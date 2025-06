☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

En esta edición:

Y mucho, mucho más.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

🏛 LA GRAN HISTORIA

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

La vida de la mentora literaria está más llena de patrones que el taller de una modista y hoy vengo a hablar de uno que nos trae por la calle de la amargura y a mí y a una autora que se ha sacado de la manga 170 000 palabras de novela. Palabras anegadas en lágrimas. En serio, abres el manuscrito en drive y se te empaña la pantalla por la condensación. No, no soy una de esas profes que se ríen de …

Otra gran historia:

🖥️ Lo más importante para empezar a vender

Negocios Digitales /

¿Te imaginas ir de vacaciones al Caribe con una maleta llena de jerseys de lana y chaquetas de plumas? Una clara muestra de no saber dónde va uno. Es lo mismo que si tienes un negocio y no conoces a tu buyer persona, o como prefiero llamarlo, tu cliente ideal. Si no sabes a quién le vendes, no le venderás a nadie. Necesitas conocer sus necesidades para saber cómo ayudarle mejor y poder endiñarle …

Un par de párrafos que me han gustado:

La información es poder. Es como cuando vas en taxi y éste te pregunta de qué equipo eres. Mi respuesta, si no hay algún banderín o algo colgado del espejo, es siempre la misma: “del equipo que sea usted”. O no es lo mismo saber que a la chica que te gusta le entusiasma la práctica del ganchillo en pista cubierta, que no saberlo. Así tienes la oportunidad de decirle algo mostrándole tu repentina “pasión” por tan apasionante disciplina.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

¿Se deben evitar los artículos parciales?¿O son lo mejor cuando empezamos a cobrar?

He visto varios comentarios de este tipo:

Personalmente, no me gustan los artículos parciales y borraré a los que lo hagan. Si voy a desprenderme de mi dinero, me gusta ver las conclusiones del autor. Te sugiero que si publicas 5 días a la semana, 2 sean gratuitos y 3 de pago. Creo que así acabarás teniendo más suscriptores.

Otros consiguen más suscriptores si crean FOMO con artículos parciales (es decir, en los que hay un muro de pago dentro del artículo), con estrategias como estas:

Introducciones muy atractivas para que el lector quiera saber más.

Un índice de todo el artículo, explicando los temas que el lector se pierde por no estar suscrito (de pago)

Si el lector sólo lee por email (lo que todavía sigue siendo mayoritario en Substack, pero cada vez menos), preferirá, probablemente, recibir sólo los artículos gratuitos y no saber de la existencia de los que son de pago (salvo que, como es muy habitual, pero quizás todavía minoritario, se incluya información sobre los artículos de pago en ellos).

El autor no está tan feliz. Quizás sólo cuente con 25 suscriptores de pago, pero tiene que crear 2 artículos exclusivos cada semana para ellos y, si quiere más conversiones, algunas informaciones sobre estos en los artículos gratuitos. Con razón muchos de los creadores que hacen esto “se queman”.

Quizás lo más sensato sería crear artículos parciales cuando el número de suscriptores de pago sea bajo. Y sólo hacer una edición (o dos) semanal, de pago, cuando haya suficientes suscriptores de pago. En este caso se plantea qué hacer con los artículos “parciales”. Porque enfadan a una parte de los lectores, pero son también un buen “reclamo” para conseguir suscriptores de pago.

No hay una solución única para todos. En el mundo de la tecnología y los negocios, parece que funciona bien publicar 1 artículo gratuito semanal de muy buena calidad. De tal forma que los lectores se plantean: Si esto es tan bueno, y es gratis, cómo será lo que es de pago?

Creo que antes de adoptar una u otra estrategia, hay que tener en cuenta al menos 2 cosas:

Qué volumen de contenido puedes crear. Porque si sólo es un artículo a la semana, y quieres tener suscripciones de pago, el artículo parcial probablemente será tu única opción.

Qué quieren tus lectores y/o qué les animaría más a ser suscriptores de pago.

Substack organiza una nueva serie educativa

La semana pasada, se organizó la primera Sala de Estudio de Substacks (Consejos de los mejores creadores sobre cómo empezar, cobrar y mucho más), una nueva serie educativa de Substack “para que los editores compartan estrategias, intercambien ideas y se conecten.”

En la presentación oficial, Substack escribe (en inglés):

“Nuestro primer evento reunió a escritores y creadores de Los Ángeles para realizar entrevistas en caliente y una sesión de preguntas y respuestas con nuestro equipo de producto. Los participantes son consultores de redes sociales que escriben un newsletter sobre estrategia y recursos en redes sociales.”

Sólo unas ideas rápidas:

Substack se debe haber quedado sin ideas o sin memoria, porque algo muy parecido estuvo haciendo los primeros años de su existencia, y luego lo descontinuó.

El primer evento tuvo lugar en EEUU y en inglés. Que raro. No se si esperar que algún día sea en otro país y en otro idioma sea ser demasiado optimista.

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante (como ha hecho Pablo más abajo con su artículo), o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores.

Es lo mismo que haces con Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

A FONDO y VARIOS

🏷️ ¡El golf causa Párkinson!

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

Muy buenos días, Ayer me topé con un artículo que me dejó completamente descolocado. Imagínate el panorama: Has trabajado duro toda tu vida y, cuando llega el momento de retirarte, dedicas gran parte de tus ahorros a comprar una casita con vistas al campo de golf. Cada mañana despiertas viendo ese césped perfecto, inmaculado y te pasas el día con tus amigos paseando por la naturaleza y practicando …

🏷️ Lo que ME ENSEÑÓ el FÚTBOL

Por si Papá no está /

El otro día volvía de entrenar y vi algo que me dejó con el corazón encogido. Un grupo de chavales, llorando, abrazados. Me quedé parado, observando, para ver qué pasaba. Resulta que era una despedida. Ese grupo de chavales, todos con el mismo chándal del mismo equipo de fútbol, se despedían de un chaval que, por lo que entendí, se iba con sus padres fuera de España. Lo que más me sorprendió era

🍀 5 cosas que pensé que necesitaba y en realidad me sobraban

Tu Coach personal /

Emilio Sánchez empieza así: Durante mucho tiempo perseguí cosas que creía indispensables: éxito visible, aprobación de otros, certeza absoluta. El problema es que algunas de esas cosas no solo no me hicieron avanzar más rápido…sino incluso …

🏷️ Maestría | La Biblioteca Infinita

Aprendizaje Infinito /

«La habilidad para moldear el material hasta convertirlo en lo que queremos debe aprenderse y cultivarse con atención». — Johann Wolfgang von Goethe La maestría es la culminación del ser humano: actuar con un dominio tan profundo que parece natural. Pensamos que nace de la nada. Que nunca podremos acceder a esa profunda fuente de satisfacción, porque nos falta talento y buenos genes. Que solo el

🏷️ Escribir para pensar

Por amor al arte /

Ya lo sabes, vivimos en un momento histórico en el que la velocidad lo atraviesa todo (para la mayoría): cada jornada parece una carrera de fondo en la que, aunque corras, no llegas; una agenda repleta de tareas, notificaciones y obligaciones que se superponen unas a otras y no dejan espacio ni para respirar , ni para pensar con calma. Nos movemos de una cosa a otra sin pausa, atrapadas en un ri

Extraño manual sobre cómo escribir con Inteligencia Artificial sin matar tu creatividad (Parte 1)

Escribe PRO⌨️ /

Quizá lo que te voy a contar te haya pasado también a ti. Uso inteligencia artificial —ChatGPT— a diario. Tanto en mi trabajo con clientes, como para pelotear ideas y mejorar procesos con este proyecto, como para mi vida personal (tengo por ejemplo un GPT con varios menús para ayudarnos en casa a hacer versiones y sacar la lista de la compra según las recetas). En todos estos casos, sigo 4 únicos …

🏷️ El hombre que dejó de sentir (y lo perdió todo)

El mapa del cambio /

Durante mucho tiempo, el cerebro ha sido el gran protagonista. Nada en contra, porque el cerebro es fascinante. Pero esa obsesión nos hizo pasar por alto algo esencial: el cuerpo. Si miras la psicología cognitiva o la neurociencia del siglo pasado, verás que todo giraba en torno a circuitos eléctricos y química cerebral. El cuerpo, un segundón. De cuello para abajo… ná. Claro, también tiene su lógica …

🏷️ ¿Marcarán los agentes IA el ocaso de la UX/UI?

Rebel Intel / 20h

En FOA Barcelona se debatió el jueves sobre el impacto de la IA en el ecosistema publicitario. Y en territorio DSM se le dedicó un día completo a la IA . Pero la semana arrancaba para mí en Varsovia, con la convención anual de AESGP , donde compartíamos cómo Anefp , la asociación española de autocuidado está avanzando en su transformación con el Proyecto Turing ….

🜎 Superfluor. Cómo corregir lo invisible

Superfluor /

Iván Leal presenta su gaceta “donde interconectar ideas y recursos de los que extraer inspiración”.

🏷️ Ryanair no te va a llevar a Itaca

liderazgodelbueno.com / 21h

¿Qué innovaciones han transformado realmente el mundo? No son tantas. Hace entre dos millones y medio de años, un protohumano construyó las primeras armas de piedra y dejamos de ser una especie de pacotilla que carroñeaba para pasar a ocupar un nivel más destacado en la cadena alimentaria. Casi dos millones de años después, aprendimos a usar el fuego y temimos menos la noche y los territorios más

🌱💭 Comparación interna: la clave para vivir con intención

Jardín Mental /

Hay dos formas de compararse: desde adentro o desde afuera . La primera es silenciosa . La segunda, ruidosa . La evolución humana nos dejó la necesidad de buscar validación social. El humano busca mejorar su estatus, lo que se refleja en su ego, reputación y lugar en la jerarquía. El mundo actual amplifica esa comparación

🏷️ Transforma tu Chatbot en tu Mejor Comercial: Guía Práctica de Lead Collection Conversacional

The Learning Curve /

El Problema de los Chatbots Pasivos Como fundador de Optimly, he visto un patrón repetirse: empresas que invierten en LLMs asombrosos solo para que sus agentes conversacionales se queden en meros contestadores automáticos. Responden con una precisión increíble, sí, pero ¿están realmente impulsando el negocio? ¿Están capturando oportunidades o solo cerrando tickets? Y aunque poner en marcha un age

🌳🍋 Tres pasos hacia la libertad

El Limonero /

Hola, Todos los meses me propongo traeros a personas interesantes que están creando, experimentando y plantando su propio limonero. El invitado de hoy es uno de mis primeros Miembros Fundadores y creador de 50 y tantos . Él ya está en la quinta planta (mi eufemismo favorito) y hoy nos cuenta cómo ha conseguido desmarcarse del mundo corporativo y hacerse incontratable porque es su propio jefe.

🏷️ Educación financiera: El problema es más grave.

Doble Piso /

“Lo mejor que se puede compartir es el conocimiento”. - Alain Ducasse. “En Argentina falta educación financiera”, fue una de las frases más repetidas en los últimos años con la cantidad de estafas que se han realizado. La más conocida fue la de Zoe Capital, allá por el 2022, una empresa que ofrecía rendimientos del 7.5% mensual en dólares. Más de 110.000 personas confiaron en esto!! Y además de …

🏷️ Un poco de Fe en la Humanidad

Cartas desde Neptuno /

Una edición más de esta correspondencia íntima entre personas “neptunianas” (altamente sensibles, empáticas e idealistas) buscando “nuestra peculiar forma de encajar en este mundo”.

🏷️ La Verdadera Diferencia entre un Amateur y un Profesional. Nadie te Debe una Carrera. Tu Reputación es tu Capital

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses presenta, como cada sábado, otro cocktail de 3 ingredientes para “ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo”.

🏷️ Tú debes

Ingeniero de letras /

Hace unas semanas se celebró el examen de ingreso en la École Normale Supérieure de Francia. La prestigiosa " grande école " es, según algunas métricas, la principal institución intelectual del mundo. Por ejemplo, ha producido más laureados con el Premio Nobel y Medallistas Fields por estudiante que cualquier otra institución a nivel mundial. Y en el tema de filosofía, este año, se escogió un …

🤪 Trump vs. Musk y la política pop

Digital & Data /

Parece que Alex Rayón Jerez, esta vez, no habla de tecnología.

🏷️ La dark web

Suma Positiva /

Samuel Gil nos habla de la “otra web”, que tanto escrutinio ha tenido entre las fuerzas del orden desde hace muchos años.

🏷️ EROSIÓN SILENCIOSA

Ink & Outsider /

Hace tres días, en un cóctel parlamentario —de esos donde abundan canapés insípidos y discursos más insípidos aún—, escuché a una senadora de la Comisión de Cultura proclamar, copa en mano y sonrisa institucional: "La democratización de la literatura es el gran logro de nuestro tiempo y nuestro gobierno", “¡La democratización y la igualdad literaria se han erigido entre nosotros como un ídolo …

🏷️ La medida de mi deseo

Auto(des)conocimiento /

Esta carga que he levantado, casi tan pesada como el mundo, y que había creído que iba a llevar hasta el fin, era a la medida de mi deseo y no de mi fuerza, de mi voluntad y no de mi poder, y deberé depositarla a la mitad apenas del viaje. Oh, me volveré, pues, fatalista, yo a quien catorce años de desesperación y diez de esperanza habían llevado a creer en la Providencia. El conde de Montecristo …

🏷️ El dilema del aprendiz

Aprendizaje Infinito /

Glenn Gould aprendió a tocar el piano de su madre. Con solo 10 años ya la había superado en habilidad y encontró en Alberto Guerrero al maestro con quien seguir perfeccionando su música. Cuenta Robert Greene en Maestría la peculiar relación que forjó al precoz pianista. Gould fue un alumno atípico. No era autodidacta , por mucho que cultivara ese aura de genio hecho a sí mismo. Nueve años de clases …

🏷️ delirio nocturno

delirios de locura /

Te confieso que he decidido publicar esta entrada porque había olvidado por completo que la había escrito. El turno de la paranoica comienza cuando anochece ; está siempre ansiosa por llegar a trabajar. Me asusta la carretera y los ruidos de los coches.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Como “ponerse al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan” es lo que nuestros lectores tienen más claro que habría que retirar, y es la sección que gusta menos (sólo un 13%), ya no aparecerá “por estos lares”.

Sin embargo, nos han surgido algunas ideas, casi “revolucionarias”, de hacer un resumen semanal (noticias y curiosidades del mundo) en clave de humor, con un sentido crítico que no creo la IA pueda imitar por ahora. Una sugerencia era presentarla los sábados: Quien no quiera leerlo, basta con que no abra el correo ese día.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🎧 El GENIO que está cambiando el fitness: Cómo GANAR FUERZA en 30 MIN/SEMANA | Lucas Leal

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

🎧 Un café con Carmina

BUENA VIDA · Jano Cabello /

Ayer compartí una conversación de esas que te reconcilian con el trabajo bien hecho y con las personas que entienden la marca personal desde el alma. Carmina me invitó a su espacio para hablar sobre eso que nos mueve a ambos: construir una marca con sentido, sin postureo, sin fórmulas mágicas, sin disfraz. Nos tomamos un café y hablamos sin guion. Aquí va lo que me gustaría que te quedaras tú, …

🏆 Primeros pasos con Substack

Esta sección es la que más gusta al 22% de los encuestados (incluso por encima que la actualidad en Substack), aunque es la segunda en ser propuesta para ser retirada (más que la actualidad en Substack; una contradicción interesante). Reduciremos su contenido, y volveremos a preguntar más adelante.

✍️ Biografías que realmente hacen el trabajo

(Escribe una biografía personal y de publicación)

Puedes encontrar tu biografía personal haciendo clic en tu foto de perfil. Esta es tu página personal, que incluye tus Notas y tu actividad.

📝 Consejo: Las Notas están vinculadas a ti como persona, no a tu publicación. Así que puedes tener varias publicaciones, pero las Notas siempre se escriben desde tu perfil personal.

Tu biografía personal debe compartir un poco sobre:

Quién eres

Por qué estás aquí

Tu formación o experiencia

Qué hace que tus escritos sean únicos o especialmente interesantes.

Esto crea credibilidad y conexión.

La biografía de tu publicación se añade en:

Panel de control > Configuración > Sitio web > Descripción breve de la publicación

Esta frase es lo que la gente ve antes de suscribirse. Utilízala para indicar claramente el valor que pueden esperar de tu newsletter, o por qué deben invertir su tiempo en ti. Puedes cambiarla más tarde, pero es un lugar clave para conseguir suscriptores y seguidores (como lo es también la página “acerca de” de tu boletín). También muestra, si lo permites, el número de suscriptores que tienes (en realidad, es una cifra que a veces mezcla también seguidores). No está demostrado, que yo sepa, que ello implique un factor importante de suscripción a un boletín.

Como ves en la imagen inferior, también pueden aparecer otras newsletters que tengas. Si estas tienen un título que les interese (porque les intrigue, o trate de un tema sobre el que tienen interés), existen oportunidades para que el visitante no sólo se inscriba a tu boletín principal, sino también a algún otro que tengas.

