pablo más abajo con su artículo), o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores.

Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

A FONDO

Jardín Mental /

En una pequeña sala blanca, sin ninguna distracción, una persona se sienta frente a una máquina. Delante hay 2 botones. Cada uno con luz. Uno dice "Sí". El otro, "No".

Se le dio una tarea: hacer que la luz de "Sí" se encienda tantas veces como pueda.

No se le dijo más.

Con alma de escritora /

Este fin de semana he estado por primera vez en la Feria del Libro de Madrid, y no creo que vuelva.

Que conste que odio las aglomeraciones y, aunque esperaba encontrarme a mucha gente, para nada esperaba esa marabunta de codazos y pisotones.

Empecé mi visita con mal pie.

Me hacía una ilusión tremenda llevarme la firma de alguien que me gusta mucho. Me informé de horario, caseta y que daban tickets una hora antes.

Tinta y hechizos para escritores /

Hoy en este nuevo pergamino te traigo nuevos temas que iluminarán tu sendero como creador de historias:

👉Conjuro de creatividad: ¿Cómo comenzar tu historia con un buen enganche? 👉 Blog desde mi scriptorium: Héroes de Dracowood

🚀FUTURO

Está todo mal /

Cada día tus clientes preguntan exactamente lo mismo por WhatsApp, email o llamada. Siempre las mismas consultas, siempre el mismo tipo de duda. Y el equipo buscando y preparando la misma respuesta una y otra vez.

Acudiendo a esa “nube” de archivos con un montón de ficheros, no siempre bien ordenados. Removiendo una y otra vez las bandejas de email a ver si la respuesta aparece por agitación. Buscando ese mensaje donde estaba todo perfectamente explicado para glorificar un poco más el copy/paste.

VC, Startups y Mercados /

Nuevos puntos de referencia para startups de IA, comprender la disposición del cliente para comprar y el marco de marketing de Super Mario.

Nos sumergimos aquí en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En la newsletter de hoy:

Análisis en profundidad: Dónde publicar tu startup y conseguir los primeros usuarios.

Análisis rápido: Nuevos puntos de referencia para las startups de IA: velocidad, retención y lo que esperan los inversores de capital riesgo. La pirámide del comprador: comprender la disposición de los clientes a comprar tu producto. El marco de marketing de Super Mario.



Escribe PRO⌨️ /

Víctor ofrece esta segunda parte dedicada a cómo escribir apoyándote en inteligencia artificial sin matar tu creatividad.

En la primera parte que publiqué hace unos días te contaba los mandamientos que me pongo al trabajar con IA y la idea que creo que debe persistir siempre cuando lo hacemos. Hoy vamos con dos recursos muy prácticos:

Una checklist con cortafuegos para que la IA no haga vaga tu escritura Un prompt para ahorrarte tiempo al crear borradores apoyándote en IA.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Escribe y Publica /

Una cosa está clara: el mercado editorial está cambiando. Y si eres autor autopublicado, ahora es uno de los mejores momentos para hacerte un hueco. Nunca fue tan fácil llegar al lector… pero tampoco fue tan necesario hacerlo con estrategia.

Porque publicar por tu cuenta ya no es solo cuestión de escribir una buena historia y subirla a Amazon. Se trata de entender qué funciona, por qué funciona y cómo puedes aprovecharlo tú, sin perder tu autenticidad como creador.

liderazgodelbueno.com /

La mayoría de la gente se enreda vendiendo. Se enreda. Cuenta cosas que no vienen al caso, que si mira que equipazo tengo, que si te voy a poner setenta diapositivas sobre trabajos similares que vas a acabar deseando que esto fuera el pase de fotos de cuando tu cuñada volvió de crucero por el Mediterráneo que ligó con aquel mulato tan guapo, que ni era guapo ni ná, pero que a tu cuñada es que la volvía loquísima.

Se enredan.

🎁 VARIOS

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

La clave es que no investigo durante las primeras fases de la escritura.

No lo hago cuando desarrollo la idea ni cuando me lanzo al primer borrador y hay un motivo para ello. En esas fases iniciales, lo que hace falta es descubrir qué es lo que quieres contar. Se trata de momentos delicados y si los perturbas poniéndote a investigar, la hiperconexión con la historia desaparece y las posibilidades de abandonarla se multiplican.

Una cosa que me ha enseñado la experiencia es que si sientes que necesitas conocer hasta el tipo de tejido que se usaba en la época en la que sucede tu historia, lo que te pasa en realidad es que no tienes fe en ella porque no la conoces.

Mapas Milhaud /

Un mapa, en términos generales, es una representación del mundo que nos rodea. Estamos acostumbrados a que esa representación se haga sobre el papel o, en los últimos 20 años, en formato digital. Lo más común es que esa representación tenga una temática principalmente geográfica, a poder ser, centrándose en alguna característica de un territorio definido1. El mapa puede centrarse en la línea de costa, los ríos que surcan una llanura, caminos, carreteras, cadenas montañosas, ciudades, islas, la elevación del terreno o la profundidad de las aguas. Todos estos elementos estáticos nos ayudan a situarnos en el espacio.

El escritor flexible/

Hay días o semanas enteras en los que escribir parece un lujo.

No porque no quieras.

Sino porque estás demasiado cansada para sostener otra tarea más.

Trabajas. Cuidas. Luchas por tener cinco minutos de paz.

Y en medio de todo eso… ¿de verdad vas a escribir una novela?

La respuesta corta: sí.

La larga: sí, pero con otra lógica.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Como “ponerse al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan” es lo que nuestros lectores tienen más claro que habría que retirar, y es la sección que gusta menos (sólo un 13%), ya no aparecerá “por estos lares”.

Sin embargo, nos han surgido algunas ideas, casi “revolucionarias”, de hacer un resumen semanal (noticias y curiosidades del mundo) en clave de humor, con un sentido crítico que no creo la IA pueda imitar por ahora. Ignacio ya se ha apuntado.

Aquí están las ideas centrales del proyecto.

Una sugerencia era presentarla los sábados: Quien no quiera leerlo, basta con que no abra el correo ese día.

Pero preferimos que tu, lector, nos muestres el camino.

Tu opinión nos importa mucho. Votando en esta encuesta nos ayudas a mejorar el contenido. ¡Muchas gracias, querido lector! 💙

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Haciendo Cosas Online /

Hoy te traemos uno de esos episodios que huelen a cocina abierta. De los que compartimos cifras, aprendizajes y errores reales de un lanzamiento.

En este capítulo repasamos cómo fue lanzar ECO30, un producto de Víctor en forma de reto de 30 días para escritores digitales que busca ayudarte a construir un sistema de publicación y ganar visibilidad escribiendo con método.

Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés hace aquí una entrevista a una persona que explica sus reflexiones y vivencias con los impuestos (que en cada país son diferentes).

De acuerdo con la encuesta, suprimiremos esta sección … algún día.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis, y al hacerlo tienes la oportunidad de obtener gratis el curso IMPACTA para hablar en público basado en la experiencia de Cristina Juesas y Agusti Lopez como organizadores TEDx, valorado en 200€.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

📵 Los artículos más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Y otras (las estadísticas de Substack no lo dicen, solo señalan “Otras URLs))

Nota: Sólo destacamos los artículos, no los “enlaces clicados” que son boletines. En la próxima edición publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 507 (Tasa de apertura media: 30 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 67.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario