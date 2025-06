☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses, como cada sábado, en su publicación “No Solo Suerte” presenta un “cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo”. Los tres temas son los del título: ¿Cuánto Vale tu Trabajo? Descubre la Clave para Acelerar tu Carrera. Sé Bueno Corrigiendo el Rumbo. Haz una Cosa, y Hazla Bien. Y por si no crees a Rafa (aunque deberías, dado que es líder en la industria aconsejando a otros), sus artículos están plagados de citas sobre los temas que trata.

En este caso, por ejemplo, su primer “ingrediente” (que suele ser el más largo, con diferencia), se centra en la importancia de centrarse en lo que es importante (“Primero, lo primero”, como decía un libro). Parece una nimiedad, o una obviedad. Pero ha salvado empresas, como señala Rafa con sus ejemplos.

También gran historia:

Negocios Digitales /

Con su peculiar humor cordobés (andaluz)/alemán, Rafa Castón sigue analizando el embudo de ventas en términos sencillos y entretenidos (lo que confiere a sus escritos una frescura remarcable):

¿Qué buscan realmente los que se apuntan a la escuela de seducción de Don Rabo ? ¿Buscan una compañera de vida?¿Una madre para sus hijos? Jajaja, no. Quieren convertirse en esa persona que entierra la nutria cada fin de semana. Y para ello les da igual que sea online o presencial, en PDF o a hostias. Quieren pasar de ser alguien al que han rozado menos que a un cactus, a ser un Ábalos (un político español corrupto) de la vida …

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

Google para Newsletters con la IA: Las herramientas para newsletters que me gustaría que existieran

¿Cuántas veces has encontrado una newsletter brillante y te has preguntado: «¿Qué más han escrito que me estoy perdiendo?».

A mí me pasa constantemente. ¿Te pasas horas desplazándote por archivos interminables con la esperanza de encontrar contenido relevante? ¿Frustrado con el buscador de Substack que no separa bien los idiomas y ni tan siquiera te ofrece artículos o notas de hace varios meses?

Tiene que haber una forma mejor.

Hace unas semanas, Ryan Ong, Ph.D. 🎮 solucionó este problema. Creó AskSubstack y Substack Search, herramientas que te permiten hacer preguntas directas y obtener respuestas inteligentes extraídas de todo el archivo de cualquier newsletter.

Nota: La solución de Ryan para buscar en un boletín es mejor que una mera búsqueda con comando “site” en Google, pues combina diferentes artículos para ofrecer un resultado.

La metodología de IA que hay detrás es fascinante: combina la búsqueda semántica con RAG (Retrieval-Augmented Generation) para que el contenido de las newsletters sea realmente fácil de encontrar. En lugar de esperar a que los lectores se topen con tu mejor trabajo, ahora pueden encontrar exactamente lo que tienen que hacer.

Ryan, que lleva en Substack desde 2020, lo explica así (la traducción al español es mía):

Una cosa con la que me encontraba constantemente: cuando llegaba a una nueva publicación, quería pedirle algo. Por ejemplo: «¿Qué han dicho sobre la concentración?» o «¿Alguna vez han escrito sobre el agotamiento?». Ese tipo de acceso profundo simplemente no era posible... al menos hasta ahora.

En esta publicación, hago todo lo posible por ofrecerte el máximo valor por palabra (un concepto que me encanta de la newsletter de James Clear).

Por qué creé estas herramientas

Como escritor, he pasado años creando un archivo (he escrito más de 130 artículos en Substack), pero la mayoría de los lectores solo ven la última publicación.

Como lector, muchas newsletters excelentes tienen archivos profundos llenos de ideas que probablemente nunca encontraré, aunque hayan escrito exactamente lo que estoy buscando.

Creé AskSubstack y Substack Search para solucionar eso: para facilitar hacer preguntas, encontrar joyas antiguas y hacer que el contenido de las newsletters sea mucho más fácil de descubrir.

El descubrimiento es clave.

Ahora puedes encontrar escritores a través de tus preguntas, ¡incluso si no tienen muchos seguidores! Estas herramientas ayudan a los lectores a descubrir nuevas voces y a los escritores a ser encontrados por lo que han escrito, no por su fama.

Este cambio con la IA pone de relieve un alejamiento del SEO y los algoritmos hacia algo mejor: la optimización de motores de respuesta (un término que descubrí esta semana y que me encanta).

El contenido que aparece ahora es el que realmente responde a la pregunta. Eso es lo que importa.

AskSubstack: chatea con cualquier newsletter

AskSubstack convierte cualquier Substack en un chatbot. En lugar de desplazarte por el archivo, solo tienes que hacer preguntas y obtener respuestas extraídas directamente del archivo de ese escritor.

¿Quieres saber qué ha dicho alguien sobre «comunidad» o «empezar una newsletter»? Solo tienes que preguntar. Los escritores pueden añadirlo a su publicación, lo que ofrece a los lectores una forma fácil e interactiva de explorar publicaciones anteriores.

Substack Search: Google para newsletters

Substack Search te permite buscar en varias newsletters a la vez. Solo tienes que escribir una frase o pregunta y verás al instante las publicaciones coincidentes de diferentes escritores de Substack.

Es perfecto para encontrar rápidamente el artículo adecuado o descubrir nuevas voces que no conocías.

Para la Comunidad Hispana de Substack

Le pregunté cómo sería en español. Me dijo que no lo habían probado todavía en nuestro idioma.

Le sugerí que podríamos probarlo (si nos da una licencia para que 2-3 personas que supieran de IA de nuestra comunidad hispana pudieran probarlo). Si, los resultados son buenos, quizás podríamos incorporarlo gratis o muy barato a nuestra comunidad. Le he dicho que tenemos comunicación con más de 1.800 boletines en español, y que una oferta global podría ser interesante.

Me ha dicho lo siguiente:

Hay dos pasos para ello: 1) Primero tengo que incorporar vuestras publicaciones para que tengáis un chatbot específico para vuestras newsletters y 2) luego puedo dar acceso premium a 2-3 personas de vuestra elección para que lo prueben de forma ilimitada. ¿Para qué publicación quieres que cree un chatbot? Veo que tenéis varias publicaciones.

Me gustaría contestarle con lo siguiente:

Darle una publicación que tenga bastantes miles de posts, para ver si funciona bien en estos casos. Hay una que conozco bien, pero si queréis proponer alguna, indicadlo en los comentarios, por favor.

Dar el nombre de esas 2-3 personas para que tengan acceso premium. A quién le interesaría? También en comentarios, por favor.

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante (como ha hecho Pablo más abajo con su artículo), o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores.

Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un "copy y paste".

Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

A FONDO y VARIOS

🏷️ Monográfico: Los derechos LGBTI+

Mapas Milhaud /

Soy un fiel creyente en la igualdad y, en parte, me gusta aprovechar este pequeño altavoz para participar con mi granito de arena en la lucha global por los derechos humanos. Por eso, del mismo modo que hace tres meses dediqué el segundo monográfico de …

🏷️ Forense. Relato de Ficción.

Storytelling: Arte, Industria y Oficio. /

El cadáver ensangrentado de la joven yacía sobre la plataforma metálica. —¿Cuánto tiempo tardará, doc? —preguntó el policía intentando prender un cigarrillo. —Alrededor de una hora, esto no es algo que se pueda apresurar... Y apague eso, esto es un sitio sagrado. Se obligó a obedecer, no sin antes chasquear los dientes. Nunca le había agradado ese lugar. Como agente de policía, los años de trabajo …

🏷️ Soy tu turrito

liderazgodelbueno.com /

La mayoría de la gente de mi generación dice que el reaggeton es basura, pero cuando millones de personas perrean mientras escuchan a alguien cantar como si tuviera intoxicación de Trankimazin, ahí hay algo bueno. Llevo el finde escuchando en bucle MA Remix y te digo que esa mierda tiene algo. Aparte de escuchar una y otra vez el Tum-tu-tum-tu, este finde he hablado de redes sociales con gente que …

🏷️ Cómo Saber si tu Chatbot está Perdiendo Clientes

The Learning Curve /

Tu chatbot está activo 24/7. Responde rápido, no se cansa y está en todas las páginas clave de tu web. Pero… ¿está realmente ayudando a tu cuenta de resultados? ¿O podría estar, silenciosamente, costándote clientes? Los chatbots se han convertido en el primer punto de contacto con tus potenciales clientes. Pero no todos están bien entrenados para generar oportunidades. Algunos, sin que lo sepas,

🍀 Los 3 momentos en los que más crecí profesionalmente

Tu Coach personal /

Cuando hablamos de crecimiento personal, todos pensamos en grandes decisiones, logros épicos o momentos de película. Pero la realidad es otra. La mayoría de veces, los momentos que más te transforman no vienen con …

🏷️ Ya no da pena que se acabe el verano.

Por si Papá no está ✖ /

Hola, Nico. Hola, Aurora. Vengo de jugar con vosotros en el campo de fútbol de al lado de casa. Un campo perfecto: césped artificial, vallas para que la pelota no salga y para que un coche no se estampe dentro. Todas las líneas perfectas, portería adaptada, redes altas por si alguno tiene mala puntería.

🏷️ Midiendo la visibilidad de marca en LLMs. El comienzo de un nuevo SEO.

Rebel Intel /

En noviembre 2024, le pedimos a Ugo Smith, Director del área de Performance (SEM y SEO) en Good Rebels , que ha liderado en los último años varios estudios sobre Google AI Overview y ha coordinado un desarrollo tecnológico interno en la casa para medir la visibilidad de las marcas en los LLMs, que hemos bautizado AI Rank , que nos contara su punto de vista sobre el tsunami que se acercaba en la …

🏷️ 🜎 Superfluor 60. Tus objetos favoritos

Superfluor /

Iván Leal, en su gaceta, una vez más interconecta “ideas y recursos de los que extraer inspiración”.

🏷️ Vivir en automático, ¿hay que evitarlo o es supervivencia?

Por amor al arte /

No te pasa nada raro si te descubres lavando los platos y, al terminar, no recuerdas haberlos enjabonado. No es un fallo de atención: es tu mente haciendo sitio. Ese piloto automático que tanto se critica y que te dicen que lo evites tiene, en realidad, algo de sabio. Se encarga de lo previsible, de lo que ya sabemos hacer, para que no gastemos energía innecesaria. Así nos queda más espacio mental …

🏷️ El jefe que no soporta que las cosas funcionen

El mapa del cambio /

Quizá te has cruzado con uno. No con alguien empeñado en volar, sino con ese tipo que dedica su energía a disparar a quienes ya lo hacen con naturalidad. No toleran que algo funcione. La felicidad ajena no les inspira, les irrita. Como si ver a otros bien fuese una especie de ofensa personal. Y lo peor no es que existan. Lo peor es cuando ascienden. Y acaban sentados en despachos, tomando decisiones …

🏷️ Apaga el horno antes de que se te queme el cheese cake

El ingrediente secreto /

Tengo una teoría. (Spoiler: no está avalada por ningún estudio, pero sí por mi sistema nervioso). La comparto igual. Creo que las ideas también se cansan. Sí, sí, como lo oyes. Se saturan, se repiten, bostezan. Empiezan a decir cosas como: “Yo ya salí en la newsletter de abril”, o “esto lo pensaste la semana pasada cuando te atragantaste con un dátil”, o peor aún: “déjame en paz que me quiero tomar un …

🏷️ pumkin spice en otoño y otros rituales modernos del consumo

delirios de locura /

Nuestra sociedad está llena de rituales , prácticas que repetimos una y otra vez, acciones que tienen un significado mucho más profundo de lo que aparentan. Quizás los antropólogos coincidan conmigo, pero incluso si no, estoy convencida de que son los rituales los que nos hacen humanos , las acciones simples, pero cargadas de significado que le dan sentido a nuestro mundo. Nos inventamos velorios …

🏷️ 7 consejos para un adolescente.

Doble Piso /

Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia. Porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. - Proverbios 3:13. Dicen que una generación dura entre 25 y 30 años. Y creo que en la próxima, vamos a ver una de las mayores transferencias de riqueza de la historia. Muchos jóvenes heredarán fortunas… pero sin saber cómo administrarlas. Y otros, que sí sabrían …

🏷️ Sujetarse de la coleta

Ingeniero de letras /

“Cuenta la leyenda — una de las muchas que se atribuyen al barón de Münchhausen — que cierto día, al cabalgar por el campo, su caballo y él cayeron en un pantano. Cuanto más se movía, más se hundía en aquel lodazal, y el brío de su montura no lograba zafarse del fango.” Pero esto no va del barón de Münchhausen:

Google parece estar enterrando viva a la web, según algunos. Está devorando el ecosistema que lo aupó como gigante tecnológico, transitando de la búsqueda a la generación. A corto plazo, seguirá siendo clave que no reviente por los aires su posición dominante en la navegación, que está en peligro6. Pero a medio plazo, si ya no hay visitas, ¿para qué escribir? Si nadie cita, ¿quién corrige? Si no hay retorno, ¿quién produce el próximo dato? El pacto se rompe. Y con él, el ciclo de renovación que permitía que el conocimiento digital siguiera expandiéndose, afinándose, corrigiéndose. Esto no es solo una cuestión de tráfico. Es una cuestión de sostenibilidad cognitiva. Si la inteligencia artificial se alimenta del conocimiento humano, pero su despliegue masivo erosiona los incentivos para seguir generando ese conocimiento… ¿cuánto tiempo puede sostenerse la ilusión de que "responde sola"? Es una versión tecnológicamente avanzada de la coleta del barón: nos damos respuestas cada vez más sofisticadas, pero que cada vez tienen menos pelos y más finos. Una inteligencia que aprende de los humanos, pero deja sin voz a los humanos que la instruyen.

Esto es lo que ha escrito Ignacio Sainz de Medrano sobre el artículo:

En estos tiempos de vileza, en el que nos dejamos llevar por la última locura del magnate, la última corruptela del miserable o la última barbaridad del tirano, Javier Jurado nos recuerda que la partida, la gran partida, se está jugando en otro sitio: nuestro futuro como sociedad, y puede que como especie, depende del uso que demos a la tecnología. Imprescindible lectura.

🏷️ La movida de conectar en persona

Movidas de emprender /

El único hater que he tenido hasta ahora (al menos públicamente) me dijo hace un par de años por Twitter: Terminarás cerrando la membresía porque te agotarás al ver que no es rentable No te voy a mentir, me fastidió y dolió leer eso. Muchas personas me escribieron diciéndome que no le hiciera caso, que siguiera a mi bola y que era un envidioso. Juicios aparte, siempre que consigo hitos dentro de …

🌱💭 La inspiración no existe: lecciones de disciplina de Camilo José Cela

Jardín Mental / 2d

Te doy la bienvenida a Jardín Mental. La siguiente carta es parte de nuestra colección " Notas de gigantes ", en la que exploramos los pensamientos de las grandes mentes de la humanidad. En 1976, durante una entrevista en la televisión española, Camilo José Cela —quien años después ganaría el …

🏷️ Cartas a la luz de las velas

La serendipia de la abeja / 2d

Es lunes por la mañana y todo comienza como cualquier otro día en mi tienda de flores en el corazón de Cáceres. La primavera ha llegado en todo su esplendor y los cerezos están en su apogeo, vistiendo las colinas con una neblina rosa que parece sacada de un sueño. Coloco las macetas en la entrada, rocío con agua los lirios más perezosos, y enciendo la radio, como siempre. Pero justo cuando suena ..

🏷️ Invertir antes no siempre compensa

Suma Positiva /

Lo último de Samuel Gil.

📏 La contralgoritmia

Digital & Data /

Alex Rayón Jerez sigue “reflexionando sobre cómo los humanos no entendemos una tecnología hasta que no la adoptamos masivamente” en esta edición.

🌳🍋 Cómo crear, lanzar y monetizar tu primer curso digital

El Limonero /

Hola desde Hong Kong, ¡Esta semana tuve mi primer directo sola en en español! Fue una experiencia muy aterradora positiva y lo quería compartir aquí, porque si yo puedo, tú también. Parte 1 : Un marco práctico para crear tu curso (Post) Parte 2 : Un tutorial donde muestro el paso a paso en Gumroad …

🏷️ Un martes cualquiera: El papel

Un martes cualquiera /

Recuerdo con impecable nitidez el día que algo dejó de funcionar o, más bien, el día en que me di cuenta de que algo no había funcionado nunca. Tenía 10 años, solo unos meses antes de los 11, y solo unas semanas después de que comenzara el curso. El pensamiento me vino en clase: «yo no soy como los demás». No era un pensamiento de adolescente rebelde venida a más, eso no lo sería hasta unos años …

🏷️ Para oír borborigmos

Auto(des)conocimiento /

Se encogió él de hombros al cerrarse la puerta. Pues sí, para oír borborigmos había arruinado su vida, y la de aquella inocente cuyo subconsciente debía de estar bastante decepcionado y juzgar que la gran pasión no era, a fin de cuentas, tan maravillosa. Desde hacía meses, sólo el consciente de aquella mujer lo adoraba, estaba convencido. Las semanas de Ginebra, muertas semanas de auténtica pasión …

🏷️ SE VENDE ALMA LITERARIA

Ink & Outsider /

El Asedio de la Máquina: No es novedad este sonsonete empalagoso que entonan los profetas de medio pelo sobre la irrupción de la Inteligencia Artificial en el sanctasanctórum de las letras. Cada charlatán con teclado, cada mercader de opiniones en redes sociales, tañe su réquiem o su aleluya según …

🏷️ Educar en el futuro

Aprendizaje Infinito /

«La nueva educación debe enseñar al individuo a clasificar y reclasificar la información, a evaluar su veracidad, a cambiar de categoría cuando sea necesario, a pasar de lo concreto a lo abstracto y viceversa, a mirar los problemas desde una nueva dirección, a enseñarse a sí mismo. El analfabeto del mañana no será el hombre que no sabe leer; será el hombre que no ha aprendido a aprender». Rescato ..

🏷️ Campamento Krusty

liderazgodelbueno.com /

El asunto de hoy solo lo pillarán unos cuantos suscriptores con los que coincidiré hoy en un evento. Con ese selecto grupo, pasarán dos cosas, la primera es que alguno se acercará a mí y me susurrará al oído bajito… yo también estoy en la nius. Así, entre orgulloso y admirado a la par. La segunda es que soy un cabronaso y he cambiado la hora de envío porque sé que ahora mismo muchos de los que es…

🏷️ Cuando te dan ganas de dejarlo todo

The Learning Curve /

En este episodio hablo sin filtro de: Qué se siente cuando te planteas dejarlo Qué me está costando más con Optimly (spoiler: no es lo técnico) Por qué montar un producto digital sin comunidad es como remar con un tenedor Y cómo me centro en las pequeñas victorias para no abandonar No es un episodio de triunfos, es uno de los que más me ha costado grabar. Pero justo por eso creo que vale la pena …

🏷️ Una tarde de cine, mi madre y Jane Austen

La serendipia de la abeja /

Hoy te abro la puerta de uno de esos rincones del alma donde el tiempo parece detenerse. Porque hay momentos, aunque pasen desapercibidos para el resto del mundo, que se quedan en la piel como si fueran un susurro de algo más profundo. Así fue una tarde cualquiera del mes pasado. No hubo luces ni fuegos artificiales, pero sí hubo magia, ternura y esa sensación tan bonita de pertenecer …

🏷️ Por qué la realidad se resiste al guion perfecto

Sapienciología /

Hay una ley no escrita que rige las grandes historias con más rigor que cualquier código estilístico o técnica narrativa: la fidelidad a las reglas internas del mundo ficticio . Quien la ignora, traiciona la esencia misma del pacto narrativo; quien la respeta, puede hacer ..

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ventas x1000

liderazgodelbueno.com /

No te digo ná y te lo digo tó. Audio con pajaricos y todo.

