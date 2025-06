☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

En esta edición: 🤖Pepe: el robot que quería vestirse a la moda 👴¿Cómo Sabemos Cuándo es el Momento de Dejar de Vivir Solos? 🪶Cómo un Persa del Siglo IX Puso Nombre a la Era Digital 🦞Como el grito sordo de Al Pacino 🏆Por qué los casos de éxito son el activo más valioso de tu negocio B2B 👩Somos como Ricitos de Oro 🏡Neuroarquitectura: Cómo el espacio moldea tu mente 📺La televisión encendida sin nadie mirarla 👾Cómo utiliza la IA cada generación 💬El Círculo Vicioso de la Jerga de la IA 📰La movida de tener una newsletter 👾El Prompt Maestro que Genera Prompts de IA de Nivel Experto para Tus Textos, con Ejemplos 💵¿Qué está Frenando los Mercados de Servicios Online? Cómo esto Creará algunas de las Empresas más Grandes del Mundo 💼¿Cuál es el Problema de una Trayectoria Profesional Generalista? El Especialista frente al Generalista y cómo Orientar el Crecimiento Profesional 📈Dashboard SEO gratuito 🥗Cómo saber si algo es saludable 📜 El Marco de Elad Gil para detectar Mercados Multimillonarios antes de que parezcan Grandes 💌Cómo mantener la motivación para escribir un libro romántico 🧠Internet acabó con los Productos de Uso General. La IA los Recuperará 🏨Tu reserva de hotel ha sido cancelada

Y mucho, mucho más.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LA GRAN HISTORIA

aprendiendoIA/

Nos ha encantado cómo el autor convirtió un tema técnico en una historia entretenida y didáctica. Pepe, el robot fashionista, hace que el aprendizaje automático sea accesible, divertido y con estilo:

Conoce a XRTE2000i-654v5, un sistema de inteligencia artificial de última generación diseñado para la selección e implementación autónoma de vestimenta... o como preferimos llamarlo, Pepe (que según el departamento de Marketing significa Pattern Evaluation Protocol Entity. Sí, alguien se esforzó demasiado para que el acrónimo funcionara 😉) ¿Por qué Pepe? Bueno, intenta decir XRTE2000i-654v5 tres veces seguidas cuando necesitas explicarle que la ropa interior va DEBAJO del pantalón. Verás, Pepe tiene una sola misión en la vida: aprender a vestirse con estilo. No está tratando de curar enfermedades, resolver el cambio climático, ni siquiera optimizar algoritmos de redes sociales. Sólo moda. Y se toma esta misión MUY en serio. Tan en serio que desde el primer día comenzó a documentar su progreso en un diario digital:

Aquí nos enseña la importancia de la retroalimentación. Ingenioso y encantador:

[Del diario de Pepe] Día 1, Hora 0: Yo, XRTE2000i-654v5, he sido asignado a la crucial misión de dominar la moda humana. El análisis inicial sugiere que esta tarea es significativamente más compleja de lo anticipado. Por ejemplo ¿por qué los humanos insisten en que el negro combina con todo pero luego se quejan cuando uso negro con negro con negro? La lógica humana es confusa.

Enseñarle moda a un robot podría sonar como el inicio de un chiste, pero en realidad muestra algo interesante sobre cómo aprenden las máquinas. No podemos simplemente programar a Pepe con un conjunto de reglas como: SI temperatura < 15°C ENTONCES usar_casaca

SI evento = "boda" ENTONCES usar_traje

SI ubicación = "playa" ENTONCES usar_ropa_de_baño La vida (y la moda) es mucho más compleja que eso. ¿Qué tal si es una boda en la playa? ¿Qué pasa si la casaca no combina con los zapatos? ¿Y si... bueno, ya entiendes la idea. Necesitamos que Pepe aprenda como lo hacemos nosotros: a través de la observación, prueba y error, y retroalimentación. Mucha retroalimentación.

Incluso la Inteligencia Artificial requiere de su tiempo para poder implementar las habilidades que precisa para ofrecer un servicio a la altura de las expectativas:

[Del diario de Pepe] Día 1, Hora 6: Después de analizar 147,293 imágenes de humanos vestidos, he realizado mi primer intento de selección de atuendo. La retroalimentación fue... inesperada. Según mis sensores, la risa humana alcanzó 82 decibeles cuando salí usando tres sombreros y ambas piernas en la misma pierna del pantalón. El análisis estadístico sugiere que esta no era la respuesta deseada.

Como cualquier principiante en aprendizaje automático, Pepe comenzó con datos puros, muchos datos. Revistas de moda, publicaciones en redes sociales, fotos de estilo urbano, desfiles de moda e incluso álbumes familiares aleatorios de Facebook (mis disculpas a todas esas personas que no saben que sus fotos de vacaciones ahora son parte de un conjunto de datos de entrenamiento de IA).

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

¿Se ha Estancado el Crecimiento de tu Newslstter? Una Guía contra el “Bornout” escribiendo Boletines

Ayer, Clara Siem comentó lo siguiente:

En las últimas semanas/par de meses mi newsletter se ha estancado en su crecimiento de una manera bastante bestia, pasando de una media de 10-20 nuevos suscriptores al mes, a 2 o 3. Sin que yo haya cambiado en nada el enfoque ni el formato de mis cartas. Básicamente he dejado de crecer. Y ando con la mosca detrás de la oreja con Substack. ¿Qué está pasando? ¿Han cambiado el algoritmo de forma que invisibiliza (aún más) a los autores “pequeños”? ¿Alguien sabe algo?

Clara se pregunta si este cambio que ver con el cambio en la manera en que se presentan las newsletters en la bandeja de entrada de la app, y que señalaba en una note de hace un par de meses.

En ella observaba: 👇

¿os habéis dado cuenta de que Substack ha añadido una pestaña para elegir cómo se nos muestran las cartas de las newsletters a las que estamos suscritos? Podemos elegir entre que nos muestre las cartas en orden cronológico como hasta ahora (las más recientes primero), o en base al orden que el Sacrosanto Algoritmo decida. Y ojo, porque el criterio que viene activado por defecto es el llamado “prioridad” (el orden que elige el algoritmo).

No es la única. En comentarios, muchos dijeron que le pasó lo mismo.

Una observación interesante fue la de Javier Discorde:

Lo que yo tengo entendido es que Substack se está expandiendo, está creciendo en usuarios, hay muchas más publicaciones y “saturación”, más “competencia”. Y seguramente está favoreciendo a los grandes autores, ya que les interesa un modelo de negocio donde haya pagos. Una de las consecuencias puede ser lo que has observado. Lo que he notado es que hay más actividad, más “ruido”, pero la calidad es menor. También he observado a personas siendo más selectivas con sus suscripciones, dado que hay “demasiadas” y ven que no dan abasto leyendo. Habrá que tener paciencia y ver si esos cambios resultan siendo beneficiosos en el futuro.

¿Qué dicen los expertos?

Ana Calin observa que:

Este crecimiento más lento significa que tus suscriptores están realmente interesados, lo que los hace mucho más comprometidos. La calidad es más importante que la cantidad, siempre. Mi consejo: Céntrate en ser constante y activo en tu nicho. Tu público crecerá.

(Este texto está bajo un muro de pago, me ha costado conseguir la información)

Wes Pearce habla de la «meseta de los 500 suscriptores», una “barrera de crecimiento que acaba silenciosamente con la mayoría de las newsletters antes de que alcancen su potencial.” Dice que ha leído estadísticas que muestran que la mayoría de los escritores abandonan entre las semanas 14 y 16.

La razón es que:

Esos primeros cientos de suscriptores provienen de una fuente muy específica: tu red existente. Amigos, familiares, colegas, seguidores en redes sociales que ya te conocen y confían en ti. Estas son las personas que se suscriben porque te conocen, no necesariamente porque les apasione el tema de tu newsletter.

El siguiente nivel es “convencer a completos desconocidos de que te den su dirección de correo electrónico”, un auténtico muro. “Las estrategias que te llevaron a los 500 suscriptores simplemente no funcionan para llegar a los 5000.”

Además, suele coincidir en que la novedad ha disminuido: “El trabajo se ha convertido en una rutina, pero los resultados se han estancado.”

¿Y si estás intentando monetizar? Este estancamiento es aún más devastador. Porque 500 suscriptores suelen traducirse en unos 25-50 suscriptores de pago, lo que no es suficiente para justificar la inversión de tiempo.

Nota mía: Las tasas de conversión de gratuito a de pago varían enormemente en función de las diferentes categorías, subcategorías y temas. Tradicionalmente, la conversión de una newsletter sobre inversiones a una de pago es mucho mayor que en otros temas.

Wes sostiene que “la promoción manual tiene un límite”, que no hay horas suficientes para llegar más allá: “no puedes promocionarte y trabajar sin descanso o acabarás agotado.”

Wes dedicaba mucho más tiempo a la promoción que a escribir:

Lo que más me gustaba, …, estaba quedando relegado por la interminable rutina de la promoción. Este enfoque no solo es ineficaz, sino que es la receta perfecta para el agotamiento del creador. … Cuando estás agotado, tu escritura se resiente. Cuando tu escritura se resiente, los resultados disminuyen. Cuando los resultados disminuyen, la motivación cae en picado. Es un círculo vicioso que empuja incluso a los escritores más comprometidos a abandonar.

Entonces, ¿cuál es la solución? Imagino que lo habéis imaginado: Algún sistema. Wes propone una combinación de 3:

Los “artículos completos y atemporales diseñados específicamente para atraer nuevos suscriptores a largo plazo”, una vez al mes. En realidad, esto se ha hecho en los blogs durante años.

Usar el sistema de recomendaciones de Substack. Esto lo dice mucha gente experta, como Veronica Llorca-Smith. Sin embargo, últimamente, parece -como señala Marcos F. Polo, ya no tiene el efecto que tenían antes. Incluso Russell ha documentado su relativa “crisis”.

Una «red de automatización multiplataforma», un “sistema de herramientas, plantillas y activadores que promociona automáticamente mi contenido en múltiples canales sin necesidad” de la participación activa de Wes. Una automatización, vaya.

Si esto último te parece un poco ambiguo, es porque lo es. Y, como seguramente has imaginado, Wes vende algún tipo de formación para aplicar todo esto. En efecto, un workshop.

Quisiera añadir que, para Michael Spencer, aunque las recomendaciones de Substack en sí mismas no te envían lectores de la más alta calidad —son secundarias y, a menudo, ni siquiera saben que se han suscrito a tu newsletter—, la dinámica de la plataforma hace que sean una especie de alternativa a los backlinks (eso que era tan importante en el SEO de Google). Las recomendaciones a tu newsletter aumentan orgánicamente cuanto más tiempo llevas en ella, y cuanto más alto aparezcas en las «tablas de clasificación», más probabilidades tendrás de destacar entre tus compañeros de tu nicho. No solo en la categoría, sino en la subcategoría.

Por lo tanto, el número de newsletters que te recomiendan es una de las métricas de vanidad más importantes y es más importante que el tamaño de tu lista, porque cada categoría y nicho en Substack tiene su propia dinámica de tamaño de lista de referencia. Así, tener 10.000 lectores en un Substack de literatura es como tener 100.000 lectores en un Substack de tecnología.

Finalmente, Matt Giaro sostiene que las razones por las que tu Substack no crece son las siguientes:

Estás intentando monetizar demasiado pronto. En eso coincide parcialmente con Wes.

No estás escribiendo sobre un problema doloroso. Algo en lo que Matt insiste siempre. Pero, bajo mi punto de vista, no todo tienen que ser problemas y “cambios”.

Estás disperso. “Si quieres que tu Substack crezca, elige un tema claro. No cinco. Ni tres. Uno”. Esto significa que tienes que escribir “sobre el mismo problema, desde cien ángulos diferentes.”

No entiendes las reglas de la plataforma. “¿Quieres crecer? Dedica 15 minutos al día a leer las notas, responder con tus opiniones sinceras y dejar comentarios significativos en las publicaciones que te gusten. Publicar sin interactuar = 0, amigo.”

Tu cerebro está destruyendo silenciosamente tu crecimiento. Básicamente, defiende que hay que investigar poco y publicar mucho, mejor si es diario.

Hay que decir que Matt, al menos en este artículo, no está vendiendo nada.

A ti, ¿te ha servido alguno de estos consejos?

En mi caso, no sólo para reafirmarme que esto es un proyecto a largo plazo y apreciar las causas que expone Wes (no tanto sus soluciones); también que esto varía mucho de un boletín (y su tema a otro). Por ejemplo, algunos nichos en español ahora mismo “están explotando” en popularidad, con más de 1.000 suscriptores nuevos al mes. En 3 meses, pueden ser otros.

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante (como ha hecho Pablo más abajo con su artículo), o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores.

Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

A FONDO

..👴¿Cómo Sabemos Cuándo es el Momento de Dejar de Vivir Solos?

Estilo /

¿Esperamos hasta sufrir un derrame cerebral o rompernos la cadera? Por: Sue Fagalde Lick , escritora. El otro día, mientras daba un paseo, algo me empujó hacia la casa de Shirley. Cuando me la encontré en la biblioteca hace un tiempo, me dijo que se mudaba a una residencia asistida en el valle de Willamette.

Pensé que ya se habría ido. Cuando vi a alguien moviéndose en la sala de estar, parcialmente desmontada, decidí presentarme a mis nuevos vecinos.

Pero Shirley todavía estaba allí. Con más de ochenta años, pelo rojo y paso inestable, me invitó a entrar en su cálida sala de estar. Mientras me acomodaba en un sillón de cuero, ella miró a su alrededor, una de las primeras casas construidas en el barrio. «No quiero irme. Me encanta mi casa». Le costaba encontrar las palabras. «Tengo que recibir cuidados. Sé que he esperado demasiado».

Filosofía del Algoritmo/

Sobre este artículo, su autor Pol MB explica sobre este artículo:

Mi intención es reflexionar sobre la paradoja del “vacío” (el cero), su simbolismo y cómo, en la Edad Media, la transmisión del conocimiento transformó sistemas tradicionales. La narrativa subraya la asombrosa vigencia de aquella búsqueda de orden y abstracción: lo que para muchos podría ser la nada, fue para Al‑Juarismi un instrumento revolucionario para estructurar el mundo. El principal objetivo es enfatizar el poder duradero de la enseñanza compartida.

Cerebro & Corazón /

Los monstruos son inmortales como las langostas. Quizás solo se van cuando te los comes antes de que te coman ellos a ti. Las primeras veces ni siquiera podías verlos, podían aparecer si no te callas, si no comes, si nos duermes, si no haces los deberes… y, aun así, a veces, venían. Hay a quienes la valentía les acompañó como actitud y no alegato.

Mistakes happen/

Cuando ves un caso de éxito bien presentado, con datos potentes, narrativa cuidada y diseño impecable, probablemente pienses: “qué bien lo cuentan estos”.

Pero detrás de ese resultado final hay un proceso largo, exigente y muchas veces invisible que implica a toda la organización.

Hoy quiero contarte el “behind the scenes” de un caso muy especial: Las Tijeras Mágicas, un proyecto que publicamos recientemente en Product Hackers y que representa exactamente lo que debería ser un caso de éxito B2B cuando se hace en serio.

Solo sé escribir /

Cuando era pequeña y leía el cuento de los Tres Osos, Ricitos de Oro me caía fatal. Primero, porque le ponía pegas a todo (excepto a la sopa y la cama del pequeño osezno) Segundo, porque pensaba que le echaba mucho morro entrando en casa ajena a comerse la sopa y a echarse una siesta. Así de pedante era yo 🤷 He conocido emprendedores que son parecidos a Ricitos de Oro.

Jardín Mental 🌱💭 /

Hay lugares en los que te sientes mejor, sin saber por qué. Te concentras más. Duermes mejor. Te sientes a gusto. Y hay otros donde, simplemente, no puedes estar.

Si sentiste que un lugar te abrazaba o, por el contrario, te invita a irte, hoy entenderás por qué. Vamos a hablar de neuroarquitectura: una ciencia emergente que une el diseño con la neurociencia para entender cómo el espacio afecta a la mente. Verás cómo el espacio moldea tu cerebro, tu atención, tu humor, incluso tu salud.

Vamos allá.

Dónde surge la magia/

Beatriz Infanzón, sobre la televisión encendida, nos comenta:

Encendemos pantallas como excusas para no confrontar el silencio. Porque el silencio no miente, no maquilla, no distrae. Más bien nos entrega de vuelta lo que somos cuando nadie nos mira. Y a veces eso duele más que cualquier mal noticiero. La televisión encendida sin espectadores es una metáfora de nuestra época.

🚀FUTURO

luPad (por Carlos Guadián)/

¿Te imaginas preguntarle a un boomer qué piensa de ChatGPT? Probablemente, te dirá algo así como "ah, sí, ese Google nuevo que contesta preguntas". Mientras tanto, alguien de 20 años te hablará de cómo le pidió consejo sobre su ruptura amorosa a la misma herramienta. Y no, no estoy exagerando. Haz la prueba y pregúntale a gente de tu entorno, de diferentes edades, como están utilizando la IA.

La forma en que las diferentes generaciones utilizan los chatbots de IA es como ver a alguien usar un smartphone solo para llamar (sin ir más lejos mi vecino) mientras otro lo convierte en el centro de control de su vida.

Audiencias /

La jerga está saboteando tu marketing y tus ventas, y la Inteligencia Artificial (IA) solo lo está empeorando.

Si has notado que la jerga en tu feed y bandeja de entrada de LinkedIn ha empeorado últimamente, no estás loco, es verdad. Hemos desbloqueado una nueva capa del infierno corporativo, y todo gracias a la dependencia excesiva de la IA generativa.

Las herramientas de IA como ChatGPT y Claude utilizan más jerga que un analista de McKinsey de 23 años inseguro que intenta salir del paso en su primera reunión con un cliente, y eso es a propósito:

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Movidas de emprender /

Hoy te escribo entre semana porque estoy de lanzamiento y si te has suscrito a esta newsletter te puede interesar. Ya verás… La pregunta del millón: ¿Es demasiado tarde para lanzar una newsletter? Te podría decir que me hice la misma pregunta en 2017. Pero no. Por aquel entonces todo esto era campo y éramos “4” los que teníamos newsletter.

En 2021, cuando dejé mi trabajo por cuenta ajena y emprendí, lo tuve claro: la newsletter tenía que ser la espina dorsal de mi estrategia sí o sí.

Humanidades /

El Comando Maestro que Genera Comandos de IA de Nivel Experto Obtén comandos precisos y optimizados por IA bajo demanda. Crear prompts es una tarea tediosa. Te quedas mirando el cuadro de entrada en blanco, tratando de averiguar por dónde empezar y qué escribir para obtener los resultados que necesitas. La mayoría de las veces acabas utilizando prompts genéricos que producen contenidos mediocres o pierdes horas luchando con la IA, yendo y viniendo hasta que encuentras algo útil.

Emprender /

El Próximo Mercado de un Billón de Dólares pondrá los SKU en los Servicios. SKU significa "Stock Keeping Unit" en inglés, que se traduce como "Unidad de Mantenimiento de Existencias" en español. Es un código alfanumérico único que identifica cada producto específico en una empresa, permitiendo gestionar el inventario, realizar un seguimiento de los productos y facilitar las operaciones logísticas. Es muy utilizado en los sistemas de comercio electrónico.

Pues bien, parte de la solución son los SKU y la IA, como el artículo explica. Bienvenidos al futuro de los servicios.

Carreras /

Hoy publicamos un artículo sobre el fenómeno de los generalistas y, en relación a ello, los errores que cometen muchos profesionales en relación con el crecimiento profesional. Un análisis sobre lo que algunos han llamado “enfermedad generalista” y lo que los profesionales de élite no entienden sobre el crecimiento profesional.

El síntoma característico de las personas con la enfermedad del generalista es la optimización de la opcionalidad. Con el fin de abrir tantas puertas como sea posible en el futuro, persiguen la amplitud (exposición a tantos sectores y funciones como sea posible) y el prestigio (logos y títulos que quedan bien en el currículum).

Los lugares clásicos para encontrar amplitud y prestigio son campos como la consultoría, la banca y el capital riesgo. A medida que la tecnología ha ido ganando protagonismo, la lista ahora incluye campos como la gestión de productos y el capital riesgo. Los mejores programas de MBA pueden ser una buena forma de garantizar que la enfermedad del generalista haga metástasis.

Estos trabajos son muy buenos para hacerte sentir que estás en el camino correcto. Tus padres quedan impresionados y empiezas a ganar más dinero. Puede que no estés disfrutando del trabajo, pero puedes contarte a ti mismo que estás pagando tus deudas para generar opciones increíbles.

Pero después de la tercera o cuarta línea impresionante en tu currículum, ¿dónde están esas opciones realmente buenas? A menudo no se materializan, y las personas con la enfermedad del generalista empiezan a sentirse estancadas.

Chuleta SEO/

Emili Rodríguez nos obsequia su dashboar SEO, diseñado especialmente para ayudarnos a extraer información de valor de nuestros datos.

(…) soy un apasionado del SEO, pero también de los datos. La máxima de “si no se mide, no se puede mejorar” la llevo muy a rajatabla. Con ello en mente, desde hace años trabajo con un dashboard SEO en el que creé todos los paneles que necesitaba en mi día a día y que iba actualizando en función de mis necesidades y de la evolución del mercado. Hace un par de años decidí montarlo en Looker Studio y hacerlo público para que cualquiera pudiera utilizarlo en sus proyectos. Sí, soy así de generoso.

🎁 VARIOS

de sostenible a antifrágil/

Un primer filtro para saber si algo es saludable es preguntarnos: ¿lo reconocería un ser humano hace 5000 años? Como vamos a ver, esto vale tanto para la comida como para los materiales de construcción, y tantas otras cosas. Por ejemplo, piensa en el bambú. Este material lleva miles de años usándose en la construcción en el sur de Asia. Es abundante, crece rápido, resiste bien y es muy flexible.

VC, Startups y Mercados /

El Marco de Elad Gil para detectar Mercados Multimillonarios antes de que parezcan Grandes Lo que piden los inversores y cómo responder, la verdad a medias de la ventaja del pionero y la hoja de trucos de Antler. Nos sumergimos aquí en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo.

Con alma de escritora /

La profesión de escritor es como una montaña rusa. Un día estás eufórica porque has escrito dos mil palabras del tirón y al otro estás deprimida porque consideras que lo que escribiste el día anterior es una mierda. No solo lo que es el oficio en sí está lleno de altibajos, también las expectativas de ventas o sentir que le hablas a la nada cuando posteas en las redes sociales afectan a tu motivación para escribir un libro romántico.

Dineros /

Internet acabó con los Productos de Uso General. La IA los Recuperará. Por: Dan Hockenmaier, Director de estrategia en Faire, donde dirige un equipo de más de 50 analistas, estrategas e investigadores que responden a las preguntas más difíciles. Anteriormente, amplió una empresa de estrategia de crecimiento hasta alcanzar unos ingresos anuales de más de 5 millones de dólares en 3 años, antes de que fuera adquirida por Faire. También dirigió el crecimiento de Thumbtack, donde ayudó a multiplicar por 10 los ingresos, y fue consultor de empresas como Disney y Starbucks en BCG.

liderazgodelbueno.com /

Tranqui, de vez en cuando me gusta meter este tipo de asuntos porque siempre viene algún despistado que me tiene en spam y se topa con esto al buscar su reserva y me gusta imaginar su cara de susto durante dos segundos.

No tengo poder para cancelar tus vacaciones… todavía.

Yo este año tampoco voy a parar por vacaciones. Quiero decir, yo sí, la nius no.

Bueno, al caso, uno de los temas recurrentes en esto del liderasgo es lo del feedback. Ya, he escrito liderasgo, es que me estoy haciendo reaggetonero mi amol. Estoy practicando a ralentisal mi seleblo mientras hablo metiendo palablas para perriar.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO: RESULTADO DE LA ENCUESTA

Nos han surgido algunas ideas, casi “revolucionarias”, de hacer un resumen semanal (noticias y curiosidades del mundo) en clave de humor, con un sentido crítico que no creo la IA pueda imitar por ahora. Aquí están las ideas centrales del proyecto.

Este es el resultado de la encuesta:

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

De acuerdo con la encuesta, suprimiremos esta sección … algún día.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis, y al hacerlo tienes la oportunidad de obtener gratis el curso IMPACTA para hablar en público basado en la experiencia de Cristina Juesas y Agusti Lopez como organizadores TEDx, valorado en 200€.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

📵 Los artículos más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Nota: Sólo destacamos los artículos, no los “enlaces clicados” que son boletines. En la próxima edición publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 538 (Tasa de apertura media: 30 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 79.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario