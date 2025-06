鈽旓笍 Buenos d铆as, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores art铆culos publicados en los 煤ltimos d铆as en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se est谩 鈥渃ociendo鈥 en Substack, y ayudar a los autores a tener m谩s lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

En esta edici贸n: 馃Ser Demasiado Ambicioso es una Forma Inteligente de Autosabotaje. 馃摪 El se帽or G贸mez 馃挃驴INYEON O ILUSI脫N? EL AMOR QUE NUNCA FUE Y POR QU脡 TE OBSESIONA 馃馃従鈥嶁檪锔廝or qu茅 los hombres SIEMPRE ESTAMOS BIEN. 馃獰El Bar贸n de Munchausen no mira por la ventana 馃枼锔廝ractical GenAI roadmap: La arquitectura encoder-decoder 馃摬La Omnipantalla: Infancia digital, hiperconexi贸n y soledad 馃柋锔廌el click al control: construye tu ecosistema digital antes de que te borren del mapa 馃 As铆 es como "piensa" ChatGPT... y por qu茅 no deber铆as fiarte del todo 馃敘 Puentes Bajos, Algoritmos y Otras Formas Sutiles de Poder 馃摡 El 50% de sus Ingresos procede de Enlaces de Afiliados馃Este s谩bado, va de vender 馃棧锔廲onversaciones con extra帽os 馃摉Mi 煤ltimo cuento est谩 maldito 馃懇馃徏鈥嶐煉籈l alma como inversi贸n: anatom铆a de una l贸gica 馃暣馃徏Trajes del alma 馃 El Ulises de James Joyce II: El traductor que confundi贸 una patata con una zanahoria 馃惗驴Los perros piensan? 馃枈锔廋贸mo crear personajes que no se sientan sacados de la manga鈥 馃Nombrar al dolor 馃惀Otro lunes de mierda (19) Como pollo sin cabeza 馃No Esperes a un Temblor para Escribir 馃憖La m谩quina de mirar 馃帪锔廣ideoClub: Past Lives (2023) 馃馃徏鈥嶐煃糎ija de adolescentes 馃搾Despertares 79 馃棧锔廌etectives y cad谩veres

Y mucho, mucho m谩s.

馃尶 鈥淓l Newsfeed para descubrir nuevos art铆culos de Substack en espa帽ol鈥

馃摚 Si te gusta esta iniciativa 驴quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? S贸lo tienes que hacer click a este bot贸n:

Compartir Columnas: Diario de Substack

馃尦馃崑 Entrevistas sobre Substack: Con Veronica

En el marco de la reorganizaci贸n del Diario, y a ra铆z de las encuestas (ver m谩s abajo), en ocasiones, la actualizaci贸n sobre Substack ser谩 en formato entrevista. De hecho, ya hicimos una hace poco a Jorge Bosch Al茅s.

La pr贸xima entrevista es a Veronica Llorca-Smith, sobre estrategias para crecimiento y monetizaci贸n basadas en su experiencia, y otras cuestiones sobre Substack. Si quieres preguntarle algo, por favor, d茅jalo en comentarios.

Por cierto, hemos negociado con ella un 25% de descuento en su v铆deo-curso de Subtack en espa帽ol que lanz贸 ayer para los suscriptores del Diario, para quien lo quiera utilizar. Esto se suma al curso gratis para los suscriptores del Diario, de Cristina Juesas y Agusti Lopez (ver m谩s abajo).

Nota: En el Diario nunca cobramos nada por anunciar productos de terceros. Si alg煤n d铆a tenemos que hacerlo (porque no hay otra forma de que el beneficio llegue a los lectores del Diario), se destinar谩 铆ntegramente a una ONG que apoye a los ni帽os, y mostraremos un comprobante de la transferencia.

Resultados: 驴Son demasiados temas en una sola publicaci贸n?

Publicamos hoy los resultados de la encuesta:

El veredicto fue cambiando, pero siempre estuvo entre un 68% y un 86% los que contestan est谩n a favor de la reducci贸n.

As铆 que tambi茅n pedimos tu voto para analizar qu茅 secciones y/o micro-secciones 鈥渞ecortar鈥 y cu谩les conservar.

Estos son los resultados, respecto a las secciones:

En teor铆a, el siguiente deber铆a ser el opuesto, pero no lo es exactamente:

Estos son los resultados, respecto a las subsecciones:

Respecto a las micro-secciones a retirar:

(Parece que las citas de 鈥渇ilosofando鈥 son m谩s populares que los podcasts y v铆deos; curioso)

Much铆simas gracias por tu voto y participaci贸n. De verdad que es clave para hacerlo mejor la pr贸xima vez.

馃彌 LA GRAN HISTORIA

Formaci贸n /

En el siguiente art铆culo, se nos presenta un concepto t茅cnico con un t茅rmino que resuena: esa brecha entre lo que deseamos y lo que realmente podemos hacer a diario. Consideramos que es un buen punto de partida para entender c贸mo la ambici贸n puede jugar en contra de nosotros mismos.

Hay un momento, justo antes de que comience la creaci贸n, en que la obra existe en su forma m谩s perfecta en tu imaginaci贸n. Vive en un espacio cristalino entre la intenci贸n y la ejecuci贸n, donde cada palabra se elige con precisi贸n, cada pincelada es deliberada, cada nota es inevitable, pero s贸lo en tu mente. En este estado 鈥減relapsario鈥, la obra es impecable porque no es nada: un fantasma de puro potencial que atormenta al creador con su belleza imposible. 脡ste es el momento en que aprendemos a amar demasiado.

Nos introduce la idea de que la imaginaci贸n humana es una bendici贸n y una maldici贸n. Los animales act煤an sin autocr铆tica:

Quiz谩 seamos la 煤nica especie que sufre a causa de su propia imaginaci贸n. Un p谩jaro que construye un nido no concibe primero el nido perfecto y luego sufre por la insuficiencia de ramitas y barro. Una ara帽a que teje una tela no se detiene, paralizada por visiones de perfecci贸n geom茅trica m谩s all谩 de sus capacidades actuales. 驴Pero los humanos? Poseemos el extra帽o regalo de ser perseguidos por visiones de lo que podr铆a ser, atormentados por la brecha entre nuestras aspiraciones y nuestras capacidades. Este tormento tiene un nombre en la ciencia cognitiva: la 芦discrepancia gusto-habilidad禄. Tu gusto (tu capacidad para reconocer la calidad) se desarrolla m谩s r谩pidamente que tu habilidad (tu capacidad para producirla). Esto crea lo que Ira Glass llam贸 famosamente 芦la brecha禄, pero yo pienso en ella como lo que separa a los creadores de los consumidores.

隆El hacer precede al aprender!

Mi alma mater, el Olin College of Engineering, ten铆a un lema que cambi贸 mi forma de pensar sobre todo: 芦Haz-aprende禄. Esas dos palabras encierran una revoluci贸n. No 芦aprende-entonces-haz禄, que implica que debes ganarte el permiso para actuar. No 芦pensar-entonces-ejecutar禄, que sugiere que la teor铆a debe preceder a la pr谩ctica. Sino la idea radical de que 隆hacer es aprender! Que la comprensi贸n surge de tus manos tanto como de tu cabeza, que la sabidur铆a vive en la conversaci贸n entre la intenci贸n y la realidad. Esta filosof铆a me ha salvado de mi propio perfeccionismo m谩s veces de las que puedo contar. Cuando quise aprender a cocinar, no le铆 recetas sin parar; quem茅 cebollas y descubr铆 c贸mo se comporta realmente el calor. Cuando quise aprender un idioma, no memoric茅 reglas gramaticales; tropec茅 con conversaciones con hablantes nativos que correg铆an mis errores en tiempo real. Cuando quise aprender a monetizar en YouTube, no escrib铆 elaboradas estrategias de contenido; empec茅 a publicar v铆deos y dej茅 que el brutal feedback me ense帽ara lo que realmente resonaba.

馃拰 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

IA, Substack, Control y el Fin del Internet Libre

(驴C贸mo podemos recuperar el control de nuestro ecosistema digital usando Substack?)

Hoy quisiera comentar un gran art铆culo de Pau Samo, que no tiene desperdicio (aunque voy a tener que centrarme s贸lo en algunas cosas), pero desde la perspectiva de los que estamos en Substack, y nuestro futuro aqu铆, no s贸lo como un adi贸s al internet libre.

La Pauletter/

Varias personas, con negocios y agencias consolidadas, mencionaron una bajada significativa y a veces preocupante del tr谩fico en sus webs. No una fluctuaci贸n estacional, sino una tendencia a la baja m谩s estructural. La causa se帽alada, con una mezcla de resignaci贸n y urgencia, era el uso creciente de asistentes de Inteligencia Artificial (IA) como ChatGPT.

Cierto, en algunos blogs que sigo, las bajadas han sido del 25 al 40% (sobre todo los que s贸lo dan informaci贸n factual).

Pau tambi茅n habla de la creciente "plataformizaci贸n" (la creaci贸n de ecosistemas digitales cada vez m谩s cerrados) y sobre lo que nos depara el futuro inmediato. (seguramente en semanas o pocos meses).

Pau ofrece una lista comentada bastante completa de lo que llama 鈥La metamorfosis de los h谩bitos digitales: M谩s all谩 de la b煤squeda鈥. Me centrar茅 s贸lo en algunos:

Consumo de contenido "premasticado": La IA nos ofrece res煤menes y s铆ntesis, solo "lo esencial" (y veremos cada vez m谩s res煤menes en la parte inicial de los posts de Substack). Esto puede llevar a que la gente est茅 menos dispuesta a sumergirse en contenidos largos y profundos. Esto es preocupante para nosotros, que precisamente ofrecemos eso.

Descubrimiento de contenido mediado por IA: Las recomendaciones de IA (ya presentes en plataformas como Netflix o Spotify) influir谩n cada vez m谩s en lo que descubrimos, y probablemente est茅n ya en Substack, y en varios lugares. Por ejemplo, en las Notas relacionadas, o en las Notas por temas. Que seleccione o no una Nota la IA de Substack puede significar su 茅xito o fracaso, y ya sabemos -lo hemo mostrado- que Notas es fundamental para ganar suscriptores, sobre todo cuando se empieza.

De navegantes a solicitantes. En vez de "navegar" por la web, de explorar, se produce un enfoque m谩s utilitario de "solicitar y recibir". Salvo que exista una IA popular s贸lo para Substack, aqu铆 estaremos compitiendo contra todos en la web.

Pau propone 鈥渃rear razones tan poderosas para que nos busquen directamente y que ninguna IA pueda interponerse.鈥

Pau tambi茅n se refiere a 鈥渓os "jardines amurallados": El auge de la plataformizaci贸n鈥.

Al respecto, yo quisiera a帽adir que esto se produce todav铆a m谩s en China, como se explica en un art铆culo reciente.

Los "jardines amurallados" buscan retener al usuario el mayor tiempo posible. Pau pone un brillante ejemplo de 鈥減lataformizaci贸n鈥:

Piensa en ello como un centro comercial digital de una sola marca: una vez dentro, tienes todo lo que necesitas, y salir parece innecesario o incluso complicado.

El modelo de negocio de las plataformas de la creator economy es un ejemplo de ello:

Plataformas como YouTube, Instagram, TikTok o Substack ofrecen a los creadores herramientas para alcanzar audiencias masivas y monetizar su trabajo. Es una oportunidad, s铆, pero viene con una condici贸n impl铆cita: juegas seg煤n sus reglas, dentro de sus muros.

Pau ofrece ejemplos. Los de las redes sociales no es nada nuevo, de hecho. Veo el fen贸meno de que ponen obst谩culos a enviar tr谩ficos a otros lugares de Internet desde hace al menos 4 a帽os.

驴Te has fijado que las publicaciones con enlaces externos suelen tener menos alcance? No es casualidad.

Microsoft y Google hacen lo mismo, as铆 como las plataformas de cursos y similares (Kajabi, Mighty Networks). Adem谩s de Patreon y Substack.

Quieren que tu audiencia sea "audiencia de Substack".

Pau describe algunas implicaciones, entre las que selecciono y comento las siguientes:

La lucha por la visibilidad es desigual: Las plataformas promocionan su propio contenido o el de "creadores estrella". En Substack lo vemos, por ejemplo, con las 鈥渞ecomendaciones por defecto鈥, o los listados de los top, o de los que m谩s crece (aka, que m谩s dinero le han hecho ganar a Substack el d铆a anterior) por categor铆a. Tambi茅n con otorgar un 鈥渟ite map鈥, los 鈥渂adgets鈥 y otras clasificaciones: Esta claro que una newsletter gratis no estar谩 en la lista n煤mero 1 de promoci贸n por parte de Substack.

Dependencia de reglas cambiantes: Las pol铆ticas pueden cambiar de la noche a la ma帽ana, afectando dr谩sticamente tu alcance. Y no s贸lo eso. Pueden decidir que no puedas exportar tu contenido. O, lo m谩s probable, suspender tu cuenta, por una regla que puede estar ah铆 mucho tiempo (como no usar nombres inventados) pero que hasta ahora no aplicaban.

En resumen, Pau hace un buen an谩lisis de los nuevos riesgos de la IA y las plataformas cerradas:

Menos gente llega a tu web y, por ende, menos suscripciones y ventas. Hay que reconocer que eso hace que dependamos m谩s de las redes sociales y los jardines cerrados como Substack para ser vistos. Lo que es una oportunidad ante un riesgo evidente, es tambi茅n un riesgo en si mismo.

Dependencia asfixiante: 驴Construir tu casa sobre cimientos, sobre tierras, que no controlas, que no son tuyas? Si, mala idea. Pero, cu谩les son las alternativas? Muchos dejan las redes sociales en favor de Substack porque todav铆a controlamos -en parte- los env铆os de email y las direcciones de los suscripciones (no de los seguidores). Pero poco m谩s.

Las plataformas se interponen en la conexi贸n profunda con tu audiencia. Como dice Chus Navarro, Substack quiere estar siempre entre t煤 y tu audiencia. Ya controla tus seguidores, e incluso tus suscriptores cada vez m谩s leen tu contenido en el app. Por eso algunos enviamos emails completos y suprimimos muchos p谩rrafos unos segundos despu茅s, para que en el app no est茅 toda la informaci贸n. Para no depender de la app, aunque as铆 perdamos suscriptores.

鈥淟a rueda de h谩mster t谩ctica: Cambia el algoritmo, aparece una funci贸n nueva... y otra vez a adaptarse. Nos agota en lo t谩ctico, alej谩ndonos de la estrategia real.鈥 Muy bien lo explica as铆 Pau. Por ejemplo, cuando algunos empiezan aqu铆 provenientes de Instagram intentan averiguar cu谩l es el 鈥渃贸digo del algoritmo鈥 para ser virales en Notas. Dedicar tiempo y esfuerzo a descifrar el algoritmo es restar esfuerzo a nuestros escritos o podcasts.

Terreno alquilado: Has invertido una barbaridad en plataformas que no son tuyas y que pueden cambiar las reglas cuando quieran. Pero algunas son necesarias, como las redes sociales en que tengas 茅xito. Ded铆cale el m铆nimo de tiempo y haz todo lo que puedas para trasladar tus audiencias desde ah铆, pero no las abandones. Si no te gusta lo que lees, no lo hagas, escribe y poco m谩s.

Lealtad de marca en declive: Claro que este declive aumenta cuando 鈥渓a gente se acostumbra a respuestas gen茅ricas de la IA鈥, pero el declive se produce hace a帽os. Casi todas las cuentas en X o en Substack parecen los mismo, est茅 detr谩s una gran organizaci贸n o un adolescente. Tambi茅n ocurre con los productos que consumimos en los supermercados (la preeminencia de la marca blanca). Quiz谩s por eso debamos unirnos, o al menos colaborar (como con las revistas colaborativas).

Bueno, esos son los aspectos negativos. Ahora veamos lo que Pau propone, y, m谩s adelante, lo que los lectores de este Diario pueden proponer.

Para Pau, la clave no es luchar contra estas mareas, sino navegarlas y aprovecharlas, adoptar su filosof铆a, construyendo nuestro ecosistema o "plataforma privada".

Me centrar茅 en algunos de los cambios mentales que propone:

Centrarse en activos propios: 鈥淭u web, tu lista de correo, tus productos, tu comunidad. 鈥 Tu estrategia debe girar en torno a ellos. Las plataformas externas son solo canales.鈥 Claro, pero si esos canales no son activos nuestros, no hacemos nada. Si los productos est谩n en plataformas donde no puedes exportarlos, y tu comunidad 鈥渧ive鈥 en el chat o Notas de Substack, o en los comentarios, entonces no son nuestros.

La "lentitud" estrat茅gica: 鈥淔rente a la inmediatez de las plataformas, necesitamos visi贸n a largo plazo.鈥 Cierto. Esto es lo que distingue a las organizaciones, que destinan tiempo a un proyecto, frente al t铆pico creador que lucha por publicar un art铆culo cada semana y no sabe c贸mo llegar a las 3 Notas diarias 鈥渞equeridas鈥 .

Humanidad frente a la IA: Como dice Pau, 鈥渢u voz, tu experiencia y tu empat铆a son superpoderes. La IA resume, pero no replica tu historia. Aqu铆, los peque帽os brillamos.鈥 Pero no basta con empezar con experiencias de nuestra juventud. Los lectores se saturar谩n (como lo hicieron los blogeros, con lo mismo, en los posts de recetas para que Google les diera m谩s 鈥渁mor鈥). La conexi贸n humana, si, que no escala, salvo que tambi茅n usemos la IA para ello (y en Notas de Substack se ha visto m谩s de una vez). Creo que deber铆amos sentarnos 1, 2 o 3 tardes, pensando qu茅 podemos (y nos gustar铆a) ofrecer que la IA no, a corto y medio plazo.

Lo que m谩s me ha gustado de este art铆culo es que Pau se 鈥渁rremanga鈥 e intenta ofrecer soluciones pr谩cticas (incluso estrategias), reales, y no quedarse en la teor铆a de los problemas y las filosof铆as de 鈥渃ambio de mentalidad鈥.

Aconsejo leer su art铆culo, y por ello s贸lo me voy a centrar en algunas partes de varios de los 鈥減ilares鈥 de nuestra "plataforma privada" que Pau formula:

Tu sitio web, con 鈥gu铆as, estudios de caso que transmitan tu experiencia 煤nica鈥 y con 鈥渞ecursos descargables (lead magnets de alto valor): Plantillas, checklists, ebooks... Ofrece valor tangible a cambio del email.鈥 Pero si tu web es el de tu bolet铆n de Substack, no es tu web en realidad, es de Substack. Se podr铆a discutir si, una vez enviado el post por email, tiene tanto valor conservar la propiedad plena sobre el mismo. Pero, como le ocurri贸 a Wordpress, cada vez m谩s se har谩 un uso de los posts en Substack m谩s all谩 del env铆o de los emails. Quiz谩s el mejor ejemplo sea el de la serializaci贸n de libros. Muchos leen los cap铆tulos en la web, no por email. El email y tu newsletter: 鈥Es el 煤nico canal que controlas al 100%. Tu l铆nea directa.鈥 Aparte de las estrategias que Pau propone (como aportar exclusividad, reflexiones, historias), la cuesti贸n, en el caso de Substack, es cu谩nta 鈥渓铆nea directa鈥 perdemos con el app, las notas y el chat. V铆deos, podcasts, webinars en tu propiedad, usando plataformas (como las redes sociales) 鈥減ara el alcance, pero siempre con un CTA claro hacia tu web o newsletter.鈥 Pero esto es muy caro, a diferencia de la palabra escrita, los v铆deos y 谩udios ocupan mucho espacio de disco, y pagar el propio hosting es algo que muchos creadores no quieren hacer. Prefieren 鈥渃olgar鈥 el v铆deo en Youtube, o el podcast en Spotify o Apple, que, obviamente, no son de nuestra propiedad. Comunidades propias: Adem谩s de algunas estrategias (buenas, en mi opini贸n), Pau aconseja crear 鈥渦n lugar para la interacci贸n directa y profunda (foro, Discord, etc.).鈥 Pero esto tampoco es f谩cil. Algunos autores de Substack, tras crear una comunidad en Discord (que t茅cnicamente es superior), han tenido que pasarla al chat de Substack para tener un m铆nimo de miembros activos. Claro, Substack te avisa constantemente si hay chats iniciados, en los que eres miembro s贸lo con ser suscriptor. La 鈥減lataformizaci贸n鈥 lo absorbe todo.

Pau ofrece m谩s soluciones (como el CRM), y por eso pido que no dej茅is de leer su art铆culo.

Adem谩s, optimista 茅l, ve oportunidades en lo que parece un Apocalipsis. De entre todas, me ha gustado esta especialmente:

La oportunidad de trascender las m茅tricas de vanidad y enfocarnos en construir relaciones aut茅nticas y directas con personas reales.

Y, finalmente, una pregunta muy interesante (y, para mi, deprimente, porque todav铆a no he encontrado la respuesta):

驴Sigues pensando que tu web es el centro del universo o ya te est谩s planteando d贸nde vas a refugiar a tu audiencia cuando la IA lo inunde todo?

Al menos para los que estamos centrados en Substack, creo que hay muchas m谩s preguntas que respuestas. Para los que nos preocupa mucho este tema, creo que todav铆a no hemos encontrado las 鈥渢eclas鈥 adecuadas, el instrumento que nos permita tener control, pero tambi茅n alcance, y a un precio moderado. Quiz谩s Substack nos permite las dos 煤ltimas, y cierta parte de la primera. Pero no lo suficiente, y nos tememos que cada vez menos.

Por ello, queremos, desde el Diario, ofrecer un premio a quien ofrezca la mejor idea (o ideas) para, usando Substack, poder retener el mayor control posible. Todas las sugerencias pueden ir en los comentarios. Escribiremos un art铆culo, o una secci贸n, con las mejores sugerencias y el ganador del premio.

Resultados de la encuesta: 驴Se deben evitar los art铆culos parciales?

Como coment茅, he visto varios comentarios de este tipo:

Personalmente, no me gustan los art铆culos parciales y borrar茅 a los que lo hagan. Si voy a desprenderme de mi dinero, me gusta ver las conclusiones del autor. Te sugiero que si publicas 5 d铆as a la semana, 2 sean gratuitos y 3 de pago. Creo que as铆 acabar谩s teniendo m谩s suscriptores.

Pensaba que era una opini贸n minoritaria, pero la encuesta en este Diario no lo muestra; m谩s bien al contrario, a pesar de que algunos pensamos que ser铆a una buena idea cuando empezamos a cobrar. Pienso que la encuesta tambi茅n puede ayudaros a decidir qu茅 estrategia seguir en vuestro bolet铆n. Estos son los resultados:

Sobre borrar art铆culos parciales:

馃摪 Los Art铆culos en Substack

Nota importante: Si adem谩s de incluir el link a tu art铆culo en la zona de comentarios, escribes algunas l铆neas de por qu茅 el art铆culo es importante (como ha hecho Pablo m谩s abajo con su art铆culo), o por qu茅 nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho m谩s probable que consig谩is m谩s visitas y suscriptores. Tambi茅n puede ser un trozo del art铆culo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores.

Es lo mismo que haces con Notas. Simplemente puedes hacer un 鈥渃opy y paste鈥.

A FONDO

No quiero hacer la cama/

El se帽or G贸mez se despertaba todos los d铆as a las siete de la ma帽ana. Se levantaba de su cama y, despu茅s de tomar mate, compraba los alimentos para el d铆a y luego se iba a la zapater铆a que su padre hab铆a fundado hac铆a casi cincuenta a帽os en Paso del Rey y que, como una herencia modesta, le fue otorgada a su muerte. Viv铆a solo y no hac铆a mucho para lograr conquistar a una mujer que compartiera su triste vida. Apenas entrada la noche, volv铆a a su casa y cenaba algo liviano con una copa de vino tinto para dormir tranquilo. Su 煤nica salida era los domingos a la tarde cuando iba al cine a ver una pel铆cula o bien caminar por capital y, si le alcanzaba el dinero, ver una obra de teatro. Pero siempre solo.

Ink & Outsider /

Sostenga su caf茅, porque lo que est谩 a punto de leer no es un laudatio al amor rom谩ntico, ni una oda al Inyeon coreano, esa et茅rea patra帽a que nos vende la conexi贸n predestinada. No. Esto es una disecci贸n a coraz贸n abierto de la falacia sentimental que nos consume, un examen de la rabia contenida y la frustraci贸n latente que se esconde tras la idealizaci贸n de lo que nunca se consuma. Se nos ha bombardeado con la idea de que 鈥渃uando renunciamos a algo, tambi茅n ganamos algo鈥. Perm铆tame re铆rme en su cara, con la acidez que solo tres d茅cadas de observar la pat茅tica danza humana pueden otorgar. 驴Ganar qu茅? 驴Una cicatriz? 驴Una noche de insomnio con el fantasma de lo que pudo ser?

Por si Pap谩 no est谩 鉁 /

Cuando te preguntan como est谩s, como hombre, 驴Dices la verdad? Yo reconozco que no.

驴Por qu茅? Seguramente forme parte de ese lado masculino agarrado a mi espina dorsal, ese que cazaba, que no pod铆a cojear porque si mostraba debilidad lo apartaban de la manada o lo sustitu铆an por otro l铆der.

Tambi茅n por ese ego masculino que tan malas pasadas nos hace pasar. No podemos fallarle. Como un padre de pel铆cula de terror que te espera en casa con la correa si has perdido el partido m谩s importante de la temporada fallando el penalti decisivo.

Manojos Trazo Vital/

Esta vez llego un poco tarde, es lunes. Te contar茅: la culpa es de mi perro, que se comi贸 mi borrador de post. No se trata de un perro cualquiera, sino de mi perro interior. Me explico.

Ayer por la ma帽ana, mientras procrastinaba la escritura de este post sentada en una terraza, vi c贸mo un perro dejaba la churrer铆a junto a su due帽o, dando saltitos y moviendo la cola.

Ambos se sentaron all铆 mismo, en un murete, al sol, y compartieron los churros. El perro y el due帽o se comunicaban de maravilla. Era notoria la alegr铆a de ambos animales.

馃幒 LAS TROMPETAS DEL APOCALIPSIS SUENAN CON SORDINA

Jose Manuel Gonz谩lez

Sobre este post, esto es lo que se帽ala Javier Jurado, de Ingeniero de Letras:

Bien tra铆do el art铆culo. Como la de Baudelaire, hay viejas tecnofobias que son una aut茅ntica joya. Si a ellas les sumas el atractivo del pensamiento apocal铆ptico ya lo tienes servido. Yo tampoco me he podido resistir a escribir sobre ello en otros art铆culos. Innerarity es sugerente aunque a veces me parece que peca un poco de rom谩ntico. En cualquier caso estupendo el art铆culo.

馃嵉 El Teorema de la Taza Fiel y Plena

Acerca de este art铆culo, opina Nuevas Ciencias:

Qu茅 ambientaci贸n. Ensayo multidimensional que requiere de dos lecturas. Y luego de una tercera. Caf茅 preparado a mano y pensamiento profundo. Claridad, intuici贸n y entendimiento. Materia, estructura y atenci贸n.

馃殌FUTURO

The Learning Curve /

Durante a帽os, el perfil de cient铆fico de datos se ha centrado en tareas de predicci贸n, clasificaci贸n o segmentaci贸n. Pero con la llegada de los modelos generativos, el foco ha cambiado. Hoy, la clave no est谩 en predecir un n煤mero, sino en generar una secuencia coherente. Y ah铆 es donde entra la arquitectura encoder-decoder.

Jard铆n Mental 馃尡馃挱 /

Un ni帽o de ocho a帽os tiene hoy d铆a m谩s acceso informaci贸n que un erudito del pasado: puede hablar con alguien en Jap贸n, jugar con un desconocido en Australia o ver c贸mo vive una ni帽a en Noruega, todo desde su mano. Pero quiz谩s nunca subi贸 a un 谩rbol, esper贸 a un amigo sin pantalla o sinti贸 el silencio sin temer al aburrimiento.

Podr铆a sonar a queja de las que empiezan con un 鈥渆n mis tiempos鈥, pero no es eso.

No tengo nostalgia de un mundo sin Wi-Fi. Tengo dudas sobre el futuro digital.

驴Qu茅 sociedad estamos dejando atr谩s y hacia cu谩l nos dirigimos?

馃挕 Entiende la IA con Edgar Otero/

Edgar Otero sabe que muchos se preguntan:

驴ChatGPT realmente piensa?

Mira, te respondo r谩pido: no, aunque mucha gente 鈥渆xperta鈥 afirme que s铆.

驴Y ahora qu茅? 驴Ya est谩? No, ahora te voy a contar por qu茅 eso importa.

Filosof铆a del Algoritmo/

Esta cita desaf铆a la idea c贸moda de que la tecnolog铆a es solo una herramienta pasiva, esperando a que alguien la utilice bien o mal. Lo que Kranzberg nos recuerda es que toda tecnolog铆a nace, se dise帽a y se implementa en un contexto social, cultural y pol铆tico concreto. Cada artefacto, cada algoritmo, lleva impreso el sello de sus creadores y de las intenciones -conscientes o inconscientes- que los moldearon.

驴Te has parado a pensar que una simple decisi贸n de dise帽o puede definir qui茅n accede a una oportunidad? O qui茅n se queda fuera. Esto no va de teor铆as conspiranoicas, es pol铆tica camuflada con un traje de tecnolog铆a. No se trata de c贸digo, se trata de poder.

馃挵DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOM脥A)

Dineros /

驴Qu茅 estrategias utilizaste para conseguir m谩s de 4.300 suscriptores? 驴Podr铆as compartir algunas estrategias espec铆ficas o ejemplos de c贸mo convertiste a los lectores de tu blog en suscriptores de la newsletter? Tienes una fuerte presencia en Instagram, con unos 30.000 seguidores. 驴C贸mo aprovechas esta plataforma para convertir a tu audiencia en suscriptores de la newsletter? 驴C贸mo te ayudan las publicaciones promocionales a conseguir nuevos suscriptores?En cuanto a los esfuerzos de crecimiento, 驴qu茅 har铆as de forma diferente si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo?

liderazgodelbueno.com /

驴Vendes? 驴No? Claro que vendes. La primera lecci贸n en el mundo de las ventas es asumir que vendes. 驴Percibes dinero por prestar un servicio a otros? Vendes. 驴Ligas? Vendes. 驴Lideras? Vendes.

Pues ahora que ya tienes claro que vendes, qu铆tate complejos de mierda y empieza a mejorar. Si todav铆a no tienes claro que vendes, saca l谩piz y papel y copia 500 veces: tengo que asumir que s铆, que vendo.

馃巵 VARIOS

馃棧锔 conversaciones con extra帽os

delirios de locura /

Una nota para hacerte la vida m谩s f谩cil, o aunque sea, un poquito m谩s lenta.

Esta secci贸n ofrece 鈥渦n peque帽o delirio, una raz贸n para admirarte de lo cotidiano, un recordatorio de que la vida puede verse interesante, incluso los lunes.鈥 (Art铆culo de pago)

馃摉 Mi 煤ltimo cuento est谩 maldito

Antonio te cuenta/

Me ha sucedido en muchas ocasiones. Como escritores, cuando se trata de discernir entre qu茅 mostrar y qu茅 callar, nos encontramos en la cuerda floja. Si decides narrar demasiado, insultas la inteligencia del lector, pero si muestras poco, corres el riesgo de que no comprenda en su totalidad lo que quisiste expresar. Es una relaci贸n compleja la que tenemos con nuestros lectores, es verdad:

Hoy alguien me dijo: 鈥淣o entend铆 el final de tu cuento鈥. Y, curiosamente, fue lo mejor que me pudo pasar. (鈥) Desde hace a帽os, ha rondando en mi cabeza la idea de escribir una novela de fantas铆a 茅pica inspirada en la cultura inca y shuar. Aunque me encanta leer novelas con folklore europeo, descubrir historias como Ciudad de Jade o Binti 鈥攓ue integran elementos de las culturas asi谩tica y africana, respectivamente鈥 me hizo pensar que tambi茅n puedo aportar al g茅nero desde una mirada distinta. Pero ese proyecto es para otro momento.

Derivas del pensamiento/

驴Qu茅 ocurre cuando dejamos de considerar valioso aquello que no produce? 驴Cu谩ndo empezamos a medir nuestros v铆nculos como quien calcula una inversi贸n?

Este art铆culo parte de una escena cotidiana 鈥攗na conversaci贸n durante una comida con un amigo鈥 y se adentra en una reflexi贸n m谩s profunda sobre c贸mo la l贸gica del rendimiento ha infiltrado incluso nuestras emociones. Hablo de relaciones, de expectativas, de afectos, pero tambi茅n de Fromm, Mauss, Arendt, Debord, Bauman y Camus.

Una lectura para quienes sienten que algo esencial se est谩 perdiendo cuando todo lo humano empieza a valorarse por su utilidad.

Una anatom铆a 铆ntima de una forma de pensar que convierte la vida compartida en contabilidad emocional:

El s谩bado, compartiendo una comida con un amigo, surgi贸 una conversaci贸n que sembr贸 la semilla para esta reflexi贸n. 脡l me contaba que llevaba varios d铆as intercambiando mensajes con una chica a trav茅s de una plataforma de contactos, y que esa misma tarde iban a encontrarse personalmente por primera vez. Me sorprendi贸 cuando mencion贸 que su mayor preocupaci贸n era la posibilidad de que no se gustaran, porque en ese caso lamentar铆a profundamente el tiempo invertido en esas conversaciones previas, ya que ser铆a, en su opini贸n, tiempo perdido. Lo curioso es que 茅l ni siquiera estaba seguro de qu茅 buscaba exactamente: si una relaci贸n seria, un encuentro casual o simplemente compa帽铆a temporal. Sin embargo, su perspectiva estaba ya condicionada por el resultado final, convirtiendo cualquier interacci贸n previa en una inversi贸n calculada seg煤n su potencial beneficio.

Hache/

Escrib铆 sobre las emociones que nos visten y nos protegen鈥 鈥淢e prob茅 todos los trajes emocionales鈥poiler: ninguno viene con garant铆a鈥. 驴Y t煤, cu谩l llevas hoy? 馃 馃敟

Ven a leer, re铆r o quiz谩 reconocerte:

Alguna vez me pregunt茅 鈥 驴Qu茅 parte de m铆 hablaba cuando dec铆a que estaba bien? Era la que realmente estaba sanando, avanzando, sintiendo con madurez o s贸lo la que hab铆a aprendido a protegerse mejor, a blindarse con palabras bonitas o con silencios c贸modos. Porque a veces no estamos bien, pero lo disimulamos tan bien que hasta el traje nos entalla perfecto.De esa pregunta, nace 茅sta otra: 驴Qu茅 traje nos ponemos para protegernos cuando la vida duele? Todos tenemos uno. Un blindaje emocional, un mecanismo de defensa, una forma m谩s o menos consciente de no quebrarnos frente al mundo. A veces se nos nota. A veces no. Pero siempre est谩.

Punkt por Luigi Bosetti/

Sigue con la serie de art铆culos que est谩 desarrollando durante este mes de junio sobre el Ulises de James Joyce. En esta ocasi贸n 鈥渉ablo sobre un caso especial: su primera traducci贸n al espa帽ol y un peque帽o, no tan leve error: El traductor que confundi贸 una patata con una zanahoria:鈥

Leopold Bloom, tratando de convencerse de que precisamente la vida no siempre est谩 vac铆a se tantea los bolsillos. Es la ma帽ana del 16 de junio y se prepara para salir a vivir su d铆a en la ciudad de Dubl铆n. Ya ha desayunado y solo quiere cerciorarse de que no se olvida nada: 鈥淓n el umbral de la puerta, busc贸 la llave en el bolsillo de la cadera. No est谩. En los pantalones la dej茅 hay que buscarlas. Patata, la tengo. Armario chirriante. Es in煤til molestarla.鈥 No tiene la llave, y prefiere no devolverse a buscarla, pues no quiere despertar a Molly. Decide partir sin la llave pero tranquilo de que sus bolsillos no est谩n vac铆os, all铆 en uno de ellos est谩 la patata, nuestra protagonista el d铆a de hoy.

La mente de mi perro/

Desde un punto de vista estrictamente cognitivo, s铆, los perros piensan, aunque no de la misma forma en que lo hacen los humanos. La neurociencia y la etolog铆a han mostrado que los perros poseen habilidades cognitivas complejas: reconocen rostros y voces humanas, pueden resolver problemas pr谩cticos, mostrar comportamientos cooperativos, e incluso exhiben formas b谩sicas de juicio social.

Sin embargo, pensar no es sin贸nimo de reflexionar filos贸ficamente o construir un sistema moral.

Esto dice del art铆culo Nuevas Ciencias:

Muy buen art铆culo, anclado en estudios y en la realidad. Coincidimos: los perros piensan, pero operan con menos grados de libertad cognitivos que nosotros, menos complejidad, menos recursos computacionales. La diferencia entre nuestra mente y la de los perros podr铆a ser de escala. Quiz谩 la cognici贸n canina pueda entenderse como una versi贸n con menos dimensiones de los mismos procesos que sustentan la reflexi贸n humana. El H鈧侽 manifiesta un comportamiento de fluido de manera gradual, y solo lo exhibe por completo hasta que se juntan unas 200 mol茅culas.

馃枈锔 C贸mo crear personajes que no se sientan sacados de la manga鈥

Serena Sentti/

Hoy quiero hablarles del alma de cualquier historia: sus personajes.

Aquellos que me siguen hace alg煤n tiempo recordar谩n que para iniciar mi novela hice una escaleta (s铆, ese plan que luego tuve que reescribir porque, al releerla, encontr茅 m谩s agujeros que en un queso suizo 馃). (Si eres nuevo, no te preocupes. Aqu铆 te dejo el post donde hablo de ese caos: C贸mo (no) iniciar a escribir una novela. Aunque no es 100% necesario leerlo para entender este).

Pero antes de ajustar la escaleta, necesitaba conocer mejor a mis personajes. S铆, ya s茅 que en esta etapa es imposible saberlo todo de ellos (como si fueran mi ex y sus mensajes cr铆pticos), pero al menos quer铆a entender: 驴Har铆an lo esperado? 驴O romper铆an el esquema? Con lo poco que sab铆a de ellos, era como adivinar el final de Succession: pura especulaci贸n.

La Octava Poes铆a/

Est谩s sentada en el suelo de tu ba帽o y solo quieres que el dolor cese. Quieres vomitar al dolor. Hacerlo a帽icos entre tus manos. Escupirle, si hace falta. Ahogarlo as铆 como 茅l te ahoga a ti.

Para, por favor.

Te has acostumbrado a vivir con el dolor. Como un zumbido te cruje los o铆dos. Como un vac铆o te rellena los huecos. Piensas que quiz谩s naciste doliendo porque no recuerdas un momento en que la vida se sintiera ligera. Eso pasa cuando naces siendo adulta, te dices. Un ni帽o que es obligado a ser adulto pierde la inocencia de la vida. Aprende, por sobrevivencia, a nunca aferrarse a su fe. Aprende a hacerse bolita en una esquina de su cama y llorar bajo el edred贸n. Aprende a ser ni帽o solo en la penumbra de su cuarto. Afuera el mundo es cruel y el ni帽o que nace adulto, lo sabe.

Pobre Millennial/

Corre la gente. Corre mucho. Se agita, se manifiesta, se emociona, se envalentona, se posiciona, se organiza y se desorganiza con la misma velocidad. Lo hacen todos los d铆as. En redes, en grupos de WhatsApp, en la cena familiar del domingo. Se mueven con la vehemencia de quien cree que piensa, pero solo repite lo que otros ya gritaron antes. Como pollo sin cabeza, van corriendo por la vida, sin direcci贸n, sin pausa, sin alma. Solo con ganas de tener raz贸n. Y con eso creen que ya han vivido algo.

Hay una necesidad absurda, casi patol贸gica, de pertenecer. De gritar desde alg煤n sitio.

Errante Digital

Una metahistoria que salt贸 de la pantalla a la realidad y de vuelta:

Ten铆a en mente volver a la ficci贸n. Me levant茅 con el 谩nimo y la disposici贸n para ello. Un pu帽ado de ideas de las que echar mano para futuros relatos aguardaban pele谩ndose por ser elegidas en el desfile del puntero. Paso al frente la ganadora. Coronada, est谩bamos, ella y yo, listos para la acci贸n. (鈥) No llevaba una sola l铆nea cuando la realidad se impuso sobre la ficci贸n. Las teclas bailaban y la pantalla se nubl贸. Nervios en las entra帽as. Algo no estaba bien. Me detuve. 芦驴Debo escribir esto?禄, pens茅. No solo se mov铆an las teclas, sino todo en derredor: cajones se abr铆an, cuadros golpeaban contra las paredes, cortinas se mov铆an, la vista misma se desenfoc贸.

馃憖 La m谩quina de mirar

Viaje y ep铆logo/

Oscuridad total. Silencio sepulcral. Dos siluetas en el vac铆o.

Aunque no lo creas, estamos adentro de tu mente: s铆, de tu cabeza. Donde conviven los recuerdos, los pensamientos diarios, los momentos oscuros. Tambi茅n los brillantes. Tranquilo, no est谩s solo, estoy al lado tuyo acompa帽谩ndote.

Empezamos a andar el camino. Algo se activa sin aviso, nos deja at贸nitos, inm贸viles. No entendemos qu茅 pas贸. Entonces, un proyector se enciende violentamente y aparecen im谩genes de tu infancia. Tu casa, tus padres, tu familia, tus mascotas. 驴Ten茅s primos? Te pregunto. Asent铆s boquiabierto, tu expresi贸n muestra el desconcierto frente a lo que ves. Yo no tengo, digo siguiendo la conversaci贸n. Bueno, s铆, pero es una historia larga, ahora estamos en tu cabeza. Otro d铆a vamos a la m铆a. Autom谩ticamente me quedo fr铆a pensando en lo que dije: 驴habr谩 otro viaje interior? Qu茅 paja.

El Substack de HG Marteen/

Leyendas de pasi贸n, El diario de Noah, El amor en los tiempos del c贸lera, Como agua para chocolate...

Sabemos c贸mo son estas historias. Las hemos visto desde que tenemos memoria: parejas separadas por guerras, por familias, por clases sociales o por el tiempo. Historias donde el amor sobrevive a todo.

Y admit谩moslo: a pesar del cinismo adulto que vamos cultivando, seguimos cayendo. Sufrimos con ellos. Esperamos ese reencuentro, ese 鈥渇inal feliz鈥, aunque sepamos perfectamente que en la vida real eso no siempre pasa.

Psicog茅nesis/

Mis padres crecieron conmigo.

Mi mam谩 ten铆a apenas 16 a帽os y mi pap谩 18 cuando llegu茅 al mundo. Como ya podr铆an intuir, soy la primog茅nita. Ellos tambi茅n lo son.

Para bien o para mal, eso me convirti贸 en la primera nieta, la primera sobrina, la primera hija鈥a primera en muchas cosas.

Mis padres se conocieron en el barrio, espec铆ficamente en la iglesia.

Por lo que me cuentan, mi mam谩 era t铆mida, sensible, cari帽osa, receptiva a las emociones ajenas, aunque con un alma curiosa y aventurera.

Mi pap谩, en cambio, era activo, trabajador, siempre con una mente l贸gica y una mirada inquieta.

Cuca Casado | L'appel du vide/

Te abro mi diario personal: cavilaciones y curiosidades que me han acompa帽ado durante la semana. Una d谩diva con la que espero que tu d铆a empiece 鈥攐 acabe鈥 de forma diferente鈥

Lunes 02 de junio de 2025

Vivimos tiempos en los que hunos y hotros se esfuerzan en hacer que los hotros y los hunos observen la justicia, pero sin que nadie quiera practicarla.

Martes 03 de junio de 2025

La etimolog铆a de 鈥渃uidar鈥 procede del lat铆n 鈥榗ogitare鈥 鈥攑ensar鈥; 鈥渕茅dico鈥 deriva de 鈥渕editar鈥. La m谩xima 鈥榗ogito ergo sum鈥 podr铆a dar lugar a un audaz 鈥渃uido, luego existo鈥.

馃實 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Como 鈥減onerse al d铆a r谩pidamente sobre las historias globales clave que importan鈥 es lo que nuestros lectores tienen m谩s claro que habr铆a que retirar, y es la secci贸n que gusta menos (s贸lo un 13%), ya no aparecer谩 鈥減or estos lares鈥.

Sin embargo, nos han surgido algunas ideas, casi 鈥渞evolucionarias鈥, de hacer un resumen semanal (noticias y curiosidades del mundo) en clave de humor, con un sentido cr铆tico que no creo la IA pueda imitar por ahora. Ignacio ya se ha apuntado.

Aqu铆 est谩n las ideas centrales del proyecto.

Una sugerencia era presentarla los s谩bados: Quien no quiera leerlo, basta con que no abra el correo ese d铆a.

Pero preferimos que tu, lector, nos muestres el camino.

Tu opini贸n nos importa mucho. Votando en esta encuesta nos ayudas a mejorar el contenido. 隆Muchas gracias, querido lector! 馃挋

馃帣锔 PODCASTS Y V脥DEOS EN SUBSTACK

La otra voz/

El Taller del Horror es un espacio donde desentra帽o el arte (y el caos) de escribir misterio, policial, paranormal, horror y, en fin, aquellos g茅neros dif铆ciles de digerir, pero que son como una substancia adictiva para las mentes inquietas. Aqu铆 no hay atajos ni f贸rmulas m谩gicas: solo el proceso impredecible de crear historias que no cualquiera se atreve a contar:

Recuerdo aquellas veces en las que me dej茅 llevar por el vuelo de la imaginaci贸n, inspirada por una cantidad ingente de relatos cl谩sicos de detectives y misterios ambientados en calles empedradas y callejones oscuros. La esencia de una escena del crimen no reside 煤nicamente en el espeluznante hallazgo del cad谩ver, sino en la capacidad del narrador para transformar cada pista, cada mota de polvo, en una met谩fora que hable del inexorable paso del tiempo y de los secretos ocultos tras las apariencias.

De acuerdo con la encuesta, suprimiremos esta secci贸n.

馃巵 Si todav铆a no est谩s suscrito al Diario 鈥

Recuerda: Si te han reenviado este art铆culo, o has llegado a trav茅s de redes sociales, 隆suscr铆bete! Es gratis, y al hacerlo tienes la oportunidad de obtener gratis el curso IMPACTA para hablar en p煤blico basado en la experiencia de Cristina Juesas y Agusti Lopez como organizadores TEDx, valorado en 200鈧.

馃摦 驴Falta algo? Por favor, comparte tu art铆culo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qu茅 destaca, en comentarios. Tambi茅n, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

馃摰 Los art铆culos m谩s visitados del Diario de Substack de la pasada edici贸n

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Nota: S贸lo destacamos los art铆culos, no los 鈥渆nlaces clicados鈥 que son boletines.

Ma帽ana publicaremos los posts m谩s visitados desde Columnas de la edici贸n de hoy.

馃拰 Por si te lo perdiste

Algunos de los 煤ltimos art铆culos en esta publicaci贸n

馃棑 Gracias por leer esta edici贸n del Diario.

馃摤 Suscriptores gratuitos: m谩s de 491 (Tasa de apertura media: 32 %).

馃摬 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 44.

La publicaci贸n Columnas es gratuita, a menos que quieras pagar. Por ahora no vamos a decir eso de 鈥淓ste recurso solo existe gracias a las personas generosas que se suscriben por .. al mes o al a帽o (lo que equivale a solo 鈥 al mes).鈥

馃拰 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicaci贸n siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un ant铆doto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y v铆deos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar el periodismo realmente original de Substack y el mundo, y en especial otros art铆culos de Substack realmente interesantes.

馃枼锔.驴No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicaci贸n o, mejor, 鈥渞estackea鈥 este post para que llegue a m谩s gente. 隆Gracias!

Y recuerda recomendar un art铆culo que te gustar铆a que apareciera aqu铆 en la zona de comentarios, explicando porqu茅 es genial.

Deja un comentario