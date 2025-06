☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Salvador Lorca, Estilo /

El artículo "Camina más. Muere menos", escrito por Tim Ebl, es una motivadora invitación a incorporar la caminata diaria como parte esencial de un estilo de vida saludable:

Si puedes caminar, deberías hacerlo. Morirás menos. Si caminas más de 4.000 pasos al día reduces tu riesgo de morir por cualquier causa entre un 20% y un 30%. Cada mil pasos por encima de esa cifra reduce aún más tus riesgos. *Estar sentado todo el día y no caminar - Malo. *Caminar para contrarrestar el estar sentado sin hacer nada - Bueno.

Nos gusta cómo el autor nos llama la atención; nada de paseos zombificados mirando el móvil. Consideramos que es un empujón genial para reconectar con el entorno real, activarte de verdad y disfrutar de los beneficios de caminar sin distracciones:

Trae tu teléfono, métetelo en el bolsillo e ignóralo. No seas tú el que deambula lentamente con la cara apuntando a la pantalla de tu collar-esclavo como un zombi. Es hora de caminar. Levanta la cabeza, mira al frente, mueve los brazos. Camina como si fuera en serio. Puedes hacer TiK TaK más tarde. Caminar es una de las mejores formas de hacer ejercicio (como bailar), y es prácticamente gratis. Combina la actividad física con el aire fresco y el paisaje. Pasar tiempo al aire libre es bueno para la mente, el cuerpo y el alma. Es terapéutico y saludable. No hay nada que lo sustituya. Me gusta salir al aire libre y recorrer los senderos. Y cuando no puedo salir a la naturaleza, disfruto paseando por las aceras o los caminos pavimentados de la ciudad. Miro al cielo y observo el vuelo de los pájaros. Me fijo en las flores plantadas en los patios. Saludo con la cabeza a los paseadores de perros y a los corredores. La naturaleza está delante de tu puerta si miras. Es el ingrediente gratuito que puede aportar magia a tu vida.

Coincidimos en que el sedentarismo nos pasa factura más de lo que pensamos. Este recordatorio nos da una sacudida para ponernos en pie:

Una aventura por la acera está bien. Es más importante caminar todos los días en cualquier lugar que tengas que intentar reservarlo para lugares «mejores» a los que tengas que desplazarte en coche. Las dosis diarias de paseo contrarrestan todas nuestras tonterías de estar sentados.

Christine Palmer/

Dicen por ahí que la literatura está muriendo. El otro día leí que las novelas van a desaparecer. Que vamos a volver al cuento. Que el único formato largo que tiene chance es el del fixup. Tal es nuestro déficit de atención. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Sentarnos a ver el show? ¿Atragantarnos de palomitas? O peor aún, ¿nos estamos uniendo al circo? Es lo que ordena el comando. Tú obedeces. El comando dice que mejor traigas la pala y eches tu cuota de tierrita. ¿Estamos activamente matándola? ¿Enterrándola poco a poco? Esta pregunta es para los amantes de la literatura. ¿En serio la vamos a dejar morir?

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

A vueltas con los Nichos

El gran Nicolas Cole afirma hace unas horas:

“El consejo «tú eres el nicho» es la razón por la que tantas personas luchan por construir audiencias/negocios digitales. Porque comienzan su andadura pensando que ELLOS son lo más importante, cuando en realidad es todo lo contrario. El lector/cliente es el nicho. No tú.”

Por supuesto, siempre se puede añadir que el contenido debe ser valioso (o suficientemente procesable, “actionable”), o “resolver un problema”, etc.

Es cierta la primera frase de Nicolas. Incluso hay un boletín, de Matt Gottesman, llamado “El nicho eres tú™” (si, con Trademark, por eso prefiero traducirlo al español). Pero el resto del planteamiento de Nicolas no tiene, para mi, mucho sentido, si entendemos como “nicho” una materia, un tema, un “tópico”.

Porque, en principio, está bastante claro que, en función de lo que pretendas conseguir con tu boletín, tienes que encontrar un tema que se ajuste a varios requisitos, y el primero es: Lo que te gusta. Esto es lo más importante porque, francamente, si no te encanta, es difícil aguantar meses escribiendo sobre ello sin apenas feedback (hay que ser muy sincero contigo mismo en esto). Y si te gusta, se supone que también entiendes de ello, que lo investigas. Por eso creo que la materia sobre la que escribes debe ser “tu materia” (o varias, si tienes varios intereses).

Hace poco, Marcos F Lobo afirmaba que cuando su contenido se dirigía a otros ingenieros, no tenía éxito en Substack. Precisamente, una de las pocas profesiones que están bien representadas en esta plataforma es, al menos en inglés, el de los ingenieros. Pero es muy posible que sólo 3 boletines acaparen toda la atención.

Esto, ¿cómo deja a las demás profesiones? ¿Vale la pena escribir sobre profesiones o materias minoritarias en Substack? Quizás si, si eres el líder de tu nicho, aunque sea muy pequeño. Por ejemplo, el líder en contabilidad, o en psicología clínica. Si la plataforma crece mucho, esa posición de liderazgo te puede beneficiar.

Porque hasta ahora Substack era endogámica, y beneficiaba a los escritores y los contenidos sobre Substack, pero esto puede estar cambiando ya (no en Notas, sin embargo, como vimos con nuestro pequeño experimento).

Por otro lado, hace más tiempo, Michael Spencer, un referente en la comunidad de esta plataforma en inglés, sostenía que sólo algunas profesiones y materias podían “monetizar” bien en Substack, como finanzas, inversiones, emprendimiento, ingenieros, etc. También pienso que, a medida que la plataforma crezca, habrá más profesiones y sectores beneficiados. Sobre todo los B2B o, al menos, en que sea una empresa la que pague las suscripciones.

Algunos expertos sostienen que no puedes elegir tu nicho desde el principio. Tienes que empezar a trabajar y dejar que se forme. Claro, esto es relativo. Debes tener claro, en mi opinión, que quieres hablar de medicina; y, con el tiempo, elegir la especialidad.

PERO, como se estudia en marketing, sí tienes que elegir una cosa desde el principio: a quién quieres dirigirte. Quizás muchos pensamos que un nicho es sobre el qué. Pues no, en realidad, se trata del quién. Un nicho, en este sentido, es un segmento enfocado de personas con un interés o identidad específicos (si, puede ser un “problema por resolver”) a los que proporcionas contenidos, productos o servicios.

En esta visión de nicho, entonces, estoy de acuerdo con Nicolas. Es más que una materia, es una audiencia, un mercado. Y “aún diría más” (como decían en Tintin), también incluye un enfoque, un ángulo, una visión, que tú le puedes dar: Por ejemplo, un contenido muy simplificado o muy completo sobre finanzas o IA, o muy enfocado a la práctica, o muy subjetivo, …

En relación a ello, Veronica Llorca-Smith escribió en su Substack en inglés (La mentalidad del limonero) lo siguiente:

“Una visión es ayudar a las personas a ser, verse y sentirse lo mejor posible, por fuera y por dentro. Un nicho es entrenar a escritores. Una visión es empoderar a los escritores.”

A FONDO

N. Benedetta, Mis cuadernos/

Acabo de terminar Los siete maridos de Evelyn Hugo y debo confesar que ha sido una lectura muy agradable. Taylor Jenkins Reid construye una historia que se lee con fluidez, con una prosa envolvente y una voz narrativa que sabe cómo atrapar al lector desde las primeras páginas.

Evelyn Hugo, con su magnetismo y sus decisiones marcadas por la ambición y el deseo, es un personaje fascinante: imperfecta, vulnerable, implacable y, al mismo tiempo, profundamente humana. A través de sus confesiones, se despliega no solo la historia de una mujer que desafió convenciones y a toda la industria del cine, sino también un retrato de las luchas de identidad, el amor y la fama.

Luli, Borroni, Escriviviendo...✨ /

¿Cuántas veces te has sentado a escribir y no has sabido ni por dónde empezar?

Abres el Word, o tu cuaderno, la hoja está blanco y tu cabeza más. Así que cierras el portátil diciendo “lo intento más tarde”.

Te entiendo. Literalmente he estado ahí.

Hoy quiero hablarte de esos bloqueos que nos frenan a muchísimas personas que escribimos o queremos empezar a hacerlo. No esperes encontrar una lista de fómulas mágicas ni nada de eso, pero sí una lista de verdades incómodas y alguna que otra solución para empezar a afrontarlas sin drama y sin necesidad de ser una genia iluminada por las musas.

Con alma de escritora /

Como correctora he visto de todo. Errores que se repiten una y otra vez y que perjudican la labor de corrección; no es lo mismo corregir una novela limpia que una repleta de ellos. Ni el tiempo que se le dedica ni el nivel de concentración es el mismo, por lo que la posibilidad de que la novela finalmente se publique con varios errores es bastante alta.

Escribir bien debería ser una máxima que toda escritora debería grabarse a fuego; son muchos y muy variados los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de escribir una novela, pero aquí me voy a centrar en los más básicos.

Beatriz Infanzón, Dónde surge la magia/

Hay una forma silenciosa de fracasar que aprendí muy temprano: esconderse.

Cuando era niña, descubrí que hablar fuerte, sobresalir, incluso reír con demasiada libertad, podía ser peligroso.

La invisibilidad se volvió una armadura.

Y aunque han pasado los años, todavía me descubro repitiendo el patrón: cuando algo comienza a ir bien, cuando estoy a punto de alcanzar algo que deseo profundamente, aparece el límite.

🚀FUTURO

liderazgodelbueno.com /

El otro día hablaba con una persona sobre cómo potenciar su carrera profesional y salió el temita. Siempre sale el temita. Me recomiendan especializarme, me dijo. ¿Más? - pensé yo. ¿Has visto qué literario me ha quedado, con su guion y todo? No sé a qué te dedicas tú, pero pongamos que trabajas en ventas y viene alguien y te dice que lo que tienes que hacer es especializarte en Salesforce.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

David, VC, Startups y Mercados /

Nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En el newsletter de hoy -

Análisis en profundidad: Haz esto antes de construir un MVP: El proceso de Prueba Mínima Viable para las ideas de las startups.

Inmersión rápida: El marco de a16z para identificar tu perfil de cliente ideal (PCI). ¿Cómo reconocer grandes problemas con alto potencial de ventas?

Noticias importantes: Google lanza una aplicación para ejecutar modelos de IA en teléfonos, Anthropic triplica sus ingresos hasta los 3.000 millones de dólares, Apple cambiará el nombre de todos sus sistemas operativos, Hugging Face presenta dos robots humanoides de código abierto y Musk habría intentado bloquear el acuerdo sobre IA de OpenAI y EAU.

Salvador Lorca, Ciencias Sociales /

En contra de la intuición, la mayoría de los alumnos se ven perjudicados por la abundancia de contenidos baratos: a lo largo de los años ha quedado claro que un mayor acceso no se traduce en un mayor compromiso. Muchos de los proveedores de cursos en línea que adquirieron importancia en los años ochenta vendían la pretensión de que los clientes podían aprender cualquier cosa, pero confiaban en la fuerza de voluntad y la motivación de los alumnos para seguir un curso. También es un patrón familiar en otros programas autodirigidos: Cualquiera puede acceder a un plan de ejercicio y dieta, pero muy pocos lo siguen el tiempo suficiente para ver resultados.

Gabi Contreras Aguilera, Actúa Ahora/

¿Te has fijado que el emprendimiento es como esa canción de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, Je t'aime... moi non plus?

Te amo …. Yo tampoco

Esa tensión constante entre el amor y el rechazo, entre la pasión y la resistencia.

Porque emprender no es solo iniciar un proyecto, es adentrarse en una relación contradictoria que va a poner a prueba TODAS las áreas de tu vida:

Tu salud mental

Tus finanzas

Tu desarrollo personal

Tus relaciones.

🎁 VARIOS

David y Salvador Lorca, Directorio de Substack /

Etiquetas, pestañas y tabla de contenidos: Una sencilla guía paso a paso Por: Cork Hutson ¿Alguna vez has aterrizado en la Parte 2, o 3, o más allá en una serie de posts y luego has tenido que recurrir prácticamente a la magia para encontrar las otras partes? Sucede a menudo y es frustrante. Como escritores, nunca debemos ser el «autor de la confusión».

Laura Díaz, Solo sé escribir /

Obviamente, no te estoy hablando de escribir un bestseller en 10 minutos.

Si no más bien mini historias que te ayuden día a día a conectar con los demás y que no te roben demasiado tiempo.

Estas historias son perfectas para:

Escribir un tweet, un thread, una story de Instagram o incluso una nota de Substack.

Generar la base de un email o un post de blog

Crear la estructura de un eBook

Las historias son muy poderosas: atraen la atención y te consiguen más seguidores.

Sergio Parra, Sapienciología /

En las postrimerías de mayo, durante una semana recorrimos China no como turistas, sino como testigos de un futuro alternativo que ya está ocurriendo. Shenzhen, Guangzhou y otras lugares que parecen haber dado un salto en el tiempo fueron el escenario de esta expedición organizada junto a ocho suscriptores de Sapienciología. Ocho personas que apenas conocía, y que se convirtieron en cómplices de una experiencia irrepetible.

Lo que comenzó como una especie de broma —una idea lanzada al aire entre cafés y mensajes de voz con Adrián Sussudio— fue tomando forma hasta hacerse tangible. En parte, porque sentía que tenía que hacerlo.

Ingrid, cosas que escribí/

viernes 30 de mayo del 2025 a las 14:46

Hoy me desperté pensando en si es normal llorar tanto

¿Es normal llorar por una canción? ¿Por una película que ya vi mil veces? ¿Por lo que alguien no dijo? ¿Por lo que yo sí dije? ¿Por la vida que imaginé y no pasó? Porque yo lloro. Mucho. Y me he preguntado mil veces por qué soy así ¿por qué lloro por todo? ¿y de dónde viene esta idea de que llorar te hace débil?

Yo creo que viene de todas esas veces he escuchado frases como:

“Eres bien chillona”

“Ya vas a llorar otra vez”

Renata, Lo que no digo en voz alta/

Bienvenidos al siglo XXI, donde tener emociones, decir lo que uno piensa y pedir respeto ya no es signo de evolución, sino de fragilidad emocional digna de un florero caro. O al menos así lo ven muchos cada vez que mencionan a la famosa “generación de cristal”, una etiqueta condescendiente que se usa para despreciar a las generaciones más jovenes por ser “demasiado sensibles”.

Como si el problema fuera nuestro por no soportar un chiste machista, el odio racial o la humillación pública. ¡Qué vergüenza! Con estos chicos ya no se puede decir nada. Se ve que no nacieron con la buena costumbre de aguantar la violencia disfrazada de humor.

Sebastian Velasco Navas, El banquete/

Comer una empanada no es lo mismo sin que ésta esté caliente al punto de botar vapor y tener que “soplar” hacia dentro con la comida quemandole a uno la lengua. Tampoco es lo mismo si no viene acompañada por un poderoso ají o su opcional pero siempre agradecida mayonesa de ajo y cilantro. La empanada no se disfruta igual si la masa es de harina, tiene que ser de maíz, crocante, amarilla, ojalá aun chispeante, con sus clasicos puntitos blancos que delatan que fue hecha con maíz molido y no con masa de supermercado, y una forma de medialuna que la relaciona con sus parientes latinoamericanas.

Albo sin ropa/

¿Y si la bruja del pueblo solo era una mujer cansada, excéntrica y de regreso del trabajo?

En un pequeño pueblo donde el chisme era deporte nacional y lo lógico era sospechoso, una figura misteriosa comienza a caminar por las noches. Tacones en la oscuridad, sombras en la periferia, y un pueblo convencido de que ha sido visitado por lo sobrenatural. Pero la verdad —como siempre— es más absurda, triste y humana de lo que cualquiera se imagina.

Jaime Collazos, Sincericidio/

Sí, tengo amigos que me caen mal. A algunos, de hecho, no los soporto. Muchas veces opto por ignorarlos para no envenenarme más y empeorar las cosas. Es que no los puedo ni ver, en serio. Qué grima.

¿Y por qué son tus amigos? ¿Eres masoca?, te preguntarás.

El caso es que luego quedo con ellos y me caen bien. Pasamos un buen rato, nos reímos, intercambiamos opiniones, a veces discrepamos, otras estamos de acuerdo… Lo normal, vaya. Son momentos agradables que me hacen recordar por qué son mis amigos y por qué me gusta estar de cháchara con ellos.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🏆 Primeros pasos con Substack

Esta sección es la que más gusta al 22% de los encuestados (incluso por encima que la actualidad en Substack), aunque es la segunda en ser propuesta para ser retirada (más que la actualidad en Substack; una contradicción interesante). Reduciremos su contenido, y volveremos a preguntar más adelante.

🏡Configurar tu Página de Inicio, Haciéndolo Bien

Tu página de inicio es lo primero que ve la gente cuando hace clic en tu newsletter. Una buena página de inicio puede ser el factor decisivo para que alguien se suscriba o se convierta en un lector de pago.

Según estas estadísticas de Mark Walker-Ford:

La primera impresión es clave : Los usuarios deciden en 0,05 segundos si un sitio resulta creíble y atractivo. Incluso con un diseño estandarizado, el titular, la descripción y la configuración adecuados pueden diferenciarte.

Los suscriptores confían en un buen diseño : El 48% de las personas afirman que el diseño es el principal factor para confiar en la credibilidad de una marca. Utiliza sabiamente tu espacio limitado con un mensaje claro y atractivo que represente tu voz única.

El compromiso depende del atractivo: El 38% de los visitantes abandonan una página si no es atractiva. Utiliza tu página de inicio para enganchar a los lectores, mostrándoles por qué querrán volver.

Como en un blog, tu publicación es donde viven tus posts. También es donde la gente aterriza cuando quiere saber más de ti. En Substack, considérala como tu propia mini página de inicio.

Puede incluir:

Tus posts y páginas

Enlaces a productos y sitios web externos (por ejemplo, en el menu)

Tus propias secciones (son como categorías de entradas, con ciertas ventajas e inconvenientes frente a las tags, como se explicó en otra edición de este Diario)

Recomendaciones a otras newsletters (aunque selecciones que no se vea, cualquiera puede ver a quien recomiendas).

➡️ Consejo: En los diseños avanzados, puedes incluir mensajes y botones adicionales de llamada a la acción sobre un fondo gris que se ajusten automáticamente al tipo de suscripción del usuario. Si, ese fondo gris “tan chulo”. Por ejemplo, los suscriptores gratuitos pueden ver una versión del texto, mientras que los suscriptores de pago ven una versión diferente.

Puedes editar y tematizar tu publicación más tarde, así que date tiempo para construirlo gradualmente.

📵 Los artículos más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Nota: Sólo destacamos los artículos, no los “enlaces clicados” que son boletines.

Mañana publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

