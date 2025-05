☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

Importante: Este boletín ha sido posible gracias a la ayuda de N. Benedetta. Además, ella suele publicar en Notas una reseña de casi todos los artículos que aparecen en cada edición, ayudando, en consecuencia, en la difusión de tales posts. Además, damos la bienvenida a Javier Jurado, que publica el boletín Ingeniero de Letras, y que va a aportar sus sabias opiniones y comentarios a este proyecto, descubriendo nuevos artículos y describiendo sus puntos fuertes. En breve, también se publicará una entrevista exclusiva a Jorge Bosch Alés en una edición especial sobre freelancers (trabajadores independientes o autónomos).

En esta edición: ✈️ ¿Cómo saber lo que les gusta leer a tus lectores? 🎏 ¿Todavía confías en Google? La IA tiene otros planes 🌱 El hambre de saber 🏷 3 técnicas para crear expectativa en tu contenido... y mucho más.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

🏛 LA GRAN HISTORIA

Escribe y Publica /

Una de las preguntas más frecuentes entre escritores —ya sean emergentes o con varios libros publicados— es: ¿cómo sé qué quieren leer mis lectores? No hablo solo de géneros o temas de moda, sino de las emociones, expectativas, giros y personajes que los mantienen enganchados, y que hacen que recomienden un libro y esperen con ansias el siguiente.

Esto es lo que más útil he encontrado del artículo:

¿qué comentarios dejan los lectores en esos libros?

Las secciones de reseñas de Amazon, Goodreads o incluso TikTok son una mina de oro. Allí verás lo que aman y lo que odian. Eso te dará un mapa emocional del lector de tu nicho.

Sigue a tus lectores en su hábitat digital

Los lectores se expresan activamente en redes sociales, especialmente en comunidades como:

BookTok (TikTok para libros)

Bookstagram

Goodreads

Foros especializados

Grupos de Facebook o Discord

Sigue los hilos, lee los debates, mira los vídeos donde recomiendan o critican libros. ¿Qué frases resaltan? ¿Qué escenas reproducen? ¿Qué finales les enfadan? ¿Qué personajes les enamoran?

No tienes que intervenir (aunque puedes), pero sí observar.

No olvides el análisis cuantitativo

Si tienes una newsletter, una página web o vendes a través de Amazon, puedes mirar los números:

¿Qué boletines tienen más aperturas?

¿Qué asuntos generan más clics?

¿Qué libros se venden más y en qué fechas?

¿Qué palabras clave generan más tráfico?

Estos datos no te dirán todo, pero sí pueden darte señales sobre qué contenido interesa más, cuándo y cómo.

Está todo mal /

Adobe acaba de soltar un dato demoledor : el tráfico hacia tiendas online desde plataformas de inteligencia artificial generativa ha aumentado más de un 1.200% en solo siete meses. Y no, no me he equivocado de cifra ni de ceros. Y si te estás preguntando el efecto de esto en las ventas, haces bien.

Este artículo es muy valioso y está muy bien explicado, de una forma sencilla:

Hasta hace poco, la dinámica era sencilla: tú generabas contenido, Google lo posicionaba, y los visitantes llegaban a tu web atraídos por aquello que buscaban activamente. Tenías control sobre la experiencia porque sabías qué palabras clave buscaban, por dónde entraban y qué páginas visitaban después. Pero ahora, ese modelo empieza a resquebrajarse. La IA ha cambiado la búsqueda por el descubrimiento predictivo. Ahora tu visitante llega ya sabiendo lo que necesita, guiado por un asistente virtual que lo ha filtrado todo. Ya no busca; valida. Ya no investiga; confirma. Esto lo cambia absolutamente todo.

También merece ser GRAN HISTORIA el último artículo de Jorge Bosch Alés, que ha recibido muy buenas críticas. Pero como también trata de la IA, mejor lo dejamos para mañana su análisis:

👨‍💻 👩‍💻 Mi plan para dominar la IA

👨‍💻👩‍💻 Cosas de Freelance /

💌 TRUCOS, PERSPECTIVAS Y NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

🔏 Promociones en Substack: Añadir códigos de descuento a tu suscripción

¿Te has preguntado alguna vez cómo recompensar a tus suscriptores fieles o atraer a nuevos con ofertas exclusivas? La gestión de códigos de descuento (cupones o vales) de Substack te permite hacerlo. Tanto si ofreces una promoción especial por tiempo limitado como si creas un descuento dirigido a grupos específicos, esta sección te guiará por el procedimiento, que es fácil con un poco de práctica, como verás.

Nota: Los descuentos, en Substack, sólo pueden aplicarse a los planes de suscripción mensual y anual.

El problema

Puede que quieras ampliar el plan gratuito y quieras ofrecer un plan con más funciones, por el que cobras dinero. Quieres incentivar a los clientes actuales y futuros del plan GRATUITO para que se pasen al plan de PAGO, y crees que los vales de descuento ayudarían (el descuento puede ser del 100%, por ejemplo).

El enfoque

Te gustaría hacer lo siguiente:

Dar a conocer a todos tus usuarios o suscriptores del plan gratuito que existe el nuevo plan

Ofrecer a cada uno de estos clientes un vale de descuento del 100% para 2 meses del plan de pago para que puedan probarlo.

Creo que esto tiene varias ventajas:

Los usuarios actuales se ven recompensados por su pronta adopción del plan gratuito

Los usuarios del plan gratuito experimentan las funciones adicionales del plan de pago.

Conocer las nuevas funciones puede incentivar a estos clientes a pagar para permanecer en el plan de pago.

La creación de este sistema implementa eficazmente un mecanismo de “ Prueba Gratuita”

La creación de este sistema te permite ampliar la oferta a otros contactos como parte de nuevas actividades de marketing.

Una empresa que tiene un enfoque parecido es Beehiiv, el “archi-enemigo” de Substack. Durante el primer mes, y de forma gratuita, tienes acceso a casi todas las funciones “premium”.

Otras empresas ofrecen también unas mejores funcionalidades (como mejor soporte) durante el primer mes, de forma gratuita, para que sus usuarios lo prueben.

Es importante notar que Substack no ofrece tarjetas de regalo (“gift cards”), pero quizás se pueda construir una con las opciones nativas que tiene. Esto lo veremos en otra edición del Diario.

¿Y cómo creo estos vales de descuento en Substack?

Para crear un código de descuento para tu publicación Substack, sigue estos pasos:

Accede a tu cuenta y ve a Configuración Haz clic en Pagos (es el segundo) en la barra de navegación izquierda Busca «Ofertas especiales» (bajo Descuentos) y haz clic en «Gestionar» Selecciona «Nueva oferta especial» (un botón en rojo). Elige «Porcentaje de descuento» en Términos Rellena los detalles y la descripción de la oferta. Elije las opciones que quieras (son acumulables) Haz clic en «Crear oferta» para generar un enlace de descuento único.

A continuación, puedes copiar el enlace o enviarlo por correo electrónico a tus lectores.

Para hacer un seguimiento de los canjes:

¿Cómo puedo ver si se ha canjeado una oferta?

Ve a tu panel de Ofertas Especiales en: https: //tu.substack.com/publish/offers

Aquí podrás ver las condiciones de tu oferta especial, cuándo caduca y cuántas veces se ha canjeado.

Esto puede ser una herramienta poderosa para promocionar tus suscripciones, y también para colaborar con otros.

He de reconocer que aquí Substack ha hecho un buen trabajo, y hace que no sea necesario tener que configurar con Stripe directamente (que también permite cupones). En Stripe, el Cupón es la configuración que contiene el descuento, y un «código de promoción» separado es el texto que compartes con los clientes para acceder al descuento.

Este tema puede interesar en combinación con el siguiente:

🎎Utilizar las suscripciones de pago para conocer mejor a tus lectores

Las suscripciones de pago son una forma excelente de conocer mejor a tus lectores más dedicados. Te dan una excusa para ponerte en contacto directo con los usuarios y crear relaciones más profundas.

Por ejemplo, la primera vez que hayas habilitado los pagos, escribe individualmente a tus primeros suscriptores de pago, ofreciéndoles una videollamada de una hora o pidiéndoles contestar a unas pocas preguntas. Las videollamadas y los correos electrónicos con pocas preguntas (yo recomiendo 3) tienen un valor incalculable para conocer mejor a tus lectores más valiosos.

Advertencia: nada de encuestas externas. Respeta el tiempo de tus suscriptores y no les pidas que rellenen un largo formulario de Google. Simplemente envía tres preguntas en un correo electrónico.

Si se trata de una videollamada, los primeros quince o veinte suscriptores está bien. Si es por email, cuanto más información tengas mejor, y eso incluye el número de los que contestan.

Aquí, puedes usar los códigos de descuento de varias formas, como por ejemplo:

Si contestan, les ofreces 1 mes gratis con un cupón, o que se lo pueden regalar a sus amigos.

Puedes aplicar esto (hacer 3 preguntas) con la excusa de darles cupones gratis.

Las Preguntas

Por ejemplo:

¿Qué es lo que más te gusta de mi newsletter?

¿Qué te gustaría ver más o menos en ella?

¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?

No tienes que pedirles que se pasen a una suscripción de pago, ya que Substack lo hace automáticamente. Sus respuestas aparecerán como «Notas del suscriptor de pago» en la sección «Estadísticas» del panel de control de tu publicación.

Los conocimientos que obtienes de las videollamadas y de los correos electrónicos de preguntas y respuestas merecen la pena, ya lo verás. Son extremadamente útiles a la hora de decidir sobre qué escribir a continuación o qué dirección tomar con tu publicación.

Simon Owens, por ejemplo, ofrece media hora de videollamada para cada nuevo suscriptor. No sólo esto aumenta sus “ventas”, sino que tiene estos beneficios para él:

Mucho menos “churn” (tasa de abandono)

Los suscriptores comentan más, ya le conocen

Como sus usuarios son profesionales de los medios de comunicación, esto le permite proponerles una entrevista que luego publicará

Le da ideas para futuros artículos.

🛡️ ¿Texto o vídeo en Substack?

¿El tiempo dedicado a hacer y publicar un vídeo en Substack, a pesar de todo el apoyo que le da la plataforma, es el más eficaz si lo que buscas es “engagement”?

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Sapienciología /

Hay un momento —suele llegar tras leer una docena de libros— en el que uno siente el impulso de salir de la cueva de Platón. Descubrir la estructura ilusoria del mundo, desnudar el relato de la meritocracia, del libre albedrío, del amor, del destino. De pronto, todo se vuelve representación. Puro teatro. Y uno cree haber visto la tramoya . Pero nadie sale realmente de la cueva.

Con alma de escritora /

Después de tanto correr, de tanto intentar estar en todas partes, me he rendido. No en plan dramático, sino en plan basta ya de exigirme cosas que me hacen daño. He decidido dejar de empujarme a seguir calendarios, formatos y algoritmos y me he preguntado cómo quiero estar de verdad, cómo quiero comunicar, acompañar, mostrar lo que hago. Tu historia merece ser contada con alma y calidad.

Jardín Mental /

Hay una chispa que, cuando se enciende, lo cambia todo. No importa si eres niño o adulto. Científico o artista. Si estás aprendiendo a cocinar o descifrando el universo. Esa chispa potencia el aprendizaje, la memoria y la motivación. Esa chispa se llama curiosidad, y es tan poderosa que puede alterar la forma en que tu cerebro codifica …

🚀FUTURO

The Learning Curve /

Hace un tiempo te hablé de la matriz de confusión: ese cuadrito mágico que nos dice cuántas veces nuestro modelo acierta y cuántas la lía. Hoy toca ir un paso más allá y hablar del trío de métricas más temido (y mal entendido) : Precisión, sensibilidad y F1.

liderazgodelbueno.com /

Tom Cruise, Jason Statham y ese tipo de actores representan un arquetipo de masculinidad un poco de quinto de primaria. Arquetipo, recuerda, prototipo es otra cosa. No, tampoco es tu persona ideal. El caso es que los personajes que representan en el cine estos actores es el de tío duro que se salta las normas para defender a su familia, su barrio o a las élites de Wall Street. Liam Neeson …

Te cuento cómo crear un logotipo y una imagen de marca gracias a la IA y ChatGPT. Además, te hablo de otras herramientas que también son muy efectivas.

Ofrece varios consejos, como este:

Si quieres que ChatGPT se centre en un elemento concreto, abre la imagen y utiliza la herramienta de selección. Esto evitará que el resto de la imagen se vea muy afectada por las modificaciones.

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Storytelling: Arte, Industria y Oficio. /

¿Cómo sería un mundo donde no tuvieras lectores, sino adictos a tu trabajo? ¿Donde tu audiencia no fueran seguidores, sino fans verdaderos dispuestos a comprar todo lo que vendes, a apoyarte incondicionalmente mientras exploras nichos y evolucionas? ¿Qué impacto tendría en tu negocio? Serías muy difícil de comparar, aunque vendieras lo mismo que tu competencia.

🎁 VARIOS

🏷 CONSEJO definitivo PARA PADRES PRIMERIZOS

Por si Papá no está /

¿Sabes por qué se dice la expresión “hablar desde la barrera”? Es la típica imagen del que se sienta en el tendido de la plaza de toros, en su cómodo asiento, se apoya en la barrera y va gritando/aconsejando al torero cómo debe torear mientras este se juega la vida. -Levanta más el brazo. -Hazlo más lentito. Es posible que este personaje no se haya puesto delante de un toro en su vida y pretende …

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Avance CRISPR, ciudadanía por derecho de nacimiento y Rusia insulta a Zelenski

Rusia y Ucrania se insultaron en lugar de sentarse a la mesa de negociación en Estambul. Quizás jugaron con el equipo de la administración Trump, que soñaba aprovechar el viaje de este a Oriente Medio para conseguir un acuerdo de cualquier tipo (y por eso Trump dijo a los periodistas de que era necesaria un encuentro entre él y Putin para avanzar). Encuentra esta historia y tres más en el resumen de hoy.

📌 Sorpresa con la Carta Magna

En los archivos de la Facultad de Derecho de Harvard se ha descubierto una rara Carta Magna original de 1300. Adquirida en 1946 por sólo 27,50 $ (21,70 £), estuvo mal archivada durante décadas y se confundió con una réplica durante mucho tiempo. Ahora se ha confirmado que el pergamino de piel de oveja es uno de los siete únicos originales que se conservan emitidos por el rey Eduardo I aquel año.

Los historiadores británicos descubrieron su importancia tras encontrar en Internet una imagen digital de alta resolución. Utilizaron luz ultravioleta e imágenes espectrales para comparar el texto físico con la imagen digital y verificar su autenticidad. Creen que el documento fue enviado inicialmente al distrito parlamentario de Appleby-in-Westmorland, en Inglaterra, y posteriormente fue adquirido por libreros londinenses a un héroe de guerra de la Real Fuerza Aérea, antes de ser vendido a Harvard.

Firmada por primera vez en 1215 por el rey Juan, la Carta Magna estableció el principio de que nadie -ni siquiera un monarca- está por encima de la ley. La versión de 1300, conocida como la «Confirmación de las Cartas», reafirmó estos derechos y contribuyó a sentar las bases del derecho constitucional, incluido el de EEUU.

📌 Gran avance en la edición genética

Los médicos anunciaron ayer que un tratamiento personalizado de edición genética había curado con éxito a un bebé de una enfermedad genética rara conocida como deficiencia de CPS1. Es la primera vez que se trata con éxito a un paciente de cualquier edad mediante la edición genética CRISPR personalizada.

Aunque el CRISPR, que suele actuar como tijeras moleculares borrando código genético defectuoso (ver análisis en profundidad), ha sido aprobado para tratar enfermedades relativamente comunes como la anemia falciforme y la beta-talasemia, ésta es la primera vez que se utiliza para tratar una enfermedad rara. La deficiencia de CPS1, que deteriora la capacidad del hígado para procesar el amoníaco, afecta aproximadamente a uno de cada 1,3 millones de niños y se asocia a mutaciones específicas en cada paciente. Los médicos utilizaron una forma avanzada de CRISPR conocida como edición de bases, que actúa más como un «corrector ortográfico» de genes y puede sustituir bases individuales por el código correcto (mira el vídeo explicativo).

Los investigadores esperan que este enfoque pueda ampliarse para tratar a millones de pacientes con enfermedades raras o únicas por otros motivos.

📌 Conversaciones Rusia-Ucrania de segundo nivel

El ambiente de ayer no fue el más adecuado para unas conversaciones de paz. Rusia y Ucrania se insultaron (incluyendo las invectivas del ministro de asuntos exteriores ruso) en lugar de sentarse a la mesa, tal como estaba previsto, en Estambul. Quizás jugaron con el equipo de la administración Trump, que soñaba aprovechar el viaje de este a Oriente Medio para conseguir un acuerdo de cualquier tipo (y por eso Trump dijo a los periodistas de que era necesaria un encuentro entre él y Putin para avanzar). Finalmente, los equipos negociadores reanudan hoy el diálogo, aunque Putin no ha aceptado la propuesta de Zelenski de mantener un encuentro cara a cara, y a mandado a representantes “de tercera” (responsables de asuntos culturales).

Lo ocurrido ayer no es ajeno al hecho de que Putin controla los tiempos, lo que juega a favor de los intereses de Rusia. La situación en el campo de batalla no es óptima para el Kremlin, pero tampoco es mala, y todo ello, sumado a la inexperiencia del nuevo equipo que dirige la política exterior estadounidense, hace que no se atisbe un resultado inmediato.

📌 Ciudadanía por derecho de nacimiento

Ayer, el Tribunal Supremo de EEUU parecía indeciso sobre si los tribunales inferiores pueden aplicar medidas cautelares de ámbito nacional a las órdenes presidenciales en lugar de otras más limitadas. El caso tiene su origen en la orden ejecutiva de enero del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que ha sido bloqueada por tres jueces federales de tribunales inferiores de todo el país.

A diferencia de prácticamente la totalidad del resto de países del mundo, la ciudadanía por derecho de nacimiento ofrece plenos derechos legales a cualquier persona nacida en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria o la de sus padres (leer 101). Este ha sido el precedente legal en EEUU desde la aprobación de la 14ª Enmienda en 1868. La administración argumenta que esta práctica no se aplica a los niños nacidos de padres que se encuentran ilegalmente en el país y afirma que incentiva la inmigración no autorizada. Los críticos de la administración afirman que anular esta práctica crearía un grupo de segunda clase de no ciudadanos en Estados Unidos.

Los jueces debatieron si los mandamientos judiciales universales, cuyo uso por los tribunales inferiores ha aumentado significativamente en la última década, podrían sustituirse por demandas colectivas, que requieren un proceso de revisión más riguroso. Se espera una decisión este verano.

📗 Libro de Historia: Celebración de los primeros Premios de la Academia (1929); Finaliza el Levantamiento del Gueto de Varsovia (1943); Nace Janet Jackson (1966); Muere el cómico Andy Kaufman (1984); Muere el creador de los «Teleñecos» Jim Henson (1990); Muere Sammy Davis Jr.

En colaboración con nuestro equipo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🩸 FILOSOFANDO

«Tiene un gran valor poder dar un paso atrás y reírse de uno mismo, de la vida y de las actitudes. La risa te ayuda a ponerlo todo en perspectiva». - Jim Henson

Y una larga cita de Patricia Kaderi:

Por ahora, los artistas que más leo en Substack son:

🌱Álvaro García: Escribe publicaciones de psicología que me encantan, se nota que invierte tiempo y dedicación en cada una de ellas y además incluye siempre bibliografía 💚. Es un Substack de una calidad excepcional.

🦋 Anna Gils: Un rinconcito para los y las lectoras “cozy”, que buscan leer historias dulces, bonitas y llenas de magia y energía positiva. Definitivamente soy una abejita más de su Substack 🐝y me encantaría que más gente se uniese.

♟️ Simón Delmar: Simón es un poeta magnífico, tiene textos que te hacen reflexionar, sabe cómo emocionarte y su técnica descriptiva y narrativa es impecable ✒️. Apuesto a que va a ser un gran escritor de nuestra generación.

rφd⚕: Cuando digo que la poesía está más viva que nunca, me refiero a que hay autores tan creativos y tan interesantes como rφd. La lectura de sus poemas no te va a dejar indiferente, tiene muchísimo potencial y seguramente terminaré tatuándome alguno de sus versos 🐉.

Estas cuatro personas hacen que quiera seguir usando Substack para leer todo lo que publican. Y estoy deseando descubrir a nuevos artistas por aquí.

💊 ¿Nuevo/a? Primeros pasos con Substack

Aprende lo esencial para poner en marcha tu Substack 🚀. En breve, artículos como:

Estas 6 lecciones te ahorrarán semanas de confusión (También son útiles para que los escritores veteranos de Substack las revisen: estas lecciones siguen siendo válidas).

Cómo presentarte y destacar en Substack.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 32.

