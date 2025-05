☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

Este boletín ha sido posible gracias a la ayuda de N. Benedetta. Además, ella suele publicar en Notas una reseña de casi todos los artículos que aparecen en cada edición, ayudando, en consecuencia, en la difusión de tales posts.

En esta edición: 💍Divorciada de Google, ahora saliendo con un iPhone, tras 18 años de lealtad a BlackBerry 😩Hablemos del terrorífico "brain rot" ✈️Mi Caso Contra los Viajes 💔¿Por qué me enamoro de aquello que no puedo tocar? 🚀Mientras tú automatizas tu vida con la IA, un africano subcontratado etiqueta datos manualmente 🎯Estas son las 6 Mejores Estrategias de Estudio basadas en la Ciencia ✨Pueden plagiarte un libro, pero no tu creatividad 🧬Descubre el ADN de tu historia 💖 Por qué sigo escribiendo romance ⚛️Del átomo a la poesía: El poder salvaje de pensar ©️García Márquez, el copywriter. Y mucho, mucho más.

🎁 Si estás suscrito al Diario, puedes todavía tener esta formación gratis de Víctor Millán: Sorteo este Viernes

Además, con estos Bonus Exclusivos que ya nadie puede recibir, sólo el suscriptor del Diario de Substack que sea agraciado:

El sorteo de la magnífica formación de Víctor Millán (de Escribe PRO) coincidirá con los últimos 3 números del resultado del Cuponazo de la ONCE (España) de este viernes.

Si pensabas suscribirte al Diario, ahora es el momento.

Se sorteará entre todos los suscritos antes de las 10 de la noche del viernes (hora española).

El proceso de elección está en este artículo del Diario. Se anunciará al ganador.

Para más información, la web oficial de esta formación está aquí.

Nota: Si tienes un producto que, tras tus experiencias con los usuarios de Substack, creas que puede interesar de verdad a los lectores, háznoslo saber en comentarios, por favor. Debe incluir alguna ventaja exclusiva para nuestros lectores.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣¿Has leído algún artículo genial que se haya compartido esta semana y que no es de los boletines que salen aquí? ¿O has escrito alguna historia de no ficción increíble que hayas publicado hace muy poco? Si es así, inclúyelo en los comentarios con una explicación de por qué crees que debería estar en el próximo número. Y lo haremos, con una mención a ti, para que el autor que has seleccionado sepa que eres tú.

Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LA GRAN HISTORIA

⚙️Cómo Amazon utiliza la IA para Aplastar los Movimientos Sindicales

Derecho Empresarial /

En este artículo, se analiza cómo Amazon emplea la inteligencia artificial (IA) para consolidar su dominio en el mercado:

Aunque la tecnología y la IA están aumentando el ritmo de la innovación y el progreso, hay un trasfondo preocupante de que la industria tecnológica se está desplazando hacia el capitalismo de la vigilancia y la monopolización del poder. Esto se ha puesto de manifiesto en varios casos, como el de varias empresas tecnológicas que participan en la censura automatizada, la inversión de Y-Combinator en IA para talleres clandestinos, el aumento del número de startups dedicadas a la vigilancia masiva y la creciente apatía de los grupos supuestamente competentes digitalmente hacia la privacidad y la protección de datos.

Estas tendencias tienen consecuencias nefastas para las personas. El estudio, "Weaponizing the Workplace: How Algorithmic Management Shaped Amazon's Antiunion Campaign in Bessemer, Alabama" destaca uno de estos casos, en el que el gigante tecnológico Amazon utilizó múltiples técnicas de IA para luchar contra la sindicación laboral(si prefieres no leer el documento, puedes ver una buena cobertura aquí). Esto forma parte de un conjunto más amplio de técnicas utilizadas por el gigante tecnológico (y otros). En el siguiente artículo se hace un repaso de todo esto y se explican formas de luchar. Porque si no luchamos por nosotros mismos, nadie lo hará.

Y continúa:

Un estudio revela que el interés de Amazon por la velocidad y la vigilancia provoca más lesiones entre los trabajadores de almacén, y esto son sus puntos clave: Los trabajadores de los almacenes de Amazon están sufriendo lesiones físicas y estrés mental en el trabajo como consecuencia de la extrema atención que presta la empresa a la rapidez y la vigilancia omnipresente, según un estudio que, según sus autores, es la mayor encuesta nacional realizada a trabajadores de Amazon. Casi el 70% de los empleados de Amazon que participaron en la encuesta afirmaron que habían tenido que tomarse días libres no remunerados por dolores o agotamiento sufridos en el trabajo en el último mes, mientras que el 34% había tenido que hacerlo tres o más veces. Los datos se suman a una oleada de escrutinio en torno a la seguridad laboral de Amazon y el trato que da a los empleados de almacén.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

📑 ¿Eres autor o lector de Notas?

En un brillante artículo, Víctor Millán sostiene que Substack está pasando de ser una plataforma creador-creador a una creador-usuario, también en español.

Pero, nos preguntamos en el Diario, ¿eso se traslada a Notas, o los lectores no creadores de contenido sólo usan Substack por email y en la app?

Para averiguarlo, hicimos una encuesta sobre el uso de Notas en … Notas, dónde si no…:

Como podéis ver, estos fueron los resultados:

Autor: 30 personas.

Lector: 2 personas.

Por supuesto, esta muestra es poco representativa, pero es lo que tenemos por ahora. Además, dada la contundente proporción (15:1), aunque variara bastante, no creo que podamos decir todavía que en Notas en español hay una relación creador-lector.

Pero quizás con otra cuenta los resultados serían más en la línea con lo que manifestó Víctor, aunque probablemente la mayoría seguiríamos siendo autores.

📑 ¿Son fiables las estadísticas de nuevos suscriptores por artículo en Substack?

En pocas palabras: Sí y no. Si, porque imagino que Substack no tiene mala fe (en esto; ya sabemos que en otras cosas nos intenta confundir para que estemos contentos con el crecimiento de nuestra publicación), y en este caso -al menos- ofrece los datos que puede conseguir.

Pero no por, al menos, estas razones:

No están todos los que son. Por ejemplo, hice una medición hace unas horas, y de un total de 371 suscriptores a esta newsletter, en el conteo de estadísticas de nuevos suscriptores por artículo sólo sumaban 83. Es decir, 1 de cada 4. Sería interesante que hicierais el mismo cálculo con vuestro boletín, y calcularais la relación. Por ejemplo, de los últimos 3 meses. Si tenéis luego la amabilidad de señalarlo en comentarios…

No tiene en cuenta las bajas, el “churn”. En la página de inicio de nuestro boletín aparece claramente el número de suscriptores totales, que fluctúa en función de las altas y bajas. Dudo mucho que Substack detraiga una baja de la estadística de nuevos suscriptores por artículo. Puedo estar equivocado, pero con la tendencia a “inflar” los números que tiene Substack, y que en esto no habrá tanto escrutinio, me extrañaría. Si nadie lo calcula, ya lo haremos nosotros.

Nota: Un parecido problema tiene lugar con los números “inflados” de las recomendaciones. Tenemos la sospecha que no tiene en cuenta las bajas. Hemos pedido a un boletín que hace limpieza trimestral que lo investigue. Lo publicaremos aquí.

Si hacéis pruebas con las estadísticas que no os cuadran, por favor, pendedlo en comentarios, y lo publicaremos en el Diario, con vuestro nombre.

📚¿Cuántos Autores debería tener cada Revista Colaborativa?

Dado el alto número de solicitudes para ser autor en las revistas colaborativas de Alternativas, hemos tenido que aumentar el número de tales revistas. Creemos que, con las nuevas ventajas que estamos planificando (corrección profesional, ilustración y publicación en libro de los artículos más populares) tendremos más autores interesados. Por ello, y porque gestionar demasiadas revistas aumenta mucho la complejidad de esta iniciativa, tendremos que establecer una lista de espera.

Sin embargo, y ante este problema (no dejar tantos autores fuera), se me ha ocurrido que quizás pudiéramos duplicar el número de autores por revista.

Me explico. La idea base es que no podemos llenar la bandeja de entrada del lector, y que lo máximo sería un email diario. Así que se estableció un límite por autor ordinario (el esporádico tiene su propio límite) por mes:

Puede publicar hasta 4 post en la web de la publicación.

Uno de ellos puede y debe ser por email también (se supone que el mejor para el autor).

Esto, junto a que lo sábados no publicamos, reservar un día para los autores puntuales, etc, significaba que cada revista podría tener uno 20 autores ordinarios (miembros).

Pero, como se ve, el límite está en el envío por email, no en la web. Por ejemplo, The Atlantic es una revista que publica 6-7 artículos diarios en la web. En nuestro caso, como máximo, sería 80 al mes, unos 3 al día.

Entonces, ¿y si cambiamos los límites para poder dar más acogida a más autores? Es decir, cada autor, cada mes:

Puede publicar hasta 4 post en la web de la publicación. Esto no cambia.

Uno de ellos puede y debe ser por email también (se supone que el mejor para el autor) pero sólo cada dos meses.

Es decir, el autor tendría la misma visibilidad en el app de Substack y en Notas, pero sólo puede publicar por email una vez cada 2 meses, permitiendo que podamos duplicar el número de autores por publicación, con sus ventajas (mejor selección para el lector, menor complejidad para el proyecto, etc).

Me gustaría conocer vuestra opinión inicial, como autores potenciales de las revistas colaborativas, o sólo como lectores:

Importante: Las novedades sobre conversión a formato libro, corrección profesional de los artículos, etc., se enviarán por email a los suscritos a Alternativas. Si quieres escribir pronto, quizás a medio plazo, o te interesa el tema, suscríbete a la publicación donde se explicará las novedades acerca de la iniciativa aquí:

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

A FONDO

Liderar y habilidades interpersonales /

Divorciada de Google, ahora saliendo con un iPhone 18 años de lealtad a BlackBerry significaron nada de iPhones hasta que mi divorcio de Google reescribió las reglas. Por: Dinah Esta semana le dije a mi madre que me había comprado un iPhone. ¿Su reacción? Me miró totalmente sorprendida y dijo: "¡¿Qué has hecho?! Creía que habías dicho que nunca tendrías un iPhone". Tenía razón.

Sapientia /

Resulta que esta semana he aprendido un término que le ha puesto nombre a algo que conocía desde hace meses pero que no sabía nombrar. El hecho de poder etiquetar esa sensación, de la que pretendo departir por aquí hoy, me reconfortó. “No estoy loco, le pasa a más gente”.

Y sí, desgraciadamente le pasa a más gente. Porque estoy hablando de una dolencia, podríamos decir, que prácticamente impera en la sociedad moderna. Pero como no duele, no parece afectarnos en el día a día y es la consecuencia de una supuesta diversión sin control, parece inofensiva. Hablemos del brain rot.

Ciencias Sociales /

Vale, empezaré con una confesión: Solía viajar como una loca. Así que lo que voy a decir puede parecer muy hipócrita, y a quien piense eso, le entiendo perfectamente. Pero primero, permíteme exponer mis argumentos.

Desde que me licencié, he tenido trabajos que exigían viajar mucho. No hablo del típico vuelo de dos horas a una ciudad cercana.

Hubo un mes en el que viajé a Sudáfrica, Líbano y Filipinas y, cuando volví, mi cuerpo se puso febril de puro agotamiento.

Durante mis 20 años, viajar me hacía mucha ilusión. Al proceder de una familia con medios modestos, los viajes de trabajo eran, al principio, la única forma que tenía de ver mundo.

Lo difícil fue que, cuando empecé a ahorrar dinero, empecé a gastármelo todo en viajar aún más. ¿De mochilera por Myanmar? Cuenta conmigo. ¿Una semana sola en Río de Janeiro? ¿Por qué no?

La otra voz/

Hay un tipo de amor que no se escribe en carne ni se vive en los cuerpos.

Un amor que no tiene horario, ni trayecto, ni siquiera certezas.

Es el que nace en la distancia, en la imagen, en el eco de una voz que no me habla, pero que no deja de resonar en mi cabeza.

Un amor sin contacto, vacío de todo, pero que de alguna manera termina llenándome con su presencia.

A veces me pregunto si me gusta más la espera que el encuentro.

Si me enamora la imposibilidad porque me permite idealizar sin decepcionarme.

🚀FUTURO

Edgar Otero/

Hola, aquí Edgar Otero.

La historia que te traigo este lunes me ha llamado la atención por diversos motivos. Esta es una publicación de la sección 💡 Entiende de la IA de mi newsletter.

Hoy quiero poner sobre la mesa una gran paradoja: para que la IA automatice nuestras vidas, hace falta una fuerza laboral que ejecute pesados trabajos manuales, como el etiquetado de datos.

Un estudio de la ONG Personaldata.io y la Unión Africana de Moderadores de Contenido (ACMU) revela que las grandes tecnológicas están subcontratando a empleados digitales en África para este tipo de trabajos, que son clave para el desarrollo de la IA.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Carreras /

En mi último post, te mostré por qué subrayar y releer son estrategias de estudio ineficaces:

La relectura es una de las estrategias de estudio del santo grial para muchos estudiantes. Sin embargo, déjame decirte que una revisión publicada en Psychol Sci Public Interest no encontró pruebas de que esta técnica de estudio sea eficaz. Peor aún, ¡para algunos estudiantes es incluso contraproducente! (Dunlosky et al., 2013).

Ekho comunicación /

Te voy a confesar algo que podría hundir mi reputación como consultora de comunicación, pero aquí hemos venido a contar la verdad: Cuando lancé mi primera novela, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Publiqué un post. Me senté a esperar. Y me quedé esperando. Spoiler: no funcionó, hasta que analicé lo que estaba fallando.

🎁 VARIOS

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Hablemos claro: ¿cuántas grandes ideas crees que se han quedado en nada por culpa de una planificación teóricamente perfecta? Yo conozco al menos cinco de primera mano. Y las conozco porque eran mías. Suena contradictorio, lo sé. Pero la necesidad de tenerlo todo atado y bien atado de antemano, es la sentencia de muerte de la espontaneidad y la profundidad de una historia.

Páginas que me sostienen/

Algunas personas insisten en decir que el género romántico está pasado de moda, que es demasiado ligero o que no tiene profundidad. Pues yo sigo aquí, escribiendo historias de amor con más ganas que nunca.

¿Por qué? Porque el romance no es solo mariposas en el estómago y finales felices (que, oye, a las que leemos romántica nos encantan, no te voy a engañar). Es mucho más.

Es ese momento en el que una lectora se sienta en el sofá, después de un día larguísimo en el que no ha parado entre trabajo, reuniones, comidas, coladas y deberes, y se pierde en una historia que le hace sonreír.

La travesía infinita/

Hay una caja mágica que todos llevamos bajo la piel. No tiene cerradura, pero a veces se atasca. No pesa, pero puede arrastrarnos al abismo o elevarnos a las nubes. Se alimenta de sueños, miedos, preguntas sin respuesta y café de las tres de la tarde. Se llama mente, y es el único lugar del universo donde un átomo y un verso pueden ocupar el mismo espacio.

La imaginación es su primer hechizo.

Con ella, una hoja en blanco se convierte en un mapa de constelaciones inventadas. Un garabato en la servilleta del bar —manchado de cerveza y olvido— puede ser el plano de una catedral o el guión de una película que nadie rodará. Todo lo que el ser humano ha creado —desde el fuego hasta el código binario— comenzó como un "¿y si…?" susurrado en la penumbra de un cerebro inquieto.

Escribir en voz alta/

En el año donde se volvió rutina pedirle a un robot que escriba y que intente pensar en algo original, pienso mucho en la creatividad (y más específicamente en la escritura) como oficio. Es raro: sabemos lo importante y preciso que es contar algo bien, pero justo por el esfuerzo que implica, aveces preferimos ponerle la carga a una máquina y esperar a que resuelva.

Y no lo hace y lo repetimos. Y se lo pedimos otra vez. Y otra vez. Así se siente mandarle a un robot que escriba por ti. Criticamos a la IA por estar matando la creatividad. Pero creo que hay que poner el debate en algo diferente.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Chrisley Indulta, Líder de Hamás e Ilegalidad de los Aranceles

Además, Musk abandona la Casa Blanca tras 130 días con su trabajo incompleto. Este es el resumen de hoy:

📌 Un tribunal comercial federal determina que los aranceles recíprocos globales de Trump son ilegales

El 2 de abril de 2025, mientras el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, realizaba un gráfico durante un acto en el Jardín de las Rosas titulado «Hacer que EEUU vuelva a ser rico» en la Casa Blanca de Washington, DC, el presidente de EEUU, Donald Trump, pronunció unas palabras sobre los aranceles recíprocos. Trump se disponía a revelar nuevos y radicales aranceles el «Día de la Liberación», una medida que amenaza con desencadenar una devastadora guerra comercial mundial. Los principales socios comerciales de EEUU, entre ellos la Unión Europea y Gran Bretaña, dijeron que estaban preparando sus respuestas a la escalada de Trump, mientras los mercados, nerviosos, caían en Europa y América. Pero un juez federal no le da la razón. Mientras, Musk abandona la Casa Blanca tras 130 días con su trabajo incompleto.

📌 Trump indulta a Chrisleys

A principios de esta semana, la Casa Blanca indultó a Todd y Julie Chrisley, estrellas de telerrealidad encarceladas, después de que la pareja fuera declarada culpable de evasión fiscal y fraude bancario en 2022. La noticia se produce en un momento en que la administración ha incrementado la concesión de conmutaciones e indultos a sujetos de alto perfil que considera injustamente perseguidos.

La pareja saltó a la fama por el programa de USA Network «Chrisley Knows Best», que mostraba el lujoso estilo de vida de su familia en Georgia y Tennessee. La serie se emitió desde 2014 hasta 2023, cuando comenzó su condena, y en su octava temporada acumuló más de 2 millones de espectadores por episodio. Los Chrisley fueron declarados culpables en 2022 de conspirar para defraudar a bancos del área de Atlanta presentando documentos falsos para obtener más de 36 millones de dólares en préstamos personales. Todd y Julie fueron condenados a 12 y 7 años, respectivamente.

La administración ha aumentado significativamente el número de indultos desde el primer mandato del presidente y está considerando por separado un indulto para los hombres que intentaron secuestrar a la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, en 2020. Consulta la comparación de los anteriores presidentes en materia de clemencia aquí.

📌 Asesinado un dirigente de Hamás

Cuatro palestinos murieron ayer cuando cientos de personas asaltaron un almacén para acceder a ayuda alimentaria. La noticia se produce mientras el Programa Mundial de Alimentos advierte de que 2 millones de personas corren riesgo de padecer hambre extrema y en medio de la presión internacional sobre un nuevo proceso de distribución de ayuda respaldado por Estados Unidos.

Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que el dirigente de Hamás en Gaza, Mohammed Sinwar, murió en un ataque aéreo israelí este mes contra un hospital del sur de Gaza. Sinwar era uno de los últimos dirigentes de Hamás ampliamente conocidos en Gaza. Hermano del planificador del ataque del 7 de octubre, Yahya Sinwar, fue responsable de un ataque en 2006 contra un puesto del ejército israelí, que dio lugar a la captura del soldado israelí Gilad Shalit y a la liberación final de 1.000 presos palestinos. En el momento de redactar este informe, Hamás no ha hecho ningún comentario sobre la reivindicación israelí.

Israel llevó a cabo ayer por separado un ataque aéreo contra el aeropuerto yemení de Saná. El país destruyó lo que dijo que era el último avión utilizado por los rebeldes Houthi.

📌 Cargos contra Andrew Tate

La fiscalía británica confirmó ayer que autorizó cargos penales contra el influencer Andrew Tate y su hermano Tristan. Los 21 cargos -incluidas violación, trata de seres humanos y prostitución- están relacionados con cuatro presuntas víctimas del Reino Unido.

Los cargos son independientes de un caso en curso en Rumania, donde los hermanos están acusados de formar un grupo de delincuencia organizada destinado a atraer mujeres al país. Se enfrentan a cargos de violación y trata de seres humanos; niegan haber cometido delito alguno. Está previsto que los hermanos sean extraditados al Reino Unido cuando concluya el caso de Rumania.

Tate, cuatro veces campeón del mundo de kickboxing, se convirtió en estrella de la telerrealidad tras su aparición en 2016 en «Gran Hermano», en el Reino Unido. Desde entonces ha acumulado más de 10 millones de seguidores en X, donde exhibe un lujoso estilo de vida que incluye jets privados y docenas de coches de alta gama. Autodenominado misógino, Tate también defiende los roles de género tradicionales en las relaciones entre hombres y mujeres.

📗 Libro de Historia: Nace el cómico Bob Hope (1903); nace el presidente John F. Kennedy (1917); Edmund Hillary y Tenzing Norgay son los primeros en alcanzar la cima del Monte Everest (1953); Danica Patrick es la primera mujer en liderar en la Indy 500 (2005).

En colaboración con 1440 y nuestro equipo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🎧 Proponed alguno más que a todos nos pueda gustar.

🩸 FILOSOFANDO

«Sólo podemos tener fe en el futuro si tenemos fe en nosotros mismos». - John F. Kennedy

🏆 ¿Qué sección te ha gustado más?

Tu opinión nos importa mucho. Votando en esta encuesta nos ayudas a mejorar el contenido del Diario. ¡Muchas gracias! 💙

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

📵 Los boletines más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los persistes entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Mañana publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 368 (Tasa de apertura media: 35 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 45.

La publicación Columnas es gratuita, a menos que quieras pagar. Por ahora no vamos a decir eso de “Este recurso solo existe gracias a las personas generosas que se suscriben por .. al mes o al año (lo que equivale a solo … al mes).”

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar el periodismo realmente original de Substack y el mundo, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario