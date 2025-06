鈽旓笍 Buenos d铆as, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores art铆culos publicados en los 煤ltimos d铆as en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se est谩 鈥渃ociendo鈥 en Substack, y ayudar a los autores a tener m谩s lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

馃彌 LA GRAN HISTORIA

馃挰 Verdad y autoritarismos seg煤n Patricia Evangelista y Carolin Emcke

Miquel Pellicer, Periodismo Digital /

Una profunda reflexi贸n sobre el ejercicio del periodismo en contextos violentos y autoritarios, donde narrar la verdad se convierte en un acto de resistencia:

鈥淐uando un gobierno dice que los muertos no son humanos, lo que debes hacer es seguir haciendo periodismo e investigar para dar voz a la verdad y a quienes rodean esos asesinatos鈥. -Patricia Evangelista

Evangelista es como una 鈥渃orresponsal de guerra en su propio pa铆s鈥, afirma la autora. Y estamos de acuerdo. Pero m谩s adelante esto se matiza:

鈥淣o soy objetiva ni pretendo serlo鈥, dijo sin ambages. 鈥淢is sesgos existen, y los lectores tienen derecho a conocerlos. Mi punto de vista no ser谩 el mismo que el de un periodista occidental鈥. En su caso, lo personal y lo profesional son inseparables: hacer periodismo no es buscar una verdad as茅ptica, sino narrar desde una implicaci贸n 茅tica.

Traducci贸n de silencios

Carolin Emcke, citando a Walter Benjamin, defendi贸 el contexto:

鈥淐uando entrevistas a personas que han sobrevivido a la violencia extrema, debes aprender a leer tambi茅n lo que no se dice. Traducir los silencios鈥.

Porque, como dice la autora, en muchas ocasiones, la verdad no est谩 en los hechos sino en el trauma que los envuelve.

Otra gran historia:

M贸nica San贸 Pasquale/, que presenta aqu铆, como dijo, 鈥渦n plano emocional en construcci贸n鈥:

No, esta vez no fue un grito desgarrador ni un susurro angustiante. Se puso los audifonos, cerr贸 la puerta sin hacer ruido y sali贸 a caminar. Pero algo extra帽o sucedi贸 cuando despert茅鈥 Fue como si un peso invisible me aplastara, como si alguien hubiera dejado encendida una radio antigua dentro de m铆, un zumbido lejano y constante, que no paraba de sonar. 驴Qu茅 era eso? 驴Era tristeza? 驴Era dolor? No鈥 no lo era. Era algo diferente, una pesadez sin nombre, como si algo estuviera buscando su boca para gritar, pero no lograba encontrarla. 驴Te ha pasado alguna vez?

馃拰 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

Substacks = (sub)scripci贸n + software (stack)

Y el 鈥渄ichoso鈥 algoritmo

M. E. Rothwell ha escrito una interesante Nota que creo puede ser de inter茅s para nuestros lectores (y por eso la he traducido, con permiso del autor), con alg煤n comentario final m铆o:

鈥淐reo que mucha gente sigue sin entender lo que es Substack. Creen que es una plataforma de escritura; no es as铆. La pista est谩 en el nombre: Sub-stack, no Writingstack. Es una pila (un 鈥渟tack鈥) de software para facilitar las suscripciones de pago.

La innovaci贸n no est谩 en la escritura: las plataformas de blogs se han multiplicado desde los primeros d铆as de Internet. Se trata de ser pioneros en un nuevo modelo de negocio para Internet. No financiado con publicidad (ya vimos c贸mo acab贸), sino con suscripciones recurrentes. Empezaron con la escritura (estoy suponiendo, no lo s茅 con certeza) porque era la fruta m谩s f谩cil de conseguir: apenas se monetizaba en otros sitios de Internet; y enviar correos electr贸nicos basados en texto es muy f谩cil de programar y configurar. Estoy seguro de que la intenci贸n desde el principio era, si el modelo ten铆a 茅xito, ampliarlo a otros medios, como el v铆deo y el audio. De nuevo, esto no es traicionar la intenci贸n original, 隆la escritura s贸lo fue el primer medio! Es extender la idea central -las suscripciones recurrentes- a otros medios.

No entiendo las quejas al respecto. 驴Por qu茅 no se puede permitir que los podcasters o los vide贸grafos tambi茅n ganen dinero mediante suscripciones? 驴Por qu茅 s贸lo los escritores deber铆an beneficiarse de este modelo? Si no te interesan esos otros medios, 隆est谩 bien! 隆No tienes por qu茅 hacerlos ni consumirlos! Entiendo perfectamente que Reels no te parezca una funci贸n 煤til para difundir tus escritos, 隆pero a los podcasters y videografistas s铆! No todas las funciones son para todos los usuarios, 隆y no pasa nada!

Si a煤n te sientes amenazado por la expansi贸n del modelo de suscripci贸n a otros medios y preferir铆as una plataforma m谩s 芦pura禄, 隆literalmente ya existe! Pero ni siquiera necesitas trasladarte a ellas para escapar, porque cada substacks es su propio peque帽o jard铆n amurallado. No tiene que haber ni rastro de v铆deo o audio en tu publicaci贸n si no quieres, 隆ni en las que consumes!

En cuanto a las quejas sobre el lado de las redes sociales de la plataforma -Notas, Reels-, existen para impulsar la descubribilidad. 驴Tienes idea de lo dif铆cil que era hacer que la gente leyera una publicaci贸n de blog en los viejos tiempos, antes de que se enviaran directamente a los correos electr贸nicos, antes de que se incorporara una red de medios sociales (Notas) directamente a la plataforma de blogs? 隆Casi imposible! 隆Ahora puedes compartirlo con un solo clic en una plataforma con millones de lectores potenciales! 隆Y pueden pagarte por ello en un par de clics! 隆Es una locura! Todas estas funciones existen para facilitar las suscripciones. 隆Eso es todo! 隆Por eso lo llamaron Substack!鈥

Para Ramiro Blanco, el problema es que no hay escapatoria al algoritmo. Entre otras cosas, se帽ala:

鈥 no existe 芦lo que Substack es en realidad禄. La tecnolog铆a es lo que nosotros decidimos que es, como cultura/gente/comunidad. (鈥) Para m铆, y para mucha gente, monetizar no es lo m谩s importante de estar aqu铆."

Es cierto que un algoritmo es una herramienta para ayudar a la descubribilidad ante nuevas audienicas (tanto si se quiere lectores de pago como gratuitos; hay un v铆deo del CEO de Substack preguntando para qu茅 sirve a su jefe de programaci贸n que es interesante al respecto).

Ramiro est谩 de acuerdo, pero opina que:

鈥 no se puede escapar a la subjetividad de los algoritmos. Lo que se descubre es lo que el desarrollador del algoritmo define que debe descubrirse. (鈥) En cualquier caso, no hay forma de escapar al 芦algoritmo禄.

En mi caso, empec茅 a leer sobre Substack casi desde que naci贸, basado en el modelo de Stratechery (un blog con suscripci贸n que se env铆a por email, muy famoso), y le铆a como algunos se marchaban por su modelo de negocio, y los miedos -justificados- cuando acept贸 dinero del capital riesgo. Ojal谩 me hubiera subido a bordo entonces: Estaba demasiado enamorado de los blogs tradicionales todav铆a.

No tengo claro, viendo esos principios de Substack, que tuvieran claro que cualquier software ser铆a incluido (su modelo, Stratchery, sigue en el formato escrito, con alg煤n video incrustado como en cualquier blog), pero si que las subscripciones eran la clave. Todav铆a hoy es la 煤nica forma de ganar dinero que tienen. Pero imagino que el capital riesgo tiene otros planes.

Tampoco tengo claro, como se ha dicho, que Amazon desde el inicio pensaba 鈥渁rrasar鈥 con todo tipo de productos, y que los libros eran s贸lo el primer paso. Porque cuando empez贸 -si, tambi茅n estuve ah铆 intentando sacar ideas- s贸lo incursionaron y apostaron por el mercado de los libros, por lo que recuerdo.

Estoy de acuerdo en lo que dice la nota:

No tiene que haber ni rastro de v铆deo o audio en tu publicaci贸n si no quieres.

Podr铆amos decir que la Newsletter es nuestra, pero que Notas es de Substack. Su propiedad, sus reglas. Como cualquier red social. Y, como todas, empieza 鈥渃ool鈥 y luego ya veremos 鈥

馃ゴ Copiar y pegar listas de etiquetas (@) en Substack

A veces, queremos tener la posibilidad de copiar y pegar listas de etiquetas sin tener que volver a escribir el nombre. Entendemos que no hay que abusar (y que no sea spam), pero a veces es importante aprovechar la lista que hemos hecho.

El hombre detr谩s de la pantalla (The Man Behind the Screen) ofrece estos 2 trucos para ello (nos autoriz贸 a traducirlo y publicarlo en este Diario):

Ctrl+May煤s+V. Esto lo copiar谩 como texto sin formato. Seguir谩s teniendo que @ todas, pero al menos los nombres estar谩n completos.

Editar la 煤ltima nota que contenga la lista de etiquetas y copiarla as铆, pero eso es un poco menos fiable. Es decir, que a veces seguir谩 soltando las etiquetas como enlaces, pero tambi茅n a veces las soltar谩 como normales. Es una especie de 鈥渃rapchute鈥 y no he averiguado por qu茅 a veces va de una forma y a veces de otra.

馃摪 Los Art铆culos en Substack

Nota importante: Si adem谩s de incluir el link a tu art铆culo en la zona de comentarios, escribes algunas l铆neas de por qu茅 el art铆culo es importante (como ha hecho Pablo m谩s abajo con su art铆culo), o por qu茅 nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho m谩s probable que consig谩is m谩s visitas y suscriptores. Tambi茅n puede ser un trozo del art铆culo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores.

Es lo mismo que haces con Notas. Simplemente puedes hacer un 鈥渃opy y paste鈥.

A FONDO

Sarabel Ramos, Tinta y hechizos para escritores /

Sarabel Ramos trae 鈥渘uevos temas que iluminar谩n tu sendero como creador de historias鈥. Qu茅 ser谩?

馃摉 驴Por qu茅 es bueno que te corrijan lo que escribes? Si crees que tu texto ya est谩 listo, lee esto antes de afirmarlo.

Pilar N. Colorado y Cristina, Escribe y Publica /

A ver, que levante la mano quien haya terminado de escribir algo y haya pensado: 芦隆Ya est谩! 隆Perfecto!禄.

Sois unos cuantos, 驴verdad? Reconozco que escribir cada d铆a es un acto de valent铆a: pones en palabras tus pensamientos, tus ideas, tus emociones y, muchas veces, un pedacito de ti sobre el papel 鈥攐 en la pantalla鈥 con la esperanza de ser le铆do. Y cuando terminas, sientes que todo encaja, que lo has redactado y expresado tal y como quer铆as.

Pero justo en ese momento llega el paso inevitable que todo texto necesita 鈥攜 que muchas veces quisi茅ramos saltarnos鈥: la correcci贸n.

馃摑 Esto es un recordatorio

Melisa Luz, Melisa麓s Substack/

En mi vida diaria, por mi trabajo, scrolleo durante horas entre tendencias digitales, nuevas plataformas, inteligencia artificial, 煤ltimas novedades en dise帽o, etc, etc. Al mismo tiempo, en la otra ala de mi vida, scrolleo entre nuevos libros, frases, palabras, autoras y autores que salen al mercado, m煤sica, arte, colores, etc, etc.

En la conjunci贸n de esos dos mundos, justito en el medio, tambi茅n est谩 mi vida personal, la propia, la de mis gustos, mi coraz贸n, y ah铆, scrolleo entre recetas de cocina, m谩s palabras, ejercicio, libros y pelis, crianza, amistad, feminismo, v铆nculos, etc, etc.

馃懙 Dise帽ar para envejecer

Yolanda Aranda, le pop est immortel/

Cuando pensamos en dise帽o, nuestro pensamiento tiene sesgo. Yo, por ejemplo, pienso inmediatamente en un sof谩, en una silla, en una taza o en una alfombra. T煤, a lo mejor, piensas en un iPhone, en un coche, en una cocina, una l谩mpara o un jarr贸n. Lo que casi nadie imagina de primeras es un pomo de puerta, una olla, una papelera urbana o un interruptor. Y, sin embargo, todas esas cosas est谩n dise帽adas.

No brillan en Pinterest (bueno, los interruptores de lat贸n, s铆 馃槄), sus dise帽adores no suelen estar entre los 100AD, y aun as铆 tienen el mismo (o m谩s) m茅rito que quien dise帽a otra silla m谩s. Porque el dise帽o no es solo lo que nos entra por los ojos: tambi茅n es lo que funciona, lo que facilita, lo que acompa帽a.

馃殌FUTURO

Est谩 todo mal /

La IA ha llegado a la empresa como un tsunami silencioso: ya est谩 aqu铆, y est谩 reconfigurando todo. Est谩n las grandes corporaciones como locas volcando monta帽as de dinero en el tema con inversiones de todo tipo, empezando por las infraestructuras necesarias. Y, c贸mo no, con un impacto ya directo a nivel de despidos:

British Telecom: 55.000 empleos menos en 10 a帽os.

IBM: 7.800 despidos confirmados.

Microsoft: 6.000 recortes y sumando.

馃尰 Los Inexpugnables Jardines Amurallados de Datos de los Grandes de China

Salvador Lorca, Chamberly /

La econom铆a de mercado real de China se puso en marcha realmente en la d茅cada de 1990 y creci贸 simult谩neamente con Internet y las tecnolog铆as digitales. Muchas industrias se construyeron con la digitalizaci贸n desde el principio. Esto cre贸 una situaci贸n 煤nica en la que China pod铆a estar m谩s avanzada que las econom铆as avanzadas en t茅rminos de digitalizaci贸n.

Por ejemplo, cuando viv铆a en Hong Kong, una econom铆a avanzada, todav铆a utilizaba regularmente dinero en efectivo para hacer pagos. Cuando negociaba con acciones, el certificado f铆sico de acciones segu铆a existiendo. Una vez, llev茅 en mi bolso un certificado de acciones sin nombre por valor de m谩s de 100 millones de d贸lares para que mi jefe de entonces lo trasladara de un corredor de bolsa a otro. (隆Qu茅 emoci贸n sentirse m谩s rico que un traficante de drogas!)

Daniel, The Learning Curve /

Esta semana en el "Cuaderno de Bit谩cora", una confesi贸n r谩pida: grabar mi primer v铆deo tutorial para el canal de YouTube de Optimly fue toda una aventura. Quer铆a hablaros de ese "miedo esc茅nico" que creo que muchos fundadores, especialmente los de perfil t茅cnico como yo, sentimos al tener que "dar la cara".

Mi plan inicial con Optimly era simple: yo construyo el producto, y que el contenido y las ventas las hagan otros. Quer铆a ser casi invisible.

馃挵DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOM脥A)

David, VC, Startups y Mercados / 5h

Aqu铆 nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creaci贸n de productos y el capital riesgo. En el newsletter de hoy -

An谩lisis en profundidad: C贸mo es la tracci贸n real (antes de que se produzca el ajuste producto-mercado).

Inmersi贸n r谩pida: GEO es el nuevo SEO: Lo que los fundadores tienen que saber. Comprender la tesis del inversor: el filtro detr谩s de cada 芦no禄.

Noticias importantes: Nvidia sufre una p茅rdida de ingresos de 8.000 millones de d贸lares por la prohibici贸n de exportar chips H20, Telegram firma un acuerdo xAI de 300 millones de d贸lares para integrar Grok, Apple rechaz贸 la oferta de sat茅lite de Elon Musk, ahora sus planes est谩n en peligro y Meta pierde el 78% del equipo original de Llama AI.

Jorge Bosch Al茅s, Cosas de Freelance /

Esta semana tocaba hablar de c贸mo dejar tu perfil de LinkedIn listo para enamorar鈥 Pero entre el lanzamiento del N煤cleo, cuyos resultados te cuento en la posdata, algunos proyectos con clientes y temas personales varios no he llegado. Y t煤 ya sabes que aqu铆 no mando newsletters hechas r谩pido para salir del paso.

Pero para compensarte por la espera, te traigo algo mejor.

De hecho, creo que es el email donde existe m谩s densidad de aprendizajes por caracteres escritos que he hecho hasta la fecha.

馃巵 VARIOS

Luli Borroni, Escriviviendo...

驴A qui茅n le importa lo que yo diga? 驴a qui茅n le importa lo que yo haga? Dec铆a Alaska en una canci贸n en la que reivindica su personalidad fuerte. Pero t煤 te has preguntado alguna vez 驴a qui茅n le importa lo que yo escribo? con un tono m谩s tirando hacia la preocupaci贸n, quit谩ndote valor. Hola, impostora

Estas dudas pueden estar relacionadas con lo que escrib铆a la semana pasada sobre la exposici贸n y la necesidad de aprobaci贸n que nos han impuesto a los que nos dedicamos a escribir, con las redes sociales, los algortimos y el posicionamiento. Ahora, si usas determinadas construcciones gramaticales que la IA se ha apoderado ya te ponen en duda.

Guillermo Gasc贸n, Haciendo Cosas Online /

Desde hace un tiempo le dedico m谩s espacio a pensar y entender c贸mo funciona toda la circuiter铆a que tenemos por dentro de nuestra cabeza.

Y no, no me he vuelto un gur煤 de la autoayuda. Sigo siendo el mismo Guillermo anal铆tico de siempre, pero aplicando esa mirada a algo que normalmente ignoramos: la mentalidad con la que encaramos nuestros proyectos.

馃し Tu sistema de decisi贸n es una mierda

liderazgodelbueno.com /

D茅jame adivinar: te asusta tomar ciertas decisiones. 驴Me caso o no me caso? Ay, pero si luego sale mal, 驴qu茅 hago? Y, adem谩s, est谩 lo de la hipoteca, atarse a algo as铆, y tal y como est谩 todo de mal. Bueno, por no hablar del trabajo, que tendr铆a que haberlo dejado, pero es que fuera hace mucho fr铆o鈥

Tu cerebro est谩 programado para que sobrevivas. Cuando tu cerebro percibe peligro, tiene b谩sicamente dos opciones, huir o pelear.

Normalmente la gente huye, aunque depende de la situaci贸n, hay un porcentaje de gente que huye por sistema, otro que se parte la cara siempre y luego est谩 la gente que reacciona seg煤n viene la vaina.

鉁嶏笍 Las 4 acciones que me permiten empezar un nuevo cap铆tulo aunque el anterior no sea perfecto

Alicia P茅rez Gil: elijo escribir /

Lo confieso: yo tambi茅n fui una escritora perfeccionista e hipercontroladora, pero en este momento ya no necesito escribir un primer cap铆tulo perfecto para pasar al segundo.

Ahora soy capaz, gracias a estas cuatro acciones, de cerrar cap铆tulos a los que quiz谩 les faltan matices, pero que ya contienen todo lo que necesito que haya en ellos.

S茅 que tendr茅 que revisarlos al final, pero tambi茅n s茅 que la revisi贸n no ser谩 agotadora.

馃實 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al d铆a r谩pidamente sobre las historias globales clave que importan.

馃搶 Resumen Semanal

Como ya ha hecho otros viernes, Ignacio Sainz de Medrano (de Breiquin Nius ) ofrece un resumen de la semana (en Espa帽a), en su particular humor:

Leire D铆ez anuncia que asistir谩 a la manifestaci贸n del d铆a 8 convocada por el PP. 鈥淵o, con la democracia, siempre鈥, ha manifestado. Por su parte, antiguos dirigentes del Partido Popular, como el anterior ministro del Interior, Jorge Fern谩ndez D铆az, o la ex-ministra de Defensa, M陋 Dolores de Cospedal, han expresado su insatisfacci贸n con el lema 鈥渕afia o democracia鈥 que encabezar谩 la manifestaci贸n. 鈥溌緿e verdad hab铆a que elegir鈥, han comentado en privado.

El Gobierno retira la ayuda para gafas y lentillas que anunci贸 hace una semana. 鈥淧ara lo que hay que ver, francamente, mejor que la gente se quede como est谩鈥, expres贸 un portavoz de Moncloa.

Air Europa decide ir a la quiebra con tal de quitarse de encima al juez Peinado. 鈥淢ira, ya se buscar谩 la gente c贸mo volar. Nosotros es que ya no podemos m谩s鈥, declararon algunos miembros de la familia Hidalgo desde su b煤nker subterr谩neo en Rep煤blica Dominicana.

El Grupo Mixto plantear谩 una moci贸n de censura contra S谩nchez. 鈥淒espu茅s de la incorporaci贸n de Comprom铆s, nos notamos con fuerza para gobernar. Es que somos un mont贸n, oye鈥. Se rumorea que Jos茅 Luis 脕balos, el cerebro en la sombra de la moci贸n parlamentaria que llev贸 a Pedro S谩nchez al gobierno en 2018, podr铆a estar detr谩s de la operaci贸n.

V铆ctor Aldama ofrece un pacto a la Fiscal铆a Anticorrupci贸n para evitar la imputaci贸n (de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n). Entre empujones, el empresario presuntamente corrupto ha dicho que 鈥渢iende la mano a la Fiscal铆a para hundir de una vez a S谩nchez鈥. 鈥淪i me ayudan, yo les ayudo. Tengo mano en la UCO鈥, declar贸.

馃帣锔 PODCASTS Y V脥DEOS EN SUBSTACK

馃帶 Cuando nos recomienden

