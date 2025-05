☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

Este boletín ha sido posible gracias a la ayuda de N. Benedetta. Además, ella suele publicar en Notas una reseña de casi todos los artículos que aparecen en cada edición, ayudando, en consecuencia, en la difusión de tales posts. Hoy, la sección de la actualidad global ha sido escrita por Ignacio Sainz de Medrano. Además, contamos con Javier Jurado, que estará hoy en Bilbao participando en las jornadas gratuitas sobre evolución y neurociencias de la mano de Pablo Malo, que también se retransmitirán. Hablará de la tendencia biológica al crecimiento de la información y su papel en nuestra especie. Si os animáis, podréis seguirlo en directo por el canal Kosmos de EITB a partir de las 12:00: eitb.eus/es/divulgacion En unos días, estará colgado. Amablemente, Manuel Algara está contestando a las preguntas sobre IA de ayer. Haremos un resumen próximamente.

En esta edición: 🌀Liberar Nuestro Yo más Extraño y Salvaje para Afrontar estos Tiempos 💀El miedo a no ser leído ✍️ Cómo escribir lo inesperado en un mundo saturado de historias ✏️😖El perfeccionismo asesina más historias que la falta de talento 📜 Todo lo que los Fundadores deben saber antes de Firmar una Hoja de Términos de Capital Riesgo 🎙️IA, pódcast, boletines y otras chicas de la innovación 👩‍💻 El ejército secreto que me ahorra horas cada semana 📊Correlación vs Causalidad 📚 Deja de mirar el precio, empieza a mirar el retorno 💤Mi cursitis crónica (o el arte de estudiar hasta agotarse) 🚀Mi proyecto paralelo acaba de ponerse serio 🎯Por qué no celebraré los 1.000 suscriptores 💭Cuando las palabras se quedan cortas 📖Mi nueva novela y la historia que oculta 🕵️‍♀️ El de la escritora que escuchaba por las paredes. Y mucho, mucho más.

LOS GRANDES TEMAS

💌 Ordenar nuestros posts por temas, hacer que sean visibles para siempre

Uno trabaja durante horas en un artículo, lo envía por email, lo comparte en Notas y en redes sociales … … y meses o años más tarde, ¿quién se acuerda?

Esta naturaleza efímera de los emails da pena. Ni tan siquiera en plataformas como Substack se da visibilidad a la antiguas glorias, por muy bueno y trabajado que hubiera sido su contenido: Todo está diseñado para mostrar lo nuevo primero. Es difícil encontrar en “Archives” artículos de hace varios años si tu producción es semanal o diaria.

Y mejor no hablar de si confías por la referencia en “Notas”. Hay un momento en que es imposible hacer más “scroll”.

Por ello hace unas dos semanas escribimos esto en el Diario:

🎯 Queremos proponer que un día a la semana (por ejemplo, los viernes), el Diario de Substack se convierta en una edición o guía temática de los artículos de Substack en español y otros recursos.

Y sacar a la superficie textos valiosos olvidados o que apenas tuvieron visibilidad en el ecosistema de Substack.

(…)

Algunos estaban en contra respecto a que se haga desde el Diario de Substack, porque eso significaría no cubrir los artículos del día anterior; o, mejor dicho, cubrirlos, pero acumulados en los del día siguiente.

📰 Esto haría más ligero y diverso al Diario, y lo dice un experto, que añade que en los digitales no se traiciona su naturaleza. No todo el mundo está interesado en noticias sobre Substack, cada día.

Así que una opción intermedia es seguir incluyendo, en la edición temática, los artículos publicados el día anterior por autores de esta plataforma. Y que cada uno lea lo que quiera.

Dicho todo esto, se planteó mediante una encuesta en el Diario, qué solución consideráis que es mejor.

¿Creamos una edición por temas con los artículos publicados el día anterior?

El resultado fue este:

Si: 57%

No, mejor pasarlos al día siguiente: 43%

Así que trataremos de incluirlos en esta primera edición especial, dedicada a los freelances. Que la dividimos en dos partes (la segunda en un futuro próximo). La primera dedicada a una entrevista a Jorge Bosch Alés, que ha contestado todas y cada una de las preguntas (y podría no haberlo hecho), lo cual le honra.

📰 EL TEMA: LOS FREELANCERS

Tengo la teoría de que es muy difícil tener muchos suscriptores en Substack si te especializas en una profesión, salvo ingenieros (en inglés), marketers, capital riesgo (en inglés), escritores, servicios para autores, y especialistas en IA. Quizás me dejo alguna.

Por eso, Jorge es un desafío para mis asentados criterios, y puede ser un modelo para quien incursiona en las áreas menos pobladas de esta plataforma. Es, por así decirlo, un “rara avis” que vale la pena estudiar. Cierto es que el concepto de “freelances” es muy amplio, y abarca una parte sustancial de la población mundial, y de los que escribimos aquí. Bien por Jorge, que ha sabido elegir un nicho amplio pero suficientemente específico.

Pero además, y ya lo dije en el pasado, Jorge:

Participa activamente en los artículos de los demás (lo que no suele ser el caso de los autores hispano con su número de suscriptores).

Consigue traer considerable tráfico y suscriptores de Linkedin (hay españoles que lo consiguen también, pero escriben en inglés).

Por todo ello, el sentido de mis preguntas iba encaminado a qué lecciones podemos aprender si nos interesa escribir o crear en un nicho que no sea los típicos señalados más arriba. Vayamos con las preguntas y sus detalladas respuestas por parte de Jorge.

¿Cuál es la audiencia objetivo de tu boletin? Es decir, ¿a qué tipo de audiencia te diriges especialmente?

Mi audiencia objetivo son freelancers o particulares que quieran montar un negocio unipersonal donde su modelo de negocio sea dar servicios de cierto nivel a otros particulares o empresas.

Servicios como marketing, desarrollo, diseño, gestión de proyectos, asistencia virtual, mejora de procesos, implementación de herramientas…

Creo que emprender usando un modelo de negocio de servicios es lo más sencillo y seguro para la mayoría, pero de lo que menos se habla.

En Internet hay demasiado ruido y bombo a modelos de negocio como las membresías, los infoporductos, los Ecommerce o los SAAS. Todos ellos, sin duda, mucho más escalables que los servicios, pero también muchísimo más difícil de monetizar.

En cualquiera de ellos vas a necesitar un colchón muy grande de dinero, mucha paciencia y tiempo para vivir de ellos, mientras que en un negocio de servicios puedes estar ganando lo mismo que en tu trabajo por cuenta ajena en tu primer mes si se hace bien.

Para ganar 5.000€ es mucho más fácil vender un servicio personalizados a una empresa todos los menes que vender 100 cursos a 50 personas diferentes todos los meses.

A mi me gusta representarlo así:

Mi misión es enseñar el paso a paso para tener un buen negocio de servicios.

Al tratarse de un tema profesional: ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito tu boletín, además de tu presencia en Linkedin?



Es difícil resumir el éxito de un boletín de forma rápida, porque han sido mucho los factores, pero si tuviera que apostar por 3 motivos, estos serían:

Ponerle el nombre de mi público objetivo a la propia newsletter (Cosas de Freelance):

Esto hace que freelance que llega a la web, freelance que le apetece suscribirse. Tengo un lead magnet muy chulo (el manual de tarifas freelance) y ni si quiera lo publicito porque no me hace falta para captar mi público objetivo

Obsesionarme desde el inicio en resolver problemas de un público objetivo concreto.

A lo largo de todas mis ediciones me obsesiono por ir resolviendo problemas específicos (cómo hacer una propuesta ganadora, cómo documentar un caso de éxito, cómo elegir un nicho especializado, cómo conseguir clientes…)

Dedicar el 50% a crear contenido y el 50% a la captación.

Desde el inicio lo tuve claro. Montar una newsletter es como montar un negocio y cualquier negocio necesita un área para dar a conocer su producto y otro área que da el servicio o producto que promete Ahora mismo tengo más de 10 formas de captar suscriptores y solo 3 de ellas tienen que ver con Substack. Relacionado con esto, yo no quería caer en este error en el que caen muchos creadores de newsletters:

¿Cómo ves el futuro de tu boletín, de los productos que ya has introducido, y de Substack en general para newsletters como las tuyas?

Mi newsletter es el centro de mi toda mi estrategia.

Actualmente tengo 5 modelos de negocio que voy desplegando poco a poco.

4 de ellos lo puedes encontrar en Escuela Freelance:

Freelance Express: Guías de implementación rápida para mejorar tu negocio en una tarde

En julio sale mi primer producto de este bloque y son manuales de bajo costo que resuleven un problema muy específico del freelance.

Freelance MAX: Programas completos para estructurar y profesionalizar tu negocio freelance.

Es mi modelo estrella. Son los cursos más currados. Tengo planificado uno al año durante los próximos 5 años. Están pensados para cubrir el “end to end” de la vida freelance y cuando tenga los 5 construidos, podré crear “Freelance MBA” que lo abarque todo.

Freelance Mentoring: desde una sesión puntual hasta un acompañamiento completo para hacer crecer tu negocio.

Es el modelo de asesorías y acompañamiento a freelancers. Tengo diferentes modelos desde una Comunidad que sale en junio del 25 más accesible, a servicios personalizados de diferentes precios según el nivel de acompañamiento.

Freelance Toolkit: Las herramientas, servicios y formaciones que uso y recomiendo para mejorar tu negocio freelance.

Es el modelo de negocio relacionado con afiliados. Todavía lo tengo activo, pero lo desplegaré en el 3T o 4T de 2025.

El otro de ellos va dirigido a marcas que quieran llegar a freeelancer. Tengo 3 paquetes con los que trabajo con marcas que se pueden ver aquí.

Mi boletín es mi niña mimada. Es mi forma de dar confianza a todo el mundo que me conoce y mi idea (salvo que mucho cambie la cosa) es que siempre sea gratuita.

Substack es el mejor sitio que he encontrado para mi fin de que más gente me descubra mi proyecto y pueda dar más confianza a esta:

Me permite que me descubra nueva audiencia.

Me permite interactuar con esta a través de notes, likes y comentarios de post.

Me pone fácil las cosas: su editor es mucho más sencillo que cualquier otro.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Ciencias Sociales /

Este artículo señala la importancia de reconocer y liberar las capas más profundas de nuestra identidad, aquellas que a menudo ocultamos por miedo o conformismo:

Había estado lidiando con un troll que a menudo me dejaba comentarios condescendientes en mis publicaciones de Instagram. Bueno, «lidiar» es una exageración. Nunca respondía; no merecía la pena dedicarle tiempo. Sin embargo, la psicología del trolling es algo sobre lo que podría llegar a sentir curiosidad.

Y continúa:

En cualquier caso, utilizaré uno de los comentarios que dejaron como punto de partida. En un post en el que destacaba una de las citas de uno de mis entrevistados sobre la importancia de honrar el Conocimiento Ecológico Tradicional, comentaron sarcásticamente algo parecido a: «Bueno, la gente de entonces creía que vivía a lomos de una tortuga. Así que claro, entonces eran muy listos». Me hace gracia porque, evidentemente, se han perdido por completo el sentido de la mitología. Los relatos culturales, los mitos e incluso las sabidurías no están hechos para mantenerse con rigidez, ni para interpretarse necesariamente en sentido literal y material.

Asimismo:

"Creo que todos somos raros, en realidad. Pero creo que andamos por ahí intentando desesperadamente ser “normales”. Y lo “normal” sigue creando estos mundos extraños, constreñidos y extractivos. Tengo curiosidad, y no sé la respuesta. Aquí es donde entra el misterio de todo ello. No sé en qué se convertirá el mundo cuando todos seamos un poco más extraños, un poco más raros, pero al menos su base estará un poco más liberada. Si eres tú mismo, sin limitaciones, si consigo ver la criatura que hay en ti y yo consigo mostrarte la criatura que hay en mí, ¿qué construiríamos? ¿Quién sabe?

¿Quién es la criatura que hay en ti?

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

A vueltas con los los seguidores y los suscriptores

A raíz de una nota del siempre sagaz Dito Ferrer, nos hemos dado cuenta que hay cierta confusión todavía, en el uso de Substack, entre los seguidores y los suscriptores. No me extraña, pues la plataforma los mezcla a veces. Así, cuando dice que son “suscriptores”, a veces en realidad es una mezcla de ambos, en proporciones que ella sólo conoce. Por ello, me pregunto si vale la pena dedicar una sección próximamente a ello:

¿Quién de vosotros se uniría para escribir en una revista de Substack de pago? Empezando un modelo de cooperativa/colaboración de autores …

Sólo unas líneas para señalar que ya hay un espacio para el que los escritores o autores de podcasts interesados puedan apuntarse:

Una vez se publique la guía con todos los temas abiertos por los comentarios, se establecerá un máximo de escritores/creadores por revista, dado que tendrán acceso a buena parte de las “entrañas” de la revista correspondiente, y tampoco tenemos claro que Substack permita un número muy grande de “colaboradores”.

Preguntado, el bot de Substack ha respondido:

“No tengo información específica sobre el número máximo de colaboradores permitidos en una publicación de Substack.”

Hemos pedido que lo consulte con un humano, pero es probable que nunca nos contesten.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Tinta y hechizos para escritores /

Oh, viajero de mundos imaginarios ¿Cuántas veces has sentido que lanzas palabras al vacío o que tus relatos quedan en el olvido? Es una preocupación antigua como la tinta, pero no estás solo. Seguro que todos lo hemos pensado alguna vez.

De hecho, te confieso ahora mismo a mí me vienen esas punzadas de inseguridad justo cuando voy a sacar mi novela pero lo voy a compartir a pesar de tener miedo porque hace tiempo que esa historia la tengo dentro y sé que me estoy esforzando mucho.

Escribe y Publica /

Los lectores de hoy son como exploradores veteranos: han recorrido miles de caminos narrativos, han sobrevivido a dragones, traiciones, amores imposibles y giros de guion más retorcidos que un laberinto. Intuyen finales como sabuesos huelen la lluvia. Entonces, ¿cómo crear algo que no vean venir?

Creemos que lo impredecible nace del shock, de lo que rompe el molde. Pero lo que realmente engancha es la duda genuina. El momento en el que el lector se detiene, frunce el ceño y piensa: “No tengo ni idea de qué va a hacer este personaje… y necesito saberlo”.

Escriviviendo...✨ /

Hay gente con talento de sobra que lleva cinco años estancada en el capítulo dos de su proyecto de novela. ¿Por qué? Porque quiere escribir perfecto desde la primera línea. Pasa con todo. Conozco gente que tiene ideas muy buenas pero no las lleva a cabo por esa «parálisis por análisis» que en realidad es un miedo tremendo al fracaso y al que dirán, todo provocado por un perfeccionismo autoimpuesto ..

🚀FUTURO

VC, Startups y Mercados /

¿Las empresas GenAI se estrellarán y arderán?, convierte la IA en un segundo cerebro & 13 exitosas presentaciones de fondos de capital riesgo.

En nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En el newsletter de hoy -

Análisis en profundidad: Todo lo que los fundadores deben saber antes de firmar una hoja de términos de capital riesgo.

Inmersión rápida: La ilusión genai: Gran bombo publicitario, baja adopción, márgenes nulos. ¿Cómo convertir la IA en un segundo cerebro? 13 exitosas presentaciones de fondos de capital riesgo que recaudaron más de 500 millones de dólares de los LP.



Periodismo Digital /

En Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, el director Pedro Almodóvar retrataba con descaro una generación que rompía moldes en los márgenes del sistema. Salvando las distancias (y los cardados ochenteros), esta edición del boletín recoge el espíritu de aquellas "chicas de la innovación" que, desde los márgenes (o el corazón) de redacciones, laboratorios y newsletters, están reinventando el periodismo. En este caso, exploramos cómo la inteligencia artificial, los formatos sonoros y los boletines están transformando el ecosistema mediático con ideas audaces, estrategias inesperadas y mucho punk digital.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés incluye en esta edición de su post:

🧠El Tema de la semana: 7 cosas que he aprendido creando asistentes GPTs… y que tú puedes copiar desde ya para montar tu propio ejército.

👍 Cositas que te recomiendo: una newsletter con la que no perderás el tiempo poniéndote al día (5 min a la semana) en un mundo que va a toda leche.

🚀 Ecosistema freelance: dentro de poco no vas a poder llevar los gastos en Excel, ni hacer facturas en Word o Pdf por temas legales. Te traigo la solución.

🤷‍♂️ ¿Y la semana que viene qué?: vota el tema de la próxima edición.

The Learning Curve /

¿Alguna vez has visto dos datos que suben y bajan al mismo ritmo y has pensado: “¡Claro, A provoca B!”? Pues cuidado, a veces eso es tan engañoso como creer que los vampiros existen porque la luna llena coincide con brotes de violencia en las películas de terror. ¿Qué es correlación y qué es causalidad?

Correlación : es simplemente una relación estadística entre dos variables. Cuando una cambia, la otra tiende a cambiar de forma predecible… ¡pero ojo! No sabemos por qué.

Causalidad: implica que el cambio en A provoca directamente el cambio en B. Aquí sí hay una conexión de causa y efecto.

Tu Coach personal /

¿Y si el problema no fuera cuánto gastas… sino cómo piensas al hacerlo?A menudo evitamos invertir en cosas importantes, ya sabes…: “No es el momento”, “Ahora no puedo permitírmelo”, o “Ya lo haré más adelante”. Pero en cambio, gastamos sin pensarlo en cosas que no nos aportan nada real.

🎁 VARIOS

Con alma de escritora /

He estudiado mucho desde que el empecé mi emprendimiento porque ya se sabe: si no puedes invertir dinero, tienes que invertir tiempo, y eso nunca me ha dado pereza.

Además de formarme para mejorar mi trabajo, he estudiado de todo. Pero de todo. Y en eso, oye, aplicada he sido. Mucho.

Cursos sobre planificación y organización para ser más productiva y no morir en el intento cuando mis hijos eran pequeños y mi marido estaba doce horas fuera de casa. Cursos sobre email marketing para montar secuencias automáticas de bienvenida —que nunca han terminado de cuajar—.

Está todo mal /

En mi vida profesional (y personal) siempre he tenido proyectos paralelos. No como distracción, sino como complemento. Algunos eran pequeños experimentos que me ayudaban a explorar nuevas ideas. Otros se convirtieron en parte esencial de cómo entiendo mi trabajo y mi vida.

Pero casi todos han tenido algo en común: los he hecho en compañía de gente que admiro, con quienes puedo aprender y construir algo que tenga sentido. Game of Talks es uno de esos proyectos.

Manuel Algara/

Se lee en 1 min 38 s

Mucha gente celebra cuando llega a los 500, 666 o 1000 suscriptores.

Yo no. No celebro suscriptores. Celebro mi constancia.

Porque esos números no dependen 100% de mí.

A ver, sí dependen... pero no directamente. Hay demasiadas variables que no controlo. Y ojo, celebrar no está mal. Cada uno celebra lo que le dé la gana.

Pero muchos se ponen esa clase de objetivos:

Tener 1.000 suscriptores en la newsletter.

Tener 10.000 followers en Linkedin.

Yo no acabo de verlo. Ninguno de esos objetivos depende de ti.

Cristina - Entreaquiyahora/

¿Alguna vez te ha pasado que estás hablando o escribiendo y, de repente, necesitas algo más que las palabras comunes para expresar lo que sientes? A veces es alegría, otras sorpresa y, cuando se trata del dolor... ¡Ufff!

Y es que, cuando necesitamos expresar emociones con fuerza y rapidez, recurrimos a esas pequeñas palabras que son explosiones de sentimiento, llamadas interjecciones. Palabras capaces de transmitir en un instante lo que sentimos, sin rodeos ni explicaciones largas

Pacificaciones/

Acabo de liberar una novela a la que le tengo especial aprecio: Náufragos en el mar de hierba. Se trata de una novela corta (26k palabras en su última versión), a tres voces y tres arcos narrativos muy diferentes aunque acaban descubriéndose como las dos caras (y el canto) de la misma moneda. Podéis encontrarla en ebuki, y, por si no tenéis BlueSky y no queréis tenerlo (yo recomiendo que abandonéis las redes de Meta y Musk y os metáis en esa o en Mastodon, pero cada uno es cada uno), también lo podéis encontrar en mi cuenta de itch.io.

El ingrediente secreto /

No te voy a mentir.

Escribí esta novela después de una junta de vecinos que terminó peor que Los juegos del hambre.

Gritos, acusaciones, una señora llorando porque le rompieron las macetas y un señor muy serio diciendo "esto se lo cuento a mi abogado".

Y en mitad de ese caos pensé: aquí solo falta un cadáver y tenemos un bestseller. Así nació Bloque 55.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Ignacio Sainz de Medrano ha escrito esto, en exclusiva, para el Diario:

Núñez-Feijóo convoca el Congreso del PSOE para los días 7, 8 y 9 de julio en Madrid. “Total, si en el mío no voy a sacar nada en claro, a lo mejor los socialistas de bien se cargan a este hombre ya de una vez y me evitan toda esta fatiga”, manifestó el líder de la oposición. El PSOE, además, se aprovecharía de una promoción de 2x1 realizada por IFEMA. “Para que luego me digan que carezco de sentido del Estado”.

Sin incidentes graves en el Congreso de los Diputados durante el primer día de control de acceso a las personas sin techo. Fuentes de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid confirmaron que durante esta jornada de pruebas, en la que un sistema de seguridad se implantó en la sede de la soberanía nacional para evitar el acceso al edificio por partes de la escoria de la sociedad, funcionó sin problemas. “Hemos tenido 350 entradas controladas, y afortunadamente solo ocuparon el edificio durante el día. Se entretuvieron con sus asuntos, y por la noche se fueron sin molestar a nadie”, manifestó satisfecho el portavoz municipal. AENA, por su parte, ha mostrado su interés en participar en esta prueba piloto, enviando los doscientos indigentes que pernoctan en Barajas al Congreso. “Si nadie se va a dar cuenta de la diferencia, qué les cuesta”, comentaron off the record.

Israel niega haber comprado seis millones de televotos en el pasado festival de Eurovisión, pero admite que Melanie es un agente del Mossad. “Ganas no nos faltaron: un voto por cada bala que nos han devuelto”, afirmó el ministro de Exteriores en rueda de prensa, quien reconoció que fue mucho más fácil enviar a la cantante sevillana en representación de España y, sobre todo, encontrar un compositor adepto a la causa sionista. “Más barato y más divertido”, continuó el ministro. “Donde las dan las toman”.

Un estudio científico descubre que monos adolescentes secuestran a crías de otras especies “por aburrimiento”. Jóvenes ejemplares machos de capuchino de cara blanca de Panamá se dedicaron a raptar a crías de monos aulladores, separándolos de sus madres y manteniéndolos cautivos y sin alimento hasta dejar de morir a muchos de ellos. La causa de esta extraña conducta parece ser la falta de estímulos en un entorno seguro y poco emocionante, según los investigadores. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, afirmó al conocer la noticia que 1) ellos no habían tenido nada que ver y que 2) “menos mal que los adolescentes humanos llevan todos un móvil. Imagínense la que se hubiera podido líar si no”.

