☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

Importante: Este boletín ha sido posible gracias a la ayuda de N. Benedetta. Además, ella suele publicar en Notas una reseña de casi todos los artículos que aparecen en cada edición, ayudando, en consecuencia, en la difusión de tales posts. Además, damos la bienvenida a Javier Jurado, que publica el boletín Ingeniero de Letras, y que va a aportar sus sabias opiniones y comentarios a este proyecto, descubriendo nuevos artículos y describiendo sus puntos fuertes. En breve, también se publicará una entrevista exclusiva a Jorge Bosch Alés en una edición especial sobre freelancers (trabajadores independientes o autónomos).

En esta edición: 🍞Pan, jamón y pedagogía: Lo que un bocadillo puede decir sobre nuestra sociedad 👣El Hombre que Camina Solo ✍️LA QUIEBRA DEL VERBO 🖥️Ejercicio para escribetequers 📨Breve carta a quien se adentra en lo desconocido 🤖Pánico moral con la inteligencia artificial y que la mayoría de los empleos sean cosas del pasado 💹 Amazon, Los Moats de Pat Dorsey, ¿Qué ha aportado Warren Buffett? 👛Una deflación a la francesa 📺Cómo el Streaming retrasó la Disrupción de la TV 🧠¿Quién es tu audiencia? 💞amar no es obligatorio 🕊️Lo debes a ti mismo 👨‍👩‍👧‍👦Cómo EDUCAR en CASA a TUS HIJOS 🧔¿Cómo ser un VERDADERO HOMBRE HOY? ⌛Tener tiempo es de rico. Y mucho más.

🎁 Si estás suscrito, puedes todavía tener esta formación gratis de Víctor Millán

Además, con estos Bonus Exclusivos que ya nadie puede recibir, sólo el suscriptor del Diario de Substack que sea agraciado:

Nota: Si tienes un producto que, tras tus experiencias con los usuarios de Substack, creas que puede interesar de verdad a los lectores, háznoslo saber en comentarios, por favor. Debe incluir alguna ventaja exclusiva para nuestros lectores.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣¿Has leído algún artículo genial que se haya compartido esta semana y que no es de los boletines que salen aquí? ¿O has escrito alguna historia de no ficción increíble que hayas publicado hace muy poco? Si es así, inclúyelo en los comentarios con una explicación de por qué crees que debería estar en el próximo número. Y lo haremos, con una mención a ti, para que el autor que has seleccionado sepa que eres tú.

Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LA GRAN HISTORIA

Como anunciamos el viernes, queremos aquí examinar el último artículo de Jorge Bosch Alés, que ha recibido muy buenas críticas.

👨‍💻 👩‍💻 Mi plan para dominar la IA

👨‍💻👩‍💻 Cosas de Freelance /

Manuel Algara opina que esto deberíamos grabarlo a fuego todos:

"que si quiero tener un negocio unipersonal sostenible en el tiempo no hay ni una sola opción que no pase por integrar la IA de forma masiva en mi vida."

Mientras, Agustí López dice que Jorge:

Comparte la aproximación que hace a la IA en su día a día siempre con esa mirada a largo plazo. Nada de experimentos estrambóticos ni complicados flujos de trabajo. Ideas claras y plan detallado.

Una de las cosas que se podrían destacar del artículo:

Una cosa que garantiza mi propio aprendizaje: A partir de ahora, compartir todo lo que descubro sobre IA con otros freelancers. Solo cosas útiles y filtradas que a mí mismo me sirvan Porque enseñar a otros es la forma más potente de aprender.

Experimentando /

Beatriz Lizana nos muestra cómo una escena tan absurda como real —una estudiante haciéndose un bocadillo en clase—, da pie a una reflexión profunda sobre la pérdida de autoridad, la construcción de la identidad y el papel del docente en una era de inmediatez y vacío simbólico:

Prometo que esta escena es real: Cada semana, en un aula improvisada junto a un campo de hockey aún por regar, se encuentran un profesor y una veintena de alumnos universitarios. Él llega con su mochila llena de conceptos. Ellos, con el sueño pegado a las pestañas porque, a esa hora, decir que escuchan es ser generoso, y decir que atienden, una fantasía. El profesor lo sabe. Sabe que su público es áspero, impermeable al entusiasmo ajeno. Por eso se prepara a conciencia las clases. Cada año, antes del inicio de curso, le da vueltas a los ejemplos, al orden de los bloques, al ritmo del contenido. Quiere que la teoría respire, que entre sin atragantarse. La noche anterior de cada sesión repasa sus notas, ajusta su presentación, cuadra los tiempos para no ahogar la práctica con la teoría… Todo, en nombre de lo digerible. Pero jamás imaginó que aquella mañana eso se haría tan literal.

Y continúa:

Pasó algo que lo dejó atónito. Del bolso de una alumna emergió una barra de pan. Una entera. Larga, viva, como un animal inofensivo pero inesperado. Y luego, como si fuera una coreografía ensayada, unas lonchas de jamón. Sin exagerar, jamón serrano del bueno. —No me lo puedo creer… ¿te estás haciendo un bocadillo de jamón en mitad de la clase de Hockey? Tras la carcajada general y, con todos los ojos puestos en ella, la chica devolvió las viandas a su mochila. El profesor hizo una pausa. Respiró. Y siguió. Pero por dentro, algo se le rompió. No era la escena —peores cosas se han visto en aulas y en escaños—, sino la ausencia total de conflicto, la naturalidad con la que sucedía, la falta de tensión entre el gesto y el lugar. Aquello, a esa chica, no le parecía una transgresión.

💌 TRUCOS, PERSPECTIVAS Y NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

🔏 Consejos y Mini-Auditoría Gratuita

Alguien, con unos 1.000 suscriptores, nos ha pedido qué mejorar en su Substack. Nosotros no hacemos auditorías, no estamos en ese negocio, pero algo sabemos, y por eso no hemos dudado en revisar su substack. Creo que nuestras sugerencias pueden ser de interés para otros, y aquí las dejamos, con toda la subjetividad y templanza del mundo:

Cada post y podcast deben tener una imagen diferente. Está bien eso de la marca, y ahorrar tiempo, pero si lo único que distingue un podcast del otro es el título, pocas ganas nos darán de escucharlos.

Reduce el menú (el panel de arriba de tu boletín). Por ejemplo, que la tabla de clasificación no esté en el menú. Si, ya se que Substack lo va pidiendo, pero salvo que tengas un menú muy vacío, no lo llenes con cosas no importantes cuando estás empezando. Si es importante tenerlo, acórtalo. Pon TABLA con link a https://tu.substack.com/leaderboard.

También para reducir el menú, es conveniente que todas las secciones tengan textos más cortos. En vez de tener una sección llamada “Mis pensamientos profundos sobre mi perro”, basta que sea “MI PERRO”. En la descripción de la sección ya pondrás eso.

Si escribes artículos en inglés, utiliza otra publicación (como hacen algunos de nuestros lectores) o, mejor aún, utiliza otra cuenta (como hemos aconsejado, pero creo que todavía nadie nos ha hecho caso en esto).

También ayer, un autor con unos 2.000 suscriptores no sabía cómo comunicar algo a sus suscriptores existentes, y sólo a ellos. Le explicamos que, en esto, Substack sí tenía una solución, que hemos comprobado que casi nadie utiliza: Enviar un email a todos los suscriptores. Ese contenido no saldrá en la app ni en el blog. Atención: Si optas por escribir el artículo como haces normalmente y elegir que no se publique en la web y en el app te llevarás una decepción. Aquí, Substack miente como un bellaco, y sí lo publica en el app.

Si personas que llevan casi 2 años tienen dudas, no quiero imaginar los que acaban de llegar. Por ello, os invitamos a dejar dudas en la zona de comentarios del Diario. Haremos lo posible por contestarlas. Y así todos podemos comentar sobre ello.

💡Idea: Quizás una IA podría hacer una mini-auditoría, y estaría bien comparar una humana y la realizada por la IA. Si alguien experto en IA por aquí se atreve a probarlo…

🛡️ ¿Texto o vídeo en Substack?

¿El tiempo dedicado a hacer y publicar un vídeo en Substack, a pesar de todo el apoyo que le da la plataforma, es el más eficaz si lo que buscas es “engagement”?

Queremos preguntaros si un mini-estudio sobre esta cuestión vale la pena:

💊 ¿Nuevo/a? Primeros pasos con Substack

Aprende lo esencial para poner en marcha y hacer andar tu Substack 🚀.

Ya se ha señalado arriba que inauguramos un servicio gratis de mini-auditorías y consejos (honestos pero a veces subjetivos). Úsalo. Algunos están cobrando 18 dólares al mes por eso:

Y ahora vamos a pasar al tema central de los primeros pasos, las recomendaciones. Cuando empecé en Substack, tuve la suerte de charlar con uno de los grandes, Spencer, un canadiense que vive en Hong Kong, y su único consejo para un principiante como yo fue: consigue recomendaciones.

No le hice caso, la verdad, y desde luego que me arrepiento. Si quiero tener suscriptores en una plataforma como Substack, lo primero, de verdad lo primero, que hay que hacer es saber cómo funcionan y cómo hacer uso de las recomendaciones.

Y quizás fruto de esta realidad, es que este Diario de Substack está empeñado en recomendar a todos los Substacks en español. Para, como ha escrito un buen autor hoy:

A mí me están llegando suscriptores a diario y puedo decir que la mayoría llegan por la visibilidad que me han dado. -Dito Ferrer

El Poder de las Recomendaciones en Substack para los que Empiezan

Verónica Llorca-Smith consigue el 68 por ciento de sus suscriptores mediante recomendaciones:

Y, lo mejor de todo, es que no los pide. Lo que hace, como ha tenido la amabilidad de explicarnos, es primero crear una conexión con la persona. Luego, la recomendación aparece naturalmente …

Sobre este tema, hemos contactado con Verónica. Tiene un puñado de buenos consejos. Pero antes, algunas consideraciones un poco más “técnicas”:

Las Recomendaciones en Substacks son gratis, a diferencia de su “archi-enemigo”, Ghost. Tenemos que aprovecharlas, ser generosos con ellos.

Para recibir, hay que dar primero.

Cuando alguien se suscribe a tu newsletter, Substack sugiere inmediatamente hasta 3 newsletters que recomiendes, y los suscriptores pueden seguirlas con un solo clic.

Un nuevo suscriptor puede seguir a 50 personas de tu red. “Seguir” aquí (porque en Notas es otra cosa) significa que el nuevo suscriptor verá a estos escritores en su feed de Notas de Substacks. Creo que las Notas y las Recomendaciones, junto con una buena redacción de artículos, son los elementos clave de tu “caja de herramientas” en Substack, si te interesa aumentar el número de suscriptores (sino, te basta con el último elemento).

Un nuevo suscriptor puede suscribirse gratuitamente a un máximo de 3 publicaciones. Los seleccionados conseguirían nuevos suscriptores sin hacer nada activamente. Lo único que hace falta es que tu los recomiendes y que Substack los coja al rotar por tus recomendaciones.

Tienes que recomendar al menos 3 newsletters. Substack va rotando los 3 boletines recomendados que ven los nuevos suscriptores, pero sólo de tu lista activa. Si no recomiendas a nadie, Substack rellena los espacios en blanco por ti (y puede que no te guste a quién eligen; generalmente, gente “VIP” de Substack).

Pero, ¿dónde encontrar escritores con los que colaborar?

Esto es una estrategia posible:

Elige al menos a otros 3 creadores (quizás de pequeñas listas) afín a tus temas y valores.

No elijas newsletters al azar. Elige los de tu categoría principal, los que realmente te gusten y en los que confíes, escritores que conozcas y te gusten (si llevas bastante tiempo por aquí), autores a los que quieras apoyar, ideas en las que creas. La autenticidad siempre gana.

Siempre puedes cambiar más tarde, no hay riesgos aquí.

Recomendaciones y conexiones, “una excelente combinación”. Como explica Veronica mejor, el mayor crecimiento se produce cuando conectas, colaboras, de verdad con otros escritores: a través de Notas, mensajes directos, correo electrónico, o incluso simplemente charlando en los comentarios. Por eso ella dice que las recomendaciones son un subproducto de la colaboración.

Ahora, vamos a explicar el caso de Verónica, y lo que ha aprendido.

El Caso de Veronica

A pesar de su evidente éxito en percibir recomendaciones (ver más arriba, la verdad es que, en 2 años, nunca ha pedido ni una sola recomendación, ni siquiera un «intercambio»).

Ella lo explica asi:

¿Cómo funciona esto? Gran parte tiene que ver con el efecto compuesto: cuanto más tiempo estás en la plataforma, más te recomiendan los demás, porque el sistema está inteligentemente construido de esa manera para impulsar el crecimiento desde dentro. Pero gran parte tiene que ver con la colaboración: A menudo me dirijo a otros para pedirles una colaboración recomendación . Ahí está el secreto. (…) Si lo haces sistemáticamente, las recomendaciones (formales o informales) se convierten en un subproducto. Esto es independiente de la plataforma y lo he experimentado en LinkedIn, Substack y en la vida.

¿Por dónde empezar?

A diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, Veronica sostiene que no tienes que tener una gran audiencia para conseguir que la gente colabore contigo.

El secreto, afirma Verónica, es pensar en ganar-ganar-ganar:

Tú

Tu colaborador

Tu audiencia colectiva

Sigamos con Verónica:

“La gente suele caer en la trampa de equiparar su valor a su número de seguidores o suscriptores, y aunque tener una gran audiencia es un gran activo, tienes mucho más que puedes ofrecer …”

¿Qué colaboraciones funcionan mejor?

Es natural que muchos se pregunten qué tipos de colaboraciones son más eficaces. Veronica lo tiene claro:

La clave del éxito de las colaboraciones tiene menos que ver con los formatos o las plataformas y todo que ver con las personas. Quieres un verdadero socio que se implique y quiera que la iniciativa tenga éxito.

Así, en definitiva:

No importa si se trata de un Guest Post, una sesión en directo o un seminario web. La fórmula mágica es encontrar a alguien que tenga tantas ganas como tú de promover tu colaboración y que la respalde al 100%.

Hay más sobre este tema y lo que ha dicho Verónica aquí:

📰 Los Artículos en Substack

Nota: Debido a que teníamos artículos pendientes, y a que el Diario no se publica el fin de semana, pasaremos los comentarios y reseñas de los artículos del domingo (y muchas propuestas de incluir artículos, que nos encantan) a publicarlos repartidos durante esta semana.

A FONDO

Ciencias Sociales /

Nacemos gritando en un mundo que rápidamente nos enseña a sonreír.

A los cinco años, se espera de nosotros que reprimamos nuestro terror y lo llamemos curiosidad. A los dieciocho, se supone que tenemos un plan. A los treinta, una hipoteca. A los cuarenta, si tenemos suerte, la vacía comprensión de que, para empezar, el plan nunca fue nuestro.

Ésta es la tragedia del hombre moderno: no que esté perdido, sino que se le alabe por fingir que no lo está.

Hojea columnas de consejos y cronologías dopaminérgicas. Hace pesas muertas y medita, escribe diarios y bloquea el tiempo. Escucha a Alan Watts por la noche y a Andrew Huberman por la mañana. Aun así, el picor persiste. El temor silencioso de que nada de eso sea real. De que todo esto pueda ser un sueño, y lo que es peor, un sueño diseñado por otra persona.

Ink & Outsider /

Vivimos en una época de indigencia narrativa. En 2025, escribir una novela sin intervención algorítmica es tan subversivo como prender fuego a un servidor de Meta. El vacío que deja la ausencia de lo humano se traduce en un hambre clandestina. La paradoja es clara: cuanto más se automatiza la creación, más se anhela su imperfección. La palabra, antaño vehículo de sentido y comunidad, ha sido despojada de su aura, reducida a mera información, a datos efímeros que se consumen y desechan sin dejar huella. La narración, esa práctica ancestral que tejía los lazos sociales, vasos comunicantes y daba coherencia a la existencia, ha sido desplazada por la tiranía de la información. Pero la literatura no ha muerto: se ha convertido en un acto de insumisión.

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses, en No Solo Suerte, habla aquí de esos 3 temas, empezando por lo siguiente: El problema de la perseverancia es que el mundo la entiende en vertical: dedícate al violín, al tenis o a la medicina. Y esto es algo que a mí, que de vertical no tengo nada, me ha atormentado durante toda mi vida. Pasé muchos años pensando en esto como un defecto. Machacándome a mí mismo, contándome una y otra vez la historia equivocada. Hasta que me di cuenta de que a lo mejor lo estaba viendo todo al revés.

¿Y si mi forma de entender la vida es una ventaja competitiva, después de todo?Cuando tus taras se convierten en un activo.

Ingeniero de letras /

Dejadme que peque un poco de tecnoptimismo un tanto blasfemo. Porque hay avances que estremecen y que resuenan a profecías bíblicas, a versículos veterotestamentarios. Aspiraciones milenarias que la tecnología está hoy haciendo posibles ante nuestros ojos. Aunque también abren la puerta a algunos presagios apocalípticos… Como dicen los ingleses… What a time to be alive! . Convertir el plomo en oro …

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Hoy vamos a trabajar el arco del personaje con ayuda del ciclo del agua Pero primero, un poquito de teoría: ¿Qué es el arco del personaje?

El arco del personaje es el proceso de transformación que atraviesa una protagonista a lo largo de una historia. Es el viaje emocional y psicológico que la lleva de un punto A (quién es al principio) a un punto B (quién se convierte al final), y suele estar impulsado por las decisiones, desafíos y conflictos a los que se enfrenta.

Sin un arco claro, una historia suele quedarse plana y ser muy insatisfactoria, porque las lectoras esperan ver a los personajes evolucionar y cambiar, no solo reaccionar a los eventos externos.

Aprendizaje Infinito /

El maestro llega cuando el alumno está preparado. Me hubiese gustado recibir hace tiempo esta carta y haber estado preparado para interiorizar su mensaje. Aunque no puedo viajar al pasado, sí puedo dejar un recordatorio a mi yo del futuro.

Leer a Oliver Burkeman es reconfortante. Casi al final de su libro Meditaciones para mortales encuentro un lema poderoso: «C'est fait par du monde». Está hecho por personas. El ordenador desde el que escribo estas líneas. Las cuatro paredes en las que vivo. El avión que me permite viajar a la otra punta del mundo. Detrás de cada una de estas creaciones está la acción humana. Y lo que quizás es más fascinante: hubo personas que lo hicieron por primera vez, asumiendo el riesgo de intentarlo.

🚀FUTURO

Error500 /

Derek Thompson en The Atlantic, señala una tendencia preocupante: la tasa de desempleo de los recién licenciados universitarios estadounidenses es inusualmente alta.

Otro dato: las 15 principales empresas tecnológicas de IA en EE.UU. habían estado contratando frenéticamente ingenieros software a un ritmo de hasta 3.000 al mes, un total de 500.000 entre 2011 y 2024. Ahora su tasa neta de contratación mensual se ha reducido a cero.

Una teoría prominente, respaldada por economistas como David Deming de Harvard, es que las empresas están contratando menos graduados para trabajos de cuello blanco, y utilizando más IA. Porque lo que hace bien la inteligencia artificial son tareas que típicamente hubiera resuelto un perfil junior recién salido de la universidad.

Digital & Data /

Son muchos “reflexionando sobre cómo los humanos no entendemos una tecnología hasta que no la adoptamos masivamente. Que es, precisamente, lo que está ocurriendo con la IA”.

El ingrediente secreto /

A estas alturas ya estoy convencida de que lo mío es la investigación. Porque he encontrado algo: Un USB con información, pero claro las tecnologías no son lo mío, y tuve que llamar a mis amigas para que me ayudaran. …

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Semanal de Inversión/

👉🏼Encuentra en la Biblioteca del Inversor libros para seguir creciendo

👉🏼Si eres una publicación y quieres saber más del Semanal pincha aquí

👉🏼Puedes conocer más en profundidad a destacados gestores de fondos de inversión en “Descubriendo Fondos” o inversores emergentes en “Descubriendo Inversores”

El mundo se ha acostumbrado a la inflación, al alza generalizada de los precios, al mayor coste de la vida. Ahora, la hamburguesa de 1€ de McDonald’s ya no vale 1€; los famosos bocatitas del 100 montaditos han pasado de 1€ a 1,10€ los más baratos; el Dacia Sandero, el coche más vendido en España, ha pasado de 7.900 euros que costaba en 2014 a 13.490 euros en 2024… Ejemplos hay por doquier. Parece que nos hemos acostumbrado, hasta que miramos el bolsillo y vemos que cada vez nos empobrecemos más, que cada vez tenemos menos poder adquisitivo. Sin embargo, aunque en un futuro hablaremos sobre la inflación, la historia de hoy trascurre en el otro extremo.

Chamberly /

Las plataformas de streaming han cambiado fundamentalmente la economía del consumo de contenidos de vídeo. Al principio, los servicios de streaming ofrecían una convincente ventaja de costes, con costes de contenido por hora tan bajos como 20 céntimos, frente a los 61 céntimos del cable. Aunque esta diferencia de costes se ha reducido ligeramente, el streaming sigue manteniendo una ventaja de costes de alrededor del 50%.

Jardín Mental 💭 /

Esta carta es parte de su colección "Destilando libros ", en la que “extraemos las ideas más reveladoras de la literatura”. Y en el marco del minimalismo y los hábitos empieza:. Te has dado cuenta alguna vez. Esa sensación de que cobras… y a los pocos días ya no sabes en qué se fué …

Suma Positiva /

En diciembre de 2023 escribí un pequeño homenaje a Charlie Munger , en el que tuve la suerte de contar con la contribución de Pablo Martínez Bernal, una de las personas que más profundamente conoce el universo Berkshire Hathaway en España …

Doble Piso /

“No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo”. - Epicteto de Frigia. Una de las primeras frases bolseras que escuché fue que, “para ser buen inversor, se necesita tener estómago”. Al principio no la entendía, pero con la experiencia comprendí que se refería a la importancia de sobrellevar el estrés …

🎁 VARIOS

BUENA VIDA · Jano Cabello /

No sé si te lo he dicho ya, pero este es un buen momento: tienes el deber de divertirte. Aquí y ahora. De disfrutar mientras aportas valor. De sentirte orgulloso de lo que estás creando y de compartirlo con alguien que lo necesita.

Siempre que alguien me pregunta —ya sea un estudiante, un profesional del marketing o alguien que quiere mejorar—: “¿Qué puedo aprender para ser mejor?” o “¿Qué libro me recomiendas?”, mi respuesta es siempre la misma: aprende sobre las personas.

Estudia psicología, sociología, filosofía… cualquier rama humanista o científica que te enseñe cómo funciona el ser humano. En este capítulo, ese aprendizaje es crucial para que puedas conectar con tu audiencia. Porque para conectar con alguien necesitas entender qué quiere, cómo lo quiere y qué le impide conseguirlo. Y esa misma habilidad es la que te hará prosperar en sociedad, tener buenas relaciones y convertirte en alguien influyente en tu sector.

lore/

Hace unas semanas tuve una conversación con amigas que rondaba el tener pareja. Una de ellas comentó: "no creo tener pareja hasta los 30", y creo que es un problema que viene ligado con el tema de comparación en las redes sociales.

Tienes ese pensamiento de que todos tienen parejas porque, al final, lo único que te muestra tu algoritmo son relaciones, especialmente de adolescentes, porque esta generación es la que ha hecho la necesidad de un "romance adolescente" como si fuera un requisito en esta etapa.

Auto(des)conocimiento /

Innúmeras veces te habré hablado en esta newsletter sobre el libre albedrío y la capacidad del ser humano para escoger, de entre el sinfín de opciones a su alcance, aquellas que redundan en su felicidad. Y, sin embargo, es una cuestión inacabable, tan oscura como interesante, porque nada hay más pedestre que la creencia en la posibilidad de algo y la suposición —las más de las veces devenida en certeza— de que no tenemos, en verdad, una voluntad manifiesta de conseguirlo.

Por si Papá no está /

Muchos hemos romantizado el homeschooling (educar a tus hijos en casa) por películas como Capitan Fantastic. Nos imaginamos ahí, enseñando a nuestro hijo a cazar con arco y hacer una declaración de la renta que salga a devolver. Pero la realidad luego es otra. Cualquiera que haya intentando enseñarle algo a su hijo fuera del horario escolar sabe la ardua tarea que es explicarle algo, que focalice y que lo asimile.

Gente Interesante Club /

La masculinidad tradicional está en crisis. Omar Enfedaque y Tribal Uri comparten su visión sobre cómo ser un verdadero hombre hoy: el equilibrio entre fuerza, sensibilidad y paternidad.

elmapadelcambio/

Imagínate ser un campesino en la España medieval.

Las enfermedades, las hambrunas y la pobreza eran tus compañeros constantes, pero el tiempo...

Ah, el tiempo no era tu enemigo.

La percepción moderna del tiempo es solo eso, una forma de pensar contemporánea tan incrustada en nuestro ser que olvidamos que es una entidad abstracta, una creación social.

Somos como el pez que no sabe lo que es el agua porque vive inmerso en ella.

delirios de locura /

Me enseñaron a complacer. Y el día que no lo hice. Lloré hasta dormirme. Son las únicas palabras que pude escribir en mi cuaderno, no sé cómo hablar de esto. No sé cómo hablar de un dolor que sé, que no es mío, de un dolor que se siente tan profundo que se confunde con la carne, con esa que se pega a los huesos. Estoy cansada de levantarme todas las mañanas y sobreactuar. Elegir el vestuario …

El Limonero 🌳/

Son las 19 lecciones prácticas que me ayudaron a emprender un nuevo camino como autora, creadora y public speaker, dejando atrás el mundo corporativo. Estoy serializando los capítulos en Substack y mi intención es publicar la versión española en Amazon este año. 👉🏽 Cómo serializar tu libro en Substack.

BUENA VIDA · Jano Cabello /

¿Qué va antes? ¿El huevo o la gallina? En marca personal siempre tengo la misma sensación: ¿va antes identificar al público o construir la propuesta de valor? Es un galimatías que creo haber resuelto con un nexo de unión: el valor que quieres aportar. Porque si no sabes qué valor aportas, puedes perderte definiendo un público que no necesita lo que haces o una propuesta de valor que no conecta con …

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Sé por experiencia que darse de bruces con un punto muerto cuando escribes es frustrante (por ser sutil), pero hay ciertos errores que pueden convertir un bloqueo temporal en un callejón sin salida. Te cuento qué 5 cosas creo que son un error y que no volvería a hacer como escritora de brújula si volveira a atascarme en un proyecto. Buscar la solución en Internet en ese momento. Salir del documento …

liderazgodelbueno.com /

Igual piensas que tengo un calendario de publicaciones, pero no. Ni de coña. Hace años que no llevo reloj y no quiero atarme a un patrón que me diga que hoy tengo que hablar de técnicas para dar feedback y mañana dar hostias a los de marketing. Qué aburrido. El problema que tenemos los que contamos algo a los demás cada día es que a veces tienes un día de mierda y no se te ocurre nada. …

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Primera Misa del Papa, se rebaja la calificación de EEUU, el diagnóstico de cáncer de Biden, el accidente del puente de Brooklyn y se frena a la extrema derecha en Rumanía y Polonia, pero no en Portugal

El apoyo a esta opción política (la extrema derecha) puede crecer de forma drástica en próximas votaciones entre la generación Z y los millennials, según un estudio, que también advierte que se consolida la gran brecha de género en este campo, con chicas leyendo Instagram, empoderadas y menos radicales, mientras los chicos se van radicalizando, inundados por vídeos de Youtube. En realidad, la cuestión de fondo es clara: El futuro se muestra sombrío (sea por la globalización o no), y los chicos se sienten más responsables. También, al ex presidente Joe Biden le han diagnosticado cáncer de próstata. Más información en el resumen de hoy.

📌 Moody's rebaja la calificación de EEUU

El viernes, Estados Unidos perdió su última calificación crediticia perfecta: Moody's rebajó un escalón la calificación de la deuda estadounidense, de Aaa a Aa1. La decisión -sobre el creciente déficit estadounidense, el aumento de los ratios de pago de intereses y el lento crecimiento- pone fin a la perfecta calificación crediticia de Moody's del país, vigente desde 1917.

Moody's dijo que prevé que la deuda federal pase del 98% del producto interior bruto estadounidense el año pasado al 134% en 2035, y que el déficit se dispare hasta casi el 9% del PIB. La empresa dijo que el aumento de más de una década del déficit y de los ratios de pago de intereses supera las métricas de países similares. La decisión señala un mayor riesgo para los inversores en bonos estadounidenses y podría provocar un aumento de los costes de los préstamos, ya que los inversores podrían exigir un mayor rendimiento para comprar deuda del Tesoro estadounidense.

Moody's es la última gran agencia de calificación crediticia que ha concedido a EE.UU. una calificación perfecta, después de que Fitch rebajara la calificación de EE.UU. en 2023 y S&P Global lo hiciera en 2011.

📌 Primera Misa de León: Asiste Zelensky, pero no Trump o Putin

Se calcula que unos 200.000 espectadores acudieron ayer al Vaticano para escuchar al recién investido Papa León XIV presidir su primera misa. La primera homilía del pontífice pidió unidad y apertura a la Iglesia y a sus casi 1.400 millones de miembros.

Nacido como Robert Prevost, este ciudadano de Chicago de 69 años se convirtió en el primer ciudadano estadounidense en convertirse en Papa tras ser elegido para suceder al Papa Francisco a principios de este mes. Aunque los papas suelen supervisar el servicio dominical (y otras ceremonias privadas y públicas), a la misa inaugural del Papa León asistieron varios dignatarios mundiales, como el vicepresidente JD Vance, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el príncipe Eduardo de Gran Bretaña.

Parece ser que Putin quería asistir, pero no se arriesgó. Y la premier italiana aprovechó para organizar una reunión con Vance y la presidenta de la Comisión Europea, sobre los aranceles.

También se le obsequió con dos objetos simbólicos. El primero es un anillo de pescador, que honra a San Pedro y refleja la llamada a la evangelización; el segundo es un palio, una tira de lana de cordero que representa el papel de «pastor» del rebaño de la Iglesia.

📌Freno a la extrema derecha en Rumanía y Polonia, pero no en Portugal

Se ha producido un giro a la derecha en las elecciones portuguesas: el primer ministro, Luis Montenegro, y su partido, la Alianza Democrática, han afianzado su posición, mientras que la ultraderecha, la otra gran vencedora, ha quedado solo a ocho décimas de los socialistas. En total, las formaciones de derechas alcanzan un insólito 61 % de los votos (a pesar de los escándalos, la posición pro-Trump y la enfermedad de su líder), mientras que la izquierda, dividida, se hunde.

En Rumanía, el proeuropeo Nicusor Dan ha ganado las elecciones presidenciales con un 53,9 % de los votos, imponiéndose al ultraderechista George Simion, que se había autoproclamado vencedor, aunque no superó el umbral mínimo de votos. Polonia, por su parte, irá a una segunda vuelta para elegir presidente, después de que el candidato liberal superara ligeramente, pero de forma insuficiente, a su rival conservador.

Los seguidores del candidato a la presidencia de la Confederación, Slawomir Mentzen, celebran mientras se agrupan bajo una gran bandera durante un mitin de campaña en Kielce, en el sureste de Polonia, el 24 de abril de 2025, con motivo de la primera ronda de las elecciones presidenciales del país. De cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 18 de mayo de 2025, el fundador de una empresa de contabilidad y una microcervezería, Slawomir Mentzen, ha centrado su estrategia en los jóvenes polacos cansados de la polarización del país. Durante los últimos veinte años, este país miembro de la UE y de la OTAN ha estado gobernado por turnos por los centristas y los nacionalistas.

En relación con ello, se ha publicado un gran estudio que advierte que el apoyo a esta opción política (la extrema derecha) puede crecer de forma drástica en próximas votaciones entre la generación Z y los millennials. El estudio también advierte que se consolida la gran brecha de género en este campo, con chicas leyendo Instagram, empoderadas y menos radicales, mientras los chicos se van radicalizando, inundados por vídeos de Youtube. En realidad, la cuestión de fondo es clara: El futuro se muestra sombrío (sea por la globalización o no), y los chicos se sienten más responsables.

📌 Colisión en el Puente de Brooklyn

Un barco de la armada mexicana chocó el sábado contra el puente de Brooklyn de Nueva York, matando a dos marineros e hiriendo al menos a otros 19, dos de ellos de gravedad. Nadie resultó herido en el puente, y una investigación preliminar no reveló daños estructurales significativos en el puente. Puedes ver imágenes del incidente aquí (con vídeo).

El Cuauhtémoc es un buque de 160 pies de eslora que lleva a cadetes mexicanos en una gira anual por todo el mundo tras su formación. Estaba previsto que el barco llevara a su tripulación de 277 personas a 22 puertos de 15 países en menos de un año. Tras atracar durante varios días, el Cuauhtémoc debía partir de Manhattan y dirigirse a Islandia. No quedó claro de inmediato qué provocó que la embarcación se desviara de su rumbo y se estrellara. Las primeras averiguaciones sugieren que la causa fue un corte de electricidad y un fallo mecánico; sigue abierta una investigación federal.

El puente de Brooklyn es una importante atracción turística, por la que pasan unos 32.000 peatones, además de los 100.000 vehículos de cercanías que maneja cada día. En su día fue el puente colgante más largo del mundo.

📗 Libro de Historia: Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, es decapitada (1536); TE Lawrence, alias Lawrence de Arabia, muere (1935); nace André el Gigante (1946); muere la ex primera dama Jacqueline Kennedy Onassis (1994); el príncipe Harry se casa con Meghan Markle (2018).

En colaboración con 1440 y nuestro equipo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🩸 FILOSOFANDO

«Un hombre puede marcar la diferencia y todos los hombres deberían intentarlo». - Jacqueline Kennedy Onassis

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

📵 Los boletines más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los persistes entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Mañana publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

🗓 Gracias por leer la edición número 19.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 278 (Tasa de apertura media: 39 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 36.

La publicación Columnas es gratuita, a menos que quieras pagar. Por ahora no vamos a decir eso de “Este recurso solo existe gracias a las personas generosas que se suscriben por .. al mes o al año (lo que equivale a solo … al mes).”

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar el periodismo realmente original de Substack y el mundo, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario