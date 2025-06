☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

En esta edición: 👵🏼Disgustos 🏫Aprendizaje de doble bucle: Cómo salir del piloto automático y aprender de verdad 🖼️Arte y memoria 📊 SEO: Innovación en Inteligencia Artificial (Parte 2) 📜 ¿Cómo consiguieron las startups de éxito crear listas de espera con un alto índice de conversión? ¿Qué métricas se pueden utilizar para medir el éxito de la IA genérica? 👩‍⚖️Réquiem por la Constitución Española 🏘️Casas para vivir más (y mejor) 👗Escritura, lectura y género 👩‍👧‍👦Estilo de vida sin hijos 💐Siempre fue sobre las flores 🎧Ep.13: Venezuela no pega una, Israel e Irán están por llevarnos a la Tercera Guerra Mundial 🗣️¿Hablamos? Hoy con... Azucena Fernández

Y mucho, mucho más.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LA GRAN HISTORIA

Bruja Maldada/

Elisa nos muestra, con una narrativa íntima y sensorial, la rutina agotadora de una mujer mayor marcada por el abandono emocional. El estilo combina un realismo minucioso con un giro final que te dejará helado. Es una reflexión potente sobre la soledad, el resentimiento familiar y el peso del cuidado no compartido. Consideramos que se trata de un relato escrito con una sensibilidad brutal, cálida y fría a la vez que no se pueden perder:

Asunción cargó con el cesto de la ropa y salió al patio, soportando el dolor de los huesos. La ciática le pegaba fuerte cada vez que se agachaba. Hacía un gran esfuerzo al levantar los brazos y tender las sábanas sobre aquella cuerda de nailon, pero secar la ropa al sol tenía sus beneficios. Dejó el cesto vacío en la pila. Nunca se fio de la máquina que le había comprado su hija Yoli, por eso seguía lavando a mano y restregando con jabón de sosa los trapos y los paños que utilizaba para limpiar los suelos y los cristales de la casa. (…) Sus hijas la habían regañado cientos de veces por no usar guantes, pero ella estaba acostumbrada a trabajar así desde que tenía memoria.

Más adelante:

(…) Desde que conoció a su yerno, dio por perdida a su hija. Eran poca cosa para lo que aquel señorito esperaba. A Francisco le importaba tres pepinos, porque él se pasaba el día en la huerta, con las gallinas, las hortalizas y los perros. Asunción tenía la esperanza de que sus hijas la cuidaran llegado el momento, que la sacaran de aquellos fuegos, del trabajo sin fin que había en la bendita casa para restarle peso a tanta responsabilidad. La artrosis avanzaba sin piedad. El dolor era un martilleo constante en las articulaciones que le hacía perder fuerza y agilidad.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

La Perspectiva sobre Substack de Veronica: El poder de la comunidad

Como parte de esta sección, de vez en cuando queremos ofrecer breves entrevistas a autores con experiencia en la plataforma, a los que preguntamos sobre cuestiones de Substack que pensamos pueden ser de interés para todos nuestros lectores, y la comunidad hispana aquí, en general.

Empezamos con una entrevista a Veronica Llorca-Smith, creadora de The Lemon Tree Mindset y El Limonero, quizás el caso más conocido del logro de publicar 2 boletines, en inglés y español, sobre aspectos de escritura y crecimiento en Substack. Hay algunas cosas que me interesaban especialmente, como saber el tiempo que le dedicaba a Substack (spoiler: Veronica es mucho más eficiente que yo), dado que siempre la veo presentando su libro por el mundo o lanzando innovaciones sin señal de fatiga.

Me interesaba también su visión de la comunidad (quizás, por todas las notas que leo, una de las más fieles), de los lead magnets y de cómo afirma que una membresía hay que “ofrecer algo premium todos los meses”. Adiós al sueño de ganar dinero en “piloto automático” en Substack.

Esta es la breve entrevista:

¿ Con más de 11,000 suscriptores entre tus 2 publicaciones cuál ha sido tu fórmula de crecimiento?

No tengo fórmulas mágicas pero la experiencia y el rodaje en el teclado me han ayudado a identificar mis tres pilares de crecimiento:

1. La constancia: publico Notes en ambos idiomas a diario y envío 2 Posts semanales a mis suscriptores. Llevo 2 año y medio en esto y ahora estoy recogiendo los dividendos. Es una inversión a largo plazo, como el gimnasio.

2. La comunidad: mi objetivo no es crear una audiencia de miles de emails sino desarrollar una comunidad de escritores y creadores donde nos sentimos conectados por una identidad y un objetivo común. Paso mucho tiempo desarrollando relaciones, fomentando conversación en mi chat y colaborando con otros. Todos los meses tengo unas 3-4 colaboraciones, ya sea Guest Posts, sesiones Live, talleres conjuntos, etc.

Mi Chat de Grupo

3. La innovación: gran parte de lo que hago como creadora es innovar. A veces me sale rana pero las ranas son lecciones de vida.

Todos los meses experimento con nuevas ideas. En junio hice mi primer live sola en español, recientemente lancé un bootcamp para mis suscriptores premium, estoy preparando mi primer cohort (coaching grupal)... Trato a Substack como mi laboratorio digital porque la innovación es la madre del crecimiento.

Substack es sólo una parte de lo que haces como emprendedora. ¿Qué papel juega en tu negocio?

Si bien Substack empezó como una newsletter, se ha convertido en la columna vertebral de mi ecosistema digital porque de ahí es de donde salen mis clientes de coaching, lectores para mis cuatro libros y estudiantes para mis cursos digitales.

Antes, solía comprar anuncios en Amazon y Facebook para vender mis productos pero en 2024, dejé de hacerlo porque mis lectores más fieles son los que ya están dentro de mi comunidad, no los desconocidos que Elon Musk y Zuckemberg intentan pescar con dólares publicitarios.

Por poner un ejemplo, acabo de lanzar mi curso de Substack 360 tanto en inglés como en español y ya tengo más de 60 estudiantes de forma totalmente orgánica. El 95% de los mismos son mis suscriptores, gente que ya me lee y confía en mí. Mi comunidad.

Siempre animo a mis miembros a que vean a su publicación como más que una newsletter porque si no, están desaprovechando su potencial.

Nota: Verónica ofrece un descuento a todos los suscriptores del Diario y Crónicas de Substack.

Oferta especial del 25% de descuento 🎁

Con una audiencia global como la tuya, ¿cómo organizas tu día de trabajo y cuánto tiempo dedicas a Substack?

Actualmente, mis suscriptores están repartidos entre 152 países y mis mercados principales son EEUU y UK para The Lemon Tree Mindset y España y Latino-América para El Limonero.

Al vivir en Hong Kong (6 horas por delante de España y 12 de Nueva York), el tema de los horarios es complicado, y más siendo madre de niñas pequeñas. Siempre priorizo mi rol como mamá y mis talleres y sesiones con Miembros Fundadores son en horario escolar. A partir de las 4 o 5 de la tarde, cierro el chiringuito y es tiempo para las peques. Luego por la noche vuelvo a conectarme para responder a comentarios y ver qué tengo pendiente (no tengo la aplicación de Substack en mi iPhone para evitar distracciones).

Actualmente le dedico unas 3-4 horas al día durante la semana si considero todas las actividades, desde creación de contenido a conexión con miembros, sesiones de coaching y talleres. Es una inversión en tiempo importante pero me permite consolidar mi marca como autora, generar ingresos pasivos a través de la venta de productos digitales y seguir trabajando mi nombre como emprendedora digital.

¿Es mucho?

Quizás, pero no puedes tratar a tu publicación como un hobby y esperar los resultados de un negocio.

Hablemos de monetización: ¿qué consejos tienes para escritores que quieren empezar a generar ingresos con su publicación?

Cada creador tiene su forma de generar ingresos pero personalmente, soy muy fan de la estrategia Freemium, es decir aportar mucho valor grátis para que tus lectores confíen en ti y no se quieran perder tu oferta de pago.

No tengo un lead magnet porque mi contenido grátis es mi lead magnet: más del 70% de lo que ofrezco es gratis, desde mis Posts a mi grupo de Chat, que es muy activo y tiene discusiones super interesantes.

El resultado es que cuando ofrezco un servicio o una oferta premium, como mis talleres mensuales o mis sesiones de coaching, la venta resulta natural y orgánica. Así es cómo he conseguido más de 75 Miembros Fundadores sin campañas agresivas ni descuentos.

También es importante tener en cuenta que si ofreces una membresía mensual, tienes que ofrecer algo premium todos los meses. No puede ser (solo) un libro de bienvenida o un webinar puntual porque entonces conviertes a tu suscripción en algo transaccional.

Lo más efectivo es tratar a tu comunidad de pago como un club privado donde siempre tienes eventos y actividades interesantes para no sólo atraer a nuevos miembros sino también fidelizar a los existentes.

Cuando pasas de una newsletter a una comunidad de verdad, la monetización acaba llegando sola.

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante (como ha hecho Pablo más abajo con su artículo), o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores.

Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

A FONDO

Jardín Mental

El profesor de Harvard Chris Argyris se preguntó si aprendemos de la mejor manera…

Solemos aprender así: haces algo, ves si funciona, ajustas y sigues adelante. Este enfoque, conocido como aprendizaje de bucle simple, funciona... hasta que un día deja de funcionar. Si alguna vez te sentiste abrumado, repitiendo errores con torpeza o estancado pese de tus esfuerzos, quizá sea porque estás operando en un solo bucle.

La serendipia de la abeja /

¿Alguna vez has sentido que un lugar te llama? No con palabras, sino con algo más hondo: una vibración suave en el pecho, como un murmullo que no entiendes pero reconoces. Así me pasa con Gales. Y no me refiero solo a sus colinas verdes y su costa salpicada de faros. Me refiero a lo invisible que se siente tan real: la magia antigua, la espiritualidad que aún respira entre las piedras y los árboles, las historias que nacieron cuando aún creíamos que los dioses caminaban entre nosotros.

El rincón de Daledebil/

Son varios los artistas que se han imaginado a sí mismos como simples herramientas, depositarios eventuales de un genio que los trasciende y que los utiliza como cinceles y martillos: necesarios, sí, pero intercambiables. Instrumentos de un propósito que busca un resultado concreto y, en ocasiones, perdurable.

Miguel Ángel, Kafka o Mozart serían, entonces, simples nombres; personalidades circunstanciales utilizadas por las musas para dar forma a sus quimeras. El arte, el producto artístico, habitaría así en una esfera mucho más elevada que aquella en la que se mueven los simples mortales que, agraciados o condenados, se ven impelidos a servir como ejecutores de un impulso que los domina y del cual no son, en absoluto, responsables.

🚀FUTURO

Audiencias /

Tras mi primer análisis de más de 546 000 resúmenes de IA, profundicé en tres preguntas:

¿Cómo se relacionan los datos de rastreo comunes y los resúmenes de IA? ¿Cómo cambia la intención del usuario los resúmenes de IA? ¿Cómo se distribuyen las 20 primeras posiciones para los dominios que se clasifican en la búsqueda orgánica y se citan en los AIO?

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

VC, Startups y Mercados /

¿Cómo consiguieron las startups de éxito crear listas de espera con un alto índice de conversión? ¿Qué métricas se pueden utilizar para medir el éxito de la IA genérica?

Ralentización del crecimiento: del líder en crecimiento Pinterest y recursos para fundadores.

Nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En la newsletter de hoy:

liderazgodelbueno.com /

Mira, voy a ser totalmente honesto: criticar en público es de mierdecillas. Alabar no, alabar mola.

Pero ser el que señala los defectos ajenos delante de otros es de ser bastante sabandija.

Porque el objetivo del feedback nunca debe ser que el otro se sienta herido ni atacado, el objetivo es conseguir que la persona aprenda y mejore.

💀 La doble perspectiva de la muerte : Cómo ser humilde ante la vida es más difícil cuando no entendemos lo que es morir

Sobre este artículo, escribe Nuevas Ciencias:

Reflexiones honestas sobre la muerte desde la perspectiva de la juventud. La muerte es un tema que algunas personas evitan y al que ciertas culturas le imponen la etiqueta de tabú. Pero está con nosotros siempre: las estrellas mueren, los organismos mueren, las células mueren.

Audiencias /

Airbnb arrasó en el tercer trimestre de 2022. Las reservas alcanzaron casi los 100 millones y aumentaron un 25 % interanual, con una mejora del 42 % en el margen de beneficio neto.

… hemos seguido centrándonos en la marca Airbnb en su conjunto y en depender menos del marketing en motores de búsqueda.

🎁 VARIOS

Sapientia /

Soy un votante, un demócrata. Uno de esos borreguitos por cuyo voto en las urnas el día de las elecciones venderías a tu madre. Una de esas personas sin nombre a las que regalas los oídos en los meses de campaña electoral para después abandonar en la estacada cuando te aferras al escaño. No me importa que estés gobernando, que seas un socio de gobierno, que estés en la cómoda oposición o que descanses tus posaderas en un grupo parlamentario del que nadie ha oído hablar. No te soporto. Te lo prometo, no puedo contigo. Verte llegar al Congreso cada día, o mejor dicho, los días que vas, me causa un estupor y unos ardores internos que, de veras, me incitan a vomitar. No confío en ti.

📺Salir en medios sin venderle el alma a una agencia de PR

Ekho comunicación /

Te voy a soltar una verdad incómoda: salir en los medios no es gratis... pero tampoco tiene por qué costarte un riñón.

Y no, no hablo solo de dinero. Hablo de tiempo, energía, paciencia y, a veces, hasta dignidad (sobre todo si mandas notas de prensa con asunto tipo “¡Gran oportunidad para ti, periodista!” 🤡).

de sostenible a antifrágil/

Hoy vivimos más años que nunca, pero también envejecemos más solos.

La soledad es uno de los principales riesgos de salud pública para los mayores: acelera el deterioro físico, duplica la tasa de demencia y aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Su impacto en la salud es comparable a fumar hasta quince cigarrillos al día1.

Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población y la falta de recursos económicos entre adultos mayores han incrementado la presión sobre los sistemas de vivienda social, que en muchos países se han desbordado.

El rincón de Daledebil/

Hace poco, planteé en una conocida red social una sencilla pregunta que, a tenor del interés suscitado, casi sugeriría la conveniencia de diseñar un estudio en profundidad sobre el tema.

La pregunta, que ahora os traslado aquí, iba dirigida principalmente a escritores y escritoras y les proponía el simple ejercicio de imaginar si su última novela o relato podría sostenerse del mismo modo, si tendría el mismo sentido, si se cambiara el sexo del personaje protagonista. Es decir, sustituir a un hombre por una mujer o viceversa.

Los días/

Una reflexión breve y personal, motivada por una noticia sorprendente: en Rusia, la cámara baja del Parlamento aprobó un proyecto de ley que prohíbe la promoción del estilo de vida sin hijos:

En Rusia, la cámara baja del Parlamento (aprobó) un proyecto de ley que prohíbe la promoción del “estilo de vida sin hijos”. (…) cuando escuché esta frase por primera vez —me refiero a lo del estilo, no a la prohibición— me quedé asombrada: nunca había pensado en mi vida como en un estilo particular. Enseguida me acordé de una foto que siempre me impresionó y de otras cosas que vinieron después. En esta foto, mi papá, de traje, y mi mamá con un vestido de flores, jóvenes y flacos, están sentados en unas sillas blancas, de plástico, en el patio de la Facultad de Arquitectura de la ciudad de La Plata. A los lados y detrás hay gente que no conozco. Es el acto de entrega de diplomas. Mi mamá tiene un título en la mano y una beba de siete u ocho meses sobre las piernas.

En todas partes hay tesoros/

Recuerdo, nítidos pero difusos, los inicios del verano en Madrid, cuando el colegio ya había terminado y nos ponían los pantalones cortos y las zapatillas Victoria sin calcetines. Mi abuelo León venía a buscarnos temprano a mi hermano y a mí. Pasábamos mucho tiempo con él. Cuando no estábamos de vacaciones nos recogía del colegio al mediodía, me viene a la memoria, ahora de pronto, subir a comer con la señora que cuidaba la casa y él esperando en el coche para llevarnos de nuevo. Antes no sabía porqué lo hacía, ahora lo entiendo a la perfección.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Entre el Aquí y el Ahora (Desvelos de una correctora)/

Hoy hablamos de la delicadeza. Hablamos con Azucena Fernández, autora de Sol de julio, Si me hablas de la lluviao Escucha el sonido del viento. Novelas que no solo se leen, sino que te invitan a entrar en ellas; como si cada página fuera una estancia en la que quedarse un rato más.

Ni lo Uno, ni lo Otro, Sino Todo lo Contrario/

A mí me llama poderosamente la atención que, sin que Irán sea santo de mi devoción, haya tanta atención centrada sobre su potencial nuclear. Hasta donde han hecho evaluaciones la inteligencia americana, la última por Tulsi Gabbard hace menos de tres meses, Irán no estaba tratando de hacer armamento nuclear. También nos deberíamos preguntar: ¿Cuándo ha atacado Irán a Occidente? No fueron ellos quienes entrenaron a Al-Qaeda; fueron Arabia Saudí, Estados Unidos y Pakistán. No fueron ellos quienes pelearon en Siria junto a Al Qaeda; nuevamente, fue Estados Unidos según un cable de Jake Sullivan a Hillary Clinton. Allí dijo, “En Siria, Al-Qaeda está de nuestro lado”.

De acuerdo con la encuesta, suprimiremos esta sección … algún día.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis, y al hacerlo tienes la oportunidad de obtener gratis el curso IMPACTA para hablar en público basado en la experiencia de Cristina Juesas y Agusti Lopez como organizadores TEDx, valorado en 200€.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

📵 Los artículos más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Nota: Sólo destacamos los artículos, no los “enlaces clicados” que son boletines. En la próxima edición publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 556 (Tasa de apertura media: 30 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 63.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario