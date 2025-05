☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

Importante: Este boletín ha sido posible gracias a la ayuda de N. Benedetta. Además, ella suele publicar en Notas una reseña de casi todos los artículos que aparecen en cada edición, ayudando, en consecuencia, en la difusión de tales posts. Además, damos la bienvenida a Javier Jurado, que publica el boletín Ingeniero de Letras, y que va a aportar sus sabias opiniones y comentarios a este proyecto, descubriendo nuevos artículos y describiendo sus puntos fuertes. En breve, también se publicará una entrevista exclusiva a Jorge Bosch Alés en una edición especial sobre freelancers (trabajadores independientes o autónomos).

En esta edición: ✍️Se escribe primero en la cabeza 👩‍⚕️Lo de ir a terapia 🌿Necesitamos un nuevo mantra 🏙️La mañana de un domingo cualquiera en el mundo 🤖Cuando la IA te quita un trabajo de 150.000 dólares al año (y te impide recuperarte) 👨‍💻La personalidad de tu IA: Los primeros pasos 📕El último reparto. Y mucho más.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

🏛 LA GRAN HISTORIA

🗺 Mapamundis del siglo XVI

Mapas Milhaud /

De todo lo que he escrito en los últimos años, este posiblemente sea lo que más guste a los fanáticos de los mapas y apasionados de la cartografía. El siglo XVI fue clave para la cartografía y para el desarrollo de los mapamundis, tal y como los conoce …

Sobre este artículo, Javier Jurado afirma:

Qué maravilla. No puedo evitar pensar en el papel que tuvo la imprenta en difundir todo este conocimiento y estimular los propios descubrimientos europeos. Además de las informaciones y crónicas descriptivas en textos basados en tipos móviles, los grabados llegaron más allá de la manufactura gracias a las calcografías. Me encanta, particularmente, el de Ribero vinculado al Padrón Real.

Perla & Mar/

En este texto, Camila reflexiona sobre la escritura como un acto profundamente interno e imaginativo:

Es sábado y está lloviendo a cántaros. Los días húmedos y nublados no me generan emoción. Tengo que crearla. Suelo poner música alegre y mover un poco el cuerpo para que llegue a la mente. Una mente en movimiento fluctúa entre diferentes estados de ánimo, y eso quiero. Quiero salir de la neblina mental y encontrar luz. Todo en mi cabeza. ¿Cómo está mi cabeza? ¿Se han hecho la pregunta alguna vez? ¿Qué tanto orden o desorden pueden encontrar cuando apuntan con una linterna en las distintas ventanas? ¿Hay caos? O tal vez hay un camino claro, seco y sin ramas bloqueando el paso. ¿Qué imágenes suelen recrear cuando se quedan mirando a la nada? Me refiero dentro, en sus cabezas. ¿A dónde se van cuando ya no están aquí, presentes? Esto me hace pensar mucho en mis procesos como escritora. Cuando escribo, me voy, salgo del marco real y entro en el marco imaginario. ¿No les pasa? No comparto esas ideas sobre cómo escribir te hace conectar más con el presente porque, honestamente, no me pasa. Y eso está bien para mí. Soy una escritora que observa más con los ojos cerrados que abiertos. Utilizo más mi imaginación que otra facultad, y la uso para crear. Crear es lo primordial. Siempre lo repito, pero sí, es nuestra naturaleza. Somos creaciones hechas para crear. Fin.

Compartir Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Siento que todos tenemos siempre una elección interna. ¿Qué película queremos ver ahora? Sí, ahí dentro. Esa película, en la mayoría de los casos, determina cómo nos sentimos. Si decido poner la película de cuándo mi abuelo leyó mis cuentos sentado en su silla mecedora y los repasó con marcadores, escribió comentarios y me releyó sus partes favoritas, mi pecho se infla como un gallo y sonrío. Me siento satisfecha, dichosa, plena. Si decido poner la película de cuándo recorrí las playas de Byron Bay en Australia con el corazón hecho una bola de papel arrugado en la basura, recién mudada, sin amigos ni trabajo, me siento tan pero tan sola. Recordar esa soledad dolorosa me cambia la temperatura del cuerpo. Mis espalda siente escalofríos, mis ojos se enrojecen y quieren lloviznar. De repente nada tiene sentido. Un recuerdo que causó una impresión tan fuerte en mí no se puede pasar por alto. Influye de una u otra forma en mi presente. Por eso soy cuidadosa con qué película decido ver antes de escribir, especialmente antes de escribir. Eso determinará el humor del texto, la sensación que se transmite al lector y mis intenciones de cómo quiero desarrollarlo.

💌 TRUCOS, PERSPECTIVAS Y NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

🗞¿ Es necesario escribir Notas en Substack? (la realidad)

Para mi sorpresa, varios me dijisteis que un “sneak”, unos datos provisionales, sobre el RETO que me enfrenta a David, (y a la que se apuntó Juanvi Pitarch) serían bienvenidos. (Los datos de Juanvi Pitarch los incluiremos al final de este mes).

Para los que no lo conocéis, la idea del RETO era que:

David no escribiera ningún artículo en su newsletter principal (1 artículo en 50 días), pero multiplicara su presencia en Notas.

Yo incrementaría mis posts, pero reduciría en un 90% mis Notas. Igual haría Juanvi.

Medirlo todo.

Así que Roberto me hizo una entrevista (la de abajo) hace unos días, pero tardamos un poco más para añadir algunos gráficos. Damos también las gracias a Marcos F. Lobo, por su colaboración (incluido los gráficos), y que es coautor del artículo. Aquí se reproduce unos fragmentos, y la “sustancia” está en el artículo, que se cita más abajo.

¿En qué consiste el RETO?

Básicamente desde hace 15 días, estoy publicando (de media) un nuevo artículo cada día. Y pienso hacerlo durante todo el mes.

¿Por qué?

He aquí una de las razones: Quiero ver qué dependencia tenemos de las notas de Substack.

Sí, las Notas son una forma formidable de crecer. (…)

Por ejemplo, no deja de sorprenderme que autores de Substack con más de 100.000 suscriptores (y quizás el doble de seguidores) sólo obtenga un puñado de comentarios cada vez que postean. (…)

¿Pero las Notas? Para algunos, sólo son X/Twitter con una interfaz naranja. Sienten que es el mismo bucle performativo. Con un scroll infinito, donde puedes acabar atrapado jugando al jueguecito del algoritmo.

La pregunta, entonces, era:

¿Hay alguna forma de crecer en Substack SOLO escribiendo artículos largos?

(…)

Lo que pensé era probar esto con newsletters que no llevan ni un año en Substack, y que muchas de ellas no tienen ni tan siquiera 1.000 suscriptores. En fin, con boletines normales, “ordinarios”. Sin presencia en redes sociales.

Por eso no he incluido, en este reto, los boletines más “potentes” ni el del Diario de Substack, que ha conseguido más de 250 suscriptores en 2 semanas. (…)

Para los que han empezado hace poco, si no tienes apenas suscriptores, escribir boletines diarios probablemente no te funcione. David lo intentó con 3 newsletters, y en menos de un mes se ha dado cuenta. (…)

¿Por qué no funciona?

Porque la plataforma está diseñada de tal forma que no puedes descubrir boletines a los que no estás suscrito. Es la triste realidad.

Así que si simplemente te sientas a escribir sin crear una base de suscriptores, no pasará nada.

Hay que tener en cuenta cómo funciona la plataforma donde escribimos. Y, ahora mismo, la forma en que funciona esta plataforma, Substack, es que empieces con Notas.

Una vez que tengas un número decente de suscriptores gratuitos que puedan ayudarte a través del boca a boca compartiendo tus artículos, quizá quieras plantearte escribir posts diarios de formato largo.

De lo contrario, sigue primero con Notas. Publica una entrada larga una vez a la semana. (…)

¿Y cómo ha ido hasta ahora?

Para mí, no demasiado bien, por ahora. Como se ve en el apéndice de este artículo. A David, mucho mejor. Pero hay que tener en cuenta que, antes, David no era muy activo en notas, y ahora, por razón del Reto, sí lo está siendo.

Aquí están los números provisionales, de mitad de camino: En las newsletters estudiadas, escribiendo al menos un artículo de formato largo al día, y reduciendo un 90% mi actividad en Notas, gané (sólo) 158 nuevos suscriptores en los boletines estudiados (no cuento los grandes).

Eso es bastante menos que el mes anterior (de hecho, representa una pérdida de importante de crecimiento), pero estaba dentro de mis cálculos este descenso, y por eso siempre mantuve que era un reto de 30 o 45 días, no menos.

Un ejemplo. En el boletín principal (el que ponemos en nuestro perfil como principal), si hago una media, estoy ganando más suscriptores a mediados de mayo que a principios de mayo.

¿Si ya pensabas que tus boletines no crecerían igual, para qué empezaste este experimento?

Primero, porque puedo pensar que es negativo, pero no sabemos cuánto de negativo es. Quizás poco. Y si es poco, podría hacerme la pregunta:

¿Vale la pena destinar mi tiempo a Notas o a crear artículos?

Porque los artículos me los puedo llevar si cambio de plataforma, y las Notas no.

Segundo, porque tenía la esperanza de que en algunas de las newsletters que escribo o gestiono no se notara el freno en la actividad de Notas. Por cierta lógica que se ve reflejada en una nota de Matthew Ferrara (traducido al español por mi con permiso del autor).

Esta nota decía lo siguiente:

“El 99% de tus lectores lo son por correo electrónico Todos los «expertos» en Substack me dicen que debería hacer más «Notas» cada día (como ésta). Y sin embargo, la mayoría de las notas que veo hoy en día son en su mayoría provocativas, atraen a los trolls y derivan exactamente en los mismos argumentos que vi en Twitter durante años -- la misma razón por la que dejé Twitter y vine a Substack. Así que aquí va mi sugerencia no experta de un penique en su lugar. Mira tus estadísticas. Fíjate en que el 99% de tus lectores lo son por correo electrónico, no por la aplicación. Y dedica más tiempo a escribir a tu audiencia, en posts breves, tipo nota, si crees que son valiosos. Ellos son los que quieren saber de ti, no refutarte interminablemente en los comentarios, y puede que incluso apoyen económicamente tus buenas obras. Las notas no son el camino.”

(…)

Al menos, eso era lo que yo pensaba. Pero la realidad ha sido algo diferente, como se puede ver en el apéndice elaborado con la ayuda de Marcos:

Compartir Ensayos

Apéndice: Datos de los primeros 15 días

Nota: Los datos son de 15 días, pero se presentan aquí como si fuera un mes (para ello, se duplica las diferencias).

Los suscriptores netos ganados

Los suscriptores netos ganados en los boletines estudiados son estos: 74/14/6/6/14/24/10/10/0/50 (calculado como la diferencia entre todas las suscripciones actuales respecto al período anterior)

Nota: Los / sirven para separar un boletín de otro.

Para dar una mayor perspectiva, estos fueron los suscriptores netos ganados por el primero (el principal de Salvador) y el último (el de David que aquí se estudia, en negrita) en los últimos meses:

Es importante el dato del boletín principal de Salvador, porque es al que las personas se suscriben si no se dan cuenta que tiene muchos más boletines.

Ganancia de suscriptores

Ganancia de suscriptores frente a la ganancia del período anterior: -36/-16/-6/-8/-2/-4/-24/-12/-10/20 (calculado como la diferencia entre el dato de suscriptores “durante últimos 30 días” del período actual y el anterior; por ejemplo, en el último caso, en el período anterior era 48 y este 58; entonces, esos 10 de diferencia los “mensualizo” multiplicando por 2 y sale 20)

Nota: En todos los boletines se ha producido ganancias netas, pero el crecimiento de estas ganancias ha sido negativo comparado con abril, salvo en el caso de David.

En conclusión: Le ha ido mucho mejor a David que a mí, … por ahora. Sólo hemos corrido la mitad de la carrera. Quizás haya sorpresas en la línea de meta.

La entrevista completa y otros datos (tasas de apertura, origen de los nuevos suscriptores y recomendaciones) están en el artículo:

🔏 Consejos y Mini-Auditoría Gratuita

Alguien nos ha pedido ya una mini-auditoría gratuita, le contestamos que estamos encantados de hacerlo, pero que todo se publica en el Diario para que sirva también a otros. Que había otras personas que les podrían ofrecer un asesoramiento digital privado y más completo. Al final, esa persona a contratado el 1:1 de estrategia digital de Veronica Llorca. Ya siento el suspiro de felicidad desde Alemania de Rafa Castón, su caballero-admirador. Por cierto, se reseña aquí un artículo suyo.

Bottom line: No hacemos mini-auditorías por DM, sólo lo publicamos aquí, en el Diario.

🧵 Links a vuestros artículos

Veo (con horror) que vosotros mismos, al construir el link y compartirlo, usáis la url alternativa que Substack crea y prefiere por no sé qué oculta razón. Por vuestro SEO, por vuestra marca personal, por permitir que el usuario sepa de donde viene el link, usad la url de vuestra publicación, no la de Substack.

Si lo creéis necesario, ahondaremos más en este tema.

🛡️ ¿Texto o vídeo en Substack?

¿El tiempo dedicado a hacer y publicar un vídeo en Substack, a pesar de todo el apoyo que le da la plataforma, es el más eficaz si lo que buscas es “engagement”?

Queremos preguntaros si un mini-estudio sobre esta cuestión vale la pena:

💊 ¿Nuevo/a? Primeros pasos con Substack

Aprende lo esencial para poner en marcha y hacer andar tu Substack 🚀.

Si acabas de elegir tu nombre “artístico” en Substack, o el título de tu newsletter, o planeas hacerlo, son muy útiles estas consideraciones del gran Thaddeus Thomas:

“Algunos de vosotros sois muy difíciles de encontrar.

Tu nombre.

El título de tu publicación.

Tu dominio Substack.

Más vale que haya alguna conexión intuitiva entre al menos dos de esas cosas... y para demasiados de vosotros no la hay. ¿Tienes idea de lo difícil que resulta encontrarte?

Que el cielo te ayude si tu nombre utiliza iniciales. No digo que te cambies el nombre, pero estás en desventaja. ¿Te busco utilizando puntos? ¿Las letras están juntas o separadas por un espacio? Si me equivoco, no existes.

Contra algunos de estos problemas no puedes hacer nada... pero puedes cambiar tu dominio de Substack. Demasiados de vosotros tenéis un dominio diferente de vuestro nombre y del título de vuestra publicación.

Os estáis escondiendo de mí. Eso es lo que pasa.

¿No? Entonces elige una foto y quédate con ella para que los lectores ocasionales sepan que eres tú.

Cuando alguien te recuerde y quiera encontrarte y leer tus cosas... querrás ponérselo fácil.

Si tienes números aleatorios al final de tu dominio... da igual que lleves camuflaje y te escondas entre los arbustos.

Algunos tenéis trabajo que hacer.”

Es cierto. Por ejemplo, a veces quiero citar a una persona en una nota, y es tan difícil que aparezca, o no se distinguirla de otras que se llaman igual, que desisto. Lo mismo ocurre cuando quiero hacer una recomendación. Salvo que me haya comprometido a esa recomendación, si buscar el boletín me lleva más de 10 minutos, desisto.

Quizás sea esta la razón por la cuál nadie recomienda tu newsletter.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

arte y sisu/

Esta semana hablaba con varias amigas que lo de ir a terapia también tiene su punto negativo. Que cuando te pones las gafas pasa como con el machismo: ya no puedes dejar de ver cosas que están mal por todos lados. Patrones, traumas, ataques, reacciones, ausencias, carencias.

Casi todas mis amigas (mujeres) van a terapia; casi ninguno de mis amigos (hombres) va a terapia. Tenemos complejo de salvadoras incluso trabajándonos para dejar de serlo. Desde hace unos años a esta parte no hay conversación que no gire en torno al punto de salud mental en el que estamos.

Sunday Service/

“Es en la confrontación de valores donde uno encuentra los propios”, me dijo mi terapeuta el otro día cuando le conté sobre una experiencia que tuve en el trabajo:

Fui a trabajar como intérprete simultáneo a un evento grande de cierta marca famosa de celulares en el que con gran faramalla anunciaban sus nuevos proyectos de tecnología para varias industrias en Latinoamérica.

El ambiente y el mensaje general de las presentaciones era más o menos lo que hemos escuchado de los gigantes de la tecnología desde hace años: crecer, crecer, CRECER, generar ganancias descontroladas, crear disrupción de esto y de aquello, explotar los recursos naturales de la región, ser más rápidos, más ágiles, más fuertes.

Bonhomía/

¡Hola! Quizás no sean estas las palabras que esperabas leer hoy. Es probable porque ni siquiera las escribe quien suele hacerlo y hablan de un domingo siendo esta - o eso espero allá donde estés - una radiante mañana de sábado.

Javi me ha pedido una pequeña aportación a este maravilloso proyecto y cuando tienes una amistad tan profunda y poderosa como la nuestra, no puedes más que confiar y desembarcar con todas las consecuencias.

Mi texto no es ficción. Hace mucho comprendí que cualquier realismo es mágico si observas lo suficiente y yo escribí “la mañana de un domingo cualquiera en el mundo” un domingo que para nada lo era. Pero supongo que a veces la vida es así. A veces basta con mirar un poco para encontrar motivos para seguir.

Tu Coach personal /

👋 No hay éxito que compense vivir una vida en la que no te reconoces. Puedes estar teniendo excelentes resultados… y, sin embargo, sentir un gran vacío por dentro. Bien… Hoy quiero contarte la historia de un actor …

Un martes cualquiera /

Esta historia empieza en marzo, o en 2017, o quizá lo más probable es que comenzara en algún momento el año pasado. En el verano de 2017 empecé en un nuevo trabajo sin saber que iba a ser el más longevo que tendría (hasta ahora) y del que saldría en 2022 con mucho cariño y otra vez en 2023 con bastante rencor, pero esa es historia para otro día. Sucede que era uno de esos sitios, uno de esos sectores …

Sapienciología /

Toleramos sin reservas el libre mercado de la señalización moral entre las élites simbólicas, pero demonizamos el libre mercado cuando se trata de dinero. Vivimos en una sociedad que ha liberalizado por completo el mercado de los gestos morales, las posturas éticas y las declaraciones bienintencionadas. Cualquiera puede exhibir su virtud como un producto más, en busca de prestigio, pertenencia …

Sobre este artículo, Ménez escribe:

Una comparación realmente interesante. Sin duda, el mercado de las intenciones como lo denominas, está dominado por aquello que preocupaba a Veblen. Si me parece importante detenernos en ese punto en el que mencionas que los buenos son los peores, y no puedo estar más de acuerdo. Cuando la cerrazón moral domina la sociedad, la imposición de lo que creen unos pocos que es lo correcto se extiende al resto de la sociedad. Decía Holderlin que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Cuando el altruista, en dominio de lo que el cree que es mejor para el bien común, es el que elige al gobernante, existe un verdadero problema, pues cree fervientemente que su visión es la visión general, que lo que él ve como bueno es lo que debe ser correcto para todos. Y todo lo que se desvíe de esta visión es disidencia y error, y a veces, maldad. El altruismo hace que encontremos el consenso en el error.

El mapa del cambio /

Piensa en esto: Si alguien a quien quieres estuviera pasándolo mal… ¿Le escucharías con atención, sin prisas, sin interrupciones? ¿Te preocuparías si no duerme bien, si no come a sus horas, si ha dejado de tomar su medicación? ¿Le hablarías con dureza o le tenderías la mano, aunque se haya equivocado? La respuesta es obvia. Entonces dime: ¿Por qué no haces lo mismo contigo? A menudo somos más como …

🚀FUTURO

Edgar Otero/

Shawn K, un ingeniero de software de 42 años con dos décadas de experiencia a sus espaldas y un título en ciencias de la computación, explica en su Substack cómo ha cambiado su vida laboral y personal en los últimos tiempos.

Su carrera, como la de muchos, ha estado marcada por los vaivenes económicos y tecnológicos. El primer golpe lo vivió durante la crisis financiera global de 2008. Años más tarde, la pandemia de COVID-19 volvió a ponerle en la misma tesitura, obligándole a buscar un nuevo rumbo profesional. En ambas ocasiones, Shawn resurgió y logró reincorporarse al mercado laboral en cuestión de meses. Parecía que su experiencia y habilidades eran un salvavidas, pero la IA estaba por llegar.

🌱 Jardines flotantes : De Barcelona a Nueva York: una estrategia para renaturalizar las ciudades

Tema e iniciativa sobre la que reflexiona Francisco Colom:

Durante los últimos 150 años, la expansión de las ciudades nos ha alejado del entorno natural en el que se forjaron nuestros genes.

Numerosos estudios muestran cómo esto influye en nuestra salud física y mental. La falta de espacios naturales contribuye a crear un ambiente adverso con elevados niveles de contaminación sonora, lumínica, del aire y del agua. Estas condiciones fomentan la proliferación de enfermedades como el cáncer, la diabetes o la obesidad.

En respuesta, cada vez más ciudades están apostando por la renaturalización como estrategia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

aprendiendoIA/

Hace poco escribí Humanizando a la IA. Ahí hablaba de cómo, sin darnos cuenta, vemos a los asistentes de IA como si fueran humanos. Les damos las gracias, les hablamos bonito (y a veces feo), y hasta sentimos que uno nos cae mejor que otro. Lo cual puede parecer un poco raro… pero pasa.

Y me quedé pensando en qué si ya sentimos que tienen personalidad… ¿qué podemos hacer con eso?

Me empezaron a llegar ideas a la cabeza: ¿puedo definir su personalidad? ¿cambiar su tono? ¿hacer que suenen como yo quiero? ¿se puede diseñar eso?

La verdad es que no tengo idea 😠(y eso me encanta)

Porque cuando algo me interesa y no tengo idea, lo que hago es investigar, estudiar, y bueno… escribir sobre eso.

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Llevo unos días encontrándome con un montón de textos en redes sociales que parecen escritos por IA. Como creo que esta herramienta no va a desaparecer y además me consta que es muy útil, pero soy escritora y resiliente, lo que propongo es que seamos mejores que ella. Que escribamos mejor que ella. Y por eso te traigo un episodio dividido en tres partes: …

Rebel Intel /

Durante años hemos escuchado que los coches se conducirían solos, pero seguimos con las manos en el volante... o al menos con una mano en el volante y los dos ojos en la carretera. Con los agentes de IA empieza a pasar algo curioso: algunos ya los ven tomando decisiones , coordinando tareas entre departamentos o gestionando conversaciones con clientes sin pestañear. Otros, en cambio, siguen pensando …

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Negocios Digitales /

Dicen que es mejor dejar que las cosas sucedan. Y un mojón. Es mejor tener control sobre lo que hacemos. De lo contrario, es como tirar una moneda al aire. Algo así me ha pasado con esta, tu newsletter. Desde su creación, he publicado sin faltar una sola semana desde hace un año y medio (incluyendo cuando se llamaba Cinco Aprendizajes). La cuestión es que aparte de las publicaciones en redes, …

Solo sé escribir /

Una vez, un compañero redactor me explicó de forma muy ufana que gastaba más de 100 euros al mes en herramientas SEO. Bajo su punto de vista, eso le hacía bueno. Un mejor profesional. Hablaba con desprecio de quienes no invierten en herramientas. “Así nunca se llega a la excelencia” , me dijo. Le comenté que hay redactores que solo utilizando Google Search Console consiguen mejores resultados que …

🎁 VARIOS

Pedro Gala/

Capítulo III — Los vecinos que nunca duermen

La rutina del pueblo se torció apenas un grado. El coronel Fraser comenzó su ronda, porque si algo sabía un viejo militar, era reconocer cuándo un pueblo aparentaba calma.

En el Café de la Abadía, la señora Doyle le sirvió su té con leche.

—Alasdair no vino ayer. Dijo que tenía un encargo especial. Miraba a los gemelos McAllister con nerviosismo…

Angus y Fergus McAllister, expertos en whisky casero y travesuras rurales.

—¿Vino a por licor?

—Preguntó por una “edición especial”. Pero no teníamos. O eso creemos…

Escriviviendo...✨ /

Todo escritor roba. Sí, incluso ese autor que admiras con devoción, el que parece haber inventado un mundo de la nada. Incluso tu escritora favorita, la que tiene frases subrayadas en tu cuaderno y voz propia como un rugido. Todos, sin excepción, escriben desde lo que han leído, visto, vivido, soñado y escuchado por ahí. La buena noticia es que esto no es un problema, es parte esencial del proceso …

Jardín Mental 💭 /

En el marco de la toma de decisiones y sesgos, uno de los aspectos más extraños del ser humano es que no podemos confiar del todo ni en nuestros propios recuerdos . No solo olvidamos, es que los deformamos . Nuestro cerebro reescribe lo que pensamos para hacernos parecer más lógicos, más sabios, más racionales al pensar en lo que hicimos. Esto no sería un problema si no fuera porque tu vida es el …

Con alma de escritora /

Escribir no es una profesión fácil ni es válida para todo el mundo. No solo hace falta tener un profundo conocimiento del lenguaje y saber usarlo a tu antojo, también es necesaria una alta capacidad creativa para no caer en clichés ni escribir más de lo mismo. Una buena forma de diferenciar tu obra es mediante la creación de personajes inolvidables y, para eso, cómo evitar estereotipos o llevarlo …

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

El correo de hoy es para pensar. Vamos a revisar el axioma de que “ Comer mucha proteína es necesario para vivir más y mejor” . Este es un tema muy controvertido que enfrenta a muchos de los gurús de la longevidad. Yo, hasta ahora, me había posicionado más en el lado de los “hiper-protéicos”, pero varias entrevistas que he hecho recientemente en el podcast me están haciendo cambiar de opinión. Ho

Storytelling: Arte, Industria y Oficio. /

Era la duodécima vez que regresaba sus cosas al armario. «Lo mejor será que las recoja él mismo.» ¿Por qué ser tan directa? No podía convertirse en la arpía que guarda años de relación en un maletín y lo pone en la sala. Así que volvió a colocar la ropa en las perchas y los artículos personales sobre la mesita de tocador. Pero dejó el maletín abierto sobre la cama. Salió del cuarto y, en la cocina …

The moment: Escritura y Foco /

Vale, el título es fake . Ya imaginarás que el mundo no se puede parar, aunque seguro que lo has deseado más de una vez. Tanto para alargar un momento feliz como para bajarte del mundo porque lo que te rodea te supera, es posible que hayas deseado tener ese poder. Yo, más de una vez. Lo que conocemos como certezas cuando somos pequeñas, y que necesitamos para crecer seguras, cambia constantemente …

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Guerra en Oriente Medio, Eurovisión, primer paso para la deportación de los venezolanos, compra de 23andMe, y acuerdo tras el Brexit.

Mientras Israel asedia el principal hospital en funcionamiento de la franja de Gaza, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reclama apartar a Israel de Eurovisión y de competiciones internacionales, igual que a Rusia: “No podemos permitir dobles estándares”. Además, se reunirá el viernes en Turquía con Erdogan, en plena ofensiva diplomática para detener la tragedia en Gaza. Por otro lado, la empresa biotecnológica Regeneron ha acordado comprar la empresa de pruebas genéticas 23andMe para sacarla de la quiebra. Esto y más en el resumen de hoy.

📌 Revocación del estatuto de los venezolanos en EEUU

Ayer, el Tribunal Supremo aprobó la petición de emergencia de la administración Trump de revocar el estatuto de protección temporal de los venezolanos. Esto allana el camino para que el Departamento de Seguridad Nacional comience a deportar a casi 350.000 personas, a la espera de que prospere cualquier apelación.

Desde 1990, el programa TPS ha permitido al gobierno federal conceder estatus legal y permisos de trabajo a personas procedentes de países afectados por guerras, catástrofes naturales u otras crisis. Está previsto que estas protecciones finalicen cuando mejoren las condiciones. El gobierno de Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en 2021, cuando más de 5 millones de personas huyeron del régimen del presidente Nicolás Maduro y la inflación se acercaba al 3.000%. Desde entonces, unos 3 millones de personas han seguido huyendo, y la inflación se ha enfriado a dos dígitos. Sigue en vigor una advertencia estadounidense de viaje a Venezuela.

La decisión de ayer se aplica a las personas que recibieron el TPS en 2023, cuando la administración Biden amplió el programa. Se espera que la cohorte de 2021 vea expirar sus protecciones a finales de este año.

📌 Acuerdo comercial europeo: Pacto post brexit

La UE y el Reino Unido abrieron, ayer, una nueva etapa de menos recelo y más amistad, y en este marco anunciaron un acuerdo comercial y de seguridad, que marca un restablecimiento de las relaciones casi una década después de que el Reino Unido votara a favor de abandonar el bloque de 27 miembros. Presentado por el primer ministro, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el acuerdo pretende reducir las barreras comerciales y abordar los problemas de seguridad en medio de la guerra de Rusia en Ucrania y el cambiante papel de Estados Unidos en Europa. Se trata del tercer acuerdo comercial del Reino Unido este mes, tras los acuerdos con Estados Unidos e India.

Aunque la UE sigue siendo el mayor socio comercial del Reino Unido, las exportaciones británicas al bloque han caído un 21% desde el Brexit. El acuerdo, que se prevé que añada casi 12.000 millones de dólares a la economía del Reino Unido de aquí a 2040, incluye la reducción de los controles fronterizos de alimentos y productos agrícolas, la ampliación del acceso electrónico de los viajeros británicos a los aeropuertos de la UE, una prórroga de 12 años de los derechos de pesca de la UE en aguas británicas y la participación del Reino Unido en una iniciativa de contratación pública de defensa de la UE por valor de 170.000 millones de euros.

Por otra parte, el ex presidente estadounidense Donald Trump anunció que Rusia y Ucrania iniciarían negociaciones para un alto el fuego tras la llamada que mantuvo ayer con el presidente ruso Vladimir Putin. Los rusos no son tan optimistas, y no confirmaron este anuncio de la Casa Blanca.

📌 Guerra en Oriente Medio, ofensiva militar y Eurovisión

La nueva invasión terrestre de Israel para ocupar Gaza es ahora «extensa» en las zonas norte y sur del enclave palestino. Después de que el viernes sus tanques empezaran a avanzar en algunas áreas, el ejército israelí ha anunciado que sus tropas, integradas por cinco divisiones en total, están «tomando el control de territorios clave» de la franja de Gaza.

Estos movimientos van acompañados de bombardeos y fuego de artillería. Entre el 11 y el 17 de mayo, murieron 464 palestinos y, solo este domingo, más de 130, según el Ministerio de Salud local. A esto se suma el bloqueo total de Israel a la entrada de ayuda, que se encamina a su decimosegunda semana, lo que ha causado uno de los momentos más oscuros, si cabe, en estos 591 días de invasión, con la población de Gaza sometida a la muerte, la devastación, los múltiples desplazamientos forzados y la hambruna.

Y mientras Israel asedia el principal hospital en funcionamiento de la franja de Gaza, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reclama apartar a Israel de Eurovisión y de competiciones internacionales, igual que a Rusia: “No podemos permitir dobles estándares”. Además, se reunirá el viernes en Turquía con Erdogan, en plena ofensiva diplomática para detener la tragedia en Gaza.

📌 Venta de 23andMe

La empresa biotecnológica estadounidense Regeneron ha anunciado que comprará la empresa de pruebas genéticas 23andMe para sacarla de la quiebra por un precio de 256 millones de dólares. Esto representa una caída de más del 95% desde el valor máximo de 23andMe de 6.000 millones de dólares hace sólo cuatro años.

Pionera en el campo emergente de la genómica personal, 23andMe se fundó en 2006. Ganó popularidad ofreciendo pruebas de saliva caseras que permitían a los clientes determinar su ascendencia y sus perfiles genéticos, y estas pruebas fueron nombradas «Invento del Año» por Time en 2008. Aunque la empresa vendió más de 12 millones de pruebas de ADN, no consiguió encontrar un modelo de negocio sostenible, sobre todo porque muchos clientes sólo tenían que comprar el producto una vez.

Como la empresa había acumulado millones de datos de ADN vinculados a perfiles identificables, los observadores han planteado numerosos problemas de privacidad en relación con la venta (los datos no están cubiertos por las normas de divulgación sanitaria conocidas normalmente como HIPAA).

Regeneron anunció que se haría cargo internamente del negocio de pruebas de 23andMe y cumpliría una revisión de su política de privacidad aprobada por un mediador.

Y, en el marco del cibercrimen, unos hackers asaltadores de casinos han provocado el colapso digital de Marks & Spencer, una cadena minorista muy prestigiosa del Reino Unido.

📗 Libro de Historia: Muere Cristóbal Colón (1506); Charles Lindbergh realiza el primer vuelo en solitario sin escalas a través del Atlántico (1927); Nace la cantautora Cher (1946); Primera fotografía enviada desde el telescopio espacial Hubble (1990).

En colaboración con 1440 y nuestro equipo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🩸 FILOSOFANDO

«Todos nos inventamos a nosotros mismos. Algunos tenemos más imaginación que otros». - Cherilyn «Cher» Sarkisian

