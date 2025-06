☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Reflexiones de Chus Recio/

Una crítica sutil y potente al automatismo moral del mundo laboral:

Cada día, millones de personas se colocan una máscara para ir a trabajar. Pero no se trata exclusivamente de una máscara social, de cortesía o de eficiencia. No, se trata de una máscara moral. Con ella, se suspende la duda, la empatía, el remordimiento. Con ella, nos convertimos en ejecutores de decisiones que no nos pertenecen, pero que asumimos como inevitables. Porque “así lo exige la empresa”, “así lo mandan los de arriba”, “así es como funciona esto”. Kafka intuyó esta lógica antes de que se hiciera costumbre. En El proceso Josef K. se entrega dócilmente a un engranaje que no comprende, repitiendo la consigna de que "todo debe tener un sentido", mientras pierde su voz, su juicio y su rostro. La máscara comienza ahí, en esa entrega sin pregunta.

El mal y la anulación de la conciencia bajo una obediencia autómata y silenciosa:

Hannah Arendt lo escribió con claridad en su análisis sobre la banalidad del mal: los peores crímenes no los cometen monstruos, sino personas corrientes que han suspendido su juicio; personas que obedecen sin pensar, que cumplen órdenes sin preguntarse qué efectos tienen sobre el mundo y sobre sí mismas. Arendt llegó a estas conclusiones observando cómo la burocracia y la obediencia ciega pueden llevar a individuos normales a cometer atrocidades sin experimentar culpa ni responsabilidad, delegando su ética en un sistema impersonal que anula toda conciencia individual.

Un comentario lapidario sobre cómo hemos normalizado el rechazo a uno mismo, y cómo es que el sistema actúa como un cuerpo que rechaza lo humano en nombre de lo funcional:

Hay quienes interiorizan tanto la máscara que terminan por convertirse en ella. No distinguen ya el rostro del rol. El yo queda absorbido por el uniforme simbólico del deber. Y quienes, tímidamente, se atreven a levantarla —con una pregunta disonante, una objeción mínima, una opinión que interrumpe el flujo consensuado— son tratados como cuerpos extraños. Byung-Chul Han lo ha explicado con crudeza: lo distinto es hoy percibido como amenaza. Y como tal, se expulsa con corrección institucional. Como un sistema inmunológico que reacciona ante una anomalía.

¿Qué impacto tiene la llegada de los superventas a Substack sobre los autores emergentes? ¿Perderemos suscriptores de pago en su favor?

Cuando la autora superventas Glennon Doyle se unió a Substack en mayo trajo consigo su comunidad: una lista de su newsletter con más de 200.000 suscriptores.

Muchos se alegraron (entre ellos, desde luego, los dueños de Substack). Pero otros opinaban de forma diferente:

Debería escuchar a otros escritores antes de empezar a hablar. Debería comentar las publicaciones de otros escritores. No debería haber puesto un muro de pago desde el principio. Debería permitir que todo el mundo comentara.

Algunas de estas opiniones procedían de personas que adoraban la pluma de Glennon, y que incluso la conocían personalmente.

¿Qué efectos tiene la llegada de los famosos a Substack y el efecto de red?

Antes de Musk, la teoría del crecimiento de Twitter era que cuando traías a las personas más famosas de un nicho determinado (deportes, música, política), sus seguidores también vendrían. Y funcionaba. Como empresa creada con capital riesgo, el crecimiento era el precio de la supervivencia.

Substack no es tan diferente. Se necesitó 2 millones de dólares para crear Substack y, a día de hoy, algo más de 100 millones, que proviene de algunos autores y, sobre todo, del capital riesgo. Substack no es una comunidad, es un negocio.

Algunas protestas tenían su origen en la idea profundamente arraigada de que el pastel es fijo y que Glennon, como otras figuras famosas, ahora se está llevando una parte demasiado grande.

Pero el modelo de audiencias de las redes sociales se basa en el precedente de los efectos de red, según el cual, al añadir a la plataforma personas con mayor influencia, el pastel se hace más grande. Que el problema no es éste.

Cuando alguien con muchos seguidores se une a Substack, muchos de sus seguidores también se unen. Esto hace que la plataforma crezca, y lo hace de forma más significativa que cuando lo hace alguien con menos seguidores. En teoría (y no estoy seguro de que ocurra en la práctica, pues no es raro encontrarse autores que son leídos al 99% en la bandeja de entrada), un porcentaje de los futuros seguidores de Glennon, que normalmente no habrían conocido o utilizado Substack si ella no se hubiese mudado, también serán ahora usuarios de la plataforma. Y, dependiendo de la fama de la persona influyente, la prensa también cubrirá el evento y dará a conocer la marca Substack.

Por último, como si no fueran bastantes ventajas, por el mero hecho de que la persona famosa esté aquí, algunos de sus amigos famosos también se convencerán. Esta es la naturaleza de los efectos de red en el crecimiento de una plataforma social. Por ello Substack pagó al principio a periodistas y otros para que se trasladasen a la plataforma: para iniciar ese efecto de red.

El razonamiento de Hamish McKenzie (fundador de Substack) para atraer a grandes nombres a la plataforma (que tiene mucho sentido económico para él) plantea algunas cuestiones importantes para los creadores más pequeños. Por lo general, los fans de las grandes figuras de la industria se inclinan más por apoyar a esos grandes nombres que por explorar las propuestas de voces emergentes. Esta tendencia -para algunos- conduce a una falta de visibilidad para los creadores prometedores, que pueden tener dificultades para construir su propia base de suscriptores.

Al menos en inglés, he observado -como he señalado antes- que muchas cuentas nuevas en la plataforma parecen seguir a autores de renombre sin buscar necesariamente contenidos diversos. Aunque el aumento del número de suscriptores puede ser una prioridad empresarial para Substack, este enfoque puede eclipsar involuntariamente a los colaboradores más pequeños. Por ejemplo, muchos lectores no pueden invertir más que en media docena de boletines, y es posible que empiecen por los grandes nombres.

Es fundamental, sienten algunos, que la plataforma logre un equilibrio que fomente una comunidad próspera tanto para escritores consagrados como para autores emergentes. La verdad es que no sabemos si esto es lo que quiere.

Además, parece que Substack se han volcado en el contenido de vídeo. Se dirige a un público más joven y se anticipa a la próxima generación de usuarios. Esta es su hoja de ruta, como hemos explicado aquí antes. Eso significa una menor capacidad de atención y menos contenido de formato largo (más parecido a Twitter y TikTok). Es muy posible que muchas personas de más edad, comprometidas con la lectura y la escritura de formato largo, se marcharán cuando aparezca una alternativa viable. A Substack no parece que le importe mucho, salvo que se tratara de superventas.

Los nuevos suscriptores que traen los grandes nombres (famosos, super-ventas, influencers, etc) son necesarios para que la red siga creciendo, pero esto significará que muchos autores verán, como se ha apuntado más arriba, cómo las personas que pagaban por ellos ahora pagan por otros, simplemente porque la gente no querrá destinar una cantidad infinita de dinero a Substacks de pago. Para mí, este es el peligro, el riesgo, de una estrategia de crecimiento basada en “grandes nombres”.

Cómo reaccionar contra este riesgo? Si no has pensado en monetizar, el impacto de que el “pastel” se haga muy grande no es un peligro, sobre todo si la ratio autor/lector se mantiene, o mejora (más lectores), como defendía Victor Millán hace un tiempo. Pero si quieres monetizar, mi consejo es que ofrezcas algo que los famosos e influencers no ofrezcan.

En conclusión, a mucha gente en Substack no le gusta fundamentalmente este juego de crecimiento como red social en el que está Substack, o al menos en relación a algunos de sus impactos. De hecho, mucha gente vino aquí porque pensaba que Substack no estaría en ese juego en absoluto. Recuerdo las resistencias y temores de los primeros autores cuando se enteraron que había entrado dinero del capital riesgo.

Quizás, esta carrera por el crecimiento explique la frustración generalizada en los cambios masivos en nuestros feeds, y en torno a la introducción de Notas, Reels o Video, funciones destinadas, en el fondo, a aumentar los usuarios. Muchos desearían «volver» a cuando Substack era un lugar más tranquilo, más centrado en los escritores y donde se hablaba mucho menos de crecimiento en suscriptores y monetización.

Pero no hay vuelta atrás: Substack es una red social, y una red social tiene que crecer. Esa es la naturaleza de los efectos de red.

Hay opciones, pero no son tan ideales. Podemos quejarnos, pero como para Substack no somos VIP, las críticas sirven más bien para ser realistas sobre lo que la plataforma no dice, y tener preparado un plan B si la situación se torna muy inhóspita.

Mientras no haya algo parecido, dudo que nos vayamos; al menos, no del todo. Creo que es más difícil irse de Substack que de X. Pues no hay una alternativa realmente similar.

También podemos elegir lo mejor de la plataforma, y evitar lo que no nos gusta (la app, Notas, vídeos, etc). Pero sin dejar de estar al día de lo que está pasando (y espero que este Diario te ayude). Porque está viniendo más gente aquí (si, nuestros amigos no conocen Substack, pero hay caras nuevas cada día) y la dinámica cambiará.

Y porque lo sorprendente, al menos en español, es que estas personas nuevas que llegan (bienvenidas!) no están pidiendo más vídeos o reels, sino que quieren escribir y leer.

Me recuerda a LinkedIn, promocionando el formato vídeo que nadie le ha pedido. Y me recuerdan a esos nuevos empleados con sus relucientes MBAs y sus nuevas teorías que llevaron a más de una empresa a la quiebra.

Sapienciología /

Un estudio de 2021 sugiere que los mensajes que ridiculizan a los oponentes políticos —aquellos que los caricaturizan, los denigran o los deshumanizan— tienen mucha más probabilidad de ser compartidos que los mensajes que celebran valores positivos hacia el propio grupo, como el orgullo, el amor o la fraternidad. En otras palabras, en el mercado emocional de las redes, el odio cotiza más alto que la esperanza.

El Substack de Soliloquio/

Aquí hablo brevemente de cómo la universidad como ascensor social se ha roto desde una perspectiva personal:

Este es un fragmento de un texto escrito por Pier Paolo Pasolini en mayo de 1968 sobre unos disturbios acontecidos en Italia a raíz de las movilizaciones que se estaban dando en las universidades reivindicando una mayor democratización de la universidad. Pasolini fue militante del Partido Comunista Italiano (PCI) hasta que fue expulsado de este por ser homosexual.

Homo Sentiens/

En esta carta improvisada que lanzo al mar, hablo —como siempre— de algunas sintiencias. Esta vez, de lo que se sedimenta, de lo que se repite, del pasado. De purgarse de él al ser escuchado, de la amistad, y de todo eso que casi nunca se dice con palabras.

Un hervidor de agua dice mucho de las personas. Lentamente buye la electricidad moviendo el agua y sus partículas desde las profundidades. Acumula calor y más calor. La acumulación estalla, el agua rompe, dentro de sí misma hay partículas que se separan, como un tejido quebrándose, se evaporan. Hay personas que funcionan igual.

Abierto 24/7/

En este texto inauguro una sección que inicia y gira en torno a la reflexión de que a la gente se le conoce en el desayuno. Una metáfora que me sirve para pensar cómo los pequeños gestos y rutinas cotidianas dicen mucho más de nosotros de lo que parece y cómo estos nos conforman:

Yo creo que a la gente se le conoce en el desayuno. Dice mucho de alguien si desayuna o no, qué toma, si se levanta temprano, si se toma el tiempo para desayunar o si lo hace corriendo, si se da un tiempo para hacer otras cosas como leer o si compra el desayuno fuera de casa.

Periodismo Digital /

En un mundo inundado de contenidos generados por inteligencia artificial, lo verdaderamente escaso no es la información, sino el criterio. ¿Qué elegir cuando todo parece posible? ¿Quién decide qué vale la pena leer, ver o escuchar? Nitin Nohria, exdecano de Harvard Business School, lo resume con precisión en The Atlantic: “La IA puede generar infinitas opciones, pero no puede elegir con intención”.

The Learning Curve /

En el mundo de la IA generativa, nombres como ChatGPT, Gemini o Claude son ya parte del vocabulario diario. Pero bajo el capó, la verdadera revolución empezó hace unos años con un cambio de paradigma silencioso: los modelos Transformer y, en particular, BERT.

Este artículo es parte de nuestra serie Practical GenAI Roadmap, donde explicamos los fundamentos detrás de la IA generativa de forma clara y aplicada. Hoy toca entender qué es un Transformer, cómo funciona el modelo BERT y por qué estas dos piezas cambiaron el juego para siempre.

Liderar y habilidades interpersonales /

Una recopilación de las mejores joyas ocultas, modelos mentales y marcos de referencia de los pensadores más destacados del mundo, para ayudarte a mejorar un 1 % y vivir una vida más feliz ❤️

Leo entre 60 y 80 libros de no ficción al año. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos hay ideas que pueden cambiar tu forma de trabajar, pensar y vivir.

Pero, lamentablemente, convertir el conocimiento en acción es difícil.

Leer lleva horas. Muchos se rinden antes de terminar. Incluso si lo consigues, aún te enfrentas al verdadero reto: descubrir qué es lo importante, darle sentido y convertirlo en acción. El proceso es largo, complicado y, a menudo, abrumador.

Audiencias /

El Memo de hoy es una descarga directa de mi cerebro sobre el estado actual de la búsqueda y la IA. Han pasado muchas cosas en las últimas semanas y no he tenido oportunidad de ordenar mis ideas. Hasta ahora.

Termino este memorándum con información exclusiva sobre los KPI que mido actualmente para la búsqueda, solo para suscriptores premium.

En este número, analizamos:

El papel de los clics en el futuro del SEO

Cómo nuestro trabajo se «divide» en muchos canales

El modo IA y la búsqueda agencial

La encarnizada batalla entre Google y Chat GPT

El Limonero /

Hoy en día, hacer crecer tu comunidad es casi imposible. Los colegas Zuckemberg y Musk no te lo ponen nada fácil y te hacen creer que tú eres el creador cuando en realidad eres su producto: dólares publicitarios.

Me ha costado lo suyo pero hoy te cuento la estrategia que me ha ayudado a construir mi comunidad de más de 11 mil suscriptores, 250 miembros de pago y 75 Miembros Fundadores (Substacks en inglés y español combinadas) y generar más de 20 mil dólares al año en membresías.

liderazgodelbueno.com /

Hoy un correo desde la rabia. ¿Sabes esos coches a los que les empiezan a fallar piezas aunque el motor sigue andando? Así es tu cuerpo. Un día se te jode el sistema ese que no usas para limitar la velocidad, otro es la ventanilla, luego cuesta arrancar… Hay cosas que arreglas y cosas que ya no solucionas.

Pues a mí este fin de semana mi cuerpo decidió que podía continuar sin el vítreo del ojo derecho.

No es grave, pero es un recuerdo de lo evidente: tú, yo, Vladimir Putin, el Perro Sanche, Trump y hasta Leticia Sabater, vamos a palmarla. Es así.

El Método Slow/

Déjame que intente adivinar qué es lo primero o una de las primeras cosas que haces cuando te levantas. Estoy casi seguro que consultas tu móvil. No es difícil adivinarlo.

Desde el mismo momento que ponemos un pie en el suelo, nuestra atención se ve comprometida hacia algo que no hemos elegido nosotros conscientemente. Ha llegado un momento en el que ya no somos libres de decidir a qué le prestamos atención. Nos dejamos llevar por los impulsos dopamínicos ansiosos que no nos dejan parar a pensar qué es lo que es realmente útil y lo que no. Nos hemos acostumbrado a consumir grandes cantidades de información sin parar, alimentando y haciendo cada vez más grande el monstruo de la ansiedad por seguir llenando nuestro cerebro de estímulos.

Cartas desde el Pódcast/

Desde una edad ya joven, uno comienza a pensar en la muerte con más asiduidad. Si bien no en todos los casos, lo habitual es temerla. Uno piensa en la forma que tomará, si causará sufrimiento, qué sensación creará y, lo más importante: cuándo vendrá.

Parece complicado para el cerebro entender el hecho de “dejar de existir”. Pocas personas han estado orgánicamente muertas y vuelto a la vida (como le ocurrió al bajista de la famosa banda Mötley Crüe, Nikki Six), y aunque puedan relatar experiencias únicas, creo que es algo que, aún hoy en día, resulta igualmente incomprensible y fascinantes.

delirios de locura /

Quería enviar esta nota antes, pero en mi casa se fue la luz. El tercer mundo tiene su encanto. Y ahora que en mi cuarto parece a punto de iniciar una sesión espiritista, me dispongo a escribir.

Hay cosas como hacer burbujas con la mano o sacar la cabeza por la ventana, que no importa cuantos años tenga, me hacen sentir plena.

Un simple juego, sin agenda alguna, ni siquiera la de conectar con nuestra niña interior. Acciones que no van a ninguna parte y no duran más de unos minutos.

🎹L a verdad incómoda del cuarteto No. 13 de Beethoven que nadie le contó

Beethoven y Compañía | jjarango/

Los cuartetos de cuerda de Beethoven, escritos para dos violines, una viola y un violonchelo, son una parte tan importante de la obra de este compositor que, probablemente, necesiten una columna cada uno. A lo mejor termino por escribirlas. En mayo de 2024, hace más de un año, les había hablado del Cuarteto de Cuerdas n.º 15, Op. 132, escrito en 1825. Mirando esa columna veo que le dediqué demasiado tiempo y esfuerzo a explicar aspectos «técnicos» del modo lidio del tercer movimiento y no estoy seguro de que esto haya sido una muy buena idea. En fin, a lo hecho pecho. De todos modos, me parece que ya es hora de que miremos con cuidado el Cuarteto n.º 13, Op. 130, que no solo es bellísimo, sino que tiene varias cosas para contarnos.

Ekho comunicación /

¿Alguna vez has intentado explicar lo que haces... y has acabado diciendo algo como "bueno, es un poco difícil de explicar"?

O peor: ¿te han preguntado a qué te dedicas y has respondido "uff, a ver cómo lo resumo"? No estás solo. Y no es que no tengas talento, ni una historia interesante.

Es que nadie nos ha enseñado a contarla bien. Y mucho menos a ponerla en una sección tan traicionera como la del "Sobre mí".

