Mapas Milhaud/

En este artículo, Miguel García Álvarez nos revela cómo la propaganda del siglo XXI ha evolucionado, sustentándose en la segmentación, el ruido y la soledad. A través de su análisis, expone cómo estas dinámicas influyen en nuestra percepción y comportamiento en la era digital:

La palabra escrita aún se me sigue dando mejor que hablar en público, así que he decidido escribiros hoy sobre la propaganda del siglo XXI y lo que yo considero que son sus tres pilares fundamentales. La propaganda nos ha acompañado desde la Antigüedad. En sus inicios, sus temáticas eran limitadas, centrándose principalmente en la divinización de la figura de poder y en la demonización de cualquier persona que se opusiera a ese poder. Con el paso de los siglos, se comenzó a controlar el relato y los discursos, con grandes avances en los recursos retóricos, en el uso de la lógica formal o comprensión de cómo tener una oratoria eficaz.

Y continúa:

Los medios también fueron cambiando. A la comunicación oral se fue incorporando la pintura, la escultura y la arquitectura. La imprenta dio un empujón muy importante para que los libros y los pósteres ganasen preponderancia. Con el siglo XX, los medios no hicieron más que multiplicarse, con avances tan angulares en la historia de la propaganda como la radio, el cine o la televisión.

También:

En los últimos 35 años, los avances tecnológicos y los cambios en la forma de comunicarnos han cambiado a un ritmo que no tienen parangón en la historia. Como consecuencia, también ha cambiado radicalmente la forma de emitir y consumir propaganda. De todo esto se puede hablar desde muchas perspectivas, centrándose en los nuevos actores o en los nuevos medios, pero yo prefiero estructurarlo con los tres pilares que, a mi parecer, son los que definen la propaganda del siglo XXI.

¿Quién de vosotros se uniría para escribir en una revista de Substack de pago? Empezando un modelo de cooperativa de autores …

Varios autores me han dicho que desde su país (todos los de América del Sur y América Central, por ejemplo) no pueden conectarse a Stripe. Otros (por ejemplo, venezolanos) me comentan que aún viviendo en países con acceso a Stripe, los requisitos son difíciles de cumplir. También ocurre que las condiciones legales de Stripe son imposibles de cumplir para funcionarios (servidores públicos), etc. O donde simplemente no se usa (como Alemania).

Una opción, en esos casos, es un sistema de propinas, como se explica aquí:

Pero en exceso puede traer problemas con Substack (si no se cumplen sus reglas, pueden suspender una cuenta).

Hace casi 2 meses, informamos en el Directorio de Substack que había una iniciativa anglosajona para hacer un tipo de revista con diferentes autores, aquí en Substack, y que tuvo bastante éxito:

Pues bien, creo que es el momento de dar el siguiente paso.

Mi idea es crear una revista de no ficción (o varias) y otra de ficción, ambas con el mismo modelo de negocio:

Cualquier autor puede publicar en la revista un artículo, y decidir si es de pago o no. También si quiere añadir un botón de propina al final (a su propia propina). También se admiten podcasts y vídeos.

El artículo ha de ser exclusivo, o estar bajo un muro de pago bastante estricto en otro lugar.

Como se hace en el mundo editorial, una vez cada 6 o 12 meses se hace un reporte financiero, en que se mencionan todos los artículos que han traído 1 o más suscriptores (uno de los pocos datos útiles para esto que da Subtack). También una lista de los artículos más visitados.

Si la revista cuesta 50 dólares al año, y 1 artículo ha conseguido 2 suscripciones anuales (los mensuales no existirán, dado su alto precio), su escritor cobrará 100 dólares.

Y este es el “core” del modelo: Tras pagar a los autores que han conseguido suscriptores, una cantidad por los artículos más visitados, lo que sobre (que puede ser significativo) se repartirá, una vez descontados gastos (si los hubiere, además de los de Stripe, que no creo), entre el resto de autores. La idea es que todos ganen dinero.

Para evitar abusos, me han sugerido un sistema de bonus-malus, limitar el número de artículos por autor al mes, etc. La comunidad de autores que participen decidirá.

Si se os ocurre un modelo de negocio mejor (que sea fácil de gestionar), por favor ponedlo en comentarios (incluyendo el precio anual, o si mejor hacer una sólo dedicada a los negocios). También si queréis participar.

Hay algunos autores con mucha experiencia en Substack que les gusta la idea (te miro a ti, Samuel Dominguez, y a ti, Mercedes de Santiago) y otros que ya se han comprometido a participar.

Una vez tengamos en cuenta esos comentarios (y los discutamos), y los que se apunten, publicaré un resumen de lo discutido, y la lista de los autores.

Sólo una cosa más

Como dije ayer, Michael MacFadden ha creado una sencilla aplicación web que utiliza los canales RSS de tus escritores favoritos de Substack para generar documentos formateados en tres columnas listos para imprimir. Puedes comprobarlo aquí:

🛡️ ¿Texto o vídeo en Substack?

¿El tiempo dedicado a hacer y publicar un vídeo en Substack, a pesar de todo el apoyo que le da la plataforma, es el más eficaz si lo que buscas es “engagement”?

Queremos preguntaros si un mini-estudio sobre esta cuestión vale la pena:

💊 ¿Nuevo/a? Primeros pasos con Substack

Aprende lo esencial para poner en marcha y hacer andar tu Substack 🚀.

Si quieres unirte a la revista, quizás te estarás preguntando: y cómo subo mi artículo ahí? Pues aquí queremos darte una posible respuesta (hay alternativas fuera de Substack, como Google Forms). Esto puede interesar también a los autores avezados, pues es algo que se ha incluido hace pocos meses.

Puedes añadir varios colaboradores a tu publicación. Para añadir un colaborador, sigue estos pasos:

Ve a la Configuración de tu publicación Desplázate hasta la sección "Equipo" Selecciona "Invitar" y escribe la dirección de correo electrónico de la persona a la que deseas invitar. Haz clic en «Invitar».

Algunas normas de Substack:

Si alguien aparece como público, aparecerá públicamente como colaborador de tu publicación, por ejemplo en la página Acerca de.

Si das a alguien privilegios de Administrador, tendrá acceso completo a tu publicación y a la Configuración . También podrá iniciar un nuevo hilo de conversación en el Chat .

Si concedes a alguien privilegios de colaborador, podrá ver tu pestaña Publicaciones para ver, editar y publicar borradores. En una publicación individual, no tendrán acceso a la pestaña Crecimiento ni a la tabla de destinatarios de la pestaña Alcance. Tampoco tendrán acceso a las nuevas suscripciones impulsadas por una publicación ni a los ingresos anualizados estimados que ha generado una publicación individual. Los colaboradores no tendrán acceso a la Configuración ni a las Estadísticas de tu publicación.

Si concedes a alguien privilegios de autoría, podrá figurar como autor pero no podrá acceder a la pestaña de Publicaciones ni a la Configuración.

Si recibes el mensaje «No se puede invitar al usuario a la publicación» cuando intentas invitar a alguien a tu equipo, esto puede significar que este usuario se ha suscrito previamente a tu publicación y luego se ha dado de baja.

El colaborador necesitará crear un perfil en Substack para poder ser añadido. Una vez que acepten la invitación, podrás asignarles diferentes roles como "Byline" o "Colaborador".

Recuerda: Si quieres que puedan editar borradores, deberás asignarles el rol de "Colaborador".

Consejo: Para eliminar a alguien de tu equipo, selecciona los tres puntos y haz clic en «Eliminar». Para cambiar la función de un miembro del equipo, haz clic en la función y selecciona Autor, Colaborador o Administrador.

¿Prefieres tener un escritor invitado puntual u ocasional en tu publicación? Prueba a añadir al colaborador directamente al titular de un borrador de publicación y aparecerá como escritor invitado. Sólo podrán ver el borrador y no realizar ninguna edición.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

La otra voz/

Hay algo profundamente reconfortante en sentarse a escribir sobre las cosas que más duelen. No sé si es porque creemos que exponerlas nos brinda cierto poder o porque el Word nos mira sin juzgar (a diferencia de tu tía la que te dice “¿por qué siempre te vistes de negro?”), pero lo cierto es que muchos terminamos escribiendo sobre la tristeza como quien cocina sopa cuando está enfermo: sin saber si va a curar, pero seguro de que al menos calienta.

No lo hacemos porque seamos masoquistas —aunque a veces parezca que nos encanta revolcarnos en el lodo emocional como cochinitos literarios—, sino porque el dolor es, a su manera retorcida, el idioma universal. Todos lo hablamos. Algunos lo susurran, otros lo gritan en poemas.

Jardín Mental 🌱💭 /

Hoy no tengo ganas.

Hoy me cuesta escribir.

Hoy es uno de esos días en los que las palabras parecen no querer salir.

Son ya 461 días desde que el 16 de febrero de 2024 escribí el primer artículo en Jardín Mental. Durante esos 461 días he escrito 1 nuevo artículo cada 2 días. Semana tras semana. Mes tras mes. Año tras año. Sin fallar. Son ya 213 artículos escritos.

Pero hoy… hoy me cuesta.

Si alguna vez has batallado por ser constante con algo que realmente te importa, quizá esto que siento te suene familiar. Hay días donde, a pesar de toda la disciplina, todos los hábitos que has construido… simplemente no tienes ganas.

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Voy a ir al grano y te doy mi opinión personal sin pelos en la lengua y según mi experiencia:

Desde mi punto de vista, se pierde más el tiempo si planificas hasta el más mínimo detalle y luego no usas esa planificación.

Por estas razones:

Para terminar una novela hay que redactar, y planificar puede ser una forma de posponer ese momento.

Cuando planificas, es imposible no preguntarse este tipo de cosas: ¿Encaja esto aquí? ¿Será este el punto de giro? ¿Sobraría esta escena?

En mi caso, la presión por conseguir que todo sea perfecto “sobre el papel” pero irónicamente sin escribir solo me trae migrañas. Si no soy capaz de cuadrarlo todo, ¿cómo terminaré una novela algún día?

🛑Todo esto te roba la inteligencia artificial

Sapientia /

Hay algo que ha pasado desapercibido con todo esto del cónclave y la elección del nuevo Papa y que hoy me gustaría traer a colación. No es nada relacionado con la religión, ni siquiera con la fe. Tampoco tiene que ver con política ni con nada que, a priori, pudiera estar relacionado con la elección de un Pontífice. Quiero hablar de la inteligencia artificial. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el nuevo representante de Dios en la tierra con la IA? Pues curiosamente, mucho. De hecho, al parecer León XIV ha elegido este (épico) nombre precisamente por temas relacionados con la IA. Permítanme, como cada semana, desarrollar lo que estos días me ha traído de cabeza. Espero poder explicarme.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

🧠📚Estrategias de Aprendizaje (y Formación)

Carreras /

Aprender mucha información realmente útil es drásticamente importante. Es quizá lo más importante que puedes hacer con tu tiempo para mejorar tu vida y ser más capaz de actuar en el mundo. Es fácil dejar pasar mucho tiempo sin aprender realmente mucho, aunque estés en una escuela de élite o tengas un trabajo cognitivamente exigente. El aprendizaje constante real requiere mucha vigilancia, autorreflexión, fortaleza mental, estrategias y herramientas útiles y sistemas de responsabilidad.

Según mi experiencia, a la gente de todo el mundo le entusiasma encontrar a alguien que realmente ha dedicado mucho tiempo y reflexión a aprender sobre algo y a pensar seriamente en ello, en lugar de limitarse a aprender conocimientos superficiales y conocer las «contraseñas» adecuadas para decirlas en el momento oportuno.

liderazgodelbueno.com /

Sabes que hay un código de los magos, ¿verdad? Si sabes cómo se hace un truco, no lo desveles. Cuando estuve de Erasmus conocí a un tío muy loco que me enseñó cómo se hace el truco este de meter el pañuelo en el puño y hacerlo desaparecer y, una vez que sabes cómo se hace, se pierde todo el encanto. En serio, es más cutre de lo que crees. No quieras saber cómo se hace.

cápsulas ágiles/

¿Cuántas veces enviaste un mail que luego te hizo sudar frío?

Hoy es miércoles de un hack práctico y rápido para transformar tu rutina y reconectar con tu energía.

El Hack del Correo en Borrador no es magia:

👉 es una pausa de 10 minutos antes de hacer clic en "Enviar".

🧠¿Por qué funciona?

✠Porque le da tiempo a tu cerebro para enfriar emociones,

✠revisar errores

✠y evitar reacciones que después te arrepientes de haber enviado.

El ingrediente secreto /

Hola, ¿Has probado alguna vez una tortilla que parece perfecta... hasta que la muerdes y algo no cuadra? Así es la historia de la presidenta del bloque, doña Paquita. Estoy segura de que esconde algo, pero esta mujer siempre me ha dado un poco de canguelo. La lista de sospechosos se reduce. Y lo peor: a alguien le molesta que esté escarbando.

Ekho comunicación /

Si alguna vez te has planteado eso de: “¿Dónde debería salir para que me lean, me vean o me escuchen?” Aquí va una pista: no es en todos lados. ¿Por qué quieres salir en medios? Spoiler: si tu única meta es vender más, lo llevas regular. Los medios no son Amazon. Son altavoces. Y tú, antes de enchufarte a ese altavoz, tienes que tener claro qué quieres amplificar. Algunas buenas razones podrían ser:

La travesía infinita/

Hay una caja mágica que todos llevamos bajo la piel. No tiene cerradura, pero a veces se atasca. No pesa, pero puede arrastrarnos al abismo o elevarnos a las nubes. Se alimenta de sueños, miedos, preguntas sin respuesta y café de las tres de la tarde. Se llama mente, y es el único lugar del universo donde un átomo y un verso pueden ocupar el mismo espacio.

La imaginación es su primer hechizo.

Con ella, una hoja en blanco se convierte en un mapa de constelaciones inventadas. Un garabato en la servilleta del bar —manchado de cerveza y olvido— puede ser el plano de una catedral o el guión de una película que nadie rodará. Todo lo que el ser humano ha creado —desde el fuego hasta el código binario— comenzó como un "¿y si…?" susurrado en la penumbra de un cerebro inquieto.

Tiros a diplomáticos de 21 países, OpenAI, tras la muerte de George Floyd, y Estudio sobre la pérdida de peso

En plena oleada de críticas contra Netanyahu por su política respecto a la población civil en Gaza, se ha producido otro incidente que ha añadido más tensión. El ejército israelí ahuyentó ayer a tiros a una delegación diplomática de 21 países, entre ellos España, Francia, Canadá y el Reino Unido, que se encontraba de visita en un campo de refugiados en Cisjordania. Israel asegura que el grupo se salió de la ruta establecida.

Mientras tanto, OpenAI ha comprado la startup de hardware del diseñador Jony Ive. Esto y más en el resumen de hoy.

📌 Tras la muerte de George Floyd: El Departamento de Justicia paraliza las demandas contra los policías

Ayer, altos funcionarios revelaron que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia está desestimando los acuerdos pendientes y abandonando las investigaciones sobre varios departamentos de policía estadounidenses. Esta decisión se tomó pocos días antes del quinto aniversario de la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía, incidente que desencadenó protestas generalizadas de Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) y peticiones de reforma en 2020.

Tras las muertes de Floyd y Breonna Taylor, el Departamento de Justicia, bajo el gobierno de Biden, inició investigaciones en Minneapolis y Louisville, identificando pautas de mala conducta relacionadas con los derechos civiles de las personas negras. Estas investigaciones dieron lugar a acuerdos de reforma policial, conocidos como decretos de consentimiento, con las dos ciudades. Estos decretos pretendían rectificar las violaciones de los derechos civiles, con reformas supervisadas por un monitor nombrado por el tribunal.

Ayer, el jefe de la división dijo que los decretos eran injustificados y habrían dado lugar a una microgestión. Este anuncio coincide con la salida del departamento de unos 250 abogados (aproximadamente el 70%) en respuesta a los cambios.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se reunirá hoy por primera vez en Washington con su homólogo estadounidense, Marco Rubio. El encuentro se produce en un momento de fricciones entre la UE y EE. UU., y un mes antes de la cumbre de la OTAN en La Haya, donde la administración Trump pedirá un mayor gasto en defensa. No se espera que sea tratado tan mal como lo fue ayer el presidente de Sudáfrica en la Casa Blanca.

📌 Pérdida de peso por cisteína

Un nuevo estudio ha descubierto que la eliminación de un solo aminoácido hizo que los ratones perdieran el 30% de su peso corporal en una semana. La cisteína se encuentra en casi todos los alimentos y el estudio pone de manifiesto su papel fundamental en los procesos metabólicos. Lee el estudio completo aquí.

Los investigadores alimentaron a ratones adultos con una dieta sin cisteína y los modificaron genéticamente para que fueran incapaces de producir el aminoácido. Estas intervenciones se combinaron para interrumpir la capacidad de las células de producir trifosfato de adenosina, una molécula portadora de energía. Las intervenciones también desencadenaron dos respuestas de estrés distintas, un fenómeno que hasta entonces sólo se había observado en las células cancerosas. Los ratones quemaron grasa rápidamente en un intento infructuoso de producir energía. La eliminación de la cisteína fue más eficaz que cualquiera de los nueve aminoácidos esenciales para conseguir una rápida pérdida de peso.

Sin embargo, la cisteína está presente en todas las frutas, verduras y carnes, por lo que una dieta sin cisteína sería poco práctica para el ser humano. Sin embargo, las frutas y verduras tienen niveles más bajos del precursor de la cisteína, la metionina, cuya restricción se ha asociado a diversos beneficios para la salud.

📌 OpenAI sigue comprando startups

OpenAI ha comprado la startup de hardware del diseñador Jony Ive, según anunció ayer la empresa. El acuerdo, valorado en 6.400 millones de dólares, implicará el desarrollo de dispositivos de hardware con IA, el primero de los cuales se presentará el año que viene. Lee el anuncio aquí (con vídeo).

Como antiguo jefe de diseño de Apple, a Ive se le atribuye el diseño de productos icónicos, como el iPod, el iPhone, el iPad y el MacBook Air. En el anuncio de ayer, el director general de OpenAI, Sam Altman, insinuó que Ive está desarrollando un dispositivo que sustituya al ordenador portátil. Los informes sugieren que su equipo ha diseñado auriculares y otros dispositivos sin pantalla para integrar mejor la IA en la vida cotidiana. Ive y su equipo -muchos de los cuales son antiguos empleados de Apple- asumirán responsabilidades creativas y de diseño en OpenAI e io, ya que las dos empresas se fusionan como parte del acuerdo.

Se trata de la mayor compra de OpenAI hasta la fecha, que se produce pocas semanas después de que la empresa anunciara que compraría la herramienta de codificación de IA Windsurf por 3.000 millones de dólares. OpenAI ha concedido a Ive y a su equipo creativo 5.000 millones de dólares en acciones de la empresa, que recientemente fue valorada en 30.000 millones de dólares.

📗 Libro de Historia: Muere la (primera) primera dama de EEUU Martha Washington (1802); Se funda The Associated Press (1846); Muere el poeta Langston Hughes (1967); Nace la supermodelo Naomi Campbell (1970); El atentado del Manchester Arena mata a 22 personas tras el concierto de Ariana Grande (2017).

🩸 FILOSOFANDO

"Aférrate a los sueños. Porque si los sueños mueren, la vida es un pájaro de alas rotas que no puede volar". - Langston Hughes

📵 Los boletines más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

