Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

Este boletín ha sido posible gracias a la ayuda de N. Benedetta. Además, ella suele publicar en Notas una reseña de casi todos los artículos que aparecen en cada edición, ayudando, en consecuencia, en la difusión de tales posts.

En esta edición: 🧠La culpa, la vergüenza y el altruismo son los (perversos) fundamentos psicológicos del wokismo 🗒️Antes de descartar ESP, lee esto ✍️ Substack para escritoras/es 📒Querido diario: quiero volver a escribir como cuando tenía 13 años 📨La brutal carta de Hemingway a Fitzgerald sobre cómo escribir mejor 🖥️ChatGPT escribe mejor que el 90% de los creadores 🎯De “islas” a “satélites”: mi nueva estrategia de marketing 🗣️Qué tienen en común TED, The Cure y tus próximas presentaciones 📕¿Y si terminar esta novela significa volver a ser la Paola que fracasó? 🏗️Work in progress Maricarmen 👩‍💻🎙️ Tengo el trabajo más bonito del mundo 🪄Personajes con alma y más sobre Héroes de Dracowood 😰Ser mujer es vivir con miedo 🎶La sinfonía de la bestia: réquiem de un canto inconcluso 🙈La importancia de salir de la sombra.

Y mucho, mucho más.

🎁 Si estás suscrito al Diario, puedes todavía tener esta formación gratis de Víctor Millán: Sorteo este Viernes

Además, con estos Bonus Exclusivos que ya nadie puede recibir, sólo el suscriptor del Diario de Substack que sea agraciado:

El sorteo de la magnífica formación de Víctor Millán (de Escribe PRO) coincidirá con los últimos 3 números del resultado del Cuponazo de la ONCE (España) de este viernes.

Si pensabas suscribirte al Diario, ahora es el momento.

Se sorteará entre todos los suscritos antes de las 10 de la noche del viernes (hora española).

El proceso de elección está en este artículo del Diario. Se anunciará al ganador.

Para más información, la web oficial de esta formación está aquí.

Nota: Si tienes un producto que, tras tus experiencias con los usuarios de Substack, creas que puede interesar de verdad a los lectores, háznoslo saber en comentarios, por favor. Debe incluir alguna ventaja exclusiva para nuestros lectores.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Algunas veces rescatamos historias que no fueron publicadas ayer, ni esta semana, ni siquiera durante el último mes. Historias que fueron producidas en una época en que no existía el Diario, historias que resisten el paso del tiempo, historias que merecen ser leídas otra vez. Por eso hemos rescatado algunas, y en esta ocasión tenemos el honor de presentar la siguiente:

Renata, Lo que no digo en voz alta/

Son las 8 de la noche y salgo de mi casa para encontrarme con unas amigas en un bar por acá cerca. Mi mamá me pide que avise cuando llego. Le digo que sí con una sonrisa, pero por dentro algo se quiebra: pienso en todas las que no llegaron. Camino con el paso acelerado, sola. Las luces de la calle no iluminan del todo bien y empiezo a sentir que alguien me sigue. Me doy vuelta, nadie. Me doy vuelta mínimo unas cinco veces más hasta que llego. Llegué. Suspiro. Le aviso a mi mamá. …

También es gran historia, publicada ayer:

Sergio Parra, Sapienciología /

En su artículo “La culpa, la vergüenza y el altruismo”, Sergio Parra explora cómo estas emociones, fundamentales en la evolución humana, pueden ser manipuladas en contextos sociales actuales:

Imaginemos que realizamos un travesía por diversos paisajes del pensamiento, como si cada modelo fuera una tierra con sus propias leyes, su clima intelectual y su geografía conceptual. Hemos surcado mapas cronológicos, donde el tiempo no se percibe como una simple línea continua, sino como un conjunto de bloques, ventanas y umbrales que delimitan lo posible y lo probable. Nos hemos detenido también en retratos de personalidad, modelados como arquetipos: figuras universales que condensan tendencias humanas y nos permiten reconocer patrones en la complejidad del comportamiento. Más adelante, hemos ensayado diferentes posturas frente a la toma de decisiones, encarnadas en doctrinas: marcos normativos o estratégicos que orientan nuestras elecciones en escenarios de incertidumbre.

Continúa explicando que “hemos abierto la caja de herramientas de nuestra mirada”, sobre “cómo construimos y utilizamos esos modelos mentales” con las que “damos forma a la realidad.”

Pero también podríamos adentrarnos en una selva más espesa, menos cartografiada: los modelos de historias. Y no hablamos aquí de cuentos ni anécdotas, sino de estructuras narrativas profundas que acuñan la percepción de lo que es posible, justo o inevitable. Son relatos que, más que describir la realidad, la preconfiguran. Si los modelos mentales convencionales actúan como plantillas, las historias profundas son como semillas: contienen un patrón, sí, pero su crecimiento depende del terreno, del clima y del tiempo. Afloran, se transforman y, en ocasiones, mutan por completo.

Además:

Mientras que un modelo mental puede entenderse como una maqueta: una representación simplificada, portátil, reutilizable de situaciones que comparten una lógica interna reconocible, una historia profunda es más bien un teatro en marcha. No parte de un guion cerrado, sino de una improvisación continua que se despliega en el acto de vivir. No explica el mundo con fórmulas, sino con sentido. Estos modelos de historias son, en última instancia, lo más parecido a un espejo en movimiento: no nos reflejan tal como somos, sino tal como creemos que podríamos ser. Y ese matiz lo cambia todo.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

📑 ¿Buena Experiencia de Usuario en Substack? ¿En Serio?

Ayer, en una nota, Manuel Algara escribió:

“A mi me da igual lo que digáis. La navegación por substack es un infierno. Según por donde entres ves el cross-post o no, puedes guardar el post para más tarde o no. Según por donde es un enlace entendible para el humano, según por donde es una URL con números para substack…. No sé, o yo soy imbécil (no lo descarto) o les queda mucho que mejorar en facilidad de uso.”

Raúl Calderón le dijo que supone “que prefieren sacrificar la facilidad de uso que las funcionalidades.”

David Roberto le contestó parcialmente:

Lo de las urls es a propósito, para que no salgamos de su ecosistema, y todos los links (con su SEO) no van a nuestro subdominio, sino a Substack.

Este último es un punto importante, del que ya hablamos -en parte- en este Diario.

Es curioso que Manuel, que sabe de tecnología, diga esto, porque precisamente un ingeniero también me dijo que era una app “muy difícil”. (Otras personas se han quejado, pero no les he preguntado si tenían muchos conocimientos en tecnología).

Y es curioso, porque es un desarrollo liderado por ingenieros, como intentaré explicar aquí. Y lo es que siga teniendo tantos problemas evidentes en sus características básicas que ignoran las mejores prácticas y los principios de diseño centrado en el usuario que rigen los productos de software, incluidas las áreas fundamentales de «centralidad del usuario, coherencia, jerarquía, contexto, control del usuario, accesibilidad y usabilidad». Sobre todo, teniendo en cuenta los millones de usuarios que tiene.

¿Cuáles son las razones por las que Substack ha decidido adoptar un enfoque basado en la ingeniería en lugar de uno basado en el usuario?

Como señala también Raúl, por su crecimiento, Substack ha tenido que priorizar la hoja de ruta del producto. Pero no se entiende (y no soy el único que opina esto) que lo haya hecho a expensas de los flujos de trabajo esenciales de la experiencia del usuario.

Hay muchos aspectos en su UX que parecen decir que el objetivo de Substack es alejar a los lectores y escritores que llegan por primera vez. Voy a señalar algunos, con sus características y procesos.

Complejo proceso de inicio de sesión y definiciones de la página de inicio.

Un nuevo usuario ve una página de configuración kilométrica que resulta inexplicable para alguien que no conoce Substack. Parece que Substack quiere que el usuario «configure» todo antes de que pueda leer o escribir. Un nuevo escritor puede no haber decidido sus opciones de ir a pago o no, sobre lo que deben decir sus correos electrónicos de introducción a los miembros gratuitos, de pago y fundadores. En cualquier caso, estos ajustes tienen texto por defecto, así que ¿para qué volver a dar tareas a un nuevo usuario? ¿No es mejor que rijan los ajustes por defecto hasta que el usuario esté más familiarizado con la plataforma? No se distingue entre lectores ocasionales, escritores novatos y escritores profesionales. Se trata a todos por igual, y no ve Substack que los lectores tienen necesidades diferentes a las de los autores. Durante el proceso de inicio de sesión, Substack debería permitir al usuario elegir un rol -lector, escritor- y sugerirlo 3-5 temas para que elija, y luego configura una página de introducción -¡ no la configuración! - para un saludo amistoso. Ahora mismo, la página de bienvenida está configurada para los escritores, y el acceso de los lectores se realiza a través de una barra de menú desplegable (no intuitiva) con la primera opción de ¡conseguir la App! Hay un botón «Empezar a escribir», pero no «Empezar a leer», aunque el texto de invitación dice «escritores y lectores». Así que el mensaje sugiere que ambos tipos de usuarios tienen que «Crear tu substacks».

En lugar de adoptar fácilmente una plataforma y empezar a utilizarla, los usuarios, especialmente los lectores, se ven atrapados en una zona de decisión de ajustes que realmente podría dejarse para más adelante, para cuando el usuario esté preparado para publicar y captar suscriptores. Incluso entonces, los ajustes son modificables.

Nuevos inicios de sesión de lector: Complejos y poco amigables

Supongamos que un lector persiste, o es amigo del escritor. Sigue encontrándose con una mala experiencia de usuario. Por ejemplo:

Sobrecarga de decisiones: La primera ventana es de nuevo una ventana de «decisión». No hay una ventana de inicio de sesión inmediata sin la posibilidad de utilizar otras redes sociales existentes o los inicios de sesión de Google que ahora son una parte estándar de las inscripciones en línea. Si alguien acaba de buscar a un escritor, ni siquiera sabe bajo qué etiqueta está el escritor: si es cultura, negocios, tecnología...

Nota: Si un usuario simplemente hace clic fuera de la ventana emergente, puede saltarse todo el proceso y no inscribirse nunca (usuario perdido). Pero la impresión del menú emergente (sin que se ofrezca la opción de cerrar con una «X») es la de estar obligado a seguir el proceso.

Seleccionar temas, anular la selección de publicaciones, proporcionar un nombre de prueba y un ID de correo electrónico, conocer la pestaña «Inicio» (en realidad, ¿debería importarle?), y ser empujado a enviar una «Nota» (¿por qué, para qué?) antes de que finalmente sea conducido a una página en la que puede simplemente “navegar” y «leer» en paz, significa que se necesitan un total de once pasos para completar una suscripción.

Suscripciones predeterminadas no deseadas: La segunda información que se presenta al usuario es que, por defecto, se le suscribe a siete publicaciones desconocidas basadas en una selección aleatoria de una categoría (en realidad, no tan aleatoria, curiosamente muchos boletines son los que más dinero dan a ganar a Substack). El usuario tiene que decidir, una vez más, encontrar la opción de deseleccionar todo, y si pulsa «Continuar», que la plataforma cuenta como comportamiento por defecto, el usuario se verá inundado por siete o más correos electrónicos no deseados en su bandeja de entrada. Desde luego, no creo que, hasta que descubra cómo borrarlos, los lea alguna vez (me parece una forma torpe de inflar las cifras que utiliza Substack). Este enfoque de marketing a la antigua usanza resulta desagradable, sobre todo cuando en otros sitios web te tratan de forma más sutil.

Nota: A los usuarios no se les muestra la información de que van a recibir correos electrónicos de las siete publicaciones hasta que finalmente terminan y no tienen forma de anular la selección, o de darse de baja. No se les informa de cómo darse de baja tampoco - pero pueden hacerlo desde gmail, por ejemplo, lo cual no deja en buen lugar a los 7 boletines, precisamente.

Falta el botón «Registrarse» en substacks.com: ¿Por qué no hay un botón «Registrarse» en la página de inicio en lugar de un «Iniciar sesión»? Para llegar al botón “Regístrate” en la web se necesitan 2 pasos. Pero si simplemente seleccionas «Descubrir» en la página de inicio, saltándote todos los pasos anteriores, puedes llegar al botón «Registrarse». [Por supuesto, todavía tienes que seguir los mismos pasos descritos anteriormente antes de poder registrarte]. ¿Se supone que todos los usuarios se registrarán a través de la aplicación?

Cada paso requiere la paciencia del usuario, y esto incluso antes de que se haya inscrito a un solo autor.

Los lectores pueden inscribirse si vienen por un escritor famoso o una persona influyente de Instagram, pero esto se salta todas las buenas prácticas conocidas para ofrecer la mejor experiencia de usuario al resto de lectores que, de otro modo, podrían explorar el talento de la plataforma.

Hay otros aspectos importantes, como malas opciones de navegación, errores, o las cuestiones de privacidad, etc, pero esta sección se está haciendo muy larga. Continuaremos la semana que viene.

📚¿Cuántos Autores debería tener cada Revista Colaborativa?

Dado el alto número de solicitudes para ser autor en las revistas colaborativas de Alternativas, hemos tenido que aumentar el número de tales revistas. Creemos que, con las nuevas ventajas que estamos planificando (corrección profesional, ilustración y publicación en libro de los artículos más populares) tendremos más autores interesados. Por ello, y porque gestionar demasiadas revistas aumenta mucho la complejidad de esta iniciativa, tendremos que establecer una lista de espera.

Sin embargo, y ante este problema (no dejar tantos autores fuera), se me ha ocurrido que quizás pudiéramos duplicar el número de autores por revista.

Me explico. La idea base es que no podemos llenar la bandeja de entrada del lector, y que lo máximo sería un email diario. Así que se estableció un límite por autor ordinario (el esporádico tiene su propio límite) por mes:

Puede publicar hasta 4 post en la web de la publicación.

Uno de ellos puede y debe ser por email también (se supone que el mejor para el autor).

Esto, junto a que lo sábados no publicamos, reservar un día para los autores puntuales, etc, significaba que cada revista podría tener uno 20 autores ordinarios (miembros).

Pero, como se ve, el límite está en el envío por email, no en la web. Por ejemplo, The Atlantic es una revista que publica 6-7 artículos diarios en la web. En nuestro caso, como máximo, sería 80 al mes, unos 3 al día.

Entonces, ¿y si cambiamos los límites para poder dar más acogida a más autores? Es decir, cada autor, cada mes:

Puede publicar hasta 4 post en la web de la publicación. Esto no cambia.

Uno de ellos puede y debe ser por email también (se supone que el mejor para el autor) pero sólo cada dos meses.

Es decir, el autor tendría la misma visibilidad en el app de Substack y en Notas, pero sólo puede publicar por email una vez cada 2 meses, permitiendo que podamos duplicar el número de autores por publicación, con sus ventajas (mejor selección para el lector, menor complejidad para el proyecto, etc).

Me gustaría conocer vuestra opinión inicial, como autores potenciales de las revistas colaborativas, o sólo como lectores:

Importante: Las novedades sobre conversión a formato libro, corrección profesional de los artículos, etc., se enviarán por email a los suscritos a Alternativas. Si quieres escribir pronto, quizás a medio plazo, o te interesa el tema, suscríbete a la publicación donde se explicará las novedades acerca de la iniciativa aquí:

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Decidirse a invertir tiempo, energía (¡y dinero, claro!) en un curso, por mucho que te atraiga, genera un runrún de preguntas internas. A mí me llegan del orden de tres ofertas irresistibles al correo cada semana y la verdad es que resisto la mayoría. Así que cero drama si decides que ESP no es para ti.

Pilar N. Colorado, Escribe y Publica /

Hace unos días, en un curso sobre e-mail marketing para escritoras, a cargo de José de la Rosa, , surgió la inevitable comparación de un gestor de correos, tal y como lo conocemos, con Substack. De ahí, esta breve explicación para mis compañeras, que hago extensible a cualquier persona interesada. No es mi intención meterme en aspectos técnicos, solo quiero tratar los pros y contras de esta herramienta

Luli Borroni, Escriviviendo...✨ /

No pensaba en si lo que escribía era bueno. Ni en si gustaba. Ni en si le iba a gustar a Google. Ni en si había puesto las keywords. Ni en si iban a pensar que lo había escrito con IA. Ni en si alguien me iba a decir «esto es un cliché» o «este personaje no tiene arco».

Yo escribía porque se me había ocurrido una historia de un dragón con crisis existencial y una niña que hablaba con los espejos. Y ya está.

Lo escribía. Sin filtro. Sin estructura. Sin miedo.

Álvaro García, Jardín Mental 🌱💭 /

Tras publicar su novela Tender is the Night en 1934, F. Scott Fitzgerald pidió a su buen amigo Ernest Hemingway una opinión honesta acerca de la obra.

Y Hemingway le dio una opinión brutalmente honesta.

Su carta, incluida en Ernest Hemingway Selected Letters 1917-1961, es un tesoro muy poco conocido lleno de consejos atemporales para cualquier escritor. Si escribes, si luchas con la página en blanco o si dudas de tu habilidad, presta atención.

Vamos a analizar las lecciones de Hemingway punto por punto.

🚀FUTURO

Dito Ferrer, Storytelling: Arte, Industria y Oficio. /

El otro día leí esta frase sobre la IA: “” Me pareció atrevida, superficial. Me insultó. Después, lo pensé mejor. Es cierta. ¿Por qué tanto entusiasmo para que escriba nuestros textos, solo por ahorrar tiempo? No me parece. He entrenado a mi IA para que replique mi estilo de escritura y ha generado textos que, aunque robóticos, generan más interés que muchos de los que leo en LinkedIn a diario.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Daniel, The Learning Curve /

En el último episodio de “Cuaderno de Bitácora” hablé sobre cómo estaba afrontando el caos de publicar a diario en mil plataformas, y de la decisión de cambiar a una metodología mucho más sostenible. ¿Cuál era el problema? Hasta ahora, cada mañana abría Substack, Twitter, LinkedIn, YouTube… y publicaba lo que se me ocurría o en lo que había estado trabajando. El resultado:

Está todo mal /

La semana pasada te hablaba de los proyectos paralelos . De cómo, en medio del caos diario, a veces una idea pequeña crece hasta convertirse en algo importante. Algo que tira de ti. Algo que se pone serio. Hoy quiero contarte cómo uno de esos proyectos ha marcado mi vida profesional y por qué ahora ha dado un paso más. Verás, la primera vez que hablé en público fue en 2º de BUP, lo que ahora vien

🎁 VARIOS

Paola C. Álvarez, Con alma de escritora /

Llevo años intentando terminar una novela. No sé bien si es por mi decepción con lo que triunfa hoy en día en ficción romántica, aunque no es una tendencia nueva, ese así desde hace once años, o porque es muy desmotivador ver a autoras y autores que no se toman la literatura en serio, bien porque escriben novelas completas con IA sin ningún pudor o porque no se preocupan lo más mínimo por present

liderazgodelbueno.com /

Te voy a contar una cosa importante lo primero y otra más importante después. Lo importante: todos somos como DiCaprio en Atrápame si puedes. Catch me if you can. Supongo que en algún lugar de América del Sur el título era Ladrón de mil caras, o algo así. Venga, haciendo amigos al otro lado del charco. Repito, todos somos un poco como DiCaprio en esa peli. ¿Jóvenes y guapos?

Sarabel Ramos, Tinta y hechizos para escritores /

Sarabel Ramos aquí trae “nuevos temas que iluminarán tu sendero como creador de historias:”

Francina, Viaje y epílogo

No todas las bestias son necesariamente monstruos horribles que habitan planetas oscuros y lejanos. Quizás vivan más cerca de lo que se cree. Quizás, la bestia seas vos.

Una bestia posee táctica y estrategia: se acerca lento para observar detenidamente. Percibe el aroma encantador de su presa convirtiéndola en su nuevo objetivo, su flamante capricho, una próxima deidad que debe desterrar de la Tierra, casi como un castigo griego.

Cristina Hontanilla, Escribir porque sí

Hace unas semanas empecé el libro —o manual, más bien— El camino del artista, de Julia Cameron. La lectura conlleva un programa de 12 semanas que, he de reconocer, ya probó una vez antes y no lo culminé. Es un libro referente entre artistas y creativos de todas las disciplinas que recomienda todo el mundo. Sin embargo, en mi primera lectura abandoné y cuando Geeknifer propuso por aquí hacerlo en grupo y bajo su guía, no me lo pensé 🫶. Tenemos un grupo de Whatsapp y los domingos por la tarde (en España, porque para los del otro lado del charco es por la mañana), nos reunimos. Hemos creado un pequeño círculo de apoyo creativo en el que compartimos avances, dudas, resistencia y entusiasmo en nuestro camino como artistas.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Resumen Semanal

📌 Como ya ha hecho otras veces, Ignacio Sainz de Medrano (de Breiquin Nius ) ofrece un resumen de la semana, en su particular humor:

Elon Musk anuncia, con los pantalones mojados, que abandona la Casa Blanca y que su etapa política ha terminado. “El que se acuesta con niños, meado se levanta”, ha declarado. Donald Trump ha comentado, por su parte, que “el que se acuesta con niños, meado se levanta”. La fiscalía de protección de menores española ya está actuando de oficio ante las sospechas que han levantado estas declaraciones.

Un juez anula los aranceles de Donald Trump y el Presidente le culpa del fracaso de las negociaciones de paz en Ucrania. “Ya sé que no tiene nada que ver, pero yo necesito echarle la culpa a alguien”, comentó.

Se inaugura el primer resort en Gaza, y el ejército israelí lo bombardea por error a la media hora. “Pensábamos que, de alguna manera, los palestinos habían conseguido tener electricidad”, declararon “off the record” fuentes de la inteligencia israelí. A Donald Trump las ruinas del complejo turístico le han parecido, en cualquier caso, “MUY BELLAS Y MUY HERMOSAS”

La luz se va en el sur de Francia durante unas horas y Pedro Sánchez no ha sido. “Qué alivio, ya pensaba que era culpa mía”, ha declarado. Aunque, por si acaso, el PP ya le ha convocado una manifestación en Madrid el 8 de junio, los ciudadanos de Cannes se plantean pedirle que intervenga para que haya más cortes de luz en la ciudad durante los días de celebración del festival de cine. “Es un coñazo, nos quitaría un peso de encima”, han declarado.

Emmanuel Macron anuncia que votará a Marine Le Pen tras recibir un bofetón de su mujer . “Me da igual que esté inhabilitada, eso lo podemos arreglar. Tenías razón, Marine: el movimiento woke ha ido demasiado lejos, y Francia necesita volver a las esencias”. Pedro Sánchez ha insistido en que él no tiene nada que ver: “bastante tengo yo ya con mi familia”.

El novio de Díaz Ayuso declara ante el Supremo que no sabe si es el novio de Díaz Ayuso. “Yo llevo diciendo muchas cosas desde hace mucho tiempo por consejo de mi abogado, y estoy un poco mareado”, declaró Alberto González Amador tras ser procesado por presunto fraude fiscal y falsificación documental por un juzgado de Madrid.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🎧 👨‍💻🎙️ Tengo el trabajo más bonito del mundo

Jorge Bosch Alés, 👨‍💻👩‍💻 Cosas de Freelance /

Dice Jorge Bosch Alés que el “capítulo de hoy es tan especial que nos hemos saltado nuestra regla sagrada”. Pero lo interesante es cómo explica que algunas cosas no le salen tanto a cuenta, pero le “dan subidón” (como ayudar a los demás). Y estamos totalmente de acuerdo.

Proponed alguno más que a todos nos pueda gustar.

🩸 FILOSOFANDO

«Escribir no es necesariamente algo de lo que avergonzarse, pero hazlo en privado y lávate las manos después». - Franz Kafka

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

