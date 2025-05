☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

🌿 "El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español"

🏛 LA GRAN HISTORIA

🦺 Cartas a las Chicas que son demasiado Duras consigo Mismas

Estilo /

Esta es la segunda parte de "Cartas de Amor a las Chicas que son demasiado Duras consigo Mismas", uno de los artículos no políticos de más éxito en Substack, y que tiene por subtítulo: "Que esta sea la primavera/verano en que vuelvas a ti misma", escrito por Leidi. Empieza así:

"A la niña que tuvo que crecer demasiado pronto, Eras la niña que percibía las tormentas que se avecinaban antes que nadie, una pequeña guardiana que vigilaba atentamente a quienes debían protegerte."

Más adelante:

Eras la niña que percibía las tormentas que se avecinaban antes que nadie, un pequeño guardián que vigilaba atentamente a quienes debían protegerte. Aprendiste a leer las caras y a descifrar lo que los pasos de alguien te decían sobre su estado de ánimo. Resolver problemas que nunca fueron tuyos se convirtió en algo natural, porque la paz de tu hogar dependía de tu capacidad para mantener la calma. Nadie te enseñó a manejar tus propias emociones. Aprendiste rápidamente que la ira, la tristeza o la decepción sólo te etiquetarían como difícil, exigente o desagradecida.

También:

La vida permite innumerables capítulos, cada uno significativo, cada uno necesario, cada uno perfectamente sincronizado. Tu próxima historia, aunque desconocida, promete una alineación más profunda, una alegría más verdadera y una paz que hace tiempo que buscas.

Otra Gran Historia:

📷 A vueltas sobre el "uso justo" de la IA y las estafas en Instagram

Digital & Data /

Aquí Alex Rayón Jerez vuelve a reflexionar sobre cómo los humanos no entendemos una tecnología hasta que no la adoptamos masivamente. Que es, precisamente, lo que está ocurriendo ahora, sostiene.

Inicia hablando de Bluesky, que, "tras su pico de finales de 2024 ha visto caer sus descargas semanales de 2.400.000 a apenas 209.000 y su tráfico de 50 a 30 millones de visitas —una contracción cercana al 40% en pocas semanas— lucha ahora por mantener la tracción: con menos gente conectada, cada nuevo usuario encuentra menos conversación, el atractivo colectivo se diluye y la espiral de abandono se retroalimenta, dificultando que la plataforma recupere el impulso inicial." Una pena, dadas las alternativas. Pero es muy interesante cómo lo explica Alex.

Luego recuerda que la Oficina de Derechos de Autor de EEUU sostuvo (ya veremos cómo Trump quizás intente dar la vuelta a esto para ayudar a su amigo Musk) que utilizar grandes cantidades de obras protegidas para entrenar modelos de IA, especialmente con fines comerciales, generalmente no se considera "uso justo". Y otros aspectos que Alex menciona.

Hay más reportes, pero me quedo con el de que Facebook e Instagram se están enfrentando a una creciente ola de estafas en sus plataformas, afectando a usuarios, pequeñas empresas e instituciones financieras.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

📨 Revistas Colaborativas: Siguientes Pasos

El jueves escribí el siguiente título en esta sección:

¿Quién de vosotros se uniría para escribir en una revista de Substack de pago? Empezando un modelo de cooperativa de autores …

El sábado, creamos una página para los que se quisieran unir, y una página de preguntas frecuentes. El domingo ya se llenaron las "plazas" de las dos revistas principales: de No Ficción y de Ficción. Pensaba que necesitaríamos 2 meses, no 2 días.

Planeamos lanzarlo el 1 de julio. Estos son los próximos pasos:

Establecer el régimen legal y fiscal. No es fácil. Nos han propuesto hacer contratos de trabajo en vez de que los autores sean autónomos, pero no es factible con autores en varios países (tendríamos que registrarnos en todos los países de América Latina, además de España y Japón; si, tenemos 2 escritores en Japón). Hay mucho que hacer aquí, incluyendo el traducir -y explicar- todas las reglas de Substack y Stripe aplicables (las publicaremos en el boletín de leyderecho) y qué forma flexible y muy económica podemos utilizar. Por suerte, algo de derecho internacional sabemos. Establecer el sistema de pagos: Tenemos una solución provisional, pero a medio plazo esto está ligado al régimen legal examinado más arriba. Nuestra idea, ante las peticiones recibidas, es hacer pagos por paypal, cripto, transferencia, etc. Ver qué hacemos con los 10 autores anglosajones que también quieren sumarse al proyecto. Hacer un "split" de la revista de no ficción, para dar entrada a más autores y hacerla más especializada en un tema. Buscar a una persona encargada de la parte gráfica, maquetación y las portadas de los libros resultantes de los artículos más populares de las revistas. Y de un editor. Esto sería un ingreso adicional para los autores, además de una forma de afianzar su reputación literaria. Está en la línea de las ventajas del esfuerzo colectivo que pregonamos en todos nuestros proyectos. Seguir desarrollando páginas de información, y su traducción al inglés (nos lo han pedido). Ser indexado en Google News. El hecho de que sean varios autores puede ayudar. Y más cosas, pero creo que la lista ya está siendo un poco larga.

📨 Newsletters de Substack e Inteligencia Artificial

Rebel Intel ha encontrado una fórmula para que su contenido pueda escucharse en español (creado con NotebookLM) o pueda obtenerse una versión resumida con Gemini.

También nos han presentado un proyecto que convierte newsletter en podcast en minutos, y que ya se está probando.

Seguiremos informando.

📨 Substack está a punto de estallar (y es bueno que te pille dentro, pero no que te pille desprevenido)

Ampliando el título de un excelente artículo de Víctor Millán sobre la evolución de Substack, me quiero centrar en unos de sus párrafos:

"De todos los cambios que ha ido haciendo Substack en los últimos años hay uno que escuece bastante. Hablo de la reducción de la entregabilidad de sus supuestas newsletters.

En la práctica esto se traduce en que, si tenemos 1.000 suscriptores, puede que solo reciban nuestros correos unas 800 personas, por decir algo.

Esto se debe a que muchos de nuestros suscriptores han escogido recibir notificaciones por al app de Substack, y no correos electrónicos directos, lo que diluye mucho más la conexión que puede que presupusiéramos como directa entre autor y lector.

En pocas palabras: en Substack cada vez hay un consumo más dependiente de la app (y que puede ser más algorítmico) y no por email, que entendemos como más directo."

Daniel Primo observa que:

… Han acertado (Substack) hasta ahora dándonos las herramientas y la visibilidad, a cambio de diluir el concepto de "newsletter". Es el precio que había que pagar …

Y, con Víctor, considera que grandes nombres han llegado pero sólo usan Notas, para tener mayor visibilidad.

Agustí Lopez señaló, a su vez:

Pero también hay que tener claro que una parte de los que te lean (y a lo mejor compren) no quieren dejar su email.

Sin embargo, hay que tener en cuenta además 3 cosas:

Substack solo gana dinero cuando hay suscripciones, no con notas

Por eso sigue animando a que los usuarios se suscriban con botones en notas y los boletines (aunque tiene también un botón de seguir)

Hay formas de promocionar el email y no la app.

En relación a esto último, la cuestión es cómo luchamos (si queremos hacerlo) contra "un consumo más dependiente de la app (y que puede ser más algorítmico) y no por email, que entendemos como más directo" entre autor y lector.

Por ahora, se me ocurren 2 formas:

Tras publicar el artículo y que salga por email, borrar (o cortar y pegar en borradores para otro artículo, si creéis que se puede reciclar) una buena parte de los párrafos, dejando un mensaje que explica que sólo por email se reciben los contenidos completos. Esto lo hizo Chino con gran efectividad.

Enviarlo sólo por email. Con esto se pierde la gracia del SEO (lo que puede no ser tan malo dada la situación actual y el riesgo de que nuestros textos sirvan para alimentar la IA, por mucho que Substack diga que se puede bloquear y que yo dudo), pero te aseguras que todos tus suscriptores reciben el email (da igual que hayan optado por recibir tus contenidos sólo por app).

Todo esto sirve para explicar la siguiente sección:

Nota: También dice el artículo que estamos pasando, en Notas, de un entorno creador-creador a uno creador-lector. Como queríamos comprobarlo, David presentó una iniciativa, por si puedes ayudar a difundirla y tener datos "científicos" sobre esta cuestión:

🎎 A vueltas con el RETO

Si, ya se, hacía ya demasiado tiempo que no hablaba de esto …

Pero el fin de mes se acerca, y entre este Diario y el lanzamiento de las revistas, no hemos podido podido dedicarnos a escribir como queríamos en nuestras propias newsletters.

Y una cosa es que tenga menos suscriptores por no escribir Notas, y otra que sea por desatender los boletines.

Para intentar compensar de alguna forma este abandono, voy a intentar poner “toda la carne en el asador”, y así, en los días que quedan, enviaré solo por email a los suscriptores de mis boletines los artículos exclusivos que quizás les interesará más. Solo se envía por email, no aparecerá el contenido en la app ni en notas (bueno, quizás sólo el título, para producir FOMO). A partir de hoy.

Se trata de reportajes y entrevistas exclusivas que preparé hace un tiempo, y que tienen títulos tan sugerentes como:

“He probado todos los trucos para conseguir más lectores, incluyendo el robo de las técnicas de escritura de los más populares en Substack: Estas 5 funcionan de verdad”. En el boletín de Humanidades (suscríbete)

“5 formas de proteger tu carrera de la IA (Guía para vagos)”. En el boletín de Carreras (suscríbete)

“Cómo perder tu tiempo”: Un popular artículo de Vizi Andrei. En el boletín de Estilo, quizás el mejor de todos los que gestiono.

“Tienes más de 70.000 dólares en conocimientos almacenados en tu cabeza, y no sólo por experiencia. Hagámoslos efectivos”. En el boletín de Liderazgo (suscríbete)

“8 formas en que he ganado dinero escribiendo (Guía para los que empiezan)”. En el boletín de Emprender (suscríbete)

“He lanzado 58 cursos online - Este es mi mejor consejo”. En el boletín de Ciencias Sociales (suscríbete)

Por otro lado, de acuerdo con las reglas del RETO, David no puede publicar ningún artículo … hasta el día 1. Así que podéis apoyar a David suscribiéndoos a su boletín, pues creo que ha hecho una buena labor todo este mes en Notas (y no estaba acostumbrado), y porque ha conseguido que le den en exclusiva, para traducir, uno de los artículos más populares que nunca se han publicado en Substack sobre ecología (y tiene muchas aplicaciones este concepto, incluida la ecología humana). También lo enviará sólo por email, así que sólo lo recibirán quienes estén suscritos antes.

Con vosotros, Salvador Lorca

🛡️ ¿Texto o vídeo en Substack?

¿El tiempo dedicado a hacer y publicar un vídeo en Substack, a pesar de todo el apoyo que le da la plataforma, es el más eficaz si lo que buscas es "engagement"?

Hicimos una encuetas para preguntaros si un mini-estudio sobre esta cuestión vale la pena, y el 86% dijo que si (el 14% que no). Esperamos publicarlo pronto.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

📨 Y prometió no olvidar. Relato de ficción.

Storytelling: Arte, Industria y Oficio. /

Solo les permitieron hablar 7 minutos con 35 segundos. Entonces el guardia colgó el teléfono. Ella intentó protestar, armar un pequeño show, llevaba al bebé en brazos. Era abuso de poder e intimidación, ¿quién sabe qué más? Pero aquello era la cárcel de Sing Sing, la moderna. Allí a nadie le importaban esas cosas. Tras el cristal su marido le habló en señas para que lo dejara. Así le decía …

🏷️ Si quieres ser creativo, dudarás de tu obra

Jardín Mental 🌱💭 /

En este artículo sobre escritura y creatividad, como siempre, se empieza con una buena introducción: A veces tengo la sensación de haber llegado tarde. Como si hubiese aparecido en la estación justo cuando partía el último tren. Todos se iban y yo, sin destino claro, debía saber si subir o quedarme. Mientras el mundo se volvía cada vez

🏷️ Qué nos hace lectores?

delirios de locura /

Ayer terminé de leer Actos Humanos de Han Kang, en un arrojo de valentía y con un café a mi lado. Hay cosas que una no puede hacer sin una taza de café entre las manos. Me costó leerlo, lo empecé en enero y hace apenas pude terminar la última página. Es de esas historias en las sientes que no puedes sumergirte por completo porque correrías el riesgo de perderte. Siempre me he considerado una ávida …

📨 Lo que pensamos de tener hijos, morir y vivir en el siglo XXI

Causas y Azares /

Vamos con lo más leído de la edición anterior: desafío de la sincronía , salir a cenar con desconocidos , el tren del hierro de Mauritania y la paradoja del turismo extremo . Aceptar que la humanidad se va reducir o querer provocarlo. Hay un personaje secundario en Cuál es tu tormento de Sigrid Nunez (la novela en la que Almodóvar basó La habitación de al lado ) al que intuitivamente detesté.

🏷️ Tu cerebro odia la décima galleta

El mapa del cambio /

¿Te ha pasado que, aunque todo parece ir bien, hay un algo que chirría? No es tristeza, ni sufrimiento concreto. Es más bien una especie de vacío que no sabes bien de dónde viene. Pero que se manifiesta con una cara de meh que cala en cada rincón de tu vida. ¿Tendrás el capital hedónico en la ruina? El capital hedónico es definido como “el stock de recursos psicológicos disponibles para una persona …

📨 Las “malas energías” y la alta sensibilidad

Cartas desde Neptuno /

“Cartas desde Neptuno” es una correspondencia íntima entre personas “neptunianas” (altamente sensibles, empáticas e idealistas) buscando nuestra peculiar forma de encajar en este mundo. En estas cartas te comparto herramientas y reflexiones que he recopilado en mi búsqueda de realización personal y espiritual, con la esperanza de facilitarte tu camino. Porque, caminando juntos, …

🏷️ Escaquearse o tirar del carro

Ingeniero de letras /

Maximilian Ringelmann no era psicólogo, sino ingeniero agrónomo, y sin embargo dejó una de las observaciones más agudas sobre la psicología humana del trabajo en grupo. En 1913, mientras estudiaba el rendimiento de los animales de tiro en tareas agrícolas, descubrió que dos burros no tiraban con el doble de fuerza que uno, sino algo menos. Y no importaba que los azuzaran con un palo, en seguida …

🚀FUTURO

📨. Cómo Evitar que la IA se Coma tu Carrera Profesional

No Solo Suerte /

Una nueva edición de Rafa Sarandeses con su boletín “No Solo Suerte”, que presenta un “cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.” No queremos reseñarlo, es mejor que lo leas, pero hay algo que tenemos claro: Va a ser difícil presentar un artículo sobre la protección de la carrera profesional ante la IA del que ha hecho Rafa. Así que lo que vamos a hacer (hoy) es corregirlo y adaptarlo para que sea complementario a este. Gracias, Rafa, por mostrarnos el camino …

📨 ¿Cómo acabará la colaboración entre humanos e IA?

Rebel Intel /

En los dos últimos años, gran parte de la conversación sobre la IA generativa ha girado en torno a la productividad y la eficiencia. Es el objetivo primario según varios estudios, incluyendo este de Gartner: Estamos adoptando la IA como un potenciador de nuestras capacidades, que nos permite hacer más cosas, en menos tiempo …

🏷️ Una Lista Completa de Sitios Web de Arte de Creative Commons y de Dominio Público

Humanidades /

Advertencia: Este newsletter contiene muchos enlaces en los que se puede hacer clic. Por: C M Reid Quería hablar de algo que ha aparecido repetidamente en Substack últimamente (quizá sea sólo mi algoritmo), el tema del arte de la IA. Ahora no voy a entrar en el meollo de la ética y la moral del uso de la IA, creo que este tema ha sido tratado completa y articuladamente por muchos otros boletines. Sin embargo, se introducen 3 artículos publicados en Substack sobre el tema de la ética y la moral del uso de la IA.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

🖥️ La promesa en una propuesta de valor

Negocios Digitales /

¿Sabes que te puedo hacer ganar millones? Que no, hombre que no. Espero que no te lo hayas creído. Ahora te ríes, pero las redes están llenas de fulanos que hacen promesas como estas, intentando quedarse con el personal. Al definir la propuesta de valor de mi empresa, estoy teniendo muy en cuenta el no hacer promesas que no sea capaz de cumplir. Básicamente porque me gusta dormir tranquilo por la noche …

🏷️ Creatividad. Entrevista al CEO de Velites. El cuello de botella para la AGI. Meaningful VC Exits. Patriotismo y startups.

Suma Positiva /

Samuel Gil, en Suma Positiva, una publicación sobre tecnología, negocios y humanos, examina varios temas de actualidad en esos ámbitos, incluida la entrevista que encabeza el título.

🏷️ Función de marketing B2B Full-Funnel y equipos interfuncionales

Audiencias /

Cómo pasar de las ventas y el marketing en silos a los equipos multifuncionales full-funnel centrados en el pipeline y la generación de ingresos: gestión del cambio necesaria, KPI, reuniones de alineación.

🏷️ El dibujo más alcista que he visto.

Doble Piso /

“Se puede conseguir una gran fortuna estando en lo cierto en menos del 50% de las veces, siempre que deje correr sus ganancias y corte sus pérdidas con rapidez”. - Stan Weinstein. No importa si empezaste a invertir en el 2010, en 2019 o en 2023, seguro en algún momento te arrepentiste de no haber arrancado antes, al ver la cantidad de oportunidades que aparecieron en la historia de la Bolsa.

🎁 VARIOS

👋.Por Qué Tu Cerebro Necesita Más Sol (y Ejercicio)

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

¿Sabías que existe una sola sustancia mágica que puede reducir tu riesgo de Alzheimer en un 40%, mantener tus músculos fuertes, preservar tu salud ósea y que, para colmo, es gratuita? Domingo, 18:50 En menos de una hora tengo que publicar mi artículo semanal y ¡No tengo nada preparado! 😱 Este es el precio de haberme cogido una semana de vacaciones familiares. 😁 Pero la suerte ha salido …

👋 TODO te pasa POR TU CULPA

Por si Papá no está ✖ /

Hace un tiempo te contaba que no veía las noticias. Ojo, que no significa que viva en la inopia y no tenga ni idea de por dónde me viene el viento. Sé lo que pasa, sé qué se mueve, pero a un nivel puramente informativo. No entro en debates políticos, tertulias y demás circos. Tengo un conocido que, desde que entra en el trabajo hasta que sale, tiene de fondo la radio puesta con las tertulias políticas …

👋 La velocidad no se entrena corriendo

Tu Coach personal /

Vivimos en una cultura que idolatra la visibilidad. Likes, resultados rápidos, cambios que solo se notan desde fuera. Pero la transformación real (la que de verdad te cambia) no ocurre cuando te miran. Ocurre cuando …

📨 Por amor al arte

The moment: Escritura y Foco /

Cambio de título de publicación: “Hoy te presento Durante mucho tiempo este espacio se ha llamado The moment: escritura y foco . Quería que este espacio fuese un momento de pausa en tu día, centrado en los dos temas que articulan mi proyecto profesional, la escritura y la atención. Además, por si no te has dado cuenta, Escritura y Foco es el nombre de la serie de libros de no ficción que he publicado en los últimos años”

👋 En defensa de los de rrhh

liderazgodelbueno.com /

Ayer leí un post en LinkedIn de una chica que decía que rrhh no servía para nada. Remataba su publicación con un selfie donde salía muy mona, lo que ya me hizo sospechar, pero luego me pasé por comentarios y lo confirmé: LinkedIn es Instagram pero con otro dress code . No suelo pasar mucho por Insta, pero de vez en cuando me dejo caer y entre alguna publicación de viejos amigos o de dibujantes de …

📨 Lanzamiento en Singapur, resultados de mi curso, un podcast y caos [Versión pupurri]

El Limonero 🌳🍋 /

Mayo está siendo un mes intenso, divertido y francamente caótico. Así que hoy toca Limonero versión pupurri para seguir en la línea e invitaros a mi montaña rusa freelance. Arranqué el mes en Australia dando una ponencia sobre liderazgo para el banco UBS en Sydney y corrí la media maratón con 29,000 Aussies freaks del deporte. Luego pasé unos días en Gold Coast con mi familia de vacaciones de …

🏷️ Ya puedes descubrir quién mató la paz del vecindario

El ingrediente secreto /

Redoble de tambores. Grito de vecina. Silencio tenso en el ascensor. Ya está. Hoy se ha cometido un asesinato... literario. Bloque 55 ya está aquí. Ya se puede leer. Ya se puede comprar. Ya se puede amar, odiar, sospechar, reír y decir “yo ya sabía quién era”. Bloque 55 Y todo eso, gracias a ti . No te imaginas lo que significa para mí este día. Esta historia empezó con una junta de vecinos y acaba …

🏷️ Ya sé quién lo hizo. Y te lo puedo contar

El ingrediente secreto /

“Hola, Después de muchas conjeturas, cafés, vecinas intensas, pistas raras y una pelea con un perchero… he resuelto el caso. Pero esto no es solo un email. Esto es una invitación. Una invitación a que leas toda la historia, desde el cadáver hasta la última mentira. Porque sí, he escrito todo lo que pasó. Y te lo puedo contar con pelos, señales y carcajadas”. La historia completa está en su artículo.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Trump sigue con sus jueguecitos de aranceles, mientras nunca fue tan barato lanzar ataques informáticos y hay que darle una vuelta al consumo regular de chocolate

Esto es el resumen de hoy:

📌 Trump lo ha vuelto a hacer: Suspende la aplicación de Aranceles

En un nuevo cambio de opinión, Donald Trump ha anunciado que los aranceles del 50% para los productos de la UE, que él mismo había fijado para el 1 de junio, se congelan hasta el 9 de julio. Todo ello después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le pidiera que respetara los plazos de la negociación. La economía empieza a notar los efectos de Trump, en particular las compañías aéreas. Se les va a hacer largo, y al mundo en general, estos 4 años de administración Trump.

📌 Qué baratos son ahora los ciber-ataques

Xanthorox es un servicio de inteligencia artificial que, por una suscripción, ofrece a cualquiera la posibilidad de programar virus maliciosos, y con 178 euros es suficiente para lanzar ataques informáticos. «El fenómeno de los ciberataques ha entrado en otra dimensión», aseguran los expertos.

📌 El chocolate: ¿Una adición?

Algunos investigadores señalan que el chocolate, uno de los alimentos más apreciados por millones de consumidores, puede causar adicción, aunque no hay pruebas concluyentes. Otros científicos aseguran lo contrario. ¿Deberíamos preocuparnos si consumimos cantidades elevadas?

📗 Libro de Historia:

En colaboración con 1440 y nuestro equipo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Proponed alguno que a todos nos pueda gustar.

🩸 FILOSOFANDO

«La perfección se alcanza finalmente no cuando ya no hay nada que añadir, sino cuando ya no hay nada que quitar». - Antoine de Saint-Exupery

📵 Los boletines más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los persistes entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Mañana publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

