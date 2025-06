☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Cristina Hontanilla, Escribir porque sí/

En este relato, Cristina Hontanilla nos sumerge en un paseo por el cementerio de Brompton, donde las citas con el pasado se entrelazan con la ficción y la memoria, creando una experiencia literaria única:

Nadie en su sano juicio reconocería que su lugar favorito es un cementerio (…) Cuando una llega a la ciudad (Londres) lo hace con ojos de chiquilla embelesada, como esas que se enamoran a primera vista en un momento, sin pensar en las consecuencias. Londres primero seduce con lo obvio; las casas victorianas en las que, desde fuera, una se imagina a través de sus grandes ventanales historias de amor, de guerra; esos mercados de comida de países que te hacen viajar con los ojos cerrados, ropa antigua y flores en los que se pasea sin dinero en los bolsillos, pero se huelen las ilusiones propias y ajenas.

Continúa:

Londres es de esos amores que, sin pensárselo dos veces, te muestra todo lo que podrías llegar a ser en una ciudad que presume de tenerlo todo y no juzgar. Sin embargo, poco después comienza a hacerte el vacío y te somete, casi sin darte cuenta, a una rutina gris, húmeda e interminable. (…) Esa melancolía inglesa, tan elegante, te transporta a épocas mejores como si ya no recordase que por ahí han pesado más las pérdidas y los deseos no cumplidos que las ilusiones conseguidas. Caminar Londres es meterse en las novelas de Virginia Woolf, o en las de Jane Austen, con el alma envuelta en niebla.

Además:

Mi barrio, Fulham olía, en realidad, a hooligans los domingos, pero también a pan y croissants por las mañanas y a lluvia casi todo el día. (…); y fue allí, en el cementerio de Brompton, donde disfruté de las mejores citas de mi vida. Se convirtió en un refugio en medio de todo eso, en medio de mi propio desencanto londinense. Me ofreció un silencio imposible de encontrar entre el latido constante de los autobuses por la calle, y me sorprendió por ser tan distinto al resto de cementerios que había visitado.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

Con las encuestas presentadas arriba creo que es suficiente, pero no puedo evitar hacer un pequeño comentario en relación a uno de los artículos que estábamos revisando para incluirlos en el Diario.

Dice María Álvarez en su brillante post que:

“… en las aplicaciones digitales no ves a los usuarios: no sabes quiénes son, ni lo que necesitan, ni cómo darles un mejor servicio. Así que lo que hacen los gestores de estos programas es estudiar cómo se comportan los usuarios a través de sus “datos”: del análisis de cada una de esas pequeñas acciones que llevamos a cabo dentro de cada web. Esto incluye el tiempo que estamos en una página, los enlaces que pinchamos, si favorecemos unos contenidos u otros, con quién interactuamos, con qué frecuencia, si abandonamos el sitio por un lugar o por otro, etc.”

Esto también lo hace Substack, y lo incrementará cuando -como parece- quiera introducir publicidad. Luego señala:

“… cada vez que abres un perfil en una plataforma, estás dejando allí una versión de tu identidad. Una versión de ti mismo que, con el tiempo, almacenará una imagen, una colección de historias y una red de contactos. Un montón de cosas valiosísimas que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo construir. En la economía de la atención, esa identidad se ha convertido en el verdadero patrimonio de las personas. Es en nuestra identidad donde se acumula la confianza que generamos, el reconocimiento que recibimos, el estatus que proyectamos y hasta el conocimiento que compartimos. En el mundo del siglo XXI, ese capital simbólico determina a quién contratamos, a quién escuchamos, con quién colaboramos o a quién seguimos. Es la base sobre la que se construyen las decisiones económicas en el mundo digital. Cada vez que hacemos una incursión en la vida, nos basamos en ese patrimonio que hemos acumulado en nuestra identidad.”

Y enseguida prosigue:

“Hoy esa identidad está fragmentada. Un pedazo queda en Twitter, otro en Airbnb, otro más en Wallapop o LinkedIn. Cada una de estas plataformas retiene una porción de nosotros y nos obliga a interactuar dentro de sus propios límites si queremos usar ese capital simbólico. Así, si alguien quiere alquilar su casa, debe hacerlo desde Airbnb porque es allí donde ha acumulado reseñas positivas. Si quiere vender algo, debes hacerlo en Wallapop porque es allí donde has ganado credibilidad. Si quieres opinar sobre política, no te sirve cualquier blog: necesita el alcance y la legitimidad que has construido entre tus seguidores en Twitter. Es por esta razón que las aplicaciones pueden, después, volverse odiosas y dedicarse a generar polarización: porque no es nada fácil marcharse sin dejar atrás el capital relacional que hemos construido con tanto trabajo. Estamos a merced de los intereses de sus dueños. ¿Qué significa esto en términos económicos? Imaginemos que cada vez que cambiáramos de trabajo, tuviéramos que abandonar nuestra experiencia previa, nuestras habilidades, nuestras recomendaciones, como si nunca hubiéramos trabajado. Empezar de cero. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Cuánto costaría reconstruir desde cero ese capital invisible? Esto es lo que nos ocurre con la identidad digital. Cada vez que queremos salir de una plataforma, tenemos que volver a empezar desde cero. Pero si no lo hacemos, nos nos queda otra que seguir aportando acumulando capital en un espacio que no es nuestro. Cada acción dentro de cada una de esas plataformas refuerza esa identidad digital, pero también la encadena. Es como si estuviéramos construyendo una casa en unos terrenos que no son nuestros, a la que solo podemos cuando nos dejan y para lo que nos dejan, y a sabiendas de que nos van a cobrar una comisión —o una leva— cada vez que venga alguien a vernos. El negocio de las tecnológicas no es el robo de los datos: es el de una sociedad neofeudal donde un montón de siervos “trabajan las tierras” de su identidad digital en las posesiones de unos señores con los que han firmado un contrato que les prohibe marcharse. El robo del siglo XXI, que lleva 25 años en marcha, no tiene que ver con nuestros datos, sino con el rapto de la identidad y del capital identitario de miles de millones de personas.”

En los comentarios, alguien hacía referencia a que aquí estaba el valor de Substack, porque podíamos exportar nuestros suscriptores. Pero me temo que esa es una postura algo optimista, porque:

No podemos exportar a nuestros seguidores, y tenemos más que suscriptores.

No podemos exportar nuestras Notas, ni los comentarios que hemos hecho, ni tan siquiera (a diferencia de Wordpress y otras plataformas) los comentarios que tenemos en nuestros propios artículos.

No podemos exportar nuestros chats, ni tan siquiera los que hemos creado nosotros.

No podemos exportar nuestra “reputación”, nuestras relaciones intangibles. Porque hay más en una audiencia que suscriptores. Si migramos a una nueva plataforma donde no somos conocidos, tenemos que empezar de nuevo.

Ni tan siquiera podemos construir APIs o sistemas que lo intenten, porque las normas de Substack establecen que pueden suspender nuestra cuenta por ello.

Actualmente, Substack, con todos sus defectos, es la mejor plataforma para muchos de nosotros. Pero tenemos que tener un Plan B para no perderlo todo si un día cambia.

📰 Los Artículos en Substack

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante (como ha hecho Pablo más abajo con su artículo), o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores.

Es lo mismo que haces con Notas. Simplemente puedes hacer un "copy y paste".

A FONDO

Es lo mismo que haces con Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

A FONDO

Mapas Milhaud /

Leonardo da Vinci es una de las figuras más icónicas del Renacimiento Italiano. De su mano salió una de las obras más reconocibles de la historia del arte, La Gioconda, el retrato de Lisa Gherardini sobre el que se han escrito miles de páginas, no todas ellas con el mismo fundamento1. Es curioso que, a pesar de que únicamente se han conservado 17 pinturas suyas2, esta suele ser la faceta más conocida de Leonardo. O quizá no sea tan curioso si nos paramos a observar con detenimiento otras obras como La última cena.

BUENA VIDA · Jano Cabello /

Esta es una experiencia de la vida de Jano que explica 2 cosas:

Por qué nunca cambia de peinado.

Por qué se centra en lo que es más hábil, en lo que aporta valor.

En lo primero no se, pero en lo segundo estoy totalmente de acuerdo. El problema es cuando delegar si no tenemos todavía ingresos suficientes para ello, o las complejidades de una estructura nos “echan para atrás”.

Jardín Mental 🌱💭 /

Vivimos en una era donde la lectura se ha vuelto más cuantificable que nunca. Cuántos libros leíste este mes. Cuántos subrayaste. Cuántos terminaste. Pero entre todas esas métricas, hay una que rara vez se menciona y, sin embargo, es una de las más poderosas que jamás he escuchado…

¿Cuántos libros aún no has leído? Aquí entra un concepto provocador que cambió mi mentalidad: la antibiblioteca. Verás por qué deberías pensar más en lo no leído que en lo ya leído…

liderazgodelbueno.com /

Mira que te lo digo veces: la mejor peli del mundo mundial es La Princesa Prometida. Que no me haces puto caso, pero que lo es.

¿Por qué los proyectos salen mal? ¿Lo has pensao? ¿Eh? Tú qué vas a pensar, deja de mirar de reojo ese pibón en insta, que te veo.

Perdón, perdón, a veces se me va la pinza con esto de romper la cuarta pared.

¿Has sonreído, si? Entonces, objetivo conseguido.

Al lío, en la peli hay un duelo de ingenio.

HG Marteen, El Substack de HG Marteen/

¿Por qué siempre nos atraen tanto las historias de los villanos? Esos personajes que, de una forma u otra, se roban el show cada vez que aparecen. Piensen en Star Wars: el héroe es Luke Skywalker, sí, pero ¿quién se quedó en la memoria colectiva? Vader, claro. Lo mismo con House of Cards: sabíamos que Frank Underwood era un tipo terrible, pero, aun así —y que tire la primera piedra quien no lo hizo—, lo seguimos hasta el final, esperando que siempre se saliera con la suya.

Y si nos vamos más atrás, ¿acaso no deseábamos que Michael Corleone pudiera salir airoso de sus enredos, aunque sabíamos que su camino estaba empapado en sangre?

Andy/

Tal vez alguna vez te has preguntado cómo es que funciona nuestro comportamiento en entornos sociales, porqué es que en las fiestas solemos sentirnos diferentes e incluso como es que nuestro comportamiento se llega a moldear en espacios sociales donde hay demasiada gente.

Existe una rama de la psicología que trata de explicar cómo es que funciona la influencia de las masas sobre la identidad individual de cada uno de nosotros. El autor principal de esta teoría (Gustave Le Bon) habla de cómo es que cada uno de nosotros al formar parte de un grupo de personas, perdemos nuestras adquisiciones personales, con esto se refiere a que de cierta forma perdemos nuestra personalidad individual y nos convertimos en uno más del grupo.

Alberto Vicente Hernández, ALMA Capstone/

La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales y culturales que conectaba Oriente y Occidente.

Desde el siglo II a.C. hasta el siglo XV d.C. esta vasta de red permitió el flujo de mercancías entre las diferentes regiones de Asia Central, especialmente China, Oriente Medio, Norte de África y Europa.

Especias tales como pimienta, canela, clavo o nuez moscada se transportaban en sacos de arpillera para ser vendidas en las diferentes plazas y mercados de los pueblos y ciudades de la época. Cofres llenos de piedras preciosas tales como diamantes, rubíes, turquesas o jade eran adquiridos por los orfebres para tallar codiciadas piezas de joyería y decoración.

🚀FUTURO

Víctor Solà , Víctor’s Substack/

Cuando yo empecé en esto, hace ya algunas temporadas, mi primer título fue de “Arquitecto de la información”. Eso era lo que estaba de moda y era cool. Era la época del “libro del oso polar”, que es como todos conocíamos el libro Information Architecture for the World Wide Web, de Louis Rosenfeld y Peter Morville. ¿Quién no tiene una copia de ese libro en casa?

Ha llovido algo desde entonces y nuestra profesión ha evolucionado mucho: nuevas herramientas, nuevos procesos, nuevos patrones de interacción (algunos nefastos), nuevos tamaños de pantalla… pero, fundamentalmente, hemos estado haciendo lo mismo durante más de 25 años.

Alan Mooreano, El diario de lectura de Alanmooreano/

Últimamente vengo pensando mucho en ese nudo histórico, político, creativo, masivo e historietístico que fue el Eternauta (ya pasó los 70 años: qué viejos estamos). Estoy pensando más bien en la época, en ese hito que es su publicación, quizás no tanto estrictamente en términos de público sino por un lado en cómo marcó a la generación posterior de historietistas argentinos (hay una anécdota de Carlos Trillo que retrata cómo de niño iba al kiosco de revistas todas las semanas para tener un nuevo capítulo de este folletín de ciencia ficción vernácula) y por otro en cómo se esparció esa influencia via Hugo Pratt inicialmente por Italia y después por el resto del territorio europeo hasta llegar a editarse finalmente en EEUU hace escasos diez años.

Oda y espiral por Karen Codner/

Inauguro el 2025 con un tema que hace tiempo me inquieta, ¿van a desaparecer los menús en papel? Por lo menos aquí en Chile, no sé dónde vives, son escasos los físicos. Ahora tenemos que sacar una foto al código QR para que se despliegue la carta con los platos en la pantalla del teléfono. Tengo varios problemas con esto. Primero soy de papel, casi no leo libros en formato electrónico, además que intento -nunca con éxito pero sí con mucho esfuerzo- estar lo más lejos posible de mi teléfono en el restaurante. Considero que se pierde algo peculiar, algo único del lugar donde estoy.

Esto, por suerte, no ocurre en países como España, donde los restaurantes ya se han encontrado con el enfado de los clientes si imponen esa costumbre. Además, en casos en que los teléfonos no funcionan (como en el caso del “gran apagón” de este año), no podrían aceptar pedidos.

Los restaurantes de comida rápida lo hacen de forma más inteligente, desde luego.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

VC, Startups y Mercados /

Aquí, nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En el newsletter de hoy:

Análisis en profundidad: Cómo conseguir que las sociedades de capital riesgo apuesten por ti, incluso en un mercado saturado.

Inmersión Rápida: Cuando los mercados de productos se convierten en trampas colectivas. Jessica Livingston: Un mayor número de tickets de atención al cliente es señal de que el producto encaja en el mercado. Marco de validación de ideas para startups B2C.

Noticias importantes: El family office del CEO de Klarna convirtió 3,6 millones de dólares en acciones de OpenAI en la adquisición de io por 6.500 millones de dólares, Apple planea el lanzamiento de gafas inteligentes en 2026, Apple abandona supuestamente sus planes de cámara para smartwatches y el rival de Neuralink del CEO de Valve espera su primer chip este año.

Emprender /

A veces, para crear algo nuevo, tienes que dar pasos valientes en territorio desconocido.

Pasé más de una década en el sector de la formación profesional en Singapur, donde llegué a ser realmente bueno en la elaboración de planes de estudios, la formación de personas y la creación de sistemas.

Entonces me di cuenta de algo importante.

Cada vez más gente empezaba a dirigir negocios por su cuenta. Al principio no era del todo sostenible, simplemente porque ninguna persona podía hacer todo el espectro de trabajo que requiere un negocio.

Dineros /

En este artículo: 🚀 Dijiste en una de tus Notas que tenías 200 suscriptores en los primeros 6 meses y que hiciste crecer tu lista de suscriptores hasta más de 7500 en los segundos 6 meses. ¿Qué fue lo que cambió las cosas? ¿Qué te llevó a esta rápida mejora en tu trayectoria de crecimiento?¿Cuáles son las estrategias de crecimiento más eficaces que utilizas en las distintas etapas de Cómo escribir para ganarse la vida?¿Cómo contribuye Substack Notes al crecimiento de los suscriptores de tu newsletter?¿Cuáles son los 3 elementos clave de una Nota que convierte a los lectores en suscriptores?

🎁 VARIOS

Sapientia /

Escribí hace tiempo sobre los treinta años y la relación con los amigos. Un post que me gustó redactar, porque fue la consecuencia de un fin de semana salpicado de ellos, cosa que siempre reconforta. Vuelvo hoy con una reflexión sobre la amistad , pero esta vez me centro en un aspecto más íntimo, incluso vergonzoso, del que adolezco como amigo de mis amigos.

Guías Esenciales y Completas /

Loa medios de comunicación reportan regularmente casos de fraude alimentario, muchos de ellos en otros países, pero que pueden incidir en sus vecinos. Todo ello tiene un importante impacto en la salud humana. Su lucha es importante para los derechos de los consumidores y para que puedan restablecer su confianza. En este marco, la cooperación internacional es fundamental.

🎯El mito de "ser tu mejor versión" : Por qué el capitalismo de la autoayuda nos hace sentir peor

Pablo, Romper el hechizo/

Son las 6:47 de la mañana. Mi alarma suena con el podcast motivacional que programé anoche, convencido de que esta vez sí, esta vez empezaría el día con la mentalidad correcta. "Tú eres el único responsable de tu éxito", dice la voz enérgica mientras busco a tientas el móvil. En la mesilla se acumulan tres libros de autoayuda a medio leer: Hábitos atómicos, El poder del ahora, y uno sobre cómo ser un emprendedor de tu propia vida. Los compré en un ataque de optimismo productivista, esos momentos en los que crees que el problema no es el sistema sino tu falta de disciplina matutina.

Este es un interesantísimo tema que es tratado en el segundo post del boletín de Pablo. Como nos dice (y se lo agradecemos):

¿Por qué este artículo? Porque desarma una de las narrativas más tóxicas de nuestra época: la idea de que nuestros problemas estructurales (precariedad, ansiedad, falta de futuro) se solucionan con optimización personal. Mientras la industria de la autoayuda mueve 48.400 millones de dólares vendiendo la fantasía de que podemos "optimizarnos" hasta escapar de la trampa, este texto evidencia cómo esa individualización del fracaso colectivo es el triunfo definitivo del neoliberalismo.

Oscar Constantino Gutiérrez, En la mira/

Perdí a mi gato Stalin. Y cuando digo lo perdí, me refiero a todo lo que eso implica: su cuerpo, su presencia, su personalidad irrepetible. Era dulce, bondadoso, con una inteligencia y ternura sobresalientes. Stalin no solo era el animal más cercano a mí: también actuaba como un diplomático entre otros gatos, llegando a intervenir con una serenidad sorprendente cuando surgía algún conflicto. Nunca fue agresivo. Parecía comprender que el mundo podía arreglarse sin garras. A veces, incluso, más que un gato, parecía un sabio.

Este artículo ha sido recomendado por Ignacio Sainz de Medrano porque “un autor de Substack va a dejar a la IA escribir un artículo a la semana”. Un experimento muy interesante, y perturbador a la vez.

Antonio Jurado, Antonio te cuenta/

El viento traía consigo el hedor a estiércol y a cera derretida en la celda del convento de San Francisco. Un halo de luz, tenue y oblicuo, reposaba sobre el rostro de Felipa Guamán, quien para ese momento llevaba ya dieciocho días encerrada en aquella mazmorra. Arrugó la nariz mientras la claridad le encandilaba los ojos, y el frío, como cada amanecer, le recordó el sitio en que se hallaba. Se incorporó con el temblor matutino de costumbre y se sentó en la esquina opuesta al rincón donde solía hacer sus necesidades, a la espera de que le llevaran el desayuno.

Piensa Derecho/

Gayo es una figura fundamental en la historia del derecho romano, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué su obra sigue siendo tan relevante al día de hoy?

Gayo fue un jurista romano del siglo II de nuestra era, conocido principalmente por su obra “Institutiones”(Instituciones), un manual de derecho que se utilizó ampliamente para la enseñanza de la jurisprudencia en su tiempo. A diferencia de otros juristas de su época, Gayo no ocupó cargos políticos destacados, pero su contribución al derecho romano fue inmensa.

Las “Institutiones” de Gayo proporcionan una visión clara y sistemática del derecho romano, dividiéndolo en personas, cosas y acciones. Esta estructura lógica y accesible no solo facilitó la enseñanza del derecho en su tiempo, sino que también influyó en la codificación posterior del derecho romano, especialmente en el "Corpus Juris Civilis" de Justiniano I.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Donald Trump y Vladímir Putin mantuvieron ayer una nueva conversación telefónica en la que el líder ruso aseguró que tendrá que responder al ataque de Ucrania contra sus aeródromos de hace unos días. A esta crisis internacional se suma la negativa de Irán al plan de la Casa Blanca para limitar su programa nuclear.

Resticciones para viajar, China como líder de IA y las lecciones en la guerra de Ucrania

📌 Nueva prohibición de viajar

El presidente Donald Trump firmó ayer una prohibición de viajar que impide la entrada en Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringe parcialmente la entrada de otros siete. Está previsto que la orden, que alega riesgos para la seguridad nacional, entre en vigor a las 12:01 am ET del lunes.

La prohibición es consecuencia de una orden ejecutiva del 20 de enero por la que se exige al Departamento de Seguridad Nacional y a otros organismos que evalúen los riesgos para la seguridad nacional y las actitudes hostiles hacia Estados Unidos por parte de países extranjeros. La Casa Blanca afirma que los países a los que se dirige la prohibición de ayer tienen elevados índices de rebasamiento de visados o no investigan ni comparten adecuadamente la información sobre amenazas de sus ciudadanos que entran en EEUU.

Los países cuyos ciudadanos extranjeros estarán prohibidos son Afganistán, Myanmar (Birmania), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Los países con restricciones parciales son Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

📌 China también está ganando en IA

China tiene un plan para superar a EE. UU. en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial. Mientras los estadounidenses investigan este campo desde un punto de vista más abstracto y generalista (y caro), el gigante asiático centra su estrategia en las aplicaciones prácticas de la tecnología. Los resultados podrían verse pronto.

📌 Desenredando la telaraña y el poder de los drones

Ucrania publicó ayer imágenes de drones del ataque arrollador de esta semana contra la flota de bombarderos de Rusia. El ataque del domingo es, con diferencia, la operación más compleja de Ucrania en los tres años de guerra.

Ucrania afirma que la Operación Telaraña tardó 18 meses en planificarse. El ataque consistió en introducir de contrabando en Rusia 117 drones teledirigidos en los tejados de cabañas de madera móviles, y los pilotos los lanzaron casi simultáneamente a aeródromos militares situados en múltiples husos horarios. De los cuatro aeródromos atacados, el más alejado se encuentra a unos 5.000 kilómetros de Kiev. Ucrania dice haber dañado 41 aviones bombarderos, destruyendo cerca de la mitad de ellos de forma permanente. Las imágenes por satélite han confirmado hasta ahora la destrucción de al menos 12 bombarderos estratégicos. Ucrania estima el coste para Rusia en más de 7.000 millones de dólares.

Algunos se preguntan si drones que cuestan menos de 500 dólares pueden abatir bombarderos valorados en 2.000 millones, por qué ese empeño de Trump en que los europeos les compren bombarderos y carros de combate que no parecen lo mejor para una guerra actual?. No es mejor destinar ese dinero a defensa contra ciberataques, fabricación de drones y otras herramientas de la guerra del siglo XXI?

Trump afirma que el presidente ruso Vladimir Putin planea responder al ataque, adelantándose a un posible alto el fuego.

📗 Libro de Historia: EEUU abandona el patrón oro (1933); Bobby Kennedy es tiroteado en un mitin de campaña, muere al día siguiente (1968); muere el presidente Ronald Reagan (2004); muere el escritor de ciencia ficción Ray Bradbury (2012); muere la diseñadora de moda Kate Spade (2018).

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🎧 🧠Mi primer curso digital: 45 estudiantes y 2500 US$ [Tutorial]

El Limonero 🌳🍋 /

En mayo lancé mi primer curso digital How To Win On Substack in 2025. No tenía ninguna experiencia diseñando cursos ni editando vídeos.

Empecé de cero. Aún así, conseguí 45 estudiantes y 2,500+ US$.

🩸 FILOSOFANDO

«El cambio, aunque implique riesgos, es ley de vida». - Bobby Kennedy

