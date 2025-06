☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LA GRAN HISTORIA

by Salvador Lorca 📚 ⭕️ /

Una mirada honesta y necesaria sobre las duras exigencias de la publicación tradicional y el peso creciente de la visibilidad digital para la aceptación de un manuscrito:

Tu manuscrito está terminado, tu propuesta (si eres escritor de no ficción) está completa. Te encuentras en una encrucijada editorial, pues ha llegado el momento de decidir tu siguiente paso. Hace unas semanas escribí sobre la publicación híbrida frente a la autopublicación, así que este artículo trata explícitamente de la publicación tradicional, la más esquiva de las vías de publicación. Según mi experiencia, la mayoría de los escritores no son realistas ni están preparados para enfrentarse a la barrera que supone la falta de una plataforma de autor a la hora de conseguir una publicación tradicional. La industria editorial pone el listón muy alto en lo que respecta a las expectativas en este frente. Quieren que tengas muchos seguidores, que participes activamente en varios sitios sociales, que hayas publicado obras anteriormente (ya sean libros que muestren ventas o ensayos o relatos en línea publicados en sitios prestigiosos o muy leídos). Otras cosas que podrían inclinar la balanza en lo que respecta a la plataforma: un boletín o blog popular; un podcast; un canal de YouTube popular; un post o relato que hayas escrito y que se haya hecho viral.

Sobre la lógica comercial que rige el mundo editorial, donde el talento no siempre basta si no va acompañado de una propuesta irresistible o una plataforma potente:

Los agentes no quieren representar a autores a menos que crean que pueden conseguir un contrato de seis cifras. Esto no significa que los agentes no representen a autores que obtienen mucho menos que eso. Pero este es el cálculo, ya que un anticipo de 100.000 $ reportará al agente su 15% = 15.000 $, no mucho dinero para el trabajo que la mayoría de los agentes dedican a los proyectos que representan. Si eres un autor poco conocido, y tienes poca o ninguna plataforma de autor, las posibilidades de vender tu manuscrito por seis cifras son escasas o nulas. Una excepción podría ser que tu escritura de ficción sea tan soberbia que maraville a todo el que la lea; o si tu historia personal es tan extraordinaria que no se ha escrito nada parecido antes; o tu concepto de no ficción es tan oportuno o tiene un público tan fuerte incorporado que un agente puede pasar por alto la falta de una plataforma de autor para prever los lectores que clamarán por comprar ese libro.

Consejos prácticos y realistas que equilibran estrategia, conocimiento del medio y dignidad creativa:

Asegúrate de que conoces su editorial. Los editores tienen la tarea de cultivar una lista. Si te presentas y no consigues su lista, si tu libro no encaja, te descartarán. Tenlo en cuenta y argumenta por qué perteneces a la editorial a la que te diriges. No lo envíes a la basura. Sí, las editoriales tienen plataformas y procesos de envío, pero puedes averiguar el nombre de un editor y dirigirle directamente tu consulta. Puedes halagar a un editor determinado (y deberías hacerlo) investigando lo que ha adquirido y nombrando esos esfuerzos. Es mejor si realmente lees uno o dos de los libros que han adquirido. Los editores están orgullosos de sus listas, de los autores que han adquirido, por lo que hacer un guiño a ello en una carta de consulta sirve de mucho. No descartes las editoriales universitarias o las que no ofrecen anticipos, que son muchas. Lo que más importa es el tipo de trabajo que hace una editorial y si puedes imaginarte tu libro en una lista determinada. Pide sus libros. Míralos de cerca. ¿Estás satisfecho con la calidad? Habla con algunos de sus autores si no estás seguro.

🎫 Parece que Substack está llevando a cabo una limpieza de suscriptores (sin consultar ni avisar, como siempre); no es que ellos se den de baja. Probablemente, es para ahorrar envíos a personas que no abren los correos.

🎫 A estas alturas, está bastante claro que Substack se ha convertido en parte del zeitgeist cultural y se está beneficiando de un efecto “flywheel” que se perpetúa a sí mismo. Todo ello gracias a la constatación, hace unos años, de que, para evitar que los escritores más importantes se pasaran a plataformas más baratas que no se quedaban con el 10 % de sus ingresos (algunos regresaron, pero otros, con docenas de miles de suscriptores, no), tenía que generar efectos de red que ayudaran a esos escritores a aumentar su audiencia. Comenzó con la función «Recomendaciones» y, finalmente, con el lanzamiento de «Notas», incorporó toda una red social a su plataforma. No parece que «Notas» sea tan popular como Twitter o Bluesky, por ejemplo, pero está claro que la red tiene un impulso real y cumple su función como herramienta de “engagement” en la parte superior del embudo. Substack ha hecho más que cualquier otra plataforma para combinar el microblogging de formato corto con la escritura de formato largo.

🎫 Dito Ferrer sostiene (con otras palabras) que por mucho que los dueños de Substack apuesten por el vídeo (como apuntamos en el Diario hace 2 ediciones), la realidad es que Substack seguirá siendo una plataforma de escritores porque no hay muchas alternativas: X y Medium pierden popularidad. Es cierto. Queda LinkedIn (que creo que es el que más se ha beneficiado del desastre de X) y los clásicos blogs, que se resisten a desaparecer. Pero me temo que las plataformas no siempre actúan según los lectores/usuarios y autores prefieren. Un ejemplo es Medium. A pesar de que tienen datos de que los lectores preferían el contenido de no calidad, emprendieron una cruzada dando preferencia en el algoritmo y en la curación a las preferencias de Medium que ha acabado con una desbandada de muchos de los autores. Y sin oferta (sus escritos), no hay demanda (suscriptores).

🎫 En inglés, están llegando a Substack académicos que usan sus publicaciones para comentar o reproducir sus investigaciones. Algunos de ellos jóvenes. Dada la necesidad de los profesores universitarios e investigadores de publicar para avanzar sus carreras (“tenure”), podríamos encontrarnos que una parte no desdeñable de los autores de la plataforma publicaran sus artículos académicos aquí. Me gustaría preguntarte:

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Tinta y hechizos para escritores /

Sarabel Ramos al habla, diseñadora gráfica editorial y booklover. Y aquí vengo en esta nueva newsletter de Tinta y Hechizos para escritores con reflexiones para desactivar bombas en tus historias... ¡Y sigo trabajando en mi novela Héroes de Dracowood!

liderazgodelbueno.com /

No, no es un asunto de estos para que piques, solo quiero saber cómo estás. Qué tal te va.

¿Te lo ha preguntado alguien últimamente? No me refiero a ese Qué tal todo que se dice por compromiso, al Cómo estás de cartón piedra.

Me refiero a que alguien se pare frente a ti, te mire a los ojos, vea ese pequeño temblor apenas perceptible de tu párpado izquierdo, esa leve inclinación de la comisura de los labios hacia abajo, que llegue a ver ese pensamiento negro que intentas ocultar detrás de un maquillaje rutinario o unas gafas gruesas que piensas que lo camuflan todo.

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Hace un par de ejercicios hablábamos de transformaciones profundas y variadas, como el ciclo del agua. También hemos jugado a someter a tu personaje a una presión creciente, de manera que cuando acabara el relato su carácter se hubiera endurecido. En esta ocasión hablaremos de manipulación.

La idea es que escribas sobre un personaje que empieza siendo un tanto indefinido y que a medida que trata con otros personajes, va definiendo su identidad.

by David /

¡Este es mi primer artículo reportando en persona desde México! Cubre mi visita a los sitios de campo del Dr. Cuauhtémoc Sáenz-Romero, quien está trabajando para salvaguardar el futuro de la mariposa monarca en un clima cambiante mediante la plantación de plántulas de su árbol de hibernación invernal favorito (Abies religiosa, el oyamel o abeto sagrado) en altitudes más altas y frescas.

Leer en línea no es como leer un libro. El texto en línea contiene enlaces y actualizaciones en tiempo real y requiere una verificación constante. Sin embargo, seguimos enseñando a leerlo a la antigua usanza, como si fuera un papel. No existe un método estructurado para leer texto en línea, y ya es hora de definir uno.

La solución: el método de Liat Portal para leer en línea, en el artículo.

Morning Run Thoughts/

Porque al que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia.

Albert Einstein hizo la misma observación cuando dijo que el interés compuesto era la “octava maravilla del mundo”, “el mejor descubrimiento matemático” o “la fuerza más poderosa del universo”.

Puedes elegir la versión que prefieras, pero te haces una idea de la importancia del interés compuesto: nunca subestimes el crecimiento potencial.

🚀FUTURO

Pregunta a cualquiera que conozcas en el ámbito de la educación: ChatGPT ha sido un desastre en lo que se refiere a facilitar que los estudiantes hagan trampas y -lo que quizá sea aún más preocupante- a contribuir a un malestar general entre los estudiantes universitarios. No se trata sólo de que los estudiantes envíen trabajos escritos totalmente por IA. También (sospecho) confían mucho más en las respuestas generadas por la IA, no sólo en sus deberes, sino en su vida cotidiana. Esto tiene una especie de efecto de aplanamiento.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Está todo mal /

Dirigir una empresa llegando hasta el último detalle es como pilotar un Ferrari... con el freno de mano puesto. Crees que avanzas con precisión, pero lo único que haces es forzar el motor y quemarlo..

El exceso de control no te salva de los errores: los crea. En lugar de hacer tu negocio robusto, lo vuelves frágil, lento y amargado. El control absoluto no es liderazgo, es miedo disfrazado de eficiencia. Y ese miedo te está costando talento, motivación y visión.

Cosas de Freelance /

Otra edición de Jorge Bosch Alés, como todos los jueves a las 8:00.

by David /

Este módulo examina los principios y prácticas del marketing sostenible en la industria agroalimentaria y el papel del marketing en el establecimiento y la gestión de las relaciones con los clientes y otras partes interesadas.

El alumno explorará el marketing sostenible e incorporará las motivaciones, los impulsores y los impactos de la innovación alimentaria para crear estrategias y planes de marketing eficaces que apoyen la sostenibilidad de la industria agroalimentaria. Adoptarán una visión a largo plazo que incluya múltiples escalas locales, nacionales y globales, imaginando diferentes posibilidades para el futuro de la alimentación.

Cassie Mannes Murray 📚 /

Recibo bastantes peticiones para hablar sobre la representación con estudiantes universitarios, lo cual siempre estoy encantada de hacer (¡pista, pista!). Pero ya no soy agente (aunque Zoe-Aline Howard lo es, ¡así que felicidades a mi chica! Prefiero hablar con escritores y estudiantes sobre publicidad.

🎁 VARIOS

No quiero hacer la cama/

Hace pocos días vi con mucho agrado un documental llamado “El sonido de antes”, de 2024 dirigida por Yael Szmulewicz, que indaga en la mente de un guitarrista por querer conocer el sonido y los mecanismos con el que los guitarristas de Carlos Gardel grababan sus discos. Si bien el documental en sí es un homenaje a todas las épocas del tango, se hace a su vez una reivindicación del sonido grabado, a cómo conocimos las canciones que nos gustan. No solo participan músicos: también hay luthiers de instrumentos antiguos, coleccionistas de guitarras, artesanos de cuerdas de tripa y hasta un coleccionista de fonógrafos. Es decir, se mete con la historia misma del proceso trabajador del arte.

James Horton 📚 /

¿Estás atascado? ¿Cómo se pasa de soñar con escribir a escribir de verdad? La respuesta más sencilla es, por supuesto, «simplemente escribe». Pero eso no es satisfactorio. Es como decir que la forma de dejar de fumar es «simplemente dejarlo». Ignora la guerra mental encubierta que se esconde detrás de la disciplina.

Con alma de escritora /

Si eres escritora, seguro que más de una vez te has sentado a escribir y no has podido. Y no tiene nada que ver con que no tengas tiempo o no sepas cómo empezar, es que algo dentro de ti —una presión, un miedo, una exigencia— te paraliza. Quieres contar algo, pero todo lo que sale te parece insuficiente y encima acabas con más dudas que palabras.

Escribe y Publica /

Publicar un libro es una de las experiencias más emocionantes que puede vivir un autor autopublicado. Después de meses (o años) de escritura, correcciones, pasar por lectores cero, más correcciones, pasar por la corrección profesional, maquetación, trabajar con ilustradores para la portada… por fin, con toda la ilusión del mundo, das al botón de publicar.

Y luego, el silencio.

Mapas Milhaud /

Según el mito de la creación del cristianismo, y de las religiones abrahámicas en general, Dios creó al hombre y le llevó al Paraíso en la Tierra, al Jardín del Edén. Aquel lugar, que a lo largo de la historia se ha interpretado en numerosas ocasiones como una alegoría, podía haber pasado como uno de los muchos detalles que incluyen los libros de la Biblia, de no ser porque en el Génesis quedaron escritas un puñado de indicaciones geográficas que animaron a muchos a intentar buscarlo.

Escriviviendo...✨ /

Mi historia con la escritura se remonta a tiempos recónditos, quiero decir, a pesar de la juventud que me caracteriza, tengo algo desdibujado cuándo fue el momento exacto en el que empecé a escribir. Recuerdo que siempre me atrajeron las palabras. Era muy pequeña, según cuentan mis padres, y ya cogía el periódico para ir al baño. Nací costumbrista, qué le hago.

El mapa secreto/

Te imaginas una especie de decorado de piedra blanca con siete torres, muchas escaleras y vistas de postal. Y lo más curioso, no se construyó para proteger nada. Se construyó para contemplar la ciudad. Échale un vistazo...

Cuando visitamos el Bastión de los Pescadores, yo ya venía con las expectativas altas. Todo el mundo me había dicho que era uno de los lugares más bonitos de Budapest. Y lo es. Pero no por lo que imaginas.

Este no es un castillo, ni una fortaleza antigua. Aunque lo parezca.

Es un mirador construido a finales del siglo XIX para celebrar los 1000 años de la fundación del Estado húngaro. Una especie de decorado de piedra blanca con siete torres, muchas escaleras y vistas de postal.

Y lo curioso es que funciona. No se construyó para proteger nada.

Se construyó para contemplar la ciudad.

