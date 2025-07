☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Esta publicación se llama “columnas” por algo. Porque queremos que escribas “columnas” fijas con nosotros, sobre Substack y su “universo”. Si estás interesado, dilo en comentarios.

👓Importante: Por favor, no pongáis, en la zona de comentarios, links tipo https://xxxx.substack.com/publish/posts/detail/. No sólo no es bueno para vuestro SEO, sino que el sistema de Substack no lo convierte y ni tan siquiera se adivina de qué va (“publish/posts/detail” en vez de “como-disfrutar-mas”). 🌞 Durante el período estival (hasta mediados de septiembre) sólo publicaremos lunes, miércoles y viernes.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Además, si te suscribes (o ya estás suscrito), puedes obtener gratis el curso RindeMAX, donde Jorge Bosch Alés cuenta un método de organización personal de tu día a día para (I) saber lo que tienes que hacer en cada momento, (II) no tener nada la cabeza consiguiendo paz mental y (III) ahorra entre 2 y 3 horas a la semana mientras cada uno puede avanzar con mucho más foco en lo que se proponga. Por RindeMAX han pasado +250 alumnos y hay +50 testimonios que se pueden ver en la landing.

🏛 LA GRAN HISTORIA

▶ El temblor y la máquina: un alegato a favor de hacer las cosas a mano

Sapienciología /

Muchos, entre los que me encuentro, nos hemos habituado a escribir a máquina, a trasladar los pensamientos a través del teclado de un ordenador , ya sea para responder a un correo o para concebir una obra literaria. Todo lo que tecleamos se convierte una sucesión ordenada de píxeles, perfectamente legible pero, también, perfectamente uniforme. También, por supuesto, tiramos de los LLM. Sin embargo, …

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

1. ¿Habrá un nuevo CEO en Substack?

Algunos medios de comunicación, como Puck, han señalado que Hamish McKenzie, cofundador de esta plataforma, debe de estar a punto de dejar Substack. En parte se basan en una ronda para recaudar fondos que no parece que sea brillante por ahora, y en una nota que puso a principios de este mes:

Si alguna vez me involucro menos en Substack, voy a hacer y contribuir a productos mediáticos (redes, canales, publicaciones, libros) construidos sobre Substack.

Este es el ejemplo más claro que he encontrado, de Puck:

Lo siento, pero como está bajo un muro de pago …

Ahí se señala que Chris pase a ocupar sólo un puesto en el consejo de administración.

Hamish, sin embargo, en una nota, afirma:

… nunca dejaré Substack. Es imposible separarme de él, o él de mí.

Muchos esperan que Hamish y Chris (el otro co-fundador) no abandonen sus puestos de liderazgo en Substack. Temen que cualquier nuevo director general no estuviera comprometido al 100% con la misión y los principios de Substack.

(Hay que reconocer que la plataforma ha cambiado, y que no quiere ser, como a principio, una herramienta de envío de emails)

Si Substack tiene un nuevo director general que quiera incidir más en su aspecto de red social, la siguiente sección te puede interesar:

2. ¿Te crees dueño de tu contenido, o estás construyendo tu casa en terreno prestado? Una alternativa

MinimalFinance ha escrito lo siguiente para el Diario de Substack, en exclusiva, y que hemos editado levemente:

Publicas en Instagram.

Publicas en X.

Publicas en Substack.

Publicas en YouTube.

Publicas como si esas plataformas o tu contenido fueran tuyos. Pero no lo son.

Te esforzaste durante meses. A veces años. Construiste una audiencia. Conseguiste seguidores. Tal vez incluso monetizaste. Pero, sin darte cuenta, caíste en la trampa:

Confundiste acceso con propiedad. Te dieron acceso a una audiencia… Y tú asumiste que era tuya. Pero…

No lo es:

No decides quién ve tu contenido. Un algoritmo lo hace.

No decides cómo aparece. Una interfaz lo empaqueta.

No decides cuándo cambia todo. Un equipo lo actualiza sin avisarte.

Tu mejor post puede desaparecer en segundos. Tu cuenta puede ser silenciada sin explicación. Tu newsletter puede ser marcada como spam sin razón.

Y si un día decides migrar… descubres que tus seguidores no vienen contigo. Porque nunca fueron tuyos. Fueron prestados. Y cuando te los quitan… no puedes hacer nada.

¿Existe otro camino? Uno donde no necesitas pedir permiso. Donde tú eres la plataforma. Donde tus palabras no dependen de un algoritmo para existir.

Ese camino existe: Se llama Nostr.

Pero… ¿qué es Nostr?

Nostr es una tecnología que no pertenece a nadie: No tiene una empresa detrás. No hay CEO, no hay oficinas, no hay control central. Es solo un protocolo: una forma abierta de conectar personas.

¿Te suena raro? Piensa en esto:

El email no es de Google.

Los sitios web no son de Chrome.

Bitcoin no es de ningún banco.

Nostr funciona igual. Piensa en Nostr como una red social que no depende de una sola app.

Un cliente en Nostr es como una app de red social: Tú puedes subir un video a TikTok, pero imagina que alguien lo pudiera ver desde Instagram o X… eso suena imposible, ¿verdad? En Nostr sí se puede: Puedes publicar desde un cliente como Primal, y alguien puede leer ese mismo contenido desde Damus, Amethyst o cualquier otra cliente/app que se conecte a la red de Nostr.

La red es una sola, abierta y descentralizada. Lo único que cambia es la interfaz que tú elijas para usarla. Así como en redes centralizadas cada app es una isla cerrada, en Nostr todas las islas están conectadas.

Tú publicas una vez, y todos pueden ver tu contenido desde donde quieran. Es un sistema libre donde cualquiera puede publicar contenido, seguir a otros, recibir mensajes o escribir newsletters, crear podcast… sin depender de ninguna empresa.

¿Cómo se usa?

Descargas una app/cliente que funcione con Nostr. Algunas populares son: Primal (Iphone/Desktop). Damus (Iphone) Amethist(Android) Creas una cuenta. No necesitas email ni número de teléfono. Solo se te dará una clave pública (tu nombre) y una clave privada (tu llave secreta). Importante: Guarda esa clave privada como si fuera la contraseña de tu vida. Te da acceso a todo. Empiezas a publicar y a seguir gente. Todo lo que compartas se guarda en servidores públicos (llamados relays) que cualquiera puede leer. Eso significa que tu contenido no se borra ni se pierde. Y puede verse desde cualquier app (cliente), no solo una.

Monetización directa, sin intermediarios

Imagina que estás en la calle tocando música. Alguien pasa, le gusta lo que haces… y deja una moneda en tu gorra. Sin pedir permiso. Sin que nadie se quede con un porcentaje. Solo tú, tu arte y el agradecimiento directo.

Así funciona en Nostr con los zaps (donaciones en satoshis, pequeñas fracciones de bitcoin). Alguien lee tu post, le aporta valor, y puede enviarte una microdonación con un solo clic.

Sin comisiones. Sin plataformas intermediarias. Sin esperar. Lo que te donan es 100% tuyo y lo recibes al instante. No hay botón de “Retirar fondos”. No hay censura. Es el internet como debería haber sido siempre.

El futuro no es depender menos de las plataformas. Es dejar de necesitarlas.

¿Quieres ser creador o ser dueño de lo que creas? Hay una diferencia. Y empieza el día que decides construir en terreno propio.

Un artículo que profundiza también en este tema es el siguiente:

3. Artículos de Pago, pero Gratis para los lectores del Diario

Esta sección comprende artículos con muros de pago, pero que permiten el acceso gratuito desde el Diario. Para ello, usamos el “enlace secreto del borrador”, que permite leer todo el artículo. Si quieres que incluyamos tus artículos de pago, ponlos en la zona de comentarios. Recuerda que es una buena forma de mostrar qué valor añadido aportas en tu membresía de pago, por lo que aconsejamos que sean de los que más orgulloso te sientes. Máximo 1 artículo por edición del Diario.

💚 El Líbano en la Órbita de Siria: Desde el Inicio del Siglo XXI hasta 2012: Guía Esencial: https://guias.substack.com/p/07883656-2d96-4b7b-a667-2a8bccd482c3

💚 ¿Cómo puedo hacer Crecer mi Newsletter más Rápidamente con LinkedIn?Consejos y sistemas para optimizar LinkedIn en Substack: https://dineros.substack.com/p/1e65d599-a17e-4e6c-9d1a-36788cc05852

💚 Libro de Texto Híbrido: Un Documento para Todo. El futuro del libro de aprendizaje que no llega: https://formacionmag.substack.com/p/70cf94e9-d4f3-4db4-8c51-a6d123ea9d9a

4. Cómo automatizar la importación de suscriptores de Substack a Kit a través de Gmail

Descubre cómo automatizar sin problemas los suscriptores de Substack a ConvertKit (Kit) para conseguir potentes embudos de correo electrónico, segmentación personalizada y un negocio de autor más rentable.

El gran Russell Nohelty nos ha permitido traducir e incluir en el Diario, en exclusiva, este tutorial. Como es bastante largo, lo dividiremos en 2 partes (la segunda aparecerá el lunes).

Substack no tiene API, lo que la convierte en una de las plataformas más frustrantes de Internet. En serio, ni siquiera puedes utilizar Zapier, algo que sinceramente nunca había visto antes. Sin embargo, hay una solución, en caso de que, como yo, quieras realmente dirigir un negocio a través de Substack, y necesites cosas como secuencias de bienvenida, segmentación y/o etiquetado.

Yo personalmente uso Kit y Gmail, así que eso es lo que comparto contigo. Este mismo proceso se puede utilizar desde la mayoría de los demás programas de correo electrónico. Por favor, no me pidas cómo hacerlo a través de otros sistemas. Simplemente... extrapola a partir de datos conocidos.

Así que tienes un newsletter de Substack y quieres gestionar suscriptores en (Convert)Kit-pero probablemente has descubierto que Substack no ofrece una API que te facilite la vida. ¡No temas! Aún podemos enlazarlo todo utilizando Gmail (donde recibes las notificaciones de los suscriptores), Zapier (para analizar y reenviar esos datos) y, por supuesto, el propio Kit (para gestionar todas tus automatizaciones y etiquetado de correos electrónicos).

En este artículo, aprenderás a configurar un sistema que capture cuidadosamente los nuevos suscriptores gratuitos, los nuevos suscriptores de pago y las cancelaciones de suscripción, y luego los etiquete adecuadamente en Kit para que puedas detener o iniciar las secuencias de correo electrónico correctas exactamente en el momento adecuado.

1. Entender las diferentes notificaciones de Substack

Substack te envía convenientemente un correo electrónico cada vez que se produce un evento clave, como cuando alguien se registra como suscriptor gratuito, se convierte en suscriptor de pago o se da de baja. Éstas son las principales notificaciones que puedes ver en tu bandeja de entrada:

Nuevo suscriptor gratuito: Asunto : «¡Nuevo suscriptor gratuito de [Tu publicación]!» Qué significa : Alguien acaba de suscribirse para recibir el contenido gratuito de tu Substack. Acción del Kit : Etiquétalo como «Gratis» (o añádelo a tu formulario de suscriptor gratuito).

Nuevo suscriptor de pago: Línea de asunto : «¡Nuevo suscriptor de pago de [Tu publicación]!» Qué significa : Un suscriptor gratuito se ha actualizado o una nueva persona se ha unido como miembro de pago. Acción del kit : Etiquétalo como «de pago», elimínalo de la secuencia gratuita (si lo tienes) y envía los correos electrónicos de bienvenida premium que hayas creado.

Correo electrónico desactivado: Línea de asunto : «Correo electrónico deshabilitado para [tu publicación]» Qué significa : Un suscriptor gratuito desactivó las actualizaciones por correo electrónico de tu newsletter, por lo que ya no recibe tus envíos de substacks. Acción de Kit : Dales de baja en Kit o etiquétalos de forma que queden excluidos de futuros envíos.

Desuscripción: Asunto : «Darse de baja de [tu publicación]» Qué significa : El suscriptor canceló o se dio de baja. El cuerpo del correo electrónico te dice si antes eran gratuitos o de pago, y a veces incluye «Motivo: solicitado por el usuario» o «Motivo: falló la facturación». Acción del kit : Si eran de pago y ahora se han dado de baja, elimina la etiqueta «De pago» y deja de enviar contenido premium. Si eran gratuitos, elimínalos de la lista gratuita. También puedes darles de baja por completo en Kit.

Fallo de facturación: Línea de asunto : A menudo sigue siendo «Desuscripción de [tu publicación]», pero el cuerpo del correo electrónico dice «Motivo: fallo de facturación». Qué significa : Un suscriptor de pago perdió el acceso porque su pago no se efectuó. Acción del kit : Etiquétalo como «Fallo de facturación», elimina la etiqueta «Pagado» y, opcionalmente, envía una secuencia de reactivación pidiéndole que actualice su información de pago.



Cada uno de estos eventos tiene que tener una respuesta diferente por parte de Kit, como etiquetar a alguien como «Pagado», eliminarlo de tu flujo de trabajo «Gratuito» o darlo de baja por completo.

2. Configurar filtros de Gmail para detectar cada evento

Dado que Substack envía todas estas notificaciones desde la misma dirección (no-reply@substack.com), la forma más rápida de clasificarlas es por sus líneas de asunto. En Gmail, crea filtros para cada tipo:

Nuevo suscriptor gratuito: Filtra por «De: no-reply@substack.com » y "El asunto contiene: Nuevo suscriptor gratuito ". Si tienes varias publicaciones, tendrás que añadir cada una de ellas a esta automatización.

Aplica una etiqueta, como Substack - Gratuito . Nuevo suscriptor de pago: Filtra por «De: no-reply@substack.com » y "El asunto contiene: Nuevo suscriptor de pago ".

Aplica una etiqueta, como Substack - De pago . Email desactivado (que es Substack para darse de baja): Filtra por «De: no-reply@substack.com » y "El asunto contiene: Email deshabilitado ".

Etiqueta: Substack - Desactivado . Desuscripción (que es Substack para dejar de ser miembro de pago): Filtra por «De: no-reply@substack.com » y "El asunto contiene: Baja por ."

Etiqueta: Substack - Unsub . Fallo de facturación: Si prefieres una etiqueta aparte, busca «Desuscripción» más el cuerpo que contenga «Motivo: fallo de facturación».

Etiqueta: Substack - Fallo de facturación

O simplemente canaliza estos correos electrónicos de «Desuscripción» en una etiqueta y deja que Zapier haga la clasificación en función del motivo.

Si prefieres no crear cuatro etiquetas, puedes hacer una sola etiqueta para todas las notificaciones de Substack. Sin embargo, las etiquetas separadas te permiten mantener las cosas ordenadas en Gmail y simplifican la configuración de Zapier.

Por último, esto significa que tienes que recibir todos los correos electrónicos en tu bandeja de entrada, incluso los que se den de baja. Sin embargo, cuando crees tu filtro puedes elegir Omitir la bandeja de entrada (Archivarlo) para que nunca lo veas. Está ahí mismo, en la parte superior.

3. Crear Zaps en Zapier para actualizar el Kit

Una vez que Gmail haya etiquetado estos correos electrónicos, puedes crear un Zap para cada etiqueta.

(El tutorial seguirá el próximo lunes)

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”. Con la nueva sección, incluimos la reseña que tu escribas en comentarios. Si no acompañas tu link con algunas palabras, posiblemente será mucho menos atractivo para el lector visitar tu artículo.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO si pones tu subdirectorio):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería 3 días seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

▶ Cómo Conseguir que Tu Cerebro haga Cosas Difíciles

Guías Esenciales y Completas /

Esta guía explica cómo la sobreestimulación provocada por la tecnología y las actividades modernas puede sobreactivar el sistema de dopamina del cerebro, lo que dificulta la concentración y el trabajo profundo. Siguiendo la literatura publicada, aboga por reducir los estímulos a través de una «desintoxicación de la dopamina» para recalibrar el sistema de recompensa del cerebro. Entre los beneficios …

▶ Ucrania: de la Revolución "Naranja" a la "Revolución de la Dignidad" y Más Allá

Guías Esenciales y Completas /

Aquí se describen los 10 años que transcurren entre ambas revoluciones, y el período en que se inicia, tras la anexión de Crimea y una parte del Donbas por Rusia, la invasión a gran escala del territorio ucraniano por este país. Una parte de la historia ucraniana caracterizada por los grandes levantamientos populares políticos y la lucha por la influencia, entre Rusia y Europa, sobre el sistema …

▶ ¿Substack es el nuevo Twitter/X, en realidad?

Creadores /

Aquí te explicamos cómo hemos llegado hasta aquí y por qué, parece, es mejor. Una guía, con preguntas y respuestas. ¿Cuál fue el impacto de Twitter? Durante la década de 2010, las redes sociales —y, en particular, la plataforma Twitter— cobraron más importancia que cualquier creador de contenidos en la dieta informativa nacional de Estados Unidos. Se decía que era un sitio de «microblogging», pero …

▶ Gestionar tu Energía, tu Estrés y tu Concentración: Para Autores y para el Trabajo

Liderar y habilidades interpersonales /

Gestionar tu Energía, tu Estrés y tu Concentración como Autor Una amplia gama de colaboradores comparten sus experiencias sinceras, generalmente en forma de entrevistas, sobre las condiciones, a veces imposibles, a las que se enfrentan los escritores y todo tipo de autores (incluyendo los académicos) al completar sus proyectos de escritura. Las entrevistas ofrecen una visión entre bastidores de l

▶ Historia Empresarial de Norteamérica

Guías Esenciales y Completas /

La Guía Esencial Historia Empresarial de Norteamérica: La Guía Esencial analiza el auge de la economía estadounidense y canadiense desde sus inicios coloniales y fronterizos. ¿Qué convirtió a Estados Unidos y a Canadá en un atractivo campo de pruebas para los emprendedores? ¿Qué pasó con el tejido empresarial mexicano y cómo influyó la política del país? ¿Cómo llegó Estados Unidos a tener las …?

▶ ¿Qué ley francesa te obliga a marcar paquete?

Experimentando /

Seguimos hablando de los rasgos de la personalidad. En el email anterior hablamos de la apertura a la experiencia y hoy toca saber más sobre la conciencia. Jamás vi a una socorrista trabajar tanto. Fue en un camping de Francia, los días previos a San Juan. En Cataluña hay una querencia muy fuerte de celebrar este día lanzando cientos miles millones de petardos y cohetes así que la tradición de …

▶ Crónicas del escritor autoeditado (y III)

El rincón de Daledebil /

Y llegamos al final del camino. O, al menos, al final de esta trilogía de Crónicas —que, como toda buena trilogía, se escribió sin saber si alguien leería la primera parte. Nuestro protagonista, el ya curtido escritor autoeditado, ha sobrevivido a todos los desafíos del oficio: promoción, reseñas dudosas, redes sociales saturadas y ese silencio sepulcral que se oye cuando uno lanza un libro …

▶ Me CORTO LA COLETA

Por si Papá no está ✖ /

Hoy comienza el camino para que me corten la coleta. Cierro el grifo. Jubilo a los soldados. Paso a munición de fogueo. Hoy, voy a la primera consulta para hacerme la vasectomía. Después de dos hijos, Nico y Aurora, hemos decidido conjuntamente María y yo que paramos el tren de la fertilidad en esta parada. ¿Motivos? Evitar que ella tenga que usar tratamiento hormonal durante décadas. Yo tengo ya …

💊Cap60: Pedro + Un iPhone, un cuaderno y tu...!

Cápsulas Ágiles ✨Creatividad para profes... /

Hace unos días, publicó algo que me gustó mucho, y no pude dejarlo escapar, porque era oro en letras. No era otro de sus textos brillantes (aunque sí, también), sino algo más íntimo: cómo nacen sus textos . Y mientras lo leía, recordé qué Pedro fue una de las voces que me sugirió contar en mis cápsulas sobre el proceso creativo de otros. Así que aquí vamos. Porque si hay alguien que entiende la …

▶ Tu guía para mejorar acotaciones de diálogo

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

¡Hola! Hace ya un par de días que vengo hablando de esta guía, así que no te sorprenderá que te llegue este correo, espero. Lo que tienes aquí abajo es un listado de las nueve muletillas más comunes a la hora de acotar diálogos. No son necesariamente errores, pero cuando las usamos en exceso, convierten nuestros diálogos en… En fin, fragmentos muy torpes en el mejor de los casos e imposibles de …

👩‍💻 LinkedIn que impacta (y convierte) en 7 pasos

Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés ofrece la segunda parte del tutorial para crecer en LinkedIn.

▶ Resuelvo dudas

Por amor al arte / 23h

Por si te estás preguntando de qué va esto de escribir por amor al arte ... No es hacer las cosas gratis, sino fortalecer el arte de la escritura desde tu interior, la uses para producir un libro y venderlo o para ti misma como una de las coas que haces para mejorar tu bienestar. Hago este post que no tenía previsto para responder algunas de las preguntas que me hacéis por privado. Quizá lo …

▶ Las expectativas también duelen (y no siempre es culpa nuestra)

Desde la bahía /

¿Quién tiene la culpa de que esperemos algo que luego no es cómo habíamos supuesto? Una parte es nuestra, obviamente, tal vez porque tenemos una necesidad y deseamos con todas nuestras fuerzas que se vea cumplida. Y potenciamos la esperanza de que será así. Pero creo que también tiene culpa la otra parte, la que genera esas expectativas, no sé si con mensajes demasiado esperanzadores o con palabras …

▶ Postales desde la oficina

Está todo mal /

Lo confieso: llevo días con las neuronas medio fritas. Y sinceramente, no me apetecía nada hacer otra edición “seriota”. Entonces me he acordado del reto que hace meses va por TikTok: “ escuchamos, pero no juzgamos ”. El juego es simple: uno confiesa un secretito delante del grupo, que antes dice en coro “escuchamos, pero no juzgamos”. A veces es un chiste. A veces una bomba. Siempre un momentazo …

🌱💭 La guía oculta de Isaac Asimov para generar ideas... escrita para un proyecto secreto de EE. UU.

Jardín Mental /

En 1959, el escritor Isaac Asimov recibió una oferta muy extraña… Participar en un proyecto secreto del gobierno de EE. UU., llamado …

▶ Querido diario: he empezado a probar con la vidita

Escriviviendo...✨ /

Hay personas que aparecen en tu camino para guiarte, para inspirarte, para centrarte. Yo soy usuaria premium de esas personas. Me haría suscriptora vitalicia. Las necesito. Me ayudan a poner orden y foco a una mente dispersa, distraída, demasiado creativa y con ciertos problemas de concentración, algo en lo que estoy trabajando. Puede que todo empezara por ahí. Un día, una noche más bien, estaba

▶ Lo que pides y lo que necesitas

Escribe y Publica /

Tienes un texto, acabado o en proceso. También tienes dudas. O no, crees que tu novela es impecable porque no conoces lo suficiente este mundo como para detectar que todavía es un borrador, no publicable. Tanto mis compañeras en , como mi compañera de letras y yo misma, hemos visto casi de todo. Muchas de vosotras nos contactáis pidiendo un servicio cuando lo que necesitáis es otro, o varios. Por

📚 Empieza con un fin en mente

Tu Coach personal /

Hay semanas en las que sientes que lo haces todo… pero que nada cambia. Tareas tachadas. Emails respondidos. Reuniones cumplidas. Pero al final del día, una pregunta incómoda se cuela entre tus pensamientos: “¿Y todo esto… para qué?” Esta semana en Libros para crecer, comparto una idea que puede ayudarte a recuperar el rumbo, reconectar con tu visión y empezar …

▶ Cómo manipular la realidad, y otras mentiras que cuento por ahí

El Otro Día con Lucas /

La fotografía suele utilizarse como una evidencia incontestable, una prueba fehaciente, de que lo que se muestra es un reflejo de la realidad. Una pequeña ventana que nos permite viajar mediante los ojos de una máquina, al lugar que se representa en esa impresión, o de ser digital, en esos píxeles de la pantalla. En contraste con una pintura, que se toma ciertas licencias artísticas a la hora de …

▶ Incels

Cuca Casado /

En esta ocasión os traigo un artículo que he publicado en Disidentia: los hijos del rechazo. Vivimos en una era de fracturas, en un tiempo donde la hiperconectividad convive con la soledad estructural, donde las promesas de libertad sexual colisionan ..

💊 Cómo convertir un hobby en tu motor principal (sin morir en el intento)

Cápsulas Ágiles ✨Creatividad para profes... /

A veces el fracaso no llega como un gran error. Llega como un correo. O una reunión que termina con “lamentablemente, vamos a prescindir de tus servicios”, Como si decirlo así sonara bonito 🙄 Así le pasó a Pat Flynn. Un arquitecto que trabajaba en una importante firma, y un día, sin aviso, lo despidieron. Y no tenía plan B (bueno, él creía que no), pero sí tenía algo que había estado construyendo …

🌳🍋 Pon un "MasterMind" en tu vida

El Limonero /

“Lo que más echo de menos es trabajar en equipo...” Esta es una sensación muy común entre aquéllos que operamos solos desde casa con el uniforme PJ (pijama). Recientemente pregunté a mi comunidad qué es lo mejor y lo peor de trabajar por cuenta propia. Lo mejor, unánimemente, la libertad. Lo peor, una mezcla: la inestabilidad económica, la incertidumbre, la necesidad de estar siempre al pie del cañón …

▶ Me atacan la web

liderazgodelbueno.com /

De vez en cuando recibo mensajes de que alguien intenta entrar como administrador en mi web. Lógicamente recibo mensajes de ataques fallidos. Supongo que son ataques automáticos que prueban claves que pillan de la dark web y cosas así. Suerte con eso. El caso es que ayer recibí cientos de mensajes de intentos fallidos. Cientos. ¿Me asusta esto? No. Te contaré lo que haría si alguien consiguiera …

▶ He domado al algoritmo y he descubierto el internet amable

Sapientia /

Cuando decidí abrirme una cuenta en Substack (…), lo hice con la timidez de quien entra en el cine cuando ya se han apagado las luces y han empezado los tráileres. Pero cuando tomé asiento , descubrí que otra forma de navegar por internet es posible, más parecida a un apacible paseo en barca que a la …

▶ ¡Derribad las Presas!

Ecología /

El río Eel, en California, pronto volverá a correr libremente. La noticia me anima a compartir mi colección de historias sobre la eliminación de presas, desde Maine hasta Misisipi, pasando por la India y China. Os ofrezco un resumen de noticias relacionadas con el agua. Podemos corregir los errores del pasado y revivir los humedales y los ríos. A veces, basta con un poco más de …

📜 El Modelo de Previsión que toda Startup debe tener (con Plantilla)

VC, Startups y Mercados /

El Modelo de Previsión que toda Empresa Emergente tiene que tener (con Plantilla) Dentro del bucle viral de Lovable y ¿por qué los inversores de capital riesgo rechazan startups rentables y persiguen el hype? Nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En la newsletter de hoy: Análisis en profundidad: El modelo de previsión que toda startup debería tener, …

📩 La Tasa de Conversión más Alta de Miembros Gratuitos a Miembros de Pago

Dineros /

En este artículo: ¿Qué estrategias o acciones específicas te ayudaron a alcanzar más de 1100 suscriptores en dos meses tras tu lanzamiento? Tienes una enorme audiencia en Instagram, con 129 000 seguidores. ¿Cómo contribuye tu presencia en Instagram al crecimiento …?

▶ El Líbano en la Órbita de Siria

Guías Esenciales y Completas /

Desde el Inicio del Siglo XXI hasta 2012. Desde la fundación en 1920 del Líbano, es muy permeable a las crisis geopolíticas regionales, al desmantelamiento del Imperio otomano y a las guerras del Golfo y de Irak, además de la creación del Estado de Israel y su conflicto con los países árabes vecinos. Diez años después de los acuerdos de Taif (y su impacto), el Estado libanés tiene difíciles …

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores.

🗂 Alberto Merino Rivero escribe: Hola, muy interesantes los artículos de la semana compartidos, especialmente el de Fluo y Jardin Mental. Para la próxima edición me gustaría proponer este de una de mis newsletters favoritas:

Gracias por el gran trabajo que hacéis familia :))

🗂 Muchas gracias a David por escribirme. Os dejo el enlace del artículo y una breve descripción.

"Artificialmente es una newsletter de IA práctica y directa, sin promesas de éxito ni ganancias. Cada entrega es una "Lección", donde explicamos desde lo más básico hasta herramientas de imagen e investigación. Todo está pensado para que puedas aplicarlo en el trabajo y en la vida, sin humo ni rollos milagrosos de marketing.

Esta "Lección 10" es para los que disfrutan con las listas. Comparto algunas de las herramientas que uso a diario y para qué las utilizo."

🗂 Comprenderlo desvela que el ciclo menstrual no es una carga sino una enorme ventaja y una parte importante de nuestra identidad:

🗂 Muchas gracias por incluirme 🙏🏼📝

🗂 Comparto mi artículo sobre escribir en español y publicar poesía bilingüe

🗂 Os dejo mi artículo sobre las ventajas de leer en comunidad y participar en clubs de lectura:

🗂 Muchas gracias, por escribirme. Interesante vuestro artículo.

🗂 Gracias por el trabajazo y por incluirme!

🗂 Muchas gracias por incluir mi artículo:

🗂 Varios:

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

Podría haberle dado calabazas y no lo hice

Ekho comunicación /

Hoy comparto con vosotros la entrevista que me hizo en su podcast. Más de una hora donde hablamos sobre comunicación, of course, y emprendimiento. Sin más preámbulos, aquí os la dejo: Y si aún no lo sigues, esta es la newsletter de Raúl. 10Mil Cagadas Evita los errores que arruinaron a otros emprendedores y accede a sus conocimiento y secretos para tomar las mejores decisiones para tu negocio.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 712 (Tasa de apertura media: 28 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 74.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario