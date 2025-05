鈽旓笍 Buenos d铆as, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los v铆deos de reproducci贸n autom谩tica para ahorrarte tiempo en la b煤squeda. Aqu铆 tienes las noticias sobre Substack de esta edici贸n, y mucho m谩s, en Columnas.

Importante: Este bolet铆n ha sido posible gracias a la ayuda de N. Benedetta. Adem谩s, ella suele publicar en Notas una rese帽a de casi todos los art铆culos que aparecen en cada edici贸n, ayudando, en consecuencia, en la difusi贸n de tales posts. Adem谩s, damos la bienvenida a Javier Jurado, que publica el bolet铆n Ingeniero de Letras, y que va a aportar sus sabias opiniones y comentarios a este proyecto, descubriendo nuevos art铆culos y describiendo sus puntos fuertes. En breve, tambi茅n se publicar谩 una entrevista exclusiva a Jorge Bosch Al茅s en una edici贸n especial sobre freelancers (trabajadores independientes o aut贸nomos).

En esta edici贸n:

鉁堬笍Envidio a los viajeros solitarios 馃寧Un mundo en perspectiva 馃椉El hombre que se evapor贸 en Tokio 馃様sobre la nostalgia y el paso del tiempo 馃尶Jardines flotantes 鉁夛笍Correo para los de rrhh 馃崑El Limonero cumple 6 meses: desarrollo, resultados y reflexiones 馃摪El d铆a que sal铆 en la prensa 馃懆鈥嶁殩锔徛縌u茅 son los Derechos de Habeas Corpus y c贸mo se ven Amenazados por el Gobierno de Trump? Todo vale contra los Migrantes 馃挃No es amor es鈥 hambre 馃悓 "Si comes caracoles en mayo, prev茅n el esca帽o" 鈱汦l perd贸n que no lleg贸

馃拪 驴Nuevo/a? Primeros pasos con Substack

Aprende lo esencial para poner en marcha tu Substack 馃殌.

Estamos planificando crear esta secci贸n en el Diario, con art铆culos como:

Estas 6 lecciones te ahorrar谩n semanas de confusi贸n (Tambi茅n son 煤tiles para que los escritores veteranos de Substack las revisen: estas lecciones siguen siendo v谩lidas).

C贸mo presentarte y destacar en Substack.

Preguntamos a nuestros lectores durante una semana, y este ha sido el resultado:

As铆 que incluiremos esta secci贸n en el Diario.

馃彌 LA GRAN HISTORIA

鉁堬笍 Envidio a los viajeros solitarios

Sapientia /

Una reflexi贸n honesta sobre por qu茅 no todos estamos hechos para viajar solos. Entre la envidia y la admiraci贸n, el autor explora lo que realmente significa enfrentarse al mundo 鈥攜 a uno mismo鈥 sin compa帽铆a:

脷ltimamente mi algoritmo tiene a bien mostrarme v铆deos r谩pidos de gente felic铆sima que viaja por el mundo sola . Generalmente son personas j贸venes, guap铆simas todas ellas, y con apariencia de andar bien de dinerete , que por alg煤n motivo que envidio tienen el tiempo preciso para irse por ah铆 a ver mundo y los arrestos para hacerlo sin nadie que les acompa帽e. Los envidio, creo. O no, no lo tengo claro. Lo que s铆 s茅 es que yo, hoy en d铆a, no me atrevo a viajar solo. No s茅 si es miedo, respeto, o que prefiero hacerlo con gente que aderece mis andanzas mundiales, pero el punto es que, conforme escribo estos p谩rrafos, comprarme un billete de avi贸n e irme a un pa铆s desconocido sin nadie con quien compartirlo no entra en mis planes. Si bien, como todo, todo esto tiene matices.

A continuaci贸n:

Creo (estoy seguro) que fue en la primera cita con la que hoy es mi prometida, que ella me solt贸 sin mucho contexto lo siguiente: 鈥淣o sabes c贸mo valoro poder dar paseos tranquila y sola por aqu铆鈥. Hizo hincapi茅 en sola. Est谩bamos en C谩diz, ciudad milenaria situada en lo que conocemos como Occidente. No entend铆 muy bien aquella afirmaci贸n, porque me parec铆a tan obvio caminar sin problemas de seguridad por la calle, ya fuera solo o acompa帽ado, que sonre铆 sin hacer mucho hincapi茅 en aquello.

馃拰 TRUCOS, PERSPECTIVAS Y NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

馃洝锔 Disminuci贸n de la participaci贸n en Notas 驴Te interesa que comparemos el impacto del v铆deo versus el texto en Substack?

Definitivamente, algunos autores, como Simon Owens, han notado una disminuci贸n de la participaci贸n en las Notas de Substack desde que Substack lanz贸 su pesta帽a dedicada al v铆deo.

Hay varias opiniones firmes al respecto (la m谩s frecuente es lo dif铆cil de quitar esos v铆deos del feed, pues deber铆a ser algo opcional). No es el primero que considera que parece un error desviar la atenci贸n de Substack Notes cuando sigue siendo una plataforma de redes sociales muy desvalida. 驴Por qu茅 no dejar que el v铆deo compita en igualdad de condiciones con cualquier otro tipo de contenido, c贸mo el escrito?

Quiz谩s porque las empresas de capital riesgo que han invertido en Substack quieren que sea una red social parecida a TikTok (y por ello se ha gastado tanto dinero en seducir a creadores de dicha plataforma de v铆deos cortos). Una plataforma de escritores da mucho menos dinero que una de creadores de v铆deos, especialmente si Substack va a apostar -como parece- por la publicidad.

Esto mismo est谩 haciendo LinkedIn (entre otras cosas, como permitir tanto contenido mediocre producido por IA), aunque realmente sus usuarios no lo hayan pedido.

Ante ello, un amable lector nos pregunt贸 si el v铆deo, a pesar de que nos lo hab铆an impuesto en el feed, era tan popular como los textos escritos, en Substack. Creo que, al menos en espa帽ol, nadie ha llevado a cabo una investigaci贸n sobre este punto. Y podr铆a ser interesante preguntarse:

驴El tiempo dedicado a hacer y publicar un v铆deo en Substack, a pesar de todo el apoyo que le da la plataforma, es el m谩s eficaz si lo que buscas es 鈥渆ngagement鈥?.

Como colof贸n de todo lo anterior, queremos preguntaros si un mini-estudio as铆 vale la pena:

馃摪 Los Art铆culos en Substack

A FONDO

馃寧 Un mundo en perspectiva

Mapas Milhaud /

Detr谩s de todo mapa hay una historia que se quiere contar con una intenci贸n concreta. Para ello, hay que elegir la regi贸n del mundo que se quiere representar, qu茅 informaci贸n se quiere proporcionar o cu谩les ser谩n las herramientas visuales que proporcionar谩n esos datos. Esos son algunos par谩metros que determinan que podamos terminar con mapas tan diversos como uno de las l铆neas de autobuses de Bagdad, uno de la cuenca hidrogr谩fica del Amazonas o uno de Marte terraformado.

Posiblemente, el par谩metro que suele suscitar m谩s inter茅s al hablar de mapas son las proyecciones cartogr谩ficas. Como ya he contado alguna vez por aqu铆, las proyecciones cartogr谩ficas son esas transformaciones que nos permiten representar la Tierra sobre el plano. Tienen un fundamento geom茅trico-matem谩tico que facilita una aproximaci贸n al plano en la que conocemos de antemano cu谩les ser谩n sus fortalezas y sus debilidades, pero sin que la perfecci贸n sea posible.

馃椉El hombre que se evapor贸 en Tokio

Los relatos de Peter/

Escena I 鈥 El 煤ltimo lunes

Tokio amanec铆a con la puntualidad de siempre.

Hiroshi ya no.

Se ajust贸 el nudo de la corbata frente al espejo, como cada ma帽ana, aunque hac铆a una semana que no pisaba la oficina. Su despacho en la planta catorce de la torre Sumitomo ya no le pertenec铆a, pero nadie lo sab铆a a煤n. Ni sus vecinos. Ni su mujer. Ni su hija.

鈥擧oy tampoco olvides las flores para tu madre 鈥攍e dijo su esposa desde la cocina.

脡l asinti贸 sin responder. Las palabras se le hab铆an ido evaporando por dentro desde el d铆a del despido.

Cogi贸 el malet铆n vac铆o, el abrigo gris, los zapatos reci茅n lustrados. Sali贸 del apartamento sin hacer ruido. En el ascensor, su reflejo le devolvi贸 una imagen imprecisa. Parec铆a 茅l, pero m谩s leve, m谩s hueco, como si ya no pesara lo suficiente como para dejar sombra.

Cuando lleg贸 a la estaci贸n de Shinjuku, no tom贸 la l铆nea habitual hacia Marunouchi. En su lugar, se dej贸 arrastrar por la corriente humana como una hoja suelta entre adoquines. Se baj贸 al azar en Ueno, donde no lo conoc铆a nadie.

馃様 sobre la nostalgia y el paso del tiempo

carlo/

Observar la ropa tendida en diferentes ventanas siempre me produce un sentimiento de nostalgia dif铆cil de expresar; esa ropa pertenece a un ni帽o, a su madre, a un hombre, a una mujer, a una joven o a un anciano. Yo una vez fui esa ni帽a, esa joven, y puede que sea esa madre y una anciana que se sienta en su ventana para contemplar lo que ha sido su vida. La conciencia que ganas a medida que pasan los a帽os sobre el tiempo no es m谩s que un reflejo del mismo, cuanto m谩s creces y m谩s cosas entiendes, cuando comienzas a ver en ti misma etapas que ya nunca volver谩n e intentas alargar los momentos para que duren. Dejas de leer ciertos libros, de ver ciertas pel铆culas y de hacer ciertos planes, y al mismo tiempo empiezas a entender m谩s a tu madre, a abrazar m谩s a tu abuela y a discutir menos con tus amigas.

馃殌FUTURO

馃尶Jardines flotantes

de sostenible a antifr谩gil/

Durante los 煤ltimos 150 a帽os, la expansi贸n de las ciudades nos ha alejado del entorno natural en el que se forjaron nuestros genes.

Numerosos estudios muestran c贸mo esto influye en nuestra salud f铆sica y mental. La falta de espacios naturales contribuye a crear un ambiente adverso con elevados niveles de contaminaci贸n sonora, lum铆nica, del aire y del agua. Estas condiciones fomentan la proliferaci贸n de enfermedades como el c谩ncer, la diabetes o la obesidad.

En respuesta, cada vez m谩s ciudades est谩n apostando por la renaturalizaci贸n como estrategia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, en zonas urbanas densas los edificios apenas dejan espacios libres para vegetaci贸n. Aunque parezca contradictorio, esto puede ser positivo, ya que una mayor densidad permite un mejor aprovechamiento de infraestructuras (alumbrado, alcantarillado, agua potable, transporte, etc.) y reduce la dependencia del veh铆culo privado.

馃帡 El lenguaje secreto para que la IA te entienda perfectamente: Domina XML y transforma por completo tus conversaciones con la inteligencia artificial

Rese帽a de Edgar Otero: Sin duda, un planteamiento interesante el que propones. Aunque es posible que se obtengan mejores resultados ocasionalmente, lo cierto es que la IA entiende tan bien el lenguaje natural que un prompt bien estructurado donde se le indica cu谩l es el objetivo y qu茅 rol debe tomar deber铆a bastar, sin necesidad de etiquetar cada concepto. Algo as铆 como "Act煤a como si fueras..." o "El objetivo es..." ya es una etiqueta para el modelo.

馃挵 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOM脥A)

鉁夛笍 Correo para los de rrhh

liderazgodelbueno.com /

驴Eres de rrhh? 驴De People? 驴Un CHO?

Pues atiende porque te voy a contar en un 煤nico correo lo que tienes que hacer para fidelizar el talento.

N煤mero uno: asegura que la gente tiene un salario decente.

He trabajado en sitios que hac铆an aut茅nticas piruetas estad铆sticas para demostrar que se estaba pagando a la gente 鈥渆n l铆nea con el mercado鈥. Spoiler: el mercado pagaba m谩s.

Si no puedes pagar m谩s, dilo. Si te sientes inc贸modo en un sitio que paga poco y eres de rrhh y te incomoda reconocerlo y que la gente se vaya, vete t煤: en una empresa donde se paga por debajo de mercado no hay fruta fresca gratis en el office que retenga la salida de la gente.

El Limonero 馃尦馃崑 /

El Limonero acaba de cumplir 6 meses y quer铆a enviar un email para agradeceros el apoyo tanto a los maduritos como a los que acab谩is de aterrizar.

Mi visi贸n no es crear una newsletter sino una comunidad hispana que nos permita conectar sin fronteras y crecer juntos a trav茅s de la creatividad.

Actualmente estoy rozando los 1,700 suscriptores con lectores en 52 pa铆ses. Es incre铆ble el poder de la escritura.

馃巵 VARIOS

馃摪 El d铆a que sal铆 en la prensa

Ekho comunicaci贸n /

La primera vez que un periodista me escribi贸 para entrevistarme por mi libro, pens茅 que era una broma. 驴Yo? 驴En un medio? 驴Sin pagar? 驴Sin enchufe? 驴Sin haber ganado un premio literario inventado tipo 鈥淧luma de Oro de los Mares del Sur鈥?

S铆. Porque hab铆a enviado una nota de prensa. Bien escrita. A las personas correctas. En el momento oportuno.

(Spoiler: esto no fue suerte. Fue estrategia. Y tambi茅n un poco de sudor y l谩grimas. Pero estrategia, sobre todo).

Ahora, si est谩s escribiendo 鈥攐 ya has publicado鈥 y te sientes como en mitad del oc茅ano con tu libro en una balsa hinchable... sigue leyendo.

A partir de este mes los suscriptores de pago, recibir茅is, como parte de vuestra suscripci贸n, un taller mensual.

Este es el de mayo.

LeyDerecho /

驴Qu茅 son los Derechos de Habeas Corpus y c贸mo se ven Amenazados por el Gobierno de Trump? La Administraci贸n Trump est谩 intensificando su guerra contra el Estado de Derecho.

La entrada de la Casa Blanca es un lugar poco probable para anunciar planes de anular la Constituci贸n. Sin embargo, mientras se acercaba al banco de micr贸fonos en una soleada tarde primaveral, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, parec铆a encantado de dar la noticia de que la administraci贸n Trump estaba 芦estudiando activamente禄 la posibilidad de suspender el recurso de habeas corpus, el derecho constitucional fundamental de los detenidos a defender ante los tribunales su liberaci贸n.

馃挃No es amor es鈥 hambre

Maitena J.B/

Te detesto porque me contagias el hambre.

Con cada mirada. Con cada palabra. Con cada movimiento.

Te detesto porque me contagias la necesidad, el deseo, el odio, pero el hambre, sobretodo el hambre.

Esa que se confunde con cari帽o, porque es atraparte. Esa hambre que se confunde con amor, porque es c谩lida. Pero tambi茅n es un hambre que viene desde adentro, desde el vac铆o, desde la falta.

Un hambre que se contagia como hambre pero que se est谩 confundiendo con otra cosa. Un hambre que tiene toda la forma del hambre, pero que nace y permanece en otro lado.

El Coach de Substack/

Amos a ver.

Hay cosas que parecen buena idea鈥

Hasta que no lo son.

Y lo sabes cuando ya es tarde.

Como comer caracoles en mayo.

Que t煤 los ves ah铆, tan monos, tan de campo, tan 鈥渆sto seguro que es sano y natural鈥濃

Y si lo haces 隆zasca!: te pasas el d铆a en el ba帽o con el alma en huelga.

Por eso el refr谩n de mi tierra, Arag贸n, gente sabia:

"Si comes caracoles en mayo, prev茅n el esca帽o鈥.

鈱 El perd贸n que no lleg贸 a tiempo

Notas desde la orilla/

Intent茅 llamarte.

Una, dos, tres veces.

Pero el tel茅fono ya no daba tono.

O tal vez eras t煤 quien ya no quer铆a escuchar.

Me aprend铆 las palabras de memoria.

Las pul铆.

Las volv铆 m谩s suaves, m谩s humanas,

menos yo.

Quise contarte que me equivoqu茅.

Que lo s茅.

Que ahora lo s茅.

Y que a veces, saberlo duele m谩s que haberlo hecho.

馃摎 La hora m谩s poderosa del d铆a

Tu Coach personal /

La mayor铆a de la gente empieza el d铆a apagando fuegos. M贸vil, correos, obligaciones, ruido. Pero hay una hora del d铆a en la que todav铆a no le debes nada a nadie. Una hora en la que puedes 鈥

馃實 ACTUALIDAD

Ponte al d铆a r谩pidamente sobre las historias globales clave que importan.

Menos muertes por sobredosis, las huellas de reptil m谩s antiguas, y tensi贸n Espa帽a - Israel por el Genocidio de Gaza

La gira de Donald Trump por Oriente Medio sigue dando muchos titulares y novedades. Qatar y EE. UU. han anunciado una inversi贸n conjunta de 38 000 millones en defensa, lo que supone que la relaci贸n entre ambos pa铆ses 芦est谩 llegando a otro nivel禄. Previamente, en Riad, el presidente estadounidense se reuni贸 con su hom贸logo sirio, lo que supone un importante giro en la pol铆tica que Washington ha mantenido en las 煤ltimas d茅cadas. Encuentra esta historia y tres m谩s en el resumen de hoy.

馃搶 Descienden las muertes por sobredosis

Las muertes por sobredosis de drogas en EE.UU. descendieron en 30.000 en 2024, seg煤n un informe preliminar publicado ayer por los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades. El descenso del 27% -de 110.000 muertes en 2023 a 80.000 el a帽o pasado- es el mayor descenso registrado en un a帽o, y sit煤a las muertes anuales por sobredosis en su nivel m谩s bajo desde antes de la pandemia de COVID-19 en 2019.

A煤n no est谩 claro qu茅 ha causado este descenso. Los expertos citan como posible factor el aumento de la disponibilidad de la naloxona, f谩rmaco para revertir las sobredosis de opi谩ceos; la Administraci贸n de Alimentos y Medicamentos aprob贸 la naloxona para su uso sin receta en marzo de 2023. La metadona, un tratamiento con opi谩ceos, tambi茅n se ha vuelto m谩s f谩cil de conseguir y el a帽o pasado se aprob贸 su uso domiciliario ampliado. Los cambios en las pautas y preferencias de consumo de drogas tambi茅n pueden ser un factor.

Las muertes disminuyeron en todos los estados menos en dos, con peque帽os aumentos en Nevada y Dakota del Sur. Las muertes relacionadas con opioides sint茅ticos, incluido el fentanilo, registraron el mayor descenso.

馃搶 Tensi贸n Espa帽a - Israel por el Genocidio de Gaza

Se ha creado tensi贸n entre los gobiernos de Espa帽a e Israel. Israel ha convocado hoy a la embajadora espa帽ola, Ana Salom贸n P茅rez, para protestar por las declaraciones de Pedro S谩nchez de ayer en el Congreso, en las que se帽alaba que su Gobierno no comercia 芦con un Estado genocida禄.

馃搶 Reuni贸n EEUU-Siria

Donald Trump se reuni贸 ayer en Arabia Saud铆 con el l铆der sirio, el presidente interino Ahmad al-Sharaa. La reuni贸n fue la primera entre un presidente estadounidense y un dirigente sirio desde que el ex presidente Bill Clinton se reuni贸 con Hafez al-Assad en 2000.

La reuni贸n se produce despu茅s de que Trump anunciara esta semana el levantamiento de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos a Siria. Estas sanciones se impusieron tras el inicio de la guerra civil en 2011, y corresponden a una reducci贸n de diez veces las exportaciones sirias para 2021. Al-Sharaa -antiguo dirigente de una filial de Al Qaeda- dirigi贸 a las facciones rebeldes en el derrocamiento del r茅gimen de Assad. Trump sugiri贸 ayer que Al Sharaa estaba abierto a unirse a Marruecos, Bahr茅in, Sud谩n y Emiratos 脕rabes Unidos para normalizar las relaciones con Israel; no se ha anunciado ning煤n acuerdo.

Trump se acerca al final de su viaje de cuatro d铆as a Oriente Medio, con una 煤ltima parada hoy en Emiratos 脕rabes Unidos. Ayer estuvo en Qatar, donde firm贸 un acuerdo de defensa, supervis贸 una compra de hasta 210 aviones Boeing por valor de 96.000 millones de d贸lares y recibi贸 un lujoso Boeing 747-8 de 400 millones de d贸lares que alg煤n d铆a har谩 las veces de Air Force One, pero que cuesta millones adaptarlo.

馃搶 Las huellas de reptil m谩s antiguas

Los cient铆ficos han descubierto las huellas de reptil m谩s antiguas de las que se tiene constancia, seg煤n un estudio publicado ayer. Las huellas de garras fosilizadas cerca de Melbourne (Australia) datan de hace entre 354 y 358 millones de a帽os. Sugieren que los animales desarrollaron la capacidad de caminar sobre tierra firme mucho antes de lo que se pensaba.

Los animales emergieron del mar hace unos 400 millones de a帽os. Los amniotas -antecesores de las aves, reptiles y mam铆feros modernos- aparecieron en alg煤n momento posterior, con garras (y m谩s tarde pies y u帽as) que les permit铆an vivir en tierra firme.

El descubrimiento australiano acelera el momento y la ubicaci贸n de este salto evolutivo; las primeras huellas con garras se descubrieron anteriormente en Canad谩, hace 318 millones de a帽os. Este 煤ltimo descubrimiento sugiere que el salto a la vida terrestre tuvo lugar en el antiguo continente meridional de Gondwana (m谩s informaci贸n, con v铆deo).

La criatura, parecida a un reptil, med铆a probablemente 2,5 metros de largo, ten铆a dedos largos y garras ganchudas, parecidas a las de un lagarto monitor. Las huellas sugieren que el animal se alej贸 corriendo bajo una lluvia ligera antes de que otros dos corrieran en direcci贸n opuesta.

馃摋 Libro de Historia: Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton fundan la Asociaci贸n Nacional del Sufragio Femenino (1869); Muere la poetisa Emily Dickinson (1886); Mickey Mouse hace su primera aparici贸n en dibujos animados (1928); Nace la ex Secretaria de Estado Madeleine Albright (1937); La Uni贸n Sovi茅tica inicia la retirada de 115.000 soldados de Afganist谩n (1988).

En colaboraci贸n con 1440.

馃└ FILOSOFANDO

芦No nos hacemos m谩s viejos con los a帽os, sino m谩s nuevos cada d铆a禄. - Emily Dickinson

